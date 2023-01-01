觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
高麗 指空校1卷CBETA T1113A少于一万字 12 min
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第 1 卷
觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼
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西天嗣祖禪師指空讎校
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抳羅簡陀縛囉摩訖哩多野賀羅賀羅陀囉尼那謨囉怛那怛囉夜野(一) 那謨阿哩夜縛路枳帝莎囉野(二) 普致莎埵野(三) 摩訶莎埵野(四) 摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼迦野(五) 薩嚩弗隱陀那𭆭多那加囉野(六) 薩嚩縛縛沙舞怛囉叟沙那加囉野(七) 薩嚩跛野叟禰[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]多賀那迦囉野(八) 薩嚩嚩野致鉢囉僧縛那迦囉野(九) 薩嚩伊地丐縛怛嚩波毘那沙那迦囉野薩嚩跛曳叟怛囉沙那野(一) 多想那摩想乞里多野(二) 曳等啊哩夜縛路枳帝莎羅(三) 多縛尼羅簡陀那(四) 摩訖哩多伊應摩啊臥囉怛伊寫尾(五) 薩嚩竭摩阿囉他沙陀那叟跛沮多那迦囉野(七) 阿惹伊應(八) 薩嚩簿哆曩跛縛摩囉迦毘叟陀肯(九) 多怛野他阿縛路計路迦(十) 摩地路迦加地路迦(一) 地加囉隱多醯麼訶隷(二) 摩訶普致沙埵醯(三) 鉢哩野普致沙埵醯摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(五) 沙摩囉訖哩多野(六) 啊哩夜縛路枳帝莎囉鉢囉摩每怛哩唧多(八) 摩賀迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(九) 具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]竭摩沙陀野(三十) 毘張提奚提奚(一) 縛羅迦摩似伽(二) 毘項伽摩(三) 枲陀野要計莎囉(四) 逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]毘惹野縛地(五) 摩賀毘惹野縛地(六) 陀囉陀囉墮囉尼莎囉左羅左羅毘摩羅摩羅舞囉地(八) 阿哩野縛路枳帝莎囉(九) 爾那乞哩瑟拏惹吒摩具吒囕縛毘囕縛鉢囉囕縛(二) 摩賀枲陀野毘多野墮囉(三) 縛羅縛羅摩賀縛羅(四) 摩羅摩羅摩賀摩羅(五) 左羅左羅摩訶左羅(六) 乞里瑟那臥羅羅拏乞哩瑟那縛沙昵伽多那𨢘(七) 縛怛摩訶瑟吒(八) 左囉左囉尼沙左㘑莎囉(九) 那囉野拏縛囉[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]縛陀哩𨢘儞羅簡陀𨢘摩訶羅訶羅毘沙昵爾多(二) 路迦寫囉加毘沙那(三) 怛野曳莎毘沙那沙那(四) 謨賀毘沙那沙那(五) 吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 摩賀縛怛摩那跛莎囉沙囉沙囉 悉哩悉哩 叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 富陀野 富陀野 普陀野 普陀野
抳羅簡陀縛囉摩訖哩多野賀羅賀羅陀囉尼那謨囉怛那怛囉夜野(一) 那謨阿哩夜縛路枳帝莎囉野(二) 普致莎埵野(三) 摩訶莎埵野(四) 摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼迦野(五) 薩嚩弗隱陀那𭆭多那加囉野(六) 薩嚩縛縛沙舞怛囉叟沙那加囉野(七) 薩嚩跛野叟禰[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]多賀那迦囉野(八) 薩嚩嚩野致鉢囉僧縛那迦囉野(九) 薩嚩伊地丐縛怛嚩波毘那沙那迦囉野薩嚩跛曳叟怛囉沙那野(一) 多想那摩想乞里多野(二) 曳等啊哩夜縛路枳帝莎羅(三) 多縛尼羅簡陀那(四) 摩訖哩多伊應摩啊臥囉怛伊寫尾(五) 薩嚩竭摩阿囉他沙陀那叟跛沮多那迦囉野(七) 阿惹伊應(八) 薩嚩簿哆曩跛縛摩囉迦毘叟陀肯(九) 多怛野他阿縛路計路迦(十) 摩地路迦加地路迦(一) 地加囉隱多醯麼訶隷(二) 摩訶普致沙埵醯(三) 鉢哩野普致沙埵醯摩訶迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(五) 沙摩囉訖哩多野(六) 啊哩夜縛路枳帝莎囉鉢囉摩每怛哩唧多(八) 摩賀迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]尼加(九) 具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]具[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]竭摩沙陀野(三十) 毘張提奚提奚(一) 縛羅迦摩似伽(二) 毘項伽摩(三) 枲陀野要計莎囉(四) 逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]逗[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]毘惹野縛地(五) 摩賀毘惹野縛地(六) 陀囉陀囉墮囉尼莎囉左羅左羅毘摩羅摩羅舞囉地(八) 阿哩野縛路枳帝莎囉(九) 爾那乞哩瑟拏惹吒摩具吒囕縛毘囕縛鉢囉囕縛(二) 摩賀枲陀野毘多野墮囉(三) 縛羅縛羅摩賀縛羅(四) 摩羅摩羅摩賀摩羅(五) 左羅左羅摩訶左羅(六) 乞里瑟那臥羅羅拏乞哩瑟那縛沙昵伽多那𨢘(七) 縛怛摩訶瑟吒(八) 左囉左囉尼沙左㘑莎囉(九) 那囉野拏縛囉[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]縛陀哩𨢘儞羅簡陀𨢘摩訶羅訶羅毘沙昵爾多(二) 路迦寫囉加毘沙那(三) 怛野曳莎毘沙那沙那(四) 謨賀毘沙那沙那(五) 吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]吼[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 摩賀縛怛摩那跛莎囉沙囉沙囉 悉哩悉哩 叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]叟[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))] 富陀野 富陀野 普陀野 普陀野
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曳地𨢘儞羅簡陀曳奚𨢘摩賀枲陀野 要計莎囉跛迦朋沙陀野毘張沙摩囉沙摩囉 幢跛迦縛那路迦毘路迦帝 莎囉多哆奚禰怛囉沙那加 摩怛囉沙那野鉢囉沙陀野莎賀 枲陀野莎賀 摩賀枲陀野莎賀 枲陀野要計莎囉野莎賀 抳羅簡陀野莎賀 嚩囉訶舞佉野莎賀 摩賀那囉枲應伽舞伽野莎賀 枲陀野毘多野墮羅野莎賀(四) 縛怛摩訶瑟吒野莎賀乞哩瑟那薩縛乞哩度惹矯縛毘多野莎賀(六) 摩賀迦囉摩具跢墮囉野莎賀(七) 僧伽沙縛多抳囉那多那迦囉野莎賀(八) 嚩摩沙簡陀帝瑟耻多乞哩瑟拏爾那野莎賀(九) 嚩伽囉左麼抳背沙那野莎賀(十) 路計莎囉野莎賀摩(一) 賀路計莎囉野莎賀(二) 薩嚩枲諦莎囉野莎賀那謨跛迦婆帝啊哩野縛路枳帝莎羅野(四) 普致沙埵野摩賀沙埵野(五) 摩賀迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]抳迦(六) 野多怛野他枲陀野隱杜禰曼怛囉縛多抳莎賀
曳地𨢘儞羅簡陀曳奚𨢘摩賀枲陀野 要計莎囉跛迦朋沙陀野毘張沙摩囉沙摩囉 幢跛迦縛那路迦毘路迦帝 莎囉多哆奚禰怛囉沙那加 摩怛囉沙那野鉢囉沙陀野莎賀 枲陀野莎賀 摩賀枲陀野莎賀 枲陀野要計莎囉野莎賀 抳羅簡陀野莎賀 嚩囉訶舞佉野莎賀 摩賀那囉枲應伽舞伽野莎賀 枲陀野毘多野墮羅野莎賀(四) 縛怛摩訶瑟吒野莎賀乞哩瑟那薩縛乞哩度惹矯縛毘多野莎賀(六) 摩賀迦囉摩具跢墮囉野莎賀(七) 僧伽沙縛多抳囉那多那迦囉野莎賀(八) 嚩摩沙簡陀帝瑟耻多乞哩瑟拏爾那野莎賀(九) 嚩伽囉左麼抳背沙那野莎賀(十) 路計莎囉野莎賀摩(一) 賀路計莎囉野莎賀(二) 薩嚩枲諦莎囉野莎賀那謨跛迦婆帝啊哩野縛路枳帝莎羅野(四) 普致沙埵野摩賀沙埵野(五) 摩賀迦[口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]抳迦(六) 野多怛野他枲陀野隱杜禰曼怛囉縛多抳莎賀
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觀世音菩薩施食
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普請陀囉摩多鉢哩(此云法施，普請大眾慈悲法施)
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唵那謨囉怛那怛囉夜野(一) 唵縛囉訶摩多野鉢囉拏枲多鉢囉拏摩具吒寫(二) 度囉左哩跛哩毘叟陀應(三) [口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]縛賓跢波野(四) 致夜那囉摩致囉摩(五) 叟囉那囉簿惹竭跛(六) 杜瑟吒唧鄧𭽃望肯路迦哆鄧鉢囉乞哩多沙野縛逗(八) 弗隱地怛哩路迦那陀應怛哩簿縛那地羅肯(十) 簡地迦路囉囉寫(十一) 多多縛哩陀能俱哩夜多(十二) 怛哩伽喻俱沙囉沙左(十三) 俱摩哩摩地抳怛囉夜(十四) 那奚抳怛囉野(十五) 埵多跛迦地鉢囉縛那寫舞枳(十六) 沙瑟怛囉簡那野縛怛囉跛迦多曳朋沙多鄧惹地叟摩囉摩那陀囉摩(十八) 普致莎墮曳薩毘曳囉俱拏伊囉普枲鄧摩訶尾跛哩縛沙多鄧多鄧縛里伊應俱哩野鄧
唵那謨囉怛那怛囉夜野(一) 唵縛囉訶摩多野鉢囉拏枲多鉢囉拏摩具吒寫(二) 度囉左哩跛哩毘叟陀應(三) [口*(尸@((貴-貝)/(?/女)))]縛賓跢波野(四) 致夜那囉摩致囉摩(五) 叟囉那囉簿惹竭跛(六) 杜瑟吒唧鄧𭽃望肯路迦哆鄧鉢囉乞哩多沙野縛逗(八) 弗隱地怛哩路迦那陀應怛哩簿縛那地羅肯(十) 簡地迦路囉囉寫(十一) 多多縛哩陀能俱哩夜多(十二) 怛哩伽喻俱沙囉沙左(十三) 俱摩哩摩地抳怛囉夜(十四) 那奚抳怛囉野(十五) 埵多跛迦地鉢囉縛那寫舞枳(十六) 沙瑟怛囉簡那野縛怛囉跛迦多曳朋沙多鄧惹地叟摩囉摩那陀囉摩(十八) 普致莎墮曳薩毘曳囉俱拏伊囉普枲鄧摩訶尾跛哩縛沙多鄧多鄧縛里伊應俱哩野鄧
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