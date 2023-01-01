聖多羅菩薩梵讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖多羅菩薩梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

曩謨(入)薩多(二合引)囉(引)曳婆誐嚩帝嚩囉提(引)惹曳(引)禰嚩乃怛踰(二合)囉儗孕(二合)捺囉(二合引)禰跋訖帝(二合)鉢囉(二合)拏摩(引)矩攞(引)地也(二合引)曩多(引)路攞祖拏摩尼摩踰(二合)砌多(引)旦(引)多建(引)多鉢囉(二合)婆惹(引)攞迦(引)黎茶播(引)難(引)沒𡁠具囉薩娑(引)囉妬野(引)蘭拏(二合)晚(引)多哩誐(二合)妬多(引)哩多(引)尸沙路建(引)多囉(引)隷摩護鉢捺囉(二合)嚩伽(引)多曩(引)踰儞也(二合)帝(引)嚩(引)摩播(引)尼娑他(二合)布蘭拏(二合)悉帝寅(二合)禰嚩囉(引)謨那魯沒特(二合)黎博乞叉(二合)儞攞(引)嚕攞建(引)多(引)攞建(引)帝(引)訖哩(二合)播(引)尾瑟吒(二合)唧帝(引)波嚩(引)囉他(二合)鉢囉(二合)沒哩(二合)帝(引)設囉拏曳(二合)嚩囉禰(引)尾泊訖怛也(三合)曩摩(引)彌鉢囉(二合)細那(引)努劍波莎𤚥(引)悉多佉囉曩佉囉(引)誐囉(二合)鼻摩(引)毘伽(引)多捺尾(二合)馱(引)頻那滿帝(引)婆供婆(引)娑體(二合)摩娑底(二合)瑟迦(二合)半迦蹉攞𠆙(切身)訖多(二合)囉訖多(二合)蹉吒(引)播(引)吒(引)攞(引)怛演(二合)多婆(引)濕嚩(二合)蹉吒朗尾舍(引)攞(引)寫囕沒囉(二合)娑他(二合)囉訖多(二合引)捺囉(二合)娑(引)囕誐𤚥(引)薩佉朗佉囉伽(二合)囉沒特(二合)曩滿怛囉(二合)悉多(引)囉拏也(二合)摩(引)鑁誐補旦入嚩(二合)攞捺鼻(二合)摩儞哩冐(二合)摩迦(引)攞(引)曩攞(引)囉唧(二合)囉入嚩(三合)朗旦鉢囉(二合)禰鉢旦(二合引)多儞(去聲)怛囉(二合)捺嚩(二合)野婆(引)酥囕具囉能瑟吒囉(三合)迦囉攞(引)曩喃尾娑普(二合)蘭旦儞旦(引)多鉢囉(二合)贊拏蜜哩(二合)儗孕(二合)捺囉(二合)芻馱(引)囉凍(二合)誐囉(二合)散旦嚩儞(去)迦(引)多囉娑怛嚩(三合)捺虞(二合)尼所(切)伽(引)努惹(引)多娑蜜哩(三合)帝鉢設底娑耽(二合)毘旦怛剎𧹞儞室左(二合)朗泊訖底(二合)欲訖多(二合)鉢囉(二合)摩(引)曩誐黎多迦(引)囉吒那(引)曩播(引)曩(引)怛囉(二合)禰演(二合引)多悖凌(二合)誐(引)嚩黎(去)目訖多(二合)囉酇(二合)迦(引)囉曩(引)那(引)呬多骨嚕(二合)馱吠虞左囉滿捺囉(二合)儼鼻囉建吒特嚩(二合)儞特晚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(入)薩多(二合引)囉(引)曳婆誐嚩帝嚩囉提(引)惹曳(引)禰嚩乃怛踰(二合)囉儗孕(二合)捺囉(二合引)禰跋訖帝(二合)鉢囉(二合)拏摩(引)矩攞(引)地也(二合引)曩多(引)路攞祖拏摩尼摩踰(二合)砌多(引)旦(引)多建(引)多鉢囉(二合)婆惹(引)攞迦(引)黎茶播(引)難(引)沒𡁠具囉薩娑(引)囉妬野(引)蘭拏(二合)晚(引)多哩誐(二合)妬多(引)哩多(引)尸沙路建(引)多囉(引)隷摩護鉢捺囉(二合)嚩伽(引)多曩(引)踰儞也(二合)帝(引)嚩(引)摩播(引)尼娑他(二合)布蘭拏(二合)悉帝寅(二合)禰嚩囉(引)謨那魯沒特(二合)黎博乞叉(二合)儞攞(引)嚕攞建(引)多(引)攞建(引)帝(引)訖哩(二合)播(引)尾瑟吒(二合)唧帝(引)波嚩(引)囉他(二合)鉢囉(二合)沒哩(二合)帝(引)設囉拏曳(二合)嚩囉禰(引)尾泊訖怛也(三合)曩摩(引)彌鉢囉(二合)細那(引)努劍波莎𤚥(引)悉多佉囉曩佉囉(引)誐囉(二合)鼻摩(引)毘伽(引)多捺尾(二合)馱(引)頻那滿帝(引)婆供婆(引)娑體(二合)摩娑底(二合)瑟迦(二合)半迦蹉攞𠆙(切身)訖多(二合)囉訖多(二合)蹉吒(引)播(引)吒(引)攞(引)怛演(二合)多婆(引)濕嚩(二合)蹉吒朗尾舍(引)攞(引)寫囕沒囉(二合)娑他(二合)囉訖多(二合引)捺囉(二合)娑(引)囕誐𤚥(引)薩佉朗佉囉伽(二合)囉沒特(二合)曩滿怛囉(二合)悉多(引)囉拏也(二合)摩(引)鑁誐補旦入嚩(二合)攞捺鼻(二合)摩儞哩冐(二合)摩迦(引)攞(引)曩攞(引)囉唧(二合)囉入嚩(三合)朗旦鉢囉(二合)禰鉢旦(二合引)多儞(去聲)怛囉(二合)捺嚩(二合)野婆(引)酥囕具囉能瑟吒囉(三合)迦囉攞(引)曩喃尾娑普(二合)蘭旦儞旦(引)多鉢囉(二合)贊拏蜜哩(二合)儗孕(二合)捺囉(二合)芻馱(引)囉凍(二合)誐囉(二合)散旦嚩儞(去)迦(引)多囉娑怛嚩(三合)捺虞(二合)尼所(切)伽(引)努惹(引)多娑蜜哩(三合)帝鉢設底娑耽(二合)毘旦怛剎𧹞儞室左(二合)朗泊訖底(二合)欲訖多(二合)鉢囉(二合)摩(引)曩誐黎多迦(引)囉吒那(引)曩播(引)曩(引)怛囉(二合)禰演(二合引)多悖凌(二合)誐(引)嚩黎(去)目訖多(二合)囉酇(二合)迦(引)囉曩(引)那(引)呬多骨嚕(二合)馱吠虞左囉滿捺囉(二合)儼鼻囉建吒特嚩(二合)儞特晚

(二合)多部彌陀蘭多囉儞(二合)供祖那囉(引)波(引)多伽(引)妬蹉朗伽囉伽(二合)囉摩踰(二合)摩禰𠆙(切身)比具囉(引)囉嚩(引)迦蘭拏(二合)曩怛囉(二合引)薩曩瑟姹(二合引)鉢囉(二合)帝頻捺囉(二合)欲託三母怛迦(二合)蘭拏(二合)多(引)攞娑多(二合)摩(引)攞(引)毘儞魯尾舍(引)魯怛𤚥(引)誐娑他(二合)攞(引)部誐跋誐喃(二合)俱舍(引)虞嚕(二合)尾沙(引)拏(引)誐囉(二合)僧祖蘭尼(二合)多(引)儞(去)迦禰(引)護呬儞(引)嚩訥囉嚩(二合引)囉尼那(引)嚕尼所(切)摩(引)囉拏(引)踰儞也(二合)妬比怛埵囉捺毘(二合)囉婆(二合)踰捺跋蘭(三合引)多儞(引)怛𡃤(二合)三母怛囉(二合)娑多(二合)誐(引)怛𡃤(二合)囉曩哩(三合)毘娑怛嚩(三合)捺虞(二合)拏努娑蜜哩(三合)帝(引)室凌(二合)佉攞(引)攞(引)儞妬儞室左(二合)洛剎摩(二合引)達𭌇(引)渿囉(二合引)野帝(引)鉢囉(二合)嚩攞左黎多嚩(引)多吠(引)誐(引)賀妬度多冐摩(引)嚩黎嚕馱禰誐婆(二合引)誐部巘馱迦(引)囕達儗怛踰(二合)砌多(引)具蘭尼(二合)多入嚩(二合引)攞滿多娑普(二合)囉捺吠(二合)娑普(二合)凌昂娑普(二合)吒捺吠(二合)尼所(二合)尾娑普(二合)呫迦(引)囉尾怛囉(二合)娑多(二合)曩(引)哩紇哩(二合)多(引)訖蘭(二合)那賀(引)賀(引)囉嚩(引)布哩多(引)商虎多(引)商尾曩(引)輸儞也(二合)旦具囉迦攞波(二合引)曩攞(引)哩唧(二合)入嚩(二合)朗旦鉢囉(二合)禰鉢旦(二合)惹曳(引)禰(引)尾多(引)哩(引)怛也(二合)朗曩(引)摩摩(引)怛囕(二合)儞哩(二合)拏仡哩(二合)賀曩(二合)擔(引)埵鉢囉(二合)娑(引)那(引)沒沒哩(二合)瑟致(二合)酥口帝(引)迦嚕尾乞叉(二合)拏捺娑多(二合)鼻帝孕(二合)曩蘭(引)俱胝攞嚩那曩尾跋囉(二合)摩跋蘭(二合引)多尾婆薩補璨三摩尾瑟訖哩(三合)多骨嚕(二合)馱目訖多(二合)頗怛迦(二合引)囉嚩(引)多(引)努尾捺踰(二合)捺嚩(二合)多(引)儗儞(二合)娑普(二合)囉捺尾(二合)娑普(二合)凌誐尾唧怛囕(二合)誐畔昂摩賀(引)伽娑摩(二合)囕(引)誐部惹敢(二合)誐地波尾娑普(二合)囉尼所(切)攞𡁠賀鑁(二合)左攞捺部(二合)誐婆(引)誐(引)誐囉(二合)僧誐曩(二合)囉怛曩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)多部彌陀蘭多囉儞(二合)供祖那囉(引)波(引)多伽(引)妬蹉朗伽囉伽(二合)囉摩踰(二合)摩禰𠆙(切身)比具囉(引)囉嚩(引)迦蘭拏(二合)曩怛囉(二合引)薩曩瑟姹(二合引)鉢囉(二合)帝頻捺囉(二合)欲託三母怛迦(二合)蘭拏(二合)多(引)攞娑多(二合)摩(引)攞(引)毘儞魯尾舍(引)魯怛𤚥(引)誐娑他(二合)攞(引)部誐跋誐喃(二合)俱舍(引)虞嚕(二合)尾沙(引)拏(引)誐囉(二合)僧祖蘭尼(二合)多(引)儞(去)迦禰(引)護呬儞(引)嚩訥囉嚩(二合引)囉尼那(引)嚕尼所(切)摩(引)囉拏(引)踰儞也(二合)妬比怛埵囉捺毘(二合)囉婆(二合)踰捺跋蘭(三合引)多儞(引)怛𡃤(二合)三母怛囉(二合)娑多(二合)誐(引)怛𡃤(二合)囉曩哩(三合)毘娑怛嚩(三合)捺虞(二合)拏努娑蜜哩(三合)帝(引)室凌(二合)佉攞(引)攞(引)儞妬儞室左(二合)洛剎摩(二合引)達𭌇(引)渿囉(二合引)野帝(引)鉢囉(二合)嚩攞左黎多嚩(引)多吠(引)誐(引)賀妬度多冐摩(引)嚩黎嚕馱禰誐婆(二合引)誐部巘馱迦(引)囕達儗怛踰(二合)砌多(引)具蘭尼(二合)多入嚩(二合引)攞滿多娑普(二合)囉捺吠(二合)娑普(二合)凌昂娑普(二合)吒捺吠(二合)尼所(二合)尾娑普(二合)呫迦(引)囉尾怛囉(二合)娑多(二合)曩(引)哩紇哩(二合)多(引)訖蘭(二合)那賀(引)賀(引)囉嚩(引)布哩多(引)商虎多(引)商尾曩(引)輸儞也(二合)旦具囉迦攞波(二合引)曩攞(引)哩唧(二合)入嚩(二合)朗旦鉢囉(二合)禰鉢旦(二合)惹曳(引)禰(引)尾多(引)哩(引)怛也(二合)朗曩(引)摩摩(引)怛囕(二合)儞哩(二合)拏仡哩(二合)賀曩(二合)擔(引)埵鉢囉(二合)娑(引)那(引)沒沒哩(二合)瑟致(二合)酥口帝(引)迦嚕尾乞叉(二合)拏捺娑多(二合)鼻帝孕(二合)曩蘭(引)俱胝攞嚩那曩尾跋囉(二合)摩跋蘭(二合引)多尾婆薩補璨三摩尾瑟訖哩(三合)多骨嚕(二合)馱目訖多(二合)頗怛迦(二合引)囉嚩(引)多(引)努尾捺踰(二合)捺嚩(二合)多(引)儗儞(二合)娑普(二合)囉捺尾(二合)娑普(二合)凌誐尾唧怛囕(二合)誐畔昂摩賀(引)伽娑摩(二合)囕(引)誐部惹敢(二合)誐地波尾娑普(二合)囉尼所(切)攞𡁠賀鑁(二合)左攞捺部(二合)誐婆(引)誐(引)誐囉(二合)僧誐曩(二合)囉怛曩

(二合)怛尾(二合)釤惹(引)攞蓋囉(引)沒那(二合)妬凍誐贊左怛頗(二合)拏作訖囉(二合)嚩(引)朗摩賀(引)尾跋囉(二合)摩俱鉢禰(引)鉢旦(二合)多儞(去)怛囕(二合)訖里(二合)旦(引)多誐囉(二合)賀誐囉(二合)娑多(二合)迦(引)魯誐囉(二合)難拏(引)努嚕半尾嚕半尾嚕播(引)乞叉(二合)建吒捺踰(二合)丁訥瑟吒(二合)摩(引)尸尾刪儞哩尾(二合)尸部多摩(引)演多摩仙那摩(引)娑建(二合)那底(丁逸切)埵(引)摩努娑蜜哩(三合)怛也(二合)禰(引)尾乞叉(二合)赦曩瑟吒(二合)鼻底補摩(引)曩嚩那曩俱賀囉儞哩誐(二合)多吒吒賀(引)酥蘭拏(二合)娑(引)怛也(二合引)嚩迦入嚩(二合引)攞摩(引)軍拏黎部多嚩迦怛囉(三合)跋嚕(二合)鑁具囉能瑟吒囉(三合)迦囉(引)朗迦囉(引)兀嚕(二合)特哩(二合)旦(引)怛囉(二合引)嚩黎惹(引)攞摩(引)吠瑟胝(二合)多摩也(二合引)攞嚩黎尼(二合)儞嚩度馱多(引)儗儞(二合)鉢囉(二合)婆(引)氷誐攞路攞嚩(引)朗迦囉(引)朗迦頗攞(引)哩捺囉(三合)散馱(引)哩𧹞夜(引)覩嚩(引)喃尾馱(引)喃俱達娑(引)陀陀(引)喃吠(引)提馱(引)嚩曩(引)娑他(二合)誐哩(二合)呬妬誐囉(二合)設娑怛囕(三合)尾嚩娑怛囕(三合)芻馱(引)囉怛喃(三合)三母怛囉(二合)娑演旦怛他(引)鉢設妬必埵訥捺誐哩(三合)多滿怛囉(二合引)叉囉囉囉也(二合引)曳努禰(引)呬努禰(引)尾多(引)哩(引)多晚(引)摩鉢囉(二合)娑(引)那(引)捺婆(二合)焰乃嚩散惹(引)野帝(引)尾惹曩誐賀曩播(引)那波鉢囕(二合引)多建(引)多(引)具囉(引)特嚩(二合)酥馱(引)地多(引)俱波囉訖旦(二合)多儞(去)怛囉(二合引)訥囉(引)魯攞嚩訖囉(二合引)酥散曩馱誐(引)怛囉(二合引)薩輸攞(引)悉賀娑多(二合引)尾唧怛囉(二合引)欲晚(引)誐娑摩(引)氷誐攞濕摩(二合)輸嚕(二合)嚩入枳(引)唧訥袪多亢誐捺踰(二合)底設也(二合引)摩朗(引)巘地數尾提數具囉俱難拏迦惹也(二合引)儞哩伽(二合)瑟吒(二合引)鉢囉(二合)俱瑟吒(二合引)尾賀孕(二合)賽迦儞瑟姹(二合引)娑摩(引)沒哩(二合)怛也(二合)僧誐哩(二合)呬也(二合)未𠆙(切身)多(引)儞(去)野多(引)滿多迦(引)嚩(引)娑彌怛踰(二合)訖底(二合)毘哩禰(二合引)尾儞哩婆(二合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)怛尾(二合)釤惹(引)攞蓋囉(引)沒那(二合)妬凍誐贊左怛頗(二合)拏作訖囉(二合)嚩(引)朗摩賀(引)尾跋囉(二合)摩俱鉢禰(引)鉢旦(二合)多儞(去)怛囕(二合)訖里(二合)旦(引)多誐囉(二合)賀誐囉(二合)娑多(二合)迦(引)魯誐囉(二合)難拏(引)努嚕半尾嚕半尾嚕播(引)乞叉(二合)建吒捺踰(二合)丁訥瑟吒(二合)摩(引)尸尾刪儞哩尾(二合)尸部多摩(引)演多摩仙那摩(引)娑建(二合)那底(丁逸切)埵(引)摩努娑蜜哩(三合)怛也(二合)禰(引)尾乞叉(二合)赦曩瑟吒(二合)鼻底補摩(引)曩嚩那曩俱賀囉儞哩誐(二合)多吒吒賀(引)酥蘭拏(二合)娑(引)怛也(二合引)嚩迦入嚩(二合引)攞摩(引)軍拏黎部多嚩迦怛囉(三合)跋嚕(二合)鑁具囉能瑟吒囉(三合)迦囉(引)朗迦囉(引)兀嚕(二合)特哩(二合)旦(引)怛囉(二合引)嚩黎惹(引)攞摩(引)吠瑟胝(二合)多摩也(二合引)攞嚩黎尼(二合)儞嚩度馱多(引)儗儞(二合)鉢囉(二合)婆(引)氷誐攞路攞嚩(引)朗迦囉(引)朗迦頗攞(引)哩捺囉(三合)散馱(引)哩𧹞夜(引)覩嚩(引)喃尾馱(引)喃俱達娑(引)陀陀(引)喃吠(引)提馱(引)嚩曩(引)娑他(二合)誐哩(二合)呬妬誐囉(二合)設娑怛囕(三合)尾嚩娑怛囕(三合)芻馱(引)囉怛喃(三合)三母怛囉(二合)娑演旦怛他(引)鉢設妬必埵訥捺誐哩(三合)多滿怛囉(二合引)叉囉囉囉也(二合引)曳努禰(引)呬努禰(引)尾多(引)哩(引)多晚(引)摩鉢囉(二合)娑(引)那(引)捺婆(二合)焰乃嚩散惹(引)野帝(引)尾惹曩誐賀曩播(引)那波鉢囕(二合引)多建(引)多(引)具囉(引)特嚩(二合)酥馱(引)地多(引)俱波囉訖旦(二合)多儞(去)怛囉(二合引)訥囉(引)魯攞嚩訖囉(二合引)酥散曩馱誐(引)怛囉(二合引)薩輸攞(引)悉賀娑多(二合引)尾唧怛囉(二合引)欲晚(引)誐娑摩(引)氷誐攞濕摩(二合)輸嚕(二合)嚩入枳(引)唧訥袪多亢誐捺踰(二合)底設也(二合引)摩朗(引)巘地數尾提數具囉俱難拏迦惹也(二合引)儞哩伽(二合)瑟吒(二合引)鉢囉(二合)俱瑟吒(二合引)尾賀孕(二合)賽迦儞瑟姹(二合引)娑摩(引)沒哩(二合)怛也(二合)僧誐哩(二合)呬也(二合)未𠆙(切身)多(引)儞(去)野多(引)滿多迦(引)嚩(引)娑彌怛踰(二合)訖底(二合)毘哩禰(二合引)尾儞哩婆(二合

)蹉演多骨嚕(二合)馱(引)尾娑普(二合)囕多薩怛鑁(三合)囕妬比憾妬捺踰(二合)多(引)娑多(二合)娑迦(二合)囉(引)彌怛囉(二合)旦(引)演(引)底補薩娑多(二合)晚(引)摩鉢囉(二合)拏(引)摩(引)塞訖凌(二合)曩(引)摩娑枳哩多(二合)喃(引)俱比多儞哩(二合)鉢底具囉吽迦(引)囉僧祖那曩(引)難多嚕𠆙(切身)尾多骨嚕(二合)馱尾囉(引)那囉(引)訖哩(二合)瑟吒(二合)枳舍(引)誐囉(二合)賀誐囉(二合)娑多(二合)佉娑多(二合引)嚩曩輸嚕(二合)多𤚥(引)誐薩播(引)瑟尼(二合)鉢囉(二合)播(引)多(引)契洛芻禰旦(引)誐伊嚩砌寅(二合)曩博叉(引)毘部多(引)室左(二合)攞捺鼻(二合)摩迦(引)攞(引)野娑薩凌(二合)佉攞(引)那(引)摩散那(引)儞帝(引)曩(引)哩捺囉(三合)枳孕(二合)惹(引)攞迦(二合)巘彈(引)馱魯沒馱(二合引)黎摩(引)攞(引)三摩(引)陵儗多(引)沒惹(二合)馱曳(引)乃嚩乃娑孕(二合)儞也(二合)婆(引)誐捺紇哩(二合)欲誐彌(二合引)曩僧惹(引)多訖哩(二合)蹉嚩也(二合)他(引)尾訖攞(二合)尾部多(引)唧多(引)曩囉(引)滿馱曩(引)誐(引)囉摩特曳(二合引)薩體(二合)多(引)迦(引)攞努帶哩嚩(引)乞叉(二合)蓋(去)囉(引)沒哩(二合)多(引)禰(引)尾多(引)哩(引)惹曳(引)滿馱喃(引)目乞叉(二合)尼埵(引)摩褥娑蜜哩(三合)怛也(二合)𤚥(引)多乞叉(二合)𧹞曩瑟吒(二合)鼻底訖囉(二合)摩(引)鉢囉(二合)攞野波嚩曩贊拏贊拏(引)儞魯度多儞哩度(二合)迦魯努(尼所切)攞摩(引)攞(引)俱隷僧俱隷作訖囉(二合)作訖哩(二合)囉底骨嚕(二合)囉曩(引)儗孕(二合)捺囉(二合)頗怛迦(二合引)囉嚩呬儞(二合)娑普(二合)凌虞怛迦(二合)哩(去)補瑟波(二合)訥誐囉(二合)娑多(二合)尾畔娑𤚥薩踰(二合)蹉攞怛補(二合)蹉馱(引)囉(引)賀妬度多尾(去)唧(去)左野(引)捺尾(二合)跋囉(二合)摩怛培(二合)曩賓拏(引)尼(去)半(引)拏哩(引)訥薩多(二合)哩(引)娑(引)誐哩寅(二合)多囉呬(二合)多(引)尸(引)沙俱隷(引)尾舍(引)隷娑母祛多播(引)多(引)攞誐哩多(二合)娑體(二合)多(引)嚩哩多(二合)三跋蘭(二合引)多波哩也(二合)娑多(二合)布多(引)捺哩(二合)帝薩埵𡃤迦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )蹉演多骨嚕(二合)馱(引)尾娑普(二合)囕多薩怛鑁(三合)囕妬比憾妬捺踰(二合)多(引)娑多(二合)娑迦(二合)囉(引)彌怛囉(二合)旦(引)演(引)底補薩娑多(二合)晚(引)摩鉢囉(二合)拏(引)摩(引)塞訖凌(二合)曩(引)摩娑枳哩多(二合)喃(引)俱比多儞哩(二合)鉢底具囉吽迦(引)囉僧祖那曩(引)難多嚕𠆙(切身)尾多骨嚕(二合)馱尾囉(引)那囉(引)訖哩(二合)瑟吒(二合)枳舍(引)誐囉(二合)賀誐囉(二合)娑多(二合)佉娑多(二合引)嚩曩輸嚕(二合)多𤚥(引)誐薩播(引)瑟尼(二合)鉢囉(二合)播(引)多(引)契洛芻禰旦(引)誐伊嚩砌寅(二合)曩博叉(引)毘部多(引)室左(二合)攞捺鼻(二合)摩迦(引)攞(引)野娑薩凌(二合)佉攞(引)那(引)摩散那(引)儞帝(引)曩(引)哩捺囉(三合)枳孕(二合)惹(引)攞迦(二合)巘彈(引)馱魯沒馱(二合引)黎摩(引)攞(引)三摩(引)陵儗多(引)沒惹(二合)馱曳(引)乃嚩乃娑孕(二合)儞也(二合)婆(引)誐捺紇哩(二合)欲誐彌(二合引)曩僧惹(引)多訖哩(二合)蹉嚩也(二合)他(引)尾訖攞(二合)尾部多(引)唧多(引)曩囉(引)滿馱曩(引)誐(引)囉摩特曳(二合引)薩體(二合)多(引)迦(引)攞努帶哩嚩(引)乞叉(二合)蓋(去)囉(引)沒哩(二合)多(引)禰(引)尾多(引)哩(引)惹曳(引)滿馱喃(引)目乞叉(二合)尼埵(引)摩褥娑蜜哩(三合)怛也(二合)𤚥(引)多乞叉(二合)𧹞曩瑟吒(二合)鼻底訖囉(二合)摩(引)鉢囉(二合)攞野波嚩曩贊拏贊拏(引)儞魯度多儞哩度(二合)迦魯努(尼所切)攞摩(引)攞(引)俱隷僧俱隷作訖囉(二合)作訖哩(二合)囉底骨嚕(二合)囉曩(引)儗孕(二合)捺囉(二合)頗怛迦(二合引)囉嚩呬儞(二合)娑普(二合)凌虞怛迦(二合)哩(去)補瑟波(二合)訥誐囉(二合)娑多(二合)尾畔娑𤚥薩踰(二合)蹉攞怛補(二合)蹉馱(引)囉(引)賀妬度多尾(去)唧(去)左野(引)捺尾(二合)跋囉(二合)摩怛培(二合)曩賓拏(引)尼(去)半(引)拏哩(引)訥薩多(二合)哩(引)娑(引)誐哩寅(二合)多囉呬(二合)多(引)尸(引)沙俱隷(引)尾舍(引)隷娑母祛多播(引)多(引)攞誐哩多(二合)娑體(二合)多(引)嚩哩多(二合)三跋蘭(二合引)多波哩也(二合)娑多(二合)布多(引)捺哩(二合)帝薩埵𡃤迦

(引)多𡃤禰(引)尾多(引)哩(引)曩𡃤鉢囉(二合)波也(二合)帝(引)誐(引)達摩(引)惹(引)努捺伽喃(二合)摩賀(引)部儞提伊底戍婆嚩囉禰(去)惹曳惹(引)多吠禰(去)鉢囉(二合)謨禰(去)惹誐怛囉(二合引)拏禰(去)布瑟致(二合)禰沒哩(二合)地禰目訖底(二合)禰(去)部底跋捺哩(二合)酥跋捺哩(二合)訖哩(二合)播(引)捺哩(二合)酥贊捺囉(二合引)婆嚩訖哩(二合引)室吠(引)尾濕嚩(二合)嚕閉(去)度多怛釋也(三合)特嚩(二合)嚕閉度嚕(二合)吠(引)舍也(二合引)摩嚩蘭尼(二合引)設囉尼曳(二合引)酥奔尼曳(二合)酥鉢囉(二合)沒提(引)度多特鑁(二合引)多三沒馱囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆(引)氷誐計(引)尸(引)賀多(引)尸(引)沙努沙尾戍馱(引)囉他(二合)嚩(引)儗(引)濕嚩(二合)哩地也(二合引)曩踰儗(去)濕嚩(二合)哩鉢囉(二合)鉢多(二合)嚩捺曳(二合)曩嚩捺曳(二合引)底速剎彌(二合引)嚩哩(引)禰(引)尾帝(引)難拏迦娑妬(二合)怛囉(二合)彌(引)帝(引)曩奔尾曳(二合引)曩路俱詰路捺誐曩(二合)努刪達努阿娑覩(二合)冐馱寫難曩左踰(二合)旦儞惹囕沒囉(二合)憾摩(二合)嚕捺隣(二合)捺囉(二合)尾瑟拏嚩(三合引)禰毘哩鑁(二合)禰旦布𡁠多努哩𡁠(二合)旦薩哩嚩(二合)路迦(引)尾劍嚩囕薄訖底(二合)尾𡁠(引)曩左(引)憾婆嚩焰怛嚩(引)謨伽(引)播(引)難(引)沒惹(引)嚩(引)達曩(引)多怛波(二合)嚕(去)那(引)曩尸攞乞叉(二合)摩(引)地也(二合引)曩尾哩也(二合引)禰毘室贊(二合引)尾多薩哩嚩(二合)訥佉(引)多訖凌(二合)薩哩嚩(二合)薩覩怛摩薩哩嚩(二合)薩埵(二合)囉他(二合)迦(引)哩𡁠曩寫(引)摩憾波誐嚩怛也(二合)阿(引)哩也(二合)多(引)囉(引)野(引)難拏迦娑妬(二合)怛囉(二合)三摩(引)鉢多(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (引)多𡃤禰(引)尾多(引)哩(引)曩𡃤鉢囉(二合)波也(二合)帝(引)誐(引)達摩(引)惹(引)努捺伽喃(二合)摩賀(引)部儞提伊底戍婆嚩囉禰(去)惹曳惹(引)多吠禰(去)鉢囉(二合)謨禰(去)惹誐怛囉(二合引)拏禰(去)布瑟致(二合)禰沒哩(二合)地禰目訖底(二合)禰(去)部底跋捺哩(二合)酥跋捺哩(二合)訖哩(二合)播(引)捺哩(二合)酥贊捺囉(二合引)婆嚩訖哩(二合引)室吠(引)尾濕嚩(二合)嚕閉(去)度多怛釋也(三合)特嚩(二合)嚕閉度嚕(二合)吠(引)舍也(二合引)摩嚩蘭尼(二合引)設囉尼曳(二合引)酥奔尼曳(二合)酥鉢囉(二合)沒提(引)度多特鑁(二合引)多三沒馱囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆(引)氷誐計(引)尸(引)賀多(引)尸(引)沙努沙尾戍馱(引)囉他(二合)嚩(引)儗(引)濕嚩(二合)哩地也(二合引)曩踰儗(去)濕嚩(二合)哩鉢囉(二合)鉢多(二合)嚩捺曳(二合)曩嚩捺曳(二合引)底速剎彌(二合引)嚩哩(引)禰(引)尾帝(引)難拏迦娑妬(二合)怛囉(二合)彌(引)帝(引)曩奔尾曳(二合引)曩路俱詰路捺誐曩(二合)努刪達努阿娑覩(二合)冐馱寫難曩左踰(二合)旦儞惹囕沒囉(二合)憾摩(二合)嚕捺隣(二合)捺囉(二合)尾瑟拏嚩(三合引)禰毘哩鑁(二合)禰旦布𡁠多努哩𡁠(二合)旦薩哩嚩(二合)路迦(引)尾劍嚩囕薄訖底(二合)尾𡁠(引)曩左(引)憾婆嚩焰怛嚩(引)謨伽(引)播(引)難(引)沒惹(引)嚩(引)達曩(引)多怛波(二合)嚕(去)那(引)曩尸攞乞叉(二合)摩(引)地也(二合引)曩尾哩也(二合引)禰毘室贊(二合引)尾多薩哩嚩(二合)訥佉(引)多訖凌(二合)薩哩嚩(二合)薩覩怛摩薩哩嚩(二合)薩埵(二合)囉他(二合)迦(引)哩𡁠曩寫(引)摩憾波誐嚩怛也(二合)阿(引)哩也(二合)多(引)囉(引)野(引)難拏迦娑妬(二合)怛囉(二合)三摩(引)鉢多(二合)