七星如意輪祕密要經
唐 不空譯1卷CBETA T1091少于一万字 17 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
七星如意輪祕密要經
七星如意輪祕密要經
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三藏不空譯
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如是我聞：
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一時佛在大雪山伽王那蘭陀，與大比丘眾千二百五十人俱，其名曰：大目犍連、舍利弗、摩訶迦旃延波多、阿難陀、摩訶迦葉、富樓那彌多羅尼子，復又菩薩萬八千，皆得不退轉陀羅尼辯才，如是等恒河沙數眾中轉大法輪。爾時迦夷城宮內使來詣佛所，頂禮佛足而白佛言：「波斯匿王使我諮量。俱尸羅大國與兵無數萬億來圍迦夷，君臣惶忙人民恐懼，唯願世尊由大智力救護我等。」爾時世尊即告神通王菩薩：「往於迦夷城宮內，速建如意寶輪般多羅道場七星火壇祕密之門。所謂般多羅道場者，造於淨室，七星火壇作於露地，一日一夜如法作，其賊眾者自然退散。其法事者，先須結界，然後作般多羅法門：『南無如意輪王大法主！我今奉造般多羅者，有天耳眼、有神通者證明法則。』即誦如意輪真言七遍，七呪水灑地，取界后為結界。所謂般多羅者，且最清淨室，地平如鏡，中央造五色輪象如車輪，或十道或十二道，輪約間畫波折羅相，輪輻上亦爾。中央安如意輪王菩薩。一一輻間安七星像及訶利低母，一一像前安燈蘇香等種種供養。所為人姓名畫於本星。阿闍梨座於輪外，一一即啟法事成就。加持念誦一座一百八遍，觀念不成不數其遍。所謂火壇者，於露地造火爐，或一肘或二肘。即加持一人，或優婆塞、優婆夷，著新淨衣，造本星食餅及蘇蜜香藥等，即向七星一拜一燒一心著本星，或動、異、光即得成就。若清淨阿闍梨者，若王若臣乃至人民，自作火壇求請，隨其所願即得成就。」
一時佛在大雪山伽王那蘭陀，與大比丘眾千二百五十人俱，其名曰：大目犍連、舍利弗、摩訶迦旃延波多、阿難陀、摩訶迦葉、富樓那彌多羅尼子，復又菩薩萬八千，皆得不退轉陀羅尼辯才，如是等恒河沙數眾中轉大法輪。爾時迦夷城宮內使來詣佛所，頂禮佛足而白佛言：「波斯匿王使我諮量。俱尸羅大國與兵無數萬億來圍迦夷，君臣惶忙人民恐懼，唯願世尊由大智力救護我等。」爾時世尊即告神通王菩薩：「往於迦夷城宮內，速建如意寶輪般多羅道場七星火壇祕密之門。所謂般多羅道場者，造於淨室，七星火壇作於露地，一日一夜如法作，其賊眾者自然退散。其法事者，先須結界，然後作般多羅法門：『南無如意輪王大法主！我今奉造般多羅者，有天耳眼、有神通者證明法則。』即誦如意輪真言七遍，七呪水灑地，取界后為結界。所謂般多羅者，且最清淨室，地平如鏡，中央造五色輪象如車輪，或十道或十二道，輪約間畫波折羅相，輪輻上亦爾。中央安如意輪王菩薩。一一輻間安七星像及訶利低母，一一像前安燈蘇香等種種供養。所為人姓名畫於本星。阿闍梨座於輪外，一一即啟法事成就。加持念誦一座一百八遍，觀念不成不數其遍。所謂火壇者，於露地造火爐，或一肘或二肘。即加持一人，或優婆塞、優婆夷，著新淨衣，造本星食餅及蘇蜜香藥等，即向七星一拜一燒一心著本星，或動、異、光即得成就。若清淨阿闍梨者，若王若臣乃至人民，自作火壇求請，隨其所願即得成就。」
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爾時神通王菩薩即奉教勅，往於迦夷大城宮內一一作法，霹靂雷電賊徒散滅，君臣歡喜人民安樂。爾時神通王菩薩却來佛處，頂禮佛足而白佛言：「奇哉世尊！不可思議祕密法門。如意寶輪王菩薩今何在？我等之輩蒙如來力，往彼世界頂禮如意輪王菩薩。」佛告神通王菩薩：「善哉善哉！正南方有世界名曰七寶轉輪王，於七寶輪上護法七星及諸天眾周匝，為轉法輪度脫眾生。」爾時神通王菩薩白佛言：「世尊！以何因緣，不但觀念如意輪王菩薩，又令禮拜本星等耶？」佛言：「昔燃燈佛所受此法門，七星精靈天而下，訶利大神從地而出：『願我等輩護此大法。若有人等奉造此法，我等先至成就法事。』以此因緣，兼存造法。」爾時神通王菩薩承佛大神力往彼世界，頂禮如意輪王菩薩，而作是言：
爾時神通王菩薩即奉教勅，往於迦夷大城宮內一一作法，霹靂雷電賊徒散滅，君臣歡喜人民安樂。爾時神通王菩薩却來佛處，頂禮佛足而白佛言：「奇哉世尊！不可思議祕密法門。如意寶輪王菩薩今何在？我等之輩蒙如來力，往彼世界頂禮如意輪王菩薩。」佛告神通王菩薩：「善哉善哉！正南方有世界名曰七寶轉輪王，於七寶輪上護法七星及諸天眾周匝，為轉法輪度脫眾生。」爾時神通王菩薩白佛言：「世尊！以何因緣，不但觀念如意輪王菩薩，又令禮拜本星等耶？」佛言：「昔燃燈佛所受此法門，七星精靈天而下，訶利大神從地而出：『願我等輩護此大法。若有人等奉造此法，我等先至成就法事。』以此因緣，兼存造法。」爾時神通王菩薩承佛大神力往彼世界，頂禮如意輪王菩薩，而作是言：
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「我等住於娑婆界， 修學如來因地門，
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救度迦夷波斯王， 以此因緣禮仁者。
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七寶莊嚴寶輪王， 菩薩相好不思議，
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依正二報俱勝妙， 我今敬禮如意輪。」
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爾時如意輪菩薩而說偈言：
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「我今所修菩薩道， 度脫眾生長夜苦，
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今座莊嚴如意輪， 令諸眾生亦如是。
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世有眾生有所願， 今我如意寶輪王，
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隨其種種所受樂， 無不從心為如意。
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若有眾生在世界， 欲得通達無為道，
若有眾生在世界， 欲得通達無為道，
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業障深厚不成就， 我以寶輪使開悟。
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若有世界三災起， 國界人民不安樂，
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其中有人造我法， 如意聖輪與大樂。
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若有世界他界賊， 四方覆嬈不安寧，
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國中有人造我法， 如意聖輪與安樂。
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若有國內飢饉難， 一切人民不安悅，
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若有造我般多法， 如意聖輪能救濟。
若有造我般多法， 如意聖輪能救濟。
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若有眾生在世界， 王法所加被獄囚，
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造我大法般多羅， 如意聖輪能救濟；
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若有眾生在嶮難， 如意聖輪能救濟，
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若有眾生在世界， 盲聾跛𨄜種種病，
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念我大法般多羅， 如意聖輪能救濟。
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若有眾生在世界， 欲得家富求富祿，
若有眾生在世界， 欲得家富求富祿，
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造我大法般多羅， 如意聖輪如其願。
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若有如是如意輪， 一切罪障無不除，
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一切吉祥無不致， 無所不至拔濟苦。
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諸天龍神及人間， 一切眾生有歸依，
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不隨其心墮妄語。 是法能除一切罪。
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增長一切諸功德， 自在能照於五道，
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成就一切眾生願。」
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爾時神通王菩薩頂禮聖輪，還來本處，一心受持此不可思議摩訶般多羅祕密法門真言：
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「南無阿羅姪那阿阿那(一) 南阿梨耶(二) 婆嚕吉帝沙波訶阿耶(三) 菩提薩埵婆耶(四) 摩訶迦烏尼迦耶(五) 多姪他(七) 唵折揭羅婆帝(九) 真多摩尼(十) 摩訶波地迷(十一) 嚕嚕帝遮揭阿沙吽唎婆訶(十二) 唵(十三) 波地迷真多摩尼摩訶遮揭阿吽(十四) 唵波阿多波地迷吽(十五)」
「南無阿羅姪那阿阿那(一) 南阿梨耶(二) 婆嚕吉帝沙波訶阿耶(三) 菩提薩埵婆耶(四) 摩訶迦烏尼迦耶(五) 多姪他(七) 唵折揭羅婆帝(九) 真多摩尼(十) 摩訶波地迷(十一) 嚕嚕帝遮揭阿沙吽唎婆訶(十二) 唵(十三) 波地迷真多摩尼摩訶遮揭阿吽(十四) 唵波阿多波地迷吽(十五)」
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七星本部印 如意輪本印 長誦印。若人心有所求，或有病難延壽求祿，乃至一切心所願求，當使本星必當隨心。如來在世立大誓願，為此部中當護摩，此因緣當用七星以靈驗。是多祕密，不得外傳。或為國王或為大臣造此法，不得為人民百姓淺識有情造此大法。午，詖(此云小豆食)、蘇古香木；未巳，多伊尼(此云大豆食)、波知桃木；申辰，薩波(此云麻子食)、波此荊木；酉卯，蘇烏帝(此云麥食)、彌蘇帝違木；戌寅，薩波之(此云稻米食)、孫蘇烏獪；亥丑，波伊蘇(此云粟食)、舟尼(此云槐木)、子薩波耶(此云黍食)、揭帝(此云桐木)。
七星本部印 如意輪本印 長誦印。若人心有所求，或有病難延壽求祿，乃至一切心所願求，當使本星必當隨心。如來在世立大誓願，為此部中當護摩，此因緣當用七星以靈驗。是多祕密，不得外傳。或為國王或為大臣造此法，不得為人民百姓淺識有情造此大法。午，詖(此云小豆食)、蘇古香木；未巳，多伊尼(此云大豆食)、波知桃木；申辰，薩波(此云麻子食)、波此荊木；酉卯，蘇烏帝(此云麥食)、彌蘇帝違木；戌寅，薩波之(此云稻米食)、孫蘇烏獪；亥丑，波伊蘇(此云粟食)、舟尼(此云槐木)、子薩波耶(此云黍食)、揭帝(此云桐木)。
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天明五乙巳春二月十日，於洛北大報恩寺，以上品蓮臺寺藏本寫訖。此七星如意輪經，於重譽深密抄薄草子後重等證之。
天明五乙巳春二月十日，於洛北大報恩寺，以上品蓮臺寺藏本寫訖。此七星如意輪經，於重譽深密抄薄草子後重等證之。
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智積院寓學東武 慈忍 識
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享和改元仲秋月，得右件之本令寫之，當嶺慈心院傳燈等挍閱，予更考訂以彫刻。
享和改元仲秋月，得右件之本令寫之，當嶺慈心院傳燈等挍閱，予更考訂以彫刻。
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豐山總持沙門快道誌
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一挍加筆訖 慈順
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享和三年四月七日此日也雨曚曚矣。
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文政三年庚辰四月十五日以右傳寫之本雙挍之了 龍肝
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