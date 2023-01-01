觀自在菩薩隨心呪經(亦名多唎心經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩隨心呪經(亦名多唎心經)

大唐總持寺沙門釋智通奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐總持寺沙門釋智通奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍大城耆闍崛山中，與無量大比丘俱；復有無量天、龍、夜叉、揵闥婆、阿素羅、伽嚕茶、緊那羅，各并眷屬；復有無量無數比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷恭敬圍繞。爾時會中有一菩薩名曰觀世音自在，即從座起，頂禮佛足，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今欲說阿唎多唎心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議，安樂世間多所饒益。若有天人受持之者，所有怨對惡障怖畏皆悉止息，一切外學禁呪碎散不能為害，隨心所願一切善業皆得成辦，四足二足諸眾生等無不恭敬悉皆歸伏。惟願世尊哀垂聽許。我以大悲憐愍一切諸眾生故，說此根本印呪之法。」即說慕陀羅尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍大城耆闍崛山中，與無量大比丘俱；復有無量天、龍、夜叉、揵闥婆、阿素羅、伽嚕茶、緊那羅，各并眷屬；復有無量無數比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷恭敬圍繞。爾時會中有一菩薩名曰觀世音自在，即從座起，頂禮佛足，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今欲說阿唎多唎心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議，安樂世間多所饒益。若有天人受持之者，所有怨對惡障怖畏皆悉止息，一切外學禁呪碎散不能為害，隨心所願一切善業皆得成辦，四足二足諸眾生等無不恭敬悉皆歸伏。惟願世尊哀垂聽許。我以大悲憐愍一切諸眾生故，說此根本印呪之法。」即說慕陀羅尼法。

隨心印呪第一(亦名身印呪，亦名都印呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心印呪第一(亦名身印呪，亦名都印呪)

「二手中指無名指小指三指向外相叉合掌右押左，指頭總摶掌背，並竪二食指相著，大指亦然各摶食指，大指來去。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手中指無名指小指三指向外相叉合掌右押左，指頭總摶掌背，並竪二食指相著，大指亦然各摶食指，大指來去。」即說呪曰：

「那(上)謨喝囉(上)怛那跢囉(二合)夜耶(一) 那(上)謨阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝婆(二合)羅(上)耶(二) 菩提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 哆(去)唎哆利(八) 都多(去)唎(九) 都都多唎(十) 咄唎(上)莎(去)訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨喝囉(上)怛那跢囉(二合)夜耶(一) 那(上)謨阿𠼝耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝婆(二合)羅(上)耶(二) 菩提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 唵(七) 哆(去)唎哆利(八) 都多(去)唎(九) 都都多唎(十) 咄唎(上)莎(去)訶(十一)」

奉請呪第二(用身印誦此呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉請呪第二(用身印誦此呪)

「哆姪他(一) 阿伽(去)車阿伽(去)車(二) 婆伽(去)畔(三) 阿𠼝耶(四) 婆路(輕呼)枳帝(五) 攝婆(二合)囉(去)耶囉(去)跢那(二合)怛囉(二合)薩帝那(六) 莎(去)婆訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哆姪他(一) 阿伽(去)車阿伽(去)車(二) 婆伽(去)畔(三) 阿𠼝耶(四) 婆路(輕呼)枳帝(五) 攝婆(二合)囉(去)耶囉(去)跢那(二合)怛囉(二合)薩帝那(六) 莎(去)婆訶(七)」

「用此呪呪安悉香一七遍燒，請菩薩則來。若欲誦前多唎心呪，先誦此呪七遍然後誦之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用此呪呪安悉香一七遍燒，請菩薩則來。若欲誦前多唎心呪，先誦此呪七遍然後誦之。」

啟請印呪第三(此一印呪通請一切菩薩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啟請印呪第三(此一印呪通請一切菩薩)

「以右手向前把左手腕，於頭上以左手四指來去。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手向前把左手腕，於頭上以左手四指來去。」即說呪曰：

「唵(一) 薩婆菩提薩埵(去)那(二) 湮(去)醯(上)湮(去)醯(上)(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆菩提薩埵(去)那(二) 湮(去)醯(上)湮(去)醯(上)(三) 莎(去)訶(四)」

華臺印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華臺印呪第四

「准前印，唯改仰兩手掌向上，五指各向上屈少許。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，唯改仰兩手掌向上，五指各向上屈少許。呪曰：

「唵(一) 薩婆跛囉(二合)鼻(去)瑟吒(二合)(二) 菩陀(去)那(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆跛囉(二合)鼻(去)瑟吒(二合)(二) 菩陀(去)那(三) 莎(去)訶(四)」

香華印呪第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香華印呪第五

「以右手大母指捻無名指甲上，餘三指直展，又以左手掌承右手下。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大母指捻無名指甲上，餘三指直展，又以左手掌承右手下。呪曰：

「唵(一) 薩婆跛(去)耶(二) 布瑟波(二合)伽耶(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆跛(去)耶(二) 布瑟波(二合)伽耶(三) 莎(去)訶(四)」

「作此法時，感得天龍八部皆來供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此法時，感得天龍八部皆來供養。」

香水印呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水印呪第六

「以兩手中指無名指及少指各把大母指如拳法，合腕，以二頭指相跓。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手中指無名指及少指各把大母指如拳法，合腕，以二頭指相跓。呪曰：

「唵(一) 薩婆烏馱(上)迦(去)耶(二) 曷囉闍(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆烏馱(上)迦(去)耶(二) 曷囉闍(三) 莎(去)訶(四)」

「此印供養恒沙一切諸佛菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印供養恒沙一切諸佛菩薩。」

護身印呪第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身印呪第七

「先合掌，屈二小指甲相背，二大母指附二食指，餘三指合頭相跓，掌中開少許，當於頂上頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先合掌，屈二小指甲相背，二大母指附二食指，餘三指合頭相跓，掌中開少許，當於頂上頭指來去。呪曰：

「跢姪他(一) 阿𠼝(二) 多𠼝(去)(三) 都多(去)𠼝(四) 都𠼝(五) 醯(上)囒拏(上)夜(弋可反)(六) 揭囉(上)鞞(七) 曷囉(上)叉(楚我反)曷囉(上)叉麼闍(二合，白稱已名)薩婆突薩𥅗谿弊治(二合)(九) 菩薩跛達囉(上二合)鞞弊治(二合)(十) 莎(去)訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他(一) 阿𠼝(二) 多𠼝(去)(三) 都多(去)𠼝(四) 都𠼝(五) 醯(上)囒拏(上)夜(弋可反)(六) 揭囉(上)鞞(七) 曷囉(上)叉(楚我反)曷囉(上)叉麼闍(二合，白稱已名)薩婆突薩𥅗谿弊治(二合)(九) 菩薩跛達囉(上二合)鞞弊治(二合)(十) 莎(去)訶(十一)」

「作此印誦呪漏十萬遍，一切諸魔、外道等輩、人非人等無敢害者，用此護身。又作此印誦前身呪，於舍利塔前至心發露懺悔眾罪，能滅四重五逆等罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印誦呪漏十萬遍，一切諸魔、外道等輩、人非人等無敢害者，用此護身。又作此印誦前身呪，於舍利塔前至心發露懺悔眾罪，能滅四重五逆等罪。」

心印呪第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心印呪第八

「准前護身印，唯改以二頭指捻二大指甲，頭相跓，當於心上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前護身印，唯改以二頭指捻二大指甲，頭相跓，當於心上。呪曰：

「唵(一) 薩婆嘻𠼝(二合)陀(去)耶(二) 菩陀(去)耶(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆嘻𠼝(二合)陀(去)耶(二) 菩陀(去)耶(三) 莎(去)訶(四)」

「作此印已，誦心呪時悉能除滅三業眾罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印已，誦心呪時悉能除滅三業眾罪。」

口印呪第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口印呪第九

「准前心印，唯改以二大指屈向二掌中，竝二小指節上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前心印，唯改以二大指屈向二掌中，竝二小指節上。呪曰：

「唵(一) 毘婆(重呼上)施伽(去)耶(二) 莎(去)訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 毘婆(重呼上)施伽(去)耶(二) 莎(去)訶(三)」

「作此印已，誦口呪時能除口業一切罪障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印已，誦口呪時能除口業一切罪障。」

大懺悔印呪第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大懺悔印呪第十

「先以右手大母指捻中指甲上，餘三指直舒。左手亦爾。以右手大母指押左手大母指甲上，正當心前。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手大母指捻中指甲上，餘三指直舒。左手亦爾。以右手大母指押左手大母指甲上，正當心前。呪曰：

「唵(一) 薩婆菩陀(二) 菩提薩埵耶(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆菩陀(二) 菩提薩埵耶(三) 莎(去)訶(四)」

「誦呪懺悔，能除一切業障等罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪懺悔，能除一切業障等罪。」

召喚一切大力鬼神天龍八部印呪第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召喚一切大力鬼神天龍八部印呪第十一

「以右手捻左手背上，四指向下相叉，以左手四指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手捻左手背上，四指向下相叉，以左手四指來去。呪曰：

「唵(一) 俱嚕陀(二) 薩婆提婆(去)那(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱嚕陀(二) 薩婆提婆(去)那(三) 莎(去)訶(四)」

大結界辟毘那夜迦印呪第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大結界辟毘那夜迦印呪第十二

「先以右手無名指叉入左手無名指背上，左手大母指鉤取右手小指在右手掌中，以左手食指及中指無名指鉤取右手中指，並押右手無名指甲上，以右手頭指與左手小指頭相跓，右手大母指押左手頭指中指背上，綟左腕。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手無名指叉入左手無名指背上，左手大母指鉤取右手小指在右手掌中，以左手食指及中指無名指鉤取右手中指，並押右手無名指甲上，以右手頭指與左手小指頭相跓，右手大母指押左手頭指中指背上，綟左腕。呪曰：

「唵(一) 薩婆藥叉(二) 囉叉沙那(三) 槃陀槃陀(四) 莎(去)訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆藥叉(二) 囉叉沙那(三) 槃陀槃陀(四) 莎(去)訶(五)」

「作此印呪時，一切鬼神自然歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪時，一切鬼神自然歸伏。」

隨心印第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心印第十三

「准前結界印，唯改以右手頭指與左手小指相去開一寸許。此名隨心印。作此印已誦隨心身呪，所願皆得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前結界印，唯改以右手頭指與左手小指相去開一寸許。此名隨心印。作此印已誦隨心身呪，所願皆得。」

為度魔王波旬入道匃慕印第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度魔王波旬入道匃慕印第十四

「先以右手中指無名指相著屈在掌中，直竪餘三指，散舒手掌向胸前。左手亦然。以掌向外託。作此印時，魔王波旬領諸徒眾慕入佛道，頂禮而退。誦身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手中指無名指相著屈在掌中，直竪餘三指，散舒手掌向胸前。左手亦然。以掌向外託。作此印時，魔王波旬領諸徒眾慕入佛道，頂禮而退。誦身呪。」

降伏外道六師印第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏外道六師印第十五

「准前印上，唯改各以大母指捻無名指及中指甲上。作此印時，外道六師悉皆歸伏。誦身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印上，唯改各以大母指捻無名指及中指甲上。作此印時，外道六師悉皆歸伏。誦身呪。」

救見六道眾生令離苦解脫印呪第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救見六道眾生令離苦解脫印呪第十六

「以兩手大指二頭指相捻，二中指竝頭相跓，二無名指各押二小指甲上，中間使開，當額上著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手大指二頭指相捻，二中指竝頭相跓，二無名指各押二小指甲上，中間使開，當額上著。呪曰：

「唵(一) 薩婆者芻陀(去)羅(二) 伽囉(去)耶(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆者芻陀(去)羅(二) 伽囉(去)耶(三) 莎(去)訶(四)」

「通師本，誦身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通師本，誦身呪。」

施甘露印第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施甘露印第十七

「以左手頭指與大母指相捻，餘三指直竪向外託。又以右手垂臂向下，直舒五指向下垂。作此施甘露法，六道眾生悉皆飽滿，離苦解脫。誦身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手頭指與大母指相捻，餘三指直竪向外託。又以右手垂臂向下，直舒五指向下垂。作此施甘露法，六道眾生悉皆飽滿，離苦解脫。誦身呪。」

防難印呪第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 防難印呪第十八

「以右手大母指叉右肋指頭向後，餘四指把拳。左手亦爾。向前努臂。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大母指叉右肋指頭向後，餘四指把拳。左手亦爾。向前努臂。呪曰：

「唵(一) 薩婆圖瑟吒(去二合)那(二) 瞋(上)馱瞋(上)馱(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆圖瑟吒(去二合)那(二) 瞋(上)馱瞋(上)馱(三) 莎(去)訶(四)」

「作此印呪法時，為伏一切天魔難降伏者，悉皆歸伏無敢當者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪法時，為伏一切天魔難降伏者，悉皆歸伏無敢當者。」

自在印呪第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在印呪第十九

「以兩手四指反相叉，又以二頭指相跓，二大母指相去向上直竪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手四指反相叉，又以二頭指相跓，二大母指相去向上直竪。呪曰：

「唵(一) 薩婆菩陀哆囉(去)耶(二) 摩羅耶(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆菩陀哆囉(去)耶(二) 摩羅耶(三) 莎(去)訶(四)」

三昧印第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧印第二十

「正坐加趺，以左手掌承右手背相押，當心前誦身呪，即入滅盡定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正坐加趺，以左手掌承右手背相押，當心前誦身呪，即入滅盡定。」

喚閻羅王印呪第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喚閻羅王印呪第二十一

「以二小指反相鉤右押左，屈二中指二無名指各押二大母指甲上，竪二頭指相去五寸許，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指反相鉤右押左，屈二中指二無名指各押二大母指甲上，竪二頭指相去五寸許，頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆焰摩囉闍(二) 第毘耶(二合)(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆焰摩囉闍(二) 第毘耶(二合)(三) 莎(去)訶(四)」

「若人欲知地獄罪人數量多少、問其姓名，王自將領諸師官從，自來具報行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲知地獄罪人數量多少、問其姓名，王自將領諸師官從，自來具報行者。」

喚召四天王印呪第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喚召四天王印呪第二十二

「以兩手四指反內相叉，二大母指屈入掌中令藏指頭，指頭來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手四指反內相叉，二大母指屈入掌中令藏指頭，指頭來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆第婆(二) 羯囉(二合)訶(去)那(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆第婆(二) 羯囉(二合)訶(去)那(三) 莎(去)訶(四)」

「作此印呪去時，四天大王一時俱來，行者各問四天下事，悉皆報知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印呪去時，四天大王一時俱來，行者各問四天下事，悉皆報知之。」

持戒印呪第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒印呪第二十三

「胡跪右膝著地，舉頭向上，合掌當心。又以二頭指押中指背上第一節上，二大指各附二頭指側。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「胡跪右膝著地，舉頭向上，合掌當心。又以二頭指押中指背上第一節上，二大指各附二頭指側。呪曰：

「唵(一) 薩婆波羅(二合)提慕叉(二) 嘻𠼝(二合)陀(去)耶(三) 莎(去)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆波羅(二合)提慕叉(二) 嘻𠼝(二合)陀(去)耶(三) 莎(去)訶」

「作此印誦此呪時，無量諸類眾生得清淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印誦此呪時，無量諸類眾生得清淨戒。」

隱身隨形入六道印呪第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱身隨形入六道印呪第二十四

「以右手大母指押無名指中指甲上，頭指及小指直竪。左手亦爾。以右手大母指從左手下下向上，入左掌中鉤取左手中指無名指，右押左。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大母指押無名指中指甲上，頭指及小指直竪。左手亦爾。以右手大母指從左手下下向上，入左掌中鉤取左手中指無名指，右押左。呪曰：

「唵(一) 俱𠼝耶武(二) 薩婆迦𠼝耶(三) 莎(去)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱𠼝耶武(二) 薩婆迦𠼝耶(三) 莎(去)訶」

「作此印法時，隨意隱沒、遊行自在，一切如願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法時，隨意隱沒、遊行自在，一切如願。」

喚召五通等仙人印呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喚召五通等仙人印呪第二十五

「以兩手中指無名指小指各把拳，兩手相合，二大母指各附中指側，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手中指無名指小指各把拳，兩手相合，二大母指各附中指側，頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆訖唎(二合)知耶(二合)(二) 羯摩婆羅(去)那(三) 瞿跢曳(四) 莎(去)訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆訖唎(二合)知耶(二合)(二) 羯摩婆羅(去)那(三) 瞿跢曳(四) 莎(去)訶(五)」

「作此印法時，一切仙人呼喚並至，問其仙法一一具陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法時，一切仙人呼喚並至，問其仙法一一具陳。」

灌頂清淨印呪第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂清淨印呪第二十六

「准前五通印上，唯改以頭指各押大指頭，指頭相跓，又以二中指直竪頭相跓，向頂上著。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前五通印上，唯改以頭指各押大指頭，指頭相跓，又以二中指直竪頭相跓，向頂上著。呪曰：

「唵(一) 提健婆(二) 慕跢囉(二合)僧建(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 提健婆(二) 慕跢囉(二合)僧建(三) 莎(去)訶(四)」

「行者若作三曼茶羅大道場已，用此法印誦呪灌頂，無邊眾生皆得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者若作三曼茶羅大道場已，用此法印誦呪灌頂，無邊眾生皆得清淨。」

水難印呪第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水難印呪第二十七

「先以兩手中指無名指相叉右押左，二頭指及二小指直竪頭相跓，二大母指屈入掌中。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以兩手中指無名指相叉右押左，二頭指及二小指直竪頭相跓，二大母指屈入掌中。呪曰：

「唵(一) 烏馱(上)伽(二) 薩婆弟婆(三) 烏馱伽(四)(上)莎(去)訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 烏馱(上)伽(二) 薩婆弟婆(三) 烏馱伽(四)(上)莎(去)訶(五)」

「作此印法，水不能漂，一切水天悉皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法，水不能漂，一切水天悉皆歸伏。」

火難印第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火難印第二十八

「准前水難印上，唯改二頭指二小指各相去一寸許。用水難呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前水難印上，唯改二頭指二小指各相去一寸許。用水難呪。

「作此印法者，火不能燒，一切火天悉皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法者，火不能燒，一切火天悉皆歸伏。」

風難印第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風難印第二十九

「先以右手中指無名指相叉入左手無名指背上，二頭指及二小指隨入押左手無名指及中指心上，右手頭指及小指押右手中指無名指背上，出二大母指相去直竪，反掌向外。用水難呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手中指無名指相叉入左手無名指背上，二頭指及二小指隨入押左手無名指及中指心上，右手頭指及小指押右手中指無名指背上，出二大母指相去直竪，反掌向外。用水難呪。

「作此印時，一切風難不能為害，風雨神王悉皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印時，一切風難不能為害，風雨神王悉皆歸伏。」

天難印第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天難印第三十

「先以右手大母指頭指捻左手頭指第二節，又以左手頭指大母指捻右手大母指第一節，餘三指竪頭相跓，各相去一寸許。呪用身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手大母指頭指捻左手頭指第二節，又以左手頭指大母指捻右手大母指第一節，餘三指竪頭相跓，各相去一寸許。呪用身呪。

「作此印時，得見三十三天上事，一切天神悉皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印時，得見三十三天上事，一切天神悉皆歸伏。」

地難印呪第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地難印呪第三十一

「准前天難印，唯改二無名指平屈頭相跓。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前天難印，唯改二無名指平屈頭相跓。呪曰：

「唵(一) 伽吒旁(二合)伽(二) 賀悉跢(二合)曳(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 伽吒旁(二合)伽(二) 賀悉跢(二合)曳(三) 莎(去)訶(四)」

「作此印法時，一切地神悉皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法時，一切地神悉皆歸伏。」

賊難印呪第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賊難印呪第三十二

「以右手頭指中指無名指及小指反鉤左手四指，二大母指各散直竪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手頭指中指無名指及小指反鉤左手四指，二大母指各散直竪。呪曰：

「唵(一) 薩婆圖瑟吒(二合)(二) 跛囉(二合)圖瑟吒(二合)那(三) 瞋陀(去)耶(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆圖瑟吒(二合)(二) 跛囉(二合)圖瑟吒(二合)那(三) 瞋陀(去)耶(四) 莎訶(五)」

「作此印時，一切賊難皆悉自縛，不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印時，一切賊難皆悉自縛，不能為害。」

王難印呪第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王難印呪第三十三

「准前賊難印上，唯改右手大母指鉤取左手大母指。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前賊難印上，唯改右手大母指鉤取左手大母指。」即說呪曰：

「唵(一) 薩婆曷囉闍(二) 圖瑟吒(二合)那(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆曷囉闍(二) 圖瑟吒(二合)那(三) 莎(去)訶(四)」

「作此印法時，一切王難苦具刀杖等不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印法時，一切王難苦具刀杖等不能為害。」

施無畏印呪第三十四(一名除怖畏印呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施無畏印呪第三十四(一名除怖畏印呪)

「起立，以左臂直舒向下，五指亦舒向下，掌背向後。右手亦爾。以掌向前，如施甘露右手印法。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，以左臂直舒向下，五指亦舒向下，掌背向後。右手亦爾。以掌向前，如施甘露右手印法。呪曰：

「跢姪他(一) 阿(上)𠼝(二) 跢𠼝(三) 都跢𠼝(四) 都𠼝(五) 醯蘭拏夜伽囉(上)鞞(二合)(六) 囉(上)叉囉(上)叉麼闍(二合)(七)(自稱名)薩婆突契比冶(二合)(八) 薩婆跢達羅(上二合)鞞比冶(二合)(九) 莎(去)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他(一) 阿(上)𠼝(二) 跢𠼝(三) 都跢𠼝(四) 都𠼝(五) 醯蘭拏夜伽囉(上)鞞(二合)(六) 囉(上)叉囉(上)叉麼闍(二合)(七)(自稱名)薩婆突契比冶(二合)(八) 薩婆跢達羅(上二合)鞞比冶(二合)(九) 莎(去)訶(十)」

「誦呪滿十萬遍，作此印時，一切眾生有恐怖者皆得無畏(古本闕呪，今本中有呪)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦呪滿十萬遍，作此印時，一切眾生有恐怖者皆得無畏(古本闕呪，今本中有呪)。」

防毒難印呪第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 防毒難印呪第三十五

「以兩手四指反相叉，二大母指頭相跓，反掌向外。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手四指反相叉，二大母指頭相跓，反掌向外。呪曰：

「唵(一) 跛囉(二合)伽舍(去)夜延(二) 槃陀槃陀(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跛囉(二合)伽舍(去)夜延(二) 槃陀槃陀(三) 莎(去)訶(四)」

「若入山谷作此印呪時，一切毒蛇、虎狼師子、諸毒禽獸不能傷害，一切諸毒亦不能害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若入山谷作此印呪時，一切毒蛇、虎狼師子、諸毒禽獸不能傷害，一切諸毒亦不能害。」

求聰明印呪第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求聰明印呪第三十六

「以兩手大母指各捻二無名指甲上，二小指並直竪相搏，以二中指側頭相跓，屈二頭指各附二中指側第二文上，指頭相去一寸許。作此印法正當心前，誦身呪。若有鈍根者，為作此印供養求願則得如意，鈍者七日為之。」昔頗梨國有一長者，家雖大富為性鈍根。師為七日依法求願，則得聰明，日誦千偈。自餘證驗更不具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手大母指各捻二無名指甲上，二小指並直竪相搏，以二中指側頭相跓，屈二頭指各附二中指側第二文上，指頭相去一寸許。作此印法正當心前，誦身呪。若有鈍根者，為作此印供養求願則得如意，鈍者七日為之。」昔頗梨國有一長者，家雖大富為性鈍根。師為七日依法求願，則得聰明，日誦千偈。自餘證驗更不具說。

破地獄印第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破地獄印第三十七

「以兩手二中指無名指各屈在掌中相背，二大母指頭指小指各相去半寸許。誦身呪。作此印時，地獄門開，受苦眾生一時解脫，焰摩羅王心生歡喜。觀世音菩薩大慈大悲憐愍眾生故說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手二中指無名指各屈在掌中相背，二大母指頭指小指各相去半寸許。誦身呪。作此印時，地獄門開，受苦眾生一時解脫，焰摩羅王心生歡喜。觀世音菩薩大慈大悲憐愍眾生故說此法。」

求生淨土印第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求生淨土印第三十八

「合掌當心，以二大母指並跓心上(誦身呪)。作此印法一心誦呪，隨欲樂生何佛國土，隨意往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌當心，以二大母指並跓心上(誦身呪)。作此印法一心誦呪，隨欲樂生何佛國土，隨意往生。」

救一切病苦眾生印第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救一切病苦眾生印第三十九

「以二頭指與二中指相鉤右押左，二大母指各屈在掌中，以二無名指及二小指押二大母指頭，手掌向內(誦身呪)。凡一切病苦處，為其病者作此印法，無量眾生所有病苦悉皆除差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二頭指與二中指相鉤右押左，二大母指各屈在掌中，以二無名指及二小指押二大母指頭，手掌向內(誦身呪)。凡一切病苦處，為其病者作此印法，無量眾生所有病苦悉皆除差。」

取地中伏藏印第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取地中伏藏印第四十

「以兩手四指各反相叉在掌中，并二大母指並向下跓。地知有寶處，作此印已，誦身呪一百八遍，其七寶神一時俱至，隨所問答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手四指各反相叉在掌中，并二大母指並向下跓。地知有寶處，作此印已，誦身呪一百八遍，其七寶神一時俱至，隨所問答。」

求見觀世音菩薩印第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求見觀世音菩薩印第四十一

「以二無名指及小指各反相叉右押左，二中指並直竪頭相跓，二頭指各屈第二節及第三節，兩甲相背，二大母指押二頭指節上。誦身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二無名指及小指各反相叉右押左，二中指並直竪頭相跓，二頭指各屈第二節及第三節，兩甲相背，二大母指押二頭指節上。誦身呪。

「作此印已，至心誦身呪，專心正念，爾時觀世音菩薩剋當現身。行者見已，懺悔眾罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印已，至心誦身呪，專心正念，爾時觀世音菩薩剋當現身。行者見已，懺悔眾罪。」

求見佛印呪第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求見佛印呪第四十二

「准前印上，唯改以左手中指屈入右手無名指及頭指岐間，右中指押左中指背上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印上，唯改以左手中指屈入右手無名指及頭指岐間，右中指押左中指背上。呪曰：

「跢姪他(一) 伊(上)𠼝(二) 哆𠼝(三) 莎(去)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他(一) 伊(上)𠼝(二) 哆𠼝(三) 莎(去)訶(四)」

通師本「若作此印誦此呪滿足十萬遍時，十方諸佛來為行者摩頂授記。」通師云：通為病，經三日乃至七日，志求作印法，親蒙摩頂授記，後一切法皆得成就。作此印時，每有異香烟至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通師本「若作此印誦此呪滿足十萬遍時，十方諸佛來為行者摩頂授記。」通師云：通為病，經三日乃至七日，志求作印法，親蒙摩頂授記，後一切法皆得成就。作此印時，每有異香烟至。

隨心成就滿足六波羅蜜印呪第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心成就滿足六波羅蜜印呪第四十三

「以兩手反合掌背相著，綟腕向外，以二大母指正當眉，向下垂。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以兩手反合掌背相著，綟腕向外，以二大母指正當眉，向下垂。」即說呪曰：

「跢姪他(一) 薩婆菩陀(去)耶(二) 薩婆跛刺(二合)腎若(若也反)波羅弭陀(去)曳(三) 唵(四) 賀婆賀婆(五) 莎訶(六) 跢姪他(七) 弭哩弭哩多哩(八) 莎(去)訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他(一) 薩婆菩陀(去)耶(二) 薩婆跛刺(二合)腎若(若也反)波羅弭陀(去)曳(三) 唵(四) 賀婆賀婆(五) 莎訶(六) 跢姪他(七) 弭哩弭哩多哩(八) 莎(去)訶(九)」

「作此印時，起菩薩心普觀一切眾生猶如赤子。作此念已，至心誦呪滿十萬遍。由是法力，一切眾生皆悉具足六波羅蜜，所願滿足；恒河沙等一切世界諸佛世尊皆悉歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此印時，起菩薩心普觀一切眾生猶如赤子。作此念已，至心誦呪滿十萬遍。由是法力，一切眾生皆悉具足六波羅蜜，所願滿足；恒河沙等一切世界諸佛世尊皆悉歡喜。」

隨心具足一切功德印第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心具足一切功德印第四十四

「以左手大母指屈入掌中，餘四指把拳，在右腋下著。右手亦然。又向左腋下著，右押左，誦身呪。作此印已誦身呪時，一切無量無邊眾生皆悉具足一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手大母指屈入掌中，餘四指把拳，在右腋下著。右手亦然。又向左腋下著，右押左，誦身呪。作此印已誦身呪時，一切無量無邊眾生皆悉具足一切功德。」

隨心神足印第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心神足印第四十五

「先以左手中指無名指屈在掌中，又以大母指押無名指中指甲上，頭指小指直申展之，即誦身呪。作此印已，用摩兩足，日馳千里。作此印時，地神每將七寶華臺承行者足，凡夫肉眼不見。但生大慈悲救護之心，莫為自求名聞利養，必定感得萬神扶助。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左手中指無名指屈在掌中，又以大母指押無名指中指甲上，頭指小指直申展之，即誦身呪。作此印已，用摩兩足，日馳千里。作此印時，地神每將七寶華臺承行者足，凡夫肉眼不見。但生大慈悲救護之心，莫為自求名聞利養，必定感得萬神扶助。」

隨心祈願印第四十六(通師用印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心祈願印第四十六(通師用印)

通法師用。「並二手掌側相搏，以二小指直竪向上，頭指中指無名指並展相搏，二無名指側相著，展二大母指來去，誦身呪。作此印時，當起四肘水壇，求一切願悉皆滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通法師用。「並二手掌側相搏，以二小指直竪向上，頭指中指無名指並展相搏，二無名指側相著，展二大母指來去，誦身呪。作此印時，當起四肘水壇，求一切願悉皆滿足。」

祈一切願印第四十七(共前印同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈一切願印第四十七(共前印同)

「左手大指屈而向掌，又屈頭指，須離大指頭四五分許，中指已下三指總申相搏。以印橫側著於心上，指頭向右。誦身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手大指屈而向掌，又屈頭指，須離大指頭四五分許，中指已下三指總申相搏。以印橫側著於心上，指頭向右。誦身呪。

「此一法印欲求願時，先作縱廣四肘水壇，懸諸幡蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像，當其像前列著四椀，其四椀中各盛一味，謂石蜜、沙糖、乳、蜜，如是等物須各盛供養。散種種花、燒沈水香供養像已，對像至心發露懺悔，隨其所願仰祈請竟，像前作印，以袈裟覆、以淨巾覆其印。作法已，至心誦呪滿八百遍，更莫餘緣。誦此呪竟，隨心所願悉得稱意。隨事大小，一日乃至七日，日三時晨朝、日中、黃昏，依前法作印，必果所願，除不至心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一法印欲求願時，先作縱廣四肘水壇，懸諸幡蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像，當其像前列著四椀，其四椀中各盛一味，謂石蜜、沙糖、乳、蜜，如是等物須各盛供養。散種種花、燒沈水香供養像已，對像至心發露懺悔，隨其所願仰祈請竟，像前作印，以袈裟覆、以淨巾覆其印。作法已，至心誦呪滿八百遍，更莫餘緣。誦此呪竟，隨心所願悉得稱意。隨事大小，一日乃至七日，日三時晨朝、日中、黃昏，依前法作印，必果所願，除不至心。」

隨心解一切神鬼金剛等法印第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心解一切神鬼金剛等法印第四十八

「兩手合掌，掌背相著，當心瞋怒至心誦前身呪二七遍已，急翻兩手正合掌已，又誦七遍。誦七遍已，即以兩手急開之。作此印時，能破一切作法之人所作之法皆悉不成。」此印即是觀世音菩薩成道降魔印法。同心善知識等請不流傳，非其人若妄流傳，殃及其身。又云未經入三曼茶羅大法壇者，慎勿令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩手合掌，掌背相著，當心瞋怒至心誦前身呪二七遍已，急翻兩手正合掌已，又誦七遍。誦七遍已，即以兩手急開之。作此印時，能破一切作法之人所作之法皆悉不成。」此印即是觀世音菩薩成道降魔印法。同心善知識等請不流傳，非其人若妄流傳，殃及其身。又云未經入三曼茶羅大法壇者，慎勿令見。

觀世音菩薩隨心母陀羅尼印第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩隨心母陀羅尼印第四十九

「二手合掌，十指皆竪，掌內少令空，兩腕相著正當心。此印空心合掌運心，以十方世界中所有一切香華供具，盡用迴向供養觀世音菩薩等。觀世音菩薩心無異，自然遍滿廣大供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，十指皆竪，掌內少令空，兩腕相著正當心。此印空心合掌運心，以十方世界中所有一切香華供具，盡用迴向供養觀世音菩薩等。觀世音菩薩心無異，自然遍滿廣大供養。」

總攝印呪第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝印呪第五十

「兩手腕仰相叉，右手大母指押左手大母指，兩手八指急怒把拳。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩手腕仰相叉，右手大母指押左手大母指，兩手八指急怒把拳。呪曰：

「唵(一) 薩婆那庾多(二) 慕陀囉(二合)耶(三) 盤陀盤陀(四) 莎(去)訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆那庾多(二) 慕陀囉(二合)耶(三) 盤陀盤陀(四) 莎(去)訶(五)」

「此總攝印呪，能總攝一切印呪等。若受持此呪者，盡一形不得食五辛、酒肉、葫荽、芸薹，勿婬。清淨梵行，常念觀世音菩薩名號、齋戒一心者，誦此呪滿十萬遍已，滅八萬億劫生死重罪。若滿二十萬遍，命終生無量壽國，面見觀世音菩薩，得四果位。乃至三十萬遍已上，功德不可思議不可度量，後身成菩薩道，漸進成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此總攝印呪，能總攝一切印呪等。若受持此呪者，盡一形不得食五辛、酒肉、葫荽、芸薹，勿婬。清淨梵行，常念觀世音菩薩名號、齋戒一心者，誦此呪滿十萬遍已，滅八萬億劫生死重罪。若滿二十萬遍，命終生無量壽國，面見觀世音菩薩，得四果位。乃至三十萬遍已上，功德不可思議不可度量，後身成菩薩道，漸進成佛。

「若每且欲起時，以淨水洗手漱口誦呪。呪衣三遍訖著，所行往處坐臥處不遇禍對，惡神見即遠離，惡人百步不敢興害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若每且欲起時，以淨水洗手漱口誦呪。呪衣三遍訖著，所行往處坐臥處不遇禍對，惡神見即遠離，惡人百步不敢興害。

「若欲食時，呪一切食食者，四百四病並得除差，力生十倍亦辟鬼神。若先被九十五種魔并鬼神等入身內者，或攝人心神不令念佛誦經，令人樂說空、令人貢高自大自讚毀他、論義覓勝欲得利養、欲得作人師法主、輕慢經像、貪瞋愚癡、多睡多眠、或喜或瞋。呪食呪水飲水入其腹內，諸魔鬼神等並皆走出，心還清淨除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲食時，呪一切食食者，四百四病並得除差，力生十倍亦辟鬼神。若先被九十五種魔并鬼神等入身內者，或攝人心神不令念佛誦經，令人樂說空、令人貢高自大自讚毀他、論義覓勝欲得利養、欲得作人師法主、輕慢經像、貪瞋愚癡、多睡多眠、或喜或瞋。呪食呪水飲水入其腹內，諸魔鬼神等並皆走出，心還清淨除差。

「若欲遠行，淨洗浴身、著淨衣服，誦呪一遍護自身，二遍護同伴，三遍曼茶羅法界四方皆結，五遍二足四足皆來歸敬，六遍堪入屍陀林中惡羅剎鬼中無畏，七遍一切眾生見者皆歡喜。若身中毒沈重不能動者，令童女搓綖作繩，誦呪呪繩，一遍作一結至七結，以繫手臂及沈重上，即得身輕豐足氣力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲遠行，淨洗浴身、著淨衣服，誦呪一遍護自身，二遍護同伴，三遍曼茶羅法界四方皆結，五遍二足四足皆來歸敬，六遍堪入屍陀林中惡羅剎鬼中無畏，七遍一切眾生見者皆歡喜。若身中毒沈重不能動者，令童女搓綖作繩，誦呪呪繩，一遍作一結至七結，以繫手臂及沈重上，即得身輕豐足氣力。

「若中藥欲死，呪水散灑其身頭面，立即得差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若中藥欲死，呪水散灑其身頭面，立即得差。

「又法呪石子四枚，置住處四方結界，亦辟一切。欲去，即收持行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪石子四枚，置住處四方結界，亦辟一切。欲去，即收持行。

「又法呪四方草，各結草為界，亦辟一切。欲去解結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪四方草，各結草為界，亦辟一切。欲去解結。

「若行處被人陵者，呪白縷索，呪一遍一結乃至二十一結，其人則惛迷不能前進，離此惡人乃至惡賊遠行。呪一遍解去一結，解二十一結訖，其人還復如本。若不能解，得罪。若無白縷，衣帶草等並得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行處被人陵者，呪白縷索，呪一遍一結乃至二十一結，其人則惛迷不能前進，離此惡人乃至惡賊遠行。呪一遍解去一結，解二十一結訖，其人還復如本。若不能解，得罪。若無白縷，衣帶草等並得。

「若有惡人謗法，惡心惡口惡性惡行，取其頭髮呪擲火中燒，其人被一切人惡眼視之。不解，即傷命。若遭惡瘡，呪淨土和水塗之即差。腫亦准此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有惡人謗法，惡心惡口惡性惡行，取其頭髮呪擲火中燒，其人被一切人惡眼視之。不解，即傷命。若遭惡瘡，呪淨土和水塗之即差。腫亦准此。

「又法用白汁木然火，取粳米、胡麻二種和搗，取少許，呪之一遍一擲火中燒之，滿一千八遍。一日三時作之，自身增加色力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用白汁木然火，取粳米、胡麻二種和搗，取少許，呪之一遍一擲火中燒之，滿一千八遍。一日三時作之，自身增加色力。

「又法日未出時及日沒後，以左手撮取粳米細糠呪之，一遍一擲火中燒之，一一稱其姓名。如是七夜為之，滿一千八遍，隨心所念男女皆歡喜愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法日未出時及日沒後，以左手撮取粳米細糠呪之，一遍一擲火中燒之，一一稱其姓名。如是七夜為之，滿一千八遍，隨心所念男女皆歡喜愛樂。

「又法取白芥子一枚，呪一遍一擲火中燒之。如是滿一千八遍，則喝囉闍波弭歡喜敬信，諸餘妃主亦同准此，一切所求善事皆吉。唯不得生染著心，若起染著心作法不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取白芥子一枚，呪一遍一擲火中燒之。如是滿一千八遍，則喝囉闍波弭歡喜敬信，諸餘妃主亦同准此，一切所求善事皆吉。唯不得生染著心，若起染著心作法不成。

「又法取君杜嚕香(熏陸香是)呪三遍擲一火中燒之，平旦、午時、向暮一日三時，如是滿七日，歸得種種財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取君杜嚕香(熏陸香是)呪三遍擲一火中燒之，平旦、午時、向暮一日三時，如是滿七日，歸得種種財寶。

「又法呪香華三遍擲火中燒之，一日三度，如是滿七日即得衣裳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪香華三遍擲火中燒之，一日三度，如是滿七日即得衣裳。

「又法白月八日持齋在清淨地，呪粳米飯一撮，呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，則家內五穀常豐無乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法白月八日持齋在清淨地，呪粳米飯一撮，呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，則家內五穀常豐無乏。

「又法呪昌蒲根一百八遍，口含之，則一切言論處及官府申理處、若鬪諍處皆悉勝他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪昌蒲根一百八遍，口含之，則一切言論處及官府申理處、若鬪諍處皆悉勝他。

「又召法取安息香和酥為丸，丸別呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，則一切摩訶提婆大鬼王并所管一切神鬼無不歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又召法取安息香和酥為丸，丸別呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，則一切摩訶提婆大鬼王并所管一切神鬼無不歸伏。

「又法用前樹王木柴燒之，馺馺呪雄黃擲著火中燒之，其火變作金色亦如藥色，如是七日，大得金用。」又云「只此藥成金也。仍取赤色乳牛犢子赤色者，令童女子搆乳，作酪作生酥投藥上，安火中，冷即段取。此名祕法不可妄傳。買此藥時，一問即取。」又云「不得還價上下。若依常法高下諍價，作法不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用前樹王木柴燒之，馺馺呪雄黃擲著火中燒之，其火變作金色亦如藥色，如是七日，大得金用。」又云「只此藥成金也。仍取赤色乳牛犢子赤色者，令童女子搆乳，作酪作生酥投藥上，安火中，冷即段取。此名祕法不可妄傳。買此藥時，一問即取。」又云「不得還價上下。若依常法高下諍價，作法不成。

「又法呪昌蒲根一千八遍，常繫臂上行，則一切惡鬼不能侵損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪昌蒲根一千八遍，常繫臂上行，則一切惡鬼不能侵損。

「又法呪昌蒲根一千八遍，持與貴人，便得財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪昌蒲根一千八遍，持與貴人，便得財物。

「又法欲得求財，取安悉香小顆，呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，七日為之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得求財，取安悉香小顆，呪一遍一擲火中燒之，如是滿一千八遍，七日為之。

「又法疫氣流行時，城邑四遠皆病者，隨得一處作壇場，四畔各量一箭地，於夜中作。白日三度散食，夜亦用。白汁柴然火，呪牛乳一遍一擲火中燒之。如是滿一千八遍，到疫病者邊，悉除皆差。若能運心周普，使一國界地蒙恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法疫氣流行時，城邑四遠皆病者，隨得一處作壇場，四畔各量一箭地，於夜中作。白日三度散食，夜亦用。白汁柴然火，呪牛乳一遍一擲火中燒之。如是滿一千八遍，到疫病者邊，悉除皆差。若能運心周普，使一國界地蒙恩。

「又法早起隨心稱力辦供養已，但佛像前至心誦呪滿十萬遍已去，不假更作餘法，一切所求但至心誦呪無不稱遂。一切外法所有禁呪，以此呪呪之，皆破不成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法早起隨心稱力辦供養已，但佛像前至心誦呪滿十萬遍已去，不假更作餘法，一切所求但至心誦呪無不稱遂。一切外法所有禁呪，以此呪呪之，皆破不成矣。

「又作呪法有種種障難事起，不及時作，取紫橿木作小木丁子，取阿叉利草子作油，此土大有須問胡僧，塗一枚丁，呪一遍擲著火中燒之，滿一千八遍。經三日作之，則毘那夜迦作障難鬼皆遠散去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作呪法有種種障難事起，不及時作，取紫橿木作小木丁子，取阿叉利草子作油，此土大有須問胡僧，塗一枚丁，呪一遍擲著火中燒之，滿一千八遍。經三日作之，則毘那夜迦作障難鬼皆遠散去。

「又法蛇脫皮和灰燒，亦得怨家遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法蛇脫皮和灰燒，亦得怨家遠去。

「又法呪人頭髮火中燒之，則令怨家男不能男，亦令女不能女，又令眾人惡眼視之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪人頭髮火中燒之，則令怨家男不能男，亦令女不能女，又令眾人惡眼視之。

「又法若婦人難產，取淨油呪三遍塗產門，兒則易生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若婦人難產，取淨油呪三遍塗產門，兒則易生。

「又法欲得大自在天左右順已者，取白膠香一片，呪一遍一擲火中燒，至一千八遍，所索不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得大自在天左右順已者，取白膠香一片，呪一遍一擲火中燒，至一千八遍，所索不違。

「又法受八戒齋，一日一夜著淨衣裳，塗地作壇場，以箭量之使方。如前設食，取大麥生苗滿一千八莖，呪一千八遍，初生二三葉者是。初生細柳枝，作人形像，從頭截之乃至於足，滿一百八段行誦，勿斷一分。更七遍呪之，即擲火中，乃至一百八段。即以左手舒著煙上熏之，擲著火內盡，以所熏手把拳，隨意所選好家欲來順已者，隨所好人即以己眼觀看彼面。已取，解放已拳，便即隨順，所索不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法受八戒齋，一日一夜著淨衣裳，塗地作壇場，以箭量之使方。如前設食，取大麥生苗滿一千八莖，呪一千八遍，初生二三葉者是。初生細柳枝，作人形像，從頭截之乃至於足，滿一百八段行誦，勿斷一分。更七遍呪之，即擲火中，乃至一百八段。即以左手舒著煙上熏之，擲著火內盡，以所熏手把拳，隨意所選好家欲來順已者，隨所好人即以己眼觀看彼面。已取，解放已拳，便即隨順，所索不違。

「又法道場如前，清淨澡洗，還取樹枝白汁出者為柴，呪之然火，一日三時，以熏陸香擲火中，乃至一千八遍，即得金錢一文。一一時呪一千八遍，乃至七日，隨意用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法道場如前，清淨澡洗，還取樹枝白汁出者為柴，呪之然火，一日三時，以熏陸香擲火中，乃至一千八遍，即得金錢一文。一一時呪一千八遍，乃至七日，隨意用之。

「又法道場如前，至河岸邊，作清淨香花，一呪一擲水中，乃至一千八遍。作已，即稱意得少多衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法道場如前，至河岸邊，作清淨香花，一呪一擲水中，乃至一千八遍。作已，即稱意得少多衣服。

「又法道場作法如前，取茴香子、天門冬根、白昌蒲、白芥子、大麥等分和一處，置一淨器中，日三時，一一時間呪二十一遍，經七七日已後，所有上人皆得隨順自己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法道場作法如前，取茴香子、天門冬根、白昌蒲、白芥子、大麥等分和一處，置一淨器中，日三時，一一時間呪二十一遍，經七七日已後，所有上人皆得隨順自己。

「又法欲得穀米無盡者，取稻穀一撮，白汁木火中燒之，呪至一千八遍即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得穀米無盡者，取稻穀一撮，白汁木火中燒之，呪至一千八遍即得。

「又法若為他作功德，隨意一切皆須請一切諸佛為護，須得淨口誦此呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若為他作功德，隨意一切皆須請一切諸佛為護，須得淨口誦此呪。呪曰：

「南無婆帝吒(一) 那利帝吒(二) 莎訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆帝吒(一) 那利帝吒(二) 莎訶(三)」

「誦亦三七遍。凡欲誦呪作法者，當用白月八日十四日十五日作之，一切皆悉成就。行此呪法，食大麥乳糜，或以水和大麥麨，或純果，或單乞食或不食。如是七種，唯得食一種，不得雜食。一日三時洗浴、著白淨衣、不淫，呪法。如是呪一遍護己身，二遍護他身，三遍作界場，四遍隨自自想為界場怨惡不入。五遍二足四足悉被呪撲，六遍得入尸陀林，七遍眾生愛已不起惡念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦亦三七遍。凡欲誦呪作法者，當用白月八日十四日十五日作之，一切皆悉成就。行此呪法，食大麥乳糜，或以水和大麥麨，或純果，或單乞食或不食。如是七種，唯得食一種，不得雜食。一日三時洗浴、著白淨衣、不淫，呪法。如是呪一遍護己身，二遍護他身，三遍作界場，四遍隨自自想為界場怨惡不入。五遍二足四足悉被呪撲，六遍得入尸陀林，七遍眾生愛已不起惡念。

「又法取青綖，呪一遍一結，如是七結，繫臍下繞腰𭣋身，除痔病、下痢病，繫項除一切病，人得毒藥呪之亦差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取青綖，呪一遍一結，如是七結，繫臍下繞腰𭣋身，除痔病、下痢病，繫項除一切病，人得毒藥呪之亦差。

「若死，呪水散灑之即起。若被他擔，取水一抄呪七遍自服，呪被所擔死人即起。若不起者，呪十四遍即起。乃至德叉迦龍王毒所害者立差。又取昌蒲呪七遍，繫著臂肘，在處即得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若死，呪水散灑之即起。若被他擔，取水一抄呪七遍自服，呪被所擔死人即起。若不起者，呪十四遍即起。乃至德叉迦龍王毒所害者立差。又取昌蒲呪七遍，繫著臂肘，在處即得勝。

「若婦人乳堅腫者，呪埿七遍塗之即差。呪綖七遍繫著臂上，他合毒藥與已不能為害，一切見不打，若他被毒亦能去。此多羅呪一切眾生皆恭敬之。於淨室中安置觀世音像，懸以華鬘幡蓋、燒沈水香，一日一夜行道，誦呪七千遍，勿令心亂。若欲滅罪，於像前胡跪靜念，以香華供養，誦呪千遍，滅萬劫生死重罪。誦呪呪一切病人即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若婦人乳堅腫者，呪埿七遍塗之即差。呪綖七遍繫著臂上，他合毒藥與已不能為害，一切見不打，若他被毒亦能去。此多羅呪一切眾生皆恭敬之。於淨室中安置觀世音像，懸以華鬘幡蓋、燒沈水香，一日一夜行道，誦呪七千遍，勿令心亂。若欲滅罪，於像前胡跪靜念，以香華供養，誦呪千遍，滅萬劫生死重罪。誦呪呪一切病人即差。

「若欲聞持不忘，取昌蒲去皮剋記節，先手把，誦呪四十遍訖，置觀世音像脚間，行道一匝一遍呪三十遍，即咬取一節訖，即出戶不用多語。如是每日一度，如上經四十日，乃至節盡即得聞持。慎之不得見喪孝哭泣，若見即失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲聞持不忘，取昌蒲去皮剋記節，先手把，誦呪四十遍訖，置觀世音像脚間，行道一匝一遍呪三十遍，即咬取一節訖，即出戶不用多語。如是每日一度，如上經四十日，乃至節盡即得聞持。慎之不得見喪孝哭泣，若見即失。

「若欲見觀世音菩薩者，於淨室中用黃土作壇，壇上安一盞燈，其燈用蘇然。又取銀盞，於中著石蜜及淨水，上以紅華蓋之。沐浴清淨，牢持齋戒，於室中誦一千遍，觀世音菩薩即來，必見異相光明，隨何等願皆悉與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見觀世音菩薩者，於淨室中用黃土作壇，壇上安一盞燈，其燈用蘇然。又取銀盞，於中著石蜜及淨水，上以紅華蓋之。沐浴清淨，牢持齋戒，於室中誦一千遍，觀世音菩薩即來，必見異相光明，隨何等願皆悉與之。

「又法呪馬鞭及杖，三畫地，地上水流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法呪馬鞭及杖，三畫地，地上水流。

「君杜嚕香(熏陸香是)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「君杜嚕香(熏陸香是)」

「陀羅尼攝(十一) 捉將來縛(五) 勒(六) 力(六) 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼攝(十一) 捉將來縛(五) 勒(六) 力(六) 莎訶」

「此呪隨心用攝鬼。」此一印通於師三藏玄奘法師邊親受。三藏知此印闕故，授與智通師、中天竺國長年跋吒那羅延，與罽賓國沙門喝囉那僧伽，同三曼茶羅會受持此法。後因勅召入京，遂有大總持寺僧智通聞解翻譯，與數十大德求及此印法，遂流傳翻譯。通依作壇經七七日，如法受持，願皆滿足。威力既異於常，亦不敢流傳於世。亦有數百誦呪師僧，於通邊求及此法，畢竟不行。縱得者，印法不過三。通作此法，觀世音菩薩親自現身，自外不能具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪隨心用攝鬼。」此一印通於師三藏玄奘法師邊親受。三藏知此印闕故，授與智通師、中天竺國長年跋吒那羅延，與罽賓國沙門喝囉那僧伽，同三曼茶羅會受持此法。後因勅召入京，遂有大總持寺僧智通聞解翻譯，與數十大德求及此印法，遂流傳翻譯。通依作壇經七七日，如法受持，願皆滿足。威力既異於常，亦不敢流傳於世。亦有數百誦呪師僧，於通邊求及此法，畢竟不行。縱得者，印法不過三。通作此法，觀世音菩薩親自現身，自外不能具述。

謹依梵本翻出，總有四十七件。後同行者，請依法遵崇。呪文雖少，功德彌多，廣說窮劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹依梵本翻出，總有四十七件。後同行者，請依法遵崇。呪文雖少，功德彌多，廣說窮劫不盡。