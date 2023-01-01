不空羂索陀羅尼自在王呪經

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索陀羅尼自在王呪經卷上

唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯

「南謨囉哆那怛囉夜耶 南謨阿唎耶 阿弭哆婆耶 怛他孽多耶 南謨阿唎耶 跋嚧吉帝 失筏囉耶 菩地薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛跌他 唵阿慕伽 鉢囉底喝多𤙖𤙖𠰢吒 娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨囉哆那怛囉夜耶 南謨阿唎耶 阿弭哆婆耶 怛他孽多耶 南謨阿唎耶 跋嚧吉帝 失筏囉耶 菩地薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛跌他 唵阿慕伽 鉢囉底喝多𤙖𤙖𠰢吒 娑婆訶」

如是所說不空陀羅尼自在王呪，即是一切祕密神呪之主，若有人能誦此神呪成就之者，即能通達一切神呪，但是呪法所有事業皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說不空陀羅尼自在王呪，即是一切祕密神呪之主，若有人能誦此神呪成就之者，即能通達一切神呪，但是呪法所有事業皆得圓滿。

成就尊者說不空神呪功德分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就尊者說不空神呪功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索神呪王法。「若成就者，福不唐捐，能令無量無邊諸眾生界一切業障悉皆清淨，能集無量福德資糧，增長善根方便善巧，通達無邊智慧境界，六波羅蜜多皆得圓滿。復能證得無上菩提，四無所畏、十八不共一切佛法，及四聖諦、神足、根、力、菩提分法。復能示現靜慮、解脫、諸三摩地、三摩鉢底。復能證得聲聞、辟支佛及如來地。成就般若聰慧利根，有大威德精進勢力，具足辯才騰空隱形，為斫羯囉伐賴底、曷囉闍一切自在，能成呪仙獲世安樂。得吉祥瓶及如意珠，隨應所作一切皆得，驅策使者進退無違，令羅剎娑隨意而轉，復能入於阿素洛窟。或燒眾香或置藥眼中，能見地下一切伏藏，所為事業自在成就。療治眾病、調伏鬼神守護壇場，令諸龍王歡喜悅樂，降雨止雨皆得自在。復能於彼一切人中而得自在，能令一切眾罪厄難悉皆銷滅，資財寶物所求皆得。復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門。此大不空羂索神呪之法，於諸呪中功德最上殊勝廣大，能令一切天、龍、藥叉、健闥縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、諸部多鬼、一切餓鬼、畢舍遮、拘畔茶、羅剎娑、星宿鬼、障礙鬼等承事供養尊重讚歎。復為帝釋、諸梵王等之所擁護。復為一切成呪仙者共所慶慰。復為常離一切散亂無所著者之所承習，受持所說，供養恭敬尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索神呪王法。「若成就者，福不唐捐，能令無量無邊諸眾生界一切業障悉皆清淨，能集無量福德資糧，增長善根方便善巧，通達無邊智慧境界，六波羅蜜多皆得圓滿。復能證得無上菩提，四無所畏、十八不共一切佛法，及四聖諦、神足、根、力、菩提分法。復能示現靜慮、解脫、諸三摩地、三摩鉢底。復能證得聲聞、辟支佛及如來地。成就般若聰慧利根，有大威德精進勢力，具足辯才騰空隱形，為斫羯囉伐賴底、曷囉闍一切自在，能成呪仙獲世安樂。得吉祥瓶及如意珠，隨應所作一切皆得，驅策使者進退無違，令羅剎娑隨意而轉，復能入於阿素洛窟。或燒眾香或置藥眼中，能見地下一切伏藏，所為事業自在成就。療治眾病、調伏鬼神守護壇場，令諸龍王歡喜悅樂，降雨止雨皆得自在。復能於彼一切人中而得自在，能令一切眾罪厄難悉皆銷滅，資財寶物所求皆得。復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門。此大不空羂索神呪之法，於諸呪中功德最上殊勝廣大，能令一切天、龍、藥叉、健闥縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、諸部多鬼、一切餓鬼、畢舍遮、拘畔茶、羅剎娑、星宿鬼、障礙鬼等承事供養尊重讚歎。復為帝釋、諸梵王等之所擁護。復為一切成呪仙者共所慶慰。復為常離一切散亂無所著者之所承習，受持所說，供養恭敬尊重讚歎。」

成就受持供養神呪法分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就受持供養神呪法分第二

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法。「若有欲誦此神呪時，應先洗浴、著新淨衣、潔淨誦呪、受菩薩戒，起慈悲心哀愍眾生意樂，作真實語、遠離嫉妬，利益安樂一切有情。直心淨信愛樂功德，捨離貪愛瞋恚愚癡，憶念三寶，期心報恩。應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩，燒香、散花、塗香、末香、莊嚴幢幡及諸華蓋，於尊者前一心淨信意樂堅固，應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍，即入不空陀羅尼三摩地門。作蓮花印，禁出入息，默然而住。由是此人所應作事皆得具足，即於夢中得見聖觀自在菩薩，或現苾芻形、或現婆羅門形、或現童子形、或現帝王形、或現宰官形，讚誦呪人，作如是言：『善哉丈夫！汝能受持我之所說，汝所愛樂皆得圓滿。汝今持呪，心何所欲？隨意求索，能令汝願速得成就。』由是得滅一切業障，永不墮於地獄畜生，常生一切諸善趣中，般若現前辯才無滯增長正念，諸天隨順而為伴侶，所作自在無有障礙具大威神。復能持呪隨心所欲，不為一切怨賊侵奪，賢聖讚歎，常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重，一切眾生之所愛樂，供養恭敬承事禮拜善言讚歎，常與一切驚怖之者作歸依處，能得一切善人腹心。若有常誦此神呪者，三業惡障皆悉銷滅。若誦萬遍，所須飲食臥具湯藥衣服什物無所乏少，安樂無病，長壽自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法。「若有欲誦此神呪時，應先洗浴、著新淨衣、潔淨誦呪、受菩薩戒，起慈悲心哀愍眾生意樂，作真實語、遠離嫉妬，利益安樂一切有情。直心淨信愛樂功德，捨離貪愛瞋恚愚癡，憶念三寶，期心報恩。應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩，燒香、散花、塗香、末香、莊嚴幢幡及諸華蓋，於尊者前一心淨信意樂堅固，應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍，即入不空陀羅尼三摩地門。作蓮花印，禁出入息，默然而住。由是此人所應作事皆得具足，即於夢中得見聖觀自在菩薩，或現苾芻形、或現婆羅門形、或現童子形、或現帝王形、或現宰官形，讚誦呪人，作如是言：『善哉丈夫！汝能受持我之所說，汝所愛樂皆得圓滿。汝今持呪，心何所欲？隨意求索，能令汝願速得成就。』由是得滅一切業障，永不墮於地獄畜生，常生一切諸善趣中，般若現前辯才無滯增長正念，諸天隨順而為伴侶，所作自在無有障礙具大威神。復能持呪隨心所欲，不為一切怨賊侵奪，賢聖讚歎，常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重，一切眾生之所愛樂，供養恭敬承事禮拜善言讚歎，常與一切驚怖之者作歸依處，能得一切善人腹心。若有常誦此神呪者，三業惡障皆悉銷滅。若誦萬遍，所須飲食臥具湯藥衣服什物無所乏少，安樂無病，長壽自在。」

成就親見聖觀自在菩薩法分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就親見聖觀自在菩薩法分第三

「若人欲得親見聖觀自在菩薩，應往寂靜山寺塔廟之中，或園林河邊深山巖谷阿蘭若處，著新淨衣、持八戒齋，受菩薩戒，三業清淨入三摩地，修四梵行，無所悋惜，於諸持戒福德人邊常求歡喜，然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法。既受法已，即便於彼清淨之處，吉祥草上結加趺坐，應誦不空羂索心呪一心不動，若晝若夜不驚不怖，乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖，若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異，或見天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、鉢特摩華、嗢鉢羅華、俱沒陀華、奔茶利華等亦不驚怪。是時聖觀自在菩薩至其人前，唱言：『善哉善哉！汝能如是供養於我。誦持神呪何所求耶？』其誦呪人即從坐起，於尊者前燒香散華，水和粳米及諸雜華供養聖觀自在菩薩，右遶三匝頭面禮足。菩薩爾時隨其意樂悉皆與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得親見聖觀自在菩薩，應往寂靜山寺塔廟之中，或園林河邊深山巖谷阿蘭若處，著新淨衣、持八戒齋，受菩薩戒，三業清淨入三摩地，修四梵行，無所悋惜，於諸持戒福德人邊常求歡喜，然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法。既受法已，即便於彼清淨之處，吉祥草上結加趺坐，應誦不空羂索心呪一心不動，若晝若夜不驚不怖，乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖，若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異，或見天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、鉢特摩華、嗢鉢羅華、俱沒陀華、奔茶利華等亦不驚怪。是時聖觀自在菩薩至其人前，唱言：『善哉善哉！汝能如是供養於我。誦持神呪何所求耶？』其誦呪人即從坐起，於尊者前燒香散華，水和粳米及諸雜華供養聖觀自在菩薩，右遶三匝頭面禮足。菩薩爾時隨其意樂悉皆與之。」

成就畫像幀法分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就畫像幀法分第四

爾時尊者說畫像法及成就呪法。「若畫聖觀自在菩薩形像之時，應織絹㲲隨其長短，不截兩頭。所用綵色和以香膠，勿取餘膠。畫師先受八戒齋法，然後方畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白，首戴華冠，紺髮分被兩肩前後，慈顏和悅放百千光清淨殊勝，面有三目。以純白綖交絡肩臆，以瑿泥耶鹿王皮而覆肩上，莊飾寶帶以繫其腰。尊者四臂，左邊上手執持蓮華、下手執持澡瓶，右邊上手施無畏、下手執數珠，皆以珍寶而嚴飾之。身著天衣，立蓮華上，有大威德。瓔珞短長交髆垂下，耳璫臂印及以環釧皆寶飾之。頂上畫作無量壽佛。於其幀內畫種種華。若欲作壇，於春秋時白月八日或十五日，吉祥星下選擇好時無風無雲，即於城外擇取好處，隨其方地有諸樹木根莖枝葉、華果茂盛條蔓交加，周遍皆有流泉浴池，處處青草皆悉充遍。應用黃土為泥塗地，種種修理盡令如法，不於荊棘瓦礫骨石諸惡土地。其壇四面，以金精、赤土、雄黃、石灰及紫金色，青、黃、赤、白及以紫色畫其界道。於壇方面各開一門，門外各有二吉祥柱。於其壇內應畫螺形萬字香印，門內各有二吉祥瓶。隨其處所應作浴池，池內周遍嗢鉢羅華、俱沒頭華、奔茶利迦華。於池四邊應畫鵝形，如貫華鬘周匝圍遶。應置像幀壇場之內，散種種華、燒種種香、幢幡寶蓋而供養之。或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶，盛滿一切諸妙香藥、末尼、真珠、金銀等寶和雜盛之，以雜華繩繫其瓶項。取燒稻穀作華，散以嚴飾壇上，應以白縵覆之。於壇四角各立一人，身被甲仗而守護之。是時呪師每日三時，洗浴清潔、著新淨衣，三業清淨受持律儀，於聖觀自在菩薩像前，應以乳糜、酥酪、粆糖、石蜜盛滿器中而供養之。後以栴檀、沈水、蘇合、龍腦如是等香和雜燒之而為供養。於像幀前，敷吉祥草結加趺坐，作蓮華印安心合掌，敬禮一切諸佛菩薩，即誦護身呪。呪曰第二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者說畫像法及成就呪法。「若畫聖觀自在菩薩形像之時，應織絹㲲隨其長短，不截兩頭。所用綵色和以香膠，勿取餘膠。畫師先受八戒齋法，然後方畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白，首戴華冠，紺髮分被兩肩前後，慈顏和悅放百千光清淨殊勝，面有三目。以純白綖交絡肩臆，以瑿泥耶鹿王皮而覆肩上，莊飾寶帶以繫其腰。尊者四臂，左邊上手執持蓮華、下手執持澡瓶，右邊上手施無畏、下手執數珠，皆以珍寶而嚴飾之。身著天衣，立蓮華上，有大威德。瓔珞短長交髆垂下，耳璫臂印及以環釧皆寶飾之。頂上畫作無量壽佛。於其幀內畫種種華。若欲作壇，於春秋時白月八日或十五日，吉祥星下選擇好時無風無雲，即於城外擇取好處，隨其方地有諸樹木根莖枝葉、華果茂盛條蔓交加，周遍皆有流泉浴池，處處青草皆悉充遍。應用黃土為泥塗地，種種修理盡令如法，不於荊棘瓦礫骨石諸惡土地。其壇四面，以金精、赤土、雄黃、石灰及紫金色，青、黃、赤、白及以紫色畫其界道。於壇方面各開一門，門外各有二吉祥柱。於其壇內應畫螺形萬字香印，門內各有二吉祥瓶。隨其處所應作浴池，池內周遍嗢鉢羅華、俱沒頭華、奔茶利迦華。於池四邊應畫鵝形，如貫華鬘周匝圍遶。應置像幀壇場之內，散種種華、燒種種香、幢幡寶蓋而供養之。或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶，盛滿一切諸妙香藥、末尼、真珠、金銀等寶和雜盛之，以雜華繩繫其瓶項。取燒稻穀作華，散以嚴飾壇上，應以白縵覆之。於壇四角各立一人，身被甲仗而守護之。是時呪師每日三時，洗浴清潔、著新淨衣，三業清淨受持律儀，於聖觀自在菩薩像前，應以乳糜、酥酪、粆糖、石蜜盛滿器中而供養之。後以栴檀、沈水、蘇合、龍腦如是等香和雜燒之而為供養。於像幀前，敷吉祥草結加趺坐，作蓮華印安心合掌，敬禮一切諸佛菩薩，即誦護身呪。呪曰第二。

「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多囉叉囉叉(自稱名)𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多囉叉囉叉(自稱名)𤙖泮吒」

「若欲護身時，取自髮一莖，應以此呪呪二十一遍，常護自身無能損害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲護身時，取自髮一莖，應以此呪呪二十一遍，常護自身無能損害。」

「呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪

「鬼神呪。呪曰第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼神呪。呪曰第三。

「唵 阿慕伽 漫陀 𤙖𤙖 泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 漫陀 𤙖𤙖 泮吒」

「若呪鬼神，先誦此呪呪五色綖一百八遍，繫壇四面。然後呪水一百八遍，或呪芥子或呪淨灰，隨四方面壇內散之，即令一切惡鬼神等無能惱亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪鬼神，先誦此呪呪五色綖一百八遍，繫壇四面。然後呪水一百八遍，或呪芥子或呪淨灰，隨四方面壇內散之，即令一切惡鬼神等無能惱亂。」

「禁惡鬼呪。呪曰第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁惡鬼呪。呪曰第四。

「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多唵𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 鉢囉底訶多唵𤙖泮吒」

「若禁惡鬼，應誦此呪呪水一百八遍，或呪白芥子或呪淨灰，隨四方面壇外散之，令諸惡鬼不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若禁惡鬼，應誦此呪呪水一百八遍，或呪白芥子或呪淨灰，隨四方面壇外散之，令諸惡鬼不得其便。」

「禁惡魔呪。呪曰第五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁惡魔呪。呪曰第五。

「唵 阿慕伽 帝曬路枳耶 毘闍耶 俱嚕磨𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 帝曬路枳耶 毘闍耶 俱嚕磨𤙖泮吒」

「若呪魔時，應誦此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，於其壇外散灑十方，即禁諸惡魔不能嬈亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若呪魔時，應誦此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，於其壇外散灑十方，即禁諸惡魔不能嬈亂。」

「禁諸惡魔鬼呪。呪曰第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁諸惡魔鬼呪。呪曰第六。

「唵 阿慕伽 囉叉(自稱名)娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 囉叉(自稱名)娑婆訶」

「若欲禁諸惡魔鬼時，應以此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，點自頂上、額上、心上及兩肩上，遍灑其身，即令一切惡鬼惡魔不能惱亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲禁諸惡魔鬼時，應以此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，點自頂上、額上、心上及兩肩上，遍灑其身，即令一切惡鬼惡魔不能惱亂。」

「呪同伴人呪。呪曰第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪同伴人呪。呪曰第七。

「唵 阿慕伽 𤙖佉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 𤙖佉」

「若欲呪同伴人時，應誦此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，於其壇內散灑同伴，即護彼人，惡魔鬼眾無能惱亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲呪同伴人時，應誦此呪呪水一百八遍，或白芥子及呪淨灰，於其壇內散灑同伴，即護彼人，惡魔鬼眾無能惱亂。」

「呪香呪。呪曰第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪香呪。呪曰第八。

「唵 阿慕伽 淡磨淡磨 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 淡磨淡磨 𤙖泮吒」

「若燒香時，先以此呪呪種種香二十一遍，然後燒香恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若燒香時，先以此呪呪種種香二十一遍，然後燒香恭敬供養。」

「呪飲食及華果呪。呪曰第九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪飲食及華果呪。呪曰第九。

「唵 阿慕伽 䞘醯利儜 䞘醯唎儜 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 䞘醯利儜 䞘醯唎儜 𤙖泮吒」

「若以飲食及華果等欲散之時，先誦此呪呪一百八遍，然後於其壇外隨四方面而遍散之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以飲食及華果等欲散之時，先誦此呪呪一百八遍，然後於其壇外隨四方面而遍散之。」

「隨作事成就呪。呪曰第十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨作事成就呪。呪曰第十。

「唵 阿慕伽 毘闍耶 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿慕伽 毘闍耶 𤙖泮吒」

「隨作何事，若誦此呪悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨作何事，若誦此呪悉皆成就。」

「世尊！能持呪者作是法已，於其壇內應誦不空陀羅尼自在王呪。若見聖觀自在菩薩像幀動時，或煙出時或焰出時，如常誦呪不應驚怖。若見幀動，得富貴自在。若見煙出，成就曷囉闍位。若見焰出，騰空自在得成呪仙。其誦呪者若見焰出，心無驚怖身不動搖，即得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之。其人見已所求皆遂，即得菩薩諸三摩地，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，現身憶念宿世生事，及得無量百千功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！能持呪者作是法已，於其壇內應誦不空陀羅尼自在王呪。若見聖觀自在菩薩像幀動時，或煙出時或焰出時，如常誦呪不應驚怖。若見幀動，得富貴自在。若見煙出，成就曷囉闍位。若見焰出，騰空自在得成呪仙。其誦呪者若見焰出，心無驚怖身不動搖，即得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之。其人見已所求皆遂，即得菩薩諸三摩地，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，現身憶念宿世生事，及得無量百千功德。」

成就使者能辦事法分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法。「此之使者即是聖觀自在菩薩，不空羂索王神呪之使。若欲驅使，應以綵色及㲲布幀上畫使者形，又作藥叉童子像，頭髮直竪如盛火焰，面目瞋怒綠眼平鼻，形貌赤色身服赤衣，口出四牙二上二下，其舌於口或入或出。一手持劍、一手執索，嚴身之具皆悉周備。欲作法時，於白月八日或十四日持齋潔淨，安置幀像四衢道中或空室內，應以華香及諸飲食，除血肉等，種種供養。其持呪者先應誦呪自防護身，於㲲幀前誦不空王呪一百八遍，是時使者現其人前，語持呪者言：『欲何所須？若見處分，皆能成辦。』其持呪者隨心所欲，使者依行。于時使者隨所見聞悉皆具說。若持呪人日索金錢百文，應時即得。然不應別用及生悋惜，但應供養佛法僧寶。如是之事但當自知，不得輒向人說之。亦復不得共人結怨。應食淨食，不得雜食。每食之時，先減己身一分飲食供養使者，然後自食，常須憶念不得忘之。心常捨離貪瞋癡等，不得妄語，出誠諦言為他說法。於一切眾生常起饒益慈悲之心。復以香華、衣服、幢幡寶蓋、塗香、末香、燒香散華，恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心。若能如是，即彼使者日日供承，得五百人所須資具、飲食衣服、塗香末香、燒香散華一切具足。乃至持呪之者盡形已來，隨意皆得無所乏少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法。「此之使者即是聖觀自在菩薩，不空羂索王神呪之使。若欲驅使，應以綵色及㲲布幀上畫使者形，又作藥叉童子像，頭髮直竪如盛火焰，面目瞋怒綠眼平鼻，形貌赤色身服赤衣，口出四牙二上二下，其舌於口或入或出。一手持劍、一手執索，嚴身之具皆悉周備。欲作法時，於白月八日或十四日持齋潔淨，安置幀像四衢道中或空室內，應以華香及諸飲食，除血肉等，種種供養。其持呪者先應誦呪自防護身，於㲲幀前誦不空王呪一百八遍，是時使者現其人前，語持呪者言：『欲何所須？若見處分，皆能成辦。』其持呪者隨心所欲，使者依行。于時使者隨所見聞悉皆具說。若持呪人日索金錢百文，應時即得。然不應別用及生悋惜，但應供養佛法僧寶。如是之事但當自知，不得輒向人說之。亦復不得共人結怨。應食淨食，不得雜食。每食之時，先減己身一分飲食供養使者，然後自食，常須憶念不得忘之。心常捨離貪瞋癡等，不得妄語，出誠諦言為他說法。於一切眾生常起饒益慈悲之心。復以香華、衣服、幢幡寶蓋、塗香、末香、燒香散華，恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心。若能如是，即彼使者日日供承，得五百人所須資具、飲食衣服、塗香末香、燒香散華一切具足。乃至持呪之者盡形已來，隨意皆得無所乏少。」