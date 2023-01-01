不空羂索陀羅尼自在王呪經

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索陀羅尼自在王呪經卷中

唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯

成就驅策僮僕使者分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就驅策僮僕使者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言：「若欲成就驅策僮僕，其持呪者應先造作僮僕者形，而此使者即是不空羂索王神呪之僮僕，容貌端正，當以一切莊飾之具而嚴其身。於其頭上作五髮髻，身之色相猶如童子。若欲作時，應用白檀或用紫檀或妙香檀，或用天木或一切木，若金若銀以作其形。若畫幀時，或白㲲上或於絹上。其僮僕者所有衣服皆作赤色，以燕脂和紫礦汁，又取朱砂及以欝金若根若香、諸雜色等畫其形相，應使端嚴面目喜悅熙怡微笑。其身形相淺黃白色，應作兩臂，一手執菴摩羅果、一手持種種華。其像常於密處安置，散華燒香、末香塗香然燈、種種飲食而為供養。又於像前誦不空羂索王呪一千八遍。其持呪者應受八戒起慈悲心，呪法即成。即能覩見彼使者形，驅策自在，此持呪者所有處分皆得成辦。然其使者若耳所聞若眼所見，皆來說向持呪之人。隨持呪者使令去處能速往來，一切事業皆得成就。又能施與持呪之者一切財寶。隨持呪人心欲去處，其使者即將去來。於持呪者住止之處，常淨掃灑若泥塗地，所有一切隱密之事及吉祥事皆來向說，一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅，一切病患能令除愈，諸惡鬼神皆自隱沒。諸毒銷散歡樂圓滿，一切福業皆得增長，一切罪行悉能除滅，猶如孝子恭敬供養尊量其父。彼持呪人若欲自身安隱快樂，不得於彼使者輕欺作惡及懷瞋怒，應淨洗浴常勤誦呪而修供養，口不妄言，其心哀愍一切眾生施與無畏，於三寶所起深淨信，常散諸華及懸華鬘、燒香末香，以如是等供養尊者聖觀自在菩薩。又先以種種飲食、散華、燒香然燈供養使者，乃至不得於一日中忘不供養。若不供養，求事不成。若其使者隱沒不現，即便捨去。是故持呪之人不應放逸，常修精進不應懈怠，於尊重處常勤供養，恒不忘失菩提之心，於施戒忍精進定慧應常修習，遠離慳悋污戒塵垢，於生死中常生怖畏，深懷慚愧心常正念，不得散亂智慧觀察。若如是作，即能成辦一切呪業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復作是言：「若欲成就驅策僮僕，其持呪者應先造作僮僕者形，而此使者即是不空羂索王神呪之僮僕，容貌端正，當以一切莊飾之具而嚴其身。於其頭上作五髮髻，身之色相猶如童子。若欲作時，應用白檀或用紫檀或妙香檀，或用天木或一切木，若金若銀以作其形。若畫幀時，或白㲲上或於絹上。其僮僕者所有衣服皆作赤色，以燕脂和紫礦汁，又取朱砂及以欝金若根若香、諸雜色等畫其形相，應使端嚴面目喜悅熙怡微笑。其身形相淺黃白色，應作兩臂，一手執菴摩羅果、一手持種種華。其像常於密處安置，散華燒香、末香塗香然燈、種種飲食而為供養。又於像前誦不空羂索王呪一千八遍。其持呪者應受八戒起慈悲心，呪法即成。即能覩見彼使者形，驅策自在，此持呪者所有處分皆得成辦。然其使者若耳所聞若眼所見，皆來說向持呪之人。隨持呪者使令去處能速往來，一切事業皆得成就。又能施與持呪之者一切財寶。隨持呪人心欲去處，其使者即將去來。於持呪者住止之處，常淨掃灑若泥塗地，所有一切隱密之事及吉祥事皆來向說，一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅，一切病患能令除愈，諸惡鬼神皆自隱沒。諸毒銷散歡樂圓滿，一切福業皆得增長，一切罪行悉能除滅，猶如孝子恭敬供養尊量其父。彼持呪人若欲自身安隱快樂，不得於彼使者輕欺作惡及懷瞋怒，應淨洗浴常勤誦呪而修供養，口不妄言，其心哀愍一切眾生施與無畏，於三寶所起深淨信，常散諸華及懸華鬘、燒香末香，以如是等供養尊者聖觀自在菩薩。又先以種種飲食、散華、燒香然燈供養使者，乃至不得於一日中忘不供養。若不供養，求事不成。若其使者隱沒不現，即便捨去。是故持呪之人不應放逸，常修精進不應懈怠，於尊重處常勤供養，恒不忘失菩提之心，於施戒忍精進定慧應常修習，遠離慳悋污戒塵垢，於生死中常生怖畏，深懷慚愧心常正念，不得散亂智慧觀察。若如是作，即能成辦一切呪業。」

成就吉祥瓶法分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法。「持呪之人若欲成就法者，應結同伴並修十善至心堅固。欲作壇時應選好處，若山林地吉祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處，如法修理，洗浴清淨、俱著新衣、唯食麥子及以乳糜、受八戒齋，與同伴人持呪自護。隨心遠近作四方壇，面各一門，香泥塗地，以香畫葉。應用雄黃、赤土、紫檀等末而界其道。於其壇內隨四方面應畫四大天王，以諸寶物莊嚴其身，皆被甲仗手執刀劍。其壇東面應畫金剛，南面刀劍，西面畫棓，北面畫鑹。於其四角畫赤色幡，散種種華。於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶，用雜華鬘以繫瓶項，取蓮華池水盛滿瓶中，復以香華妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內。復以四槃：一槃盛酪、一盤盛蘇、一盤盛乳、一盤盛蜜，於瓶四面各置一盤。其持呪者須伴五人，勇健無畏皆嚴器仗，於其四方各立一人，於五人中得心腹者簡取一人，與持呪者隣近而住。五人之外更取一人，勇猛無畏能為難事者，令洗浴清淨、著新淨衣。其持呪人於壇四方散種種飲食，除血肉等。於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐，應當呪水及以粳米灑散十方，燒香散華如法結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法。「持呪之人若欲成就法者，應結同伴並修十善至心堅固。欲作壇時應選好處，若山林地吉祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處，如法修理，洗浴清淨、俱著新衣、唯食麥子及以乳糜、受八戒齋，與同伴人持呪自護。隨心遠近作四方壇，面各一門，香泥塗地，以香畫葉。應用雄黃、赤土、紫檀等末而界其道。於其壇內隨四方面應畫四大天王，以諸寶物莊嚴其身，皆被甲仗手執刀劍。其壇東面應畫金剛，南面刀劍，西面畫棓，北面畫鑹。於其四角畫赤色幡，散種種華。於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶，用雜華鬘以繫瓶項，取蓮華池水盛滿瓶中，復以香華妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內。復以四槃：一槃盛酪、一盤盛蘇、一盤盛乳、一盤盛蜜，於瓶四面各置一盤。其持呪者須伴五人，勇健無畏皆嚴器仗，於其四方各立一人，於五人中得心腹者簡取一人，與持呪者隣近而住。五人之外更取一人，勇猛無畏能為難事者，令洗浴清淨、著新淨衣。其持呪人於壇四方散種種飲食，除血肉等。於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐，應當呪水及以粳米灑散十方，燒香散華如法結界。

「第十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一。

「唵 阿慕伽 播奢鉢囉底訶多帝囇嚕枳耶微闍耶 囉叉(自稱名)𤙖𤙖泮吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 播奢鉢囉底訶多帝囇嚕枳耶微闍耶 囉叉(自稱名)𤙖𤙖泮吒(半音)」

「此呪呪自身及與同伴。如是呪已，應作大印，誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王。若一日二日誦此呪時，若有毘那夜迦鬼來故相驚怖而作障礙，其持呪人應起勇猛勿生恐懼，如常誦呪心莫散亂。復於壇南面聞羅剎娑可畏之聲，其誦呪人呪白芥子七遍散之，諸羅剎娑尋即退散不能障礙。南西北方亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪呪自身及與同伴。如是呪已，應作大印，誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王。若一日二日誦此呪時，若有毘那夜迦鬼來故相驚怖而作障礙，其持呪人應起勇猛勿生恐懼，如常誦呪心莫散亂。復於壇南面聞羅剎娑可畏之聲，其誦呪人呪白芥子七遍散之，諸羅剎娑尋即退散不能障礙。南西北方亦復如是。」

「呪吉祥瓶。呪曰第十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪吉祥瓶。呪曰第十二。

「唵 阿慕伽 阿波囉耳多 訶曩訶曩 𤙖泮吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 阿波囉耳多 訶曩訶曩 𤙖泮吒(半音)」

「此呪呪吉祥瓶。呪呪瓶之時，瓶現異相，或傾或側或動或搖。呪人見已如常誦呪，不應驚怖亦不解其結加趺坐。何以故？以吉祥瓶如末尼珠，隨心所欲一切皆得，要當策勵加功方得成就。此吉祥瓶有大威力甚難成就，若得成者自在安樂增長福業。由是呪人常勤精進，不應空過恣諸放逸。若吉祥瓶中出火日焰，或出金銀、末尼、真珠、瓔珞諸寶色相，或時出現種種衣服，復現諸天美妙婇女及諸殊勝童男童女，或丈夫形嚴淨裝飾，或復示現城邑聚落及諸巷陌、象馬車乘一切人眾、宮殿園林美妙飲食、香華幡蓋諸音樂等。雖見如是種種異相，如常誦呪不應驚起。其時聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像，無量菩薩眷屬前後圍遶，從彼瓶中忽然出現。聖觀自在菩薩現此相時，如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒，唯有尊者現作普賢菩薩形像，與無量菩薩皆共讚彼持呪人言：『善哉善哉！汝能成就此神呪法。隨汝所求皆當與汝。』呪人聞已即從座起合掌恭敬，右遶尊者頂禮供養而作是言：『唯願尊者當攝受我施吉祥瓶。』聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言：『善男子！汝之所求，我今施汝。隨意受用。』呪人取得吉祥瓶已置於頂上，復以香華種種供養。從吉祥瓶而乞願言：『南謨尊者！願隨我意樂，一切事業悉皆圓滿。』其持呪人作此願已，及諸同伴隨心去處皆得如意。時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃，為持呪人等現作童子，常能承事恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪呪吉祥瓶。呪呪瓶之時，瓶現異相，或傾或側或動或搖。呪人見已如常誦呪，不應驚怖亦不解其結加趺坐。何以故？以吉祥瓶如末尼珠，隨心所欲一切皆得，要當策勵加功方得成就。此吉祥瓶有大威力甚難成就，若得成者自在安樂增長福業。由是呪人常勤精進，不應空過恣諸放逸。若吉祥瓶中出火日焰，或出金銀、末尼、真珠、瓔珞諸寶色相，或時出現種種衣服，復現諸天美妙婇女及諸殊勝童男童女，或丈夫形嚴淨裝飾，或復示現城邑聚落及諸巷陌、象馬車乘一切人眾、宮殿園林美妙飲食、香華幡蓋諸音樂等。雖見如是種種異相，如常誦呪不應驚起。其時聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像，無量菩薩眷屬前後圍遶，從彼瓶中忽然出現。聖觀自在菩薩現此相時，如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒，唯有尊者現作普賢菩薩形像，與無量菩薩皆共讚彼持呪人言：『善哉善哉！汝能成就此神呪法。隨汝所求皆當與汝。』呪人聞已即從座起合掌恭敬，右遶尊者頂禮供養而作是言：『唯願尊者當攝受我施吉祥瓶。』聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言：『善男子！汝之所求，我今施汝。隨意受用。』呪人取得吉祥瓶已置於頂上，復以香華種種供養。從吉祥瓶而乞願言：『南謨尊者！願隨我意樂，一切事業悉皆圓滿。』其持呪人作此願已，及諸同伴隨心去處皆得如意。時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃，為持呪人等現作童子，常能承事恭敬供養。」

成就策使羅剎童子分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就策使羅剎童子分第八

爾時聖觀自在菩薩復說策使羅剎童子之法。「若欲使時，其持呪者應先畫作羅剎童子，色相形容如童子像，以一切莊具嚴飾其身。於頭之上為五髮髻，面狀喜悅身相端嚴，衣服黃色如乘空行，手執蓮華其體金色。如是畫已安置密處，若佛堂中若在房內。於白月八日或十四日持八戒齋，於像幀前散華燒香、末香塗香、懸諸華鬘及種種飲食而為供養。於其像前結加趺坐，誦不空羂索心神呪王一百八遍，現前即見羅剎童子，隨持呪人有所希願皆令滿足。其持呪者語童子言：『汝今作我驅策使者』。童子答言：『如是如是。我當策勵承事供養，隨汝驅使皆令速疾而得成辦，不生疲厭。』其持呪人常應勤心供養童子形像，不作輕欺。若欲食時先與童子，不得遺忘。若能如是驅使自在，所須財物皆能與之。亦復示其伏藏之處，隨持呪人所須莊具及與資財，皆為將來無所乏少。而此童子若眼所見若耳所聞，皆來密向持呪之人耳邊而說，令持呪者憶念宿世所有生事。若持呪人問童子過去未來現在之事，皆依實答終無虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說策使羅剎童子之法。「若欲使時，其持呪者應先畫作羅剎童子，色相形容如童子像，以一切莊具嚴飾其身。於頭之上為五髮髻，面狀喜悅身相端嚴，衣服黃色如乘空行，手執蓮華其體金色。如是畫已安置密處，若佛堂中若在房內。於白月八日或十四日持八戒齋，於像幀前散華燒香、末香塗香、懸諸華鬘及種種飲食而為供養。於其像前結加趺坐，誦不空羂索心神呪王一百八遍，現前即見羅剎童子，隨持呪人有所希願皆令滿足。其持呪者語童子言：『汝今作我驅策使者』。童子答言：『如是如是。我當策勵承事供養，隨汝驅使皆令速疾而得成辦，不生疲厭。』其持呪人常應勤心供養童子形像，不作輕欺。若欲食時先與童子，不得遺忘。若能如是驅使自在，所須財物皆能與之。亦復示其伏藏之處，隨持呪人所須莊具及與資財，皆為將來無所乏少。而此童子若眼所見若耳所聞，皆來密向持呪之人耳邊而說，令持呪者憶念宿世所有生事。若持呪人問童子過去未來現在之事，皆依實答終無虛妄。」

成就使死屍取伏藏分第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法。「若有欲取地中伏藏，其持呪人先當誦呪防自身已，即往塚間取丈夫屍，身形之上無瘡瘢者。應與洗浴洗浴屍已，即取香華塗其兩足而供養之，而便誦呪呪屍令起，作如是言：『尊師！今者與我何事？』彼屍即從索紙筆墨，其持呪人即齎紙等而與死屍，彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人。若持呪人不用抄寫，即語屍言：『汝應為我自取將來。』其屍如言即為將來。所得珍寶應如法受用，供養三寶及將施與一切眾生。而此死屍，隨持呪人所得珍寶若受用盡，即便送來。若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮眾生，即便不送。若持呪人自身不欲至於墓中，又復不欲令彼屍起，若自能知伏藏之處，應往彼取。若夜中取，應將同伴愛樂功德、同心同行、深怖罪業、善解經論聰慧之者，先作吉祥禁身呪已，即以蘇膏塗布為燭，誦不空羂索心神呪王一百八遍，用捨(詩可反)彌木然大火聚，發弘誓願：『為令一切眾生永斷貧窮苦惱等事。』即以蘇燭擲向空中，隨有廣大伏藏之處，其燭即於伏藏之上空中而下，隨其寶物入地深淺所有尺數，其燭依此尺數空中而住。待持呪人來至藏所，明了知處結界圍之，其燭方滅。知伏藏已，後若取時，應以乳麋及油麻粥以祭天神。如是祭已，共其同伴而往取之。取得珍寶分為三分：一分自為已身、一分與其同伴、一分共同伴和順供養三寶。又以自身所得一分，與一切眾生之所共用。若能如有自身一分，乃至持呪之人命未盡期，用之無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法。「若有欲取地中伏藏，其持呪人先當誦呪防自身已，即往塚間取丈夫屍，身形之上無瘡瘢者。應與洗浴洗浴屍已，即取香華塗其兩足而供養之，而便誦呪呪屍令起，作如是言：『尊師！今者與我何事？』彼屍即從索紙筆墨，其持呪人即齎紙等而與死屍，彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人。若持呪人不用抄寫，即語屍言：『汝應為我自取將來。』其屍如言即為將來。所得珍寶應如法受用，供養三寶及將施與一切眾生。而此死屍，隨持呪人所得珍寶若受用盡，即便送來。若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮眾生，即便不送。若持呪人自身不欲至於墓中，又復不欲令彼屍起，若自能知伏藏之處，應往彼取。若夜中取，應將同伴愛樂功德、同心同行、深怖罪業、善解經論聰慧之者，先作吉祥禁身呪已，即以蘇膏塗布為燭，誦不空羂索心神呪王一百八遍，用捨(詩可反)彌木然大火聚，發弘誓願：『為令一切眾生永斷貧窮苦惱等事。』即以蘇燭擲向空中，隨有廣大伏藏之處，其燭即於伏藏之上空中而下，隨其寶物入地深淺所有尺數，其燭依此尺數空中而住。待持呪人來至藏所，明了知處結界圍之，其燭方滅。知伏藏已，後若取時，應以乳麋及油麻粥以祭天神。如是祭已，共其同伴而往取之。取得珍寶分為三分：一分自為已身、一分與其同伴、一分共同伴和順供養三寶。又以自身所得一分，與一切眾生之所共用。若能如有自身一分，乃至持呪之人命未盡期，用之無盡。」

成就入婇女室分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就入婇女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入婇女室法。「若持呪人欲入此室，應將同伴腹心之者，先當具足作吉祥法，以呪自身，然後往至其室。其室可愛，常有流泉浴池及諸華果種種樂具，世間皆以此室是靈仙處。若欲入時，其持呪人當於白月十五日持八戒齋、澡浴清潔、著白淨衣，然後往至泉水出處。應以稻粟、大麥、小麥、大豆、小豆及胡麻等七種之穀和乳酪酥，誦不空羂索心神呪王。每一一遍常以此穀散於火中，要使此室其門自開。持呪之人見室門開，不應驚怖不得輒起，應專誦呪。若有婇女各各執持種種華香從室而出，語呪人言：『善來。尊者！唯願受我如是香華。』其持呪者不應輒受。乃至三請，持呪之人作如是言：『善來。姊妹！若為攝受我等故來，願持此香華與我同伴。』其同伴人觀此婇女，隨所愛者即便執手取以為妻。而此婇女知其人心所愛重故，猶如婢使而承事之。此同伴人隨欲去處任情來往，其形色相少如童子，遊戲受用五塵境界，若捨人身即得天身成就呪仙。其持呪者如是誦呪，乃至更有勝妙婇女五百眷屬從室而來，執持種種衣服莊具及諸香華，頂禮呪人作如是言：『善哉聖者！為欲攝受，哀愍我故。久來在此，唯願領受此衣服等。』至三請已，其持呪人為欲調伏諸呪仙故，應受其請。隨所受已，持呪之人及諸婇女便沒不現，成就呪仙轉輪王位，若捨人身得於天身，一切呪仙皆來恭敬頂禮其足，稱讚吉祥願常住世，奏種種音樂作諸歌舞，建立百千寶幢幡蓋歡樂具足。其持呪人自在受用天王果報，其心安樂，然常念佛，終不忘失菩薩之行，得宿命智，超過一切諸惡趣門，亦不耽著五塵境界，恒常得見諸佛菩薩，而能教化無量有情，於無上菩提道中入不空智諸陀羅尼三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說成就入婇女室法。「若持呪人欲入此室，應將同伴腹心之者，先當具足作吉祥法，以呪自身，然後往至其室。其室可愛，常有流泉浴池及諸華果種種樂具，世間皆以此室是靈仙處。若欲入時，其持呪人當於白月十五日持八戒齋、澡浴清潔、著白淨衣，然後往至泉水出處。應以稻粟、大麥、小麥、大豆、小豆及胡麻等七種之穀和乳酪酥，誦不空羂索心神呪王。每一一遍常以此穀散於火中，要使此室其門自開。持呪之人見室門開，不應驚怖不得輒起，應專誦呪。若有婇女各各執持種種華香從室而出，語呪人言：『善來。尊者！唯願受我如是香華。』其持呪者不應輒受。乃至三請，持呪之人作如是言：『善來。姊妹！若為攝受我等故來，願持此香華與我同伴。』其同伴人觀此婇女，隨所愛者即便執手取以為妻。而此婇女知其人心所愛重故，猶如婢使而承事之。此同伴人隨欲去處任情來往，其形色相少如童子，遊戲受用五塵境界，若捨人身即得天身成就呪仙。其持呪者如是誦呪，乃至更有勝妙婇女五百眷屬從室而來，執持種種衣服莊具及諸香華，頂禮呪人作如是言：『善哉聖者！為欲攝受，哀愍我故。久來在此，唯願領受此衣服等。』至三請已，其持呪人為欲調伏諸呪仙故，應受其請。隨所受已，持呪之人及諸婇女便沒不現，成就呪仙轉輪王位，若捨人身得於天身，一切呪仙皆來恭敬頂禮其足，稱讚吉祥願常住世，奏種種音樂作諸歌舞，建立百千寶幢幡蓋歡樂具足。其持呪人自在受用天王果報，其心安樂，然常念佛，終不忘失菩薩之行，得宿命智，超過一切諸惡趣門，亦不耽著五塵境界，恒常得見諸佛菩薩，而能教化無量有情，於無上菩提道中入不空智諸陀羅尼三摩地門。」

成就眼藥分第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法。「其持呪人若欲成就此法之者，應以雄黃、牛黃及蘇毘羅眼藥，於香葉中裹此三種，於白月十五日沐浴清淨、著新淨衣、受持八戒，廣大供養聖觀自在菩薩已，於尊者前結加趺坐。先念佛已，後誦不空羂索心王神呪一百八遍。其持呪人先應入彼火遍處定，待彼葉中烟出，即以泥塗壇而取眼藥，置於菩提樹葉之內。若火星焰出燒練此藥，其持呪人即知所作眼藥成就。應呪芥子等散於十方，及誦呪自護己身。欲取藥時，先誦此呪。呪曰第十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法。「其持呪人若欲成就此法之者，應以雄黃、牛黃及蘇毘羅眼藥，於香葉中裹此三種，於白月十五日沐浴清淨、著新淨衣、受持八戒，廣大供養聖觀自在菩薩已，於尊者前結加趺坐。先念佛已，後誦不空羂索心王神呪一百八遍。其持呪人先應入彼火遍處定，待彼葉中烟出，即以泥塗壇而取眼藥，置於菩提樹葉之內。若火星焰出燒練此藥，其持呪人即知所作眼藥成就。應呪芥子等散於十方，及誦呪自護己身。欲取藥時，先誦此呪。呪曰第十三。

「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多𤙖什筏囉什筏囉泮吒 娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多𤙖什筏囉什筏囉泮吒 娑婆訶」

「誦此呪已即取眼藥，石上研之使其為末，安著眼中，即令餘人不得見於誦呪之者。復身能自見一切伏藏，所欲往處隨其意樂，或入或出復能自見。一切菩薩天、龍、藥叉、健達縛等，及見一切眾生，若在天趣、或那落迦中、傍生、餓鬼，若沒若生悉能見之。若諸眾生作福作罪，悉皆能見。於一切處常得自在作諸供養。復能見於阿素洛窟及諸龍宮，復能隨類示現變化，應往便往無有障礙，證得神通往諸佛所。自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記，復為諸大菩薩之所灌頂，得諸菩薩出離方便一切善巧，於諸靜慮三摩地門而得自在，成就根、力、菩提分法，又得一切呪陀羅尼而無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪已即取眼藥，石上研之使其為末，安著眼中，即令餘人不得見於誦呪之者。復身能自見一切伏藏，所欲往處隨其意樂，或入或出復能自見。一切菩薩天、龍、藥叉、健達縛等，及見一切眾生，若在天趣、或那落迦中、傍生、餓鬼，若沒若生悉能見之。若諸眾生作福作罪，悉皆能見。於一切處常得自在作諸供養。復能見於阿素洛窟及諸龍宮，復能隨類示現變化，應往便往無有障礙，證得神通往諸佛所。自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記，復為諸大菩薩之所灌頂，得諸菩薩出離方便一切善巧，於諸靜慮三摩地門而得自在，成就根、力、菩提分法，又得一切呪陀羅尼而無所畏。」

成就除鬼著病法分第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就除鬼著病法分第十二

爾時聖觀自在菩薩復說成就能除一切著鬼魅法。「若持呪人欲成就此法，應發信心修清淨業，精進堅固心無疑惑至誠決定，常懷報恩起慈悲心，此諸菩薩方能成就，非諸下劣怯弱有情。何以故？由佛教中先為阿難說於四種不思議法，所謂末尼寶珠威力不思議、神呪威力不思議、妙藥威力不思議、佛境界威力不思議。若能誦呪一百八遍，一切諸鬼所著之病皆得除差。或經一日乃至七日專誦聖者不空羂索神呪，下至一遍乃至撥聲一句，若患天行時氣一切熱病悉能除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說成就能除一切著鬼魅法。「若持呪人欲成就此法，應發信心修清淨業，精進堅固心無疑惑至誠決定，常懷報恩起慈悲心，此諸菩薩方能成就，非諸下劣怯弱有情。何以故？由佛教中先為阿難說於四種不思議法，所謂末尼寶珠威力不思議、神呪威力不思議、妙藥威力不思議、佛境界威力不思議。若能誦呪一百八遍，一切諸鬼所著之病皆得除差。或經一日乃至七日專誦聖者不空羂索神呪，下至一遍乃至撥聲一句，若患天行時氣一切熱病悉能除差。

「復次有法，應呪白線二十一遍，一遍一結以繫病人，即得除差一切諸病，亦復不為諸鬼擾亂。復次有法，若患瘧鬼之病經四日者，先應泥作四角之壇，散諸香華，令其病者壇中而坐，復以麵作病人形像，應誦不空羂索心王神呪稱病人名，用淳鑌鐵刀段段截之，病人見聞心即驚怖，瘧鬼捨離永不復來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，應呪白線二十一遍，一遍一結以繫病人，即得除差一切諸病，亦復不為諸鬼擾亂。復次有法，若患瘧鬼之病經四日者，先應泥作四角之壇，散諸香華，令其病者壇中而坐，復以麵作病人形像，應誦不空羂索心王神呪稱病人名，用淳鑌鐵刀段段截之，病人見聞心即驚怖，瘧鬼捨離永不復來。

「復次有法，若欲呪人，其持呪者洗浴清淨，著新淨衣，先誦神呪自防其身，後以牛糞而用作壇，隨四方面畫種種色，散諸雜華及置白食供養壇場。應取童男或復童女，洗浴清淨、妙香塗身、著白淨衣，種種莊具而嚴其身，令於壇中結加趺坐。應誦此呪結童子髮。呪曰第十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若欲呪人，其持呪者洗浴清淨，著新淨衣，先誦神呪自防其身，後以牛糞而用作壇，隨四方面畫種種色，散諸雜華及置白食供養壇場。應取童男或復童女，洗浴清淨、妙香塗身、著白淨衣，種種莊具而嚴其身，令於壇中結加趺坐。應誦此呪結童子髮。呪曰第十四。

「泮吒(半丹本無泮吒半音，此音中即有。下第十五呪)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「泮吒(半丹本無泮吒半音，此音中即有。下第十五呪)」

「誦此神呪結童子髮已，復取雜華滿於所呪童子手中，又以妙香若熏若塗及末散之，復呪粳米及與華水灑散壇內，應燒沈香誦不空羂索神呪，呪華三遍散童子面，童子身動。若欲令語應誦此呪，呪淨水灑童子面。呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此神呪結童子髮已，復取雜華滿於所呪童子手中，又以妙香若熏若塗及末散之，復呪粳米及與華水灑散壇內，應燒沈香誦不空羂索神呪，呪華三遍散童子面，童子身動。若欲令語應誦此呪，呪淨水灑童子面。呪曰。

「第十五(丹本此呪却在第十四段)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十五(丹本此呪却在第十四段)。

「唵 阿慕伽 鉢囉訶底多囉叉囉叉(自稱名)薩婆裴曳弊 𤙖漫陀 泮吒 娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 鉢囉訶底多囉叉囉叉(自稱名)薩婆裴曳弊 𤙖漫陀 泮吒 娑婆訶」

「誦此神呪，不得以手觸所呪人。如此呪已，童子即語，若問去來現在好惡之事，皆能答之。其持呪者若欲發遣著童子神，復應誦此呪。呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此神呪，不得以手觸所呪人。如此呪已，童子即語，若問去來現在好惡之事，皆能答之。其持呪者若欲發遣著童子神，復應誦此呪。呪曰。

「第十六(丹本此呪却在第十五段)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十六(丹本此呪却在第十五段)。

「唵 阿慕伽囉闍 鉢囉(二合)底訶多𤙖沒地耶咤待耶 若臘波波耶 𤙖𤙖泮吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽囉闍 鉢囉(二合)底訶多𤙖沒地耶咤待耶 若臘波波耶 𤙖𤙖泮吒(半音)」

「復次有法，若欲成立，以手摩觸所呪之人令其病差。應作壇場散諸香華，復燒沈香，安置病人於壇中坐，呪之令動。其持呪人以無名指押。一本云：左手中指及無名指捏作印，其中指呪彼病人，病人即語，作是誓言：『我令放捨，終不敢來。』若不發語，應以此呪更治罰之。呪曰第十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若欲成立，以手摩觸所呪之人令其病差。應作壇場散諸香華，復燒沈香，安置病人於壇中坐，呪之令動。其持呪人以無名指押。一本云：左手中指及無名指捏作印，其中指呪彼病人，病人即語，作是誓言：『我令放捨，終不敢來。』若不發語，應以此呪更治罰之。呪曰第十七。

「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多孽車孽車 娑婆訶(丹本此呪却在第十六段，下卷第十八段呪為此中呪)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多孽車孽車 娑婆訶(丹本此呪却在第十六段，下卷第十八段呪為此中呪)」

「誦此呪已，所呪病人身如火熱，作如是言：『我今即去，永不復來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪已，所呪病人身如火熱，作如是言：『我今即去，永不復來。』

「復次有法，若為諸鬼之所魅著，或瘦或癲，應誦神呪呪白芥子，或呪三遍或復七遍，火中燒之。我今復說火燒之法。先以牛糞作壇，壇中應燒菩提樹木及捨彌木、牛膝草等，以酥酪蜜相和，呪之一百八遍，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為藥叉鬼所著者，應誦聖觀自在不空羂索神呪，呪白芥子或一切種子，一遍一燒。或安悉香和白芥子呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為天龍神鬼之所著者，以白檀末及沈香末相和，呪己一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為一切鬼神之所著者，應取胡麻以和芥子，或和白芥子呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日，即令一切諸鬼除滅。若有抂橫及諸災厄，或星現惡相、若王難鬪諍饑饉之事，應以牛乳和鹽呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日，一切惡事即自銷滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若為諸鬼之所魅著，或瘦或癲，應誦神呪呪白芥子，或呪三遍或復七遍，火中燒之。我今復說火燒之法。先以牛糞作壇，壇中應燒菩提樹木及捨彌木、牛膝草等，以酥酪蜜相和，呪之一百八遍，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為藥叉鬼所著者，應誦聖觀自在不空羂索神呪，呪白芥子或一切種子，一遍一燒。或安悉香和白芥子呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為天龍神鬼之所著者，以白檀末及沈香末相和，呪己一遍一燒，如是誦呪或一日或三日。若為一切鬼神之所著者，應取胡麻以和芥子，或和白芥子呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日，即令一切諸鬼除滅。若有抂橫及諸災厄，或星現惡相、若王難鬪諍饑饉之事，應以牛乳和鹽呪之，一遍一燒，如是誦呪或一日或三日，一切惡事即自銷滅。」