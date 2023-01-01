觀自在菩薩阿麼𪘨法
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
觀自在菩薩阿麼𪘨法(此云無畏又云寬廣)
觀自在菩薩阿麼𪘨法(此云無畏又云寬廣)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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昔于闐國有清信士，精心持念觀自在菩薩真言，願見大聖，彌歷年歲不遂宿心，執志不易倍復精勤。後於一夕聞空中聲曰：「汝往隣國謁彼某王。」行者依言即往彼國，聞王法令非常嚴酷，有犯必刑。修行者遂謁其王，因蒙汲引，詢問所欲。白以本求，遂近入後宮，悉如佛剎土。王乃觀自在菩薩也。行者白菩薩曰：「大聖治化豈用於刑戮？大悲何在？」菩薩告曰：「此土眾生剛強難制。吾慜誘道，分身為王，所刑戮者皆化人耳，使彼獷俗畏威從風。政令若成，吾當隱矣。」行者被王留住數月，通悟大乘。後乃辭歸，默然而許。修行者白菩薩言：「弟子有幸，遇大聖慈悲，得見聞法，親沐慈化，十二秊來方獲斯驗。於未來世求見菩薩者，宿心不易，久受勤苦空無所成，疑心一起謗法獲罪。唯願慈悲，示未來法要。」菩薩告言：「我有阿麼𪘨真言章句，今受與汝。供養簡易，又時日不多。志心誦持，吾當現身滿彼所願。」修行者既蒙教誨，辭歸本國流傳。信士五天獲驗，其數非一。但依教精修，皆見菩薩。此五濁津梁，苦海艥。觀自在阿麼𪘨真言曰：
昔于闐國有清信士，精心持念觀自在菩薩真言，願見大聖，彌歷年歲不遂宿心，執志不易倍復精勤。後於一夕聞空中聲曰：「汝往隣國謁彼某王。」行者依言即往彼國，聞王法令非常嚴酷，有犯必刑。修行者遂謁其王，因蒙汲引，詢問所欲。白以本求，遂近入後宮，悉如佛剎土。王乃觀自在菩薩也。行者白菩薩曰：「大聖治化豈用於刑戮？大悲何在？」菩薩告曰：「此土眾生剛強難制。吾慜誘道，分身為王，所刑戮者皆化人耳，使彼獷俗畏威從風。政令若成，吾當隱矣。」行者被王留住數月，通悟大乘。後乃辭歸，默然而許。修行者白菩薩言：「弟子有幸，遇大聖慈悲，得見聞法，親沐慈化，十二秊來方獲斯驗。於未來世求見菩薩者，宿心不易，久受勤苦空無所成，疑心一起謗法獲罪。唯願慈悲，示未來法要。」菩薩告言：「我有阿麼𪘨真言章句，今受與汝。供養簡易，又時日不多。志心誦持，吾當現身滿彼所願。」修行者既蒙教誨，辭歸本國流傳。信士五天獲驗，其數非一。但依教精修，皆見菩薩。此五濁津梁，苦海艥。觀自在阿麼𪘨真言曰：
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「曩謨囉怛曩怛囉夜野曩莫阿哩野嚩路枳帝濕嚩囉野冐地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩(二合)野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他阿麼𪘨鉢囉麼𪘨尾麼𪘨多囉𪘨三鉢囉比野𪘨伊里寧只里寧吉里寧阿嚕賀寧儞嚕賀寧馱囉寧馱羅寧馱跛寧阿嚩多囉寧薩嚩多囉寧隸跛寧阿隸跛寧曩頗曩頗曩頗寧曩拏曩拏曩拏寧住(拏戶反)住(准上)寧娑密栗殿覩銘阿舍麼曩跛囉布哩馱寧演曩莫阿哩也嚩路枳帝濕嚩囉野娑嚩(二合)賀」
「曩謨囉怛曩怛囉夜野曩莫阿哩野嚩路枳帝濕嚩囉野冐地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩(二合)野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他阿麼𪘨鉢囉麼𪘨尾麼𪘨多囉𪘨三鉢囉比野𪘨伊里寧只里寧吉里寧阿嚕賀寧儞嚕賀寧馱囉寧馱羅寧馱跛寧阿嚩多囉寧薩嚩多囉寧隸跛寧阿隸跛寧曩頗曩頗曩頗寧曩拏曩拏曩拏寧住(拏戶反)住(准上)寧娑密栗殿覩銘阿舍麼曩跛囉布哩馱寧演曩莫阿哩也嚩路枳帝濕嚩囉野娑嚩(二合)賀」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「復次若持誦此真言者，於閑淨處或阿蘭若、於舍利塔前置觀自在菩薩，隨力供養，清淨洗浴、食淨食、獨處道場，一日一夜持念達曉，大聖當見，諸願滿足、眾人愛敬、得宿命智，能證十地三昧現前。若犯五逆重罪，兩日雨宿當見。」
「復次若持誦此真言者，於閑淨處或阿蘭若、於舍利塔前置觀自在菩薩，隨力供養，清淨洗浴、食淨食、獨處道場，一日一夜持念達曉，大聖當見，諸願滿足、眾人愛敬、得宿命智，能證十地三昧現前。若犯五逆重罪，兩日雨宿當見。」
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爾時彼王菩薩說是真言已，告行者言：「此真言有大神力，能滅眾生一切業障，速獲神驗，所求如意。若欲持此真言求見觀自在菩薩者，結護加持供養儀軌，並依大教蘇悉地經及金剛頂瑜伽所說次第，先須志心誦滿千遍。於清淨處、或阿蘭若、或於山林、或清淨伽藍舍利塔前，如法建立觀自在菩薩道場，置觀音像，隨其力分精誠供養。清淨澡浴、著新淨衣，慎護三業勿忘喜怒，一日一夜獨處，斷一切語，心不異緣，專想觀音心不間斷，誦此真言。燒沈水香或燒五味和香，香煙勿令斷絕。念念相續，一心求見菩薩。於壇四角各置一燒，又各置一盃香水，一者石密漿、一是淨牛乳、一是欝金香水、一是如常白檀香水。其供養，餅菓粥飰等。平旦所獻飰食，日別齋時盡須收却，送安淨處施諸烏鳥，又下新造飲食供養。至暮間准前送却，又下新造成者供養，乃至天明。日夜之中不得輒有昏沈懈怠，恐難得見。又想菩薩毫相之中有兩道光明，一道直入諸地獄中救苦眾生令得解脫；一光來入修行者頂，想遍己身眾惡諸業皆悉消除，內外清淨。如是觀想念誦，志心必見我。我當為彼現身，滿其所願。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者，兩日兩夜精勤念誦必當得見。何況本清淨者？除不志心。無畏觀自在菩薩畫像法，一名阿麼𪘨觀自在菩薩像。如波羅密菩薩形，三目四臂，乘白師子，座頭向左膝下，首戴寶冠，以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌，左一手掌摩竭魚，右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上，右足垂下。嚴以天衣纓絡，通身光焰，面貌慈悲，向左諦觀。其印以二羽合，芙蓉二風如鉤當心。每至娑嚩賀字，即動其鉤。契誠心念一百八，不散印，為一坐之修行。須遣助伴持珠記數，如此一日三時並如此儀軌。」
爾時彼王菩薩說是真言已，告行者言：「此真言有大神力，能滅眾生一切業障，速獲神驗，所求如意。若欲持此真言求見觀自在菩薩者，結護加持供養儀軌，並依大教蘇悉地經及金剛頂瑜伽所說次第，先須志心誦滿千遍。於清淨處、或阿蘭若、或於山林、或清淨伽藍舍利塔前，如法建立觀自在菩薩道場，置觀音像，隨其力分精誠供養。清淨澡浴、著新淨衣，慎護三業勿忘喜怒，一日一夜獨處，斷一切語，心不異緣，專想觀音心不間斷，誦此真言。燒沈水香或燒五味和香，香煙勿令斷絕。念念相續，一心求見菩薩。於壇四角各置一燒，又各置一盃香水，一者石密漿、一是淨牛乳、一是欝金香水、一是如常白檀香水。其供養，餅菓粥飰等。平旦所獻飰食，日別齋時盡須收却，送安淨處施諸烏鳥，又下新造飲食供養。至暮間准前送却，又下新造成者供養，乃至天明。日夜之中不得輒有昏沈懈怠，恐難得見。又想菩薩毫相之中有兩道光明，一道直入諸地獄中救苦眾生令得解脫；一光來入修行者頂，想遍己身眾惡諸業皆悉消除，內外清淨。如是觀想念誦，志心必見我。我當為彼現身，滿其所願。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者，兩日兩夜精勤念誦必當得見。何況本清淨者？除不志心。無畏觀自在菩薩畫像法，一名阿麼𪘨觀自在菩薩像。如波羅密菩薩形，三目四臂，乘白師子，座頭向左膝下，首戴寶冠，以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌，左一手掌摩竭魚，右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上，右足垂下。嚴以天衣纓絡，通身光焰，面貌慈悲，向左諦觀。其印以二羽合，芙蓉二風如鉤當心。每至娑嚩賀字，即動其鉤。契誠心念一百八，不散印，為一坐之修行。須遣助伴持珠記數，如此一日三時並如此儀軌。」
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