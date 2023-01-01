大樂金剛薩埵修行成就儀軌

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷(出吉祥勝初教王瑜伽經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷(出吉祥勝初教王瑜伽經)

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

歸命金剛薩埵！能說金剛三密門。為修真言行菩薩不受勤苦、安樂相應，以妙方便速疾成就故，我今說之。修行者先應發如是心：「我當安樂利益盡無餘有情界。」為成就此心故，應以自性成就真言隨意誦之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命金剛薩埵！能說金剛三密門。為修真言行菩薩不受勤苦、安樂相應，以妙方便速疾成就故，我今說之。修行者先應發如是心：「我當安樂利益盡無餘有情界。」為成就此心故，應以自性成就真言隨意誦之。真言曰：

「唵(一) 薩嚩瑜誐質多(二) 畝怛波(二合)娜野(引)弭(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩嚩瑜誐質多(二) 畝怛波(二合)娜野(引)弭(三)」

由纔發是心誦真言故，斷一切障，獲一切安樂悅意，諸魔眾及難調伏有情不能阻礙，等同正覺，應受一切世間人天廣大供養。次觀一切法無自性，即名已修菩提心。乃住普賢大菩提心觀，猶如滿月潔白分明，又想月輪上涌成五股跋折羅，光明瑩徹。其跋折羅乃變同金剛薩埵，色若素月具諸嚴飾，首戴五佛寶冠，身佩赤焰，處白蓮華上。次以大印及心真言而作加持。印相右脚押左半跏而坐，二手各結金剛拳，左置胯，右輪擲勢按於心上，身口意金剛端身正坐。誦心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由纔發是心誦真言故，斷一切障，獲一切安樂悅意，諸魔眾及難調伏有情不能阻礙，等同正覺，應受一切世間人天廣大供養。次觀一切法無自性，即名已修菩提心。乃住普賢大菩提心觀，猶如滿月潔白分明，又想月輪上涌成五股跋折羅，光明瑩徹。其跋折羅乃變同金剛薩埵，色若素月具諸嚴飾，首戴五佛寶冠，身佩赤焰，處白蓮華上。次以大印及心真言而作加持。印相右脚押左半跏而坐，二手各結金剛拳，左置胯，右輪擲勢按於心上，身口意金剛端身正坐。誦心真言曰：

「𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤙖」

次作金剛合掌印。印相堅固掌，交指初分。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作金剛合掌印。印相堅固掌，交指初分。真言曰：

「縛日爛(二合)若里」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縛日爛(二合)若里」

次結金剛縛印。印相以金剛掌，便深交合拳。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛縛印。印相以金剛掌，便深交合拳。真言曰：

「嚩日囉(二合)滿馱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)滿馱」

諸三昧耶印，皆從此縛生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸三昧耶印，皆從此縛生。

次結開心印。印相應開前，縛摧拍自心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結開心印。印相應開前，縛摧拍自心。真言曰：

「嚩日囉(二合)滿馱怛囉吒(半音三合呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)滿馱怛囉吒(半音三合呼)」

由摧拍自心故，則一切印契縛於自身口心金剛而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由摧拍自心故，則一切印契縛於自身口心金剛而得自在。

次結金剛遍入三昧耶印。印相金剛縛，屈二大指入掌，置無名小指間。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛遍入三昧耶印。印相金剛縛，屈二大指入掌，置無名小指間。真言曰：

「嚩日囉(二合引)吠捨(一) 惡(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引)吠捨(一) 惡(二)」

由此印加持故，則一切眾聖遍入身心，加持護念等於親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此印加持故，則一切眾聖遍入身心，加持護念等於親友。

次結三昧耶金剛拳印。印相如前印，屈二頭指捻大母指背。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結三昧耶金剛拳印。印相如前印，屈二頭指捻大母指背。真言曰：

「嚩日囉(二合引)畝瑟置(二合)(一) 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引)畝瑟置(二合)(一) 𤚥」

次結嚩日囉(二合)孽摩印。印相以前印分為二拳，左持𦜮，右當心。誦心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結嚩日囉(二合)孽摩印。印相以前印分為二拳，左持𦜮，右當心。誦心真言曰：

「𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤙖」

次結金剛祕密三昧耶印。印相金剛縛，大指頭指為竅，右大指杪逼，加持心、額、喉、頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛祕密三昧耶印。印相金剛縛，大指頭指為竅，右大指杪逼，加持心、額、喉、頂。真言曰：

「素囉多薩怛梵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「素囉多薩怛梵(三合)」

次結五佛灌頂印。印相金剛合掌，中指相合，屈第三節如劍，二頭指各輔著中指第三節，二大指相交如加趺形，安於頂上，次頂前、頂右、頂後、頂左，誦五佛真言加持之。毘盧遮那如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結五佛灌頂印。印相金剛合掌，中指相合，屈第三節如劍，二頭指各輔著中指第三節，二大指相交如加趺形，安於頂上，次頂前、頂右、頂後、頂左，誦五佛真言加持之。毘盧遮那如來真言曰：

「唵部欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵部欠」

無動如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無動如來真言曰：

「嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)」

寶生如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶生如來真言曰：

「嚩日囉(二合)囉怛娜(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)囉怛娜(二合)」

無量光如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光如來真言曰：

「嚩日囉(二合)達摩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)達摩」

不空成就如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空成就如來真言曰：

「嚩日囉(二合引)羯磨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合引)羯磨」

次結金剛鬘印。印相作二金剛拳，於額前腦後作繫鬘勢，徐徐從小指下散，如垂繒帶。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛鬘印。印相作二金剛拳，於額前腦後作繫鬘勢，徐徐從小指下散，如垂繒帶。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合引)麼(引)邏(引)避詵者(二) 滿(三)(引)𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合引)麼(引)邏(引)避詵者(二) 滿(三)(引)𤚥」

如前加持己，即為以金剛薩埵灌頂而灑灌之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前加持己，即為以金剛薩埵灌頂而灑灌之。

次結歡喜印。印相乃以二手舒而相拍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結歡喜印。印相乃以二手舒而相拍。真言曰：

「嚩日囉(二合)覩使野(二合)斛(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)覩使野(二合)斛(三)」

由此印及真言加持故，解縛歡喜，獲金剛薩埵之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此印及真言加持故，解縛歡喜，獲金剛薩埵之體。

次結嚩日囉(二合)孽摩印，默誦後真言一遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結嚩日囉(二合)孽摩印，默誦後真言一遍：

「薩梵矩嚕(一) 野他素(上)欠(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩梵矩嚕(一) 野他素(上)欠(二)」

次想於頭上冠中，五佛各各依本形色住本印威儀，並全跏而坐。頂上毘盧遮那如來白色，二拳舒左大指，以右拳握初分當心。前面無動如來青色，左拳持衣角當心，右手舒指覆掌，於右膝上指頭觸地。於右寶生如來黃色，左拳如前，右仰掌施願。於後無量光如來赤色，左拳慢執蓮華莖，以右拳開敷。於左不空成就如來綠色，左拳如前當心，右大指頭指相捻拔濟勢，揚掌近乳。如是加持已，自身當成金剛薩埵之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想於頭上冠中，五佛各各依本形色住本印威儀，並全跏而坐。頂上毘盧遮那如來白色，二拳舒左大指，以右拳握初分當心。前面無動如來青色，左拳持衣角當心，右手舒指覆掌，於右膝上指頭觸地。於右寶生如來黃色，左拳如前，右仰掌施願。於後無量光如來赤色，左拳慢執蓮華莖，以右拳開敷。於左不空成就如來綠色，左拳如前當心，右大指頭指相捻拔濟勢，揚掌近乳。如是加持已，自身當成金剛薩埵之體。

次結大樂金剛不空三昧耶隨心印。印相金剛縛，屈中指入掌，大指小指舒而相合如獨股金剛，以二中指屈如鉤形，鉤刺於心，便以中指頭相捻如索，深相鉤如鎖，以鎖當心搖動為磬。奉請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大樂金剛不空三昧耶隨心印。印相金剛縛，屈中指入掌，大指小指舒而相合如獨股金剛，以二中指屈如鉤形，鉤刺於心，便以中指頭相捻如索，深相鉤如鎖，以鎖當心搖動為磬。奉請真言曰：

「系(一) 摩訶素(上)佉嚩日囉(二合引)薩怛嚩(二合)摩呬(二) 試訖𡄦(二合)(三) 摩訶素(上)佉嚩日囉(二合引)目佉三昧耶(四) 摩弩播攞野(五) 鉢囉(二合)畝馱野(二合)鉢囉(二合)畝馱野(二合)(六) 素(上)囉多薩怛嚩(三合)(七) 麼弩囉訖覩(二合)茗婆嚩(八) 素(上)覩瑟庾(二合)茗婆嚩(九) 素(上)地哩(二合)住茗婆嚩(十) 素(上)報瑟庾(二合)茗婆嚩(十一) 婆伽梵(十二) 曩曩(引)地儞馱諾薩怛嚩(二合)(十三) 薩嚩悉地茗(十四) 鉢囉(二合)野車翳沙怛嚩(二合引)(十五) 曩訖哩(二合)使野(二合)鉢囉(二合)吠地(十六) 三昧裔囉摩(二合)馱嚩(二合)(十七) 嚩試迦嚕弭(十八) 昧囉畝(二合)娜囉(二合)(十九) 滿怛囉(二合)跛乃(二十) 弱(二十一) 𤙖(二十二) 𤚥(二十三) 斛(二十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系(一) 摩訶素(上)佉嚩日囉(二合引)薩怛嚩(二合)摩呬(二) 試訖𡄦(二合)(三) 摩訶素(上)佉嚩日囉(二合引)目佉三昧耶(四) 摩弩播攞野(五) 鉢囉(二合)畝馱野(二合)鉢囉(二合)畝馱野(二合)(六) 素(上)囉多薩怛嚩(三合)(七) 麼弩囉訖覩(二合)茗婆嚩(八) 素(上)覩瑟庾(二合)茗婆嚩(九) 素(上)地哩(二合)住茗婆嚩(十) 素(上)報瑟庾(二合)茗婆嚩(十一) 婆伽梵(十二) 曩曩(引)地儞馱諾薩怛嚩(二合)(十三) 薩嚩悉地茗(十四) 鉢囉(二合)野車翳沙怛嚩(二合引)(十五) 曩訖哩(二合)使野(二合)鉢囉(二合)吠地(十六) 三昧裔囉摩(二合)馱嚩(二合)(十七) 嚩試迦嚕弭(十八) 昧囉畝(二合)娜囉(二合)(十九) 滿怛囉(二合)跛乃(二十) 弱(二十一) 𤙖(二十二) 𤚥(二十三) 斛(二十四)」

想諸尊集於壇中。以鉤當念降赴，至索羂入，至鎖能止，至磬令悅。諦觀金剛薩埵處前壇中，以諸尊圍繞供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想諸尊集於壇中。以鉤當念降赴，至索羂入，至鎖能止，至磬令悅。諦觀金剛薩埵處前壇中，以諸尊圍繞供養。

次以新淨器盛諸香水，水上泛華，置於壇內近左右膝，以閼伽印加持之。印相以金剛合掌，舒二中指相合，屈二頭指如鉤形，二大指捻二頭指根下。用唵字真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以新淨器盛諸香水，水上泛華，置於壇內近左右膝，以閼伽印加持之。印相以金剛合掌，舒二中指相合，屈二頭指如鉤形，二大指捻二頭指根下。用唵字真言。

側捩印加持之，乃捧閼伽器近額。奉獻真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 側捩印加持之，乃捧閼伽器近額。奉獻真言曰：

「跛囉摩素(上)佉捨野(一) 娑攞里多(二) 尾邏娑曩弭帶囉曩(二合)麼弭婆伽梵膽(三) 弱𤙖𤚥斛(四) 呬呬呬呬(五) 鉢囉(二合)底車(上)(六) 矩素(上)滿惹里囉曩(二合)他(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跛囉摩素(上)佉捨野(一) 娑攞里多(二) 尾邏娑曩弭帶囉曩(二合)麼弭婆伽梵膽(三) 弱𤙖𤚥斛(四) 呬呬呬呬(五) 鉢囉(二合)底車(上)(六) 矩素(上)滿惹里囉曩(二合)他(七)」

如是獻已，次觀諸尊，以羯磨印及本真言各安立之曼茶羅內諸坐位。先想月輪，然觀形色。次說五祕密。金剛薩埵，坐白蓮臺，端嚴而處，形貌如前所成身法，當住大印。金剛箭，赤色，居於前而持弓矢。金剛喜悅，白色在右，袍三昧耶體。金剛愛，諸事並青，處後，持摩竭幢。金剛欲自在，色黃，居左，二拳各當𦜮，其頭向左少傾。今說印相及真言。金剛薩埵，以嚩日囉孽摩印及心真言而安立之。用二金剛拳，彎弓放箭勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是獻已，次觀諸尊，以羯磨印及本真言各安立之曼茶羅內諸坐位。先想月輪，然觀形色。次說五祕密。金剛薩埵，坐白蓮臺，端嚴而處，形貌如前所成身法，當住大印。金剛箭，赤色，居於前而持弓矢。金剛喜悅，白色在右，袍三昧耶體。金剛愛，諸事並青，處後，持摩竭幢。金剛欲自在，色黃，居左，二拳各當𦜮，其頭向左少傾。今說印相及真言。金剛薩埵，以嚩日囉孽摩印及心真言而安立之。用二金剛拳，彎弓放箭勢。真言曰：

「弱(一) 嚩日囉(二合)地哩(二合)瑟智(二合)(二) 娑(去引)野計(三) 摩吒(半音二合)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弱(一) 嚩日囉(二合)地哩(二合)瑟智(二合)(二) 娑(去引)野計(三) 摩吒(半音二合)(四)」

又二拳胸前交臂抱之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳胸前交臂抱之。真言曰：

「𤙖(一) 嚩日囉(二合)計利吉麗(二) 𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤙖(一) 嚩日囉(二合)計利吉麗(二) 𤙖」

又二拳左近右乳，乃屈右肘安於左拳上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳左近右乳，乃屈右肘安於左拳上。

竪臂如憧。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪臂如憧。真言曰：

「𤚥(一) 嚩日哩(二合)儞(二) 娑麼(二合)囉(三) 囉吒(吒半音二合)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤚥(一) 嚩日哩(二合)儞(二) 娑麼(二合)囉(三) 囉吒(吒半音二合)(四)」

又二拳各置𦜮，以頭向左少低禮之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳各置𦜮，以頭向左少低禮之。真言曰：

「斛(一) 嚩日囉(二合)迦(引)冥濕嚩(二合)哩(二) 怛囕(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斛(一) 嚩日囉(二合)迦(引)冥濕嚩(二合)哩(二) 怛囕(二合)」

次說四隅內供養。金剛妙適悅，潔白，供養以華。金剛適悅性，色黑，鑪焚眾香。金剛眼，形服尚赤，供養以燈。金剛大吉祥，色黃，捧持塗香。今說印相及真言。其四內供養，並先以二金剛拳舞而後結印。先覆並二拳，乃翻掌向上散華勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說四隅內供養。金剛妙適悅，潔白，供養以華。金剛適悅性，色黑，鑪焚眾香。金剛眼，形服尚赤，供養以燈。金剛大吉祥，色黃，捧持塗香。今說印相及真言。其四內供養，並先以二金剛拳舞而後結印。先覆並二拳，乃翻掌向上散華勢。真言曰：

「系(一) 嚩日囉(二合引)(二) 囉底(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系(一) 嚩日囉(二合引)(二) 囉底(三)」

又並拳，向下開散成燒香。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又並拳，向下開散成燒香。真言曰：

「摩訶囉多嚩日哩(二合)(一) 斛(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶囉多嚩日哩(二合)(一) 斛(二)」

又並拳，舒大指頭相合為燈。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又並拳，舒大指頭相合為燈。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合)(二) 路者寧」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)(二) 路者寧」

又並拳，依胸兩向散之如塗香。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又並拳，依胸兩向散之如塗香。真言曰：

「摩訶室唎(二合引)(一) 嚩日哩(二合)(二) 呬(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶室唎(二合引)(一) 嚩日哩(二合)(二) 呬(引)(三)」

次說四隅外供養，金剛嬉戲、金剛笑、金剛歌、金剛舞。其四外供養並作純金色。今說印相及真言。結二拳覆相，並當心右轉，名嬉戲。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說四隅外供養，金剛嬉戲、金剛笑、金剛歌、金剛舞。其四外供養並作純金色。今說印相及真言。結二拳覆相，並當心右轉，名嬉戲。真言曰：

「系囉底嚩日囉(二合)(一) 尾邏賜儞(二) 但囉吒(吒半音三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系囉底嚩日囉(二合)(一) 尾邏賜儞(二) 但囉吒(吒半音三合)(三)」

又二拳覆並之，舉當口，從小指徐散，微笑容。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳覆並之，舉當口，從小指徐散，微笑容。真言曰：

「系囉底嚩日囉(二合)(一) 賀細(二) 訶訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系囉底嚩日囉(二合)(一) 賀細(二) 訶訶(三)」

又二拳各舒頭指微屈之，乃竪左臂如箜篌形，右頭指彈弦勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳各舒頭指微屈之，乃竪左臂如箜篌形，右頭指彈弦勢。真言曰：

「系囉底嚩日囉(二合)(一) 擬(引)諦(二) 諦諦(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系囉底嚩日囉(二合)(一) 擬(引)諦(二) 諦諦(三)」

又二拳當心旋舞，便虛心合掌，至頂上散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又二拳當心旋舞，便虛心合掌，至頂上散之。真言曰：

「系囉底嚩日囉(二合)(一) 儞哩(二合)諦(二) 吠波吠波」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「系囉底嚩日囉(二合)(一) 儞哩(二合)諦(二) 吠波吠波」

次說四門承旨。金剛鉤在前而作青色，金剛索居右而作黃色，金剛鎖處後而作赤色，金剛磬在左而作綠色。今說印相及真言。以二拳小指相鉤，交腕，直竪二頭指，乃微屈右頭指用招之，為鉤。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說四門承旨。金剛鉤在前而作青色，金剛索居右而作黃色，金剛鎖處後而作赤色，金剛磬在左而作綠色。今說印相及真言。以二拳小指相鉤，交腕，直竪二頭指，乃微屈右頭指用招之，為鉤。真言曰：

「嚩日𠻴(二合)矩勢(一) 弱(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日𠻴(二合)矩勢(一) 弱(二)」

又准此鉤印，二頭指相拄如索。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又准此鉤印，二頭指相拄如索。真言曰：

「嚩日囉(二合)播勢(一) 𤙖(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)播勢(一) 𤙖(二)」

又即此索印，改二頭指交結之，開手背成鎖。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又即此索印，改二頭指交結之，開手背成鎖。真言曰：

「嚩日囉(二合)餉迦麗(一) 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)餉迦麗(一) 𤚥」

又即前鎖印，二手背相逼，上下搖之為磬。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又即前鎖印，二手背相逼，上下搖之為磬。真言曰：

「嚩日囉(二合)巘滯(一) 斛(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)巘滯(一) 斛(二)」

以上十六尊，皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首。各薩埵跏處月輪上，冠鬘衣服隨其身色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上十六尊，皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首。各薩埵跏處月輪上，冠鬘衣服隨其身色。

次陳眾聖三昧耶印。金剛薩埵，結前金剛祕密三昧耶印及誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次陳眾聖三昧耶印。金剛薩埵，結前金剛祕密三昧耶印及誦真言曰：

「素囉多薩怛梵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「素囉多薩怛梵(三合)」

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印，屈二頭指甲背相著如箭羽，並二大指押之合拳，金剛箭印。又以箭印，二大指深相交右押左，金剛喜悅印。又次前印，以二頭指互鉤中指，並大指押頭指側如耳，舒二無名指相合，金剛愛印。又次前印，側捩之，印二髀，先右次左，金剛欲自在印。次側捩金剛合掌當心上，擲為華，下散燒香。改二大指相合，小開掌，名燈。依胸兩向散之，如塗香勢，塗香。次側捩金剛合掌，當心如前右轉，為嬉戲。近口從小指散之，名笑。改二頭指微屈之，左頭指如箜篌形，以右頭指如彈弦勢，名歌。右三翻左佉吒迦，如前旋舞之，名舞。次金剛縛，舒右頭指微屈，徐招之為鉤。以左大指頭逼左虎口，名索。左頭指與大指頭相捻，右亦然，成鎖。屈二大指各捻無名小指間，搖之，名磬。以前十六尊三昧耶印，皆誦前羯磨真言。如前安立諸尊已，想金剛薩埵有十六尊為眷屬，行者自住本尊瑜伽，亦有十六尊圍繞之。次誦讚王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印，屈二頭指甲背相著如箭羽，並二大指押之合拳，金剛箭印。又以箭印，二大指深相交右押左，金剛喜悅印。又次前印，以二頭指互鉤中指，並大指押頭指側如耳，舒二無名指相合，金剛愛印。又次前印，側捩之，印二髀，先右次左，金剛欲自在印。次側捩金剛合掌當心上，擲為華，下散燒香。改二大指相合，小開掌，名燈。依胸兩向散之，如塗香勢，塗香。次側捩金剛合掌，當心如前右轉，為嬉戲。近口從小指散之，名笑。改二頭指微屈之，左頭指如箜篌形，以右頭指如彈弦勢，名歌。右三翻左佉吒迦，如前旋舞之，名舞。次金剛縛，舒右頭指微屈，徐招之為鉤。以左大指頭逼左虎口，名索。左頭指與大指頭相捻，右亦然，成鎖。屈二大指各捻無名小指間，搖之，名磬。以前十六尊三昧耶印，皆誦前羯磨真言。如前安立諸尊已，想金剛薩埵有十六尊為眷屬，行者自住本尊瑜伽，亦有十六尊圍繞之。次誦讚王曰：

「薩嚩(引)弩囉(引)伽素(上)佉薩怛莽(二合)曩娑(去)(一) 怛梵(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)跛囉莫素(上)囉多(二合)(二) 娑嚩冥摩訶素(上)佉地哩(二合)住掣野諾(三) 鉢囉(二合)底跛娜野(二合)悉𠆙者攞麌鉢囉(二合)曩多(入)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩嚩(引)弩囉(引)伽素(上)佉薩怛莽(二合)曩娑(去)(一) 怛梵(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)跛囉莫素(上)囉多(二合)(二) 娑嚩冥摩訶素(上)佉地哩(二合)住掣野諾(三) 鉢囉(二合)底跛娜野(二合)悉𠆙者攞麌鉢囉(二合)曩多(入)(四)」

此讚有四句，誦第一句結箭印，第二句喜悅印，第三句結愛印，第四句結欲自在印，並結前羯磨印。由歌詠此讚王故，大樂大隨愛樂適悅皆得如意堅固。又誦最勝真實讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此讚有四句，誦第一句結箭印，第二句喜悅印，第三句結愛印，第四句結欲自在印，並結前羯磨印。由歌詠此讚王故，大樂大隨愛樂適悅皆得如意堅固。又誦最勝真實讚曰：

「摩訶素(上)佉(一) 摩訶羅(引)伽(二) 摩訶嚩日囉(二合)(三) 摩訶馱那(四) 摩訶枳孃(二合)那(五) 摩訶羯磨(六) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)𠆙悉馱也冥(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶素(上)佉(一) 摩訶羅(引)伽(二) 摩訶嚩日囉(二合)(三) 摩訶馱那(四) 摩訶枳孃(二合)那(五) 摩訶羯磨(六) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)𠆙悉馱也冥(七)」

由誦此讚故，能令速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此讚故，能令速得成就。

次說眼印相。當作大適悅金剛不空適悅警悟印。印相，大適悅瞬目微笑面顧視。由此印故，速得成就。又作大適悅金剛不空箭印。印相，其眼如敷華半開，并笑而視，左手佉吒迦，右手三翻，乃如儀旋舞之，便作擲華勢。由此印加持故如本住。又作大適悅視印。印相，大適悅眼觀視。由此大適悅瞻視故，薄福者亦得成就。又作大適悅金剛幢幡印。印相，如深心感動容目極動。由此印故，速得成就，應現證超勝一切外道。又作禮印。印相如前，感動貌，目微動，左手佉吒迦，右手作三翻，如前當心旋舞之，後作散華勢。由此印禮敬故，一切世間禮敬是人并供養之。已前矚視印瞻矚本尊義者，大聖即法界體性智也，今以貪慕心觀之，是即覩圓寂性。皆以羯磨印助之，誦本真言。次以眼視請本尊入身印。印相，其眼微開，瞤動顧視，想本尊遍入身中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說眼印相。當作大適悅金剛不空適悅警悟印。印相，大適悅瞬目微笑面顧視。由此印故，速得成就。又作大適悅金剛不空箭印。印相，其眼如敷華半開，并笑而視，左手佉吒迦，右手三翻，乃如儀旋舞之，便作擲華勢。由此印加持故如本住。又作大適悅視印。印相，大適悅眼觀視。由此大適悅瞻視故，薄福者亦得成就。又作大適悅金剛幢幡印。印相，如深心感動容目極動。由此印故，速得成就，應現證超勝一切外道。又作禮印。印相如前，感動貌，目微動，左手佉吒迦，右手作三翻，如前當心旋舞之，後作散華勢。由此印禮敬故，一切世間禮敬是人并供養之。已前矚視印瞻矚本尊義者，大聖即法界體性智也，今以貪慕心觀之，是即覩圓寂性。皆以羯磨印助之，誦本真言。次以眼視請本尊入身印。印相，其眼微開，瞤動顧視，想本尊遍入身中。

次作盡身心愛染印。印相，謂發如是意：「我今盡身心愛染，奉事聖者金剛薩埵。由此印能住一切真實、能通達智自性故，金剛薩埵能住法界體性智，我今亦以此印方便故決定取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作盡身心愛染印。印相，謂發如是意：「我今盡身心愛染，奉事聖者金剛薩埵。由此印能住一切真實、能通達智自性故，金剛薩埵能住法界體性智，我今亦以此印方便故決定取證。」

次結金剛熾盛日三昧耶印。印相，以二手深內相叉，微合拳，開其八指如焰，舒二大指相合如金剛杵，逆日左旋，想辟除難調伏者。下拄地結地界，順日右旋之，隨意遠近為界。上揮，想結虛空界。皆誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛熾盛日三昧耶印。印相，以二手深內相叉，微合拳，開其八指如焰，舒二大指相合如金剛杵，逆日左旋，想辟除難調伏者。下拄地結地界，順日右旋之，隨意遠近為界。上揮，想結虛空界。皆誦真言曰：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

次以自勝解意，思惟塗香、華鬘、燒香、飲食、衣服、寶蓋、幢幡、扇、拂、妙舞、宮殿，利益安樂一切有情。儀軌、歌詠、讚歎，我今變化成之，遍覆虛空界以充供養。誦唵字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以自勝解意，思惟塗香、華鬘、燒香、飲食、衣服、寶蓋、幢幡、扇、拂、妙舞、宮殿，利益安樂一切有情。儀軌、歌詠、讚歎，我今變化成之，遍覆虛空界以充供養。誦唵字真言曰：

「唵迦(引)嚕目欠(一) 薩嚩達摩那磨娜野(二合)(二) 弩多半(二合)曩怛嚩多(多半音)(三)(合三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦(引)嚕目欠(一) 薩嚩達摩那磨娜野(二合)(二) 弩多半(二合)曩怛嚩多(多半音)(三)(合三)」

由誦此真言故，如前運想眾聖受用皆悉充足，與真無異。若有供養等物，亦用前真言加持之。乃住大印，復以金剛眼久觀大聖金剛薩埵，不太動舌端，脣齒應俱合，成就諸教法，金剛語離聲。如前三摩地專注，決定無疑念誦，當得金剛薩埵，現前遍入身中，即成本尊之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此真言故，如前運想眾聖受用皆悉充足，與真無異。若有供養等物，亦用前真言加持之。乃住大印，復以金剛眼久觀大聖金剛薩埵，不太動舌端，脣齒應俱合，成就諸教法，金剛語離聲。如前三摩地專注，決定無疑念誦，當得金剛薩埵，現前遍入身中，即成本尊之體。

凡念誦，若有疲極欲止息際，應以自勝解意思惟，如前諸供養等，誦唵字真言乃奉獻之。後誦一百八名讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡念誦，若有疲極欲止息際，應以自勝解意思惟，如前諸供養等，誦唵字真言乃奉獻之。後誦一百八名讚曰：

「跛囉麼𠆙(一) 摩訶薩怛嚩(二合)(二) 摩訶囉多(三) 摩訶囉底(四) 娑滿多婆娜囉(二合)(五) 薩嚩(引)怛摩(二合)(六) 嚩日囉(二合)孽磨(七) 跛諦跛諦(八) 質多薩怛嚩(二合)(九) 娑磨𠆙仡囉(二合)(十) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(十一) 摩訶馱那(十二) 娑滿多婆娜囉(二合)(十三) 折哩野(引二合)仡囉(二合)(十四) 魔囉魔囉(十五) 鉢囉(二合)未娜迦(十六) 薩嚩菩提(十七) 摩訶勃馱(十八) 勃馱勃馱(引)仡囉(二合)(十九) 善摩惹(二十) 嚩日囉(二合)吽(短聲)迦(引)囉(二十一) 吽(短)迦囉(二十二) 路計濕嚩(二合)囉(二十三) 摩尼鉢囉(二合)娜(二十四) 摩訶囉(引)伽(二十五) 摩訶掃佉野(二合)(二十六) 迦(引)摩目佶叉(二合)(二十七) 摩訶馱耶(二十八) 怛哩(二合)迦(引)攞(二十九) 悉怛哩(三合)婆嚩(三十) 悉怛哩野(四合)仡囉(二合)仡囉野(三合)(三十一) 怛哩(二合)路迦(引)仡囉(二合)(三十二) 怛哩(二合)馱(引)覩迦(三十三) 薩他(二合引)嚩囉(三十四) 鉢囉(二合)婆嚩微野(二合)訖多(二合)(三十五) 蘇(上)素佶叉摩(三合)(三十六) 薩吐(二合)攞散者焰(三十七) 讓伽摩鉢囉(二合)嚩囉(三十八) 鉢囉(二合引)跛諦(二合)婆嚩(三十九) 娑(引)伽囉戍馱那(四十) 婀那(引)地儞馱那(引)典多建多(四十一) 鉢囉迦(三合迦半音)薩嚩摩悉體(二合)多(四十二) 纈哩(二合)多畝娜囉(二合)(四十三) 瑜伽三昧藥(四十四) 多怛嚩(二合)薩多野(二合)(四十五) 摩訶摩郝(四十六) 多他伽多(四十七) 摩訶悉馱(四十八) 達摩羯磨(四十九) 摩訶勃馱(五十) 娑達摩娑多羯(二合)摩跛他(五十一) 菩提質多(五十二) 素(上)慕馱迦(五十三) 嚩日囉(二合)矩嚕(二合)馱(五十四) 摩訶矩嚕(二合)馱(五十五) 入嚩(二合)邏鉢囉(二合)攞野那摩脚(五十六) 摩訶微那野(五十七) 弩瑟吒(二合引)仡囉(二合)(五十八) 嚕娜囉(二合)嘮娜囉(二合)(五十九) 佶叉(二合)孕迦囉(入)(六十) 薩嚩戍地(六十一) 摩訶跛娜摩(二合)(六十二) 鉢囉(二合)仡乳(二合)播野(六十三) 摩訶那野(六十四) 囉(引)伽戍地(六十五) 娑摩(引)𠆙仡囉(二合)(六十六) 尾濕嚩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跛囉麼𠆙(一) 摩訶薩怛嚩(二合)(二) 摩訶囉多(三) 摩訶囉底(四) 娑滿多婆娜囉(二合)(五) 薩嚩(引)怛摩(二合)(六) 嚩日囉(二合)孽磨(七) 跛諦跛諦(八) 質多薩怛嚩(二合)(九) 娑磨𠆙仡囉(二合)(十) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(十一) 摩訶馱那(十二) 娑滿多婆娜囉(二合)(十三) 折哩野(引二合)仡囉(二合)(十四) 魔囉魔囉(十五) 鉢囉(二合)未娜迦(十六) 薩嚩菩提(十七) 摩訶勃馱(十八) 勃馱勃馱(引)仡囉(二合)(十九) 善摩惹(二十) 嚩日囉(二合)吽(短聲)迦(引)囉(二十一) 吽(短)迦囉(二十二) 路計濕嚩(二合)囉(二十三) 摩尼鉢囉(二合)娜(二十四) 摩訶囉(引)伽(二十五) 摩訶掃佉野(二合)(二十六) 迦(引)摩目佶叉(二合)(二十七) 摩訶馱耶(二十八) 怛哩(二合)迦(引)攞(二十九) 悉怛哩(三合)婆嚩(三十) 悉怛哩野(四合)仡囉(二合)仡囉野(三合)(三十一) 怛哩(二合)路迦(引)仡囉(二合)(三十二) 怛哩(二合)馱(引)覩迦(三十三) 薩他(二合引)嚩囉(三十四) 鉢囉(二合)婆嚩微野(二合)訖多(二合)(三十五) 蘇(上)素佶叉摩(三合)(三十六) 薩吐(二合)攞散者焰(三十七) 讓伽摩鉢囉(二合)嚩囉(三十八) 鉢囉(二合引)跛諦(二合)婆嚩(三十九) 娑(引)伽囉戍馱那(四十) 婀那(引)地儞馱那(引)典多建多(四十一) 鉢囉迦(三合迦半音)薩嚩摩悉體(二合)多(四十二) 纈哩(二合)多畝娜囉(二合)(四十三) 瑜伽三昧藥(四十四) 多怛嚩(二合)薩多野(二合)(四十五) 摩訶摩郝(四十六) 多他伽多(四十七) 摩訶悉馱(四十八) 達摩羯磨(四十九) 摩訶勃馱(五十) 娑達摩娑多羯(二合)摩跛他(五十一) 菩提質多(五十二) 素(上)慕馱迦(五十三) 嚩日囉(二合)矩嚕(二合)馱(五十四) 摩訶矩嚕(二合)馱(五十五) 入嚩(二合)邏鉢囉(二合)攞野那摩脚(五十六) 摩訶微那野(五十七) 弩瑟吒(二合引)仡囉(二合)(五十八) 嚕娜囉(二合)嘮娜囉(二合)(五十九) 佶叉(二合)孕迦囉(入)(六十) 薩嚩戍地(六十一) 摩訶跛娜摩(二合)(六十二) 鉢囉(二合)仡乳(二合)播野(六十三) 摩訶那野(六十四) 囉(引)伽戍地(六十五) 娑摩(引)𠆙仡囉(二合)(六十六) 尾濕嚩(

二合)囉(引)伽(六十七) 摩醯濕嚩(二合)囉(六十八) 阿(去)迦(去)舍難多野(二合)(六十九) 儞覩吠(七十) 薩嚩勃馱(七十一) 摩訶攞野(七十二) 尾部底室唎(二合)(七十三) 尾慕囉惹(七十四)(上)薩嚩(引)舍(七十五) 跛哩布囉脚(七十六) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十七) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十八) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十九) 曩牟曩莫(八十) 部訖覩(二合)恨怛梵(二合)(八十一) 鉢囉(二合)跛𠆙(引)冥(八十二) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)𠆙(八十三) 悉馱滿(八十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合)囉(引)伽(六十七) 摩醯濕嚩(二合)囉(六十八) 阿(去)迦(去)舍難多野(二合)(六十九) 儞覩吠(七十) 薩嚩勃馱(七十一) 摩訶攞野(七十二) 尾部底室唎(二合)(七十三) 尾慕囉惹(七十四)(上)薩嚩(引)舍(七十五) 跛哩布囉脚(七十六) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十七) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十八) 曩麼悉諦(二合)悉覩(二合)(七十九) 曩牟曩莫(八十) 部訖覩(二合)恨怛梵(二合)(八十一) 鉢囉(二合)跛𠆙(引)冥(八十二) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)𠆙(八十三) 悉馱滿(八十四)」

若持此讚王， 金剛法語誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此讚王， 金剛法語誦，

所樂當成就， 速疾無與倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所樂當成就， 速疾無與倫。

每日應及時， 稱已離諸罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每日應及時， 稱已離諸罪，

常脫一切苦， 淨土當現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常脫一切苦， 淨土當現前。

纔誦眾福圓， 增吉祥明盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔誦眾福圓， 增吉祥明盛。

又准前加持閼伽如法獻之，遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等，皆誦本真言如前周已，次結金剛熾盛日三昧耶印，左旋轉想解界，并誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又准前加持閼伽如法獻之，遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等，皆誦本真言如前周已，次結金剛熾盛日三昧耶印，左旋轉想解界，并誦真言曰：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

次結奉送印。印相，金剛縛，直竪二中指相合如針當心。誦奉送真言。欲畢，舉印近頂上，從中指先開散之，想諸聖眾而還本宮。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉送印。印相，金剛縛，直竪二中指相合如針當心。誦奉送真言。欲畢，舉印近頂上，從中指先開散之，想諸聖眾而還本宮。真言曰：

「唵(一) 訖哩(二合)覩嚩(入)(二) 薩嚩薩怛嚩(二合)囉託(二合)(三) 悉地囉娜(二合)多(四) 野他(引)弩伽(引)伽車(上)馱梵(二合)(五) 勃馱微沙焰(六) 補那囉(引)伽摩那野覩(七) 唵(八) 嚩日囉(二合引)薩怛嚩(二合)(九) 穆(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 訖哩(二合)覩嚩(入)(二) 薩嚩薩怛嚩(二合)囉託(二合)(三) 悉地囉娜(二合)多(四) 野他(引)弩伽(引)伽車(上)馱梵(二合)(五) 勃馱微沙焰(六) 補那囉(引)伽摩那野覩(七) 唵(八) 嚩日囉(二合引)薩怛嚩(二合)(九) 穆(十)」

凡欲出道場，用前護身印加持己身，乃任所適。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲出道場，用前護身印加持己身，乃任所適。

修先行法，如前儀則每日四時誦十萬遍，至課限充日，通夜達明無間念誦。先行圓滿，然任依時隨力修持，此生不久當得成就大樂金剛薩埵之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修先行法，如前儀則每日四時誦十萬遍，至課限充日，通夜達明無間念誦。先行圓滿，然任依時隨力修持，此生不久當得成就大樂金剛薩埵之身。

又陳儀軌法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又陳儀軌法要。

復次誦發菩提心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次誦發菩提心真言曰：

「唵(一) 薩嚩瑜伽質多(二) 畝怛波(二合)娜夜弭(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩嚩瑜伽質多(二) 畝怛波(二合)娜夜弭(三)」

次應思惟己身為金剛薩埵，乃作嚩日囉(二合)孽摩印。印相，半跏而坐，左拳在𦜮，右當心。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應思惟己身為金剛薩埵，乃作嚩日囉(二合)孽摩印。印相，半跏而坐，左拳在𦜮，右當心。誦真言曰：

「𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𤙖」

次結金剛祕密三昧耶印。印相，金剛縛，大指頭指為竅，右大指妙逼，加持心、額、喉、頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛祕密三昧耶印。印相，金剛縛，大指頭指為竅，右大指妙逼，加持心、額、喉、頂。真言曰：

「素囉多薩怛梵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「素囉多薩怛梵(三合)」

次結五佛灌頂印。印相，金剛合掌，中指相合，屈第三節如劍，二頭指各輔著中指第三節，二大指相交如跏趺形，安於頂上，次頂前、頂右、頂後、頂左，以五佛真言加持之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結五佛灌頂印。印相，金剛合掌，中指相合，屈第三節如劍，二頭指各輔著中指第三節，二大指相交如跏趺形，安於頂上，次頂前、頂右、頂後、頂左，以五佛真言加持之。真言曰：

「唵部欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵部欠」

「嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)」

「嚩日囉(二合)羅怛娜(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)羅怛娜(二合)」

「嚩日囉(二合)達摩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)達摩」

「嚩日囉(二合)羯磨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)羯磨」

次結金剛鬘印。印相，作二金剛拳，於額前腦後繫鬘勢，徐徐從小指下散，如垂繒帶。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛鬘印。印相，作二金剛拳，於額前腦後繫鬘勢，徐徐從小指下散，如垂繒帶。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合)摩邏(引)避詵者(二) 滿(三) 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)摩邏(引)避詵者(二) 滿(三) 𤚥」

如前成身已，乃結八供養羯磨印。印相，以二金剛拳覆而相並，上擲為華；下散燒香；大指相合成燈；依胸兩向漸開塗香；覆相並當心右轉嬉戲；如嬉戲近口徐散為笑；二拳舒頭指，左臂如箜篌，右彈弦勢，歌；當心旋舞，虛掌頂上合，為舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前成身已，乃結八供養羯磨印。印相，以二金剛拳覆而相並，上擲為華；下散燒香；大指相合成燈；依胸兩向漸開塗香；覆相並當心右轉嬉戲；如嬉戲近口徐散為笑；二拳舒頭指，左臂如箜篌，右彈弦勢，歌；當心旋舞，虛掌頂上合，為舞。

八供養真言，如前廣儀軌所說。依法成身及八供養畢，次觀一切色空。如是思惟已，乃用妙適悅語隨分誦初聲，所謂婀字，諦觀諸法本自不生。復當成身為金剛薩埵，又以勝解意運想供養等物，并稱唵字，然後常誦心真言。如是至一月兩月或復六月，境相當現，或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事。凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物，皆作空觀再安立之。皆成清淨已，誦唵字真言供養本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八供養真言，如前廣儀軌所說。依法成身及八供養畢，次觀一切色空。如是思惟已，乃用妙適悅語隨分誦初聲，所謂婀字，諦觀諸法本自不生。復當成身為金剛薩埵，又以勝解意運想供養等物，并稱唵字，然後常誦心真言。如是至一月兩月或復六月，境相當現，或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事。凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物，皆作空觀再安立之。皆成清淨已，誦唵字真言供養本尊。

復次觀身色空，即為覩金剛薩埵。如是勝解決定已，目所覩彼彼境自然成空。復當建立一如本尊，彼等垢障清淨，亦想己身為金剛薩埵。以如是瑜伽，乃至行住坐立隨意修習。又當持真言滿十萬遍，末後日通夜念誦，先行成就。漸次勤加功用，而於現生速證大樂金剛薩埵之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀身色空，即為覩金剛薩埵。如是勝解決定已，目所覩彼彼境自然成空。復當建立一如本尊，彼等垢障清淨，亦想己身為金剛薩埵。以如是瑜伽，乃至行住坐立隨意修習。又當持真言滿十萬遍，末後日通夜念誦，先行成就。漸次勤加功用，而於現生速證大樂金剛薩埵之智。

敬愛法。先於自身前觀 阿字門，成淨月輪。於月輪中觀 斛字，成金剛愛菩薩，身珠砂色，身放紅光，二手持箭。分明觀已，則誦四字明，結印引入自身。四字明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬愛法。先於自身前觀 阿字門，成淨月輪。於月輪中觀 斛字，成金剛愛菩薩，身珠砂色，身放紅光，二手持箭。分明觀已，則誦四字明，結印引入自身。四字明曰：

「弱吽鑁斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弱吽鑁斛」

便以印加持四處，心、額、喉、頂。真言曰(印在廣經)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便以印加持四處，心、額、喉、頂。真言曰(印在廣經)：

「唵嚩日囉(二合)囉誐阿地瑟姹(二合)娑囉(二合)𤚥斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)囉誐阿地瑟姹(二合)娑囉(二合)𤚥斛」

諦觀己身如金剛愛染菩薩，威儀色相無有差別。即觀彼人在前一肘間，身下有字成蓮華，自見自身從蓮華孔入彼人身，遍其形體支分猶如披衣。上下諦觀其形無二，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀己身如金剛愛染菩薩，威儀色相無有差別。即觀彼人在前一肘間，身下有字成蓮華，自見自身從蓮華孔入彼人身，遍其形體支分猶如披衣。上下諦觀其形無二，即誦真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)囉誐囉誐野某乙斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)囉誐囉誐野某乙斛」

彼名念誦諦觀。相續不絕滿二七遍，然後見之，所出語言皆是彼人無二無別。結跏端坐入定，想前有一阿字晃耀光明，便變為月輪。輪中有一吽字，成訖便為金剛鉤菩薩，二手持鉤。便從口入中，便成菩薩。即從心中出一弱字，流入如鬘，直至所愛樂人心中，成鉤如金剛女。想頭如一股杵，左手曲成鉤，二身無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名念誦諦觀。相續不絕滿二七遍，然後見之，所出語言皆是彼人無二無別。結跏端坐入定，想前有一阿字晃耀光明，便變為月輪。輪中有一吽字，成訖便為金剛鉤菩薩，二手持鉤。便從口入中，便成菩薩。即從心中出一弱字，流入如鬘，直至所愛樂人心中，成鉤如金剛女。想頭如一股杵，左手曲成鉤，二身無二想。