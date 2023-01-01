佛說一髻尊陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一髻尊陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍大城鷲峯山中，與無量菩薩摩訶薩俱，前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍大城鷲峯山中，與無量菩薩摩訶薩俱，前後圍繞。

爾時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱，前後圍繞來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足。禮佛足已，遶佛三匝，却坐一面。時觀自在菩薩白佛言：「世尊！有諸天及持明仙等師信大梵者眾，令欲降伏大梵天及諸天仙等，願佛聽許，欲令一切眾生念善法故，欲令一切眾生無憂惱故，除一切眾生病故。及一切障難災怪惡夢悉除滅故，除一切橫病死故，欲除一切諸惡心者令柔軟故，除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我今有根本心陀羅尼，能除一切眾生罪業故。世尊！我未曾見有若天若魔、若釋梵、若沙門婆羅門等有能受持此真言者。若讀誦書寫流布或以此法防護其身、若入軍陣鬪戰、若為毒所害者，持此陀羅尼，一切諸難無所能為。如是之法，一切諸佛所念。我此陀羅尼法，已經無量諸佛所說。世尊！我於因地，過恒河沙數劫外，有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時，彼佛所作大持明仙人中王，於彼佛所受得此陀羅尼。得已時，十方諸佛皆現目前。見佛現已，忽然即得未曾有智。當知此真言有如是神力，能利益無量眾生。若有善男子善女人等，能晝夜慇懃受持讀誦令不忘失，誦此陀羅尼時更莫緣他境，每至白月十五日或黑月八日，洗浴其身著新淨衣，受持此陀羅尼，作印護身，取淨泥摩壇，方圓四肘。結界已竟，請我一髻明王於壇中心坐，燒香散華種種供養，禮拜、懺悔，誦真言一百八遍。持此明者，現身即得十種果報。何者為十？一者身常無病；二者恒為十方諸佛憶念；三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少；四者能破冤敵；五者能使一切眾生發起慈心；六者一切蠱毒、一切熱病無能侵害；七者一切刀杖不能為害；八者一切水難不能漂溺；九者火不能燒；十者不受一切橫死。是名為十。復得四種果報。何等為四？一者不被禽獸所害；二者不墮地獄；三者臨命終時得見十方諸佛；四者命終之後生無量壽國。世尊！我念過恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛時為優婆塞，名曰翳迦惹吒婆羅門，於彼佛所復得此法，常為百千萬億梵天說法，無不歸伏者。一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門，以此真言力故，能救一切眾生牢獄繫閉、杻械枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護，令得解脫。一切夜叉、羅剎斯等，由此法印陀羅尼力故，令諸夜叉、羅剎斯等皆發善心，功德具足，即能發阿耨多羅三藐三菩提心。有如是力。設復有人犯四重五逆等罪，誦持此陀羅尼一遍者，所有一切根本重罪悉皆除滅。況復依法作印受持者，當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法，今還得聞。若善男子善女人能受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱，前後圍繞來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足。禮佛足已，遶佛三匝，却坐一面。時觀自在菩薩白佛言：「世尊！有諸天及持明仙等師信大梵者眾，令欲降伏大梵天及諸天仙等，願佛聽許，欲令一切眾生念善法故，欲令一切眾生無憂惱故，除一切眾生病故。及一切障難災怪惡夢悉除滅故，除一切橫病死故，欲除一切諸惡心者令柔軟故，除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我今有根本心陀羅尼，能除一切眾生罪業故。世尊！我未曾見有若天若魔、若釋梵、若沙門婆羅門等有能受持此真言者。若讀誦書寫流布或以此法防護其身、若入軍陣鬪戰、若為毒所害者，持此陀羅尼，一切諸難無所能為。如是之法，一切諸佛所念。我此陀羅尼法，已經無量諸佛所說。世尊！我於因地，過恒河沙數劫外，有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時，彼佛所作大持明仙人中王，於彼佛所受得此陀羅尼。得已時，十方諸佛皆現目前。見佛現已，忽然即得未曾有智。當知此真言有如是神力，能利益無量眾生。若有善男子善女人等，能晝夜慇懃受持讀誦令不忘失，誦此陀羅尼時更莫緣他境，每至白月十五日或黑月八日，洗浴其身著新淨衣，受持此陀羅尼，作印護身，取淨泥摩壇，方圓四肘。結界已竟，請我一髻明王於壇中心坐，燒香散華種種供養，禮拜、懺悔，誦真言一百八遍。持此明者，現身即得十種果報。何者為十？一者身常無病；二者恒為十方諸佛憶念；三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少；四者能破冤敵；五者能使一切眾生發起慈心；六者一切蠱毒、一切熱病無能侵害；七者一切刀杖不能為害；八者一切水難不能漂溺；九者火不能燒；十者不受一切橫死。是名為十。復得四種果報。何等為四？一者不被禽獸所害；二者不墮地獄；三者臨命終時得見十方諸佛；四者命終之後生無量壽國。世尊！我念過恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛時為優婆塞，名曰翳迦惹吒婆羅門，於彼佛所復得此法，常為百千萬億梵天說法，無不歸伏者。一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門，以此真言力故，能救一切眾生牢獄繫閉、杻械枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護，令得解脫。一切夜叉、羅剎斯等，由此法印陀羅尼力故，令諸夜叉、羅剎斯等皆發善心，功德具足，即能發阿耨多羅三藐三菩提心。有如是力。設復有人犯四重五逆等罪，誦持此陀羅尼一遍者，所有一切根本重罪悉皆除滅。況復依法作印受持者，當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法，今還得聞。若善男子善女人能受

持憶念晝夜不忘者，是人心所求願無不滿足。每欲求勝上悉地，用白月八日或十五日，以香湯洗浴、著新淨衣，每上廁一度洗浴，如此淨衣不得上廁。作此法時其日不食，作結界護身印，印已誦陀羅尼至於明旦。其道場中置本尊像，結請印誦真言，懸種種雜色幡蓋，香華供養。初入道場中，必須珍重至心奉請十方諸佛，至心懺悔讚歎三寶禮拜已，於像前敷一座具，䠒跪恭敬至誠發願，作數珠印捻已，一心誦真言一千八遍。次執香爐燒香而言：『此處無有種種供養上味飲食。』慚愧謝之。世尊！我由此等法印真言力，名號尊貴難可得聞。若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號，復有暫時稱我名號，彼二人福正等無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持憶念晝夜不忘者，是人心所求願無不滿足。每欲求勝上悉地，用白月八日或十五日，以香湯洗浴、著新淨衣，每上廁一度洗浴，如此淨衣不得上廁。作此法時其日不食，作結界護身印，印已誦陀羅尼至於明旦。其道場中置本尊像，結請印誦真言，懸種種雜色幡蓋，香華供養。初入道場中，必須珍重至心奉請十方諸佛，至心懺悔讚歎三寶禮拜已，於像前敷一座具，䠒跪恭敬至誠發願，作數珠印捻已，一心誦真言一千八遍。次執香爐燒香而言：『此處無有種種供養上味飲食。』慚愧謝之。世尊！我由此等法印真言力，名號尊貴難可得聞。若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號，復有暫時稱我名號，彼二人福正等無異。」

爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！善男子善女人晝夜誦持我此明王翳迦惹吒真言者，得離一切苦惱、一切障難怖畏，及三毒罪障悉得除愈。況復有人依法修行，當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！善男子善女人晝夜誦持我此明王翳迦惹吒真言者，得離一切苦惱、一切障難怖畏，及三毒罪障悉得除愈。況復有人依法修行，當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內。」

爾時佛告觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今能於一切眾生起大慈大悲心，而欲開示此大陀羅尼翳迦惹吒法印。若善男子由此法方便力故，悉能救脫一切眾生所有病苦障難怖畏身語意業，乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提，決定無疑。善男子！此陀羅尼印等法門，我亦隨喜受。汝此真言印等法，我今亦印可。善男子！汝今說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今能於一切眾生起大慈大悲心，而欲開示此大陀羅尼翳迦惹吒法印。若善男子由此法方便力故，悉能救脫一切眾生所有病苦障難怖畏身語意業，乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提，決定無疑。善男子！此陀羅尼印等法門，我亦隨喜受。汝此真言印等法，我今亦印可。善男子！汝今說之。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可，從座而起，頂禮佛足，却坐一面，而入無能勝三昧，從頂化出翳迦惹吒羅剎王，三目四臂，所有八部鬼神、大力然頂鬼王等驚怖走散，各失本威莫知所在，「願見救護！願見救護！」皆捨所有惡害之心，「從今已往并諸眷屬歸依佛法僧寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可，從座而起，頂禮佛足，却坐一面，而入無能勝三昧，從頂化出翳迦惹吒羅剎王，三目四臂，所有八部鬼神、大力然頂鬼王等驚怖走散，各失本威莫知所在，「願見救護！願見救護！」皆捨所有惡害之心，「從今已往并諸眷屬歸依佛法僧寶。」

爾時翳迦惹吒降得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩所，合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言：「我有甚深祕密陀羅尼真言，能摧碎天魔及惡藥叉、羅剎斯毒惡鬼神等，及諸疫病、水火、盜賊，亦能息諸冤敵。願聽許我說是陀羅尼。」時觀自在菩薩摩訶薩讚言：「善哉善哉！翳迦惹吒！善能調伏然頂鬼王及諸藥叉、羅剎斯等。汝有此祕密根本陀羅尼，聽汝所說，今正是時。」時翳迦惹吒蒙大聖許說，生大歡喜，即繞觀自在菩薩三匝，却坐一面，對無量諸大菩薩及無量金剛密迹，及八部鬼神、一切藥叉、羅剎眾前，即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時翳迦惹吒降得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩所，合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言：「我有甚深祕密陀羅尼真言，能摧碎天魔及惡藥叉、羅剎斯毒惡鬼神等，及諸疫病、水火、盜賊，亦能息諸冤敵。願聽許我說是陀羅尼。」時觀自在菩薩摩訶薩讚言：「善哉善哉！翳迦惹吒！善能調伏然頂鬼王及諸藥叉、羅剎斯等。汝有此祕密根本陀羅尼，聽汝所說，今正是時。」時翳迦惹吒蒙大聖許說，生大歡喜，即繞觀自在菩薩三匝，却坐一面，對無量諸大菩薩及無量金剛密迹，及八部鬼神、一切藥叉、羅剎眾前，即說真言曰：

「娜謀囉多娜(二合)跢囉(二合)夜(引)耶娜莫阿(引)哩耶(二合)嚩嚕(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冐地薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)迦嚕抳迦(引)耶娜謀翳迦惹吒耶摩訶(引)邏訖叉(二合)斯阿訶纈哩(二合)馱鹽麼麼囉訖叉(二合)斯麼麼母佉寫薩嚩迦哩夜(二合)儞迦嚕呬銘怛儞也(二合)他唵阿難底惹耶娑嚩(二合)訶惹耶惹夜耶耶娑嚩(二合引)訶(引)摩訶(引)尾惹曳娑嚩(二合引)訶(引)摩訶(引)嚧比曳娑嚩(二合)訶薩嚩尾近那(二合)尾那(引)夜迦(引)難耶娑嚩(二合)訶赭攞耶拏瑟吒(二合)娑嚩(二合)訶囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合)訶跛賒(上)訶塞哆(二合)耶娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謀囉多娜(二合)跢囉(二合)夜(引)耶娜莫阿(引)哩耶(二合)嚩嚕(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冐地薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)薩跢嚩(二合)耶摩訶(引)迦嚕抳迦(引)耶娜謀翳迦惹吒耶摩訶(引)邏訖叉(二合)斯阿訶纈哩(二合)馱鹽麼麼囉訖叉(二合)斯麼麼母佉寫薩嚩迦哩夜(二合)儞迦嚕呬銘怛儞也(二合)他唵阿難底惹耶娑嚩(二合)訶惹耶惹夜耶耶娑嚩(二合引)訶(引)摩訶(引)尾惹曳娑嚩(二合引)訶(引)摩訶(引)嚧比曳娑嚩(二合)訶薩嚩尾近那(二合)尾那(引)夜迦(引)難耶娑嚩(二合)訶赭攞耶拏瑟吒(二合)娑嚩(二合)訶囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合)訶跛賒(上)訶塞哆(二合)耶娑嚩(二合)訶(引)」

「心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心真言曰：

「唵嚧㗌邏(二合)耶母涅哩(二合)寧曳惹吒惹吒曳吽吽吒娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚧㗌邏(二合)耶母涅哩(二合)寧曳惹吒惹吒曳吽吽吒娑嚩(二合引)訶」

「隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨心真言曰：

「翳呬曳(二合)呬翳迦惹吒麼麼穆佉惹耶娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「翳呬曳(二合)呬翳迦惹吒麼麼穆佉惹耶娑嚩(二合引)訶(引)」

時翳迦惹吒說此陀羅尼時，一切天宮魔宮及諸龍神、藥叉、羅剎斯諸惡毒害鬼神等，各各共領無量眷屬同詣其前，同時出聲，皆言：「乞命。我等眷屬從今已往，永斷惡心，誓願事從，日夜守護持此陀羅尼者，不令諸鬼神等得其過便。願施我等無畏，願得本心。」時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無畏印，各得本心，禮觀自在菩薩摩訶薩，次禮化身一髻尊，各還本宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時翳迦惹吒說此陀羅尼時，一切天宮魔宮及諸龍神、藥叉、羅剎斯諸惡毒害鬼神等，各各共領無量眷屬同詣其前，同時出聲，皆言：「乞命。我等眷屬從今已往，永斷惡心，誓願事從，日夜守護持此陀羅尼者，不令諸鬼神等得其過便。願施我等無畏，願得本心。」時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無畏印，各得本心，禮觀自在菩薩摩訶薩，次禮化身一髻尊，各還本宮。

時翳迦惹吒白觀自在菩薩言：「我有成就七日供養作壇法。若有沙門婆羅門及善男子等請於祕密法藏，決定要成就大驗。若諸國王心生決定，懺悔眾罪，願欲見大道場法，先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所，露地亦得。便是處已，以白月一日於晨朝時，阿闍梨及諸弟子香湯洗浴，將諸香華至其處所。阿闍梨手執金剛杵，次第問弟子等言：『汝等決定欲學諸佛祕密法藏，莫生疑惑。』徒眾答言：『我等欲學諸佛法藏，決定誠信不生疑心。』如是次第三問三答。如是答竟，次阿闍梨手印印香爐水等，誦真言已，手執香鑪胡跪燒香，啟白一切諸佛、般若菩薩、金剛諸天等，及與一切業道冥祇：『今此地者是我之地。我今欲立七日七夜大道場壇法之會，供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸大菩薩眾、金剛天等。領諸徒眾，決定一切祕密法藏難思議法門故，取諸證成。我欲護身結界法事。在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毘那夜迦惡鬼神等，皆須出去結界之所七里之外。若護正法善神鬼等我佛法中有利益者，隨意而住。』說此語已，次第依彼軍荼利法辟除結界。既結界已，即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物。若上好地掘深一磔，若中一肘，下地二肘，若下下地掘深三肘，惡物盡去，將好淨土和諸香末堅築令平，基高最好。次第二日及第三日，以泥塗地。次第四日，用牛糞香泥塗其地竟，次將神線四方八肘一匝挽之，四角下點。更以神線從東北角至西南角、從東南角至西北角交叉挽之。其線叉中下點，掘地深一磔許，埋著五寶并及五穀。其五寶者，一金、二銀、三真珠、四珊瑚、五虎珀。言五穀者，一大麥、二小麥、三稻穀、四小豆、五胡麻。以一片絹共裹寶穀，以五色線繫絹埋之。其五色線一頭出地，長五指許。此寶物等永未得出。次作大結界。其結界法，執跋折羅右繞壇外急走三匝，辟毘那夜迦。種種結界，以印印地東西南北上下，誦真言作印，啟告辟除結界等法如初日說，依軍荼利次第法用。次第五日，結界法式如第四日，更用牛糞塗地。其塗地法，手右旋摩，勿左旋摩，其餘事法同第四日。次第六日，阿闍梨洗浴，先入壇內取好聰明弟子二人，亦淨洗浴、著新淨衣，隨後入壇。以檀香湯和白粉竟，於粉汁中染其神線，令一弟子把其線頭案壇東北正當角頭先點之處，次阿闍梨把線一頭案壇東南正當角頭先下點之處，急挽著地，使一弟子捻線中央拼著地上。次東北角弟子起，向西南角坐，亦如前作。次東南角阿闍梨起，向西北角坐，亦如前作。次西南角弟子起，向東坐，亦如前法。次先拼處，從外向內離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時翳迦惹吒白觀自在菩薩言：「我有成就七日供養作壇法。若有沙門婆羅門及善男子等請於祕密法藏，決定要成就大驗。若諸國王心生決定，懺悔眾罪，願欲見大道場法，先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所，露地亦得。便是處已，以白月一日於晨朝時，阿闍梨及諸弟子香湯洗浴，將諸香華至其處所。阿闍梨手執金剛杵，次第問弟子等言：『汝等決定欲學諸佛祕密法藏，莫生疑惑。』徒眾答言：『我等欲學諸佛法藏，決定誠信不生疑心。』如是次第三問三答。如是答竟，次阿闍梨手印印香爐水等，誦真言已，手執香鑪胡跪燒香，啟白一切諸佛、般若菩薩、金剛諸天等，及與一切業道冥祇：『今此地者是我之地。我今欲立七日七夜大道場壇法之會，供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸大菩薩眾、金剛天等。領諸徒眾，決定一切祕密法藏難思議法門故，取諸證成。我欲護身結界法事。在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毘那夜迦惡鬼神等，皆須出去結界之所七里之外。若護正法善神鬼等我佛法中有利益者，隨意而住。』說此語已，次第依彼軍荼利法辟除結界。既結界已，即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物。若上好地掘深一磔，若中一肘，下地二肘，若下下地掘深三肘，惡物盡去，將好淨土和諸香末堅築令平，基高最好。次第二日及第三日，以泥塗地。次第四日，用牛糞香泥塗其地竟，次將神線四方八肘一匝挽之，四角下點。更以神線從東北角至西南角、從東南角至西北角交叉挽之。其線叉中下點，掘地深一磔許，埋著五寶并及五穀。其五寶者，一金、二銀、三真珠、四珊瑚、五虎珀。言五穀者，一大麥、二小麥、三稻穀、四小豆、五胡麻。以一片絹共裹寶穀，以五色線繫絹埋之。其五色線一頭出地，長五指許。此寶物等永未得出。次作大結界。其結界法，執跋折羅右繞壇外急走三匝，辟毘那夜迦。種種結界，以印印地東西南北上下，誦真言作印，啟告辟除結界等法如初日說，依軍荼利次第法用。次第五日，結界法式如第四日，更用牛糞塗地。其塗地法，手右旋摩，勿左旋摩，其餘事法同第四日。次第六日，阿闍梨洗浴，先入壇內取好聰明弟子二人，亦淨洗浴、著新淨衣，隨後入壇。以檀香湯和白粉竟，於粉汁中染其神線，令一弟子把其線頭案壇東北正當角頭先點之處，次阿闍梨把線一頭案壇東南正當角頭先下點之處，急挽著地，使一弟子捻線中央拼著地上。次東北角弟子起，向西南角坐，亦如前作。次東南角阿闍梨起，向西北角坐，亦如前作。次西南角弟子起，向東坐，亦如前法。次先拼處，從外向內離

一肘許，更依前法圍繞拼之。次取八肘神線，屈中當壇一方一著一一點。更屈二肘繩子，從壇一方中央點量左右更點兩處。次其一方門，辟壇繩五指許。次更屈門辟向左右五指許。次其門左右兩畔，寬五指許作。次其門外邊直畫著。一方若餘，三方准知。次作中院，外繩四肘。其外院內繩與中外繩，兩繩之間開一肘道。其中院門，四方辟與向左右總作三指許。其門外邊神線拼法亦如前法。其中院內方，離外界一肘，更拼清神線。拼其壇正中心作二肘院，更莫作門。次阿闍梨以五色線，一誦真言一結五十五結，用馬頭觀自在陀羅尼。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一肘許，更依前法圍繞拼之。次取八肘神線，屈中當壇一方一著一一點。更屈二肘繩子，從壇一方中央點量左右更點兩處。次其一方門，辟壇繩五指許。次更屈門辟向左右五指許。次其門左右兩畔，寬五指許作。次其門外邊直畫著。一方若餘，三方准知。次作中院，外繩四肘。其外院內繩與中外繩，兩繩之間開一肘道。其中院門，四方辟與向左右總作三指許。其門外邊神線拼法亦如前法。其中院內方，離外界一肘，更拼清神線。拼其壇正中心作二肘院，更莫作門。次阿闍梨以五色線，一誦真言一結五十五結，用馬頭觀自在陀羅尼。真言曰：

「翳曳呬薄伽梵阿哩耶(二合)嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉沒陀沒陀薩跢也摩弩娑麼(二合)囉薩底耶(二合)麼努薩麼(二合)囉怛儞也(二合)他曩柱曩柱枳尼枳尼呬尼呬尼弩嚕努嚕寐嚕寐嚕主嚕主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕嚩囉嚩囉冒陀耶冒陀耶呬哩弭哩儞知儞悉殿都弭滿跢囉(二合)鉢娜莎嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「翳曳呬薄伽梵阿哩耶(二合)嚩魯吉帝濕嚩(二合)囉沒陀沒陀薩跢也摩弩娑麼(二合)囉薩底耶(二合)麼努薩麼(二合)囉怛儞也(二合)他曩柱曩柱枳尼枳尼呬尼呬尼弩嚕努嚕寐嚕寐嚕主嚕主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕嚩囉嚩囉冒陀耶冒陀耶呬哩弭哩儞知儞悉殿都弭滿跢囉(二合)鉢娜莎嚩(二合引)訶(引)」

「次以絹帛裹於五寶并五穀子，五色線繫，真言索上，隨人多小一一裹之。次於壇四角各竪一竿，西門兩竿，以線繞繫四角竿上，於其線上懸雜色幡。其壇上方東西南北四維繫幡，交絡莊嚴。其壇外院西門南側，離二尺穿作火爐，縱廣深淺各二尺作。於其爐中留一土臺，臺上涅作香泥蓮以為座。次日沒時，阿闍梨令諸弟子等洗浴竟，次阿闍梨作大結界。次日入時，召請諸佛菩薩金剛，於壇中心著一佛像，北方觀自在、南方金剛，以種種香花、五盤飲食、十六盞燈而供養之。次於西門外敷新淨席。次阿闍梨喚諸弟子，作護身印，一一誦真言七遍，各各與印諸弟子頂及兩肩、心、咽、眉間、髮際、腦後。護身畢已，令諸弟子就於席上，面向東坐。次取香花及白芥子，阿闍梨把白芥子念真言七遍，次第打諸弟子頭上。三遍打竟，更與護身，用馬頭觀自在印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以絹帛裹於五寶并五穀子，五色線繫，真言索上，隨人多小一一裹之。次於壇四角各竪一竿，西門兩竿，以線繞繫四角竿上，於其線上懸雜色幡。其壇上方東西南北四維繫幡，交絡莊嚴。其壇外院西門南側，離二尺穿作火爐，縱廣深淺各二尺作。於其爐中留一土臺，臺上涅作香泥蓮以為座。次日沒時，阿闍梨令諸弟子等洗浴竟，次阿闍梨作大結界。次日入時，召請諸佛菩薩金剛，於壇中心著一佛像，北方觀自在、南方金剛，以種種香花、五盤飲食、十六盞燈而供養之。次於西門外敷新淨席。次阿闍梨喚諸弟子，作護身印，一一誦真言七遍，各各與印諸弟子頂及兩肩、心、咽、眉間、髮際、腦後。護身畢已，令諸弟子就於席上，面向東坐。次取香花及白芥子，阿闍梨把白芥子念真言七遍，次第打諸弟子頭上。三遍打竟，更與護身，用馬頭觀自在印。真言曰：

「唵賀也仡哩(二合)嚩三暮多阿弭帝吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賀也仡哩(二合)嚩三暮多阿弭帝吽」

「次阿闍梨䠒跪，問於最長弟子而云：『汝今欲得學此法否？』弟子答云：『欲得。』如是次第問諸弟子，法用如前。次阿闍梨擎香水，灌諸弟子，一一頭上覆之，以右手案諸弟子一一胸上，為誦馬頭觀自在真言。次取真言索，各與繫諸弟子臂，男左女右。次娑婆樹汁香，次第與灌諸弟子身。右旋三轉灌香水竟，次旋炬火，亦如前法。次與齒木，各長八指。次授與花竟，令諸弟子向東列坐，教諸弟子投華向前。次嚼齒木，亦如前投。若其華頭向人者好，背向東者知魔障出，向南北者為不台。齒木嚼處，向身者好，背向東者知魔障出，餘如法華法。次與洗手，各令飲金剛誓水，敬謝飲之。次阿闍梨入於壇內，白佛菩薩金剛等云：『諸弟子等，明日更欲入道場來廣作供養。諸佛菩薩金剛天等請昇本宮，後設供養，願皆降赴受眾供養(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨䠒跪，問於最長弟子而云：『汝今欲得學此法否？』弟子答云：『欲得。』如是次第問諸弟子，法用如前。次阿闍梨擎香水，灌諸弟子，一一頭上覆之，以右手案諸弟子一一胸上，為誦馬頭觀自在真言。次取真言索，各與繫諸弟子臂，男左女右。次娑婆樹汁香，次第與灌諸弟子身。右旋三轉灌香水竟，次旋炬火，亦如前法。次與齒木，各長八指。次授與花竟，令諸弟子向東列坐，教諸弟子投華向前。次嚼齒木，亦如前投。若其華頭向人者好，背向東者知魔障出，向南北者為不台。齒木嚼處，向身者好，背向東者知魔障出，餘如法華法。次與洗手，各令飲金剛誓水，敬謝飲之。次阿闍梨入於壇內，白佛菩薩金剛等云：『諸弟子等，明日更欲入道場來廣作供養。諸佛菩薩金剛天等請昇本宮，後設供養，願皆降赴受眾供養(如是三說)。』然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等。

「次阿闍梨向壇邊面向南坐，著一火爐，誦馬頭真言燒白芥子，一真言一燒一百八遍。時諸弟子即得罪滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨向壇邊面向南坐，著一火爐，誦馬頭真言燒白芥子，一真言一燒一百八遍。時諸弟子即得罪滅。

「次阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內，一依五方色；諸餘賢聖座，一依三部法。次作護身，印用馬頭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次阿闍梨與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內，一依五方色；諸餘賢聖座，一依三部法。次作護身，印用馬頭印。

「唵賀也惹吒吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賀也惹吒吽」

「次把跛折羅，作阿蜜哩多軍荼利身印三迴，右轉於壇外邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次把跛折羅，作阿蜜哩多軍荼利身印三迴，右轉於壇外邊。

「次作地結界，四方上下次第而作，并誦馬頭真言，緣壇內用閼伽水瓶各四方安。次以帛覆其弟子眼。阿闍梨心口發願，以平等心、普大慈悲心，所有福田皆迴與一切眾生已。此散花法，一依三部法，華所著處更莫移改。所有火法及請賢聖，一依三部次第。次說翳迦惹吒獨建壇法及真言契等法，廣明如後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作地結界，四方上下次第而作，并誦馬頭真言，緣壇內用閼伽水瓶各四方安。次以帛覆其弟子眼。阿闍梨心口發願，以平等心、普大慈悲心，所有福田皆迴與一切眾生已。此散花法，一依三部法，華所著處更莫移改。所有火法及請賢聖，一依三部次第。次說翳迦惹吒獨建壇法及真言契等法，廣明如後。

「曩謀沒陀(去)夜曩謀達摩夜曩謀僧(去)伽(去)夜娜莫阿唎耶(二合)嚩嚕枳帝濕嚩(二合)邏耶冒地薩哆嚩(二合)耶摩訶薩哆嚩(二合)耶摩訶迦魯抳迦耶跢儞也(二合)他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞叉(二合)斯阿哩夜(二合)乃延鉢囉(二合)麼囉乞叉(二合)斯麼麼姥佉娑婆迦唎夜儞迦魯思呬阿難底娑嚩(二合引)訶(引)惹耶惹耶娑嚩(二合引)訶(引)薩婆尾近那毘那夜迦囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謀沒陀(去)夜曩謀達摩夜曩謀僧(去)伽(去)夜娜莫阿唎耶(二合)嚩嚕枳帝濕嚩(二合)邏耶冒地薩哆嚩(二合)耶摩訶薩哆嚩(二合)耶摩訶迦魯抳迦耶跢儞也(二合)他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞叉(二合)斯阿哩夜(二合)乃延鉢囉(二合)麼囉乞叉(二合)斯麼麼姥佉娑婆迦唎夜儞迦魯思呬阿難底娑嚩(二合引)訶(引)惹耶惹耶娑嚩(二合引)訶(引)薩婆尾近那毘那夜迦囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)娑嚩(二合引)訶」

「隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨心真言曰：

「唵嗚囉馱㗌囉姥涅哩(二合)尾吽吽泮吒(吒半音呼)娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嗚囉馱㗌囉姥涅哩(二合)尾吽吽泮吒(吒半音呼)娑嚩(二合引)訶(引)」

「凡欲受持我真言，先須捨貪愛及身口意業諸不善，出入護淨。先須洗浴清淨、著新淨衣，手執香爐，端心正念，啟告十方諸佛及大菩薩一切賢聖：『弟子某乙今於此處欲建立壇場，所有一切善神唯願擁護，所有不善之心者急離此界。』夫擇地，要須高山或是平原近水，及有花菓之處最為上好。若在城邑，寺舍淨處即得。欲作壇時，先作軍荼利結界護身，辟毘那夜迦障難。簡地訖，當作四肘壇，掘深一肘，除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲，然後填好黃土築令堅實。取佉陀羅木橛長十二指(三稜成者)四箇，釘四角頭。次用犢子糞未墮地者，其牛不得食糟。次用白檀香，用摩壇四肘，內須二肘，高交四指，取沈香檀香用塗其上。中心用牛黃和白檀香摩作一蓮花座，狀如輪形，當坐本尊。南邊著馬頭觀自在，北邊著軍荼利，後面安毘梨耶波羅蜜。壇下層安四門，東安大自在天，餘門安跋折羅。其跋折羅無金銅者，取柳木及紫薑木亦得。檀四角各安一瓶，滿瓶盛水，用柏柳枝及花等覆上。燈八盞。以種種華菓、乳酪酥蜜、飲食而供養之。四門前各安一香爐，燒安悉香及諸名香而供養之。真言師當洗浴、著新淨衣、一日不食，面向本尊手執香爐，廣發大願懺悔，然後端坐正念，誦前根本真言十萬遍，所有重罪業障皆得消滅。每趁遍數勿令間斷，或趁一千八遍或一百八遍。課畢之後即共人言，當念誦時勿共人語。念誦了手禮拜發願然後始出。次說火法。其西門南著一火爐，方圓深共一肘，用胡麻、生稻穀華等酥蜜相和竟，誦馬頭隨心真言。先請火天真言加前物，一遍真言一投火中燒，如是乃至一千八遍已。次請本尊翳迦惹吒，即能息一切災難。欲求本尊現身者，用構枝及香酥蜜等。至第三日，真言師取前件物相和置壇中心著，禮拜行道讚歎，滿四十九匝。然後䠒跪，却請前件物，真言一百八遍，用根本真言。後欲投火時，誦心真言一千八遍，一誦一燒投在火中。乃至數滿燒了，啟云：『一切諸佛、諸大菩薩、金剛密迹、釋梵諸天、一切諸仙、天眼他心宿命通者、當界善神，願授弟子火法供養。』火光熾盛無煙焰中作音樂聲或輪成(是大吉祥)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡欲受持我真言，先須捨貪愛及身口意業諸不善，出入護淨。先須洗浴清淨、著新淨衣，手執香爐，端心正念，啟告十方諸佛及大菩薩一切賢聖：『弟子某乙今於此處欲建立壇場，所有一切善神唯願擁護，所有不善之心者急離此界。』夫擇地，要須高山或是平原近水，及有花菓之處最為上好。若在城邑，寺舍淨處即得。欲作壇時，先作軍荼利結界護身，辟毘那夜迦障難。簡地訖，當作四肘壇，掘深一肘，除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲，然後填好黃土築令堅實。取佉陀羅木橛長十二指(三稜成者)四箇，釘四角頭。次用犢子糞未墮地者，其牛不得食糟。次用白檀香，用摩壇四肘，內須二肘，高交四指，取沈香檀香用塗其上。中心用牛黃和白檀香摩作一蓮花座，狀如輪形，當坐本尊。南邊著馬頭觀自在，北邊著軍荼利，後面安毘梨耶波羅蜜。壇下層安四門，東安大自在天，餘門安跋折羅。其跋折羅無金銅者，取柳木及紫薑木亦得。檀四角各安一瓶，滿瓶盛水，用柏柳枝及花等覆上。燈八盞。以種種華菓、乳酪酥蜜、飲食而供養之。四門前各安一香爐，燒安悉香及諸名香而供養之。真言師當洗浴、著新淨衣、一日不食，面向本尊手執香爐，廣發大願懺悔，然後端坐正念，誦前根本真言十萬遍，所有重罪業障皆得消滅。每趁遍數勿令間斷，或趁一千八遍或一百八遍。課畢之後即共人言，當念誦時勿共人語。念誦了手禮拜發願然後始出。次說火法。其西門南著一火爐，方圓深共一肘，用胡麻、生稻穀華等酥蜜相和竟，誦馬頭隨心真言。先請火天真言加前物，一遍真言一投火中燒，如是乃至一千八遍已。次請本尊翳迦惹吒，即能息一切災難。欲求本尊現身者，用構枝及香酥蜜等。至第三日，真言師取前件物相和置壇中心著，禮拜行道讚歎，滿四十九匝。然後䠒跪，却請前件物，真言一百八遍，用根本真言。後欲投火時，誦心真言一千八遍，一誦一燒投在火中。乃至數滿燒了，啟云：『一切諸佛、諸大菩薩、金剛密迹、釋梵諸天、一切諸仙、天眼他心宿命通者、當界善神，願授弟子火法供養。』火光熾盛無煙焰中作音樂聲或輪成(是大吉祥)。

「火焰未滅，真言師勿起。便結加坐，右點左淨坐，至心想惹字，喻若紅頗梨淨無黶點，光明逼身。本尊即從西南角現身出，三目四臂，頂上有阿彌陀佛，狗牙上下出，垂左手與真言師摩頂問之：『求何願？』真言師不得心動喜悅及怕怖等，如是想不滅即是本尊。從三昧緩起，合掌小低頭禮，白言：『聖者！弟子今有願。』所求皆得，勿多言乞願。其時便得一天華，分付真言師以為信。聖者言：『我從今已往，常勅諸八部鬼神常加侍衛，亦令使喚無難。所求悉地出離生死及大成就，無不得者。』如是求願，要在山門半年所置道場，勿令異色人見，亦不得更持別法，常念不空菩薩及十一面菩薩。臨欲發遣，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火焰未滅，真言師勿起。便結加坐，右點左淨坐，至心想惹字，喻若紅頗梨淨無黶點，光明逼身。本尊即從西南角現身出，三目四臂，頂上有阿彌陀佛，狗牙上下出，垂左手與真言師摩頂問之：『求何願？』真言師不得心動喜悅及怕怖等，如是想不滅即是本尊。從三昧緩起，合掌小低頭禮，白言：『聖者！弟子今有願。』所求皆得，勿多言乞願。其時便得一天華，分付真言師以為信。聖者言：『我從今已往，常勅諸八部鬼神常加侍衛，亦令使喚無難。所求悉地出離生死及大成就，無不得者。』如是求願，要在山門半年所置道場，勿令異色人見，亦不得更持別法，常念不空菩薩及十一面菩薩。臨欲發遣，誦此真言曰：

「蘇佉蘇佉誐車誐車惹吒曳娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇佉蘇佉誐車誐車惹吒曳娑嚩(二合)訶(引)」

「真言師不得戲笑中忘誦。當覺身輕如無骨肉，心如師子王，空界異香現，即知聖者宮。後起，行道七匝，後執香鑪：『所有賢聖來至此處，供養多不如法。唯願布施歡喜。』次作根本契印，即成散眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言師不得戲笑中忘誦。當覺身輕如無骨肉，心如師子王，空界異香現，即知聖者宮。後起，行道七匝，後執香鑪：『所有賢聖來至此處，供養多不如法。唯願布施歡喜。』次作根本契印，即成散眾。

「獨部期剋印，左手為金剛拳，直竪力度。泥唎根本印，禪智進忍願等向內相叉右押左，戒方竪頭相拄，檀慧橫相押。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨部期剋印，左手為金剛拳，直竪力度。泥唎根本印，禪智進忍願等向內相叉右押左，戒方竪頭相拄，檀慧橫相押。真言曰：

「翳門惹隣吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「翳門惹隣吽」

「請印，檀慧戒方忍願各外相附，二羽合，禪智頭各拄檀慧下節文，屈進力附忍願側如鉤，來去。請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請印，檀慧戒方忍願各外相附，二羽合，禪智頭各拄檀慧下節文，屈進力附忍願側如鉤，來去。請真言曰：

「阿呬野𤚥徒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿呬野𤚥徒」

「次結花座印，禪智進力戒方檀慧各頭相拄，開掌，忍願相去八分許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結花座印，禪智進力戒方檀慧各頭相拄，開掌，忍願相去八分許。真言曰：

「唵惹吒些那」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵惹吒些那」

「供養印，願進頭相拄，戒力於願背頭相拄，忍方於願背頭相拄，慧度拄力度上文，檀度外橫博智羽背，禪智側並竪，並開虎口。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養印，願進頭相拄，戒力於願背頭相拄，忍方於願背頭相拄，慧度拄力度上文，檀度外橫博智羽背，禪智側並竪，並開虎口。真言：

「唵儞弭也(二合)布惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵儞弭也(二合)布惹」

「忿怒辟尾那夜迦，用軍吒利身印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忿怒辟尾那夜迦，用軍吒利身印。真言曰：

「唵賀那賀那吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賀那賀那吽」

「一髻尊降伏真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一髻尊降伏真言曰：

「唵吁嚕啅惹曳娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吁嚕啅惹曳娑嚩(二合)訶」

真言師洗浴灌頂，檀慧並竪，戒方屈入掌，忍願頭相拄，進力屈拄上節背，以禪智拄檀慧上文。用隨心真言。曰捻數珠印，用蓮華部真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言師洗浴灌頂，檀慧並竪，戒方屈入掌，忍願頭相拄，進力屈拄上節背，以禪智拄檀慧上文。用隨心真言。曰捻數珠印，用蓮華部真言。

「十一面觀自在印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一面觀自在印

「唵阿嚕力娑嚩(二合引)訶乞廁(二合)素怛囉(二合)惹閉吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚕力娑嚩(二合引)訶乞廁(二合)素怛囉(二合)惹閉吽」

「請火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請火天真言曰：

「而曳(二合)底曳娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而曳(二合)底曳娑嚩(二合)訶(引)」

「以印用忍願屈甲上文相合，戒方直竪頭相拄，進力各獨屈如鉤相去一寸，禪智微屈相離三分，檀慧直竪相去一寸。畫像法，右手執劍、右手執三股叉，左手斧、左手索，身立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以印用忍願屈甲上文相合，戒方直竪頭相拄，進力各獨屈如鉤相去一寸，禪智微屈相離三分，檀慧直竪相去一寸。畫像法，右手執劍、右手執三股叉，左手斧、左手索，身立。」