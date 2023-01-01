金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌

南天竺國三藏法師金剛智奉 詔譯(一行筆受) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺國三藏法師金剛智奉 詔譯(一行筆受)

稽首雄猛阿閦尊， 寶生如來虛空寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首雄猛阿閦尊， 寶生如來虛空寶，

觀音如來達磨法， 不空成就業金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音如來達磨法， 不空成就業金剛，

內外八拱十六尊， 四門親護相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外八拱十六尊， 四門親護相應者。

我依金剛頂瑜伽經。演說觀自在王如來修行蓮花達磨法要。欲上本尊樓殿曼荼羅塔寺。先誦陀羅尼獲無量福。若不誦此陀羅尼者。隨入寺舍殿塔。先有功德悉皆磨滅並盡。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依金剛頂瑜伽經。演說觀自在王如來修行蓮花達磨法要。欲上本尊樓殿曼荼羅塔寺。先誦陀羅尼獲無量福。若不誦此陀羅尼者。隨入寺舍殿塔。先有功德悉皆磨滅並盡。陀羅尼曰：

「曩謨(引)三(去)曼哆嚩(無鉢反)日囉(二合)南(一) 唵(引)(二) 嚩(上同)日囉(二合)㘈跛吽(三) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)三(去)曼哆嚩(無鉢反)日囉(二合)南(一) 唵(引)(二) 嚩(上同)日囉(二合)㘈跛吽(三) 娑嚩(二合)賀」

次結金剛開門印，即以二羽金剛縛，誦吽吽吽三遍，由如雷音警覺一切如來、大蓮花族、金剛族。自想同彼等，內外超無礙，一念至意。次開門，一一加持無礙，誦此明吽吽(引)聲如雷音，想觀相承，口已傳授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛開門印，即以二羽金剛縛，誦吽吽吽三遍，由如雷音警覺一切如來、大蓮花族、金剛族。自想同彼等，內外超無礙，一念至意。次開門，一一加持無礙，誦此明吽吽(引)聲如雷音，想觀相承，口已傳授。

凡欲修習瑜伽入三磨地，先須入於灌頂三昧耶曼荼羅，發大菩提心，捨身命財饒益一切，勇猛精進，隨念相應慈悲喜捨無有間斷。如是之人方應修習。其曼荼羅畫像等法，廣如餘所說。凡入精舍欲順念時，先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來，次禮北方不空成就如來，乃至無動寶生遍照如來。悉皆依法至誠敬禮，雙膝而跪，蓮華合掌，懺悔三業一切過咎。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲修習瑜伽入三磨地，先須入於灌頂三昧耶曼荼羅，發大菩提心，捨身命財饒益一切，勇猛精進，隨念相應慈悲喜捨無有間斷。如是之人方應修習。其曼荼羅畫像等法，廣如餘所說。凡入精舍欲順念時，先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來，次禮北方不空成就如來，乃至無動寶生遍照如來。悉皆依法至誠敬禮，雙膝而跪，蓮華合掌，懺悔三業一切過咎。誦此真言曰：

我從無量劫， 淪滯生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從無量劫， 淪滯生死海，

今以清淨心， 發露而悔過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以清淨心， 發露而悔過。

如諸佛所懺， 我今亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸佛所懺， 我今亦如是，

願我及眾生， 一切皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我及眾生， 一切皆清淨。

誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言曰：

「唵(一) 薩嚩(二合)婆嚩秫(入引)馱薩嚩達摩薩嚩(二合)婆嚩秫(入)度憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩嚩(二合)婆嚩秫(入引)馱薩嚩達摩薩嚩(二合)婆嚩秫(入)度憾」

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智。

過現三世佛， 菩薩與眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過現三世佛， 菩薩與眾生，

所集諸善根， 合掌盡隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所集諸善根， 合掌盡隨喜。

次應右膝著地，虛心合掌置於頂上，想禮諸佛如來及菩薩足。誦密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應右膝著地，虛心合掌置於頂上，想禮諸佛如來及菩薩足。誦密言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)微(微去反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)微(微去反)」

已上持地印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上持地印。

如金剛王印。禮諸佛已，依座印而坐，入定思惟，觀無量如來同遍法界，行者己身悉在彼會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛王印。禮諸佛已，依座印而坐，入定思惟，觀無量如來同遍法界，行者己身悉在彼會。

然後結祕三昧耶印，以六度頭相拄，進力少屈押忍願上側文，禪智押進力下文，置於頂上。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後結祕三昧耶印，以六度頭相拄，進力少屈押忍願上側文，禪智押進力下文，置於頂上。密言曰：

「唵 怛他蘗覩(二) 𠺶皤嚩野(三) 莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 怛他蘗覩(二) 𠺶皤嚩野(三) 莎嚩訶」

次說蓮華部三昧耶陀羅尼印。即已二羽蓮華合掌，禪智檀慧相拄，頭相去一寸，置於右耳上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說蓮華部三昧耶陀羅尼印。即已二羽蓮華合掌，禪智檀慧相拄，頭相去一寸，置於右耳上。真言曰：

「唵(一) 鉢頭牟(二) 𠺶皤嚩(二合)野(三) 莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭牟(二) 𠺶皤嚩(二合)野(三) 莎嚩訶」

次結一切金剛三昧耶陀羅尼印。檀智與禪慧翻覆互相鉤，初結在當心，妙言置左耳，進密語三度言竟，輪頂散。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切金剛三昧耶陀羅尼印。檀智與禪慧翻覆互相鉤，初結在當心，妙言置左耳，進密語三度言竟，輪頂散。密言曰：

「唵(一) 磨日嚕𠺶皤嚩野(二) 莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 磨日嚕𠺶皤嚩野(二) 莎嚩訶」

次結一切金剛護身陀羅尼印。戒方檀慧內相叉，忍願二度建如幢，進力屈於忍願背，去背三分如鉤形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切金剛護身陀羅尼印。戒方檀慧內相叉，忍願二度建如幢，進力屈於忍願背，去背三分如鉤形。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉儗儞(二) 鉢囉(二合)捻發哆耶(三) 娑嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉儗儞(二) 鉢囉(二合)捻發哆耶(三) 娑嚩訶」

金剛火焰地界陀羅尼印。以忍度入力願度間，戒度入慧方度間，以願度從背上入進忍度間，方便入檀戒度間，檀慧進力禪智各頭相拄，覆之向下，禪智拄地如釘栓勢。真言三遍，想如獨股金剛火焰杵徹金剛際。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛火焰地界陀羅尼印。以忍度入力願度間，戒度入慧方度間，以願度從背上入進忍度間，方便入檀戒度間，檀慧進力禪智各頭相拄，覆之向下，禪智拄地如釘栓勢。真言三遍，想如獨股金剛火焰杵徹金剛際。密言曰：

「唵(一) 枳哩枳哩(二) 嚩日囉麼日梨(二合)(三) 部𠷈(二合)滿馱滿馱(四) 吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 枳哩枳哩(二) 嚩日囉麼日梨(二合)(三) 部𠷈(二合)滿馱滿馱(四) 吽發吒」

金剛火城飛焰電埏院界真言印。準前地印，豁開禪智，右旋八方，真言三遍，遠近隨意。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛火城飛焰電埏院界真言印。準前地印，豁開禪智，右旋八方，真言三遍，遠近隨意。密言曰：

「唵(一) 薩囉薩囉(二) 麼日囉鉢囉迦囉(三) 吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩囉薩囉(二) 麼日囉鉢囉迦囉(三) 吽發吒」

一切金剛火焰網界真言印。亦準前地印，豁開直竪禪智，頂上覆來去三度。誦真言三遍，想金剛火焰網上至有頂。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切金剛火焰網界真言印。亦準前地印，豁開直竪禪智，頂上覆來去三度。誦真言三遍，想金剛火焰網上至有頂。密言曰：

「唵(一) 尾薩普囉(二) 捺𡀩(二合)訖灑(二合)(三) 跋日囉半惹囉吽(四) 發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 尾薩普囉(二) 捺𡀩(二合)訖灑(二合)(三) 跋日囉半惹囉吽(四) 發吒」

次結金剛焰火界印。即以定慧側相著，禪智直竪相去三寸，頂上右旋。想其牆網外，火焰上至頂。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛焰火界印。即以定慧側相著，禪智直竪相去三寸，頂上右旋。想其牆網外，火焰上至頂。密言曰：

「唵(一) 阿三忙懝儞莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿三忙懝儞莎嚩訶」

作此結界者，六欲魔羅及一切毘那夜迦惶怖遁走無所容竄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此結界者，六欲魔羅及一切毘那夜迦惶怖遁走無所容竄。

次結觀音寶車印。即以二羽仰相叉轉以智禪，以忍願向內三撥。誦真言，想念本尊隨願至當入。念已密心中，幻化浮泡止不已。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結觀音寶車印。即以二羽仰相叉轉以智禪，以忍願向內三撥。誦真言，想念本尊隨願至當入。念已密心中，幻化浮泡止不已。密言曰：

「唵都嚕都嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵都嚕都嚕吽」

次結八大蓮華印。即以二羽相叉，進力檀慧頭相拄，禪願智忍各相拄，八葉白蓮一肘開。相置車上，三密語。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結八大蓮華印。即以二羽相叉，進力檀慧頭相拄，禪願智忍各相拄，八葉白蓮一肘開。相置車上，三密語。明曰：

「唵都嚕都嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵都嚕都嚕吽」

次結八大蓮華印。二羽腕相著，檀慧與禪智頭相合而竪仰。想如寶蓮八度遠相離，微屈八葉華。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結八大蓮華印。二羽腕相著，檀慧與禪智頭相合而竪仰。想如寶蓮八度遠相離，微屈八葉華。密言曰：

「唵(一) 劍忙囉(三合)(二) 莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 劍忙囉(三合)(二) 莎嚩訶」

次說瑜伽結祕三昧耶印。堅固縛，以檀慧禪智相合而竪。此警以覺。誦密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說瑜伽結祕三昧耶印。堅固縛，以檀慧禪智相合而竪。此警以覺。誦密言曰：

「唵(一) 跋折囉(二合)鉢娜麼(二合)三摩耶薩怛𭊃」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋折囉(二合)鉢娜麼(二合)三摩耶薩怛𭊃」

次結一切諸佛如來安樂歡喜悅意三昧耶印。十度堅固縛，忍願中交合，檀慧與禪智相合而竪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切諸佛如來安樂歡喜悅意三昧耶印。十度堅固縛，忍願中交合，檀慧與禪智相合而竪。真言曰：

「唵(一) 三麼耶吽(引)(二) 蘇囉(二合)哆薩怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 三麼耶吽(引)(二) 蘇囉(二合)哆薩怛鑁(三合)」

次結開心戶。入金剛智字，觀於二乳上有怛囉左吒，如空室戶扇，殊勝金剛三業，同時發指心開兩字。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結開心戶。入金剛智字，觀於二乳上有怛囉左吒，如空室戶扇，殊勝金剛三業，同時發指心開兩字。密言曰：

「唵(一) 跋日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」

無始薰種子，所進之塵勞，今以召罪印，集之欲摧碎。十度堅固縛，忍願直如針，進力屈如鉤，心想召諸罪，想彼眾罪狀。植髮躶黑形，反印刺於心，觸已誦密言，三業相應故，能召諸罪積。誦此召集已，方作摧碎法。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始薰種子，所進之塵勞，今以召罪印，集之欲摧碎。十度堅固縛，忍願直如針，進力屈如鉤，心想召諸罪，想彼眾罪狀。植髮躶黑形，反印刺於心，觸已誦密言，三業相應故，能召諸罪積。誦此召集已，方作摧碎法。密言曰：

「唵(一) 薩婆播波迦哩(二合)灑拏尾輸馱娜三摩耶跋日囉(二合)吽惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆播波迦哩(二合)灑拏尾輸馱娜三摩耶跋日囉(二合)吽惹」

召入於掌已，方作摧破法。前印內相叉，稱𤚥縛諸罪，忍願俱申直，有怛𠸪吒字。想為金剛杵，相拍如摧山，忿句及怒形，能淨諸惡趣。誦已忍願拍，三七隨所宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召入於掌已，方作摧破法。前印內相叉，稱𤚥縛諸罪，忍願俱申直，有怛𠸪吒字。想為金剛杵，相拍如摧山，忿句及怒形，能淨諸惡趣。誦已忍願拍，三七隨所宜。

「唵(一) 跋日囉(二合)播尼(上)尾莎怖吒也薩跋播耶滿馱娜儞鉢囉(二合)母訖灑(二合)也薩婆播也蘗底(丁以反)毘藥(二合重呼)薩婆薩怛蔓(無繁反)薩婆怛他蘖哆跋日羅(二合)三摩耶吽怛羅(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日囉(二合)播尼(上)尾莎怖吒也薩跋播耶滿馱娜儞鉢囉(二合)母訖灑(二合)也薩婆播也蘗底(丁以反)毘藥(二合重呼)薩婆薩怛蔓(無繁反)薩婆怛他蘖哆跋日羅(二合)三摩耶吽怛羅(二合)吒」

慈悲普悉會， 召入諸塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲普悉會， 召入諸塵垢，

想拍摧諸魔， 一切皆以除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想拍摧諸魔， 一切皆以除，

清淨如滿月。 當觀八葉蓮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如滿月。 當觀八葉蓮，

想內於心中， 二羽肘相著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想內於心中， 二羽肘相著，

仰竪如寶蓮， 十度遠相離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰竪如寶蓮， 十度遠相離，

微屈八葉蓮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微屈八葉蓮。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵(一) 劍忙囉(二合)莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 劍忙囉(二合)莎嚩訶」

以此相應門， 先佛方便故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此相應門， 先佛方便故，

三業所積罪， 無量極重障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業所積罪， 無量極重障，

作此摧滅已， 如火焚枯草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此摧滅已， 如火焚枯草。

有情常愚迷， 不知此理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情常愚迷， 不知此理趣，

如來大悲故， 開此祕妙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大悲故， 開此祕妙門。

次當入結印， 內如來智字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當入結印， 內如來智字，

二羽堅固縛， 禪智入於中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽堅固縛， 禪智入於中，

以進力二度， 相拄如環勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以進力二度， 相拄如環勢。

觀前八葉蓮， 其上置婆字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀前八葉蓮， 其上置婆字，

三點嚴飾故， 妙字方名惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三點嚴飾故， 妙字方名惡，

色白如珂雪， 流散千光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色白如珂雪， 流散千光明。

想以進力度， 捻字安心內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想以進力度， 捻字安心內，

三業齊運用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業齊運用。

誦此密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言：

「唵(一) 跋日囉(二合)吠捨惡(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日囉(二合)吠捨惡(入)」

既想入心中， 自想喻光曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既想入心中， 自想喻光曜，

此即法界體， 行者應是觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即法界體， 行者應是觀，

不分悟寂淨， 法本不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分悟寂淨， 法本不生故。

三世諸如來， 金剛身口意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸如來， 金剛身口意，

皆以妙方便， 持在金剛卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以妙方便， 持在金剛卷，

以此闔心門， 智字獲堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此闔心門， 智字獲堅固。

便屈進力度， 拄於禪智背， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便屈進力度， 拄於禪智背，

以印觸胸已， 即誦此妙言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印觸胸已， 即誦此妙言。

「唵(一) 跋日羅(二合)母瑟致(知㗚反)𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日羅(二合)母瑟致(知㗚反)𤚥」

次結一切諸佛金剛閉心門印。即以八度內相叉，初起從右復轉左，起三度來去戶扇，想開心門三密語。妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切諸佛金剛閉心門印。即以八度內相叉，初起從右復轉左，起三度來去戶扇，想開心門三密語。妙言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)度閉惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)度閉惡」

次結辟除結界印。即以二羽當心，合戒方右押左，外相叉，忍願二度建如幢，次以進力勾戒方，禪智慧檀相捻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結辟除結界印。即以二羽當心，合戒方右押左，外相叉，忍願二度建如幢，次以進力勾戒方，禪智慧檀相捻。真言曰：

「唵(一) 阿密㗚覩娜婆嚩吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿密㗚覩娜婆嚩吽發吒(半音)」

作此法者，大悲觀音化為馬頭明王加被行人，速成佛已。作此結界，左轉三匝辟除不善，右旋三匝隨意遠近以為結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，大悲觀音化為馬頭明王加被行人，速成佛已。作此結界，左轉三匝辟除不善，右旋三匝隨意遠近以為結界。

次結加持已， 布字想真容， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結加持已， 布字想真容，

所印置觀音， 分明纈哩字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所印置觀音， 分明纈哩字。

此字皆須現， 普在月輪中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此字皆須現， 普在月輪中，

便出白毫光， 還而令漸斂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便出白毫光， 還而令漸斂。

二羽合於心， 十度內相叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽合於心， 十度內相叉，

抽禪直竪抽， 印頂及額上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抽禪直竪抽， 印頂及額上。

兩眼先從者， 二膊印心臍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩眼先從者， 二膊印心臍，

膝中至左散， 誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 膝中至左散， 誦此密言曰：

「唵(一) 阿嚕力莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿嚕力莎嚩訶」

次結契以布自身上。即想自身猶若大悲觀音，如來三十二相八十種好，紫磨金色圓滿身光。如來加被如是相已，以手契觸頂上布唵字，觸額布阿字，觸眼布嚕字。右以二上依字次第乃至兩足，皆以觸布之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結契以布自身上。即想自身猶若大悲觀音，如來三十二相八十種好，紫磨金色圓滿身光。如來加被如是相已，以手契觸頂上布唵字，觸額布阿字，觸眼布嚕字。右以二上依字次第乃至兩足，皆以觸布之。

唵想安頭上， 其色白如月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵想安頭上， 其色白如月，

放於無量光， 除滅一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放於無量光， 除滅一切障，

即同佛菩薩， 摩是人頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即同佛菩薩， 摩是人頂上。

阿想安額上， 其色遍金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿想安額上， 其色遍金色，

為照諸愚暗， 能發深慧明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為照諸愚暗， 能發深慧明。

嚕安兩目上， 色如紺瑠璃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚕安兩目上， 色如紺瑠璃，

能顯諸色相， 漸具如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能顯諸色相， 漸具如來智。

力想安兩肩， 其色如皎素， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力想安兩肩， 其色如皎素，

由如心清淨， 速達菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如心清淨， 速達菩提路。

娑嚩安心臍， 其狀作赤色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑嚩安心臍， 其狀作赤色，

常能想是字， 速得轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能想是字， 速得轉法輪。

訶字置兩足， 其色如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶字置兩足， 其色如滿月，

行者作是想， 速得達圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者作是想， 速得達圓寂。

如是布字想金色， 便成大悲勝法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是布字想金色， 便成大悲勝法門，

亦名本尊真實相， 能滅諸罪得吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名本尊真實相， 能滅諸罪得吉祥，

猶如金剛堅固聚， 是名大悲勝上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金剛堅固聚， 是名大悲勝上法。

若常如是修行者， 當知是人速悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常如是修行者， 當知是人速悉地。

誦三遍淨契已，以自在想觀音大悲千眼口中出大悲妙言文字，放五色光入行者口裏。自心月中右旋布置，即誦本尊真言一遍，以右手無名指捻一顆珠過，周而復始，不急不緩不得高聲，須分明稱字而令自聞。所見本尊及身上布字念誦記數，於一念中並須一時觀見，不得有關使心散亂。如觀念疲勞，隨力而作念誦，或一百二百三百乃至四百一千遍，常取一數為定。如有緣事，亦不得減數至一百八已下。此名聲念誦。若求解脫速出離生死，作此三摩地瑜伽觀行。無記無數念者，即自心如一滿月，湛然清淨內外分明。以唵字安月中心，以唵阿嚕力娑嚩訶從前右旋次第周布輪緣(去音)，諦觀一一字義與心相應，不得差別。說三麼地觀念布字義。唵一字門者，是流注不生不滅義，復於一切法為最勝義。阿字門者，阿遮利耶，以金剛印如法念誦為弟子灌頂已然，授以心陀羅尼，令結祕印，以金剛縛並建忍願屈其上節，印上承，華散而供養。便應告言：「此心法門，一切如密之要，慎勿輕爾為他人說，破汝三昧耶。我今為汝宣說其義。汝今善聽，諦思惟之。阿字是無生義，亦是一切如來寂靜智義。嚕字門者，於一切法是無行義，亦是一切如來法中是無起住義。力字門者，一切如來無等覺義，亦是無住無去無取捨義。娑嚩字門者，是一切如來無等無言說義。阿字門者，一切如來無因寂靜無住涅槃義。所說字義雖立文字，皆是無文字義。既無文字，須諦觀一一義相，周而復始無記無數，不得斷絕。不斷絕者，謂流注不生不滅最勝義。由不生不滅義，是故無行；為行義，是故無相；為無相義，是故無起住；為無起住義，是故無等覺；為無等覺義，是故無取捨；為無取捨義，是故平等言說；會平等無無言說義，是故無因寂靜無住涅槃；為寂靜無住涅槃義，是故不生不滅最勝無斷。周而復始。此名三麼地念誦次第大乘成就法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三遍淨契已，以自在想觀音大悲千眼口中出大悲妙言文字，放五色光入行者口裏。自心月中右旋布置，即誦本尊真言一遍，以右手無名指捻一顆珠過，周而復始，不急不緩不得高聲，須分明稱字而令自聞。所見本尊及身上布字念誦記數，於一念中並須一時觀見，不得有關使心散亂。如觀念疲勞，隨力而作念誦，或一百二百三百乃至四百一千遍，常取一數為定。如有緣事，亦不得減數至一百八已下。此名聲念誦。若求解脫速出離生死，作此三摩地瑜伽觀行。無記無數念者，即自心如一滿月，湛然清淨內外分明。以唵字安月中心，以唵阿嚕力娑嚩訶從前右旋次第周布輪緣(去音)，諦觀一一字義與心相應，不得差別。說三麼地觀念布字義。唵一字門者，是流注不生不滅義，復於一切法為最勝義。阿字門者，阿遮利耶，以金剛印如法念誦為弟子灌頂已然，授以心陀羅尼，令結祕印，以金剛縛並建忍願屈其上節，印上承，華散而供養。便應告言：「此心法門，一切如密之要，慎勿輕爾為他人說，破汝三昧耶。我今為汝宣說其義。汝今善聽，諦思惟之。阿字是無生義，亦是一切如來寂靜智義。嚕字門者，於一切法是無行義，亦是一切如來法中是無起住義。力字門者，一切如來無等覺義，亦是無住無去無取捨義。娑嚩字門者，是一切如來無等無言說義。阿字門者，一切如來無因寂靜無住涅槃義。所說字義雖立文字，皆是無文字義。既無文字，須諦觀一一義相，周而復始無記無數，不得斷絕。不斷絕者，謂流注不生不滅最勝義。由不生不滅義，是故無行；為行義，是故無相；為無相義，是故無起住；為無起住義，是故無等覺；為無等覺義，是故無取捨；為無取捨義，是故平等言說；會平等無無言說義，是故無因寂靜無住涅槃；為寂靜無住涅槃義，是故不生不滅最勝無斷。周而復始。此名三麼地念誦次第大乘成就法門。」

次結三麼地印。二羽仰相叉，進力相背，而竪禪智捻進力頭，置於跏上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結三麼地印。二羽仰相叉，進力相背，而竪禪智捻進力頭，置於跏上。

行者次應修阿娑頗那伽三昧。端身政坐身勿動搖，舌拄上腭止出入息令其微細。諦觀諸法皆由心，一切煩惱及隨煩惱、蘊界入等，皆如幻焰、健闥婆城、如旋火輪、如空谷響。如是觀已不見身心，住於寂滅無相平等，以為究竟真實之智。爾時即觀空中無數諸佛，猶如大地滿中胡麻，皆舒金色臂，彈指而警作是告言：「善男子！汝所證處一道清淨，未證金剛喻三昧耶薩婆若智，勿為知足，應以滿足，故普賢成最正覺。」行者聞警已，定中普禮佛足：「唯願諸如來，示我所行處。」諸佛同音言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次應修阿娑頗那伽三昧。端身政坐身勿動搖，舌拄上腭止出入息令其微細。諦觀諸法皆由心，一切煩惱及隨煩惱、蘊界入等，皆如幻焰、健闥婆城、如旋火輪、如空谷響。如是觀已不見身心，住於寂滅無相平等，以為究竟真實之智。爾時即觀空中無數諸佛，猶如大地滿中胡麻，皆舒金色臂，彈指而警作是告言：「善男子！汝所證處一道清淨，未證金剛喻三昧耶薩婆若智，勿為知足，應以滿足，故普賢成最正覺。」行者聞警已，定中普禮佛足：「唯願諸如來，示我所行處。」諸佛同音言：

「汝應觀自心。」 既聞是說已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應觀自心。」 既聞是說已，

如教觀自心， 久住諦觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如教觀自心， 久住諦觀察，

不見自心相。 復想禮佛足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見自心相。 復想禮佛足，

自言：「最勝尊！ 我不見自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言：「最勝尊！ 我不見自心。

此為心何相？」 諸佛咸告知： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為心何相？」 諸佛咸告知：

「心相難測量。」 授與心真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心相難測量。」 授與心真言，

如理諦觀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理諦觀心。

「唵(一) 三麼地鉢那迷(二合)纈哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 三麼地鉢那迷(二合)纈哩(二合引)」

其出入息一一明了，觀虛空中無量諸佛，一時彈指警覺行者而告之言：「汝今云何成無上覺，不知諸佛實相法要？」行者爾時警覺已，即白佛言：「云何名真實？唯願如來為解脫。」爾時諸佛告行者言：「善哉善哉！能作是問。汝想心中所內惡字，瑩徹於心。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其出入息一一明了，觀虛空中無量諸佛，一時彈指警覺行者而告之言：「汝今云何成無上覺，不知諸佛實相法要？」行者爾時警覺已，即白佛言：「云何名真實？唯願如來為解脫。」爾時諸佛告行者言：「善哉善哉！能作是問。汝想心中所內惡字，瑩徹於心。密言曰：

「唵(一) 質哆鉢囉(二合)底味能(去)迦路弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 質哆鉢囉(二合)底味能(去)迦路弭」

當默誦一遍，便想為月輪如在輕霧，為欲令其月輪得清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當默誦一遍，便想為月輪如在輕霧，為欲令其月輪得清淨故。

念頃便見心， 圓滿如滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念頃便見心， 圓滿如滿月。

復作是思惟： 「是心為何物？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作是思惟： 「是心為何物？

煩惱習種子， 善惡皆由心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱習種子， 善惡皆由心，

心為阿賴耶， 修淨以為因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為阿賴耶， 修淨以為因，

六度熏習故， 彼心為大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度熏習故， 彼心為大心。

藏識本非染， 清淨無暇穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏識本非染， 清淨無暇穢，

長時積福智， 喻若淨滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長時積福智， 喻若淨滿月，

無體亦無事， 即說亦非月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無體亦無事， 即說亦非月。

由具福智故， 自心如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由具福智故， 自心如滿月，

踴躍心歡喜。」 復白諸世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踴躍心歡喜。」 復白諸世尊：

「我已見自心， 清淨如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已見自心， 清淨如滿月，

離諸煩惱垢， 我執所執等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸煩惱垢， 我執所執等。」

諸佛皆告言： 「汝心本如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆告言： 「汝心本如是，

為客塵所翳， 菩提心為淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為客塵所翳， 菩提心為淨。

汝觀淨月輪， 得證菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀淨月輪， 得證菩提心。」

授此心真言， 密誦而觀照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授此心真言， 密誦而觀照。

「唵(一) 冒提質哆母簸(二合)娜耶弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 冒提質哆母簸(二合)娜耶弭」

誦此諦觀心月極令清淨，如處大虛廓無瑕翳。復於月中想一蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此諦觀心月極令清淨，如處大虛廓無瑕翳。復於月中想一蓮華。

能令心月輪， 圓滿盡明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令心月輪， 圓滿盡明顯。

諸佛復告言： 「菩提為堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛復告言： 「菩提為堅固，

善住堅牢固。」 復授心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住堅牢固。」 復授心真言：

「唵(一) 底瑟他(二合)㕹折囉(二合)鉢娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 底瑟他(二合)㕹折囉(二合)鉢娜麼(二合)」

「想其蓮華與月漸漸而引，周遍法界量同虛空。汝於淨月輪，觀五智金剛，令普周法界，唯一大金剛。應當知自身，即為金剛界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想其蓮華與月漸漸而引，周遍法界量同虛空。汝於淨月輪，觀五智金剛，令普周法界，唯一大金剛。應當知自身，即為金剛界。」

「唵(一) 薩頗囉(二合)㕹折囉(二合)鉢娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩頗囉(二合)㕹折囉(二合)鉢娜麼(二合)」

其引蓮華中，放無量光，流出無量無邊極樂世界。一一世界妙寶莊嚴，皆有觀自在王如來與諸聖眾前後圍繞。如是觀已，漸斂其蓮，以證心清淨，自見身為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其引蓮華中，放無量光，流出無量無邊極樂世界。一一世界妙寶莊嚴，皆有觀自在王如來與諸聖眾前後圍繞。如是觀已，漸斂其蓮，以證心清淨，自見身為佛。

眾相皆圓備， 即證薩波若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相皆圓備， 即證薩波若，

定中遍禮佛， 願加持堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定中遍禮佛， 願加持堅固。

一切諸佛聞， 金剛界言已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛聞， 金剛界言已，

盡入金剛中， 便說金剛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡入金剛中， 便說金剛心。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵僧賀囉鉢納麼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵僧賀囉鉢納麼」

如是一切世界諸佛如來，隨蓮華而斂，量等本身。即變色身為無量壽佛，身紅頗璃色，放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切世界諸佛如來，隨蓮華而斂，量等本身。即變色身為無量壽佛，身紅頗璃色，放大光明。

諸佛大名稱， 纔說是明已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大名稱， 纔說是明已，

等覺金剛界， 便證真實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等覺金剛界， 便證真實智。

時彼諸如來， 加持堅固已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸如來， 加持堅固已，

還從金剛出， 普住於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還從金剛出， 普住於虛空。

行者作是念： 「已證金剛定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者作是念： 「已證金剛定，

便具薩波若， 我成正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便具薩波若， 我成正等覺。」

為令證八地故，當結金剛三昧耶印，以金剛蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令證八地故，當結金剛三昧耶印，以金剛蓮華座。

行者己身為如來， 復恐散亂而退失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者己身為如來， 復恐散亂而退失，

次作加持祕密印， 忍願六度外相叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作加持祕密印， 忍願六度外相叉，

進力二度柱如蓮， 禪智並建想如幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進力二度柱如蓮， 禪智並建想如幢。

印心及額喉與頂， 各誦一遍已加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印心及額喉與頂， 各誦一遍已加持，

隨所真言妙請印， 二想成𭋴哩(二合)字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所真言妙請印， 二想成𭋴哩(二合)字。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵(一) 跋日囉(二合)達麼𭋴哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日囉(二合)達麼𭋴哩(二合)」

即想虛空諸如來， 持虛空寶灌我頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即想虛空諸如來， 持虛空寶灌我頂。

定慧和合金剛縛， 進力禪智如寶形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧和合金剛縛， 進力禪智如寶形，

以印額上加持已， 五佛智冠在其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印額上加持已， 五佛智冠在其頂。

密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)囉怛娜(二合)阿毘詵者薩嚩(二合)𤚥纈哩(二合)怛𠸪(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)囉怛娜(二合)阿毘詵者薩嚩(二合)𤚥纈哩(二合)怛𠸪(二合)」

次結華鬘印。以前二羽當心，禪智屈於本月中，忍願六度各為拳，從額分羽繞至頂後結蓮華拳，如繫華鬘勢，徐前下散，想如白帶勢。密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結華鬘印。以前二羽當心，禪智屈於本月中，忍願六度各為拳，從額分羽繞至頂後結蓮華拳，如繫華鬘勢，徐前下散，想如白帶勢。密言：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)囉怛娜(二合)麼隷𤚥(莫含反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)囉怛娜(二合)麼隷𤚥(莫含反)」

次結一切慈甲印。二慧固當心已，進力側交，進面想唵字，力面想中(柱龍反)字，放綠色光，光不斷絕如抽藕絲。當心定已，智拳繫鬘額後已，便復前垂舒進，唵砧二度相縈繞不絕，綠光如繫甲，心、背、臍、腰而膝上、胸背、喉、頸、額後，一一進力三旋繞散。掌前下垂天衣，即能普護諸眾生，一切天魔不能壞。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切慈甲印。二慧固當心已，進力側交，進面想唵字，力面想中(柱龍反)字，放綠色光，光不斷絕如抽藕絲。當心定已，智拳繫鬘額後已，便復前垂舒進，唵砧二度相縈繞不絕，綠光如繫甲，心、背、臍、腰而膝上、胸背、喉、頸、額後，一一進力三旋繞散。掌前下垂天衣，即能普護諸眾生，一切天魔不能壞。誦此真言曰：

「唵(一) 阿婆耶鉢娜麼(二合)迦嚩制滿馱囉訖灑(二合)𤚥吽憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿婆耶鉢娜麼(二合)迦嚩制滿馱囉訖灑(二合)𤚥吽憾」

次結如來歡喜印。定慧二羽當心，合進力八度外相叉，禪智二度當心竪，微拍二聲啟諸聖，一切天眾歡喜。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如來歡喜印。定慧二羽當心，合進力八度外相叉，禪智二度當心竪，微拍二聲啟諸聖，一切天眾歡喜。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)覩便𫒁(二合)護」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)覩便𫒁(二合)護」

行者次應以成所作智三麼地，想於己身前觀無盡海出大蓮華王，金剛為莖量周法界。上想七寶樓閣中，師子座上淨滿月，中現妙白蓮華。觀娑字門，放大光明普照法界，為觀音大悲。復於面前觀安樂世界，琉璃為地，功德乳海。於其海中觀𭋴哩(二合)字，變為微妙開數蓮華，即變其華為觀自在王如來，色相莊嚴如前身。觀如來身色如月，首戴五如來冠，垂妙穀天衣，瓔珞嚴身，光明普照，無量無數大菩薩眾前後圍繞以為眷屬。行者為欲令一切如來咸集會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次應以成所作智三麼地，想於己身前觀無盡海出大蓮華王，金剛為莖量周法界。上想七寶樓閣中，師子座上淨滿月，中現妙白蓮華。觀娑字門，放大光明普照法界，為觀音大悲。復於面前觀安樂世界，琉璃為地，功德乳海。於其海中觀𭋴哩(二合)字，變為微妙開數蓮華，即變其華為觀自在王如來，色相莊嚴如前身。觀如來身色如月，首戴五如來冠，垂妙穀天衣，瓔珞嚴身，光明普照，無量無數大菩薩眾前後圍繞以為眷屬。行者為欲令一切如來咸集會故。

次以金剛王菩薩三摩地召集諸聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以金剛王菩薩三摩地召集諸聖。

次結蓮華鉤召印。定慧二羽金剛拳，進度如鉤獨三屈。誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華鉤召印。定慧二羽金剛拳，進度如鉤獨三屈。誦此密言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)句捨吽惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)句捨吽惹」

誦此三遍，進度三招，真身菩薩，應念而至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此三遍，進度三招，真身菩薩，應念而至。

次結金剛索大印，引入尊身於智體。忍願六度外相叉，禪進二度各相拄。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛索大印，引入尊身於智體。忍願六度外相叉，禪進二度各相拄。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)阿母伽播捨吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)阿母伽播捨吽」

相菩薩法身來入畫像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相菩薩法身來入畫像。

次結金剛句鎖印，能令本尊堅固住。禪進力智相勾結，是名金剛能止印。誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛句鎖印，能令本尊堅固住。禪進力智相勾結，是名金剛能止印。誦此密言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二) 塞普(二合)吒𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二) 塞普(二合)吒𤚥」

作此法已，聖者本身加持不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法已，聖者本身加持不散。

次結金剛妙磬印，能令諸聖皆歡喜。禪智屈入金剛縛，進力頭屈拄如環，是名金剛歡喜印。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛妙磬印，能令諸聖皆歡喜。禪智屈入金剛縛，進力頭屈拄如環，是名金剛歡喜印。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)吠捨吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)吠捨吽(引)」

作此法者，一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜。

次結遏伽水陀羅尼印，以欝金、龍腦、白檀香水盛遏伽器中，和香捧而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結遏伽水陀羅尼印，以欝金、龍腦、白檀香水盛遏伽器中，和香捧而供養。

次作閼伽契。即以二羽當心合，忍願六度仰直舒，進力屈捻禪智甲。誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作閼伽契。即以二羽當心合，忍願六度仰直舒，進力屈捻禪智甲。誦此密言曰：

「唵(一) 諦囇勃陀(去)莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 諦囇勃陀(去)莎嚩訶」

作此供養者，如以一切如來金剛甘露灌一切眾生頂，除滅有情無量業障。飲此水者除諸災患，由結閼伽供養故。為捧閼伽眾香水，想浴諸聖無垢身，當得灌頂法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此供養者，如以一切如來金剛甘露灌一切眾生頂，除滅有情無量業障。飲此水者除諸災患，由結閼伽供養故。為捧閼伽眾香水，想浴諸聖無垢身，當得灌頂法雲地。

次結一切如來百字陀羅尼印。十度堅固縛，禪智並竪。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一切如來百字陀羅尼印。十度堅固縛，禪智並竪。密言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)薩怛嚩三麼耶麼怒播囉耶鉢娜麼薩怛嚩怛微(二合)奴波底瑟姹(二合)沮哩(二合)擢(荼護)茗皤嚩阿努𠸪訖都(二合)茗婆嚩蘇報灑諭茗皤嚩薩波悉簟茗鉢囉(二合)耶車薩婆羯麼蘇者茗質哆失唎藥句盧吽訶訶訶訶護(引)薄伽𭊃薩婆怛他羯哆鉢娜麼(二合)莽名悶遮鉢娜迷(二合)皤嚩麼訶三麼耶薩埵惡(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)薩怛嚩三麼耶麼怒播囉耶鉢娜麼薩怛嚩怛微(二合)奴波底瑟姹(二合)沮哩(二合)擢(荼護)茗皤嚩阿努𠸪訖都(二合)茗婆嚩蘇報灑諭茗皤嚩薩波悉簟茗鉢囉(二合)耶車薩婆羯麼蘇者茗質哆失唎藥句盧吽訶訶訶訶護(引)薄伽𭊃薩婆怛他羯哆鉢娜麼(二合)莽名悶遮鉢娜迷(二合)皤嚩麼訶三麼耶薩埵惡(引)」

由以摩訶衍那百字真言加持故，設犯五無間罪、謗一切諸佛及方廣經修真言者，以本尊堅住己身故，現世所求一切悉地，所謂最勝悉地、金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由以摩訶衍那百字真言加持故，設犯五無間罪、謗一切諸佛及方廣經修真言者，以本尊堅住己身故，現世所求一切悉地，所謂最勝悉地、金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地。

次結金剛嬉戲印，成就如來內眷屬定慧和合金剛。禪智二度當心竪，一切嬉戲漸論臺，頂上散輪契聖意。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛嬉戲印，成就如來內眷屬定慧和合金剛。禪智二度當心竪，一切嬉戲漸論臺，頂上散輪契聖意。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)攞細呼(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)攞細呼(引)」

作此法者，如以一切如來智慧供養諸佛，以為遊喜。由以嬉戲供養故，不久當證金剛定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以一切如來智慧供養諸佛，以為遊喜。由以嬉戲供養故，不久當證金剛定。

次結金剛華鬘印，觀妙鬘雲普法界。不改前印捧而前，想捧寶鬘用嚴守。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛華鬘印，觀妙鬘雲普法界。不改前印捧而前，想捧寶鬘用嚴守。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)麼隷怛囉(二合)吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)麼隷怛囉(二合)吒(半音)」

作此法者，如以菩提華鬘而為供養。由以金剛鬘供養，當授灌頂法王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以菩提華鬘而為供養。由以金剛鬘供養，當授灌頂法王位。

次結金剛歌詠印，讚揚如來諾福智，諦觀相好運清音，以契如如真性理。豈此金剛歌詠印，以妙音聲讚佛智。前印從臍至口散，演妙樂音娛聖會。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛歌詠印，讚揚如來諾福智，諦觀相好運清音，以契如如真性理。豈此金剛歌詠印，以妙音聲讚佛智。前印從臍至口散，演妙樂音娛聖會。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)擬啼擬(奸以反，上同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)擬啼擬(奸以反，上同)」

作此法者，如以一切如來密言歌詠而為供養，不久當具如來辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以一切如來密言歌詠而為供養，不久當具如來辯。

次結金剛舞妙印，觀妙妓雲普供養。定慧二羽各旋舞，右脇左脇復當心，一一進力三旋遶，真言漸輪頂上散。誦此妙言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛舞妙印，觀妙妓雲普供養。定慧二羽各旋舞，右脇左脇復當心，一一進力三旋遶，真言漸輪頂上散。誦此妙言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)儞哩(二合)啼訖哩(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)儞哩(二合)啼訖哩(二合)吒」

作此法者，如以一切如來辯才而為供養。由以妙舞供養故，當得如來意生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以一切如來辯才而為供養。由以妙舞供養故，當得如來意生身。

次結焚香外供養。此普薰佛海會，和合金剛下散掌，想妙香雲周法界。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結焚香外供養。此普薰佛海會，和合金剛下散掌，想妙香雲周法界。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)度閉惡(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)度閉惡(入)」

作此法者，如焚世間一切妙香而為供養，能令一切有情得清淨果。由以焚香供養故，即得妙無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如焚世間一切妙香而為供養，能令一切有情得清淨果。由以焚香供養故，即得妙無礙智。

次結金剛散華印，以此莊嚴諸世界。縛印上散如戲華，芬馥華雲遍法界。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛散華印，以此莊嚴諸世界。縛印上散如戲華，芬馥華雲遍法界。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)補瑟閉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)補瑟閉」

作此法者，同以世間一切妙華而為供養，能令有情速得成就如來具足三十二相。由結金剛華供養，速證如來四八相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，同以世間一切妙華而為供養，能令有情速得成就如來具足三十二相。由結金剛華供養，速證如來四八相。

次結金剛燈明印，普照佛會合光顯。忍願六度外相叉，進力屈拄如寶形，禪智前逼金剛縛，摩尼燈光照法界。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛燈明印，普照佛會合光顯。忍願六度外相叉，進力屈拄如寶形，禪智前逼金剛縛，摩尼燈光照法界。誦此真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)儞閉儞(平，上同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)儞閉儞(平，上同)」

作此法者，如以一切如來智燈而為供養，能令有情速得成就如來智慧。由以金剛燈供養，速具如來五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以一切如來智燈而為供養，能令有情速得成就如來智慧。由以金剛燈供養，速具如來五眼。

次結金剛塗香，以用供養諸佛會。散金剛縛如塗香，香氣周流十方界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛塗香，以用供養諸佛會。散金剛縛如塗香，香氣周流十方界。真言曰：

「唵(一) 鉢娜麼(二合)巘提虐(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜麼(二合)巘提虐(入)」

作此法者，如以一切如來智尸羅香而為供養，能令諸有情速得清淨戒身。由結金剛香印，得具五分法身智。如是廣作佛事已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法者，如以一切如來智尸羅香而為供養，能令諸有情速得清淨戒身。由結金剛香印，得具五分法身智。如是廣作佛事已。

次應諦觀為念誦，先當一緣觀本尊，四明引入於己體，智身與尊無有二，色相威儀皆與等，眾會眷屬自圍遶，住於圓寂大鏡智。定慧二羽金剛縛，忍願二度建如幢，即誦觀音根本明，身處月輪同薩埵。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應諦觀為念誦，先當一緣觀本尊，四明引入於己體，智身與尊無有二，色相威儀皆與等，眾會眷屬自圍遶，住於圓寂大鏡智。定慧二羽金剛縛，忍願二度建如幢，即誦觀音根本明，身處月輪同薩埵。誦此真言曰：

「唵(一) 路計濕嚩(二合)囉邏若頡哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 路計濕嚩(二合)囉邏若頡哩(二合)」

次說廣大圓滿無礙大悲心儞攞建他陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說廣大圓滿無礙大悲心儞攞建他陀羅尼曰：

「娜慕(一) 囉怛娜(二合)怛囉(引)夜野(二合)娜謨阿(引)唎耶(二) 嚩嚕枳諦濕嚩(二合)囉野(三) 冒提薩哆嚩(二合)野(四) 摩賀薩怛嚩野摩訶迦嚕抳迦野(六) 薩摩滿陀那(七) 砌娜娜囉(二合)野薩麼皤(去)嚩(九) 三母努嚕麁(去)沙(二) 拏(十) 迦囉(二合)野(十一) 薩嚩彌夜(十二) 提(十三) 鉢羅(二合)舍麼娜迦囉(二合)野薩徵(引)底喻(二合)跛捺囉(二合)嚩(十四) 尾娜(引)舍娜迦囉(二合)野薩麼皤曳數者怛囉(二合)拏迦囉(二合)怛寫娜麼塞訖哩(二合)哆嚩(二合)(十七) 翳𤚥(莫含反)阿唎耶(十八) 嚩嚕枳諦(十九) 濕嚩囉(二合)(二十) 怛囉(二合)儞攞建咜那麼(二十一) 纈哩(二合)陀耶麼𥘯哆以使夜(二合)弭(二十二) 薩麼唎他(二合)娑(去)馱喃戍皤(二十三) 阿誓(上舌頭呼)焰薩麼步哆喃(二十四) 皤嚩味(引)哩誐(二十五) 尾戍馱(二十六) 怛儞也(儞夜反)他唵(二十八) 阿路(上)計(二十九) 阿路迦麼底迦蘭諦(二合)(三十一) 呬呬呵梨(三十二) 摩訶菩提薩埵(二合)(三十三) 醯冒提薩哆嚩(三十四) 醯摩訶冒提薩哆嚩(三十五) 醯鉢(二合)哩耶(三十六) 冒提薩哆嚩(三十七) 醓迦(引)嚕抳迦(三十八) 娑摩囉(二合)𬼠哩(二合)娜閻(三十九) 呬(引)呬呵梨(四十) 阿梨耶嚩嚕枳諦(四十一) 濕嚩囉(二合)麼係埿嚩摩每怛囉(二合)質哆(四十三) 摩訶迦嚕抳迦(四十四) 句嚕句嚕羯𤚥(四十五) 娑馱野娑馱野(四十六) 尾念(引)(四十七) 泥呬泥呬謎嚩藍(二合)(四十八) 迦懵誐摩(五十) 尾養誐摩(五十一) 尾誐麼(五十二) 悉馱喻倪濕嚩囉(二合)(五十三) 度嚕度嚕尾耶底(五十四) 摩訶尾耶底(五十五) 馱囉(二合)(五十六) 馱梨捺梨(二合)濕嚩囉(二合)者囉(二合)尾麼囉(二合)母㗚諦(五十七) 阿利野(二合)嚩路枳諦(五十八) 濕嚩囉(二合引)爾娜訖哩瑟拏(六十) 惹吒麼句吒(引)嚩㘕麼(六十一) 鉢㘕麼(六十二) 摩訶悉馱尾儞耶(二合)(六十四) 末囉(二合)末囉麼訶麼囉(二合)(六十五) 者攞者攞(二合)摩訶者攞(二合)(六十六) 訖哩(二合)瑟拏(上)嚩哩拏(二合)(六十七) 訖哩(二合)瑟拏博叉儞(奴一反)伽怛那(六十八) 醯波娜(二合)麼(六十九) 賀娑哆(七十) 者攞者攞(二合)儞舍者㘑濕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜慕(一) 囉怛娜(二合)怛囉(引)夜野(二合)娜謨阿(引)唎耶(二) 嚩嚕枳諦濕嚩(二合)囉野(三) 冒提薩哆嚩(二合)野(四) 摩賀薩怛嚩野摩訶迦嚕抳迦野(六) 薩摩滿陀那(七) 砌娜娜囉(二合)野薩麼皤(去)嚩(九) 三母努嚕麁(去)沙(二) 拏(十) 迦囉(二合)野(十一) 薩嚩彌夜(十二) 提(十三) 鉢羅(二合)舍麼娜迦囉(二合)野薩徵(引)底喻(二合)跛捺囉(二合)嚩(十四) 尾娜(引)舍娜迦囉(二合)野薩麼皤曳數者怛囉(二合)拏迦囉(二合)怛寫娜麼塞訖哩(二合)哆嚩(二合)(十七) 翳𤚥(莫含反)阿唎耶(十八) 嚩嚕枳諦(十九) 濕嚩囉(二合)(二十) 怛囉(二合)儞攞建咜那麼(二十一) 纈哩(二合)陀耶麼𥘯哆以使夜(二合)弭(二十二) 薩麼唎他(二合)娑(去)馱喃戍皤(二十三) 阿誓(上舌頭呼)焰薩麼步哆喃(二十四) 皤嚩味(引)哩誐(二十五) 尾戍馱(二十六) 怛儞也(儞夜反)他唵(二十八) 阿路(上)計(二十九) 阿路迦麼底迦蘭諦(二合)(三十一) 呬呬呵梨(三十二) 摩訶菩提薩埵(二合)(三十三) 醯冒提薩哆嚩(三十四) 醯摩訶冒提薩哆嚩(三十五) 醯鉢(二合)哩耶(三十六) 冒提薩哆嚩(三十七) 醓迦(引)嚕抳迦(三十八) 娑摩囉(二合)𬼠哩(二合)娜閻(三十九) 呬(引)呬呵梨(四十) 阿梨耶嚩嚕枳諦(四十一) 濕嚩囉(二合)麼係埿嚩摩每怛囉(二合)質哆(四十三) 摩訶迦嚕抳迦(四十四) 句嚕句嚕羯𤚥(四十五) 娑馱野娑馱野(四十六) 尾念(引)(四十七) 泥呬泥呬謎嚩藍(二合)(四十八) 迦懵誐摩(五十) 尾養誐摩(五十一) 尾誐麼(五十二) 悉馱喻倪濕嚩囉(二合)(五十三) 度嚕度嚕尾耶底(五十四) 摩訶尾耶底(五十五) 馱囉(二合)(五十六) 馱梨捺梨(二合)濕嚩囉(二合)者囉(二合)尾麼囉(二合)母㗚諦(五十七) 阿利野(二合)嚩路枳諦(五十八) 濕嚩囉(二合引)爾娜訖哩瑟拏(六十) 惹吒麼句吒(引)嚩㘕麼(六十一) 鉢㘕麼(六十二) 摩訶悉馱尾儞耶(二合)(六十四) 末囉(二合)末囉麼訶麼囉(二合)(六十五) 者攞者攞(二合)摩訶者攞(二合)(六十六) 訖哩(二合)瑟拏(上)嚩哩拏(二合)(六十七) 訖哩(二合)瑟拏博叉儞(奴一反)伽怛那(六十八) 醯波娜(二合)麼(六十九) 賀娑哆(七十) 者攞者攞(二合)儞舍者㘑濕

嚩(二合)囉(七十二) 訖哩瑟拏薩波(七十三) 訖哩(二合)呾野擬儞吉濃(二合)波尾呾(七十四) 翳醯曳摩訶嚩囉(二合)賀目佉(七十五) 諦哩(二合)布攞娜訶抳濕嚩囉(二合)(七十六) 那囉(引)野拏(七十七) 嚕波嚩囉(二合)(七十八) 徵誐馱梨醯(七十九) 儞攞建𡛥(八十) 醯摩訶訶攞(二合)訶攞(二合)尾灑(八十七) 儞(奴一) 誓(舌頭呼)哆嚕迦寫(八十三) 囉誐尾灑尾那(引)舍娜(八十四) 儞尾灑(二合)(八十五) 尾那舍娜(八十六) 謨賀尾灑尾娜舍那(八十七) 護嚕護嚕(八十八) 摩攞訶嚕(八十九) 訶隷摩訶跛娜麼那(引)皤(九十) 娑囉娑囉(二合)(九十一) 徙唎徙唎(九十二) 素嚕素嚕(九十三) 沒𠆙沒𠆙冒馱野冒馱野(九十四) 冒馱野諦(九十五) 儞攞(二合)建𡛥(九十六) 翳醯曳醯(九十七) 嚩摩賀悉他哆(九十九) 僧(思孕反)賀目佉(二合)賀娑賀娑(二合)悶者悶者(二) 摩訶吒(引)吒(上)訶僧(上)(三) 翳醯曳醯(四) 步(五) 摩訶悉馱喻倪濕嚩(二合)囉(六) 皤拏皤拏嚩簪(七) 娑馱娑馱夜尾捻(八) 娑摩囉娑摩囉(二合)(九)(重呼)擔婆誐晚擔(十) 路枳哆(十一) 尾路吉擔(十二) 哆他蘖擔(十三) 娜那呬謎(十四) 捺捨娜(十五) 迦摩瀉(十六) 捺哩舍喃(十七) 鉢囉(二合)訶邏(十八) 娜耶摩喃莎嚩訶(二合)(十九) 悉馱耶娑嚩訶(二合)(二十) 摩訶悉馱娑嚩訶(二十一) 悉馱喻倪(白祇反)濕嚩羅(二合)耶娑嚩訶(二十二) 儞攞建𡛥耶娑嚩訶(二十三) 嚩訶嚩囉(二合)賀目佉耶莎嚩訶(二十四) 摩訶摩訶娜囉(二合)僧(思孕反)賀目佉耶莎嚩訶(二十五) 悉馱尾儞也馱囉(二合)耶莎嚩訶(二十六) 鉢娜麼(止今)賀薩哆耶莎嚩訶訖哩(二合)瑟拏薩波訖哩(二合)呾野擬儞喻跛尾哆野娑嚩訶(二十七) 摩訶羅句吒馱囉(二合)野娑嚩訶(二十八) 者羯囉(二合)喻馱耶莎嚩訶(二十九) 商佉攝馱儞步馱娜耶莎嚩訶(三十) 摩摩(厶乙授持)塞健(二合)馱泥沙悉體呾(三十一) 訖哩(二合)瑟拏忍娜耶莎嚩訶(三十二) 彌(白夜反)伽囉(二合)折摩儞(三十三) 嚩薩摩悉弟濕嚩(二合)囉耶娑嚩訶(三十六) 娜慕婆誐嚩帝(三十七) 阿唎耶嚩路枳帝濕嚩囉(二合)耶(三十八) 冒提薩哆嚩耶(二合)(三十九) 摩訶薩哆嚩(二合)耶(四十) 摩訶迦耶(四十一) 悉電 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩(二合)囉(七十二) 訖哩瑟拏薩波(七十三) 訖哩(二合)呾野擬儞吉濃(二合)波尾呾(七十四) 翳醯曳摩訶嚩囉(二合)賀目佉(七十五) 諦哩(二合)布攞娜訶抳濕嚩囉(二合)(七十六) 那囉(引)野拏(七十七) 嚕波嚩囉(二合)(七十八) 徵誐馱梨醯(七十九) 儞攞建𡛥(八十) 醯摩訶訶攞(二合)訶攞(二合)尾灑(八十七) 儞(奴一) 誓(舌頭呼)哆嚕迦寫(八十三) 囉誐尾灑尾那(引)舍娜(八十四) 儞尾灑(二合)(八十五) 尾那舍娜(八十六) 謨賀尾灑尾娜舍那(八十七) 護嚕護嚕(八十八) 摩攞訶嚕(八十九) 訶隷摩訶跛娜麼那(引)皤(九十) 娑囉娑囉(二合)(九十一) 徙唎徙唎(九十二) 素嚕素嚕(九十三) 沒𠆙沒𠆙冒馱野冒馱野(九十四) 冒馱野諦(九十五) 儞攞(二合)建𡛥(九十六) 翳醯曳醯(九十七) 嚩摩賀悉他哆(九十九) 僧(思孕反)賀目佉(二合)賀娑賀娑(二合)悶者悶者(二) 摩訶吒(引)吒(上)訶僧(上)(三) 翳醯曳醯(四) 步(五) 摩訶悉馱喻倪濕嚩(二合)囉(六) 皤拏皤拏嚩簪(七) 娑馱娑馱夜尾捻(八) 娑摩囉娑摩囉(二合)(九)(重呼)擔婆誐晚擔(十) 路枳哆(十一) 尾路吉擔(十二) 哆他蘖擔(十三) 娜那呬謎(十四) 捺捨娜(十五) 迦摩瀉(十六) 捺哩舍喃(十七) 鉢囉(二合)訶邏(十八) 娜耶摩喃莎嚩訶(二合)(十九) 悉馱耶娑嚩訶(二合)(二十) 摩訶悉馱娑嚩訶(二十一) 悉馱喻倪(白祇反)濕嚩羅(二合)耶娑嚩訶(二十二) 儞攞建𡛥耶娑嚩訶(二十三) 嚩訶嚩囉(二合)賀目佉耶莎嚩訶(二十四) 摩訶摩訶娜囉(二合)僧(思孕反)賀目佉耶莎嚩訶(二十五) 悉馱尾儞也馱囉(二合)耶莎嚩訶(二十六) 鉢娜麼(止今)賀薩哆耶莎嚩訶訖哩(二合)瑟拏薩波訖哩(二合)呾野擬儞喻跛尾哆野娑嚩訶(二十七) 摩訶羅句吒馱囉(二合)野娑嚩訶(二十八) 者羯囉(二合)喻馱耶莎嚩訶(二十九) 商佉攝馱儞步馱娜耶莎嚩訶(三十) 摩摩(厶乙授持)塞健(二合)馱泥沙悉體呾(三十一) 訖哩(二合)瑟拏忍娜耶莎嚩訶(三十二) 彌(白夜反)伽囉(二合)折摩儞(三十三) 嚩薩摩悉弟濕嚩(二合)囉耶娑嚩訶(三十六) 娜慕婆誐嚩帝(三十七) 阿唎耶嚩路枳帝濕嚩囉(二合)耶(三十八) 冒提薩哆嚩耶(二合)(三十九) 摩訶薩哆嚩(二合)耶(四十) 摩訶迦耶(四十一) 悉電

都冥(四十二) 怛囉(二合)鉢娜耶娑嚩訶(四十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都冥(四十二) 怛囉(二合)鉢娜耶娑嚩訶(四十三)」

定慧二羽捧珠鬘，加本真言七遍已，捧至頂上復當心，堅住等引而念誦，舌端微動脣齒合。逆順身觀相好，四時勤修不令間，千百為限。復過一切神通及福智，現世同於遍照尊。行者念誦分限畢已，捧珠頂上懃發大願，然後結三摩地印，入法界體性三昧，修習布字旋陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧二羽捧珠鬘，加本真言七遍已，捧至頂上復當心，堅住等引而念誦，舌端微動脣齒合。逆順身觀相好，四時勤修不令間，千百為限。復過一切神通及福智，現世同於遍照尊。行者念誦分限畢已，捧珠頂上懃發大願，然後結三摩地印，入法界體性三昧，修習布字旋陀羅尼。

諸法本不生， 自性離言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本不生， 自性離言說，

清淨無垢染， 因業等虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢染， 因業等虛空。

旋復諦思惟， 字字悟真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旋復諦思惟， 字字悟真實，

初後雖差別， 所證皆歸一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初後雖差別， 所證皆歸一。

不捨是三昧， 無住無緣悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨是三昧， 無住無緣悲，

普願諸有情， 如我無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願諸有情， 如我無有異。

行者從三昧出，即結根本印，誦本明七遍。復以大供養者。佛以妙音辭稱揚讚歎，獻閼伽水，以降三世印，右旋解界印，即結金剛解脫印奉送諸聖，依前懺悔，啟自聖者，發心願了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者從三昧出，即結根本印，誦本明七遍。復以大供養者。佛以妙音辭稱揚讚歎，獻閼伽水，以降三世印，右旋解界印，即結金剛解脫印奉送諸聖，依前懺悔，啟自聖者，發心願了。

次結遣印。以前根本印，從臍至面方散，合掌於頂上，想觀自在王如來復還本宮。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結遣印。以前根本印，從臍至面方散，合掌於頂上，想觀自在王如來復還本宮。誦此真言曰：

「唵跋日囉(二合)鉢娜摩(二合)穆(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋日囉(二合)鉢娜摩(二合)穆(入)」

發遣本尊訖，隨意發願。復以甲印護身，以前馬頭明王界印左旋解界，隨意經行，往至靜處，嚴持香華，讀誦大乘大般若經、華嚴、涅槃、楞伽等經。行住坐臥常念本尊，勿令有間。若有眾生遇此教者，晝夜四時精進修習，現世證得歡喜地，後十六生成正覺。向所譯者，略於向隨順說是如陀羅尼，一一字具含八萬修多羅藏，無量百千旋陀羅尼門，一一門皆說甚深真如實相。是以歷代翻傳罕能宣釋。又以不解其言而俱得加被，共呼為呪，不亦悲乎。曰陀羅尼，或云真言、或云明王，有眾多號。直呼為呪，即與呪咀有何等異？是則翻之誤，又稱傳者望無罪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發遣本尊訖，隨意發願。復以甲印護身，以前馬頭明王界印左旋解界，隨意經行，往至靜處，嚴持香華，讀誦大乘大般若經、華嚴、涅槃、楞伽等經。行住坐臥常念本尊，勿令有間。若有眾生遇此教者，晝夜四時精進修習，現世證得歡喜地，後十六生成正覺。向所譯者，略於向隨順說是如陀羅尼，一一字具含八萬修多羅藏，無量百千旋陀羅尼門，一一門皆說甚深真如實相。是以歷代翻傳罕能宣釋。又以不解其言而俱得加被，共呼為呪，不亦悲乎。曰陀羅尼，或云真言、或云明王，有眾多號。直呼為呪，即與呪咀有何等異？是則翻之誤，又稱傳者望無罪耶？

千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶幢陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶幢陀羅尼

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉夜耶娜謨阿彌哆婆野哆他誐跢(二合)耶囉呵諦(二合)三藐三勃馱野(四) 娜麼阿利耶嚩路枳諦濕嚩(二合)囉野冒提薩哆嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦野(五) 那謨摩訶薩他(二合)麼野鉢囉(二合)鉢哆(二合)野(六) 摩訶薩哆嚩(二合)野摩訶迦嚕抳野(七) 那謨婆誐嚩(八) 諦尾補攞(二合)尾摩那蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)跢僧(思孕反)契野(九) 素哩野(二合)捨哆娑訶娑囉(二合)底哩(二合)迦鉢囉(二合)皤嚩皤悉哆母㗚哆(二合)曳(十一) 麼訶摩抳摩矩吒(十二) 君拏攞馱哩抳婆誐嚩諦(十三) 鉢那麼(二合)跛拏曳(十四) 薩嚩薩哆嚩(二合)跛哩謨者那(引)野(十六) 跢儞也他(二合)唵(十七) 部哩(二合)部嚩(十八) 摩訶迦囉(二合)拏(十九) 薩跢摩底弭囉(二合)跛吒攞(二合)(二十) 摩日囉(二十一) 尾那捨娜迦囉(二合)野(引)囉誐娜未沙(二合)摩訶謨賀(引)惹(引)攞捨麼(二十二) 捨娑迦(二十三) 路訖羌(二合)迦薩麼跛嘢耨佉訥誐底(二十四) 鉢囉(二合)鉢囉(二合)捨麼那迦囉(二合)野薩嚩跢他誐跢娑麼嚩陀那迦囉(二十五) 薩嚩舍跛哩補囉迦(二十六) 薩嚩薩哆嚩(二合)娑麼舍嚩(二合)娑迦囉(二十七) 伊醯曳醯(二十八) 麼訶冒地薩哆嚩(二合)(二十九) 麼囉娜跛那麼(二合)路迦三步跛(三十) 麼訶迦嚕抳迦(三十一) 若吒摩(三十二) 楞訖哩(二合)跢(三十三) 始囉(二合)徙(三十四) 摩抳迦那迦囉(二合)惹跢摩日囉(二合)(三十五) 微𭋖離耶楞訖哩哆(三十六) 捨哩囉野(三十七) 阿弭哆婆示那迦摩訶(二合)摩囉(二合)楞訖哩(二合)跢(三十八) 鉢囉(二合)娜囉(二合)那哩(三十九) 麼訶惹那捨跢娑訶娑羅(二合)(四十) 毘攞(二合)使跢迦野(四十一) 摩訶冒提薩跢嚩哆嚩(二合)尾馱麼尾馱(引)捨野尾那(引)捨野(四十二) 麼訶演哆囉(二合)訖灑(二合)捨(四十三) 迦嚩吒嚩麼馱僧(思孕反)娑囉(二合)佉囉(二合)迦鉢囉麼他那(四十四) 補嚕沙鉢娜麼(二合)補嚕沙那誐(四十五) 補嚕沙薩誐囉(二合)(四十六) 未囉微惹野(四十七) 微囉(二合)惹素難哆(四十八) 哆哩勿哩跢(四十九) 娜麼娑麼娑麼(五十) 度嚕度嚕鉢囉(二合)舍娑野鉢囉(二合)舍娑野祇哩祇哩尾哩尾哩(五十二) 只哩只哩母嚕母嚕(五十三) 薩母庾(五十四) 門者門者婆誐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉夜耶娜謨阿彌哆婆野哆他誐跢(二合)耶囉呵諦(二合)三藐三勃馱野(四) 娜麼阿利耶嚩路枳諦濕嚩(二合)囉野冒提薩哆嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦野(五) 那謨摩訶薩他(二合)麼野鉢囉(二合)鉢哆(二合)野(六) 摩訶薩哆嚩(二合)野摩訶迦嚕抳野(七) 那謨婆誐嚩(八) 諦尾補攞(二合)尾摩那蘇鉢囉(二合)底瑟恥(二合)跢僧(思孕反)契野(九) 素哩野(二合)捨哆娑訶娑囉(二合)底哩(二合)迦鉢囉(二合)皤嚩皤悉哆母㗚哆(二合)曳(十一) 麼訶摩抳摩矩吒(十二) 君拏攞馱哩抳婆誐嚩諦(十三) 鉢那麼(二合)跛拏曳(十四) 薩嚩薩哆嚩(二合)跛哩謨者那(引)野(十六) 跢儞也他(二合)唵(十七) 部哩(二合)部嚩(十八) 摩訶迦囉(二合)拏(十九) 薩跢摩底弭囉(二合)跛吒攞(二合)(二十) 摩日囉(二十一) 尾那捨娜迦囉(二合)野(引)囉誐娜未沙(二合)摩訶謨賀(引)惹(引)攞捨麼(二十二) 捨娑迦(二十三) 路訖羌(二合)迦薩麼跛嘢耨佉訥誐底(二十四) 鉢囉(二合)鉢囉(二合)捨麼那迦囉(二合)野薩嚩跢他誐跢娑麼嚩陀那迦囉(二十五) 薩嚩舍跛哩補囉迦(二十六) 薩嚩薩哆嚩(二合)娑麼舍嚩(二合)娑迦囉(二十七) 伊醯曳醯(二十八) 麼訶冒地薩哆嚩(二合)(二十九) 麼囉娜跛那麼(二合)路迦三步跛(三十) 麼訶迦嚕抳迦(三十一) 若吒摩(三十二) 楞訖哩(二合)跢(三十三) 始囉(二合)徙(三十四) 摩抳迦那迦囉(二合)惹跢摩日囉(二合)(三十五) 微𭋖離耶楞訖哩哆(三十六) 捨哩囉野(三十七) 阿弭哆婆示那迦摩訶(二合)摩囉(二合)楞訖哩(二合)跢(三十八) 鉢囉(二合)娜囉(二合)那哩(三十九) 麼訶惹那捨跢娑訶娑羅(二合)(四十) 毘攞(二合)使跢迦野(四十一) 摩訶冒提薩跢嚩哆嚩(二合)尾馱麼尾馱(引)捨野尾那(引)捨野(四十二) 麼訶演哆囉(二合)訖灑(二合)捨(四十三) 迦嚩吒嚩麼馱僧(思孕反)娑囉(二合)佉囉(二合)迦鉢囉麼他那(四十四) 補嚕沙鉢娜麼(二合)補嚕沙那誐(四十五) 補嚕沙薩誐囉(二合)(四十六) 未囉微惹野(四十七) 微囉(二合)惹素難哆(四十八) 哆哩勿哩跢(四十九) 娜麼娑麼娑麼(五十) 度嚕度嚕鉢囉(二合)舍娑野鉢囉(二合)舍娑野祇哩祇哩尾哩尾哩(五十二) 只哩只哩母嚕母嚕(五十三) 薩母庾(五十四) 門者門者婆誐

嚩那(二合)唎耶(二合)(五十五) 嚩路枳諦捨嚩(二合)囉(五十六) 洛訖差(二合)麼麼(厶乙受持)薩嚩薩哆嚩(二合)難者(五十七) 薩嚩婆曳弊(毘也反)度那度那(六十) 度嚕度嚕誐野(六十一) 誐馱野誐馱野(六十二) 賀娑賀娑(六十三) 鉢囉賀娑鉢囉(二合)賀娑(六十四) 尾馱訖曬(二合)捨嚩娑那(六十五) 麼麼(厶乙授持)賀囉賀囉(二合)(六十六) 僧(上)賀囉度嚕置度嚕置麼訶曼拏攞枳攞拏(六十八) 捨跢(上)鉢囉細迦嚩婆娑(六十九) 尾尾沙捨摩迦(七十) 摩訶冒提薩哆嚩(二合)馱娑嚩訶(八十二大句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩那(二合)唎耶(二合)(五十五) 嚩路枳諦捨嚩(二合)囉(五十六) 洛訖差(二合)麼麼(厶乙受持)薩嚩薩哆嚩(二合)難者(五十七) 薩嚩婆曳弊(毘也反)度那度那(六十) 度嚕度嚕誐野(六十一) 誐馱野誐馱野(六十二) 賀娑賀娑(六十三) 鉢囉賀娑鉢囉(二合)賀娑(六十四) 尾馱訖曬(二合)捨嚩娑那(六十五) 麼麼(厶乙授持)賀囉賀囉(二合)(六十六) 僧(上)賀囉度嚕置度嚕置麼訶曼拏攞枳攞拏(六十八) 捨跢(上)鉢囉細迦嚩婆娑(六十九) 尾尾沙捨摩迦(七十) 摩訶冒提薩哆嚩(二合)馱娑嚩訶(八十二大句)」