如意輪菩薩觀門義注祕訣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪菩薩觀門義注祕訣

oṃ唵字，一切法流注義，無所得以為方便，覺不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ唵字，一切法流注義，無所得以為方便，覺不可得。

va嚩字，一切法超越之義，言語道不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 va嚩字，一切法超越之義，言語道不可得。

ra囉字，一切法離塵義，了亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ra囉字，一切法離塵義，了亦不可得。

na娜字，一切法施義，畢竟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na娜字，一切法施義，畢竟不可得。

pa跛字，一切法勝義，性相不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 pa跛字，一切法勝義，性相不可得。

dma娜麼(二合)字，一切法離我，取執不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 dma娜麼(二合)字，一切法離我，取執不可得。

hūṃ吽字，一切諸法了義亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 hūṃ吽字，一切諸法了義亦不可得。

右如上布列諸字，盡作欝金之色，從本尊口引入身心口輪中。分明布列已，一一諦審觀之，從此三昧耶速獲一切智。夫瑜伽法念誦數畢，即布諸字，更於身上布列小心真言，復於字上分明觀照，如日初出，光明赫奕廣極無邊。如斯觀照，不久當證法身三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右如上布列諸字，盡作欝金之色，從本尊口引入身心口輪中。分明布列已，一一諦審觀之，從此三昧耶速獲一切智。夫瑜伽法念誦數畢，即布諸字，更於身上布列小心真言，復於字上分明觀照，如日初出，光明赫奕廣極無邊。如斯觀照，不久當證法身三昧。

唵字安於頂， 嚩字置於額， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵字安於頂， 嚩字置於額，

囉字布兩目， 娜字觀於口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉字布兩目， 娜字觀於口，

跛字安於心， 娜麼(二合)字置二膊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛字安於心， 娜麼(二合)字置二膊，

吽字安臍輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽字安臍輪。

以前觀字門， 速悟無生理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以前觀字門， 速悟無生理，

不久當成就， 獲得如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當成就， 獲得如來智。

如意輪心真言布列梵字菩提心月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪心真言布列梵字菩提心月輪。

如意輪真言注義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪真言注義。

na mo ra tna tra yā ya na maḥ ā rya va lo ki te śva ra yā bo dhi sa tva ya ma ha sa tva ya ma ha ka ro ṇi ka ya ta dya thā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo ra tna tra yā ya na maḥ ā rya va lo ki te śva ra yā bo dhi sa tva ya ma ha sa tva ya ma ha ka ro ṇi ka ya ta dya thā

唵oṃ其字成於三身義也。唵oṃ之一字，所謂唵阿摩oṃama等三字共成。唵oṃ字者，一切法生不可得義。阿a字者，一切法本不生義。摩ma字者，一切法我無所得義。又釋云：唵oṃ字化身義，阿a字者報身義，摩ma字者法身義。由此三字契實相理，則成稽首禮一切如來，亦如來無觀頂義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵oṃ其字成於三身義也。唵oṃ之一字，所謂唵阿摩oṃama等三字共成。唵oṃ字者，一切法生不可得義。阿a字者，一切法本不生義。摩ma字者，一切法我無所得義。又釋云：唵oṃ字化身義，阿a字者報身義，摩ma字者法身義。由此三字契實相理，則成稽首禮一切如來，亦如來無觀頂義。

ca kra va rtti ci nta ma ṇi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ca kra va rtti ci nta ma ṇi

思惟義，亦如來寶義。寶有六種，能滿眾生願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟義，亦如來寶義。寶有六種，能滿眾生願故。

ma hā pa dma 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ma hā pa dma

嚕嚕rorāro。離塵垢義。塵有二種，故重稱也。二塵者，所謂內塵、外塵。內塵即是五根，眼耳鼻舌身。外塵，色聲香味觸。於二種塵，皆無所得以為方便成瑜伽觀智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚕嚕rorāro。離塵垢義。塵有二種，故重稱也。二塵者，所謂內塵、外塵。內塵即是五根，眼耳鼻舌身。外塵，色聲香味觸。於二種塵，皆無所得以為方便成瑜伽觀智。

底瑟吒tiṣṭa。釋云住義，亦云無住義，無住以為一切法本。亦云無住涅槃、不住生死，由大智故不著生死，由大悲故不住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底瑟吒tiṣṭa。釋云住義，亦云無住義，無住以為一切法本。亦云無住涅槃、不住生死，由大智故不著生死，由大悲故不住涅槃。

入嚩攞jvala。釋云熾然義，光明照曜遍滿十方虛空法界，驚覺諸佛菩薩聖眾降集普赴，下召一切天龍八部諸有情類，利益加持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入嚩攞jvala。釋云熾然義，光明照曜遍滿十方虛空法界，驚覺諸佛菩薩聖眾降集普赴，下召一切天龍八部諸有情類，利益加持故。

阿羯里灑野akarṣaya。請召義，由此請召，諸佛菩薩天龍八部應召而至，悉雲集加持護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羯里灑野akarṣaya。請召義，由此請召，諸佛菩薩天龍八部應召而至，悉雲集加持護念。

吽hūṃ字者，一切法無因義。亦云菩提道場。如《金剛頂瑜伽經》說，纔發菩提心，即坐菩提道場、轉正法輪。由此相應，此真言一字則能證悟一切佛法。念念證悟佛法之時，具薩婆若智，直至究竟坐金剛座。四魔現前，則入大慈三摩地，降伏四魔故則成正覺。四魔者，謂蘊魔、煩惱魔、死魔、天魔，悉自降伏。復云法無因者，諸法無因，依勝義諦果亦無得。無因果故，本來清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽hūṃ字者，一切法無因義。亦云菩提道場。如《金剛頂瑜伽經》說，纔發菩提心，即坐菩提道場、轉正法輪。由此相應，此真言一字則能證悟一切佛法。念念證悟佛法之時，具薩婆若智，直至究竟坐金剛座。四魔現前，則入大慈三摩地，降伏四魔故則成正覺。四魔者，謂蘊魔、煩惱魔、死魔、天魔，悉自降伏。復云法無因者，諸法無因，依勝義諦果亦無得。無因果故，本來清淨。

泮字者，是破壞義，亦云摧壞義。得成佛時，摧壞四魔。亦云三德之中斷德。之中得義，由以智斷三界九地位煩惱習氣皆悉斷，福德智慧二種資糧悉皆圓滿。從無始來一切有情以為己親，念彼恩故。往詣轉法輪處，演說十二行法輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泮字者，是破壞義，亦云摧壞義。得成佛時，摧壞四魔。亦云三德之中斷德。之中得義，由以智斷三界九地位煩惱習氣皆悉斷，福德智慧二種資糧悉皆圓滿。從無始來一切有情以為己親，念彼恩故。往詣轉法輪處，演說十二行法輪也。

吒ṭa字者，一切法無所得義。其吒字梵書形如半月。釋云一切法無我，無所得以為方便，則成生空，生空半故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吒ṭa字者，一切法無所得義。其吒字梵書形如半月。釋云一切法無我，無所得以為方便，則成生空，生空半故。

薩嚩(引)svā等無言說義，即成法空智滿字義，亦云大福德成就義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩(引)svā等無言說義，即成法空智滿字義，亦云大福德成就義。

訶hā字是斷煩惱義。令諸有情積大福德、斷害煩惱及隨煩惱一切習氣，自他身中遍滿字之教，證得無餘依無住涅槃。修行瑜伽者結契誦真言，定意專注於此一字。由與真實道理相應，思惟時能除能緣所緣，自他平等、同體大悲，頓集一切福德智慧。現在除遣一切災禍非命，世人見聞歡喜，所出言辭天人敬順不敢違越。臨命終時眾聖見前，得生極樂淨妙國土，於大集會中，蓮華化生見無量壽佛，聽聞正法頓證無上菩提。如意輪菩薩六臂相頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶hā字是斷煩惱義。令諸有情積大福德、斷害煩惱及隨煩惱一切習氣，自他身中遍滿字之教，證得無餘依無住涅槃。修行瑜伽者結契誦真言，定意專注於此一字。由與真實道理相應，思惟時能除能緣所緣，自他平等、同體大悲，頓集一切福德智慧。現在除遣一切災禍非命，世人見聞歡喜，所出言辭天人敬順不敢違越。臨命終時眾聖見前，得生極樂淨妙國土，於大集會中，蓮華化生見無量壽佛，聽聞正法頓證無上菩提。如意輪菩薩六臂相頌：

「手持如意寶， 六臂身金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「手持如意寶， 六臂身金色，

頂髻寶莊嚴， 自在王說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂髻寶莊嚴， 自在王說法。

第一手思惟， 愍念有情故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一手思惟， 愍念有情故，

第二持意寶， 能滿一切願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二持意寶， 能滿一切願，

第三持念珠， 為度傍生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三持念珠， 為度傍生苦。

左按光明山， 成就無傾動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左按光明山， 成就無傾動，

第二持蓮手， 能淨諸非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二持蓮手， 能淨諸非法，

第三手持輪， 能轉無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三手持輪， 能轉無上法。

寶能隨施故， 山表不動故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶能隨施故， 山表不動故，

蓮性不染故， 輪摧障惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮性不染故， 輪摧障惱故。

六臂廣莊嚴， 能遊於六道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六臂廣莊嚴， 能遊於六道，

以大悲方便， 斷諸有情苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大悲方便， 斷諸有情苦。

身流千光明， 隨念能普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身流千光明， 隨念能普照，

猶如於明鏡， 能現於萬像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如於明鏡， 能現於萬像，

自心本不生， 法性圓寂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心本不生， 法性圓寂故。」

出《金剛頂瑜伽經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《金剛頂瑜伽經》說。

心中心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中心真言。

唵字(一切法流注義，無所得以為方便，覺不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵字(一切法流注義，無所得以為方便，覺不可得)。

嚩字(一切法超越之義，言語道斷不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩字(一切法超越之義，言語道斷不可得)。

囉字(一切法離塵義，了亦不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉字(一切法離塵義，了亦不可得)。

娜字(一切法施義，畢竟無所得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜字(一切法施義，畢竟無所得)。

跛字(一切法勝義，性相不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛字(一切法勝義，性相不可得)。

娜麼(二合)字(一切法離我，取孰義不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜麼(二合)字(一切法離我，取孰義不可得)。

吽字(一切諸法了義亦不可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽字(一切諸法了義亦不可得)。

右如上布列諸字，畫作欝金之色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右如上布列諸字，畫作欝金之色。

貞享三年十月二十一日點校了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享三年十月二十一日點校了

淨嚴(四十八歲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨嚴(四十八歲)

元祿十六年正月十七日以淨嚴和上之本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿十六年正月十七日以淨嚴和上之本

再校了 尊教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 再校了 尊教

寶永五戊子十二月二十五除夜一校了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶永五戊子十二月二十五除夜一校了