廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在波羅奈國鹿野苑中瞻波無憂樹下，與大比丘眾萬二千五十人俱，并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩，及天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，恭敬圍繞而為說法。初善中善後善，其義深遠，梵行清淨，一切圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在波羅奈國鹿野苑中瞻波無憂樹下，與大比丘眾萬二千五十人俱，并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩，及天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，恭敬圍繞而為說法。初善中善後善，其義深遠，梵行清淨，一切圓滿。

爾時波羅奈國有大國王名曰梵壽，身心純善慈愍有情，於彼大地一切眾生養育如子。其王出城遊行佛寺，至精舍門須臾顧視。有守門者而白聖眾：「梵壽大王今在門外將欲入寺。」即時聖眾速令知事僧排列花鬘。知事僧聞已，開其殿門求覓花鬘而無所有。於佛頂上見有花鬘，即取持行與尚座等，并諸聖眾迎接國王，所持花鬘即以奉上。王即受之而戴頭上，經須臾間忽然頭痛。王自思惟：「云何如是？我今應是夏熱出行致斯患苦。」王乃即時禮辭聖眾，迴歸宮闕，告近臣曰：「我患頭痛，今擬沐浴。汝宜速疾供辦香水。」王即解其一切莊嚴衣服，即便洗浴。有一宮人善解供承洗王身體，沐浴久時，頭痛不愈。王乃出勅宣詔醫人。醫人即至，王遂告言：「我因夏熱出城遊行，於道路中而患頭痛，即便沐浴其疾不愈。卿意云何？」醫人對曰：「王之所患傷於內熱，即用牛頭旃檀塗其身上。」王即依奏塗其旃檀，亦不得差。於日夜分得大苦惱，應諸醫人俱至王所，互相視之而發言曰：「此疾所因不可測度，深懷憂惱。王既如是，我等作何方便得免王疾？」言論之次，王有一妹名酥鉢哩(二合)野，發菩提心信重悲愍，見王患苦心生怖懼，以手摩頂而白王曰：「云何怖懼如怯弱之人？」王即告言酥鉢哩野：「我今不知，云何而得不苦不怖？」妹復白言：「王若如是，請詣佛所。佛具大悲，必為救濟。」王即告言：「汝所作意善哉善哉。我為忘失，今即須往。」尋勅重臣令速排列車輦騎乘。時御車者駕五百乘車，王與眷屬并諸臣寮出於城外，往瞻波無憂樹下而詣佛所。於其中路，有一女人負薪為活，手把柴檐，生產路傍。王妹見已不忍視之，以手掩面迷悶倒地。王見如是，即問其妹：「云何苦惱？汝為我說。」其王皇后名酥囉遜捺吒，以意思惟而告王言：「彼酥鉢哩野迷悶倒地，為見路傍檐柴女人生產其子，苦惱甚深。彼妹心慈不忍見之，遂乃如是。」王既聞已，即告皇后：「罪業宿報，不可逃免。」王令宮人給賜財物濟彼貧乏，速令歸家。其妹迷悶，以拂扇涼還得穌惺，而復發言：「南無沒馱野。大王！貧女大苦，我不忍見之。」相次前行遙見園林，漸近精舍，王乃下車，執酥鉢哩野手入於園林。見佛世尊如妙金山，放大光明喻百千日。其王見已即放妹手，偏袒右肩，脫其頭冠，往詣佛前合掌恭敬，旋繞世尊，頂禮佛足，投地良久。時彼世尊舒金色臂摩於頭頂，告彼王言：「汝起汝起。」王聞佛勅應聲即起，經剎那間頭痛即愈，身心適悅，王甚歡喜。時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處。王見於妹面色憂愁，而即問言：「云何愁惱？」令彼問佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波羅奈國有大國王名曰梵壽，身心純善慈愍有情，於彼大地一切眾生養育如子。其王出城遊行佛寺，至精舍門須臾顧視。有守門者而白聖眾：「梵壽大王今在門外將欲入寺。」即時聖眾速令知事僧排列花鬘。知事僧聞已，開其殿門求覓花鬘而無所有。於佛頂上見有花鬘，即取持行與尚座等，并諸聖眾迎接國王，所持花鬘即以奉上。王即受之而戴頭上，經須臾間忽然頭痛。王自思惟：「云何如是？我今應是夏熱出行致斯患苦。」王乃即時禮辭聖眾，迴歸宮闕，告近臣曰：「我患頭痛，今擬沐浴。汝宜速疾供辦香水。」王即解其一切莊嚴衣服，即便洗浴。有一宮人善解供承洗王身體，沐浴久時，頭痛不愈。王乃出勅宣詔醫人。醫人即至，王遂告言：「我因夏熱出城遊行，於道路中而患頭痛，即便沐浴其疾不愈。卿意云何？」醫人對曰：「王之所患傷於內熱，即用牛頭旃檀塗其身上。」王即依奏塗其旃檀，亦不得差。於日夜分得大苦惱，應諸醫人俱至王所，互相視之而發言曰：「此疾所因不可測度，深懷憂惱。王既如是，我等作何方便得免王疾？」言論之次，王有一妹名酥鉢哩(二合)野，發菩提心信重悲愍，見王患苦心生怖懼，以手摩頂而白王曰：「云何怖懼如怯弱之人？」王即告言酥鉢哩野：「我今不知，云何而得不苦不怖？」妹復白言：「王若如是，請詣佛所。佛具大悲，必為救濟。」王即告言：「汝所作意善哉善哉。我為忘失，今即須往。」尋勅重臣令速排列車輦騎乘。時御車者駕五百乘車，王與眷屬并諸臣寮出於城外，往瞻波無憂樹下而詣佛所。於其中路，有一女人負薪為活，手把柴檐，生產路傍。王妹見已不忍視之，以手掩面迷悶倒地。王見如是，即問其妹：「云何苦惱？汝為我說。」其王皇后名酥囉遜捺吒，以意思惟而告王言：「彼酥鉢哩野迷悶倒地，為見路傍檐柴女人生產其子，苦惱甚深。彼妹心慈不忍見之，遂乃如是。」王既聞已，即告皇后：「罪業宿報，不可逃免。」王令宮人給賜財物濟彼貧乏，速令歸家。其妹迷悶，以拂扇涼還得穌惺，而復發言：「南無沒馱野。大王！貧女大苦，我不忍見之。」相次前行遙見園林，漸近精舍，王乃下車，執酥鉢哩野手入於園林。見佛世尊如妙金山，放大光明喻百千日。其王見已即放妹手，偏袒右肩，脫其頭冠，往詣佛前合掌恭敬，旋繞世尊，頂禮佛足，投地良久。時彼世尊舒金色臂摩於頭頂，告彼王言：「汝起汝起。」王聞佛勅應聲即起，經剎那間頭痛即愈，身心適悅，王甚歡喜。時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處。王見於妹面色憂愁，而即問言：「云何愁惱？」令彼問佛。

妹既聞已，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬瞻仰尊顏，白佛言：「世尊！大王昨夜甚患頭痛，王諸眷屬及大臣等皆懷憂惱。因是事已，俱來佛所。於中路傍見一擔柴女人，身著故衣頭髮蓬亂，聲喚啼泣產生於子。我為見此得大驚怖，深厭女身。世尊！我等云何得免女身？又此大王所患頭痛，名醫救療而不能痊。今蒙世尊手摩頭頂，經剎那間即得安樂。有何因緣？願佛慈悲而為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妹既聞已，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬瞻仰尊顏，白佛言：「世尊！大王昨夜甚患頭痛，王諸眷屬及大臣等皆懷憂惱。因是事已，俱來佛所。於中路傍見一擔柴女人，身著故衣頭髮蓬亂，聲喚啼泣產生於子。我為見此得大驚怖，深厭女身。世尊！我等云何得免女身？又此大王所患頭痛，名醫救療而不能痊。今蒙世尊手摩頭頂，經剎那間即得安樂。有何因緣？願佛慈悲而為解說。」

爾時世尊聞是語已，於其面門放大光明，具種種色，照於無邊無量世界，而此光明復入於口。爾時尊者阿難見佛光明普照世界，以佛威德心腹懷疑，即從坐起合掌恭敬，頂禮佛足而白佛言：「世尊！今日有何因緣，放大光明普照佛剎？唯願世尊略為宣說。」佛告阿難：「於過去世，此城之中有大國王名曰持光，彼王皇后名曰無憂，王所愛重第二夫人名阿努播摩。其國界畔有一小國，統領兵眾來侵大國。時持光王即統四兵象馬車乘，并諸大臣，作於伎樂隨從出城奔往討伐。王在中路軍兵暫止，時后阿努播摩覺自懷妊將欲生產，說與宮人，令彼內官具以所事奏持光王。時彼內官奏斯事已，王即有勅令彼夫人却歸宮內。夫人歸已，難為生產，即遣大臣拶哩迦具以斯事速奏王知。王既聞已，即乘車騎反歸宮闕，至夫人處問訊安慰。王見夫人生產苦惱，對三寶前焚香瀝水，禱祝發願，其瀝餘之水賜夫人喫。是時無憂皇后心懷嫉妬，執於王手而告王曰：『阿努播摩夫人，情性狂顛無其慚恥，裸形垂髮神鬼無異。』王聞如是，慚而不顧。經須臾間，阿努播摩生其太子，身真金色，相好端嚴，福德圓備。即以太子奉上大王。王既見之，心大歡喜。復經少時宮人相聚，有其一人說無憂皇后妬嫉之言，時阿努播摩夫人忽聞其言，即問宮人速令具說。時彼宮人不敢隱藏，具述前事。阿努播摩夫人聞是說已，心如割切而發言曰：『我何顛狂！我何無慚！』唱苦搥胸迷悶倒地。時彼宮人以水灑面執拂扇涼，久時不惺，因此命謝。時諸宮人高聲啼哭。王忽聞聲，驚怪異常，勅令內官往問所由。內官奉命問守宮門人，時守宮門者復問宮人：『緣何哭泣？王速要知。』時彼宮人悲淚哽咽而即告言：『今為阿努播摩夫人忽爾命終，是以哭泣。宜速奏王。』是時大臣聞是事已，心懷憂惱面戴愁容，奔往王前。王遙見之知有災惱，即問使曰：『莫是太子病耶夫人病耶？』使曰：『今為阿努播摩夫人忽然命盡。』其王聞已深懷痛惱，如樹斷根迷悶倒地。時諸大臣等以水灑面，良久乃穌。群臣奏曰：『請王安心，莫生憂惱。宮嬪美女其數百千，保益大王恒增歡樂。』王聞是安慰，即得平復。」佛告阿難：「昔日無憂皇后生嫉妬心者，今於路傍為擔柴貧女生產者是。昔日阿努播摩夫人性行慈愍，今酥鉢哩野是。阿難！於意云何？若人多行貪心嫉妬，而於後世得不可愛大惡果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已，於其面門放大光明，具種種色，照於無邊無量世界，而此光明復入於口。爾時尊者阿難見佛光明普照世界，以佛威德心腹懷疑，即從坐起合掌恭敬，頂禮佛足而白佛言：「世尊！今日有何因緣，放大光明普照佛剎？唯願世尊略為宣說。」佛告阿難：「於過去世，此城之中有大國王名曰持光，彼王皇后名曰無憂，王所愛重第二夫人名阿努播摩。其國界畔有一小國，統領兵眾來侵大國。時持光王即統四兵象馬車乘，并諸大臣，作於伎樂隨從出城奔往討伐。王在中路軍兵暫止，時后阿努播摩覺自懷妊將欲生產，說與宮人，令彼內官具以所事奏持光王。時彼內官奏斯事已，王即有勅令彼夫人却歸宮內。夫人歸已，難為生產，即遣大臣拶哩迦具以斯事速奏王知。王既聞已，即乘車騎反歸宮闕，至夫人處問訊安慰。王見夫人生產苦惱，對三寶前焚香瀝水，禱祝發願，其瀝餘之水賜夫人喫。是時無憂皇后心懷嫉妬，執於王手而告王曰：『阿努播摩夫人，情性狂顛無其慚恥，裸形垂髮神鬼無異。』王聞如是，慚而不顧。經須臾間，阿努播摩生其太子，身真金色，相好端嚴，福德圓備。即以太子奉上大王。王既見之，心大歡喜。復經少時宮人相聚，有其一人說無憂皇后妬嫉之言，時阿努播摩夫人忽聞其言，即問宮人速令具說。時彼宮人不敢隱藏，具述前事。阿努播摩夫人聞是說已，心如割切而發言曰：『我何顛狂！我何無慚！』唱苦搥胸迷悶倒地。時彼宮人以水灑面執拂扇涼，久時不惺，因此命謝。時諸宮人高聲啼哭。王忽聞聲，驚怪異常，勅令內官往問所由。內官奉命問守宮門人，時守宮門者復問宮人：『緣何哭泣？王速要知。』時彼宮人悲淚哽咽而即告言：『今為阿努播摩夫人忽爾命終，是以哭泣。宜速奏王。』是時大臣聞是事已，心懷憂惱面戴愁容，奔往王前。王遙見之知有災惱，即問使曰：『莫是太子病耶夫人病耶？』使曰：『今為阿努播摩夫人忽然命盡。』其王聞已深懷痛惱，如樹斷根迷悶倒地。時諸大臣等以水灑面，良久乃穌。群臣奏曰：『請王安心，莫生憂惱。宮嬪美女其數百千，保益大王恒增歡樂。』王聞是安慰，即得平復。」佛告阿難：「昔日無憂皇后生嫉妬心者，今於路傍為擔柴貧女生產者是。昔日阿努播摩夫人性行慈愍，今酥鉢哩野是。阿難！於意云何？若人多行貪心嫉妬，而於後世得不可愛大惡果報。」

佛告阿難：「若梵壽王患於頭痛者，為王入於園林，尚座令知事僧取其花鬘迎接於王。時知事僧名曰淨軍，後生年少，身心散亂、性行麁猛。入彼殿中無別花鬘，即於佛頂之上輒取花鬘用獻國王。王既受已即戴頭上，經剎那間而患頭痛，致使群臣眷屬悉皆愁惱。」王聞佛言因果無謬，而即印言：「如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若梵壽王患於頭痛者，為王入於園林，尚座令知事僧取其花鬘迎接於王。時知事僧名曰淨軍，後生年少，身心散亂、性行麁猛。入彼殿中無別花鬘，即於佛頂之上輒取花鬘用獻國王。王既受已即戴頭上，經剎那間而患頭痛，致使群臣眷屬悉皆愁惱。」王聞佛言因果無謬，而即印言：「如是如是。」

爾時有一菩薩名曰大意，在大眾中，即從座起，偏袒右肩合掌向佛，白佛言：「世尊！若有眾生於常住錢物將為自用，得何果報？」佛言：「此人命終墮阿毘地獄。」大意菩薩復白佛言：「此人云何救濟？云何安慰？以何為主？」爾時世尊舒其右手，告觀自在菩薩：「汝說汝說。汝有大悲心真言儀軌，能救度一切眾生。若此眾生入阿毘地獄者，今此真言善能救濟安慰及為主宰。」觀自在菩薩聞是語已，即從座起，合掌白言：「世尊！諦聽。我有大悲心陀羅尼，能與一切眾生作廣大利益。」世尊讚言：「善哉善哉！我今諦聽，以大金剛之印而以印之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一菩薩名曰大意，在大眾中，即從座起，偏袒右肩合掌向佛，白佛言：「世尊！若有眾生於常住錢物將為自用，得何果報？」佛言：「此人命終墮阿毘地獄。」大意菩薩復白佛言：「此人云何救濟？云何安慰？以何為主？」爾時世尊舒其右手，告觀自在菩薩：「汝說汝說。汝有大悲心真言儀軌，能救度一切眾生。若此眾生入阿毘地獄者，今此真言善能救濟安慰及為主宰。」觀自在菩薩聞是語已，即從座起，合掌白言：「世尊！諦聽。我有大悲心陀羅尼，能與一切眾生作廣大利益。」世尊讚言：「善哉善哉！我今諦聽，以大金剛之印而以印之。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊：「我此大明陀羅尼，決定消除一切罪業、一切惡趣、一切苦惱，復令眾生安住菩提之道。今此真言微妙最勝，如大寶樹，能圓滿一切願。」世尊復言：「觀自在菩薩！汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心，令此無能勝大力真言圓滿有情一切之願。」爾時觀自在菩薩覩佛世尊第二第三作如是請，頭面禮足，住立佛前，說此大悲心陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊：「我此大明陀羅尼，決定消除一切罪業、一切惡趣、一切苦惱，復令眾生安住菩提之道。今此真言微妙最勝，如大寶樹，能圓滿一切願。」世尊復言：「觀自在菩薩！汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心，令此無能勝大力真言圓滿有情一切之願。」爾時觀自在菩薩覩佛世尊第二第三作如是請，頭面禮足，住立佛前，說此大悲心陀羅尼：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩麼阿哩也(二合)嚩路(引)吉帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合引)野摩賀(引)薩怛嚩(二合引)野摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野怛儞也(二合)他鉢納彌(二合引)鉢納彌(二合引)鉢納摩(二合)鉢囉(二合)底瑟恥(二合)帝鉢納謨(二合引)那囉摩賀(引)曼拏羅彌喻呬娑囉娑囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀(引)婆野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩呬哩孕(三合)摩賀(引)尾儞曳(二合)輸馱野輸馱野薩哩嚩(二合)惹敢(二合)摩波覽波囉(引)尼彌(引)沒駄也(二合)沒馱也(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩鉢囉(二合)禰閉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩麼阿哩也(二合)嚩路(引)吉帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合引)野摩賀(引)薩怛嚩(二合引)野摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野怛儞也(二合)他鉢納彌(二合引)鉢納彌(二合引)鉢納摩(二合)鉢囉(二合)底瑟恥(二合)帝鉢納謨(二合引)那囉摩賀(引)曼拏羅彌喻呬娑囉娑囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀(引)婆野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩呬哩孕(三合)摩賀(引)尾儞曳(二合)輸馱野輸馱野薩哩嚩(二合)惹敢(二合)摩波覽波囉(引)尼彌(引)沒駄也(二合)沒馱也(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩鉢囉(二合)禰閉娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已，一切大地六種震動，一切天宮、龍宮及一切藥叉、健達嚩、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等所居宮殿皆大震動，一切魔王得大驚怖，心懷憂惱。一切惡龍及諸鬼魅，迷悶倒地隱沒不現。一切地獄有情，承真言光破罪苦暗，即得解脫往生天上，以天優鉢羅花、俱勿那花、白蓮華、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，於其佛前持用供養。爾時世尊發廣大微妙梵音如迦陵頻伽聲，讚觀自在菩薩：「所說陀羅尼甚深不可思議。汝為一切眾生，復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌。」時觀自在菩薩即奉教勅而說儀軌：「須得清淨童女合於茸線，復令持戒結淨之人織成疋帛，長其四肘三肘二肘或至一肘，用香水浸，上軸令展，令結淨持戒之人畫於㡧像。於㡧中間先畫觀自在菩薩坐蓮華座，天衣絡腋，頭上戴冠，冠上有無量光佛，以諸莊嚴而嚴飾之，左手持蓮華、右手作施願印。於觀自在左邊畫吉祥菩薩，手執白拂。右邊畫蓮華吉祥菩薩，手執蓮華。此二菩薩各坐蓮華座。於㡧上面，相對畫二天人，手持花鬘。於㡧下面，畫其地天，手執蓮華蓋。畫難陀、跋難陀二大龍王，手捧觀自在蓮華座。於彼座下右邊畫持誦者，右膝著地手持蓮華。於㡧四邊空處，遍畫蓮華，具種種顏色。復於㡧下面，畫大海水及水族之類，優鉢羅華、俱勿那花、白蓮華一一開敷。復用疋帛畫百葉蓮華，作於四色，安置㡧前，於彼蓮華上獻五供養。復用米粉或白麵或香泥亦得，作一輪，如大拇指量。又逐日獻蓮華八百，以白檀水搵過。復用白檀水作曼拏羅，用蓮華印誦前蓮華真言，獻華至一洛叉。時用白月八日或十五日，結淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百，作八種廣大莊嚴，或為蓮華蓋、蓮華幡等而為供養。復於㡧內小畫聖眾，用五種飲食作大供養，以一合殊妙蓮華獻於聖眾，然後作安像慶讚儀則。所有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷具信心者，以齋食供養。如是修崇，所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物，一切過罪悉皆除滅，業障清淨，亦不墮惡趣，後生佛剎。臨命終時，坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中，作安慰之言：『勿怖勿怖，當生勝處不受女身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已，一切大地六種震動，一切天宮、龍宮及一切藥叉、健達嚩、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等所居宮殿皆大震動，一切魔王得大驚怖，心懷憂惱。一切惡龍及諸鬼魅，迷悶倒地隱沒不現。一切地獄有情，承真言光破罪苦暗，即得解脫往生天上，以天優鉢羅花、俱勿那花、白蓮華、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，於其佛前持用供養。爾時世尊發廣大微妙梵音如迦陵頻伽聲，讚觀自在菩薩：「所說陀羅尼甚深不可思議。汝為一切眾生，復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌。」時觀自在菩薩即奉教勅而說儀軌：「須得清淨童女合於茸線，復令持戒結淨之人織成疋帛，長其四肘三肘二肘或至一肘，用香水浸，上軸令展，令結淨持戒之人畫於㡧像。於㡧中間先畫觀自在菩薩坐蓮華座，天衣絡腋，頭上戴冠，冠上有無量光佛，以諸莊嚴而嚴飾之，左手持蓮華、右手作施願印。於觀自在左邊畫吉祥菩薩，手執白拂。右邊畫蓮華吉祥菩薩，手執蓮華。此二菩薩各坐蓮華座。於㡧上面，相對畫二天人，手持花鬘。於㡧下面，畫其地天，手執蓮華蓋。畫難陀、跋難陀二大龍王，手捧觀自在蓮華座。於彼座下右邊畫持誦者，右膝著地手持蓮華。於㡧四邊空處，遍畫蓮華，具種種顏色。復於㡧下面，畫大海水及水族之類，優鉢羅華、俱勿那花、白蓮華一一開敷。復用疋帛畫百葉蓮華，作於四色，安置㡧前，於彼蓮華上獻五供養。復用米粉或白麵或香泥亦得，作一輪，如大拇指量。又逐日獻蓮華八百，以白檀水搵過。復用白檀水作曼拏羅，用蓮華印誦前蓮華真言，獻華至一洛叉。時用白月八日或十五日，結淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百，作八種廣大莊嚴，或為蓮華蓋、蓮華幡等而為供養。復於㡧內小畫聖眾，用五種飲食作大供養，以一合殊妙蓮華獻於聖眾，然後作安像慶讚儀則。所有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷具信心者，以齋食供養。如是修崇，所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物，一切過罪悉皆除滅，業障清淨，亦不墮惡趣，後生佛剎。臨命終時，坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中，作安慰之言：『勿怖勿怖，當生勝處不受女身。』」

是時觀自在菩薩說是語已，於大眾中有一菩薩名師子意，即從坐起，合掌向佛白世尊言：「若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之，經剎那間尚感頭痛得大苦惱等。若復有人知是佛像塔廟常住之物，將自使用之，時得何果報？」佛言：「師子意菩薩！善哉善哉！能問斯事。若梵壽王心意清淨、信重三寶，誤戴花鬘而獲現報得其頭痛者，譬如潔淨白衣下一墨點，眾人見之其墨甚少。若未來世眾生破用常住三寶之物，譬如青衣擲於墨器之中，所獲重罪於諸餘法無能救濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時觀自在菩薩說是語已，於大眾中有一菩薩名師子意，即從坐起，合掌向佛白世尊言：「若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之，經剎那間尚感頭痛得大苦惱等。若復有人知是佛像塔廟常住之物，將自使用之，時得何果報？」佛言：「師子意菩薩！善哉善哉！能問斯事。若梵壽王心意清淨、信重三寶，誤戴花鬘而獲現報得其頭痛者，譬如潔淨白衣下一墨點，眾人見之其墨甚少。若未來世眾生破用常住三寶之物，譬如青衣擲於墨器之中，所獲重罪於諸餘法無能救濟。

「復次師子意菩薩！若有信心施主，捨其財利造於寺舍塔廟、或功德佛像、或供養三寶，若是國王大臣於彼僧處侵奪財物為已使用，令彼苾芻受其貧苦，減於威勢、退精進力、斷絕持誦有如是失，彼諸王臣得大罪苦如前無異。若有苾芻，雖有信解辯才智慧，而樂親近國王重臣，廣求財利、我慢貢高、破犯戒律。我今於此復以譬喻而明斯事。師子意菩薩！譬如有人飢御飲食，食有毒藥，其藥或一兩一分乃至如芥子許，彼人食已決定命終。出家之人亦復如是，恃王威勢誑求財利，所得供養非正命食，此人決定當獲惡報。」爾時師子意菩薩白世尊言：「若有出家之人身披法衣，妄求財利、我慢貢高、若王臣等敬重供養，應無福利。」佛言：「師子意菩薩！莫作是說。譬如有人迷悶倒地，依人扶策即得身起。亦如大象陷彼泥中，而人不能起彼象身，須得別象扶翼而出。又如有人受灌頂王，或於後時失彼王位，凡常之人無能護衛，唯有力大臣威勢強勇能復王位。師子意菩薩！我教法中亦復如是。若有依法者、不依法者，俱是佛子，皆成利益。若生輕毀，何處得福？」爾時一切大眾聞是語已，異口同音高聲唱言：「世尊！我等今者蒙佛度脫，大得忻慶，令一切眾生得意願圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次師子意菩薩！若有信心施主，捨其財利造於寺舍塔廟、或功德佛像、或供養三寶，若是國王大臣於彼僧處侵奪財物為已使用，令彼苾芻受其貧苦，減於威勢、退精進力、斷絕持誦有如是失，彼諸王臣得大罪苦如前無異。若有苾芻，雖有信解辯才智慧，而樂親近國王重臣，廣求財利、我慢貢高、破犯戒律。我今於此復以譬喻而明斯事。師子意菩薩！譬如有人飢御飲食，食有毒藥，其藥或一兩一分乃至如芥子許，彼人食已決定命終。出家之人亦復如是，恃王威勢誑求財利，所得供養非正命食，此人決定當獲惡報。」爾時師子意菩薩白世尊言：「若有出家之人身披法衣，妄求財利、我慢貢高、若王臣等敬重供養，應無福利。」佛言：「師子意菩薩！莫作是說。譬如有人迷悶倒地，依人扶策即得身起。亦如大象陷彼泥中，而人不能起彼象身，須得別象扶翼而出。又如有人受灌頂王，或於後時失彼王位，凡常之人無能護衛，唯有力大臣威勢強勇能復王位。師子意菩薩！我教法中亦復如是。若有依法者、不依法者，俱是佛子，皆成利益。若生輕毀，何處得福？」爾時一切大眾聞是語已，異口同音高聲唱言：「世尊！我等今者蒙佛度脫，大得忻慶，令一切眾生得意願圓滿。」

佛言：「若有人於此陀羅尼正法，若自書若使人書、受持讀誦恭敬供養，所獲福德殊勝最上。若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陀羅尼正法之名，是人以為建法幢、吹法螺深種善根。」爾時梵壽王及一切大眾發淨信心，即從座起，合掌向佛而發誓言：「願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖眾常住之物及一花一菓。復於四大城門造四大寺，皆以七寶莊嚴。願佛證知。」佛言：「如是如是。宜作勝利，遠離嫉妬，得正寂滅。」時梵壽王作是願已，繞佛三匝，與其眷屬還歸本處，復為百千眾生說此正法，廣行布施作大佛寺。時王妹酥鉢哩野優婆夷，於王後宮為諸婇女五十萬人廣說妙法，發誠實願。作是願已，是諸宮女皆轉女身而成男子。彼一切人見是事已皆大驚怪，於陀羅尼法信受依行，高聲唱言：「唯佛唯法唯僧，最上福田，是真歸仗。若有供養受持此陀羅尼者，是人種佛善根得福最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有人於此陀羅尼正法，若自書若使人書、受持讀誦恭敬供養，所獲福德殊勝最上。若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陀羅尼正法之名，是人以為建法幢、吹法螺深種善根。」爾時梵壽王及一切大眾發淨信心，即從座起，合掌向佛而發誓言：「願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖眾常住之物及一花一菓。復於四大城門造四大寺，皆以七寶莊嚴。願佛證知。」佛言：「如是如是。宜作勝利，遠離嫉妬，得正寂滅。」時梵壽王作是願已，繞佛三匝，與其眷屬還歸本處，復為百千眾生說此正法，廣行布施作大佛寺。時王妹酥鉢哩野優婆夷，於王後宮為諸婇女五十萬人廣說妙法，發誠實願。作是願已，是諸宮女皆轉女身而成男子。彼一切人見是事已皆大驚怪，於陀羅尼法信受依行，高聲唱言：「唯佛唯法唯僧，最上福田，是真歸仗。若有供養受持此陀羅尼者，是人種佛善根得福最上。」

佛說此經已，諸菩薩摩訶薩及天、人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，皆大歡喜信受而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸菩薩摩訶薩及天、人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，皆大歡喜信受而去。