昔于闐國有清信士，精心持念觀自在菩薩真言，願見大聖，彌歷年歲不遂宿心，執志不易倍復精勤。後於一夕聞空中聲曰：「汝往隣國謁彼某王。」行者依言即往彼國，聞王法令非常嚴酷，有犯必刑。修行者遂謁其王，因蒙汲引，詢問所欲。白以本求，遂近入後宮，悉如佛剎土。王乃觀自在菩薩也。行者白菩薩曰：「大聖治化豈用於刑戮？大悲何在？」菩薩告曰：「此土眾生剛強難制。吾慜誘道，分身為王，所刑戮者皆化人耳，使彼獷俗畏威從風。政令若成，吾當隱矣。」行者被王留住數月，通悟大乘。後乃辭歸，默然而許。修行者白菩薩言：「弟子有幸，遇大聖慈悲，得見聞法，親沐慈化，十二秊來方獲斯驗。於未來世求見菩薩者，宿心不易，久受勤苦空無所成，疑心一起謗法獲罪。唯願慈悲，示未來法要。」菩薩告言：「我有阿麼𪘨真言章句，今受與汝。供養簡易，又時日不多。志心誦持，吾當現身滿彼所願。」修行者既蒙教誨，辭歸本國流傳。信士五天獲驗，其數非一。但依教精修，皆見菩薩。此五濁津梁，苦海艥。觀自在阿麼𪘨真言曰：

昔于闐國有清信士，精心持念觀自在菩薩真言，願見大聖，彌歷年歲不遂宿心，執志不易倍復精勤。後於一夕聞空中聲曰：「汝往隣國謁彼某王。」行者依言即往彼國，聞王法令非常嚴酷，有犯必刑。修行者遂謁其王，因蒙汲引，詢問所欲。白以本求，遂近入後宮，悉如佛剎土。王乃觀自在菩薩也。行者白菩薩曰：「大聖治化豈用於刑戮？大悲何在？」菩薩告曰：「此土眾生剛強難制。吾慜誘道，分身為王，所刑戮者皆化人耳，使彼獷俗畏威從風。政令若成，吾當隱矣。」行者被王留住數月，通悟大乘。後乃辭歸，默然而許。修行者白菩薩言：「弟子有幸，遇大聖慈悲，得見聞法，親沐慈化，十二秊來方獲斯驗。於未來世求見菩薩者，宿心不易，久受勤苦空無所成，疑心一起謗法獲罪。唯願慈悲，示未來法要。」菩薩告言：「我有阿麼𪘨真言章句，今受與汝。供養簡易，又時日不多。志心誦持，吾當現身滿彼所願。」修行者既蒙教誨，辭歸本國流傳。信士五天獲驗，其數非一。但依教精修，皆見菩薩。此五濁津梁，苦海艥。觀自在阿麼𪘨真言曰：

爾時彼王菩薩說是真言已，告行者言：「此真言有大神力，能滅眾生一切業障，速獲神驗，所求如意。若欲持此真言求見觀自在菩薩者，結護加持供養儀軌，並依大教蘇悉地經及金剛頂瑜伽所說次第，先須志心誦滿千遍。於清淨處、或阿蘭若、或於山林、或清淨伽藍舍利塔前，如法建立觀自在菩薩道場，置觀音像，隨其力分精誠供養。清淨澡浴、著新淨衣，慎護三業勿忘喜怒，一日一夜獨處，斷一切語，心不異緣，專想觀音心不間斷，誦此真言。燒沈水香或燒五味和香，香煙勿令斷絕。念念相續，一心求見菩薩。於壇四角各置一燒，又各置一盃香水，一者石密漿、一是淨牛乳、一是欝金香水、一是如常白檀香水。其供養，餅菓粥飰等。平旦所獻飰食，日別齋時盡須收却，送安淨處施諸烏鳥，又下新造飲食供養。至暮間准前送却，又下新造成者供養，乃至天明。日夜之中不得輒有昏沈懈怠，恐難得見。又想菩薩毫相之中有兩道光明，一道直入諸地獄中救苦眾生令得解脫；一光來入修行者頂，想遍己身眾惡諸業皆悉消除，內外清淨。如是觀想念誦，志心必見我。我當為彼現身，滿其所願。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者，兩日兩夜精勤念誦必當得見。何況本清淨者？除不志心。無畏觀自在菩薩畫像法，一名阿麼𪘨觀自在菩薩像。如波羅密菩薩形，三目四臂，乘白師子，座頭向左膝下，首戴寶冠，以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌，左一手掌摩竭魚，右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上，右足垂下。嚴以天衣纓絡，通身光焰，面貌慈悲，向左諦觀。其印以二羽合，芙蓉二風如鉤當心。每至娑嚩賀字，即動其鉤。契誠心念一百八，不散印，為一坐之修行。須遣助伴持珠記數，如此一日三時並如此儀軌。」