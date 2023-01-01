觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦法

三藏法師寶思惟奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師寶思惟奉 詔譯

根本呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本呪曰：

那謨喝囉怛曩怛囉夜也(二) 那摩阿唎也(三) 婆嚕吉帝說(長引聲)婆囉吔(三) 菩提薩埵婆吧(四) 摩訶薩埵婆也(五) 摩訶迦嚧尼迦吔(六) 怛姪他(七) 唵(八) 斫迦羅(九) 靺哩底(二合)(十) 震哆摩尼(十一) 摩訶鉢特(二合)(十三) 迷嚕嚕底瑟吒(二合)(十四) 鉢羅(十五) 阿羯贈哩灑吔虎吽(二合)(十六) 泮吒(二合半聲)(十七) 娑(引)嚩訶(十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那謨喝囉怛曩怛囉夜也(二) 那摩阿唎也(三) 婆嚕吉帝說(長引聲)婆囉吔(三) 菩提薩埵婆吧(四) 摩訶薩埵婆也(五) 摩訶迦嚧尼迦吔(六) 怛姪他(七) 唵(八) 斫迦羅(九) 靺哩底(二合)(十) 震哆摩尼(十一) 摩訶鉢特(二合)(十三) 迷嚕嚕底瑟吒(二合)(十四) 鉢羅(十五) 阿羯贈哩灑吔虎吽(二合)(十六) 泮吒(二合半聲)(十七) 娑(引)嚩訶(十八)

若有善男子善女人持誦此呪，若每日平旦，嚼楊枝始念誦。若誦此呪滿十萬，聖如意輪菩薩現身與所求願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子善女人持誦此呪，若每日平旦，嚼楊枝始念誦。若誦此呪滿十萬，聖如意輪菩薩現身與所求願。

凡誦此呪，不簡在家出家、飲酒食肉有妻子，但誦此呪必能成就。誦此呪人不須作法、不求宿日、不求持齋、不須洗浴、不須別衣，但讀誦皆悉成就。如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡誦此呪，不簡在家出家、飲酒食肉有妻子，但誦此呪必能成就。誦此呪人不須作法、不求宿日、不求持齋、不須洗浴、不須別衣，但讀誦皆悉成就。如經廣說。

根本印。先合掌二中指少屈，二頭指頭相柱，二大指並直竪當心上，誦七返，散頂上之。若有召請，二大指來去。由此呪及印契力故，自身即如本尊威神威力，諸大力魔不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本印。先合掌二中指少屈，二頭指頭相柱，二大指並直竪當心上，誦七返，散頂上之。若有召請，二大指來去。由此呪及印契力故，自身即如本尊威神威力，諸大力魔不得便。

次心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次心呪曰：

烏唵(二合)(一) 鉢特摩(二合)(二) 震多末尼(平)(三) 啜羅(二合)(四) 虎𤙖(二合)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏唵(二合)(一) 鉢特摩(二合)(二) 震多末尼(平)(三) 啜羅(二合)(四) 虎𤙖(二合)(五)

次隨心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次隨心呪曰：

嗚唵(二合)(一) 嚩羅陀鉢特迷(二合)(三) 企 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚唵(二合)(一) 嚩羅陀鉢特迷(二合)(三) 企

次以右手逆覆左手，以右小指頭押左大指頭，以右大指頭押左小指頭。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以右手逆覆左手，以右小指頭押左大指頭，以右大指頭押左小指頭。呪曰：

唵(一) 阿唎耶(二) 婆路(圓平)吉帝攝跋(二合)羅(去音)耶菩提薩埵(去音)耶摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(二合)哆姪他(七) 唵者揭唎(二合)(八)(同)者揭唎(九) 摩訶者揭𠼝者揭𠼝他(去音)𠼝(十一) 者揭𠼝(十二) 馱羅(十三) 娑訶(十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿唎耶(二) 婆路(圓平)吉帝攝跋(二合)羅(去音)耶菩提薩埵(去音)耶摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(二合)哆姪他(七) 唵者揭唎(二合)(八)(同)者揭唎(九) 摩訶者揭𠼝者揭𠼝他(去音)𠼝(十一) 者揭𠼝(十二) 馱羅(十三) 娑訶(十四)

以印誦此呪三返，散頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印誦此呪三返，散頂上。

馬頭觀音護身結界法印呪(此法用三) ，兩手從中指以下三指向外相叉，各博著手背合掌，二食指直竪相去五分許，並二大指相著各屈一節勿著，食指頭來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭觀音護身結界法印呪(此法用三) ，兩手從中指以下三指向外相叉，各博著手背合掌，二食指直竪相去五分許，並二大指相著各屈一節勿著，食指頭來去。呪曰：

唵(一) 鉢囉毘迦悉跢(二) 跋折囉(三) 涉囉(上音)支莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鉢囉毘迦悉跢(二) 跋折囉(三) 涉囉(上音)支莎訶

馬頭大法身印。兩手食指以下三指向外相叉，指頭各轉著手背合掌，以二小指並竪相合，並二大指相著，屈怒大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭大法身印。兩手食指以下三指向外相叉，指頭各轉著手背合掌，以二小指並竪相合，並二大指相著，屈怒大指來去。呪曰：

唵(一) 杜那杜那(二) 摩他摩他(三) 可馱可馱可馱訶那揭唎婆(五) 嗚𤙖莎(去音)訶(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 杜那杜那(二) 摩他摩他(三) 可馱可馱可馱訶那揭唎婆(五) 嗚𤙖莎(去音)訶(七)

馬頭法身印。以二手食指以下四指向外相叉，頭各著手背合掌，並二大指相著，各屈一節勿著食指，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭法身印。以二手食指以下四指向外相叉，頭各著手背合掌，並二大指相著，各屈一節勿著食指，大指來去。呪曰：

唵(一) 阿密唎都知(二合)婆(去音)嗚𤙖(去音)莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿密唎都知(二合)婆(去音)嗚𤙖(去音)莎訶

次結界馬頭觀音印作避除結界。二手合掌，二頭指二無名指屈入掌各相背，並二大指微屈勿著頭指。即誦馬頭明王呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結界馬頭觀音印作避除結界。二手合掌，二頭指二無名指屈入掌各相背，並二大指微屈勿著頭指。即誦馬頭明王呪曰：

唵阿密㗚(二合)妬納婆(二合)吽發吒娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿密㗚(二合)妬納婆(二合)吽發吒娑嚩(二合)訶

誦三返：即以印左轉三匝：避除一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝：即成堅固大界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦三返：即以印左轉三匝：避除一切諸魔皆自退散。以印右旋三匝：即成堅固大界。

已上護身之法：亦用毘俱胝印地結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上護身之法：亦用毘俱胝印地結。

觀世音菩薩毘俱胝地結法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩毘俱胝地結法

左右中指以下反叉掌中右押左：指背搏掌：以二大指敘竝相柱直竪：屈二食指相搏甲相背：以二大指柱地。結呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左右中指以下反叉掌中右押左：指背搏掌：以二大指敘竝相柱直竪：屈二食指相搏甲相背：以二大指柱地。結呪：

唵(一) 倍移跢知(一) 嗚𤙖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 倍移跢知(一) 嗚𤙖

凡上根中根下根念誦，具經列。此法不出念誦法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡上根中根下根念誦，具經列。此法不出念誦法竟。

誦此呪，諸智者得大安樂，貨食必定成就，富貴資具無不豐足。凡三世諸佛出世皆說此呪，此呪密不得妄說，時露驗皆散去。是故妄不可傳，但阿闍梨可得。若非爾傳，自他共墮三途。不簡淨不淨，念誦具如上列。若於女人懷中，但讀誦必成大驗。念誦之時，當憶聖如意輪菩薩形相永作依怙。若男若女人繫念誦此呪，應以後夜亦晨朝未食之時應誦，若千若百八遍隨意多少，亦勿增減。誦十三千遍，得見一切諸佛菩薩大悲本尊。此呪一切呪之中最尊最上，念誦一遍其功德甚多，何況每日誦，其功德不可思。若滿十萬，亦世間出世皆悉成就，現世所求資財寶、穀米果實隨意成就。若欲一切人所愛念皆能成就，亦每日誦一千遍，現世肉身往入初地位皆能融通，速值遇諸佛如來，疾得三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此呪，諸智者得大安樂，貨食必定成就，富貴資具無不豐足。凡三世諸佛出世皆說此呪，此呪密不得妄說，時露驗皆散去。是故妄不可傳，但阿闍梨可得。若非爾傳，自他共墮三途。不簡淨不淨，念誦具如上列。若於女人懷中，但讀誦必成大驗。念誦之時，當憶聖如意輪菩薩形相永作依怙。若男若女人繫念誦此呪，應以後夜亦晨朝未食之時應誦，若千若百八遍隨意多少，亦勿增減。誦十三千遍，得見一切諸佛菩薩大悲本尊。此呪一切呪之中最尊最上，念誦一遍其功德甚多，何況每日誦，其功德不可思。若滿十萬，亦世間出世皆悉成就，現世所求資財寶、穀米果實隨意成就。若欲一切人所愛念皆能成就，亦每日誦一千遍，現世肉身往入初地位皆能融通，速值遇諸佛如來，疾得三菩提記。

畫像法。若有眾生誦此呪，應畫像。其彩色中輒不得著膠，唯用薰陸香汁為膠。畫像人受八齋戒。其菩薩形相造思惟之形，有六臂，其左上作金輪之手，中手執蓮花，下手按山。右手作思惟相，中手執如意珠，下手執念珠。以右足以三十二葉蓮花為坐。頂上有化佛，相好圓滿而乘月輪，威光照耀如月中光。又右邊畫馬頭忿怒大明王像，威光熾然相好圓滿，以上牙垂下。如上畫像，隨意大小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像法。若有眾生誦此呪，應畫像。其彩色中輒不得著膠，唯用薰陸香汁為膠。畫像人受八齋戒。其菩薩形相造思惟之形，有六臂，其左上作金輪之手，中手執蓮花，下手按山。右手作思惟相，中手執如意珠，下手執念珠。以右足以三十二葉蓮花為坐。頂上有化佛，相好圓滿而乘月輪，威光照耀如月中光。又右邊畫馬頭忿怒大明王像，威光熾然相好圓滿，以上牙垂下。如上畫像，隨意大小。

觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦儀軌

諸尊法依修兩界，只行者心也，但金剛界五相成身，五處我為蓮花身者，如意輪也。誠雖舉五部中其一類，擇云蓮花身，可有其意歟？仍金剛智三藏如意輪儀軌，依金剛界故，行人可向西(云云)。縱依金剛界，不可作大法。如此別法者，可修三摩地法。依胎藏時者，修隨行法，但於別處獨身。被修行者，以金剛界唱禮五悔，依十八道令修業之。十八道是妙成就之軌也。不知案內，世人輕之尤咲，仍不空三藏儀軌依十八道也(自可密之)。至本尊印處者，一切法先結大日印，誦五字真言。其次結當時本尊印者也。是則先住大日法界宮，隨檀越樂欲起大悲誓願。出堂時，本尊變化身成就施主心願之意也。是大祕密口傳也。護摩時被用心呪，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸尊法依修兩界，只行者心也，但金剛界五相成身，五處我為蓮花身者，如意輪也。誠雖舉五部中其一類，擇云蓮花身，可有其意歟？仍金剛智三藏如意輪儀軌，依金剛界故，行人可向西(云云)。縱依金剛界，不可作大法。如此別法者，可修三摩地法。依胎藏時者，修隨行法，但於別處獨身。被修行者，以金剛界唱禮五悔，依十八道令修業之。十八道是妙成就之軌也。不知案內，世人輕之尤咲，仍不空三藏儀軌依十八道也(自可密之)。至本尊印處者，一切法先結大日印，誦五字真言。其次結當時本尊印者也。是則先住大日法界宮，隨檀越樂欲起大悲誓願。出堂時，本尊變化身成就施主心願之意也。是大祕密口傳也。護摩時被用心呪，所謂：

唵𭊱娜摩振多摩抳入嚩囉吽讚迦摩攞(是如意輪也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵𭊱娜摩振多摩抳入嚩囉吽讚迦摩攞(是如意輪也)

王本尊面者，一切佛菩薩金剛可依息災等法，但至此法攝依受行人向西行宜歟。前前人師多依此方修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王本尊面者，一切佛菩薩金剛可依息災等法，但至此法攝依受行人向西行宜歟。前前人師多依此方修行也。