毘俱胝菩薩一百八名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘俱胝菩薩一百八名經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

歸命一切如來應供遍知覺。我今說此一切如來心真言，若有天人、持明仙眾歸命供養一切諸佛，受持讀誦及讚說真言，通達法相，若稱唵字是圓滿義，若稱曩字是離怖畏義亦名破魔義，若稱野字是破繫縛義，若稱娑字是降伏冤家障礙義，若稱儞字是破壞冤敵義，若怖畏者以真言力遠離怖畏。即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切如來應供遍知覺。我今說此一切如來心真言，若有天人、持明仙眾歸命供養一切諸佛，受持讀誦及讚說真言，通達法相，若稱唵字是圓滿義，若稱曩字是離怖畏義亦名破魔義，若稱野字是破繫縛義，若稱娑字是降伏冤家障礙義，若稱儞字是破壞冤敵義，若怖畏者以真言力遠離怖畏。即說陀羅尼曰：

「唵(引)㪍哩(二合)俱胝怛胝吠(無每切)怛胝吠怛胝吠怛胝濕吠(二合)多惹胝儞薩嚩(二合引)賀(引)薩嚩(二合引)賀(引)迦(引)囉(引)蓃數(引)倪也(二合引)能鉢訥麼(二合)褐薩覩(二合引)訥婆(二合)嚩(引)嚩囉(引)麼羅怛囉(二合)野尾曩(引)舍(引)野尾婆(引)嚩怛囉(二合)尾母(引)左儞(引)吽迦(引)哩(引)悉怛哩(三合)婆嚩𠰒嚩(二合)路麼迦(引)嚕麼(引)羅伽(引)多儞(引)薩嚩(二合引)賀(引)迦(引)哩(引)拏補瑟致也(三合)鑁惹迦(引)哩(引)昝麼曩(引)舍南曩(引)麼(引)佉也(二合引)閉多怛吠(二合引)曩㪍哩(二合)俱(引)吒也(二合引)瑟吒(二合)設多儞吠(無每切)尾儞喻(二合引)多麼(引)尾儞也(二合引)馱哩(引)尾儞焰(二合引)麼囉儞嚩(引)悉儞(引)尾儞也(二合引)倪禰嚩也(二合)嚕(引)閉室哩(二合引)尾儞也(二合引)囉(引)惹(引)波囉(引)𠰒(仁際切)多(引)阿𠰒多僧怛囉(二合引)娑(引)怛囉(二合)娑儞(引)尾覲曩(二合)伽(引)多儞鉢訥莽(二合引)擬(引)鉢訥麼(二合)經惹梨計(二合引)鉢訥母(二合引)訥婆(二合引)嚩尾舍(引)梨儞(引)誐(上)哩濕吠(二合引)多麼(引)邏并誐嚕閉左并誐計(引)舍(引)擬儞(二合)捫左惹(引)入嚩(二合)攞儞(引)怛(引)波儞嘮(引)捺哩(二合引)俱麼(引)哩(引)尾濕嚩(二合)嚕閉抳(引)誐(上)麼(引)哩(引)蘇沒囉(二合)多(引)設(引)多(引)索乞叉(二合引)多(引)捺多(引)𠰒多麼蹉囉(引)地也(二合引)曩式羅麼底鉢囉(二合)倪也(二合引)虞拏倪也(二合引)虞拏娑(引)誐囉(引)多囉抳(引)多(引)囉抳(引)怛怛嚩(二合)倪也(二合引)怛怛嚩(二合)三婆嚩(引)鉢訥麼(二合)褐薩覩(二合引)訥婆(二合)嚩(引)也囉(引)馱迦尾(引)囉(引)嚩嚕(引)多麼(引)嚩囉那(引)嚩囉三布囉拏(二合引)那舍普(引)彌鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多誐哩𠰒(二合)多(引)銘(引)伽僧迦(引)舍尾儞喻(二合)帝(引)惹(引仁臧切)迦三婆嚩(引)毛𠰒(引)惹致(引)惹吒(引)馱哩(引)沒囉(二合)憾麼(二合)尾儞也(二合引)馱哩(引)嚩囉(引)馱囉抳(引)馱(引)囉抳(引)馱帝(引)那(引)曩尾儞也(二合引)波囉(引)訖囉(二合)麼拶覩哩普(二合)惹(引)拶覩哩能(二合)瑟吒囉(三合引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)㪍哩(二合)俱胝怛胝吠(無每切)怛胝吠怛胝吠怛胝濕吠(二合)多惹胝儞薩嚩(二合引)賀(引)薩嚩(二合引)賀(引)迦(引)囉(引)蓃數(引)倪也(二合引)能鉢訥麼(二合)褐薩覩(二合引)訥婆(二合)嚩(引)嚩囉(引)麼羅怛囉(二合)野尾曩(引)舍(引)野尾婆(引)嚩怛囉(二合)尾母(引)左儞(引)吽迦(引)哩(引)悉怛哩(三合)婆嚩𠰒嚩(二合)路麼迦(引)嚕麼(引)羅伽(引)多儞(引)薩嚩(二合引)賀(引)迦(引)哩(引)拏補瑟致也(三合)鑁惹迦(引)哩(引)昝麼曩(引)舍南曩(引)麼(引)佉也(二合引)閉多怛吠(二合引)曩㪍哩(二合)俱(引)吒也(二合引)瑟吒(二合)設多儞吠(無每切)尾儞喻(二合引)多麼(引)尾儞也(二合引)馱哩(引)尾儞焰(二合引)麼囉儞嚩(引)悉儞(引)尾儞也(二合引)倪禰嚩也(二合)嚕(引)閉室哩(二合引)尾儞也(二合引)囉(引)惹(引)波囉(引)𠰒(仁際切)多(引)阿𠰒多僧怛囉(二合引)娑(引)怛囉(二合)娑儞(引)尾覲曩(二合)伽(引)多儞鉢訥莽(二合引)擬(引)鉢訥麼(二合)經惹梨計(二合引)鉢訥母(二合引)訥婆(二合引)嚩尾舍(引)梨儞(引)誐(上)哩濕吠(二合引)多麼(引)邏并誐嚕閉左并誐計(引)舍(引)擬儞(二合)捫左惹(引)入嚩(二合)攞儞(引)怛(引)波儞嘮(引)捺哩(二合引)俱麼(引)哩(引)尾濕嚩(二合)嚕閉抳(引)誐(上)麼(引)哩(引)蘇沒囉(二合)多(引)設(引)多(引)索乞叉(二合引)多(引)捺多(引)𠰒多麼蹉囉(引)地也(二合引)曩式羅麼底鉢囉(二合)倪也(二合引)虞拏倪也(二合引)虞拏娑(引)誐囉(引)多囉抳(引)多(引)囉抳(引)怛怛嚩(二合)倪也(二合引)怛怛嚩(二合)三婆嚩(引)鉢訥麼(二合)褐薩覩(二合引)訥婆(二合)嚩(引)也囉(引)馱迦尾(引)囉(引)嚩嚕(引)多麼(引)嚩囉那(引)嚩囉三布囉拏(二合引)那舍普(引)彌鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多誐哩𠰒(二合)多(引)銘(引)伽僧迦(引)舍尾儞喻(二合)帝(引)惹(引仁臧切)迦三婆嚩(引)毛𠰒(引)惹致(引)惹吒(引)馱哩(引)沒囉(二合)憾麼(二合)尾儞也(二合引)馱哩(引)嚩囉(引)馱囉抳(引)馱(引)囉抳(引)馱帝(引)那(引)曩尾儞也(二合引)波囉(引)訖囉(二合)麼拶覩哩普(二合)惹(引)拶覩哩能(二合)瑟吒囉(三合引

)普惹(引)娑賀薩囉(二合引)波囉(引)𠰒多(引)拶覩哩嚩(二合)訖怛囉(三合引)儞(引)迦嚩訖怛囉(三合引)左嚩訖怛囉(三合)洛乞叉(二合)波囉(引)𠰒多(引)怛哩(二合)儞(引)怛囉(二合引)尾嚩也(二合)儞(引)怛囉(二合引)左颯鉢多(二合)洛乞叉(二合引)哩迦(二合)路左曩(引)半左路(引)左曩三布囉拏(二合引)沙吒鼻(二合)倪也(二合引)倪也(二合引)曩路(引)左曩(引)阿鉢囉(二合)麼(引)拏(引)鉢囉(二合)麼(引)拏(引)左濟喻(二合引)麼波(引)多(引)羅布(引)囉抳(引)速乞叉麼(三合引)囉他(二合引)尾藥(二合)訖多(二合引)儼鼻(引)囉(引)尾儞也(二合引)那(引)儞(引)濕嚩(二合)哩(引)波囉(引)阿擬儞(二合)計尸(引)禰舍𠰒嚩(二合)梨(引)娑賀薩囉(二合引)哩唧(二合)哩𠰒嚩(三合)梨多(引)曩底(引)嚩賀儞(二合)入嚩(二合引)洛(引)加散多(引)閉𠰒嚩(二合)梨燈(引)擬(引)娑迦曼拏路佉陵誐(二合)爍訖底(二合)馱囉(引)播舍(引)訖哩(二合)瑟拏(二合引)𠰒曩儞嚩(引)枲儞(引)惡乞叉(二合)素怛囉(二合)馱囉(引)尾儞也(二合引)難拏鉢訥莽(二合引)俱尸(引)娑囉薩頗(二合)囉仡哩(二合)呬(引)多(引)娑怛囉(三合)𪾼迦𠰒嚩(二合)攞(引)鉢囉(二合)禰(寧挹切引)波儞(引)那賀曩(引)麼(引)攞尾覲曩(二合引)多(引)鉢囉(二合)𠰒嚩(二合)羅帝(引)怛哩(二合)輸梨儞(引)阿𠰒(仁際切)鐙惹野(引)惹野底(引)嚩濕吠(二合引)多鉢訥莽(二合引)誐麼(引)梨儞(引)迦彌儞(引)迦彌儞(引)迦(引)麼嚕(引)閉(引)左悉地悉地嚩囉鉢囉(二合)那尾怖史多(引)楞訖哩(二合)鐙(引)擬(引)左儞哩普(二合引)灑拏蘇普灑拏(引)部多麼(引)多(引)尾舍(引)洛乞史(二合引)鉢訥麼(二合)計娑囉麼(引)梨儞(引)普彌儞(引)嚩日囉(二合)三鼻禰(引)作訖囉(二合)𠰒嚩(二合引)路洛迦(二合)播(引)多儞(引)薩達哩麼馱(引)囉抳(引)每(引)怛囉(二合)娑(引)尾孕(二合)怛哩(二合引)沒馱麼(引)多(引)左巘(引)馱(引)哩(引)捺囉(二合引)彌抳(引)贊抳舍(引)嚩哩(引)舍(引)嚩哩(引)母儞(引)娑賀薩囉(二合引)羯哩麼(二合引)麼賀瑜藝羯哩麼(二合)悉馱(引)怛哩(二合)尾訖囉(二合)麼(引)鉢囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )普惹(引)娑賀薩囉(二合引)波囉(引)𠰒多(引)拶覩哩嚩(二合)訖怛囉(三合引)儞(引)迦嚩訖怛囉(三合引)左嚩訖怛囉(三合)洛乞叉(二合)波囉(引)𠰒多(引)怛哩(二合)儞(引)怛囉(二合引)尾嚩也(二合)儞(引)怛囉(二合引)左颯鉢多(二合)洛乞叉(二合引)哩迦(二合)路左曩(引)半左路(引)左曩三布囉拏(二合引)沙吒鼻(二合)倪也(二合引)倪也(二合引)曩路(引)左曩(引)阿鉢囉(二合)麼(引)拏(引)鉢囉(二合)麼(引)拏(引)左濟喻(二合引)麼波(引)多(引)羅布(引)囉抳(引)速乞叉麼(三合引)囉他(二合引)尾藥(二合)訖多(二合引)儼鼻(引)囉(引)尾儞也(二合引)那(引)儞(引)濕嚩(二合)哩(引)波囉(引)阿擬儞(二合)計尸(引)禰舍𠰒嚩(二合)梨(引)娑賀薩囉(二合引)哩唧(二合)哩𠰒嚩(三合)梨多(引)曩底(引)嚩賀儞(二合)入嚩(二合引)洛(引)加散多(引)閉𠰒嚩(二合)梨燈(引)擬(引)娑迦曼拏路佉陵誐(二合)爍訖底(二合)馱囉(引)播舍(引)訖哩(二合)瑟拏(二合引)𠰒曩儞嚩(引)枲儞(引)惡乞叉(二合)素怛囉(二合)馱囉(引)尾儞也(二合引)難拏鉢訥莽(二合引)俱尸(引)娑囉薩頗(二合)囉仡哩(二合)呬(引)多(引)娑怛囉(三合)𪾼迦𠰒嚩(二合)攞(引)鉢囉(二合)禰(寧挹切引)波儞(引)那賀曩(引)麼(引)攞尾覲曩(二合引)多(引)鉢囉(二合)𠰒嚩(二合)羅帝(引)怛哩(二合)輸梨儞(引)阿𠰒(仁際切)鐙惹野(引)惹野底(引)嚩濕吠(二合引)多鉢訥莽(二合引)誐麼(引)梨儞(引)迦彌儞(引)迦彌儞(引)迦(引)麼嚕(引)閉(引)左悉地悉地嚩囉鉢囉(二合)那尾怖史多(引)楞訖哩(二合)鐙(引)擬(引)左儞哩普(二合引)灑拏蘇普灑拏(引)部多麼(引)多(引)尾舍(引)洛乞史(二合引)鉢訥麼(二合)計娑囉麼(引)梨儞(引)普彌儞(引)嚩日囉(二合)三鼻禰(引)作訖囉(二合)𠰒嚩(二合引)路洛迦(二合)播(引)多儞(引)薩達哩麼馱(引)囉抳(引)每(引)怛囉(二合)娑(引)尾孕(二合)怛哩(二合引)沒馱麼(引)多(引)左巘(引)馱(引)哩(引)捺囉(二合引)彌抳(引)贊抳舍(引)嚩哩(引)舍(引)嚩哩(引)母儞(引)娑賀薩囉(二合引)羯哩麼(二合引)麼賀瑜藝羯哩麼(二合)悉馱(引)怛哩(二合)尾訖囉(二合)麼(引)鉢囉

(二合)珊曩(引)畝伽播(引)舍(引)左迦嚕(引)拏(引)薩怛嚩(二合)嚩蹉攞惹誐底(引)馱(引)怛哩(二合)三半曩(引)儞哩嚩(二合)抳(引)蘇鉢囉(二合)底(丁逸切)瑟恥(二合)多(引)薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)珊曩(引)畝伽播(引)舍(引)左迦嚕(引)拏(引)薩怛嚩(二合)嚩蹉攞惹誐底(引)馱(引)怛哩(二合)三半曩(引)儞哩嚩(二合)抳(引)蘇鉢囉(二合)底(丁逸切)瑟恥(二合)多(引)薩嚩(二合引)賀(引)」

此一百八名祕密真言。若有一心受持讀誦、若自書寫、若為人解說，增壽吉祥、端正福相、眾人愛敬，遠離魔境、出生死難，而彼天、人、阿修羅恭敬供養，復得天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、誐嚕拏等、持明仙眾尊重讚嘆。所有枷鎖禁繫自然解脫，師子虎狼、諸惡餓鬼、冤家盜賊不能逼害，暴風猛火、雲雷雨雹、河海泛涱、毒藥重病不能侵損。若有念此毘俱胝名者，菩薩恒時救護。所有諸惡魔冤而來逼惱，是時菩薩密放身光，遍照虛空如百千日，其光熾盛爍殄魔冤，乃至天地悉皆清淨。復令彼人智慧增長，於七生中得宿命通，生剎帝利族受國王身。從此命終，往生西方極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一百八名祕密真言。若有一心受持讀誦、若自書寫、若為人解說，增壽吉祥、端正福相、眾人愛敬，遠離魔境、出生死難，而彼天、人、阿修羅恭敬供養，復得天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、誐嚕拏等、持明仙眾尊重讚嘆。所有枷鎖禁繫自然解脫，師子虎狼、諸惡餓鬼、冤家盜賊不能逼害，暴風猛火、雲雷雨雹、河海泛涱、毒藥重病不能侵損。若有念此毘俱胝名者，菩薩恒時救護。所有諸惡魔冤而來逼惱，是時菩薩密放身光，遍照虛空如百千日，其光熾盛爍殄魔冤，乃至天地悉皆清淨。復令彼人智慧增長，於七生中得宿命通，生剎帝利族受國王身。從此命終，往生西方極樂世界。