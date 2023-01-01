讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

「唵(引)室哩(二合上)迦理也(二合引)抳(上)麼賀(引)帝惹(一) 路(去引)迦馱(引上)怛哩(二合上)摩賀(引上)野捨(引上)(二) 薩囉娑嚩(二合)底(上)(三) 尾娑(引上)洛乞史(二合上)(四) 鉢囉(二合)枳穰(二合)(五) 室哩(二合上)(六) 沒地(七) 嚩(無鉢反轉舌)哩達(二合)寧(上聲呼)(八) 地哩(二合)底那(上引)(九) 補瑟致(二合)那(引上)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵(引上)迦(引上)囉(引上)(十二) 迦(引上)麼嚕弭(上)抳(上)(十三) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合)呬姤(引上)儞喻(二合)訖哆(二合引)(十四) 僧(去)㜸囉(二合引)謨(引去)多(引)囉抳(十五) 惹(引)野(引)(十六) 鉢囉(二合)枳穰(二合)播(引)囉蜜哆(引上)禰尾曳(二合)(十七) 阿(引上)哩野(二合)哆(引)囉(引)(十八) 麼努(上引)囉麼(引)(十九) 嫰努鼻(上)(二十) 商(去)企儞(二十一) 布(轉舌上)囉拏(二合引)(二十二) 尾儞也(二合引)囉倪以(二合)(二十三) 跛哩(二合)琰嚩(引)那(引)(二十四) 贊捺囉(二合引)曩曩(引上)(二十五) 麼賀(引)矯(魚夭反)哩(上)(二十六) 阿爾(仁際反)哆(上)(二十七) 比(去)哆嚩(引)薩娑(引)(二十八) 麼賀(引)麼(引)野(引)(二十九) 麼賀(引)濕吠(二合引)哆(上引)(三十) 麼賀(引)末攞跛囉(引)訖囉(二合)麼(引)(三十一) 麼賀(引)嚕(引上)捺囉(二合)(三十二) 麼賀(引)贊拏(上)(三十三) 訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)儞(泥逸反)素那儞(三十四) 鉢囉(二合)散(引)哆(上引)(三十五) 散(引)哆嚕(引)播(引)左(三十六) 尾惹(引)野(引)(三十七) 入嚩(二合引)攞曩鉢囉(二合)婆(引上)(三十八) 尾儞喻(二合)囉麼(二合引)理(三十九) 特嚩(二合)𠰒(上)(四十) 商(去)企(上)(四十一) 伽匿藝(二合上)(四十二) 作訖哩(二合)(四十三) 達弩囉達(二合)囉(引)(四十四) 染(引)婆儞(四十五) 薩檐(二合)婆儞(四十六) 迦(引上)理(上)(四十七) 迦(引)攞囉(引)怛哩(二合)(四十八) 儞(泥逸反)捨(引)拶哩(四十九) 囉(引)乞灑(二合)枲(上)(五十) 謨(去引)賀儞(五十一) 散(引)底(五十二) 建

「唵(引)室哩(二合上)迦理也(二合引)抳(上)麼賀(引)帝惹(一) 路(去引)迦馱(引上)怛哩(二合上)摩賀(引上)野捨(引上)(二) 薩囉娑嚩(二合)底(上)(三) 尾娑(引上)洛乞史(二合上)(四) 鉢囉(二合)枳穰(二合)(五) 室哩(二合上)(六) 沒地(七) 嚩(無鉢反轉舌)哩達(二合)寧(上聲呼)(八) 地哩(二合)底那(上引)(九) 補瑟致(二合)那(引上)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵(引上)迦(引上)囉(引上)(十二) 迦(引上)麼嚕弭(上)抳(上)(十三) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合)呬姤(引上)儞喻(二合)訖哆(二合引)(十四) 僧(去)㜸囉(二合引)謨(引去)多(引)囉抳(十五) 惹(引)野(引)(十六) 鉢囉(二合)枳穰(二合)播(引)囉蜜哆(引上)禰尾曳(二合)(十七) 阿(引上)哩野(二合)哆(引)囉(引)(十八) 麼努(上引)囉麼(引)(十九) 嫰努鼻(上)(二十) 商(去)企儞(二十一) 布(轉舌上)囉拏(二合引)(二十二) 尾儞也(二合引)囉倪以(二合)(二十三) 跛哩(二合)琰嚩(引)那(引)(二十四) 贊捺囉(二合引)曩曩(引上)(二十五) 麼賀(引)矯(魚夭反)哩(上)(二十六) 阿爾(仁際反)哆(上)(二十七) 比(去)哆嚩(引)薩娑(引)(二十八) 麼賀(引)麼(引)野(引)(二十九) 麼賀(引)濕吠(二合引)哆(上引)(三十) 麼賀(引)末攞跛囉(引)訖囉(二合)麼(引)(三十一) 麼賀(引)嚕(引上)捺囉(二合)(三十二) 麼賀(引)贊拏(上)(三十三) 訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)儞(泥逸反)素那儞(三十四) 鉢囉(二合)散(引)哆(上引)(三十五) 散(引)哆嚕(引)播(引)左(三十六) 尾惹(引)野(引)(三十七) 入嚩(二合引)攞曩鉢囉(二合)婆(引上)(三十八) 尾儞喻(二合)囉麼(二合引)理(三十九) 特嚩(二合)𠰒(上)(四十) 商(去)企(上)(四十一) 伽匿藝(二合上)(四十二) 作訖哩(二合)(四十三) 達弩囉達(二合)囉(引)(四十四) 染(引)婆儞(四十五) 薩檐(二合)婆儞(四十六) 迦(引上)理(上)(四十七) 迦(引)攞囉(引)怛哩(二合)(四十八) 儞(泥逸反)捨(引)拶哩(四十九) 囉(引)乞灑(二合)枲(上)(五十) 謨(去引)賀儞(五十一) 散(引)底(五十二) 建

(引)哆(引)哩(上)(五十三) 捺囉(二合)尾膩(五十四) 戍婆(引)(五十五) 沒囉(二合引)憾麼(二合)抳(上)(五十六) 吠那麼(引)哆(引)左(五十七) 噳(上)呬攞(引)(五十八) 噳(上)賀嚩(引)悉儞(上)(五十九) 蟒㜸理也(切身引)(六十) 商(去)迦哩(上)(六十一) 燥(上引)弭也(二合引)(六十二) 惹(引)哆吠那(引)(六十三) 麼努(上引)惹(引)嚩(引)(六十四) 迦(上引)播(上引)理儞(六十五) 麼賀(引)禰尾(上)(六十六) 散地野(二合引)(六十七) 薩怛野(二合)(六十八) 跛囉(引)𠰒哆(引上)(六十九) 娑(引上)囉他(二合)嚩(引)賀訖哩(二合)播(上)尾瑟吒(二合引)(七十) 曩瑟吒(二合)麼(引)囉誐(二合)鉢囉(二合)那哩捨(二合)儞(上)(七十一) 嚩囉那(引)(七十二) 捨(引)薩儞(七十三) 捨(引)悉怛哩(三合上)(七十四) 悉怛哩(三合上)嚕(引)播(上)(七十五) 蜜哩(二合)哆尾訖囉(二合)麼(引)(七十六) 奢嚩哩(上)(七十七) 喻(上引)藝儞(七十八) 悉馱(引)(七十九) 贊拏(上引)理(上)(八十) 阿弭哆(上引)度嚕(二合)嚩(引)(八十一) 歎抳也(二合)(八十二) 奔(上)抳也(二合)(八十三) 麼賀(引)婆(去引)誐(引)(八十四) 素婆誐(引)(八十五) 畢哩(二合)野捺哩捨(二合)曩(引)(八十六) 訖哩(二合)怛(上引)哆(引)(八十七) 怛囉(二合引)薩儞(八十八) 擗(上)麼(引)(八十九) 塢㜸囉(二合引)塢㜸囉(二合)(九十) 麼賀(引)哆播(上)(九十一) 惹(引)誐禰迦(九十二) 呬姤(引)禰喻(二合)訖哆(二合)(九十三) 薩囉抳也(二合引)婆訖底(二合)嚩怛娑(二合)攞(引)(九十四) 嚩(引)藝濕嚩(二合)哩(上引)(九十五) 失嚩(引)(九十六) 素(上)乞瑟麼(三合)(九十七) 儞(泥逸反)底也(二合)薩(准上轉舌)嚩怛囉(二合)惹努惹(引)(九十八) 薩(准上)嚩(引)囉他(二合)娑(引)達寧(上)(九十九) 跋捺囉(二合引)(一百) 噳(上)悉怛哩(三合上)(一百一) 馱(上引)怛哩(二合上)(一百二) 達難那娜(上引)(一百三) 阿婆野(引)(一百四) 矯(魚夭反)哆弭(上)(一百五) 奔(平)抳也(二合引)(一百六) 室哩(二合)𤚥(去引)(