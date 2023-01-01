不空羂索呪心經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索呪心經

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞：一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中，其地有無量寶娑羅樹、多摩羅樹、瞻博迦樹、阿輸迦樹、阿底目多迦等種種寶樹周匝莊嚴，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千，及無量百千淨居天子、自在天子、大自在天子、大梵天子而為上首，及餘無量百千天人前後圍繞，佛為說法。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，舒顏微笑而白佛言：「世尊！我有神呪心名不空羂索。於彼往昔第九十一劫，時有世界名曰勝觀，其佛號世主王如來，我從彼佛受不空羂索呪心。世尊！我由受持是神呪故，教化無量百千淨居天子、自在天子、大自在天子，令趣阿耨多羅三藐三菩提。以是功德力故便獲十億三摩地，不空妙智而為上首。世尊！若所在之處有此呪心，其地即有大自在等十二億諸天而來擁護，如佛制多。世尊！此神呪心隨所住處，其中有情當知已於無量百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根。世尊！若復有人聞此呪心，是人先造惡業行於非法、毀辱賢善、誹謗正法，及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺，決定應墮無間大地獄中。世尊！彼人若聞此神呪心而生悔愧，於一日夜受持齋戒讀此神呪，即能銷滅一切罪業。或復令其所有罪業現世輕受，若得熱病或一日二日乃至七日，若眼耳鼻舌脣齒齗齶心腹臍脇手足支節等痛，若得痔病下痢祕澁白癩大癩，若疥若癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡，若癲癎等病，若厭禱蠱毒繫縛杖捶誹謗罵辱，及餘諸惡逼惱身心并諸怪夢。我今說以現受故，無間惡業即得銷滅。況諸眾生清淨信者受持此呪，一切罪業而不滅耶？世尊！若有眾生以其諂曲虛誑之心，聞我所說不空羂索呪心，詐現受持、若自書若令他書、若為他說令其聽受，乃至向彼傍生耳邊誦此呪心，及思惟神呪章句，不毀謗故、無相故、無生故、無分別故、遲至故、無作故、離染故、平等故、不捨故、離蘊故，如是修習相應方便。由此憶念佛功德力，彼十方面各有千佛出現其前。行者見已，所有罪業皆悉銷滅。世尊！我今略說，乃至有人抄寫此經，置於家中禮拜供養，亦得無量無邊福德。何況受持讀誦之者？世尊！若有眾生，各各自為欲勝他故、或怖主故、怖怨讐故、怖惡獸故、怖危難故、或隨他故、求尊貴故、求財寶故，聽聞如是神呪心經。雖復聽聞，不生恭敬，或致誹謗輕慢毀訾。由觀自在菩薩威神力故，令如是人亦生勝福。譬如有人，取栴檀香或沈麝等罵詈毀訾，而碎抹之用塗其身。而彼香等終無是念：『此人毀訾我故，悋其香氣而不與之。』而栴檀等本性芬馥作其香事。世尊！此神呪心亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中，其地有無量寶娑羅樹、多摩羅樹、瞻博迦樹、阿輸迦樹、阿底目多迦等種種寶樹周匝莊嚴，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千，及無量百千淨居天子、自在天子、大自在天子、大梵天子而為上首，及餘無量百千天人前後圍繞，佛為說法。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，舒顏微笑而白佛言：「世尊！我有神呪心名不空羂索。於彼往昔第九十一劫，時有世界名曰勝觀，其佛號世主王如來，我從彼佛受不空羂索呪心。世尊！我由受持是神呪故，教化無量百千淨居天子、自在天子、大自在天子，令趣阿耨多羅三藐三菩提。以是功德力故便獲十億三摩地，不空妙智而為上首。世尊！若所在之處有此呪心，其地即有大自在等十二億諸天而來擁護，如佛制多。世尊！此神呪心隨所住處，其中有情當知已於無量百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根。世尊！若復有人聞此呪心，是人先造惡業行於非法、毀辱賢善、誹謗正法，及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺，決定應墮無間大地獄中。世尊！彼人若聞此神呪心而生悔愧，於一日夜受持齋戒讀此神呪，即能銷滅一切罪業。或復令其所有罪業現世輕受，若得熱病或一日二日乃至七日，若眼耳鼻舌脣齒齗齶心腹臍脇手足支節等痛，若得痔病下痢祕澁白癩大癩，若疥若癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡，若癲癎等病，若厭禱蠱毒繫縛杖捶誹謗罵辱，及餘諸惡逼惱身心并諸怪夢。我今說以現受故，無間惡業即得銷滅。況諸眾生清淨信者受持此呪，一切罪業而不滅耶？世尊！若有眾生以其諂曲虛誑之心，聞我所說不空羂索呪心，詐現受持、若自書若令他書、若為他說令其聽受，乃至向彼傍生耳邊誦此呪心，及思惟神呪章句，不毀謗故、無相故、無生故、無分別故、遲至故、無作故、離染故、平等故、不捨故、離蘊故，如是修習相應方便。由此憶念佛功德力，彼十方面各有千佛出現其前。行者見已，所有罪業皆悉銷滅。世尊！我今略說，乃至有人抄寫此經，置於家中禮拜供養，亦得無量無邊福德。何況受持讀誦之者？世尊！若有眾生，各各自為欲勝他故、或怖主故、怖怨讐故、怖惡獸故、怖危難故、或隨他故、求尊貴故、求財寶故，聽聞如是神呪心經。雖復聽聞，不生恭敬，或致誹謗輕慢毀訾。由觀自在菩薩威神力故，令如是人亦生勝福。譬如有人，取栴檀香或沈麝等罵詈毀訾，而碎抹之用塗其身。而彼香等終無是念：『此人毀訾我故，悋其香氣而不與之。』而栴檀等本性芬馥作其香事。世尊！此神呪心亦復如是。

雖有誹謗毀訾，或復諂詐書寫受持供養，而皆與作善根因緣，生生之處常不捨離戒定智慧福德資糧，於當來世戒香具足。世尊！若有善男子善女人，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，於月八日專心齋戒，不雜餘語，誦此不空羂索呪心七遍，彼人現身得二十種殊勝利益。云何二十？一者身無餘病；二者由先作業，有諸疾病速得銷滅；三者其身光澤皮膚細軟，見者歡喜；四者眾人愛敬，密護諸根；五者當得財寶；六者得財寶已，不為盜賊之所劫掠；七者不為水火之所漂焚；八者不為王力之所侵奪；九者所作事業皆善成辦；十者所種苗稼不為惡風暴雨、霜雹蟲蝗之所損害；十一者若誦此呪心七遍，呪灰及水八方上下灑散結界，一切災難皆得銷滅；十二者不為諸惡鬼等奪其精氣；十三者一切有情愛樂喜見；十四者不怖怨讐；十五者設有怨讐速疾和解；十六者不畏人及非人之所侵害，厭蠱邪魅不能中傷；十七者無有猛利煩惱及隨煩惱；十八者火刀毒藥傷害不死；十九者諸天善神常所擁護；二十者所生之處於中不離慈悲喜捨。如是二十種殊勝利益，應當希求。復有八法。何等為八？一者臨命終時，聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前；二者臨命終時，安樂捨壽，無諸痛苦；三者臨命終時，正念現前，心不錯亂；四者臨命終時，手不紛亂，足不伸縮；五者臨命終時，而不漏洩大小便利；六者設使有病，不滯床枕；七者臨命終時，不覆面死；八者臨命終時得無盡辯才，既命終已隨願往生諸佛淨土，及不捨離諸善知識。世尊，若善男子善女人等，不食酒肉薰辛及殘惡觸，日日三時時別三遍誦此神呪心法門，殊勝功德晝夜增長，了知一切有情有力無力隨其聽聞。菩薩不應心生祕惜，永離諸惡慳悋嫉妬，常為利益一切有情故，速趣菩提入菩薩位。言菩提者，說名般若。言薩埵者，即是方便。此二種法，於諸有情當得一切利益安樂。世尊！我今欲為利益安樂諸四部眾，及餘有情造罪業者，惟願世尊哀愍許可，於如來前說此呪心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有誹謗毀訾，或復諂詐書寫受持供養，而皆與作善根因緣，生生之處常不捨離戒定智慧福德資糧，於當來世戒香具足。世尊！若有善男子善女人，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，於月八日專心齋戒，不雜餘語，誦此不空羂索呪心七遍，彼人現身得二十種殊勝利益。云何二十？一者身無餘病；二者由先作業，有諸疾病速得銷滅；三者其身光澤皮膚細軟，見者歡喜；四者眾人愛敬，密護諸根；五者當得財寶；六者得財寶已，不為盜賊之所劫掠；七者不為水火之所漂焚；八者不為王力之所侵奪；九者所作事業皆善成辦；十者所種苗稼不為惡風暴雨、霜雹蟲蝗之所損害；十一者若誦此呪心七遍，呪灰及水八方上下灑散結界，一切災難皆得銷滅；十二者不為諸惡鬼等奪其精氣；十三者一切有情愛樂喜見；十四者不怖怨讐；十五者設有怨讐速疾和解；十六者不畏人及非人之所侵害，厭蠱邪魅不能中傷；十七者無有猛利煩惱及隨煩惱；十八者火刀毒藥傷害不死；十九者諸天善神常所擁護；二十者所生之處於中不離慈悲喜捨。如是二十種殊勝利益，應當希求。復有八法。何等為八？一者臨命終時，聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前；二者臨命終時，安樂捨壽，無諸痛苦；三者臨命終時，正念現前，心不錯亂；四者臨命終時，手不紛亂，足不伸縮；五者臨命終時，而不漏洩大小便利；六者設使有病，不滯床枕；七者臨命終時，不覆面死；八者臨命終時得無盡辯才，既命終已隨願往生諸佛淨土，及不捨離諸善知識。世尊，若善男子善女人等，不食酒肉薰辛及殘惡觸，日日三時時別三遍誦此神呪心法門，殊勝功德晝夜增長，了知一切有情有力無力隨其聽聞。菩薩不應心生祕惜，永離諸惡慳悋嫉妬，常為利益一切有情故，速趣菩提入菩薩位。言菩提者，說名般若。言薩埵者，即是方便。此二種法，於諸有情當得一切利益安樂。世尊！我今欲為利益安樂諸四部眾，及餘有情造罪業者，惟願世尊哀愍許可，於如來前說此呪心。」

爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「有情清淨，今正是時，我亦隨喜此神呪心。於後時分，為行菩薩乘者而作父母，令諸菩薩所作事業速得成就。」爾時聖觀自在菩薩摩訶薩瞻仰尊顏目不暫捨，而白佛言：「世尊！惟願如來聽我說此神呪，一切菩薩所應敬禮。此解脫法門哀愍世間，利益安樂無量有情。欲受持者應先敬禮三世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞，敬禮正至正行，復應敬禮舍利子等大慧聲聞，復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩眾，敬禮金色光明吼聲自在王如來、敬禮師子遊戲王如來、敬禮無量光如來、敬禮善住摩尼寶積王如來、敬禮普光明讚歎功德積王如來、敬禮勝觀如來、敬禮寶髻如來、敬禮現世間如來、敬禮捨離損壞蘊如來、敬禮金色身寂如來、敬禮飲光如來、敬禮能寂如來、敬禮善名稱如來、敬禮普光勝怨敵德如來、敬禮帝幢德如來、敬禮寶光明自在王如來、敬禮無礙藥王如來、敬禮勇猛遊步如來、敬禮善住無畏如來應正等覺，敬禮三寶，敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者。敬禮如是諸聖者已，復應念言：『聖觀自在菩薩於如來前說神呪心，我今亦當說此神呪。願我所作事業速得成辦，令我一切怖畏皆除。』」爾時聖觀自在菩薩即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「有情清淨，今正是時，我亦隨喜此神呪心。於後時分，為行菩薩乘者而作父母，令諸菩薩所作事業速得成就。」爾時聖觀自在菩薩摩訶薩瞻仰尊顏目不暫捨，而白佛言：「世尊！惟願如來聽我說此神呪，一切菩薩所應敬禮。此解脫法門哀愍世間，利益安樂無量有情。欲受持者應先敬禮三世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞，敬禮正至正行，復應敬禮舍利子等大慧聲聞，復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩眾，敬禮金色光明吼聲自在王如來、敬禮師子遊戲王如來、敬禮無量光如來、敬禮善住摩尼寶積王如來、敬禮普光明讚歎功德積王如來、敬禮勝觀如來、敬禮寶髻如來、敬禮現世間如來、敬禮捨離損壞蘊如來、敬禮金色身寂如來、敬禮飲光如來、敬禮能寂如來、敬禮善名稱如來、敬禮普光勝怨敵德如來、敬禮帝幢德如來、敬禮寶光明自在王如來、敬禮無礙藥王如來、敬禮勇猛遊步如來、敬禮善住無畏如來應正等覺，敬禮三寶，敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者。敬禮如是諸聖者已，復應念言：『聖觀自在菩薩於如來前說神呪心，我今亦當說此神呪。願我所作事業速得成辦，令我一切怖畏皆除。』」爾時聖觀自在菩薩即說呪曰：

「䫂(丁可切)姪(徒也切，下皆同)他(一) 闍者(之可切，下皆同)𡆆(攞音轉舌呼之，自此已下非口傍字其傍加口者皆倣此)者𡆆(二) 旨𭌆旨𭌆(三) 主嚕主嚕(四) 母嚕母嚕(五) 麼㰤(呼可切)迦(訖可切，下皆同)嚕抳(嬭旨切)迦也(藥可切，下皆同音)璽𭌆璽𭌆(七) 旨𭌆旨𭌆(八) 費(房費切，下皆同)𭌆費𭌆(九) 麼㰤跛達(陀訖切，下皆同)麼㰤娑(思訖切，下皆同)䫂也(十) 迦攞迦攞(十一) 枳(吉旨切，下皆同)履枳履(十二) 矩魯矩魯(十三) 麼㰤輸(上聲，自此下注平上去入者依平上去入聲呼)柁縒(麁可切)怛(多訖切，下皆同)縛(房可切，下皆同)也(十四) 部姪部姪(十五) 柁縛柁縛(十六) 迦嬭(拏可切下皆同)迦嬭(十七) 枳抳枳抳(十八) 矩努(拏古切，下音同)矩努(十九) 跛𡆆麼輸(上音)柁縒怛縛也(二十) 迦𡆆迦𡆆(二十一) 枳𭌆枳𭌆(二十二) 矩嚕矩嚕(二十三) 麼㰤娑他(上音)麼般(比訖切，下皆同)𡆆般䫂也(二十四) 者攞者攞(二十五) 散(去音)者攞散(去音)者𡆆(二十六) 費者攞費者攞(二十七) 般𡆆者攞般𡆆者攞(二十八) 翳吒(吒可切，下皆同)吒翳吒吒(二十九) 婆(上音)𡆆婆(上音)攞(三十) 鼻𭌆鼻𭌆(三十一) 部嚕部嚕(三十二) 䫂𡆆䫂𡆆(三十三) 底(丁旨切，下皆同)𭌆底𭌆(三十四) 覩嚕覩嚕(三十五) 翳欯(火吉切)裔呬(火貳切，下皆同)(三十六) 麼㰤迦嚕抳迦(三十七) 麼㰤跛輸跛底吠灑(沙河切，下皆同)柁𡆆(三十八) 柁𡆆柁𡆆(三十九) 縒𡆆縒𡆆(四十) 者囉者囉(四十一) 跛囉跛𡆆(四十二) 縛𡆆縛𡆆(四十三) 㰤𡆆㰤囉(四十四) 㰤㰤呬呬虎虎(四十五) 闇迦𡆆勃𡆆𠿒(訶訖切，下皆同)麼吠灑柁𡆆(四十六) 柁𡆆柁𡆆(四十七) 地𭌆地𭌆(四十八) 杜嚕杜嚕(四十九) 䫂攞䫂攞(五十) 縒𡆆縒𡆆(五十一) 跛𡆆跛𡆆(五十二) 縛𡆆縛𡆆(五十三) 曷𡆆失弭捨(尸可切，下皆同)䫂縒㰤娑𡆆(五十四) 般𡆆底漫雉䫂捨𭌆囉(五十五) 實(時訖切，下皆同)縛攞實縛攞(五十六) 䫂跛䫂跛(五十七) 婆(上音)縒婆(上音)縒(五十八) 勃𡆆麼勃𡆆麼(五十九) 婆(上音)伽(上音)飯素麼地䋾(丁也切)(六十) 也麼縛嚕嬭矩吠𡆆(六十一) 勃𡆆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「䫂(丁可切)姪(徒也切，下皆同)他(一) 闍者(之可切，下皆同)𡆆(攞音轉舌呼之，自此已下非口傍字其傍加口者皆倣此)者𡆆(二) 旨𭌆旨𭌆(三) 主嚕主嚕(四) 母嚕母嚕(五) 麼㰤(呼可切)迦(訖可切，下皆同)嚕抳(嬭旨切)迦也(藥可切，下皆同音)璽𭌆璽𭌆(七) 旨𭌆旨𭌆(八) 費(房費切，下皆同)𭌆費𭌆(九) 麼㰤跛達(陀訖切，下皆同)麼㰤娑(思訖切，下皆同)䫂也(十) 迦攞迦攞(十一) 枳(吉旨切，下皆同)履枳履(十二) 矩魯矩魯(十三) 麼㰤輸(上聲，自此下注平上去入者依平上去入聲呼)柁縒(麁可切)怛(多訖切，下皆同)縛(房可切，下皆同)也(十四) 部姪部姪(十五) 柁縛柁縛(十六) 迦嬭(拏可切下皆同)迦嬭(十七) 枳抳枳抳(十八) 矩努(拏古切，下音同)矩努(十九) 跛𡆆麼輸(上音)柁縒怛縛也(二十) 迦𡆆迦𡆆(二十一) 枳𭌆枳𭌆(二十二) 矩嚕矩嚕(二十三) 麼㰤娑他(上音)麼般(比訖切，下皆同)𡆆般䫂也(二十四) 者攞者攞(二十五) 散(去音)者攞散(去音)者𡆆(二十六) 費者攞費者攞(二十七) 般𡆆者攞般𡆆者攞(二十八) 翳吒(吒可切，下皆同)吒翳吒吒(二十九) 婆(上音)𡆆婆(上音)攞(三十) 鼻𭌆鼻𭌆(三十一) 部嚕部嚕(三十二) 䫂𡆆䫂𡆆(三十三) 底(丁旨切，下皆同)𭌆底𭌆(三十四) 覩嚕覩嚕(三十五) 翳欯(火吉切)裔呬(火貳切，下皆同)(三十六) 麼㰤迦嚕抳迦(三十七) 麼㰤跛輸跛底吠灑(沙河切，下皆同)柁𡆆(三十八) 柁𡆆柁𡆆(三十九) 縒𡆆縒𡆆(四十) 者囉者囉(四十一) 跛囉跛𡆆(四十二) 縛𡆆縛𡆆(四十三) 㰤𡆆㰤囉(四十四) 㰤㰤呬呬虎虎(四十五) 闇迦𡆆勃𡆆𠿒(訶訖切，下皆同)麼吠灑柁𡆆(四十六) 柁𡆆柁𡆆(四十七) 地𭌆地𭌆(四十八) 杜嚕杜嚕(四十九) 䫂攞䫂攞(五十) 縒𡆆縒𡆆(五十一) 跛𡆆跛𡆆(五十二) 縛𡆆縛𡆆(五十三) 曷𡆆失弭捨(尸可切，下皆同)䫂縒㰤娑𡆆(五十四) 般𡆆底漫雉䫂捨𭌆囉(五十五) 實(時訖切，下皆同)縛攞實縛攞(五十六) 䫂跛䫂跛(五十七) 婆(上音)縒婆(上音)縒(五十八) 勃𡆆麼勃𡆆麼(五十九) 婆(上音)伽(上音)飯素麼地䋾(丁也切)(六十) 也麼縛嚕嬭矩吠𡆆(六十一) 勃𡆆

𠿒麵達𡆆(六十二) 曷𭌆史第縛伽(上音)嬭罷(薄也切，下皆同)㗚旨䫂(六十三) 者𡆆嬭(六十四) 蘇(上音)嚕蘇(上音)嚕(六十五) 主嚕主嚕(六十六) 母嚕母嚕(六十七) 補嚕補嚕(六十八) 縒𭢟(那可切，下同)怛矩麼𡆆鶻嚕達𡆆縛縒縛(六十九) 費瑟努(七十) 柁𭢟柁(七十一) 縛逸縛䞘(其訖切)儞(七十二) 第縛(七十三) 曷𭌆史𭢟也迦(七十四) 婆(上音)虎費費柁吠灑柁𡆆(七十五) 柁𡆆柁囉(七十六) 地𭌆地𭌆(七十七) 杜嚕杜嚕(七十八) 他(上音)𡆆他(上音)𡆆(七十九) 伽(上音)𡆆伽(上音)𡆆(八十) 也𡆆也𡆆(八十一) 攞囉攞囉(八十二) 㰤𡆆㰤𡆆(八十三) 跛𡆆跛𡆆(八十四) 麼𡆆麼𡆆(八十五) 縛𡆆縛𡆆(八十六) 縛𡆆柁也迦(八十七) 縒漫䫂縛路枳䫂(八十八) 費路枳䫂(八十九) 路計失縛𡆆(九十) 麼醯(去音)失縛𡆆(九十一) 母虎母虎(九十二) 母嚕母嚕(九十三) 母也母也(九十四) 悶者悶者(九十五) 𠸪叉𠸪叉(九十六)(此中誦呪者應自稱我某甲)薩縛縒怛防(去音)失者(九十七) 薩縛婆(上音)裔罷(九十八) 薩部跛𡆆跛罷(九十九) 薩部跛薩祁(祁計切)罷(一百) 薩縛䞘𡆆醯(去音)羅(一百一) 縛柁伴柁𭢟(一百二) 䫂荼(上音)𭢟(一百三) 䫂㗚社(時可切，下皆同)𭢟(一百四) 曷𡆆杜䫂娑迦𡆆(一百五) 𭢔(烏可切)䞘弩(那矩切)柁迦(一百六) 費灑捨娑怛𡆆(一百七) 跛𭌆慕者迦(一百八) 迦嬭迦嬭(一百九) 枳抳枳抳(一百一十) 矩努矩努(一百一十一) 者𡆆者𡆆(一百一十二) 旨𭌆旨𭌆(一百一十三) 主嚕主嚕(一百一十四) 印達𭌆也(一百一十五) 婆(上音)攞步鄧(陀證切)伽(上音)(一百一十六) 者覩𡆆㗚野縒䋾(丁也切)(百十七) 三(去音)般𡆆迦捨迦(一百十八) 䫂麼䫂麼(一百一十九) 縒麼縒麼(一百二十) 麼縒麼縒(一百二十一) 麼㰤䫂悶柁迦𡆆(一百二十二) 費柁麼𭢟(一百二十三) 灑痓(吒訖切，下皆同)跛𡆆弭䫂(一百二十四) 跛𭌆補𡆆迦(一百二十五) 弭履弭履(一百二十六) 吒吒吒吒(一百二十七) 侘(勅可切下皆同)侘侘侘(一百二十八) 徵(吒旨切，下皆同)徵徵徵(一百二十九) 柱(吒古切下皆同)柱柱柱(一百三十) 翳耐( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𠿒麵達𡆆(六十二) 曷𭌆史第縛伽(上音)嬭罷(薄也切，下皆同)㗚旨䫂(六十三) 者𡆆嬭(六十四) 蘇(上音)嚕蘇(上音)嚕(六十五) 主嚕主嚕(六十六) 母嚕母嚕(六十七) 補嚕補嚕(六十八) 縒𭢟(那可切，下同)怛矩麼𡆆鶻嚕達𡆆縛縒縛(六十九) 費瑟努(七十) 柁𭢟柁(七十一) 縛逸縛䞘(其訖切)儞(七十二) 第縛(七十三) 曷𭌆史𭢟也迦(七十四) 婆(上音)虎費費柁吠灑柁𡆆(七十五) 柁𡆆柁囉(七十六) 地𭌆地𭌆(七十七) 杜嚕杜嚕(七十八) 他(上音)𡆆他(上音)𡆆(七十九) 伽(上音)𡆆伽(上音)𡆆(八十) 也𡆆也𡆆(八十一) 攞囉攞囉(八十二) 㰤𡆆㰤𡆆(八十三) 跛𡆆跛𡆆(八十四) 麼𡆆麼𡆆(八十五) 縛𡆆縛𡆆(八十六) 縛𡆆柁也迦(八十七) 縒漫䫂縛路枳䫂(八十八) 費路枳䫂(八十九) 路計失縛𡆆(九十) 麼醯(去音)失縛𡆆(九十一) 母虎母虎(九十二) 母嚕母嚕(九十三) 母也母也(九十四) 悶者悶者(九十五) 𠸪叉𠸪叉(九十六)(此中誦呪者應自稱我某甲)薩縛縒怛防(去音)失者(九十七) 薩縛婆(上音)裔罷(九十八) 薩部跛𡆆跛罷(九十九) 薩部跛薩祁(祁計切)罷(一百) 薩縛䞘𡆆醯(去音)羅(一百一) 縛柁伴柁𭢟(一百二) 䫂荼(上音)𭢟(一百三) 䫂㗚社(時可切，下皆同)𭢟(一百四) 曷𡆆杜䫂娑迦𡆆(一百五) 𭢔(烏可切)䞘弩(那矩切)柁迦(一百六) 費灑捨娑怛𡆆(一百七) 跛𭌆慕者迦(一百八) 迦嬭迦嬭(一百九) 枳抳枳抳(一百一十) 矩努矩努(一百一十一) 者𡆆者𡆆(一百一十二) 旨𭌆旨𭌆(一百一十三) 主嚕主嚕(一百一十四) 印達𭌆也(一百一十五) 婆(上音)攞步鄧(陀證切)伽(上音)(一百一十六) 者覩𡆆㗚野縒䋾(丁也切)(百十七) 三(去音)般𡆆迦捨迦(一百十八) 䫂麼䫂麼(一百一十九) 縒麼縒麼(一百二十) 麼縒麼縒(一百二十一) 麼㰤䫂悶柁迦𡆆(一百二十二) 費柁麼𭢟(一百二十三) 灑痓(吒訖切，下皆同)跛𡆆弭䫂(一百二十四) 跛𭌆補𡆆迦(一百二十五) 弭履弭履(一百二十六) 吒吒吒吒(一百二十七) 侘(勅可切下皆同)侘侘侘(一百二十八) 徵(吒旨切，下皆同)徵徵徵(一百二十九) 柱(吒古切下皆同)柱柱柱(一百三十) 翳耐(

拏計切)也折(之設切)麼(一百三十一) 訖哩䫂跛𭌆迦𡆆(一百三十二) 翳欯裔呬(一百三十三) 伊(上音)失縛𡆆部䫂伽(上音)嬭伴社迦(一百三十四) 矩嚕矩嚕(一百三十五) 跛𡆆跛𡆆(一百三十六) 者𡆆者𡆆(一百三十七) 縒𡆆縒𡆆(一百三十八) 迦𡆆迦𡆆(一百三十九) 迦吒迦吒(一百四十) 跛吒跛吒(一百四十一) 麼吒麼吒(一百四十二) 費輪(上音)柁費灑也儞縛信(一百四十三) 麼㰤迦嚕抳迦(一百四十四) 失吠䫂也寶乳跛費䫂(一百四十五) 曷𡆆怛𭢟麼矩吒(一百四十六) 麼攞柁𡆆(一百四十七) 薩縛實若(而可切)始𡆆璽訖哩䫂(一百四十八) 社吒麼矩吒(一百四十九) 麼㰤達部䫂迦麼攞(一百五十) 訖哩䫂迦𡆆䫂攞(一百五十一) 姪𭢟縒麼地費木叉(一百五十二) 般羅劍(俱暗切)𧟶(必也切)(一百五十三) 婆(上音)虎縒怛縛散(去音)䫂底(一百五十四) 跛𭌆跛者迦(一百五十五) 麼㰤迦嚕抳迦(一百五十六) 薩縛羯麼縛𡆆(一百五十七) 費戍柁迦(一百五十八) 薩縛筏(房也切)地(一百五十九) 般𡆆慕者迦(一百六十) 薩縛縒怛縛阿捨也(一百六十一) 跛𭌆補𡆆迦(一百六十二) 薩縛縛縒怛縛(一百六十三) 縒麼失縛縒迦𡆆(一百六十四) 𭢟慕娑覩諦娑縛㰤(一百六十五) 𭢔慕伽(上音)也娑縛㰤(一百六十六) 𭢔視䫂也娑縛㰤(一百六十七) 𭢔跛囉視䫂也娑縛㰤(一百六十八) 費囉也娑縛㰤(一百六十九) 縛𡆆柁也娑縛㰤(一百七十) 縛𡆆般𡆆柁也娑縛㰤(一百七十一) 伊(上音)誕者謎薩縛羯麼矩嚕(一百七十二) 𭢟慕娑都娑縛㰤(一百七十三) 闍社也𧵊(呼暗切，下皆同)娑縛㰤(一百七十四) 闇𠿒𡆆視娑縛㰤(一百七十五) 闇欯𭌆怛𡃤路加(吉也切)費社也(一百七十六) 𭢔慕伽(上音)跛捨(一百七十七) 𭢔般攞底㰤䫂(一百七十八) 欯𭌆(一百七十九) 㰤(一百八十) 呬(一百八十一) 𧵊(一百八十二) 叵窒叵窒(一百八十三) 娑縛㰤(一百八十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拏計切)也折(之設切)麼(一百三十一) 訖哩䫂跛𭌆迦𡆆(一百三十二) 翳欯裔呬(一百三十三) 伊(上音)失縛𡆆部䫂伽(上音)嬭伴社迦(一百三十四) 矩嚕矩嚕(一百三十五) 跛𡆆跛𡆆(一百三十六) 者𡆆者𡆆(一百三十七) 縒𡆆縒𡆆(一百三十八) 迦𡆆迦𡆆(一百三十九) 迦吒迦吒(一百四十) 跛吒跛吒(一百四十一) 麼吒麼吒(一百四十二) 費輪(上音)柁費灑也儞縛信(一百四十三) 麼㰤迦嚕抳迦(一百四十四) 失吠䫂也寶乳跛費䫂(一百四十五) 曷𡆆怛𭢟麼矩吒(一百四十六) 麼攞柁𡆆(一百四十七) 薩縛實若(而可切)始𡆆璽訖哩䫂(一百四十八) 社吒麼矩吒(一百四十九) 麼㰤達部䫂迦麼攞(一百五十) 訖哩䫂迦𡆆䫂攞(一百五十一) 姪𭢟縒麼地費木叉(一百五十二) 般羅劍(俱暗切)𧟶(必也切)(一百五十三) 婆(上音)虎縒怛縛散(去音)䫂底(一百五十四) 跛𭌆跛者迦(一百五十五) 麼㰤迦嚕抳迦(一百五十六) 薩縛羯麼縛𡆆(一百五十七) 費戍柁迦(一百五十八) 薩縛筏(房也切)地(一百五十九) 般𡆆慕者迦(一百六十) 薩縛縒怛縛阿捨也(一百六十一) 跛𭌆補𡆆迦(一百六十二) 薩縛縛縒怛縛(一百六十三) 縒麼失縛縒迦𡆆(一百六十四) 𭢟慕娑覩諦娑縛㰤(一百六十五) 𭢔慕伽(上音)也娑縛㰤(一百六十六) 𭢔視䫂也娑縛㰤(一百六十七) 𭢔跛囉視䫂也娑縛㰤(一百六十八) 費囉也娑縛㰤(一百六十九) 縛𡆆柁也娑縛㰤(一百七十) 縛𡆆般𡆆柁也娑縛㰤(一百七十一) 伊(上音)誕者謎薩縛羯麼矩嚕(一百七十二) 𭢟慕娑都娑縛㰤(一百七十三) 闍社也𧵊(呼暗切，下皆同)娑縛㰤(一百七十四) 闇𠿒𡆆視娑縛㰤(一百七十五) 闇欯𭌆怛𡃤路加(吉也切)費社也(一百七十六) 𭢔慕伽(上音)跛捨(一百七十七) 𭢔般攞底㰤䫂(一百七十八) 欯𭌆(一百七十九) 㰤(一百八十) 呬(一百八十一) 𧵊(一百八十二) 叵窒叵窒(一百八十三) 娑縛㰤(一百八十四)」

「此神呪心，隨誦有驗所作皆成。日日三時一一時中各誦三遍，五無間罪皆得銷滅，一切業障皆得清淨。燒沈水香或散灰散水，或白芥子以為結界，或取佉陀羅木為橛，呪三七遍已而釘四方。若患一切寒熱瘧病，呪線結索帶之，病得除愈。諸有病者，或呪酥油或復呪水，令彼病者若服若塗，即得除差。若被厭蠱，應以麵泥蠟等為人形像，以刀斷截。復以呪索，令被厭者身常佩之。若患腹痛，應呪鹽水與之令服。若遭諸毒，呪土或水，若塗若服，即得銷滅。若患眼宜，呪白線為索用繫其耳。若患牙齒疼痛，呪迦羅費羅木而揩嚼之。若欲結界，以佉陀羅木為橛釘於四隅，呪五色縷二十一遍周圍橛內。若欲自護及護他者，應呪索帶或呪水呪灰灑散其身。若患一切鬼病，呪五色線為索帶之。若患一切熱病，呪白色線為索帶之。若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞，以蜜和蓽茇而呪服之。若患眼病，應呪香水或波羅賒水或甘草水而用洗之。若患耳痛，呪胡麻油滴彼耳中。若諸鬪戰諍訟毀謗，應取呪水用洗其面。若欲擁護王都聚落，應取四瓶滿中盛水，及以飲食作大供養。其誦呪者著新淨衣，讀誦此呪即得吉祥。復以彼水散灑其處，擁護一切諸有情等，所有災厄皆得銷滅。若患邪病，以水磨栴檀呪二十一遍塗其心上。若犯四重五逆諸無間罪，應常誦此呪，其罪銷滅。若護宅舍，應取蓮華一百八枚，各呪一遍於火中燒。若欲令一切有情隨順已者，應取栴檀長二寸者一百八枚，各呪一遍於火中燒。若著鬼魅及有怖畏，應取社耶藥、費社耶藥、那矩梨藥、健陀那矩梨藥、婆刺尼藥、阿婆野波抳藥、因達羅波抳藥、乾陀鉢履樣瞿藥、多伽羅藥、斫訖羅藥、摩訶斫訖羅藥、毘瑟怒訖爛多藥、蘇摩羅時藥、蘇難陀等。如是諸藥擣篩，水和為丸，誦呪一百八遍。若置頭上、若繫兩臂小兒項上，鬼魅怖畏皆自銷滅。若有婦人，由薄福故被人厭賤及求男者，著新淨衣呪彼藥水滿三七遍澡浴自身，得勝福德惡相銷滅，求男得男，一切獲益，毒火不侵、災橫不著。若遇惡風暴雨及災雹者，呪水三七遍用灑四方。若呪迦羅費羅木杖滿三七遍，指撝虛空，風等便息。聖觀自在菩薩大神呪心，成就如是最勝事業。未成辦者，應以素㲲畫作佛像，所用彩色和以香膠勿取餘膠。於佛像邊畫觀自在菩薩像，其身黃白，紺髮垂下，首冠華冠，披䃜泥耶皮，如摩醯首羅狀，環釧皆以珍寶而嚴飾之。畫師將欲畫時，先當受八戒齋法。畫像成已，於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅，縱廣一丈六尺，散以白華。其壇八方安八瓶香水，置八分食或六十四分。如是供養，除薰辛等。燒沈水香。當三日三夜不食 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此神呪心，隨誦有驗所作皆成。日日三時一一時中各誦三遍，五無間罪皆得銷滅，一切業障皆得清淨。燒沈水香或散灰散水，或白芥子以為結界，或取佉陀羅木為橛，呪三七遍已而釘四方。若患一切寒熱瘧病，呪線結索帶之，病得除愈。諸有病者，或呪酥油或復呪水，令彼病者若服若塗，即得除差。若被厭蠱，應以麵泥蠟等為人形像，以刀斷截。復以呪索，令被厭者身常佩之。若患腹痛，應呪鹽水與之令服。若遭諸毒，呪土或水，若塗若服，即得銷滅。若患眼宜，呪白線為索用繫其耳。若患牙齒疼痛，呪迦羅費羅木而揩嚼之。若欲結界，以佉陀羅木為橛釘於四隅，呪五色縷二十一遍周圍橛內。若欲自護及護他者，應呪索帶或呪水呪灰灑散其身。若患一切鬼病，呪五色線為索帶之。若患一切熱病，呪白色線為索帶之。若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞，以蜜和蓽茇而呪服之。若患眼病，應呪香水或波羅賒水或甘草水而用洗之。若患耳痛，呪胡麻油滴彼耳中。若諸鬪戰諍訟毀謗，應取呪水用洗其面。若欲擁護王都聚落，應取四瓶滿中盛水，及以飲食作大供養。其誦呪者著新淨衣，讀誦此呪即得吉祥。復以彼水散灑其處，擁護一切諸有情等，所有災厄皆得銷滅。若患邪病，以水磨栴檀呪二十一遍塗其心上。若犯四重五逆諸無間罪，應常誦此呪，其罪銷滅。若護宅舍，應取蓮華一百八枚，各呪一遍於火中燒。若欲令一切有情隨順已者，應取栴檀長二寸者一百八枚，各呪一遍於火中燒。若著鬼魅及有怖畏，應取社耶藥、費社耶藥、那矩梨藥、健陀那矩梨藥、婆刺尼藥、阿婆野波抳藥、因達羅波抳藥、乾陀鉢履樣瞿藥、多伽羅藥、斫訖羅藥、摩訶斫訖羅藥、毘瑟怒訖爛多藥、蘇摩羅時藥、蘇難陀等。如是諸藥擣篩，水和為丸，誦呪一百八遍。若置頭上、若繫兩臂小兒項上，鬼魅怖畏皆自銷滅。若有婦人，由薄福故被人厭賤及求男者，著新淨衣呪彼藥水滿三七遍澡浴自身，得勝福德惡相銷滅，求男得男，一切獲益，毒火不侵、災橫不著。若遇惡風暴雨及災雹者，呪水三七遍用灑四方。若呪迦羅費羅木杖滿三七遍，指撝虛空，風等便息。聖觀自在菩薩大神呪心，成就如是最勝事業。未成辦者，應以素㲲畫作佛像，所用彩色和以香膠勿取餘膠。於佛像邊畫觀自在菩薩像，其身黃白，紺髮垂下，首冠華冠，披䃜泥耶皮，如摩醯首羅狀，環釧皆以珍寶而嚴飾之。畫師將欲畫時，先當受八戒齋法。畫像成已，於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅，縱廣一丈六尺，散以白華。其壇八方安八瓶香水，置八分食或六十四分。如是供養，除薰辛等。燒沈水香。當三日三夜不食

或一日一夜不食，若食之時，但食三種日食。於日日中三時澡浴、著新淨衣，誦呪一千八遍。誦呪滿已，行者即於像前自見其身光明熾盛猶如猛焰，如是見已心生歡喜。聖觀自在菩薩便現其前，所有願求皆令滿足。若欲隱形，應取雌黃或安繕那藥呪一千八遍，即得隱形乘空而行，獲不空智上首莊嚴勝三摩地，所有意樂皆得成辦。」如是說已，時薄伽梵歡喜讚歎。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩，及淨居天子、索訶世界主、自在大自在天王，及諸菩薩大聲聞等，承佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一日一夜不食，若食之時，但食三種日食。於日日中三時澡浴、著新淨衣，誦呪一千八遍。誦呪滿已，行者即於像前自見其身光明熾盛猶如猛焰，如是見已心生歡喜。聖觀自在菩薩便現其前，所有願求皆令滿足。若欲隱形，應取雌黃或安繕那藥呪一千八遍，即得隱形乘空而行，獲不空智上首莊嚴勝三摩地，所有意樂皆得成辦。」如是說已，時薄伽梵歡喜讚歎。爾時聖觀自在菩薩摩訶薩，及淨居天子、索訶世界主、自在大自在天王，及諸菩薩大聲聞等，承佛所說，歡喜奉行。