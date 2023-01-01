觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

抳羅簡陀縛囉摩訖哩多野賀羅賀羅陀囉尼那謨囉怛那怛囉夜野(一) 那謨阿哩夜縛路枳帝莎囉野(二) 普致莎埵野(三) 摩訶莎埵野(四) 摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼迦野(五) 薩嚩弗隱陀那𭆭多那加囉野(六) 薩嚩縛縛沙舞怛囉叟沙那加囉野(七) 薩嚩跛野叟禰[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]多賀那迦囉野(八) 薩嚩嚩野致鉢囉僧縛那迦囉野(九) 薩嚩伊地丐縛怛嚩波毘那沙那迦囉野薩嚩跛曳叟怛囉沙那野(一) 多想那摩想乞里多野(二) 曳等啊哩夜縛路枳帝莎羅(三) 多縛尼羅簡陀那(四) 摩訖哩多伊應摩啊臥囉怛伊寫尾(五) 薩嚩竭摩阿囉他沙陀那叟跛沮多那迦囉野(七) 阿惹伊應(八) 薩嚩簿哆曩跛縛摩囉迦毘叟陀肯(九) 多怛野他阿縛路計路迦(十) 摩地路迦加地路迦(一) 地加囉隱多醯麼訶隷(二) 摩訶普致沙埵醯(三) 鉢哩野普致沙埵醯摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(五) 沙摩囉訖哩多野(六) 啊哩夜縛路枳帝莎囉鉢囉摩每怛哩唧多(八) 摩賀迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(九) 具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]竭摩沙陀野(三十) 毘張提奚提奚(一) 縛羅迦摩似伽(二) 毘項伽摩(三) 枲陀野要計莎囉(四) 逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]毘惹野縛地(五) 摩賀毘惹野縛地(六) 陀囉陀囉墮囉尼莎囉左羅左羅毘摩羅摩羅舞囉地(八) 阿哩野縛路枳帝莎囉(九) 爾那乞哩瑟拏惹吒摩具吒囕縛毘囕縛鉢囉囕縛(二) 摩賀枲陀野毘多野墮囉(三) 縛羅縛羅摩賀縛羅(四) 摩羅摩羅摩賀摩羅(五) 左羅左羅摩訶左羅(六) 乞里瑟那臥羅羅拏乞哩瑟那縛沙昵伽多那𨢘(七) 縛怛摩訶瑟吒(八) 左囉左囉尼沙左㘑莎囉(九) 那囉野拏縛囉[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]縛陀哩𨢘儞羅簡陀𨢘摩訶羅訶羅毘沙昵爾多(二) 路迦寫囉加毘沙那(三) 怛野曳莎毘沙那沙那(四) 謨賀毘沙那沙那(五) 吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 摩賀縛怛摩那跛莎囉沙囉沙囉 悉哩悉哩 叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 富陀野 富陀野 普陀野 普陀野

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