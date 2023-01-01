佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中，彼有無數大娑羅樹、多摩羅樹、瞻波迦樹、阿輸迦樹、阿提目多迦樹，如是等種種寶樹而為嚴飾，與大苾芻眾一百八十萬，菩薩九十俱胝那庾多百千，復有自在大自在等諸梵天子，及無數百千淨光天子，如是等眾恭敬圍繞聽受說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中，彼有無數大娑羅樹、多摩羅樹、瞻波迦樹、阿輸迦樹、阿提目多迦樹，如是等種種寶樹而為嚴飾，與大苾芻眾一百八十萬，菩薩九十俱胝那庾多百千，復有自在大自在等諸梵天子，及無數百千淨光天子，如是等眾恭敬圍繞聽受說法。

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌恭敬頂禮，熙怡微笑前白佛言：「世尊！我有陀羅尼名不空王是祕密心，乃往過去九十一劫之前，我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受。時彼如來為無數百千諸梵天子并淨光天子眾，教授阿耨多羅三藐三菩提法，我於爾時證得不空智等百千三摩地門。世尊！若諸方處有此祕密心陀羅尼宣通流布，當知是處有大自在等一萬二千天子密作衛護，是處即同有諸佛塔，應當尊重恭敬供養。又若有人以此不空王祕密心陀羅尼廣流布者，當知是人已於無數俱胝那庾多百千佛所深種善根。又若有人暫得聞此陀羅尼者，是人設復謗佛謗法及謗菩薩、聲聞、緣覺等諸賢聖，廣造如是極重罪業，當墮阿鼻地獄者，若能志心於一日中清淨不食，依法持誦此陀羅尼，如是等罪皆得銷滅。又若有人患諸瘧病，若一日二日乃至七日，或復眼痛耳痛、鼻痛頭痛，或復疥癩瘡癬癰、疽腫疱，及為一切非人邪鬼執魅持捉禁縛打擲、呪咀期剋邪說惑亂。以要言之，總集一切身病心病，乃至夢中見不祥事者，以此陀羅尼加持力故，悉得銷滅無能為害。世尊！又復若諸剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀，如是等族姓中設有諂誑心者，於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦，乃至一切傍生異類，亦應為彼念此陀羅尼令其得聞，聞已隨應皆獲利益。況復有諸發生清淨信解心者，苾芻，苾芻尼，優婆塞，優婆夷，志心聽受此陀羅尼邪？又復有人，若於此陀羅尼祕密章句諦心思念，時應當離諸過失，所謂不謗不讚、不生疑惑，起離我心、無久近心、無造作心、無染污心、無高下心，住如是心作念佛觀，彼人即於十方各見千佛為現其前。世尊！若諸白衣舍中有是陀羅尼經處，若主若僕見是經已，設生輕易或復戲笑，以我威神力故，令其自然得聞此陀羅尼聲。世尊！譬如有人取栴檀香或復龍腦或復麝香，持以敲打或復剉斫，又以呪詞而為呪咀，復於麁獷石上而以研磨用塗身分。或有人言：『勿須敲打剉斫呪呾研磨，栴檀等香既塗身已，其香常在。』世尊！我此不空王祕密心陀羅尼亦復如是。設或有人雖生輕易或復戲笑乃至無誠實心，但能供養此陀羅尼者，彼人以是供養善根力故，世世所生常得戒定慧等諸蘊具足妙香芬馥。復次若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等欲受持此不空王祕密心陀羅尼時，應於白月八日依法安布壇場供養。行人當須清淨不食，以無緣心誦此祕密心陀羅尼七遍，是人當得二十種功德：一者當於富貴中生；二者生已所有宿世業病速得銷滅；三者常得身胑細滑妙好，諸根隱密，人所愛樂；四者得大財利；五者所有財 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌恭敬頂禮，熙怡微笑前白佛言：「世尊！我有陀羅尼名不空王是祕密心，乃往過去九十一劫之前，我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受。時彼如來為無數百千諸梵天子并淨光天子眾，教授阿耨多羅三藐三菩提法，我於爾時證得不空智等百千三摩地門。世尊！若諸方處有此祕密心陀羅尼宣通流布，當知是處有大自在等一萬二千天子密作衛護，是處即同有諸佛塔，應當尊重恭敬供養。又若有人以此不空王祕密心陀羅尼廣流布者，當知是人已於無數俱胝那庾多百千佛所深種善根。又若有人暫得聞此陀羅尼者，是人設復謗佛謗法及謗菩薩、聲聞、緣覺等諸賢聖，廣造如是極重罪業，當墮阿鼻地獄者，若能志心於一日中清淨不食，依法持誦此陀羅尼，如是等罪皆得銷滅。又若有人患諸瘧病，若一日二日乃至七日，或復眼痛耳痛、鼻痛頭痛，或復疥癩瘡癬癰、疽腫疱，及為一切非人邪鬼執魅持捉禁縛打擲、呪咀期剋邪說惑亂。以要言之，總集一切身病心病，乃至夢中見不祥事者，以此陀羅尼加持力故，悉得銷滅無能為害。世尊！又復若諸剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀，如是等族姓中設有諂誑心者，於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦，乃至一切傍生異類，亦應為彼念此陀羅尼令其得聞，聞已隨應皆獲利益。況復有諸發生清淨信解心者，苾芻，苾芻尼，優婆塞，優婆夷，志心聽受此陀羅尼邪？又復有人，若於此陀羅尼祕密章句諦心思念，時應當離諸過失，所謂不謗不讚、不生疑惑，起離我心、無久近心、無造作心、無染污心、無高下心，住如是心作念佛觀，彼人即於十方各見千佛為現其前。世尊！若諸白衣舍中有是陀羅尼經處，若主若僕見是經已，設生輕易或復戲笑，以我威神力故，令其自然得聞此陀羅尼聲。世尊！譬如有人取栴檀香或復龍腦或復麝香，持以敲打或復剉斫，又以呪詞而為呪咀，復於麁獷石上而以研磨用塗身分。或有人言：『勿須敲打剉斫呪呾研磨，栴檀等香既塗身已，其香常在。』世尊！我此不空王祕密心陀羅尼亦復如是。設或有人雖生輕易或復戲笑乃至無誠實心，但能供養此陀羅尼者，彼人以是供養善根力故，世世所生常得戒定慧等諸蘊具足妙香芬馥。復次若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等欲受持此不空王祕密心陀羅尼時，應於白月八日依法安布壇場供養。行人當須清淨不食，以無緣心誦此祕密心陀羅尼七遍，是人當得二十種功德：一者當於富貴中生；二者生已所有宿世業病速得銷滅；三者常得身胑細滑妙好，諸根隱密，人所愛樂；四者得大財利；五者所有財

寶不為盜取；六者所有財寶不為火焚水溺；七者常得田疇增廣；八者其田稼穡不為雷雹損傷；九者其田不為惡雨霖澍；十者色力精神無所損耗；十一者常得一切眾生尊重愛樂；十二者不為一切怨對所怖；十三者設有怨對速疾除解；十四者不為一切非人所怖；十五者不為惡病纏縛；十六者不為拏枳儞怖；十七者遠離一切煩惱等事；十八者不於水火刀兵毒害中死；十九者在處常得諸賢聖等密作衛護；二十者在在所生常得不離慈悲喜捨。如是名為二十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶不為盜取；六者所有財寶不為火焚水溺；七者常得田疇增廣；八者其田稼穡不為雷雹損傷；九者其田不為惡雨霖澍；十者色力精神無所損耗；十一者常得一切眾生尊重愛樂；十二者不為一切怨對所怖；十三者設有怨對速疾除解；十四者不為一切非人所怖；十五者不為惡病纏縛；十六者不為拏枳儞怖；十七者遠離一切煩惱等事；十八者不於水火刀兵毒害中死；十九者在處常得諸賢聖等密作衛護；二十者在在所生常得不離慈悲喜捨。如是名為二十種功德。

「復次，世尊！若有持誦此陀羅尼者，別得八種善相：一者臨命終時，我作苾芻相為現其前；二者臨命終時，目不動亂，身心安隱；三者臨命終時，手不拏空、足不蹴地，亦無大小便利穢污狼藉；四者不覆面死；五者臨命終時安住正念；六者臨命終時不離善友；七者命終已後，諸佛剎中隨願往生；八者當生獲得無盡辯才。如是名為八種善相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有持誦此陀羅尼者，別得八種善相：一者臨命終時，我作苾芻相為現其前；二者臨命終時，目不動亂，身心安隱；三者臨命終時，手不拏空、足不蹴地，亦無大小便利穢污狼藉；四者不覆面死；五者臨命終時安住正念；六者臨命終時不離善友；七者命終已後，諸佛剎中隨願往生；八者當生獲得無盡辯才。如是名為八種善相。

「復次，世尊！若有人能清淨不食，遠離五辛一切葷雜，於日三時中念此陀羅尼三遍，一切所求皆得成就。又若有人隨應得聞此不空王祕密心陀羅尼正法已，若能斷諸慳嫉、除去一切垢染，發清淨心尊重歸命祕密護持者，是人當得墮菩薩數，善為眾生作大饒益，畢竟當成佛菩提果。世尊！此言菩提者即是正慧，薩埵者即是方便。若得如是慧及方便二法具足，即能為眾生作饒益事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有人能清淨不食，遠離五辛一切葷雜，於日三時中念此陀羅尼三遍，一切所求皆得成就。又若有人隨應得聞此不空王祕密心陀羅尼正法已，若能斷諸慳嫉、除去一切垢染，發清淨心尊重歸命祕密護持者，是人當得墮菩薩數，善為眾生作大饒益，畢竟當成佛菩提果。世尊！此言菩提者即是正慧，薩埵者即是方便。若得如是慧及方便二法具足，即能為眾生作饒益事。」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我今樂欲於如來前，宣說所有祕密心陀羅尼，普令會中四眾得聞利益安樂，及餘一切作罪業者亦獲善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！我今樂欲於如來前，宣說所有祕密心陀羅尼，普令會中四眾得聞利益安樂，及餘一切作罪業者亦獲善利。」

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「清淨大士！汝應善說，今正是時，如來今日亦當隨喜。乃至後末世中，與修菩薩乘者為善依怙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「清淨大士！汝應善說，今正是時，如來今日亦當隨喜。乃至後末世中，與修菩薩乘者為善依怙。」

是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊，前白佛言：「此會諸菩薩眾，應善諦聽復當歸命。此解脫輪能與多人利益安樂，悲愍世間善作一切大利樂事。我今宣說此陀羅尼。我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩，及彼三世一切聲聞緣覺，又復歸命無量光如來應供正等正覺，歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩，歸命大智舍利子等諸阿羅漢。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊，前白佛言：「此會諸菩薩眾，應善諦聽復當歸命。此解脫輪能與多人利益安樂，悲愍世間善作一切大利樂事。我今宣說此陀羅尼。我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩，及彼三世一切聲聞緣覺，又復歸命無量光如來應供正等正覺，歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩，歸命大智舍利子等諸阿羅漢。」即說陀羅尼曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一句) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(二) 冐地薩埵(引)野摩賀(引)薩埵(引)野(三) 摩賀(引)哥嚕尼哥(引)野(四) 伊毘踰(二合引)那莫塞訖哩(三合)埵(引)(五) 壹唐阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)說囉目枯(引)捺儗(二合引)蘭𧹞(二合引)(六) 阿謨(引)伽播(引)商那(引)摩紇哩(二合)捺煬(七) 怛他(引)誐多三目珂婆(引)始檐(八) 摩訶怛波哩沙(二合)那末提(引)阿訶彌那(引)泥(引)摩(引)嚩哩多(二合)曳沙曳(二合)(九) 悉𮊯(切身，下同)覩彌(引)薩哩嚩(二合)哥(引)哩也(二合引)尼薩哩嚩(二合)婆曳數左彌(引)(十) 犖(力角切，下同)叉(引)婆嚩覩(十一) 怛𭔞(切身)他(引)(十二) 唵(引)左囉左囉(十三) 唧哩唧哩(十四) 祖嚕祖嚕(十五) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(十六) 悉哩悉哩(十七) 唧哩唧哩(十八) 尾哩尾哩(十九) 摩賀(引)鉢訥摩(二合)訶薩多(二合引)野(二十) 葛羅葛羅(二十一) 枳里枳里(二十二) 酤魯酤魯(二十三) 摩賀(引)戍馱薩埵(引)野(二十四) 沒𠆙(切身，下同)沒𠆙(二十五) 馱(引)嚩馱(引)嚩(二十六) 枳尼枳尼(二十七) 波囉摩戍馱薩埵(引)野(二十八) 葛囉葛囉(二十九) 枳哩枳哩(三十) 酤嚕酤嚕(三十一) 摩賀(引)塞他(二合)摩鉢囉(二合引)鉢多(二合引)野(三十二) 左羅左羅(三十三) 三左羅(三十四) 尾左羅(三十五) 伊吒吒伊吒吒(三十六) 婆囉婆囉(三十七) 毘哩毘哩(三十八) 部嚕部嚕(三十九) 伊係曳(二合引)呬摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(四十) 摩賀(引)鉢輸鉢底(四十一) 尾(引)沙馱囉(四十二) 薩囉薩囉(四十三) 嚩囉嚩囉(四十四) 波囉波囉(四十五) 嚩囉嚩囉(四十六) 訶囉訶囉(四十七) 賀(引)賀(引)(四十八) 係(引)係(引)(四十九) 呼(引)呼(引)(五十) 唵(引)哥(引)囉(五十一) 沒囉(二合)賀摩(二合)尾沙馱囉(五十二) 馱囉馱囉(五十三) 提哩提哩(五十四) 度嚕度嚕(五十五) 多囉多囉(五十六) 薩囉薩囉(五十七) 波囉波囉(五十八) 嚩囉嚩囉(五十九) 囉濕彌(二合)設多薩訶薩囉(二合)(六十) 鉢囉(二合)底曼尼多設哩(引)囉(六十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一句) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(二) 冐地薩埵(引)野摩賀(引)薩埵(引)野(三) 摩賀(引)哥嚕尼哥(引)野(四) 伊毘踰(二合引)那莫塞訖哩(三合)埵(引)(五) 壹唐阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)說囉目枯(引)捺儗(二合引)蘭𧹞(二合引)(六) 阿謨(引)伽播(引)商那(引)摩紇哩(二合)捺煬(七) 怛他(引)誐多三目珂婆(引)始檐(八) 摩訶怛波哩沙(二合)那末提(引)阿訶彌那(引)泥(引)摩(引)嚩哩多(二合)曳沙曳(二合)(九) 悉𮊯(切身，下同)覩彌(引)薩哩嚩(二合)哥(引)哩也(二合引)尼薩哩嚩(二合)婆曳數左彌(引)(十) 犖(力角切，下同)叉(引)婆嚩覩(十一) 怛𭔞(切身)他(引)(十二) 唵(引)左囉左囉(十三) 唧哩唧哩(十四) 祖嚕祖嚕(十五) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(十六) 悉哩悉哩(十七) 唧哩唧哩(十八) 尾哩尾哩(十九) 摩賀(引)鉢訥摩(二合)訶薩多(二合引)野(二十) 葛羅葛羅(二十一) 枳里枳里(二十二) 酤魯酤魯(二十三) 摩賀(引)戍馱薩埵(引)野(二十四) 沒𠆙(切身，下同)沒𠆙(二十五) 馱(引)嚩馱(引)嚩(二十六) 枳尼枳尼(二十七) 波囉摩戍馱薩埵(引)野(二十八) 葛囉葛囉(二十九) 枳哩枳哩(三十) 酤嚕酤嚕(三十一) 摩賀(引)塞他(二合)摩鉢囉(二合引)鉢多(二合引)野(三十二) 左羅左羅(三十三) 三左羅(三十四) 尾左羅(三十五) 伊吒吒伊吒吒(三十六) 婆囉婆囉(三十七) 毘哩毘哩(三十八) 部嚕部嚕(三十九) 伊係曳(二合引)呬摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(四十) 摩賀(引)鉢輸鉢底(四十一) 尾(引)沙馱囉(四十二) 薩囉薩囉(四十三) 嚩囉嚩囉(四十四) 波囉波囉(四十五) 嚩囉嚩囉(四十六) 訶囉訶囉(四十七) 賀(引)賀(引)(四十八) 係(引)係(引)(四十九) 呼(引)呼(引)(五十) 唵(引)哥(引)囉(五十一) 沒囉(二合)賀摩(二合)尾沙馱囉(五十二) 馱囉馱囉(五十三) 提哩提哩(五十四) 度嚕度嚕(五十五) 多囉多囉(五十六) 薩囉薩囉(五十七) 波囉波囉(五十八) 嚩囉嚩囉(五十九) 囉濕彌(二合)設多薩訶薩囉(二合)(六十) 鉢囉(二合)底曼尼多設哩(引)囉(六十一)

入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(六十二) 多波多波(六十三) 婆誐鑁(六十四) 蘇(引)摩(六十五) 阿(引)禰爹(六十六) 野摩(六十七) 嚩嚕拏(六十八) 酤尾(引)囉(六十九) 沒囉(二合)賀摩(二合)(七十) 印捺囉(二合)(七十一) 哩施(七十二) 泥(引)嚩誐拏(引)毘野(二合)哩唧(二合)多左囉拏(七十三) 蘇嚕蘇嚕(七十四) 祖嚕祖嚕(七十五) 母嚕母嚕(七十六) 薩那怛酤(二合)摩(引)囉(七十七) 嚕捺囉(二合)嚩(引)薩嚩(七十八) 尾瑟努(二合)(七十九) 達那捺(八十) 哩施(八十一) 尾那(引)野葛(八十二) 末虎尾尾馱尾(引)沙馱囉(八十三) 馱囉馱囉(八十四) 提哩提哩(八十五) 度嚕度嚕(八十六) 伽囉伽囉(八十七) 波囉波囉(八十八) 羅囉羅囉(八十九) 羅虎羅虎(九十) 訶囉訶囉(九十一) 摩囉摩囉(九十二) 嚩囉嚩囉(九十三) 嚩囉那(引)野葛(九十四) 三曼多(引)嚩路(引)吉多尾路(引)吉多(九十五) 路吉說囉摩呬(引)說囉(九十六) 母虎母虎(九十七) 母嚕母嚕(九十八) 母野母野(九十九) 捫左捫左(一百) 犖叉犖叉(引)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)室左(二合)薩哩嚩(二合)婆曳(引)毘藥(二合)(一百一) 薩哩舞(二合引)波捺囉(二合)尾(引)毘藥(二合)(一百二) 薩哩舞(二合引)波薩哩詣(二合引)(一百三) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)係(引)毘藥(二合)(一百四) 末馱(一百五) 曼馱那(一百六) 多(引)拏那(一百七) 怛囉惹(二合)囉(一百八) 囉(引)惹多塞葛(二合)囉(引)屹那踰(三合)捺哥(一百九) 尾沙(一百一十) 設塞怛囉(三合)(一百一十一) 波哩謨(引)左哥(一百一十二) 葛拏葛拏(一百一十三) 吉尼吉尼(一百一十四) 酤努酤努(一百一十五) 左囉左囉(一百一十六) 印捺哩(二合)野末羅謨(引)𮊯誐(一百一十七) 左覩囉(引)哩野(二合)薩爹三鉢囉(二合)哥(引)設哥(一百一十八) 怛摩怛摩(一百一十九) 捺摩捺摩(一百二十) 馱摩馱摩(一百二十一) 薩摩薩摩(一百二十二) 摩他摩他(一百二十三) 薩摩薩摩(一百二十四) 摩賀(引)怛謨(引)馱哥(引)囉尾達摩那(一百二十五) 沙吒播(二合引)囉彌多(引)波哩布囉葛(一百二十六) 彌梨彌梨(一百二十七) 吒吒吒吒(一百二十八) 陟陟陟陟(一百二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(六十二) 多波多波(六十三) 婆誐鑁(六十四) 蘇(引)摩(六十五) 阿(引)禰爹(六十六) 野摩(六十七) 嚩嚕拏(六十八) 酤尾(引)囉(六十九) 沒囉(二合)賀摩(二合)(七十) 印捺囉(二合)(七十一) 哩施(七十二) 泥(引)嚩誐拏(引)毘野(二合)哩唧(二合)多左囉拏(七十三) 蘇嚕蘇嚕(七十四) 祖嚕祖嚕(七十五) 母嚕母嚕(七十六) 薩那怛酤(二合)摩(引)囉(七十七) 嚕捺囉(二合)嚩(引)薩嚩(七十八) 尾瑟努(二合)(七十九) 達那捺(八十) 哩施(八十一) 尾那(引)野葛(八十二) 末虎尾尾馱尾(引)沙馱囉(八十三) 馱囉馱囉(八十四) 提哩提哩(八十五) 度嚕度嚕(八十六) 伽囉伽囉(八十七) 波囉波囉(八十八) 羅囉羅囉(八十九) 羅虎羅虎(九十) 訶囉訶囉(九十一) 摩囉摩囉(九十二) 嚩囉嚩囉(九十三) 嚩囉那(引)野葛(九十四) 三曼多(引)嚩路(引)吉多尾路(引)吉多(九十五) 路吉說囉摩呬(引)說囉(九十六) 母虎母虎(九十七) 母嚕母嚕(九十八) 母野母野(九十九) 捫左捫左(一百) 犖叉犖叉(引)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)室左(二合)薩哩嚩(二合)婆曳(引)毘藥(二合)(一百一) 薩哩舞(二合引)波捺囉(二合)尾(引)毘藥(二合)(一百二) 薩哩舞(二合引)波薩哩詣(二合引)(一百三) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)係(引)毘藥(二合)(一百四) 末馱(一百五) 曼馱那(一百六) 多(引)拏那(一百七) 怛囉惹(二合)囉(一百八) 囉(引)惹多塞葛(二合)囉(引)屹那踰(三合)捺哥(一百九) 尾沙(一百一十) 設塞怛囉(三合)(一百一十一) 波哩謨(引)左哥(一百一十二) 葛拏葛拏(一百一十三) 吉尼吉尼(一百一十四) 酤努酤努(一百一十五) 左囉左囉(一百一十六) 印捺哩(二合)野末羅謨(引)𮊯誐(一百一十七) 左覩囉(引)哩野(二合)薩爹三鉢囉(二合)哥(引)設哥(一百一十八) 怛摩怛摩(一百一十九) 捺摩捺摩(一百二十) 馱摩馱摩(一百二十一) 薩摩薩摩(一百二十二) 摩他摩他(一百二十三) 薩摩薩摩(一百二十四) 摩賀(引)怛謨(引)馱哥(引)囉尾達摩那(一百二十五) 沙吒播(二合引)囉彌多(引)波哩布囉葛(一百二十六) 彌梨彌梨(一百二十七) 吒吒吒吒(一百二十八) 陟陟陟陟(一百二十

九) 姹姹姹姹(一百三十) 恥恥恥恥(一百三十一) 伊尼(引)野左哩摩(二合)訖哩(二合)怛波哩葛囉(一百三十二) 伊係曳(二合引)呬摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百三十三) 壹(引)說囉(一百三十四) 摩賀(引)部多誐拏畔惹葛(一百三十五) 酤嚕酤嚕(一百三十六) 波囉波囉(一百三十七) 葛囉葛囉(一百三十八) 葛吒葛吒(一百三十九) 摩吒摩吒(一百四十) 尾戍馱尾沙野嚩(引)悉那(一百四十一) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百四十二) 稅(引)怛野倪踰(二合引)波尾(引)怛(一百四十三) 囉怛那(二合)摩酤吒摩(引)羅(引)馱囉(一百四十四) 薩哩嚩(二合)倪也(二合)施囉悉訖哩(二合)怛(一百四十五) 摩酤吒摩訶訥部(二合引)多(一百四十六) 葛摩囉訖哩(二合)多葛囉多羅(一百四十七) 𠆙(切身引)那薩摩(引)提尾謨(引)剎也(二合引)鉢囉(二合)紺必也(二合)(一百四十八) 末呼薩埵散怛底波哩播(引)左葛(一百四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百五十) 薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)嚩囉拏尾輸(引)達葛(一百五十一) 薩哩嚩(二合)咩(引)提鉢囉(二合)謨(引)左葛(一百五十二) 阿哥(引)羅沒哩(二合)怛踰(二合)鉢囉(二合)設摩那(一百五十三) 薩哩嚩(二合)薩埵薩摩(引)說(引)薩葛囉(一百五十四) 薩哩嚩(二合引)設(引)摩奴(引)囉他波哩布囉葛(一百五十五) 那謨(引)窣覩(二合)底莎(引)賀(引)(一百五十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九) 姹姹姹姹(一百三十) 恥恥恥恥(一百三十一) 伊尼(引)野左哩摩(二合)訖哩(二合)怛波哩葛囉(一百三十二) 伊係曳(二合引)呬摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百三十三) 壹(引)說囉(一百三十四) 摩賀(引)部多誐拏畔惹葛(一百三十五) 酤嚕酤嚕(一百三十六) 波囉波囉(一百三十七) 葛囉葛囉(一百三十八) 葛吒葛吒(一百三十九) 摩吒摩吒(一百四十) 尾戍馱尾沙野嚩(引)悉那(一百四十一) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百四十二) 稅(引)怛野倪踰(二合引)波尾(引)怛(一百四十三) 囉怛那(二合)摩酤吒摩(引)羅(引)馱囉(一百四十四) 薩哩嚩(二合)倪也(二合)施囉悉訖哩(二合)怛(一百四十五) 摩酤吒摩訶訥部(二合引)多(一百四十六) 葛摩囉訖哩(二合)多葛囉多羅(一百四十七) 𠆙(切身引)那薩摩(引)提尾謨(引)剎也(二合引)鉢囉(二合)紺必也(二合)(一百四十八) 末呼薩埵散怛底波哩播(引)左葛(一百四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(一百五十) 薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)嚩囉拏尾輸(引)達葛(一百五十一) 薩哩嚩(二合)咩(引)提鉢囉(二合)謨(引)左葛(一百五十二) 阿哥(引)羅沒哩(二合)怛踰(二合)鉢囉(二合)設摩那(一百五十三) 薩哩嚩(二合)薩埵薩摩(引)說(引)薩葛囉(一百五十四) 薩哩嚩(二合引)設(引)摩奴(引)囉他波哩布囉葛(一百五十五) 那謨(引)窣覩(二合)底莎(引)賀(引)(一百五十六)」

「大心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大心陀羅尼曰：

「阿謨(引)伽(引)野莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿謨(引)伽(引)野莎(引)賀(引)(一句)」

「小心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小心陀羅尼曰：

「阿𡁠(仁唧切，下同)多(引)野莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿𡁠(仁唧切，下同)多(引)野莎(引)賀(引)(一句)」

「心中心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中心陀羅尼曰：

「嚩囉鉢囉(二合)捺(引)野莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩囉鉢囉(二合)捺(引)野莎(引)賀(引)(一句)」

「器仗陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「器仗陀羅尼曰：

「阿波囉(引)𡁠多(引)野莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿波囉(引)𡁠多(引)野莎(引)賀(引)(一句)」

「甲冑陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甲冑陀羅尼曰：

「伊唐葛哩摩(二合)酤嚕那謨(引)窣覩(二合)底莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊唐葛哩摩(二合)酤嚕那謨(引)窣覩(二合)底莎(引)賀(引)(一句)」

「頭頂陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭頂陀羅尼曰：

「唵(引)吽(引)惹野莎(引)賀(引)(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽(引)惹野莎(引)賀(引)(一句)」

「髻陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「髻陀羅尼曰：

「唵(引)紇哩(引)(一句) 塞怛賴(三合)路(引)吉也(二合)尾惹野(引)(二) 阿謨(引)伽播(引)設(引)野(三) 鉢囉(二合)底訶多紇哩(二合引)郝吽(引)發吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(引)(一句) 塞怛賴(三合)路(引)吉也(二合)尾惹野(引)(二) 阿謨(引)伽播(引)設(引)野(三) 鉢囉(二合)底訶多紇哩(二合引)郝吽(引)發吒(半音)(四)」

「世尊！我此陀羅尼悉能成就一切事業，若常持誦者，所作剋成。又若有人造五無間業，彼人若能日三時中誦此陀羅尼，是諸業障悉得清淨。若欲作結界法者，當以此陀羅尼加持沈水香依法而用。若欲禁止瘧病者，當加持灰水，或佉禰囉木作橛，依法而用。若欲息除一切病者，當加持酥或油或水塗摩等用。若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者，當加持刀，依法而用。若欲作諸擁護法者，當加持線，依法而用。若欲止腹痛者，加持鹽水，依法而飲。若欲息除諸惡毒者，當加持土或加持水，依法而用。若欲除去眼病者，加持白線隨繫其耳。若欲除去齒痛者，加持迦囉尾囉木，作齒木用。又欲作結界法者，當取五色線加持二十一遍，以佉禰囉木作橛釘四方界，然取其線絣量界分，是即結界成就。又欲作擁護法者，當加持水或塚間灰或復淨線，隨應當用。若欲解諸執魅者，加持五色線，依法而用。又欲除諸瘧病者，加持白線，依法而用。若欲解除瘰癧及諸瘡腫者，加持蓽撥，與蜜同和塗摩等用。又欲除去眼病者，加持香水或甘草水，或鉢羅舍葉浸水而用。若欲息諸鬪戰諍訟者，加持淨水洗滌其面。若欲擁護王之國境無諸侵撓得強勝者，當擇妙好瓶器置潔淨處，滿盛其水設諸供養。作法者著鮮淨衣，讀此陀羅尼而為加持，然後取瓶中水隨處散灑，即得國界安隱災難不生，人及傍生悉能衛護。若欲解諸邪印者，當用栴檀香末加持二十一遍，點自心間，即得解除。若欲於自住舍作擁護者，當用蓮華作護摩法。若欲調伏諸難調者，當用栴檀香作護摩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此陀羅尼悉能成就一切事業，若常持誦者，所作剋成。又若有人造五無間業，彼人若能日三時中誦此陀羅尼，是諸業障悉得清淨。若欲作結界法者，當以此陀羅尼加持沈水香依法而用。若欲禁止瘧病者，當加持灰水，或佉禰囉木作橛，依法而用。若欲息除一切病者，當加持酥或油或水塗摩等用。若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者，當加持刀，依法而用。若欲作諸擁護法者，當加持線，依法而用。若欲止腹痛者，加持鹽水，依法而飲。若欲息除諸惡毒者，當加持土或加持水，依法而用。若欲除去眼病者，加持白線隨繫其耳。若欲除去齒痛者，加持迦囉尾囉木，作齒木用。又欲作結界法者，當取五色線加持二十一遍，以佉禰囉木作橛釘四方界，然取其線絣量界分，是即結界成就。又欲作擁護法者，當加持水或塚間灰或復淨線，隨應當用。若欲解諸執魅者，加持五色線，依法而用。又欲除諸瘧病者，加持白線，依法而用。若欲解除瘰癧及諸瘡腫者，加持蓽撥，與蜜同和塗摩等用。又欲除去眼病者，加持香水或甘草水，或鉢羅舍葉浸水而用。若欲息諸鬪戰諍訟者，加持淨水洗滌其面。若欲擁護王之國境無諸侵撓得強勝者，當擇妙好瓶器置潔淨處，滿盛其水設諸供養。作法者著鮮淨衣，讀此陀羅尼而為加持，然後取瓶中水隨處散灑，即得國界安隱災難不生，人及傍生悉能衛護。若欲解諸邪印者，當用栴檀香末加持二十一遍，點自心間，即得解除。若欲於自住舍作擁護者，當用蓮華作護摩法。若欲調伏諸難調者，當用栴檀香作護摩法。

「復次成就法。當用勝香、最勝香、無畏手香、帝手香、嚩嚕尼香、諾俱梨香、那俱梨香、畢利煬虞香、多誐覽香等，并月王藥、妙喜藥、輪藥、大輪藥、尾瑟努訖蘭多藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法。當用勝香、最勝香、無畏手香、帝手香、嚩嚕尼香、諾俱梨香、那俱梨香、畢利煬虞香、多誐覽香等，并月王藥、妙喜藥、輪藥、大輪藥、尾瑟努訖蘭多藥。

「如上諸香藥取以和合而作一丸，以此陀羅尼加持一百八遍。若有人為諸鬼神執魅怖畏，或帶頂上或帶臂上即能衛護。若有女人將欲產生，取前香藥碎為其末，依法加持，同入水中當用澡浴，即得產生勝福德子安隱無難，諸不祥事皆得銷滅，又復生已善作擁護，離諸苦惱惡毒不生，設有所生速疾除遣。若初生童子欲作擁護者，取前香藥丸依法加持，帶其頂上即能擁護。若欲禁止風雲雷雹者，當取嚩嚕尼樹枝入淨水中，依法加持已，次執其枝而用散灑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上諸香藥取以和合而作一丸，以此陀羅尼加持一百八遍。若有人為諸鬼神執魅怖畏，或帶頂上或帶臂上即能衛護。若有女人將欲產生，取前香藥碎為其末，依法加持，同入水中當用澡浴，即得產生勝福德子安隱無難，諸不祥事皆得銷滅，又復生已善作擁護，離諸苦惱惡毒不生，設有所生速疾除遣。若初生童子欲作擁護者，取前香藥丸依法加持，帶其頂上即能擁護。若欲禁止風雲雷雹者，當取嚩嚕尼樹枝入淨水中，依法加持已，次執其枝而用散灑。

「世尊！我此祕密心陀羅尼能作最上成就，如上所說一切法用悉無不成，設使持誦未精熟者亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此祕密心陀羅尼能作最上成就，如上所說一切法用悉無不成，設使持誦未精熟者亦得成就。

「復次宣說本尊成就法。若人欲見我身求成就者，當於白月十五日依法作㡧，以上好不雜彩色畫我形像，如大自在天相，頂戴寶冠，鹿皮為絡腋，一切珍寶而為莊嚴。如是畫已，依法安布。行人當於彼㡧像前，以瞿摩夷作曼拏羅，散諸妙華，以八種香安置供養。又復排設六十四種出生飲食，所用清淨，離諸血肉腥雜穢污。燒沈水香。行人應當晝夜不食，一日三時澡沐身體、著新淨衣、諦心專注獻供養已、於㡧像前念此陀羅尼一千八十遍、然後諦想本尊儀相、乃見自身有大熾焰。行人見已心生歡喜、須臾即見我身來現其前、施諸所求悉令圓滿。行人爾時當用雌黃或安膳那藥而用點眼、即能隱身亦得騰空、自在證入不空智莊嚴三摩地門、隨諸所欲一切所作皆得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次宣說本尊成就法。若人欲見我身求成就者，當於白月十五日依法作㡧，以上好不雜彩色畫我形像，如大自在天相，頂戴寶冠，鹿皮為絡腋，一切珍寶而為莊嚴。如是畫已，依法安布。行人當於彼㡧像前，以瞿摩夷作曼拏羅，散諸妙華，以八種香安置供養。又復排設六十四種出生飲食，所用清淨，離諸血肉腥雜穢污。燒沈水香。行人應當晝夜不食，一日三時澡沐身體、著新淨衣、諦心專注獻供養已、於㡧像前念此陀羅尼一千八十遍、然後諦想本尊儀相、乃見自身有大熾焰。行人見已心生歡喜、須臾即見我身來現其前、施諸所求悉令圓滿。行人爾時當用雌黃或安膳那藥而用點眼、即能隱身亦得騰空、自在證入不空智莊嚴三摩地門、隨諸所欲一切所作皆得圓滿。」

佛說此經已，聖觀自在菩薩摩訶薩，及餘自在大自在等梵天眾及淨光天子，并諸菩薩聲聞一切大會，聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，聖觀自在菩薩摩訶薩，及餘自在大自在等梵天眾及淨光天子，并諸菩薩聲聞一切大會，聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。