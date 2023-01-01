一時佛在大雪山伽王那蘭陀，與大比丘眾千二百五十人俱，其名曰：大目犍連、舍利弗、摩訶迦旃延波多、阿難陀、摩訶迦葉、富樓那彌多羅尼子，復又菩薩萬八千，皆得不退轉陀羅尼辯才，如是等恒河沙數眾中轉大法輪。爾時迦夷城宮內使來詣佛所，頂禮佛足而白佛言：「波斯匿王使我諮量。俱尸羅大國與兵無數萬億來圍迦夷，君臣惶忙人民恐懼，唯願世尊由大智力救護我等。」爾時世尊即告神通王菩薩：「往於迦夷城宮內，速建如意寶輪般多羅道場七星火壇祕密之門。所謂般多羅道場者，造於淨室，七星火壇作於露地，一日一夜如法作，其賊眾者自然退散。其法事者，先須結界，然後作般多羅法門：『南無如意輪王大法主！我今奉造般多羅者，有天耳眼、有神通者證明法則。』即誦如意輪真言七遍，七呪水灑地，取界后為結界。所謂般多羅者，且最清淨室，地平如鏡，中央造五色輪象如車輪，或十道或十二道，輪約間畫波折羅相，輪輻上亦爾。中央安如意輪王菩薩。一一輻間安七星像及訶利低母，一一像前安燈蘇香等種種供養。所為人姓名畫於本星。阿闍梨座於輪外，一一即啟法事成就。加持念誦一座一百八遍，觀念不成不數其遍。所謂火壇者，於露地造火爐，或一肘或二肘。即加持一人，或優婆塞、優婆夷，著新淨衣，造本星食餅及蘇蜜香藥等，即向七星一拜一燒一心著本星，或動、異、光即得成就。若清淨阿闍梨者，若王若臣乃至人民，自作火壇求請，隨其所願即得成就。」

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