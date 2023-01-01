讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
宋 天息災譯1卷CBETA T1106少于一万字 21 min
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第 1 卷
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
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西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯
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一心歸命禮， 適悅最吉祥。
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補多羅迦山， 其界以種種，
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珍寶所嚴飾， 種種寶林樹，
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枝蔓密垂布， 有種種成就，
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俱蘇摩妙花， 其華光普照，
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有種種池沼， 泉流種種聲，
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亦有種種色， 香象及鹿王，
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蜂王妙歌音， 緊那女美曲，
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犍闥婆奏樂。 聖天及人民，
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牟尼離欲眾， 恒集於其中，
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并餘菩薩眾， 及十地自在，
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聖多羅菩薩， 與千明妃等，
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忿怒大明王， 馬首等圍繞。
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于時聖具德， 觀自在菩薩，
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為利諸有情， 修大行已具，
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慈悲喜捨者， 處彼胎藏生，
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吉祥蓮華座， 安詳而端坐，
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與人天大眾， 而為說妙法。
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爾時金剛手， 大力忿怒王，
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為悲愍他故， 而問觀自在：
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「師子象虎蛇、 水火賊枷鎖，
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如是等八難， 懈怠劣有情，
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云何得免離， 長處輪迴海，
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貪欲瞋癡等， 輪迴縛所纏？
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若令得解脫， 我說彼能仁，
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為世所尊重。」 彼時觀自在，
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出美妙言音， 警覺金剛手：
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「祕密主諦聽。 我從無重壽，
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誓願之所生， 為諸世間母，
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手執優鉢華， 放光照此界，
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人間及天上， 驚動是世界，
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藥叉羅剎等， 告言勿驚怖。
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我從佛變化， 為護於世間，
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種種嶮難怖、 刀兵及飢饉、
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輪迴種種怖， 我救有情故。
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世稱為哆囉， 說為佛之子，
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善哉應尊敬。」 言已便合掌，
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即踊空中住， 身光焰熾盛，
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乃宣此語言： 「此一百八名，
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是先佛所說， 十地自在等，
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無量諸菩薩， 聞之生歡喜。
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若有人受持， 諸罪悉消除，
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福增名稱廣， 資財多吉祥，
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諸病皆殄散， 安祥住福田，
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長壽乃安樂， 興慈度有情。
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彼名大牟尼， 具德如是說。」
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觀自在微笑， 乃觀於十方，
觀自在微笑， 乃觀於十方，
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變化運慈心， 即申其右手，
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福相莊嚴臂， 告彼大智言：
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「善哉金剛手！ 今聽大福德，
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是妙寂靜名， 正直為人說。
是妙寂靜名， 正直為人說。
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若聞得安樂， 豐財兼自在，
若聞得安樂， 豐財兼自在，
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諸病得解脫， 具足諸功德，
諸病得解脫， 具足諸功德，
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息除於中夭， 後終生極樂。
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諸天等當知， 諦聽我今說，
諸天等當知， 諦聽我今說，
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汝等深隨喜。 一百八名曰：
汝等深隨喜。 一百八名曰：
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「唵(引)室哩(二合上)迦理也(二合引)抳(上)麼賀(引)帝惹(一) 路(去引)迦馱(引上)怛哩(二合上)摩賀(引上)野捨(引上)(二) 薩囉娑嚩(二合)底(上)(三) 尾娑(引上)洛乞史(二合上)(四) 鉢囉(二合)枳穰(二合)(五) 室哩(二合上)(六) 沒地(七) 嚩(無鉢反轉舌)哩達(二合)寧(上聲呼)(八) 地哩(二合)底那(上引)(九) 補瑟致(二合)那(引上)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵(引上)迦(引上)囉(引上)(十二) 迦(引上)麼嚕弭(上)抳(上)(十三) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合)呬姤(引上)儞喻(二合)訖哆(二合引)(十四) 僧(去)㜸囉(二合引)謨(引去)多(引)囉抳(十五) 惹(引)野(引)(十六) 鉢囉(二合)枳穰(二合)播(引)囉蜜哆(引上)禰尾曳(二合)(十七) 阿(引上)哩野(二合)哆(引)囉(引)(十八) 麼努(上引)囉麼(引)(十九) 嫰努鼻(上)(二十) 商(去)企儞(二十一) 布(轉舌上)囉拏(二合引)(二十二) 尾儞也(二合引)囉倪以(二合)(二十三) 跛哩(二合)琰嚩(引)那(引)(二十四) 贊捺囉(二合引)曩曩(引上)(二十五) 麼賀(引)矯(魚夭反)哩(上)(二十六) 阿爾(仁際反)哆(上)(二十七) 比(去)哆嚩(引)薩娑(引)(二十八) 麼賀(引)麼(引)野(引)(二十九) 麼賀(引)濕吠(二合引)哆(上引)(三十) 麼賀(引)末攞跛囉(引)訖囉(二合)麼(引)(三十一) 麼賀(引)嚕(引上)捺囉(二合)(三十二) 麼賀(引)贊拏(上)(三十三) 訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)儞(泥逸反)素那儞(三十四) 鉢囉(二合)散(引)哆(上引)(三十五) 散(引)哆嚕(引)播(引)左(三十六) 尾惹(引)野(引)(三十七) 入嚩(二合引)攞曩鉢囉(二合)婆(引上)(三十八) 尾儞喻(二合)囉麼(二合引)理(三十九) 特嚩(二合)𠰒(上)(四十) 商(去)企(上)(四十一) 伽匿藝(二合上)(四十二) 作訖哩(二合)(四十三) 達弩囉達(二合)囉(引)(四十四) 染(引)婆儞(四十五) 薩檐(二合)婆儞(四十六) 迦(引上)理(上)(四十七) 迦(引)攞囉(引)怛哩(二合)(四十八) 儞(泥逸反)捨(引)拶哩(四十九) 囉(引)乞灑(二合)枲(上)(五十) 謨(去引)賀儞(五十一) 散(引)底(五十二) 建
「唵(引)室哩(二合上)迦理也(二合引)抳(上)麼賀(引)帝惹(一) 路(去引)迦馱(引上)怛哩(二合上)摩賀(引上)野捨(引上)(二) 薩囉娑嚩(二合)底(上)(三) 尾娑(引上)洛乞史(二合上)(四) 鉢囉(二合)枳穰(二合)(五) 室哩(二合上)(六) 沒地(七) 嚩(無鉢反轉舌)哩達(二合)寧(上聲呼)(八) 地哩(二合)底那(上引)(九) 補瑟致(二合)那(引上)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵(引上)迦(引上)囉(引上)(十二) 迦(引上)麼嚕弭(上)抳(上)(十三) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合)呬姤(引上)儞喻(二合)訖哆(二合引)(十四) 僧(去)㜸囉(二合引)謨(引去)多(引)囉抳(十五) 惹(引)野(引)(十六) 鉢囉(二合)枳穰(二合)播(引)囉蜜哆(引上)禰尾曳(二合)(十七) 阿(引上)哩野(二合)哆(引)囉(引)(十八) 麼努(上引)囉麼(引)(十九) 嫰努鼻(上)(二十) 商(去)企儞(二十一) 布(轉舌上)囉拏(二合引)(二十二) 尾儞也(二合引)囉倪以(二合)(二十三) 跛哩(二合)琰嚩(引)那(引)(二十四) 贊捺囉(二合引)曩曩(引上)(二十五) 麼賀(引)矯(魚夭反)哩(上)(二十六) 阿爾(仁際反)哆(上)(二十七) 比(去)哆嚩(引)薩娑(引)(二十八) 麼賀(引)麼(引)野(引)(二十九) 麼賀(引)濕吠(二合引)哆(上引)(三十) 麼賀(引)末攞跛囉(引)訖囉(二合)麼(引)(三十一) 麼賀(引)嚕(引上)捺囉(二合)(三十二) 麼賀(引)贊拏(上)(三十三) 訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)儞(泥逸反)素那儞(三十四) 鉢囉(二合)散(引)哆(上引)(三十五) 散(引)哆嚕(引)播(引)左(三十六) 尾惹(引)野(引)(三十七) 入嚩(二合引)攞曩鉢囉(二合)婆(引上)(三十八) 尾儞喻(二合)囉麼(二合引)理(三十九) 特嚩(二合)𠰒(上)(四十) 商(去)企(上)(四十一) 伽匿藝(二合上)(四十二) 作訖哩(二合)(四十三) 達弩囉達(二合)囉(引)(四十四) 染(引)婆儞(四十五) 薩檐(二合)婆儞(四十六) 迦(引上)理(上)(四十七) 迦(引)攞囉(引)怛哩(二合)(四十八) 儞(泥逸反)捨(引)拶哩(四十九) 囉(引)乞灑(二合)枲(上)(五十) 謨(去引)賀儞(五十一) 散(引)底(五十二) 建
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(引)哆(引)哩(上)(五十三) 捺囉(二合)尾膩(五十四) 戍婆(引)(五十五) 沒囉(二合引)憾麼(二合)抳(上)(五十六) 吠那麼(引)哆(引)左(五十七) 噳(上)呬攞(引)(五十八) 噳(上)賀嚩(引)悉儞(上)(五十九) 蟒㜸理也(切身引)(六十) 商(去)迦哩(上)(六十一) 燥(上引)弭也(二合引)(六十二) 惹(引)哆吠那(引)(六十三) 麼努(上引)惹(引)嚩(引)(六十四) 迦(上引)播(上引)理儞(六十五) 麼賀(引)禰尾(上)(六十六) 散地野(二合引)(六十七) 薩怛野(二合)(六十八) 跛囉(引)𠰒哆(引上)(六十九) 娑(引上)囉他(二合)嚩(引)賀訖哩(二合)播(上)尾瑟吒(二合引)(七十) 曩瑟吒(二合)麼(引)囉誐(二合)鉢囉(二合)那哩捨(二合)儞(上)(七十一) 嚩囉那(引)(七十二) 捨(引)薩儞(七十三) 捨(引)悉怛哩(三合上)(七十四) 悉怛哩(三合上)嚕(引)播(上)(七十五) 蜜哩(二合)哆尾訖囉(二合)麼(引)(七十六) 奢嚩哩(上)(七十七) 喻(上引)藝儞(七十八) 悉馱(引)(七十九) 贊拏(上引)理(上)(八十) 阿弭哆(上引)度嚕(二合)嚩(引)(八十一) 歎抳也(二合)(八十二) 奔(上)抳也(二合)(八十三) 麼賀(引)婆(去引)誐(引)(八十四) 素婆誐(引)(八十五) 畢哩(二合)野捺哩捨(二合)曩(引)(八十六) 訖哩(二合)怛(上引)哆(引)(八十七) 怛囉(二合引)薩儞(八十八) 擗(上)麼(引)(八十九) 塢㜸囉(二合引)塢㜸囉(二合)(九十) 麼賀(引)哆播(上)(九十一) 惹(引)誐禰迦(九十二) 呬姤(引)禰喻(二合)訖哆(二合)(九十三) 薩囉抳也(二合引)婆訖底(二合)嚩怛娑(二合)攞(引)(九十四) 嚩(引)藝濕嚩(二合)哩(上引)(九十五) 失嚩(引)(九十六) 素(上)乞瑟麼(三合)(九十七) 儞(泥逸反)底也(二合)薩(准上轉舌)嚩怛囉(二合)惹努惹(引)(九十八) 薩(准上)嚩(引)囉他(二合)娑(引)達寧(上)(九十九) 跋捺囉(二合引)(一百) 噳(上)悉怛哩(三合上)(一百一) 馱(上引)怛哩(二合上)(一百二) 達難那娜(上引)(一百三) 阿婆野(引)(一百四) 矯(魚夭反)哆弭(上)(一百五) 奔(平)抳也(二合引)(一百六) 室哩(二合)𤚥(去引)(
(引)哆(引)哩(上)(五十三) 捺囉(二合)尾膩(五十四) 戍婆(引)(五十五) 沒囉(二合引)憾麼(二合)抳(上)(五十六) 吠那麼(引)哆(引)左(五十七) 噳(上)呬攞(引)(五十八) 噳(上)賀嚩(引)悉儞(上)(五十九) 蟒㜸理也(切身引)(六十) 商(去)迦哩(上)(六十一) 燥(上引)弭也(二合引)(六十二) 惹(引)哆吠那(引)(六十三) 麼努(上引)惹(引)嚩(引)(六十四) 迦(上引)播(上引)理儞(六十五) 麼賀(引)禰尾(上)(六十六) 散地野(二合引)(六十七) 薩怛野(二合)(六十八) 跛囉(引)𠰒哆(引上)(六十九) 娑(引上)囉他(二合)嚩(引)賀訖哩(二合)播(上)尾瑟吒(二合引)(七十) 曩瑟吒(二合)麼(引)囉誐(二合)鉢囉(二合)那哩捨(二合)儞(上)(七十一) 嚩囉那(引)(七十二) 捨(引)薩儞(七十三) 捨(引)悉怛哩(三合上)(七十四) 悉怛哩(三合上)嚕(引)播(上)(七十五) 蜜哩(二合)哆尾訖囉(二合)麼(引)(七十六) 奢嚩哩(上)(七十七) 喻(上引)藝儞(七十八) 悉馱(引)(七十九) 贊拏(上引)理(上)(八十) 阿弭哆(上引)度嚕(二合)嚩(引)(八十一) 歎抳也(二合)(八十二) 奔(上)抳也(二合)(八十三) 麼賀(引)婆(去引)誐(引)(八十四) 素婆誐(引)(八十五) 畢哩(二合)野捺哩捨(二合)曩(引)(八十六) 訖哩(二合)怛(上引)哆(引)(八十七) 怛囉(二合引)薩儞(八十八) 擗(上)麼(引)(八十九) 塢㜸囉(二合引)塢㜸囉(二合)(九十) 麼賀(引)哆播(上)(九十一) 惹(引)誐禰迦(九十二) 呬姤(引)禰喻(二合)訖哆(二合)(九十三) 薩囉抳也(二合引)婆訖底(二合)嚩怛娑(二合)攞(引)(九十四) 嚩(引)藝濕嚩(二合)哩(上引)(九十五) 失嚩(引)(九十六) 素(上)乞瑟麼(三合)(九十七) 儞(泥逸反)底也(二合)薩(准上轉舌)嚩怛囉(二合)惹努惹(引)(九十八) 薩(准上)嚩(引)囉他(二合)娑(引)達寧(上)(九十九) 跋捺囉(二合引)(一百) 噳(上)悉怛哩(三合上)(一百一) 馱(上引)怛哩(二合上)(一百二) 達難那娜(上引)(一百三) 阿婆野(引)(一百四) 矯(魚夭反)哆弭(上)(一百五) 奔(平)抳也(二合引)(一百六) 室哩(二合)𤚥(去引)(
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一百七) 路(去引)計濕嚩(二合)囉(引)麼祖(去引)底(一百八)」
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「以說此百八， 寂靜祕密名，
「以說此百八， 寂靜祕密名，
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能利諸有情。 希有祕福田，
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天上及人間， 亦甚難逢遇，
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令一切有情， 瞻視得安樂。
令一切有情， 瞻視得安樂。
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智者應一心， 澡浴淨其身，
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三時專念誦， 時彼人不久，
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得王所愛敬， 離苦得安樂，
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貧者獲財寶， 愚得大智慧，
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聰睿不復疑， 枷鎖得解脫，
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不勝還得勝， 冤返為善友。
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鋒牙及利角， 鬪諍并嶮難，
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種種怖畏等， 憶念此名者，
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能救是諸怖， 止息中天命，
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名稱得廣布， 恒生善貴族。
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彼惟獨一身， 或因行坐臥，
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當獲人稱譽， 壽命得時長，
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人間受快樂。 天龍及藥叉、
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羅剎犍闥嚩、 臭神食穢神、
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惡心摩怛嚕、 女魅拏明努、
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塢娑怛羅等， 癲癎及膊行、
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吠怛拏大鬼、 拏枳儞等神，
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及餘惡心者， 不敢越其影，
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何況鬪戰處。 暴惡之有情、
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禁呪及幻術， 悉不能侵害。
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自在有威德， 子孫及財產，
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增長無有量， 獲宿命智通，
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上族見皆喜， 無礙大辯才，
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了達諸論義。 得遇善知識，
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莊嚴菩提心， 於生生世世，
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恒親近諸佛。」
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讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
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