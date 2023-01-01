觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

依灌頂道場經說脩陀羅尼法門。求速出離生死大海，應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已，發歡喜心，從師親受念誦法則。後於淨室，山林流水最為上勝，建立道場安置本尊。修真言者面向東方，應以瞿摩夷塗拭其地，以白檀香磨為香泥以用塗壇，或方或圓隨意大小。而於壇上散諸名花，燒香燈明供養。取二淨器盛滿香水，安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙，但當運心思惟觀察，一切眾生本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不見清淨真如法性。為令清淨，應當至心蓮華合掌誦此密語。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依灌頂道場經說脩陀羅尼法門。求速出離生死大海，應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已，發歡喜心，從師親受念誦法則。後於淨室，山林流水最為上勝，建立道場安置本尊。修真言者面向東方，應以瞿摩夷塗拭其地，以白檀香磨為香泥以用塗壇，或方或圓隨意大小。而於壇上散諸名花，燒香燈明供養。取二淨器盛滿香水，安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙，但當運心思惟觀察，一切眾生本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不見清淨真如法性。為令清淨，應當至心蓮華合掌誦此密語。真言曰：

「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩戍度憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩戍度憾」

由此真言加持力故，身口意業悉得清淨。然後五輪著地，歸命禮十方一切諸佛、諸大菩薩、方廣大乘，右膝著地，懺悔、隨喜、勸請、發願。以至心每誦此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言加持力故，身口意業悉得清淨。然後五輪著地，歸命禮十方一切諸佛、諸大菩薩、方廣大乘，右膝著地，懺悔、隨喜、勸請、發願。以至心每誦此偈：

「歸命十方正等覺， 最勝妙法菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命十方正等覺， 最勝妙法菩薩眾，

以身口意清淨業， 慇懃合掌恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身口意清淨業， 慇懃合掌恭敬禮。

無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪，

如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。

諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福，

緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。

一切世燈坐道場， 覺眼開敷照三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世燈坐道場， 覺眼開敷照三有，

我今䠒跪先勸請， 轉於無上妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今䠒跪先勸請， 轉於無上妙法輪。

所有如來三界主， 臨般無餘涅槃者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有如來三界主， 臨般無餘涅槃者，

我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。

懺悔隨喜勸請福， 願我不失菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔隨喜勸請福， 願我不失菩提心，

諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。

離於八難生無難， 宿命住智相嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於八難生無難， 宿命住智相嚴身，

遠離愚迷具悲智， 悉能滿足波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離愚迷具悲智， 悉能滿足波羅蜜，

富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多恒熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多恒熾盛，

四無礙辯十自在， 六通諸禪悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無礙辯十自在， 六通諸禪悉圓滿。

如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。」

次對本尊前結跏趺坐或半跏坐，起大慈心：「我修此法，為一切眾生，願速證無上正等菩提。」先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶陀羅尼印。以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印即成。置印當心，想於如來三十二相八十種好，了了分明如對目前，至心誦此真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次對本尊前結跏趺坐或半跏坐，起大慈心：「我修此法，為一切眾生，願速證無上正等菩提。」先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶陀羅尼印。以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印即成。置印當心，想於如來三十二相八十種好，了了分明如對目前，至心誦此真言七遍。真言曰：

「唵怛他(引)蘖覩(引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他(引)蘖覩(引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)訶(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺一切如來，悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮花化生速證無上正等菩提。次結蓮花部三昧耶印。以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指，微屈如開敷蓮花形。安於當心，想觀自在菩薩相好持妙蓮花，即誦此真言七遍，於頂右散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺一切如來，悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮花化生速證無上正等菩提。次結蓮花部三昧耶印。以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指，微屈如開敷蓮花形。安於當心，想觀自在菩薩相好持妙蓮花，即誦此真言七遍，於頂右散。真言曰：

「唵跛娜謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶」

由結此印及誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮花者，一切菩薩蓮花部聖眾悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸，所有罪障皆得消滅，一切菩薩常為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮花者，一切菩薩蓮花部聖眾悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸，所有罪障皆得消滅，一切菩薩常為善友。

次結金剛部三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印。

以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指互相鉤，如金剛杵形。安置於當心，想金剛藏菩薩持妙金剛杵威光相好，即誦真言七遍，於頂上左散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指互相鉤，如金剛杵形。安置於當心，想金剛藏菩薩持妙金剛杵威光相好，即誦真言七遍，於頂上左散之。真言曰：

「唵嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛聖眾加持擁護，所有罪障悉皆除滅，一切痛苦終不著身，當得金剛堅固之體，一切諸魔不能侵嬈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛聖眾加持擁護，所有罪障悉皆除滅，一切痛苦終不著身，當得金剛堅固之體，一切諸魔不能侵嬈。

次結護身被金剛甲冑印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結護身被金剛甲冑印。

以二手內相叉右押左，竪二中指頭相中，屈二頭指如鉤形，於中指背勿令相著，並二大指押無名指即成。以印加持自身五處，所謂額、次右肩、次左肩、次心、次喉，於頂上散印，各誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手內相叉右押左，竪二中指頭相中，屈二頭指如鉤形，於中指背勿令相著，並二大指押無名指即成。以印加持自身五處，所謂額、次右肩、次左肩、次心、次喉，於頂上散印，各誦真言一遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)𭨆儞(二合引)鉢囉(二合)捻(奴揖反引)跛跢(二合)也娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)𭨆儞(二合引)鉢囉(二合)捻(奴揖反引)跛跢(二合)也娑嚩(二合引)訶」

由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走，悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在嶮難，皆悉無畏。所有水火等災、一切厄難、虎狼師子刀杖枷鎖，如是等事皆悉消滅，見者歡喜。命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走，悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在嶮難，皆悉無畏。所有水火等災、一切厄難、虎狼師子刀杖枷鎖，如是等事皆悉消滅，見者歡喜。命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。

次結地界金剛橛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結地界金剛橛印。

右無名指入左無名指小指內，中指入左中指頭指內，左亦如之，皆頭外出，餘指並頭相拄。即想印成火焰金剛杵形，大指著地掣之，一掣一誦至三便止，隨意大小標心即成堅固地界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右無名指入左無名指小指內，中指入左中指頭指內，左亦如之，皆頭外出，餘指並頭相拄。即想印成火焰金剛杵形，大指著地掣之，一掣一誦至三便止，隨意大小標心即成堅固地界。真言曰：

「唵枳里枳里(一) 嚩日囉(二合引)嚩日哩(二合)(二) 部𠷈(二合半音)滿馱滿馱吽(引)癹吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵枳里枳里(一) 嚩日囉(二合引)嚩日哩(二合)(二) 部𠷈(二合半音)滿馱滿馱吽(引)癹吒(半音)」

由結此印及誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。

次結方隅金剛牆印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結方隅金剛牆印。

准前地界印，開二大指直竪，側如牆形。想印如金剛杵形，右遶身三轉，標心大小即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者、毘那夜迦及毒蟲利牙爪者不輔近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前地界印，開二大指直竪，側如牆形。想印如金剛杵形，右遶身三轉，標心大小即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者、毘那夜迦及毒蟲利牙爪者不輔近。真言曰：

「唵薩囉薩囉嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉吽(引)癹吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩囉薩囉嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉吽(引)癹吒(半音)」

行者次應想於壇中八葉大蓮花花，上有妙師子座，座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花、奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作此觀已而誦此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次應想於壇中八葉大蓮花花，上有妙師子座，座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花、奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作此觀已而誦此偈：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

說此偈已，次結大虛空藏普通供養印。以二手合掌，以二中指右壓左外相叉博著手背，以二頭指相拄反蹙如寶形。結印成已，誦真言四遍。普通供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，次結大虛空藏普通供養印。以二手合掌，以二中指右壓左外相叉博著手背，以二頭指相拄反蹙如寶形。結印成已，誦真言四遍。普通供養真言曰：

「唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩嚩日囉(二合引)斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩嚩日囉(二合引)斛(引)」

由結此印及誦真言加持力故，所想供養真實無異，一切聖眾皆得受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持力故，所想供養真實無異，一切聖眾皆得受用。

次應結寶車輅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結寶車輅印。

「二手內相叉仰掌，二頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想印成七寶車輅，金剛駕御寶車乘空而去，至於極樂世界，請諸聖眾。即誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手內相叉仰掌，二頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想印成七寶車輅，金剛駕御寶車乘空而去，至於極樂世界，請諸聖眾。即誦真言三遍。真言曰：

「唵都嚕都嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵都嚕都嚕吽」

由結此印真言加持故，七寶車輅至彼極樂國土。又想如意輪觀自在菩薩及諸聖眾眷屬圍遶，乘寶車輅至道場中虛空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印真言加持故，七寶車輅至彼極樂國土。又想如意輪觀自在菩薩及諸聖眾眷屬圍遶，乘寶車輅至道場中虛空而住。

次結請車輅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請車輅印。

「便誦請事輅真言。以二大指向身撥二中指頭，誦三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便誦請事輅真言。以二大指向身撥二中指頭，誦三遍。真言曰：

「娜麼悉底囉(三合)野地尾(二合)迦(引)南(引二合)怛他(引)孽多(引)喃(引)唵嚩日𠻴(二合)𭨆儞(二合引)羯唎沙(二合)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜麼悉底囉(三合)野地尾(二合)迦(引)南(引二合)怛他(引)孽多(引)喃(引)唵嚩日𠻴(二合)𭨆儞(二合引)羯唎沙(二合)也娑嚩(二合引)訶(引)」

由此真言印加持故，聖眾從本土來，至此道場空虛而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，聖眾從本土來，至此道場空虛而住。

次結請本尊三昧耶降至於道場印。二手內相叉作拳，左大指屈入掌中，以右大母指向身招之。誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請本尊三昧耶降至於道場印。二手內相叉作拳，左大指屈入掌中，以右大母指向身招之。誦真言七遍。真言曰：

「唵阿嚧(引)力迦(半音)阿孽車阿孽車娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚧(引)力迦(半音)阿孽車阿孽車娑嚩(二合引)訶」

由此真言印加持，觀自在菩薩不越本誓故，即赴集於道場受此供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持，觀自在菩薩不越本誓故，即赴集於道場受此供養。

次應辟除諸作障者，結蓮花部明王馬頭觀自在菩薩真言印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應辟除諸作障者，結蓮花部明王馬頭觀自在菩薩真言印。

二手合掌，屈二頭指無名指於掌內甲相背，竪開二大指，微屈離頭指，二小指二中指各各合竪即成。隨誦真言，以印頂上左旋三匝，想辟除諸作難障者。一切諸魔見此印已，退散馳走。便右旋三匝，即成結界。明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手合掌，屈二頭指無名指於掌內甲相背，竪開二大指，微屈離頭指，二小指二中指各各合竪即成。隨誦真言，以印頂上左旋三匝，想辟除諸作難障者。一切諸魔見此印已，退散馳走。便右旋三匝，即成結界。明王真言曰：

「唵阿密哩(二合)覩(引)納皤(二合)嚩吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿密哩(二合)覩(引)納皤(二合)嚩吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)訶」

次結上方金剛網印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結上方金剛網印。

准前牆印，二大指捻二頭指下節。誦真言三遍，以印頂上右轉三匝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前牆印，二大指捻二頭指下節。誦真言三遍，以印頂上右轉三匝。真言曰：

「唵尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合)嚩日囉(二合引)半惹囉吽癹吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合)嚩日囉(二合引)半惹囉吽癹吒(半音)」

由結此印真言加持故，即成金剛堅固不壞之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印真言加持故，即成金剛堅固不壞之網。

次結金剛火院密縫印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛火院密縫印。

「以左手掩右手背，竪二大指，誦真言三遍，右遶身三匝，想金剛牆外有三重火焰圍遶。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手掩右手背，竪二大指，誦真言三遍，右遶身三匝，想金剛牆外有三重火焰圍遶。真言曰：

「唵阿三莽𡁬儞(二合)吽癹吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三莽𡁬儞(二合)吽癹吒(半音)」

次獻閼伽香水真言印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽香水真言印。

二手捧器當額奉獻，想洛聖眾足。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手捧器當額奉獻，想洛聖眾足。誦真言三遍。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南誐誐曩娑莽娑忙娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南誐誐曩娑莽娑忙娑嚩(二合引)訶(引)」

由獻閼伽香水故，行者獲得三業清淨，洗滌煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由獻閼伽香水故，行者獲得三業清淨，洗滌煩惱垢。

次當結獻蓮花座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當結獻蓮花座印。

二手虛心合掌，舒開左右無名指中指頭指，屈如微敷蓮花形。在寶樓閣內諸聖及本尊，各坐本位，眷屬圍遶了了分別。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手虛心合掌，舒開左右無名指中指頭指，屈如微敷蓮花形。在寶樓閣內諸聖及本尊，各坐本位，眷屬圍遶了了分別。誦真言三遍。真言曰：

「唵迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」

由結蓮花座印加持奉獻故，行者當得十地滿足，當得金剛之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結蓮花座印加持奉獻故，行者當得十地滿足，當得金剛之座。

次結普供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養印。

二手合掌，以十指右押左，互相交上節即成。誦真言三遍，想從印流出無量無邊塗香雲海、花鬘雲海、燒香雲海、飲食燈明雲海，皆成清淨廣大供養。即誦普供養真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手合掌，以十指右押左，互相交上節即成。誦真言三遍，想從印流出無量無邊塗香雲海、花鬘雲海、燒香雲海、飲食燈明雲海，皆成清淨廣大供養。即誦普供養真言三遍。真言曰：

「娜莫薩嚩怛他(去引)蘖帝(引)毘喻(二合引)(一) 尾濕嚩(二合)目契(引)毘藥(二合)(一) 薩嚩他(引)欠搵娜𮒶(二合)底娑頗(三合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫薩嚩怛他(去引)蘖帝(引)毘喻(二合引)(一) 尾濕嚩(二合)目契(引)毘藥(二合)(一) 薩嚩他(引)欠搵娜𮒶(二合)底娑頗(三合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合引)訶」

次應誦讚歎偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應誦讚歎偈：

「迦麼攞目佉(一) 迦麼攞路(引)左娜(二) 迦麼攞(引)娑那(三) 迦麼攞賀娑跢(二合)(四) 迦麼攞(引)娑母儞(五) 迦麼攞迦麼攞(六) 三娑嚩(七) 娑迦攞麼攞(八) 乞叉(二合)囉娜(九) 那麼悉帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦麼攞目佉(一) 迦麼攞路(引)左娜(二) 迦麼攞(引)娑那(三) 迦麼攞賀娑跢(二合)(四) 迦麼攞(引)娑母儞(五) 迦麼攞迦麼攞(六) 三娑嚩(七) 娑迦攞麼攞(八) 乞叉(二合)囉娜(九) 那麼悉帝」

次應思惟，想於自身中正當胸間如滿月形，光明晃曜。月上有八葉蓮花，於蓮花胎中有如意寶珠，如紅頗梨色，爀奕光明照無量世界。於光明中涌出本尊如意輪觀自在菩薩，具足六臂，相好圓滿，住思惟相。作是觀已，起大悲心，即結如意輪根本印。二手合掌，二頭指屈如寶形，二中指屈相拄如蓮花葉，合竪二大指即成。相如意輪菩薩如對目前了了分明，即誦根本陀羅尼七遍，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應思惟，想於自身中正當胸間如滿月形，光明晃曜。月上有八葉蓮花，於蓮花胎中有如意寶珠，如紅頗梨色，爀奕光明照無量世界。於光明中涌出本尊如意輪觀自在菩薩，具足六臂，相好圓滿，住思惟相。作是觀已，起大悲心，即結如意輪根本印。二手合掌，二頭指屈如寶形，二中指屈相拄如蓮花葉，合竪二大指即成。相如意輪菩薩如對目前了了分明，即誦根本陀羅尼七遍，頂上散印。真言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛羅夜(引)也(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合引)嚩𡀔(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)也冐(引)地薩怛嚩(二合引)也摩賀(引)薩怛嚩(二合引)也摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)也怛儞也(二合)他(去引)唵斫訖囉(二合)𮧬底振多(引)麼抳麼賀(引)跛納銘(二合)嚕嚕底瑟姹(二合)入嚩(二合)攞阿迦囉灑(二合)也吽泮吒(半音)娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛羅夜(引)也(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合引)嚩𡀔(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)也冐(引)地薩怛嚩(二合引)也摩賀(引)薩怛嚩(二合引)也摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)也怛儞也(二合)他(去引)唵斫訖囉(二合)𮧬底振多(引)麼抳麼賀(引)跛納銘(二合)嚕嚕底瑟姹(二合)入嚩(二合)攞阿迦囉灑(二合)也吽泮吒(半音)娑嚩(二合引)訶」

次結如意輪心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如意輪心印。

准前根本印，二無名指二小指右壓左外相叉即成。誦心真言七遍，頂上散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，二無名指二小指右壓左外相叉即成。誦心真言七遍，頂上散之。真言曰：

「唵跛娜麼(二合)振跢(引)麼抳入嚩(二合)攞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)振跢(引)麼抳入嚩(二合)攞吽」

次結心中心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結心中心印。

准前心印，中指外相叉，小指橫竪即成。誦心中心真言七遍，頂上散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前心印，中指外相叉，小指橫竪即成。誦心中心真言七遍，頂上散之。真言曰：

「唵嚩囉娜跛納銘(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩囉娜跛納銘(二合)吽」

即持念珠蟠於掌中，以心中心真言加持七遍，然後持珠當心，次第記數念誦滿一百八遍或一千八十遍，心住本尊三摩地更莫異緣，了了分明。遍數了了，珠安掌中，頂戴安置本處。然後結根本印、心印、心中心三印，即入三摩地觀，即觀心圓明漸舒廓周法界，不見身心成清淨法界。乃至食頃，從三昧出，次結普供養印，獻香花等及閼伽水，讚歎發願，即結火院結界印，頭上左轉一遍即成解界。次結車輅印向外撥之，次結迎請印向外撥之，次結護身印印五處已，次結三部三昧耶印，即出道場，任意經行、讀誦大乘經典，迴助心中所求上中下悉地。行者若能日日三時依此念誦，罪障消滅得大智慧，三昧成就，本尊現前，能獲功德如經所述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即持念珠蟠於掌中，以心中心真言加持七遍，然後持珠當心，次第記數念誦滿一百八遍或一千八十遍，心住本尊三摩地更莫異緣，了了分明。遍數了了，珠安掌中，頂戴安置本處。然後結根本印、心印、心中心三印，即入三摩地觀，即觀心圓明漸舒廓周法界，不見身心成清淨法界。乃至食頃，從三昧出，次結普供養印，獻香花等及閼伽水，讚歎發願，即結火院結界印，頭上左轉一遍即成解界。次結車輅印向外撥之，次結迎請印向外撥之，次結護身印印五處已，次結三部三昧耶印，即出道場，任意經行、讀誦大乘經典，迴助心中所求上中下悉地。行者若能日日三時依此念誦，罪障消滅得大智慧，三昧成就，本尊現前，能獲功德如經所述。