青頸觀自在菩薩心陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青頸觀自在菩薩心陀羅尼經

爾時世尊於毘沙門天王宮，說觀自在菩薩往昔因緣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於毘沙門天王宮，說觀自在菩薩往昔因緣：

「過去無量無邊阿僧祇劫，有佛名觀照觀察如來，成佛道已，住二十七日說法。臨涅槃時，有一天子名曰越那羅延力。爾時如來為彼說此青頸觀自在菩薩心真言。時彼天子纔聞，獲得大悲三摩地，作是願言：『所有一切眾生，若有怖畏厄難，聞我名者皆得離苦解脫，速證無上正等菩提。寧一稱觀自在菩薩名字號，不稱百千諸恒沙如來名。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無量無邊阿僧祇劫，有佛名觀照觀察如來，成佛道已，住二十七日說法。臨涅槃時，有一天子名曰越那羅延力。爾時如來為彼說此青頸觀自在菩薩心真言。時彼天子纔聞，獲得大悲三摩地，作是願言：『所有一切眾生，若有怖畏厄難，聞我名者皆得離苦解脫，速證無上正等菩提。寧一稱觀自在菩薩名字號，不稱百千諸恒沙如來名。』」

爾時，世尊復告毘沙門天王言：「當知此天子，於我滅度後，以此心真言流轉，廣作佛事，利益無邊眾生，安置無上菩提之道。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告毘沙門天王言：「當知此天子，於我滅度後，以此心真言流轉，廣作佛事，利益無邊眾生，安置無上菩提之道。陀羅尼曰：

「(相傳言，每入道場時，先䠒跪懺悔發願已，結跏趺坐，即結淨三業印及習真言，次結三部護身印已，即結後根本印，誦真言七遍，頂上散印。然捧珠，或百或千，依時持)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「(相傳言，每入道場時，先䠒跪懺悔發願已，結跏趺坐，即結淨三業印及習真言，次結三部護身印已，即結後根本印，誦真言七遍，頂上散印。然捧珠，或百或千，依時持)。」

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔注釋義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔注釋義

「曩謨(引)羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)也(三寶)曩莫(稽首)阿(去、引)里也(二合)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)也(聖觀自在)冒(引)地薩怛嚩(二合)也摩賀(引)薩怛嚩(二合)也摩訶(引)迦(引)嚕抳迦也(大悲者)薩嚩滿(上)馱曩砌(引)娜曩(割)迦羅(引)(斷)也(能斷一切繫縛)薩嚩婆(去)嚩(三有)娑悶訥嚕(二合)醋灑拏(上)迦羅也(能竭三有海一切生死苦)薩嚩弭也(二合)地鉢羅(二合)捨麼曩迦羅也(令息一切疾病)薩吠底庾(二合)鉢捺囉(二合)嚩尾曩(引)捨曩迦羅也(能斷一切災過)薩嚩婆(引)曳(引)數怛囉(二合)拏也(救濟怖畏)怛寫曩莫娑訖哩(二合)怛嚩(二合)伊娜麼(引)哩也(二合)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)羅(我今禮彼聖觀自在)多嚩𩕳(引)攞蹇綻(勅諫反；居舉反)曩摩(引)紇哩(二合)乃也(二合)(聖者青頸心真言)麼嚩多以灑(二合)弭(我今說)薩嚩他(利益)娑馱南輸(上)𠰢(蒲𬿯反)(一切利益成就清淨)阿逝(慈際反)問薩嚩步(引去)多南(於諸鬼神得勝)婆縛沫㗚誐尾戍馱劍(本能淨三有道)怛儞也(二合)他(所謂；亦云即說)唵(釋在如意輪)阿路計(光明)阿(志)路迦麼底(光明慧)路迦(引)底訖𡂖(二合)帝(超世閒)呬呬賀㘑(魔慶哉師子)摩賀(引)冐地薩怛嚩(二合)係冐(引)地薩怛嚩(二合)鉢哩(二合)也冐(引)地薩怛嚩(二合)(慶哉於敏菩薩)係迦嚕(引)抳迦娑麼(二合)羅訖哩(二合)乃閻(慶哉大悲憶念心真言)呬呬(引)賀㘑阿哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(慶哉師子王觀自在)摩係(引)濕嚩(二合)羅(大自在)跛羅摩每怛羅(二合)唧多(界勝慈心)麼賀(引)迦嚕抳迦(大悲者)矩嚕羯摩(作復作事業)娑馱也娑馱也尾淰(明成就引後)禰呬(引與)禰呬(引與)禰呬銘嚩㘕(與我願)迦(引)懵(引)誐底(所希室)尾怛誐麼(皆如意)尾誐麼(遠離隱)悉馱裕(引)儗(引、霓異反)濕嚩(二合)囉(成就喻伽自在)度嚕度嚕尾演底(住持遊空者)摩訶(引)尾演底(大遊空者)馱羅馱羅馱連(引)捺連(二合)濕嚩(二合)囉(持復持帝王自在)左攞左攞(動)尾麼攞(引)麼攞沒㗚(二合)帝(動搖離垢離垢身)阿(去)哩也嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(引)爾曩訖哩(二合)史拏(聖觀自在菩薩角格披鹿皮衣)惹吒𮂽矩吒(去、引)嚩覽摩鉢羅(二合)覽摩(頭冠瓔珞垂諸華鬘)摩賀(引)悉馱尾儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)也(三寶)曩莫(稽首)阿(去、引)里也(二合)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)也(聖觀自在)冒(引)地薩怛嚩(二合)也摩賀(引)薩怛嚩(二合)也摩訶(引)迦(引)嚕抳迦也(大悲者)薩嚩滿(上)馱曩砌(引)娜曩(割)迦羅(引)(斷)也(能斷一切繫縛)薩嚩婆(去)嚩(三有)娑悶訥嚕(二合)醋灑拏(上)迦羅也(能竭三有海一切生死苦)薩嚩弭也(二合)地鉢羅(二合)捨麼曩迦羅也(令息一切疾病)薩吠底庾(二合)鉢捺囉(二合)嚩尾曩(引)捨曩迦羅也(能斷一切災過)薩嚩婆(引)曳(引)數怛囉(二合)拏也(救濟怖畏)怛寫曩莫娑訖哩(二合)怛嚩(二合)伊娜麼(引)哩也(二合)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)羅(我今禮彼聖觀自在)多嚩𩕳(引)攞蹇綻(勅諫反；居舉反)曩摩(引)紇哩(二合)乃也(二合)(聖者青頸心真言)麼嚩多以灑(二合)弭(我今說)薩嚩他(利益)娑馱南輸(上)𠰢(蒲𬿯反)(一切利益成就清淨)阿逝(慈際反)問薩嚩步(引去)多南(於諸鬼神得勝)婆縛沫㗚誐尾戍馱劍(本能淨三有道)怛儞也(二合)他(所謂；亦云即說)唵(釋在如意輪)阿路計(光明)阿(志)路迦麼底(光明慧)路迦(引)底訖𡂖(二合)帝(超世閒)呬呬賀㘑(魔慶哉師子)摩賀(引)冐地薩怛嚩(二合)係冐(引)地薩怛嚩(二合)鉢哩(二合)也冐(引)地薩怛嚩(二合)(慶哉於敏菩薩)係迦嚕(引)抳迦娑麼(二合)羅訖哩(二合)乃閻(慶哉大悲憶念心真言)呬呬(引)賀㘑阿哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(慶哉師子王觀自在)摩係(引)濕嚩(二合)羅(大自在)跛羅摩每怛羅(二合)唧多(界勝慈心)麼賀(引)迦嚕抳迦(大悲者)矩嚕羯摩(作復作事業)娑馱也娑馱也尾淰(明成就引後)禰呬(引與)禰呬(引與)禰呬銘嚩㘕(與我願)迦(引)懵(引)誐底(所希室)尾怛誐麼(皆如意)尾誐麼(遠離隱)悉馱裕(引)儗(引、霓異反)濕嚩(二合)囉(成就喻伽自在)度嚕度嚕尾演底(住持遊空者)摩訶(引)尾演底(大遊空者)馱羅馱羅馱連(引)捺連(二合)濕嚩(二合)囉(持復持帝王自在)左攞左攞(動)尾麼攞(引)麼攞沒㗚(二合)帝(動搖離垢離垢身)阿(去)哩也嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(引)爾曩訖哩(二合)史拏(聖觀自在菩薩角格披鹿皮衣)惹吒𮂽矩吒(去、引)嚩覽摩鉢羅(二合)覽摩(頭冠瓔珞垂諸華鬘)摩賀(引)悉馱尾儞

也(二合、引)馱羅(大成就持明佛)摩羅(引)摩羅(引)摩賀(引)摩羅沫羅沫羅摩賀(引)沫羅(內垢外垢大無垢)左羅左羅摩賀左羅(動復動大無動)訖哩(二合)史拏(二合)[革*(蔑-戍+戊)]囉(二合)拏訖哩(二合)史拏(二合)博乞灑(二合)涅伽(去)多(上)曩(能推黑色明儻)係(引)摩賀(引)鉢納麼(二合)賀娑多(二合)(慶哉蓮華手)左羅左羅𩕳舍(引)左㘑(引)濕嚩(二合)羅(行復行觀行自在)訖哩(二合)史拏(二合、上)薩波訖哩(二合)多(上)演女(泥庾反、引)跛尾(引)多(黑蛇作繩線)曀醯(去、引)呬摩賀(引)嚩囉(引)賀穆佉(來來大猪頭)底哩(二合)補囉娜賀寧(引)濕嚩(二合)羅(梵言燒宮自在者)曩羅(引)也拏嚕(引)跛(引)摩羅吠(引)誐馱(引)哩(引)(持那羅延力形力持進者)係𩕳(引)攞蹇𡛥(青頸)係(引)摩賀(引)賀(引)攞(引)賀(引)攞尾灑涅(寧逸反)哩(二合)爾(慈反引)多(引)(慶哉大猛惡毒得勝者)路(引)羯寫囉(引)誐尾灑尾曩(引)捨曩(除滅世間瞋毒)謨賀尾灑(引)尾曩(引)捨曩(除滅世間癡毒)戶嚕戶嚕摩羅戶嚕賀㘑(速疾蓮華鬘速疾)摩賀鉢納摩曩(引)婆(引、呼)(師子王蓮花者，觀自在菩薩即是覺花，亦名佛蓮花)薩羅薩羅(蓮花)悉哩悉哩(蓮花)蘇嚕蘇嚕(蓮花頸)沒地也(二合)沒地野(二合)(所覺所)冐駄野冐馱野弭帝係(我令彼有情覺悟)𩕳羅蹇姹曀醯(引)呬嚩(引)麼娑體(二合)多僧(去)賀穆佉(上、引)(來來左住師子面)賀娑(上)賀娑(上)(笑)悶左悶左(放)摩賀(引)吒吒(上)賀(引)娑(去)(大訶訶笑)𪳮(去)呬(引)暴(引)摩賀(引)悉馱裕(去引)儗濕嚩(二合)羅(來來大成就瑜伽自在者)婆(上)拏婆拏嚩(引)簪(作舍反)(說語也)娑馱也娑馱也(引)尾淰(成就成就真言明)娑麼(二合)羅娑麼(二合)羅擔婆(去)誐挽(無滿反)耽路枳多尾路枳耽怛他(去、引)蘖耽(大憶念憶念也尊觀照觀察)娜娜(引)呬銘薩嚩薩怛嚩(二合)喃(與一切眾生)捺囉(二合)捨曩迦末寫捺羅(二合)捨喃鉢羅(二合)賀羅(二合)娜也摩諾娑嚩(二合)賀(引)(樂見者令見、令意歡悅)悉馱也娑嚩(二合)賀(成就福智圓滿)摩賀悉馱也娑嚩(二合)賀(大成就福德)悉馱裕儗濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(成就瑜伽自在者圓滿)𩕳羅蹇姹(引)也娑嚩(二合)賀(引青頸)嚩羅賀穆佉(去、引)也娑嚩(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也(二合、引)馱羅(大成就持明佛)摩羅(引)摩羅(引)摩賀(引)摩羅沫羅沫羅摩賀(引)沫羅(內垢外垢大無垢)左羅左羅摩賀左羅(動復動大無動)訖哩(二合)史拏(二合)[革*(蔑-戍+戊)]囉(二合)拏訖哩(二合)史拏(二合)博乞灑(二合)涅伽(去)多(上)曩(能推黑色明儻)係(引)摩賀(引)鉢納麼(二合)賀娑多(二合)(慶哉蓮華手)左羅左羅𩕳舍(引)左㘑(引)濕嚩(二合)羅(行復行觀行自在)訖哩(二合)史拏(二合、上)薩波訖哩(二合)多(上)演女(泥庾反、引)跛尾(引)多(黑蛇作繩線)曀醯(去、引)呬摩賀(引)嚩囉(引)賀穆佉(來來大猪頭)底哩(二合)補囉娜賀寧(引)濕嚩(二合)羅(梵言燒宮自在者)曩羅(引)也拏嚕(引)跛(引)摩羅吠(引)誐馱(引)哩(引)(持那羅延力形力持進者)係𩕳(引)攞蹇𡛥(青頸)係(引)摩賀(引)賀(引)攞(引)賀(引)攞尾灑涅(寧逸反)哩(二合)爾(慈反引)多(引)(慶哉大猛惡毒得勝者)路(引)羯寫囉(引)誐尾灑尾曩(引)捨曩(除滅世間瞋毒)謨賀尾灑(引)尾曩(引)捨曩(除滅世間癡毒)戶嚕戶嚕摩羅戶嚕賀㘑(速疾蓮華鬘速疾)摩賀鉢納摩曩(引)婆(引、呼)(師子王蓮花者，觀自在菩薩即是覺花，亦名佛蓮花)薩羅薩羅(蓮花)悉哩悉哩(蓮花)蘇嚕蘇嚕(蓮花頸)沒地也(二合)沒地野(二合)(所覺所)冐駄野冐馱野弭帝係(我令彼有情覺悟)𩕳羅蹇姹曀醯(引)呬嚩(引)麼娑體(二合)多僧(去)賀穆佉(上、引)(來來左住師子面)賀娑(上)賀娑(上)(笑)悶左悶左(放)摩賀(引)吒吒(上)賀(引)娑(去)(大訶訶笑)𪳮(去)呬(引)暴(引)摩賀(引)悉馱裕(去引)儗濕嚩(二合)羅(來來大成就瑜伽自在者)婆(上)拏婆拏嚩(引)簪(作舍反)(說語也)娑馱也娑馱也(引)尾淰(成就成就真言明)娑麼(二合)羅娑麼(二合)羅擔婆(去)誐挽(無滿反)耽路枳多尾路枳耽怛他(去、引)蘖耽(大憶念憶念也尊觀照觀察)娜娜(引)呬銘薩嚩薩怛嚩(二合)喃(與一切眾生)捺囉(二合)捨曩迦末寫捺羅(二合)捨喃鉢羅(二合)賀羅(二合)娜也摩諾娑嚩(二合)賀(引)(樂見者令見、令意歡悅)悉馱也娑嚩(二合)賀(成就福智圓滿)摩賀悉馱也娑嚩(二合)賀(大成就福德)悉馱裕儗濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(成就瑜伽自在者圓滿)𩕳羅蹇姹(引)也娑嚩(二合)賀(引青頸)嚩羅賀穆佉(去、引)也娑嚩(二

合)賀(引)(大師子面福智圓滿)悉馱尾儞也(二合)馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(成就持明福智圓滿)鉢納麼(二合)賀娑跢(二合)也娑嚩(二合)賀(蓮花手福智圓滿)訖哩(二合)史拏(二合)薩跛訖哩(二合)多(上)演女(呢庾反二合)跛尾多也娑嚩(二合)賀(黑蛇作神線福德)摩賀羅矩吒馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(持大杖者福圓滿)斫訖羅(二合)庾馱(引)也娑嚩(二合)賀(持輪器仗者)賞佉攝娜(二合)𩕳冐(引)馱(引)曩(引)也娑嚩(二合)賀(法螺聲驚覺)嚩麼娑蹇(二合)馱禰捨娑體(二合、池以反)多訖哩(二合)史拏(二合)爾曩(引)也娑嚩(二合)賀(左肩所住被黑鹿皮願智圓滿)尾也(二合)伽羅(二合)拶麼𩕳嚩薩曩(引)也娑嚩(二合)賀(鹿皮裙者)路計濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(觀自在菩薩福德圓滿)薩嚩悉第濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(一切成就自在)曩謨婆誐嚩帝(歸命也)阿哩也(二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)羅也(聖觀自在菩薩)冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也(勇猛者)摩賀迦嚕抳迦也(大悲者)悉鈿覩滿怛羅(二合)跛娜(引)也(真言句願成就)娑嚩(二合)賀(引)(一百一十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合)賀(引)(大師子面福智圓滿)悉馱尾儞也(二合)馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(成就持明福智圓滿)鉢納麼(二合)賀娑跢(二合)也娑嚩(二合)賀(蓮花手福智圓滿)訖哩(二合)史拏(二合)薩跛訖哩(二合)多(上)演女(呢庾反二合)跛尾多也娑嚩(二合)賀(黑蛇作神線福德)摩賀羅矩吒馱羅(引)也娑嚩(二合)賀(持大杖者福圓滿)斫訖羅(二合)庾馱(引)也娑嚩(二合)賀(持輪器仗者)賞佉攝娜(二合)𩕳冐(引)馱(引)曩(引)也娑嚩(二合)賀(法螺聲驚覺)嚩麼娑蹇(二合)馱禰捨娑體(二合、池以反)多訖哩(二合)史拏(二合)爾曩(引)也娑嚩(二合)賀(左肩所住被黑鹿皮願智圓滿)尾也(二合)伽羅(二合)拶麼𩕳嚩薩曩(引)也娑嚩(二合)賀(鹿皮裙者)路計濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(觀自在菩薩福德圓滿)薩嚩悉第濕嚩(二合)羅也娑嚩(二合)賀(一切成就自在)曩謨婆誐嚩帝(歸命也)阿哩也(二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)羅也(聖觀自在菩薩)冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也(勇猛者)摩賀迦嚕抳迦也(大悲者)悉鈿覩滿怛羅(二合)跛娜(引)也(真言句願成就)娑嚩(二合)賀(引)(一百一十)

「次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面，當前正面作慈悲凞怡貌，右邊作師子面，左邊作猪面。首戴寶冠，冠中有化無量壽佛。又有四臂，右第一臂執杖，第二臂執把蓮花，左第一執輪，左第二執螺。以虎皮為裙，以黑鹿皮於左膊角絡，被黑蛇以為神線。於八葉蓮花上立，瓔珞臂釧鐶珮光焰莊嚴其身，其神線從左膊角絡下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面，當前正面作慈悲凞怡貌，右邊作師子面，左邊作猪面。首戴寶冠，冠中有化無量壽佛。又有四臂，右第一臂執杖，第二臂執把蓮花，左第一執輪，左第二執螺。以虎皮為裙，以黑鹿皮於左膊角絡，被黑蛇以為神線。於八葉蓮花上立，瓔珞臂釧鐶珮光焰莊嚴其身，其神線從左膊角絡下。

「其青頸印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其青頸印：

「二手外相叉，左大母指插入掌，右大母指直竪，二中指作蓮花葉形，二無名指直竪，二小指左押大竪相叉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手外相叉，左大母指插入掌，右大母指直竪，二中指作蓮花葉形，二無名指直竪，二小指左押大竪相叉。」