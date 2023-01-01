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不空羂索呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索呪經

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處，於彼山中多有娑羅波樹、多摩羅樹、瞻蔔華樹、阿提目多迦華樹等，更有種種無量無邊諸雜寶樹周匝莊嚴，與大比丘眾八千人俱。復有無量首陀會天無量百千左右圍遶，其名曰：自在天眾、大自在天眾。復有若干大梵天王及諸天子，請佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處，於彼山中多有娑羅波樹、多摩羅樹、瞻蔔華樹、阿提目多迦華樹等，更有種種無量無邊諸雜寶樹周匝莊嚴，與大比丘眾八千人俱。復有無量首陀會天無量百千左右圍遶，其名曰：自在天眾、大自在天眾。復有若干大梵天王及諸天子，請佛說法。

爾時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大眾之中即從座起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，面目熙怡開顏含笑而白佛言：「婆伽婆！於有心呪名曰不空羂索王。我於往昔從發菩提心已來過九十一劫，於是劫中有世界名曰觀視，於彼剎中復有一佛，名曰世界王如來應正遍知。然彼如來憐愍我故說此心呪，我時於彼佛世尊所受持不忘，以是力故從是已來常為無量無邊百千摩醯首羅諸大天眾、淨居天王并諸天子無量無邊說法教化，令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我於彼佛所得是呪已，即得不忘智勝莊嚴等一萬三昧。世尊！隨有此心呪處，當知彼處有大天眾，所謂自在天、大自在天、大梵天、梵天等一萬二千守攝防護。世尊！隨其所在有是呪處，應如塔想。世尊！隨何方面有是心呪，應當證知彼諸人輩已曾供養百千萬億那由他諸佛種諸善根。世尊！若復有人聞此不空心呪者，當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡、造諸非法、毀謗諸師、毀謗正法，未來世必墮阿鼻地獄，一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離。彼人於後生悔恨心不復造惡，彼人若能一日一夜斷食誦此心呪，彼人重罪現世輕受，或一日間得寒熱病，或復二日或復三日或復四日或復七日得寒熱病，或復眼痛或得耳痛，或脣齒疼痛或舌齶疼痛，或復心痛或復腹痛，或膝痛或脇痛腰脊肋痛，或患支節疼痛或得痔病，或大小便利不通或下痢，或患手足或頭痛，或患瘡癬，或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡，或得羊癲諸鬼病等，或值呪咀野道種種言說，或為他作而反著之，或為已作而更著之，或被枷禁繫在牢獄，或被他打或被他殺，或他期剋罵詈毀辱或被誹謗。世尊！我今略說，或值身口意業逼切或夜得惡夢，以現受故彼等惡業悉得除滅。況復清淨諸眾生輩，正信正行不滅罪者，無有是處。世尊！若有四輩人民等，設以諂曲心聞此呪者，或復讀誦或復受持，或晝夜常誦，或為他解說已教令聽聞，乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞，復能說是金剛句等，自心念言：『金剛句者何等是也？所謂一切不捨是也，一切不分別是也，一切無為是也，一切不遲至是也，一切不作是也，一切不染是也，一切平等心是也，一切無至是也，一切不棄捨是也，一切不離五陰是也。』如是方便當須念佛。彼等諸人，十方諸佛數滿一千在於現前，彼等諸佛當教是人懺悔除罪。世尊！我今略說，若復有人以竹帛書是心呪受持禮拜，有如是等無量無邊功德之聚。世尊！我今略說，聞此呪者不應起諍。世尊！若人共他鬪諍聞此呪者，或為驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者，世尊！彼等諸人應當思惟：『令我耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大眾之中即從座起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，面目熙怡開顏含笑而白佛言：「婆伽婆！於有心呪名曰不空羂索王。我於往昔從發菩提心已來過九十一劫，於是劫中有世界名曰觀視，於彼剎中復有一佛，名曰世界王如來應正遍知。然彼如來憐愍我故說此心呪，我時於彼佛世尊所受持不忘，以是力故從是已來常為無量無邊百千摩醯首羅諸大天眾、淨居天王并諸天子無量無邊說法教化，令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我於彼佛所得是呪已，即得不忘智勝莊嚴等一萬三昧。世尊！隨有此心呪處，當知彼處有大天眾，所謂自在天、大自在天、大梵天、梵天等一萬二千守攝防護。世尊！隨其所在有是呪處，應如塔想。世尊！隨何方面有是心呪，應當證知彼諸人輩已曾供養百千萬億那由他諸佛種諸善根。世尊！若復有人聞此不空心呪者，當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡、造諸非法、毀謗諸師、毀謗正法，未來世必墮阿鼻地獄，一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離。彼人於後生悔恨心不復造惡，彼人若能一日一夜斷食誦此心呪，彼人重罪現世輕受，或一日間得寒熱病，或復二日或復三日或復四日或復七日得寒熱病，或復眼痛或得耳痛，或脣齒疼痛或舌齶疼痛，或復心痛或復腹痛，或膝痛或脇痛腰脊肋痛，或患支節疼痛或得痔病，或大小便利不通或下痢，或患手足或頭痛，或患瘡癬，或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡，或得羊癲諸鬼病等，或值呪咀野道種種言說，或為他作而反著之，或為已作而更著之，或被枷禁繫在牢獄，或被他打或被他殺，或他期剋罵詈毀辱或被誹謗。世尊！我今略說，或值身口意業逼切或夜得惡夢，以現受故彼等惡業悉得除滅。況復清淨諸眾生輩，正信正行不滅罪者，無有是處。世尊！若有四輩人民等，設以諂曲心聞此呪者，或復讀誦或復受持，或晝夜常誦，或為他解說已教令聽聞，乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞，復能說是金剛句等，自心念言：『金剛句者何等是也？所謂一切不捨是也，一切不分別是也，一切無為是也，一切不遲至是也，一切不作是也，一切不染是也，一切平等心是也，一切無至是也，一切不棄捨是也，一切不離五陰是也。』如是方便當須念佛。彼等諸人，十方諸佛數滿一千在於現前，彼等諸佛當教是人懺悔除罪。世尊！我今略說，若復有人以竹帛書是心呪受持禮拜，有如是等無量無邊功德之聚。世尊！我今略說，聞此呪者不應起諍。世尊！若人共他鬪諍聞此呪者，或為驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者，世尊！彼等諸人應當思惟：『令我耳

根聞此呪者，以觀世音菩薩威神力故，非我自力。』世尊！譬如有人，或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香，誹謗毀辱罵詈言說。誹謗毀辱罵詈言訖已，還以是香塗其身體。然彼栴檀乃至麝香不作是念：『彼人誹謗我罵詈我毀辱我。』豈有是心：『我與彼香，不與彼耶？』無有是處。世尊！但彼自有香性，不捨本性。如是如是。世尊！若有人於我此心呪或復毀辱，或復道說誹謗，乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重。世尊！彼諂曲眾生，於未來世於諸善根能為佛因，生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香，於未來世能持戒香。世尊！若善男子善女人，或比丘比丘尼優婆塞優婆夷，或餘人輩，為此心呪故，於月八日十四日十五日空腹一日一夜莫食，身持禁戒心行精進，一日七遍夜復七遍誦此心呪已，莫念餘事、莫共他語。世尊！彼人現世得二十種功德。何等為二十種功德？一者一切病痛不惱其身，雖有病痛，以福業力故速得除差。二者其身微妙柔軟光澤，多人愛敬。三者諸根調伏。四者大得財寶，所求隨稱，不被他劫奪。五者火不能燒。六者水不能漂。七者王不能奪，凡所造業常得吉利。八者惡雹不傷，惡龍攝毒。九者不被災旱，不畏惡風疾雨。十者若人被蟲食於禾稼，當取其沙灰水等任意呪之七遍，八方結界、上下諸方普遍結之，一切驚怖一切蟲毒即得除滅。十一者一切惡鬼吸人精氣，或於夢中為人夫婦欲相厭魅，亦不能害。十二者於一切惡眾生所常得安樂，心恒敬重無時暫捨。十三者若有諸怨生於惡意欲來讐對，亦自消滅。十四者但有惡人欲相害者，不能為害，即自去離。十五者一切呪詛一切蠱道，速即自攝，不能加害。十六者若處於眾中最強。十七者諸有煩惱不能纏遶。十八者當在陣敵鋒刃相害，一心誦呪，一切刀杖箭矢即不著身。十九者一切善神常隨擁護。二十者生生處處常得不離慈悲喜捨。世尊！若人能受持如是心呪者，當得如是二十種功德。世尊！更復有得八種法：一者命終之日，觀世音菩薩當作比丘像現其人前。二者命終之時，心不散亂，四大安隱，無諸苦惱紛繞其身。三者病雖困篤，亦無諸漏泄穢污屎尿不淨。四者命終之日，得正憶念，心不亂錯。五者命終之日，不復覆面而死。六者命終之日，得無量辯才。七者命終之日，欲樂生何佛國土者，隨意往生。八者常得善知識不相捨離。是故八種福相現其人前。若有人能一日三時誦念，一時三遍受持此呪者，當斷酒肉五辛，則所得功德日夜增長。菩薩不自為已，知諸眾生心性力故，當為說之。勿為慳悋、勿作憍嫉，或云我能為汝，汝不能耶。所以者何？菩薩捨嫉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根聞此呪者，以觀世音菩薩威神力故，非我自力。』世尊！譬如有人，或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香，誹謗毀辱罵詈言說。誹謗毀辱罵詈言訖已，還以是香塗其身體。然彼栴檀乃至麝香不作是念：『彼人誹謗我罵詈我毀辱我。』豈有是心：『我與彼香，不與彼耶？』無有是處。世尊！但彼自有香性，不捨本性。如是如是。世尊！若有人於我此心呪或復毀辱，或復道說誹謗，乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重。世尊！彼諂曲眾生，於未來世於諸善根能為佛因，生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香，於未來世能持戒香。世尊！若善男子善女人，或比丘比丘尼優婆塞優婆夷，或餘人輩，為此心呪故，於月八日十四日十五日空腹一日一夜莫食，身持禁戒心行精進，一日七遍夜復七遍誦此心呪已，莫念餘事、莫共他語。世尊！彼人現世得二十種功德。何等為二十種功德？一者一切病痛不惱其身，雖有病痛，以福業力故速得除差。二者其身微妙柔軟光澤，多人愛敬。三者諸根調伏。四者大得財寶，所求隨稱，不被他劫奪。五者火不能燒。六者水不能漂。七者王不能奪，凡所造業常得吉利。八者惡雹不傷，惡龍攝毒。九者不被災旱，不畏惡風疾雨。十者若人被蟲食於禾稼，當取其沙灰水等任意呪之七遍，八方結界、上下諸方普遍結之，一切驚怖一切蟲毒即得除滅。十一者一切惡鬼吸人精氣，或於夢中為人夫婦欲相厭魅，亦不能害。十二者於一切惡眾生所常得安樂，心恒敬重無時暫捨。十三者若有諸怨生於惡意欲來讐對，亦自消滅。十四者但有惡人欲相害者，不能為害，即自去離。十五者一切呪詛一切蠱道，速即自攝，不能加害。十六者若處於眾中最強。十七者諸有煩惱不能纏遶。十八者當在陣敵鋒刃相害，一心誦呪，一切刀杖箭矢即不著身。十九者一切善神常隨擁護。二十者生生處處常得不離慈悲喜捨。世尊！若人能受持如是心呪者，當得如是二十種功德。世尊！更復有得八種法：一者命終之日，觀世音菩薩當作比丘像現其人前。二者命終之時，心不散亂，四大安隱，無諸苦惱紛繞其身。三者病雖困篤，亦無諸漏泄穢污屎尿不淨。四者命終之日，得正憶念，心不亂錯。五者命終之日，不復覆面而死。六者命終之日，得無量辯才。七者命終之日，欲樂生何佛國土者，隨意往生。八者常得善知識不相捨離。是故八種福相現其人前。若有人能一日三時誦念，一時三遍受持此呪者，當斷酒肉五辛，則所得功德日夜增長。菩薩不自為已，知諸眾生心性力故，當為說之。勿為慳悋、勿作憍嫉，或云我能為汝，汝不能耶。所以者何？菩薩捨嫉

妬意，為諸眾生作大利益而取菩提，入菩薩數。言菩提者即是大智，言眾生者即是方便，此二法者為眾生故而有所得。世尊，願佛聽我說此心呪，於如來前欲演說故，亦為四部諸眾生輩得安樂故得利益故，更為自餘罪惡眾生除滅罪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妬意，為諸眾生作大利益而取菩提，入菩薩數。言菩提者即是大智，言眾生者即是方便，此二法者為眾生故而有所得。世尊，願佛聽我說此心呪，於如來前欲演說故，亦為四部諸眾生輩得安樂故得利益故，更為自餘罪惡眾生除滅罪故。」

爾時世尊告觀世音菩薩言：「汝清淨眾生說是心呪，應當知時，如來隨喜。此心呪者，於未來世行菩薩行善男子善女人，於此心呪當作父母想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告觀世音菩薩言：「汝清淨眾生說是心呪，應當知時，如來隨喜。此心呪者，於未來世行菩薩行善男子善女人，於此心呪當作父母想。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻覩尊顏目不暫捨，而白佛言：「世尊！佛已聽我說此心呪，一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脫圓滿法門，為眾多人得利益故得安樂故，為欲憐愍眾多人故，為諸天人世間得世樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻覩尊顏目不暫捨，而白佛言：「世尊！佛已聽我說此心呪，一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脫圓滿法門，為眾多人得利益故得安樂故，為欲憐愍眾多人故，為諸天人世間得世樂故。

「我今頂禮三世一切諸佛，及菩薩僧，去來現在聲聞緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮三世一切諸佛，及菩薩僧，去來現在聲聞緣覺。

「我今頂禮正行正向一切諸聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮正行正向一切諸聖。

「我今頂禮大智舍利弗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮大智舍利弗。

「我今頂禮彌勒世尊菩薩眾等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮彌勒世尊菩薩眾等。

「我今頂禮本師阿彌陀如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮本師阿彌陀如來。

「我今頂禮常住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今頂禮常住三寶。

「敬禮觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者。」而說呪曰：

「多姪他(一) 唵吽(二) 這囉這囉(三) 支唎支唎(四) 朱嚧朱嚧(五) 摩訶迦𠺕尼迦(六) 悉唎悉唎(七) 之唎之唎(八) 毘唎毘唎(九) 鉢頭摩訶薩多(十) 哥羅哥羅(十一) 吉利吉利(十二) 句盧句盧(十三) 摩呵舒大薩多婆(十四) 佛著耶佛著耶(十五) 陀婆陀婆(十六) 吉膩吉膩(十七) 鉢囉(二合)摩舒大薩多婆(十八) 迦囉迦囉(十九) 吉唎吉唎(二十) 句嚧句嚧(二十一) 摩訶薩他莫鉢羅(二合)鉢多(二十二) 這邏這邏(二十三) 毘遮囉(二十四) 珊遮囉(二十五) 鉢囉(二合)遮囉(二十六) 伊吒吒伊吒吒(二十七) 婆囉婆囉(二十八) 毘唎毘唎(二十九) 哹嚧哹嚧(三十) 伊醯夷醯(三十一) 摩呵迦𠺩尼迦(三十二) 摩呵鉢遮鉢帝鞞沙建囉(三十三) 娑囉娑囉(三十四) 柘囉柘囉(三十五) 呵囉呵囉(三十六) 呵呵(三十七) 兮兮(三十八) 𠹎𠹎(三十九) 唵(引)迦娑婆囉訶(去)莫鞞沙達囉(四十) 達囉達囉(四十一) 地唎地唎(四十二) 度嚧度嚧(四十三) 多囉多囉(四十四) 薩囉薩囉(四十五) 簸囉簸囉(四十六) 婆(輕道)羅婆(輕道)囉(四十七) 阿囉濕迷(二合)室多薩呵薩囉(四十八) 波羅帝曼地(徒筆反)多(四十九) 舍𠼝囉(五十) 十啝囉十啝囉(五十一) 多波多波(五十二) 婆伽槃(五十三) 蘇摩地底夜(五十四) 頡履屣伽拏(五十五) 居鞞羅(五十六) 婆囉醯眠達囉(五十七) 頡履屣伽拏(五十八) 啼婆伽拏(五十九) 嚩(扶夜反)利至多(六十) 遮羅拏(六十一) 蘇嚧蘇嚧(六十二) 朱嚧朱嚧(六十三) 沒嚧沒嚧(六十四) 散捺鳩摩囉(六十五) 侯𠺩達囉(六十六) 婆娑(長)婆(六十七) 比疏𮞎檀那(去)大(六十八) 頡履使那夜迦(六十九) 蒱呼毘指多鞞沙達羅(七十) 達囉達囉(七十一) 地唎地唎(七十二) 度嚧度嚧(七十三) 他囉他囉(七十四) 伽囉伽囉(七十五) 夜囉夜囉(七十六) 羅囉羅囉(七十七) 何囉何囉(七十八) 末囉末囉(七十九) 拔囉拔囉(八十) 拔囉陀夜(八十一) 薩曼多婆盧吉多(八十二) 毘盧吉多(八十三) 盧雞攝啝囉(八十四) 摩醯攝婆囉(八十五) 慕呼慕呼(八十六) 沒𡀔沒𡀔(八十七) 沒夜沒夜(八十八) 門柘門柘(八十九) 何𡆗叉何𡆗叉莫摩(姓去甲)寫(九十) 薩婆拔夷嚩(九十一) 薩婆烏簸達囉鞞嚩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪他(一) 唵吽(二) 這囉這囉(三) 支唎支唎(四) 朱嚧朱嚧(五) 摩訶迦𠺕尼迦(六) 悉唎悉唎(七) 之唎之唎(八) 毘唎毘唎(九) 鉢頭摩訶薩多(十) 哥羅哥羅(十一) 吉利吉利(十二) 句盧句盧(十三) 摩呵舒大薩多婆(十四) 佛著耶佛著耶(十五) 陀婆陀婆(十六) 吉膩吉膩(十七) 鉢囉(二合)摩舒大薩多婆(十八) 迦囉迦囉(十九) 吉唎吉唎(二十) 句嚧句嚧(二十一) 摩訶薩他莫鉢羅(二合)鉢多(二十二) 這邏這邏(二十三) 毘遮囉(二十四) 珊遮囉(二十五) 鉢囉(二合)遮囉(二十六) 伊吒吒伊吒吒(二十七) 婆囉婆囉(二十八) 毘唎毘唎(二十九) 哹嚧哹嚧(三十) 伊醯夷醯(三十一) 摩呵迦𠺩尼迦(三十二) 摩呵鉢遮鉢帝鞞沙建囉(三十三) 娑囉娑囉(三十四) 柘囉柘囉(三十五) 呵囉呵囉(三十六) 呵呵(三十七) 兮兮(三十八) 𠹎𠹎(三十九) 唵(引)迦娑婆囉訶(去)莫鞞沙達囉(四十) 達囉達囉(四十一) 地唎地唎(四十二) 度嚧度嚧(四十三) 多囉多囉(四十四) 薩囉薩囉(四十五) 簸囉簸囉(四十六) 婆(輕道)羅婆(輕道)囉(四十七) 阿囉濕迷(二合)室多薩呵薩囉(四十八) 波羅帝曼地(徒筆反)多(四十九) 舍𠼝囉(五十) 十啝囉十啝囉(五十一) 多波多波(五十二) 婆伽槃(五十三) 蘇摩地底夜(五十四) 頡履屣伽拏(五十五) 居鞞羅(五十六) 婆囉醯眠達囉(五十七) 頡履屣伽拏(五十八) 啼婆伽拏(五十九) 嚩(扶夜反)利至多(六十) 遮羅拏(六十一) 蘇嚧蘇嚧(六十二) 朱嚧朱嚧(六十三) 沒嚧沒嚧(六十四) 散捺鳩摩囉(六十五) 侯𠺩達囉(六十六) 婆娑(長)婆(六十七) 比疏𮞎檀那(去)大(六十八) 頡履使那夜迦(六十九) 蒱呼毘指多鞞沙達羅(七十) 達囉達囉(七十一) 地唎地唎(七十二) 度嚧度嚧(七十三) 他囉他囉(七十四) 伽囉伽囉(七十五) 夜囉夜囉(七十六) 羅囉羅囉(七十七) 何囉何囉(七十八) 末囉末囉(七十九) 拔囉拔囉(八十) 拔囉陀夜(八十一) 薩曼多婆盧吉多(八十二) 毘盧吉多(八十三) 盧雞攝啝囉(八十四) 摩醯攝婆囉(八十五) 慕呼慕呼(八十六) 沒𡀔沒𡀔(八十七) 沒夜沒夜(八十八) 門柘門柘(八十九) 何𡆗叉何𡆗叉莫摩(姓去甲)寫(九十) 薩婆拔夷嚩(九十一) 薩婆烏簸達囉鞞嚩(

九十二) 薩婆烏簸薩耆嚩(九十三) 薩婆揭囉醯嚩(九十四) 婆(去)馱槃達那(九十五) 曷囉社怛(九十六) 娑迦(去)囉(賊)(九十七) 何祇儞(火)(九十八) 憂馱迦(水)(九十九) 鼻挱(毒)(一百) 設薩多囉(戎仗)(一百一) 簸唎摹遮迦(能解脫)(一百二) 迦拏迦拏(一百三) 吉儞吉儞(一百四) 句𮞎句𮞎(一百五) 遮囉遮囉(一百六) 因地唎夜(一百七) 婆(去)邏蒱澄伽(一百八) 柘妬阿唎耶薩底夜(一百九) 三鉢囉迦釋迦(一百十) 多莫多莫(一百十一) 三莫三莫(一百十二) 莫薩莫薩莫呵耽暮(一百十三) 安馱迦囉比馱摩那(一百十四) 殺波囉蜜多鉢利哺囉迦(一百十五) 彌唎彌唎(一百十六) 吒吒吒吒(一百十七) 茶(偷嫁反)茶茶茶(一百十八) 知知知知(一百十九) 伊尼夜折莫吃唎多(一百二十) 鉢唎迦囉(一百二十一) 伊醯夷醯(一百二十二) 伊濕婆囉(一百二十三) 哹多槃這迦(一百二十四) 句[梳-木+口]句[梳-木+口](一百二十五) 波囉波囉(一百二十六) 迦囉迦囉(一百二十七) 迦吒迦吒(一百二十八) 莫吒莫吒(一百二十九) 毘輸馱比沙耶婆私儞(一百三十) 摩訶迦流尼迦(一百三十一) 輸毘多夜社儒波比多(一百三十二) 何囉怛那(去)摩句吒摩囉達囉(一百三十三) 薩婆腎若失邏思(一百三十四) 吉唎多摩句吒(一百三十五) 摩呵大蒱多(一百三十六) 迦摩邏訖唎(二合)多(一百三十七) 迦囉多邏(一百三十八) 著那三摩著(一百三十九) 毘木叉(一百四十) 鉢囉(二合)嗛必多(一百四十一) 婆呼薩埵珊多帝(一百四十二) 鉢唎波柘迦(一百四十三) 摩呵迦[梳-木+口]尼迦(一百四十四) 薩婆羯摩拔囉那比舒馱迦(一百四十五) 薩婆嚩地鉢邏摹這迦(一百四十六) 薩婆薩埵娑摩攝婆索迦(一百四十七) 南摹素妬帝(一百四十八) 蘇波呵(一百四十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十二) 薩婆烏簸薩耆嚩(九十三) 薩婆揭囉醯嚩(九十四) 婆(去)馱槃達那(九十五) 曷囉社怛(九十六) 娑迦(去)囉(賊)(九十七) 何祇儞(火)(九十八) 憂馱迦(水)(九十九) 鼻挱(毒)(一百) 設薩多囉(戎仗)(一百一) 簸唎摹遮迦(能解脫)(一百二) 迦拏迦拏(一百三) 吉儞吉儞(一百四) 句𮞎句𮞎(一百五) 遮囉遮囉(一百六) 因地唎夜(一百七) 婆(去)邏蒱澄伽(一百八) 柘妬阿唎耶薩底夜(一百九) 三鉢囉迦釋迦(一百十) 多莫多莫(一百十一) 三莫三莫(一百十二) 莫薩莫薩莫呵耽暮(一百十三) 安馱迦囉比馱摩那(一百十四) 殺波囉蜜多鉢利哺囉迦(一百十五) 彌唎彌唎(一百十六) 吒吒吒吒(一百十七) 茶(偷嫁反)茶茶茶(一百十八) 知知知知(一百十九) 伊尼夜折莫吃唎多(一百二十) 鉢唎迦囉(一百二十一) 伊醯夷醯(一百二十二) 伊濕婆囉(一百二十三) 哹多槃這迦(一百二十四) 句[梳-木+口]句[梳-木+口](一百二十五) 波囉波囉(一百二十六) 迦囉迦囉(一百二十七) 迦吒迦吒(一百二十八) 莫吒莫吒(一百二十九) 毘輸馱比沙耶婆私儞(一百三十) 摩訶迦流尼迦(一百三十一) 輸毘多夜社儒波比多(一百三十二) 何囉怛那(去)摩句吒摩囉達囉(一百三十三) 薩婆腎若失邏思(一百三十四) 吉唎多摩句吒(一百三十五) 摩呵大蒱多(一百三十六) 迦摩邏訖唎(二合)多(一百三十七) 迦囉多邏(一百三十八) 著那三摩著(一百三十九) 毘木叉(一百四十) 鉢囉(二合)嗛必多(一百四十一) 婆呼薩埵珊多帝(一百四十二) 鉢唎波柘迦(一百四十三) 摩呵迦[梳-木+口]尼迦(一百四十四) 薩婆羯摩拔囉那比舒馱迦(一百四十五) 薩婆嚩地鉢邏摹這迦(一百四十六) 薩婆薩埵娑摩攝婆索迦(一百四十七) 南摹素妬帝(一百四十八) 蘇波呵(一百四十九)」

「此呪隨誦即成，一日三時，一一時中誦一百八遍，能得除滅五逆重罪及諸業障。燒沈水香欲結界時，或呪水、或呪灰、或呪芥子、或呪紫檀木四枚，各七遍釘於四方，一切瘧寒熱病，作呪索誦二十一遍繫其咽下，即得除愈一切諸病；或呪酥、或呪油、或呪水各二十一遍，呪已服之。若欲破他所作呪咀，作其人形像，或麵或埿或蠟，當以鑌鐵為刀段段割之。若有人驚怖欲護身者，當作呪索帶於身上。若有人患腹痛，呪鹹水服之。若有人被蟲毒或被蛇螫，當用塗呪塗之。若有人患眼痛，取白綖為呪索繫其耳上。若人患齒，取迦羅毘羅木呪二十一遍，然後嚼之揩磨其齒。欲作大界，取五色綖呪二十一遍，取紫檀木四枚為𣐍，繫索於𣐍上纏之，釘著四角即成大界。一者怖處一切驚處欲護身者，當作呪索帶行；或呪水灑之，或呪灰用散其上。若有鬼著，取五色綖為呪索帶之或繫身體。一切寒熱病者，取白綖呪二十一遍作索帶行。若有得一切種種惡瘡，取蓽茇擣以為末和蜜，呪二十一遍泥其瘡上。若有人患眼，取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼。若有人患耳，煮油呪二十一遍內著耳中。一切鬪諍、一切官府、一切恐怖處，取水呪二十一遍洗其面。若國內有大疫病，或城邑聚落乃至家內當作道場，牛糞塗地香湯灑地，於四角處安置新淨水瓶，以種種華置其瓶裏，復將種種華散道場處，持種種飲食皆令香美，復以種種淨草敷設道場，以食置上并諸果蓏。於四角處麵作燈盞，淨布作炷燒諸妙香，以最勝上者而作供養。其呪師以香湯澡浴著鮮淨衣，於其座上敷新淨褥而坐其上，誦持此呪，一切災變即得消滅。若有遇重病者，將彼瓶水呪已灑於彼人，凡所灑者即得除滅一切疫病。諸鬼祟者一切有怖畏處，以水灑之皆得除愈。若有人被他禁呪，磨栴檀呪二十一遍泥其心上，即得除愈。若欲除滅一切業障及五逆四重，常誦莫住。若有家內遇疫病，或復諸鬼擾亂其家，當取一百八枚蓮華，一一蓮華各呪一遍擲著火中，即得除愈。若欲取一切眾生心意，當取栴檀一百八枚長二寸，一枚一遍呪之擲著火中。欲治一切鬼病恐怖之處，當取闍耶草(藉草根)、毘闍耶草(藥)、那句利(藥)、揵陀那句梨草(藥)、這憐尼草(藥)、阿婆耶波儞草(藥)、因陀羅波尼草(香附子)、多迦羅(香)、斫迦羅(香)、摩訶斫迦羅(香)、毘疏𮞎揵多(香)、蘇摩羅(是梔子)、蘇難陀(草)。如是諸草皆搗之作末，細羅之，取水和為丸如大棗，呪一百八遍，或頭戴或繫手而行，一切鬼病一切疫病不能為害。若有小兒著鬼病及疫病所驚怖處，將一丸繫於咽下。若有女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪隨誦即成，一日三時，一一時中誦一百八遍，能得除滅五逆重罪及諸業障。燒沈水香欲結界時，或呪水、或呪灰、或呪芥子、或呪紫檀木四枚，各七遍釘於四方，一切瘧寒熱病，作呪索誦二十一遍繫其咽下，即得除愈一切諸病；或呪酥、或呪油、或呪水各二十一遍，呪已服之。若欲破他所作呪咀，作其人形像，或麵或埿或蠟，當以鑌鐵為刀段段割之。若有人驚怖欲護身者，當作呪索帶於身上。若有人患腹痛，呪鹹水服之。若有人被蟲毒或被蛇螫，當用塗呪塗之。若有人患眼痛，取白綖為呪索繫其耳上。若人患齒，取迦羅毘羅木呪二十一遍，然後嚼之揩磨其齒。欲作大界，取五色綖呪二十一遍，取紫檀木四枚為𣐍，繫索於𣐍上纏之，釘著四角即成大界。一者怖處一切驚處欲護身者，當作呪索帶行；或呪水灑之，或呪灰用散其上。若有鬼著，取五色綖為呪索帶之或繫身體。一切寒熱病者，取白綖呪二十一遍作索帶行。若有得一切種種惡瘡，取蓽茇擣以為末和蜜，呪二十一遍泥其瘡上。若有人患眼，取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼。若有人患耳，煮油呪二十一遍內著耳中。一切鬪諍、一切官府、一切恐怖處，取水呪二十一遍洗其面。若國內有大疫病，或城邑聚落乃至家內當作道場，牛糞塗地香湯灑地，於四角處安置新淨水瓶，以種種華置其瓶裏，復將種種華散道場處，持種種飲食皆令香美，復以種種淨草敷設道場，以食置上并諸果蓏。於四角處麵作燈盞，淨布作炷燒諸妙香，以最勝上者而作供養。其呪師以香湯澡浴著鮮淨衣，於其座上敷新淨褥而坐其上，誦持此呪，一切災變即得消滅。若有遇重病者，將彼瓶水呪已灑於彼人，凡所灑者即得除滅一切疫病。諸鬼祟者一切有怖畏處，以水灑之皆得除愈。若有人被他禁呪，磨栴檀呪二十一遍泥其心上，即得除愈。若欲除滅一切業障及五逆四重，常誦莫住。若有家內遇疫病，或復諸鬼擾亂其家，當取一百八枚蓮華，一一蓮華各呪一遍擲著火中，即得除愈。若欲取一切眾生心意，當取栴檀一百八枚長二寸，一枚一遍呪之擲著火中。欲治一切鬼病恐怖之處，當取闍耶草(藉草根)、毘闍耶草(藥)、那句利(藥)、揵陀那句梨草(藥)、這憐尼草(藥)、阿婆耶波儞草(藥)、因陀羅波尼草(香附子)、多迦羅(香)、斫迦羅(香)、摩訶斫迦羅(香)、毘疏𮞎揵多(香)、蘇摩羅(是梔子)、蘇難陀(草)。如是諸草皆搗之作末，細羅之，取水和為丸如大棗，呪一百八遍，或頭戴或繫手而行，一切鬼病一切疫病不能為害。若有小兒著鬼病及疫病所驚怖處，將一丸繫於咽下。若有女

人薄相難嫁娶者，或有諸病，取此丸藥和水澡浴，即除惡相，最妙最勝隨意無難。若有女人不生男者，持藥一丸繫其項即得產男，一切驚怖中皆作大護。若有人被蟲者，此藥亦能破之。帶藥行者，不被火燒諸難。若被惡瘡，持此藥塗者即得除差。若有人為諸惡事逼切，帶此藥者即蒙除難。若有人欲除惡風惡雨，呪水二十一遍散於四方，即得除止。若遇大雹，取一樹枝行呪遙打之。此觀世音心呪雖不受持，但誦，能破一切業障，能成一切事，皆得成就。若有人持此呪者，彼人當織一白㲲，闊五尺長一丈，不得割斷。綜縷彼㲲當畫作一佛。綵色中不得用膠，當和香及乳和綵色畫之。右邊畫作觀世音像，狀如摩醯首羅天，頭上髮悉如䗍髻，方作華冠，肩上當畫作黑鹿皮覆左肩上，自餘身分當畫作種種瓔珞。其畫者教持八關齋，勿得雜食，日別香湯清淨澡浴、著淨衣裳。其持呪者當清淨處安像，像前以牛糞塗地，四方齊整縱廣丈六尺。其壇場裏散純白華，置八水瓶各受一斗，皆令新淨，盛以香湯，復以種種華置其瓶內。安其淨草立八草座處安置八方，作八分食置其草座上。然後更以六十四分食，各各種種雜美好者。自餘雜食，具皆廣大羅列作之。唯除五辛酒肉，餘但使可得之者皆悉具之。若欲呪者，當三日三夜斷食，燒沈水香，其持呪人以妙香湯三時澡洗，大小便時皆須澡浴。若不能三日三夜者，但一日一夜斷食。當食三種白食，乳、酪、粳米。在彼像前長跪設飲食已，當誦呪一千八遍。爾時行者在於像前，即見自身出大光明猶如火焰。既自見已，生大歡欣。乃至觀世音菩薩自來現身，隨其心願皆悉與之。若欲隱身，當取雌黃或石黛擣令碎末，精細羅之，在於像前呪一千八遍，塗於眼上即得隱身，乃至騰空飛行，復得三昧名不空智見在莊嚴。作如是法已，然後凡所作者皆得成就。此是持呪法，我今說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人薄相難嫁娶者，或有諸病，取此丸藥和水澡浴，即除惡相，最妙最勝隨意無難。若有女人不生男者，持藥一丸繫其項即得產男，一切驚怖中皆作大護。若有人被蟲者，此藥亦能破之。帶藥行者，不被火燒諸難。若被惡瘡，持此藥塗者即得除差。若有人為諸惡事逼切，帶此藥者即蒙除難。若有人欲除惡風惡雨，呪水二十一遍散於四方，即得除止。若遇大雹，取一樹枝行呪遙打之。此觀世音心呪雖不受持，但誦，能破一切業障，能成一切事，皆得成就。若有人持此呪者，彼人當織一白㲲，闊五尺長一丈，不得割斷。綜縷彼㲲當畫作一佛。綵色中不得用膠，當和香及乳和綵色畫之。右邊畫作觀世音像，狀如摩醯首羅天，頭上髮悉如䗍髻，方作華冠，肩上當畫作黑鹿皮覆左肩上，自餘身分當畫作種種瓔珞。其畫者教持八關齋，勿得雜食，日別香湯清淨澡浴、著淨衣裳。其持呪者當清淨處安像，像前以牛糞塗地，四方齊整縱廣丈六尺。其壇場裏散純白華，置八水瓶各受一斗，皆令新淨，盛以香湯，復以種種華置其瓶內。安其淨草立八草座處安置八方，作八分食置其草座上。然後更以六十四分食，各各種種雜美好者。自餘雜食，具皆廣大羅列作之。唯除五辛酒肉，餘但使可得之者皆悉具之。若欲呪者，當三日三夜斷食，燒沈水香，其持呪人以妙香湯三時澡洗，大小便時皆須澡浴。若不能三日三夜者，但一日一夜斷食。當食三種白食，乳、酪、粳米。在彼像前長跪設飲食已，當誦呪一千八遍。爾時行者在於像前，即見自身出大光明猶如火焰。既自見已，生大歡欣。乃至觀世音菩薩自來現身，隨其心願皆悉與之。若欲隱身，當取雌黃或石黛擣令碎末，精細羅之，在於像前呪一千八遍，塗於眼上即得隱身，乃至騰空飛行，復得三昧名不空智見在莊嚴。作如是法已，然後凡所作者皆得成就。此是持呪法，我今說竟。」

爾時佛說此經已，時觀世音菩薩摩訶薩，及淨居諸天子、娑婆世界主大梵天王，及諸菩薩眾諸聲聞眾、一切大眾人民，聞觀世音菩薩對佛說此經，皆大歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說此經已，時觀世音菩薩摩訶薩，及淨居諸天子、娑婆世界主大梵天王，及諸菩薩眾諸聲聞眾、一切大眾人民，聞觀世音菩薩對佛說此經，皆大歡喜奉行。