聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多羅大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多羅大菩薩。

爾時多羅大菩薩，所有未曾見聞往昔大陀羅尼法，願施宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時多羅大菩薩，所有未曾見聞往昔大陀羅尼法，願施宣說。

「唵(引)(一) 怛賴(二合引)路(引)吉野(二合)(二) 尾惹野(三) 阿𠰒旦(四) 惹野(五) 阿儞寅(二合)𠰒哆(六) 惹野(七) 阿惹野(八) 尾惹野(九) 摩賀(引)惹野(十) 尾惹野(十一) 惹野惹野(十二) 呬(引)呬(十三)(引)娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(十四) 左囉左囉(十五) 嚩囉禰(引)嚩囉禰(十六)(引)摩賀(引)迦嚕尼計(引)禰尾(十七) 尾羅娑尾羅娑(十八) 尾羅(引)娑(十九) 嚩日囉(二十)(二合)謨(引)那迦哩(二十一) 尾惹野禰(引)尾(二十二) 呬(引)呬(引)(二十三) 吉孕(二合)吉孕(二合)(二十四) 尾覽麼細(引)(二十五) 娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(二十六) 摩賀(引)鉢囉(二合)諦詣(引)(二十七) 阿儞嚩(引)哩哆(二十八) 鉢囉(二合)娑哩(二十九)(引)摩賀(引)迦嚕尼計(三十)(引)哆囕詣儞(三十一) 吽吽(三十二) 薩頗(二合)吒薩頗(二合)吒(三十三) 阿尾(引)瑟吒(二合)野 三尾瑟吒(二合)野(三十四) 度曩度曩(三十五) 尾度曩尾度曩(三十六) 劍波劍波(三十七) 劍波(引)波野(三十八) 蘇囉鼻(三十九) 巘馱(四十)(引)地嚩(引)悉哆目契(引)(四十一) 賀羅馱囉馱末羅(四十二) 散誐哩惹(二合)曩鼻(四十三) 摩尼(引)嚕(引)(四十四) 尾捨那尾捨那(四十五) 呬(引)呬(引)(四十六) 婆誐嚩諦(四十七) 散怛囉(二合引)娑野(四十八) 尾覲喃(二合引)(四十九) 波哩波(引)羅野(引)(五十) 娑麼(二合引)劍(五十一) 麼(引)儞儞麼(引)儞儞(五十二) 那摩儞那摩儞(五十三) 三冐(引)馱儞(五十四) 三冐馱野(五十五) 三謨(引)賀野三謨(引)賀野(五十六) 賀囉賀囉(五十七) 呬哩呬哩(五十八) 護嚕護嚕(五十九) 尾哆囉際(六十)(引)尾囉惹憾(六十一) 尾囉惹憾(六十二) 怛嚕(二合引)吒野(六十三) 怛嚕(二合引)吒野(六十四) 散怛嚕(二合引)吒野(六十五) 散怛嚕(二合引)吒野(六十六) 滿哩那(二合)滿哩那(二合)(六十七) 那摩那摩(六十八) 三末囉三末囉(六十九) 具(引)囉具(引)囉(七十) 尾誐尾誐(七十一) 尾誐嚩諦(七十二) 曩謨(引)(七十三) 曩摩(七十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(七十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 怛賴(二合引)路(引)吉野(二合)(二) 尾惹野(三) 阿𠰒旦(四) 惹野(五) 阿儞寅(二合)𠰒哆(六) 惹野(七) 阿惹野(八) 尾惹野(九) 摩賀(引)惹野(十) 尾惹野(十一) 惹野惹野(十二) 呬(引)呬(十三)(引)娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(十四) 左囉左囉(十五) 嚩囉禰(引)嚩囉禰(十六)(引)摩賀(引)迦嚕尼計(引)禰尾(十七) 尾羅娑尾羅娑(十八) 尾羅(引)娑(十九) 嚩日囉(二十)(二合)謨(引)那迦哩(二十一) 尾惹野禰(引)尾(二十二) 呬(引)呬(引)(二十三) 吉孕(二合)吉孕(二合)(二十四) 尾覽麼細(引)(二十五) 娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(二十六) 摩賀(引)鉢囉(二合)諦詣(引)(二十七) 阿儞嚩(引)哩哆(二十八) 鉢囉(二合)娑哩(二十九)(引)摩賀(引)迦嚕尼計(三十)(引)哆囕詣儞(三十一) 吽吽(三十二) 薩頗(二合)吒薩頗(二合)吒(三十三) 阿尾(引)瑟吒(二合)野 三尾瑟吒(二合)野(三十四) 度曩度曩(三十五) 尾度曩尾度曩(三十六) 劍波劍波(三十七) 劍波(引)波野(三十八) 蘇囉鼻(三十九) 巘馱(四十)(引)地嚩(引)悉哆目契(引)(四十一) 賀羅馱囉馱末羅(四十二) 散誐哩惹(二合)曩鼻(四十三) 摩尼(引)嚕(引)(四十四) 尾捨那尾捨那(四十五) 呬(引)呬(引)(四十六) 婆誐嚩諦(四十七) 散怛囉(二合引)娑野(四十八) 尾覲喃(二合引)(四十九) 波哩波(引)羅野(引)(五十) 娑麼(二合引)劍(五十一) 麼(引)儞儞麼(引)儞儞(五十二) 那摩儞那摩儞(五十三) 三冐(引)馱儞(五十四) 三冐馱野(五十五) 三謨(引)賀野三謨(引)賀野(五十六) 賀囉賀囉(五十七) 呬哩呬哩(五十八) 護嚕護嚕(五十九) 尾哆囉際(六十)(引)尾囉惹憾(六十一) 尾囉惹憾(六十二) 怛嚕(二合引)吒野(六十三) 怛嚕(二合引)吒野(六十四) 散怛嚕(二合引)吒野(六十五) 散怛嚕(二合引)吒野(六十六) 滿哩那(二合)滿哩那(二合)(六十七) 那摩那摩(六十八) 三末囉三末囉(六十九) 具(引)囉具(引)囉(七十) 尾誐尾誐(七十一) 尾誐嚩諦(七十二) 曩謨(引)(七十三) 曩摩(七十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(七十五)」

說此呪已，爾時天人、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅迦、羅剎、部多、頻曩野迦等，聞大呪句掩面怕怖，振大神力求哀救護，歸命讚嘆多羅菩薩，目淨修廣心行真實，瞻示三界一切平等，目放慈光如觀自在，利益眾生如蓮華開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，爾時天人、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅迦、羅剎、部多、頻曩野迦等，聞大呪句掩面怕怖，振大神力求哀救護，歸命讚嘆多羅菩薩，目淨修廣心行真實，瞻示三界一切平等，目放慈光如觀自在，利益眾生如蓮華開。

爾時自在天王偏袒右肩右膝著地，及一切天人、阿修羅、持明眾等，集會長跪亦皆如是。於是自在天王即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時自在天王偏袒右肩右膝著地，及一切天人、阿修羅、持明眾等，集會長跪亦皆如是。於是自在天王即說呪曰：

「曩謨(引)曩麼怛娑昧(二合引)哆(引)囉(引)曳(引)禰鉢哆(引二合)挽哩左(二合)細(引)嚩訖叉野(三合引)末野(二合)努波摩禰嚩焰(二合)曩(引)麼(引)瑟吒(二合)設哆母孕(二合)哆𤚥(切身)娑嚩(二合)悉諦(二合)迦(引)尾惹野(引)蘇室哩(二合)訖史(二合)鉢囉(二合引)鼻惹拏(二合)鉢囉(二合)際(引)濕嚩(二合)哩伊濕嚩(二合)哩室佐(二合)必哩(二合)野(引)鼻瑟摩(二合引)贊拏(引)摩賀(引)左羅(引)嚩諦波納摩(二合)儞(引)怛囉(二合)波納摩(二合)目契波納摩(二合)曩(引)鼻蘇早(引)訖叉(二合)那(引)蘇路(引)左曩(引)尾舍(引)落(引)訖史(二合)儞羅(引)儞路(引)怛鉢(二合)羅鉢囉(二合)婆(引)怛囉(二合)哆舍囉拏野(二合引)蘇佉那(引)末羅那(引)嚕波那(引)怛他(引)曩(引)他曩(引)他迦哩撓(引)捺囉(二合)囉怛曩(二合)怛囉(二合)野尾舍(引)隷儞怛(引)沒撓(二合引)瑟恥(二合)哆(引)末囉(二合)曩契囉訖堵(二合引)怛鉢(二合)羅路(引)左曩(引)難那難那末羅(引)鉢納摩(二合引)鉢納摩(二合引)婆(引)鉢納摩(二合)哆(引)囉迦(引)怛賴(二合引)路(引)枳野(二合)那摩儞扇(引)哆(引)鼻摩尾(引)誐(引)摩賀(引)末羅(引)那摩儞那(引)摩儞再嚩舍(引)隷儞儞哩(二合)嚩囉(引)波囉(引)鉢囉(二合)拏哆(引)嚩日哩(二合)尾惹曳鉢囉(二合)婆(引)濕嚩(二合)哩尾囉惹摩羅(引)再(引)嚩冐(引)地室贊(二合引)捺哩(二合)蘇囉嚩囉(引)哩唧(二合)哆(引)阿護諦(入)鉢囉(二合引)護諦室再(二合引)嚩嚩(引)嚕尼左(引)嚕嚩哩左(二合)娑(引)嚩(引)嚕尼喻地儞隷拏補杲(二合)瑟波(二合引)曩(引)摩摩努(引)賀哩怛哩(二合)尸佉(引)怛哩(二合)末隷室再(二合引)嚩怛哩(二合)儞(引)怛囉(二合引)怛哩(二合)摩羅(引)波賀(引)怛哩(二合)瑟拏(二合引)波曩野曩(引)娑(引)地尾(二合)怛他(引)娑(引)囉濕嚩(二合)諦摩哆(引)布瑟致(二合)那(引)奔尼野(二合)那(引)再(引)嚩播(引)波罕諦尾捨(引)囉那馱曩那(引)建(引)諦那(引)燥(引)摩野(二合引)蘇嚕播(引)蘇俱祖那哩麼(引)野(引)麼(引)野(引)嚩諦難(引)哆(引)難(引)哆𡀩訖叉(二合)囉際(引)摩賀(引)麼(引)隷儞那摩儞再嚩那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)曩麼怛娑昧(二合引)哆(引)囉(引)曳(引)禰鉢哆(引二合)挽哩左(二合)細(引)嚩訖叉野(三合引)末野(二合)努波摩禰嚩焰(二合)曩(引)麼(引)瑟吒(二合)設哆母孕(二合)哆𤚥(切身)娑嚩(二合)悉諦(二合)迦(引)尾惹野(引)蘇室哩(二合)訖史(二合)鉢囉(二合引)鼻惹拏(二合)鉢囉(二合)際(引)濕嚩(二合)哩伊濕嚩(二合)哩室佐(二合)必哩(二合)野(引)鼻瑟摩(二合引)贊拏(引)摩賀(引)左羅(引)嚩諦波納摩(二合)儞(引)怛囉(二合)波納摩(二合)目契波納摩(二合)曩(引)鼻蘇早(引)訖叉(二合)那(引)蘇路(引)左曩(引)尾舍(引)落(引)訖史(二合)儞羅(引)儞路(引)怛鉢(二合)羅鉢囉(二合)婆(引)怛囉(二合)哆舍囉拏野(二合引)蘇佉那(引)末羅那(引)嚕波那(引)怛他(引)曩(引)他曩(引)他迦哩撓(引)捺囉(二合)囉怛曩(二合)怛囉(二合)野尾舍(引)隷儞怛(引)沒撓(二合引)瑟恥(二合)哆(引)末囉(二合)曩契囉訖堵(二合引)怛鉢(二合)羅路(引)左曩(引)難那難那末羅(引)鉢納摩(二合引)鉢納摩(二合引)婆(引)鉢納摩(二合)哆(引)囉迦(引)怛賴(二合引)路(引)枳野(二合)那摩儞扇(引)哆(引)鼻摩尾(引)誐(引)摩賀(引)末羅(引)那摩儞那(引)摩儞再嚩舍(引)隷儞儞哩(二合)嚩囉(引)波囉(引)鉢囉(二合)拏哆(引)嚩日哩(二合)尾惹曳鉢囉(二合)婆(引)濕嚩(二合)哩尾囉惹摩羅(引)再(引)嚩冐(引)地室贊(二合引)捺哩(二合)蘇囉嚩囉(引)哩唧(二合)哆(引)阿護諦(入)鉢囉(二合引)護諦室再(二合引)嚩嚩(引)嚕尼左(引)嚕嚩哩左(二合)娑(引)嚩(引)嚕尼喻地儞隷拏補杲(二合)瑟波(二合引)曩(引)摩摩努(引)賀哩怛哩(二合)尸佉(引)怛哩(二合)末隷室再(二合引)嚩怛哩(二合)儞(引)怛囉(二合引)怛哩(二合)摩羅(引)波賀(引)怛哩(二合)瑟拏(二合引)波曩野曩(引)娑(引)地尾(二合)怛他(引)娑(引)囉濕嚩(二合)諦摩哆(引)布瑟致(二合)那(引)奔尼野(二合)那(引)再(引)嚩播(引)波罕諦尾捨(引)囉那馱曩那(引)建(引)諦那(引)燥(引)摩野(二合引)蘇嚕播(引)蘇俱祖那哩麼(引)野(引)麼(引)野(引)嚩諦難(引)哆(引)難(引)哆𡀩訖叉(二合)囉際(引)摩賀(引)麼(引)隷儞那摩儞再嚩那

摩曩(引)那摩曩(引)波賀(引)迦囉(引)隷建(引)諦摩怛鉢囉(三合)惹拏(二合)馱嚩路(引)麼(引)那捨摩儞怛他(引)蘇佉(引)鉢囉(二合)惹波諦諦哩他(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)嚩諦沒囉(二合)憾摩(二合)那(引)波囉弭(引)舍嚩(二合)哩贊捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)贊捺囉(二合)目契贊捺囉(二合)建(引)怛野(二合)波哩賀(引)尼蘇哩野(二合)禰鉢諦(二合)賀囉(引)囉摩野(二合引)囉摩尼蘇目契尸嚩(引)訖史(二合引)摩(引)訖史(二合)摩嚩諦諦哩他野(三合引)夢誐羅野(二合引)尾近曩(二合)曩(引)舍儞馱儞野(二合引)奔尼野(二合引)尾再(引)哆(引)左哆鉢哆(二合)惹敢(二合)謨曩那鉢囉(二合)婆(引)婆野罕尾阿婆野那(引)哆(引)囉(引)哆(引)囉(引)地波曩曩(引)薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)努波囉哆(引)布惹野(二合)挽禰野(二合引)鉢囉(二合)娑(引)那儞儞羅計舍(引)蘇尾(引)舍左囉怛曩(二合引)婆囉拏部沙拏(引)閉旦(引)末囉馱囉(引)禰(引)尾商(引)哩虞(二合引)捺婆(二合引)悉堵(引)入嚩(二合)羅(引)尾嚕(引)左曩(引)嚕(引)左曩(引)諦羅矯孕(二合)諦迦(引)羅(引)閉嚩日囉(二合)馱(引)哩尼曼拏羅(引)誐囉(二合)馱哩鼻摩(引)憾娑(引)憾娑戍唧悉弭(二合)哆(引)計(引)喻囉軍拏馱囉(引)賀(引)囉入嚩(二合)羅(引)迦羅閉儞蘇禰佉羅(引)左(引)嚕目契儞寅(二合)曩曩(引)鼻馱囉(引)蘇契摩尼鉢囉(二合)婆(引)摩尼馱囉(引)摩尼部沙拏部史哆(引)摩尼鉢囉(二合)普禰喻(二合引)哆嚩諦摩呬曼拏羅曼拏曩(引)禰鉢諦(二合入)建(引)諦馱哩嚩日哩(二合)曩囉曩(引)哩鉢囉(二合)冐(引)馱儞能瑟致哩(三合)難拏馱哩蘇摩野(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)尾(引)誐(引)三摩(引)呬哆(引)誐誐曩三摩(引)誐誐曩左(引)哩尼嚩囉(引)波婆(二合)囉賀囉鉢囉(二合)婆(引)迦(引)弭儞那摩儞薩哩嚩(二合)迦(引)摩俱嚕(二合引)馱鉢囉(二合)麼哩嚩(二合)迦租拏(引)馱哩惹(引)致撓(引)捺哩(二合)沒囉(二合)憾弭(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)舍嚩(二合)囉(引)野𠰒迦羅尾孕(二合)迦婆(引)尼蘇部嚕(二合)惹路(引)計(引)舍嚩(二合)囉俱羅(引)誐囉(二合)惹難尼難拏嚩諦贊尼嚩日哩(二合)囉怛曩(二合)鉢囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩曩(引)那摩曩(引)波賀(引)迦囉(引)隷建(引)諦摩怛鉢囉(三合)惹拏(二合)馱嚩路(引)麼(引)那捨摩儞怛他(引)蘇佉(引)鉢囉(二合)惹波諦諦哩他(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)嚩諦沒囉(二合)憾摩(二合)那(引)波囉弭(引)舍嚩(二合)哩贊捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)贊捺囉(二合)目契贊捺囉(二合)建(引)怛野(二合)波哩賀(引)尼蘇哩野(二合)禰鉢諦(二合)賀囉(引)囉摩野(二合引)囉摩尼蘇目契尸嚩(引)訖史(二合引)摩(引)訖史(二合)摩嚩諦諦哩他野(三合引)夢誐羅野(二合引)尾近曩(二合)曩(引)舍儞馱儞野(二合引)奔尼野(二合引)尾再(引)哆(引)左哆鉢哆(二合)惹敢(二合)謨曩那鉢囉(二合)婆(引)婆野罕尾阿婆野那(引)哆(引)囉(引)哆(引)囉(引)地波曩曩(引)薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)努波囉哆(引)布惹野(二合)挽禰野(二合引)鉢囉(二合)娑(引)那儞儞羅計舍(引)蘇尾(引)舍左囉怛曩(二合引)婆囉拏部沙拏(引)閉旦(引)末囉馱囉(引)禰(引)尾商(引)哩虞(二合引)捺婆(二合引)悉堵(引)入嚩(二合)羅(引)尾嚕(引)左曩(引)嚕(引)左曩(引)諦羅矯孕(二合)諦迦(引)羅(引)閉嚩日囉(二合)馱(引)哩尼曼拏羅(引)誐囉(二合)馱哩鼻摩(引)憾娑(引)憾娑戍唧悉弭(二合)哆(引)計(引)喻囉軍拏馱囉(引)賀(引)囉入嚩(二合)羅(引)迦羅閉儞蘇禰佉羅(引)左(引)嚕目契儞寅(二合)曩曩(引)鼻馱囉(引)蘇契摩尼鉢囉(二合)婆(引)摩尼馱囉(引)摩尼部沙拏部史哆(引)摩尼鉢囉(二合)普禰喻(二合引)哆嚩諦摩呬曼拏羅曼拏曩(引)禰鉢諦(二合入)建(引)諦馱哩嚩日哩(二合)曩囉曩(引)哩鉢囉(二合)冐(引)馱儞能瑟致哩(三合)難拏馱哩蘇摩野(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)尾(引)誐(引)三摩(引)呬哆(引)誐誐曩三摩(引)誐誐曩左(引)哩尼嚩囉(引)波婆(二合)囉賀囉鉢囉(二合)婆(引)迦(引)弭儞那摩儞薩哩嚩(二合)迦(引)摩俱嚕(二合引)馱鉢囉(二合)麼哩嚩(二合)迦租拏(引)馱哩惹(引)致撓(引)捺哩(二合)沒囉(二合)憾弭(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)舍嚩(二合)囉(引)野𠰒迦羅尾孕(二合)迦婆(引)尼蘇部嚕(二合)惹路(引)計(引)舍嚩(二合)囉俱羅(引)誐囉(二合)惹難尼難拏嚩諦贊尼嚩日哩(二合)囉怛曩(二合)鉢囉

(二合)婆尾部沙拏(引)軍拏羅(引)摩羅三嚩(引)馱(引)野(引)哆(引)野(引)摩野(二合引)摩努(引)努誐(引)尾儞野(二合引)馱哩嚕波馱哩末羅迦哩末羅(引)末羅馱囉再(引)嚩鉢囉(二合)惹拏(二合)設薩怛囉(二合)鉢囉(二合)賀(引)哩尼迦羅(引)迦羅(引)嚩諦再(引)嚩鉢囉(二合)惹波羅摩曩薩怛(二合)他(引)賀哩禰(二合)賀哩摩野(三合引)蘇賀哩摩野(三合引)左贊波供那(引)摩婆(引)蘇囉(引)賓誐羅(引)娑摩(引)舍哩(二合)野(引)𠰒瑟奴(二合)迦囉(引)隷迦囉那(引)波儞蘇婆誐(引)鉢囉(二合)覽弭儞再(引)嚩怛他左賀哩數(二合引)怛迦(二合)吒(引)俱羅(引)努嚕波(引)諦末羅(引)嚩訖囉(二合)俱嚕(二合引)馱鉢囉(二合)娑(引)那儞尾孕(二合)努嚩日囉(二合)目契地摩(引)地迦哩鉢囉(二合)惹拏(二合)嚩哩馱(二合)儞牟(引)隷尾嚕(引)左儞禰(引)尾薩哩嚩(二合)禰(引)嚩地迦(引)嚩囉(引)阿曩伽(引)曩(引)囉(引)野尼波(引)波賀哩落訖史弭(三合)覽惹嚩諦必哩(二合)野(引)蘇必哩(二合)野(引)必哩(二合)野散嚩(引)娑(引)必哩(二合)野唧(引)瑟吒(二合引)必哩(二合)野(引)嚩諦必哩(二合)野(引)必哩(二合)諦迦哩再嚩薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)三摩(引)室囉(二合)野(引)沒馱儞哩摩(二合引)拏儞哩摩(二合引)拏(引)麼(引)曩(引)波曩野喃迦哩羯哩摩(二合)訖隷(二合)舍鉢囉(二合)末體儞迦(引)摩賽(引)儞野(二合)鉢囉(二合)末體儞那捨惹拏(二合)曩馱哩冐(引)馱(引)那捨波(引)囉弭哆(引)室囉(二合)野(引)那捨部弭嚩尸鉢囉(二合引)鉢哆(二合引)摩賀(引)那捨末路(引)惹嚩(二合)羅(引)嚩日囉(二合)嚕尼嚩日囉(二合)馱哩嚩日囉(二合)蘇芻摩(二合引)蘇囉(引)摩賀(引)迦(引)羅(引)嚩日囉(二合)蘇摩曩那(引)嚩日囕(二合)俱勢蘇契婆致嚩日囉(二合)播(引)舍(引)蘇播(引)舍(引)左嚩日囉(二合)賀娑哆(二合引)尾羅(引)悉儞摩努(引)惹拏(二合)摩喃散嚩(引)馱(引)波囉尾近曩(二合)尾曩(引)捨儞鉢囉(二合)賀羅(二合引)那儞諦沒囉(二合)目契訖哩(二合)拏(引)曩(引)吒迦捺哩舍(二合)儞賀(引)羅(引)賀羅鉢囉(二合)婆(引)達(引)哩弭(二合)達哩摩(二合)難哆(引)嚩路吉儞曩謨(引)娑堵(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)婆尾部沙拏(引)軍拏羅(引)摩羅三嚩(引)馱(引)野(引)哆(引)野(引)摩野(二合引)摩努(引)努誐(引)尾儞野(二合引)馱哩嚕波馱哩末羅迦哩末羅(引)末羅馱囉再(引)嚩鉢囉(二合)惹拏(二合)設薩怛囉(二合)鉢囉(二合)賀(引)哩尼迦羅(引)迦羅(引)嚩諦再(引)嚩鉢囉(二合)惹波羅摩曩薩怛(二合)他(引)賀哩禰(二合)賀哩摩野(三合引)蘇賀哩摩野(三合引)左贊波供那(引)摩婆(引)蘇囉(引)賓誐羅(引)娑摩(引)舍哩(二合)野(引)𠰒瑟奴(二合)迦囉(引)隷迦囉那(引)波儞蘇婆誐(引)鉢囉(二合)覽弭儞再(引)嚩怛他左賀哩數(二合引)怛迦(二合)吒(引)俱羅(引)努嚕波(引)諦末羅(引)嚩訖囉(二合)俱嚕(二合引)馱鉢囉(二合)娑(引)那儞尾孕(二合)努嚩日囉(二合)目契地摩(引)地迦哩鉢囉(二合)惹拏(二合)嚩哩馱(二合)儞牟(引)隷尾嚕(引)左儞禰(引)尾薩哩嚩(二合)禰(引)嚩地迦(引)嚩囉(引)阿曩伽(引)曩(引)囉(引)野尼波(引)波賀哩落訖史弭(三合)覽惹嚩諦必哩(二合)野(引)蘇必哩(二合)野(引)必哩(二合)野散嚩(引)娑(引)必哩(二合)野唧(引)瑟吒(二合引)必哩(二合)野(引)嚩諦必哩(二合)野(引)必哩(二合)諦迦哩再嚩薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)三摩(引)室囉(二合)野(引)沒馱儞哩摩(二合引)拏儞哩摩(二合引)拏(引)麼(引)曩(引)波曩野喃迦哩羯哩摩(二合)訖隷(二合)舍鉢囉(二合)末體儞迦(引)摩賽(引)儞野(二合)鉢囉(二合)末體儞那捨惹拏(二合)曩馱哩冐(引)馱(引)那捨波(引)囉弭哆(引)室囉(二合)野(引)那捨部弭嚩尸鉢囉(二合引)鉢哆(二合引)摩賀(引)那捨末路(引)惹嚩(二合)羅(引)嚩日囉(二合)嚕尼嚩日囉(二合)馱哩嚩日囉(二合)蘇芻摩(二合引)蘇囉(引)摩賀(引)迦(引)羅(引)嚩日囉(二合)蘇摩曩那(引)嚩日囕(二合)俱勢蘇契婆致嚩日囉(二合)播(引)舍(引)蘇播(引)舍(引)左嚩日囉(二合)賀娑哆(二合引)尾羅(引)悉儞摩努(引)惹拏(二合)摩喃散嚩(引)馱(引)波囉尾近曩(二合)尾曩(引)捨儞鉢囉(二合)賀羅(二合引)那儞諦沒囉(二合)目契訖哩(二合)拏(引)曩(引)吒迦捺哩舍(二合)儞賀(引)羅(引)賀羅鉢囉(二合)婆(引)達(引)哩弭(二合)達哩摩(二合)難哆(引)嚩路吉儞曩謨(引)娑堵(二

合)諦(引)摩賀(引)禰(引)尾禰鉢哆(二合)嚩日囉(二合引)摩賀(引)未羅(引)野(引)怛鑁(二合)彌(引)嚩嚩日囉(二合引)娑(引)哩尼婆(引)史哆(引)蜜哩(二合)哆嚩日哩(二合)尼娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合)諦(引)摩賀(引)禰(引)尾禰鉢哆(二合)嚩日囉(二合引)摩賀(引)未羅(引)野(引)怛鑁(二合)彌(引)嚩嚩日囉(二合引)娑(引)哩尼婆(引)史哆(引)蜜哩(二合)哆嚩日哩(二合)尼娑嚩(二合)賀(引)」

是時自在天王讚說此一百八名已，而復告言：「汝多羅菩薩！善能宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時自在天王讚說此一百八名已，而復告言：「汝多羅菩薩！善能宣說。」

爾時多羅菩薩舒持光焰普照十方，而自憶念過去佛，言：「自在天王及諸天人志心諦聽。一切如來具大十力，恒作覆護。有如是廣大威德菩提道行，度脫汝等輪迴苦海生死大怖，得到涅盤究竟彼岸，令心發行信受明法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時多羅菩薩舒持光焰普照十方，而自憶念過去佛，言：「自在天王及諸天人志心諦聽。一切如來具大十力，恒作覆護。有如是廣大威德菩提道行，度脫汝等輪迴苦海生死大怖，得到涅盤究竟彼岸，令心發行信受明法。」

爾時有佛號曰光焰種種莊嚴如來，而復說言：「此大明力，於彼水陸一切眾生作大救護，於彼黑暗作大光明，於諸罪障出生善根。此大金剛陀羅尼，聞過去佛、作相應行，知者心得清淨，變成最上吉祥三昧，一切過惡而自消除，一切罪業而自不生。若復有人聽聞受持、專心讀誦，如佛說言，一切事業皆得成就，一切煩惱皆得解脫，一切眾生所願成滿，如來智法世間無等。又復讀誦此一百八名，多羅菩薩救護引導，得面正覺，所求成就。若國王大臣、長者居士，於前眾生悉皆歸伏，能破世間一切迷妄煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有佛號曰光焰種種莊嚴如來，而復說言：「此大明力，於彼水陸一切眾生作大救護，於彼黑暗作大光明，於諸罪障出生善根。此大金剛陀羅尼，聞過去佛、作相應行，知者心得清淨，變成最上吉祥三昧，一切過惡而自消除，一切罪業而自不生。若復有人聽聞受持、專心讀誦，如佛說言，一切事業皆得成就，一切煩惱皆得解脫，一切眾生所願成滿，如來智法世間無等。又復讀誦此一百八名，多羅菩薩救護引導，得面正覺，所求成就。若國王大臣、長者居士，於前眾生悉皆歸伏，能破世間一切迷妄煩惱。」

爾時光焰佛言：「彼人入如來族，是真師子，光明力等能覺天人，具精進力，獲彼如來最上端嚴名聞大士，善解法相利益最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光焰佛言：「彼人入如來族，是真師子，光明力等能覺天人，具精進力，獲彼如來最上端嚴名聞大士，善解法相利益最勝。」

又彼佛言：「離欲心喜、煩惱不生、善住適悅，發廣大心，長夜安隱。多羅菩薩愛樂守護，復得一切天龍鬼神怪未曾有歡喜愛樂，頂禮合掌住立讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼佛言：「離欲心喜、煩惱不生、善住適悅，發廣大心，長夜安隱。多羅菩薩愛樂守護，復得一切天龍鬼神怪未曾有歡喜愛樂，頂禮合掌住立讚歎。」