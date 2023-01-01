佛說十八臂陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十八臂陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「世間眾生昧於實智，輪迴三界不知苦本，恣身口意造四重罪，如是之人深可憐愍。我有十八臂大陀羅尼，若有眾生得此陀羅尼常持誦者，是人所作根本罪業皆悉除滅，復能積集無量功德。」爾時世尊即說十八臂陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「世間眾生昧於實智，輪迴三界不知苦本，恣身口意造四重罪，如是之人深可憐愍。我有十八臂大陀羅尼，若有眾生得此陀羅尼常持誦者，是人所作根本罪業皆悉除滅，復能積集無量功德。」爾時世尊即說十八臂陀羅尼曰：

「那謨阿彌多(引)婆(引)野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 那莫阿(引)哩也(二合)阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野(四) 冐地薩埵(引)野(五) 摩賀(引)薩埵(引)野(六) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(七) 怛𭔞他(引)(八) 唵三滿多伴捺哩(二合引)(九) 三滿多嚩魯吉帝(引)(十) 尾尸沙哥哩(引)(十一) 尾塞怖(二合引)吒儞(引)(十二) 度那播波尾多哩剛(二合引)(十三) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵難左(十四) 婆誐嚩(引)那(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(十五) 嚩羅末隷(引)嚩羅末隷(引)(十六) 塞怖(引二合)吒儞塞怖(二合引)吒儞(十七) 達髻達髻(十八) 嗢度儞哥(引)謨髻枳(引)(十九) 嚩尸哥囉尼(引)(二十) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(引)嚩哩惹(二合)野(二十一) 尾嚩哩惹(二合)野(二十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)(二十三) 嚩設摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 曷羅曷羅(二十五) 左羅左羅(二十六) 鉢左鉢左(二十七) 嚩尸(引)酤嚕(二十八) 薩哩嚩(二合)部(引)多(引)難嚩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨阿彌多(引)婆(引)野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 那莫阿(引)哩也(二合)阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野(四) 冐地薩埵(引)野(五) 摩賀(引)薩埵(引)野(六) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(七) 怛𭔞他(引)(八) 唵三滿多伴捺哩(二合引)(九) 三滿多嚩魯吉帝(引)(十) 尾尸沙哥哩(引)(十一) 尾塞怖(二合引)吒儞(引)(十二) 度那播波尾多哩剛(二合引)(十三) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵難左(十四) 婆誐嚩(引)那(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(十五) 嚩羅末隷(引)嚩羅末隷(引)(十六) 塞怖(引二合)吒儞塞怖(二合引)吒儞(十七) 達髻達髻(十八) 嗢度儞哥(引)謨髻枳(引)(十九) 嚩尸哥囉尼(引)(二十) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(引)嚩哩惹(二合)野(二十一) 尾嚩哩惹(二合)野(二十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)(二十三) 嚩設摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 曷羅曷羅(二十五) 左羅左羅(二十六) 鉢左鉢左(二十七) 嚩尸(引)酤嚕(二十八) 薩哩嚩(二合)部(引)多(引)難嚩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十九)」

爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已，歡喜信受，作禮而退。