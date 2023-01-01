觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐天竺三藏寶思惟譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏寶思惟譯

爾時觀世音菩薩白佛言世尊：「我有明呪法大壇，名蓮花峯金剛加持祕密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼，觀世音心最勝成就。世尊，為能與一切眾生願成就故，於世尊前我今當說。唯願世尊加護於我，為一切呪仙雨大寶雨，如大劫樹、如如意摩尼，當令一切眾生所願滿足。」佛言：「我已加持，汝今當說一切悕求皆令滿足無能障礙觀世音心祕密與願。」爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，於世尊前熙怡微笑，以大悲心說此呪王。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白佛言世尊：「我有明呪法大壇，名蓮花峯金剛加持祕密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼，觀世音心最勝成就。世尊，為能與一切眾生願成就故，於世尊前我今當說。唯願世尊加護於我，為一切呪仙雨大寶雨，如大劫樹、如如意摩尼，當令一切眾生所願滿足。」佛言：「我已加持，汝今當說一切悕求皆令滿足無能障礙觀世音心祕密與願。」爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，於世尊前熙怡微笑，以大悲心說此呪王。呪曰：

「那謨喝囉怛曩(二合)怛囉(二合)㖡吔(一) 那摩阿哩吔(二) 婆嚕吉帝說(長引聲)婆囉吔(三) 菩提薩埵吔(四) 摩訶薩埵吔(五) 摩訶迦嚧膩迦吔(六) 怛姪他(七) 烏唵(二合)(八) 斫迦囉(二合)(九) 靺哩底(二合)(十) 震哆末尼(十一) 摩訶鉢特迷(二合)(十二) 嚕嚕(十三) 底瑟姹(二合)(十四) 啜囉(二合)(十五) 阿羯哩灑(二合)耶(十六) 虎𤙖(二合)(十七) 泮吒(二合半聲)(十八) 莎(引)訶(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨喝囉怛曩(二合)怛囉(二合)㖡吔(一) 那摩阿哩吔(二) 婆嚕吉帝說(長引聲)婆囉吔(三) 菩提薩埵吔(四) 摩訶薩埵吔(五) 摩訶迦嚧膩迦吔(六) 怛姪他(七) 烏唵(二合)(八) 斫迦囉(二合)(九) 靺哩底(二合)(十) 震哆末尼(十一) 摩訶鉢特迷(二合)(十二) 嚕嚕(十三) 底瑟姹(二合)(十四) 啜囉(二合)(十五) 阿羯哩灑(二合)耶(十六) 虎𤙖(二合)(十七) 泮吒(二合半聲)(十八) 莎(引)訶(十九)」

「此名根本呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名根本呪。」

次說心呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說心呪。呪曰：

「烏唵(二合)(一) 鉢特摩(二合)(二) 震哆末尼(平)(三) 啜囉(二合)(四) 虎𤙖(二合)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏唵(二合)(一) 鉢特摩(二合)(二) 震哆末尼(平)(三) 啜囉(二合)(四) 虎𤙖(二合)(五)」

次說隨心呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說隨心呪。呪曰：

「烏唵(二合)(一) 嚩囉陀(二) 鉢特迷(二合)(三) 虎𤙖(二合)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏唵(二合)(一) 嚩囉陀(二) 鉢特迷(二合)(三) 虎𤙖(二合)(四)」

說此呪已，大地應時六種震動，一切天宮亦皆搖動，一切龍宮亦皆戰掉，一切夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺落伽，種種皆大戰掉。一切惡魔及頻那野迦，作障礙者悉皆驚怖。一切魔宮無有光明。一切鄙惡眾生、惡龍、惡鬼、女夜叉、女羅剎，諸極惡者伏面倒地。諸惡毒蟲藏竄孔穴。一切地獄無不散壞，地獄眾生悉得解脫，皆生天上。於世尊前，雨天供養花香衣服諸莊嚴具，於虛空中奏諸天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已，大地應時六種震動，一切天宮亦皆搖動，一切龍宮亦皆戰掉，一切夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺落伽，種種皆大戰掉。一切惡魔及頻那野迦，作障礙者悉皆驚怖。一切魔宮無有光明。一切鄙惡眾生、惡龍、惡鬼、女夜叉、女羅剎，諸極惡者伏面倒地。諸惡毒蟲藏竄孔穴。一切地獄無不散壞，地獄眾生悉得解脫，皆生天上。於世尊前，雨天供養花香衣服諸莊嚴具，於虛空中奏諸天樂。

爾時世尊以加陵頻伽美妙音聲，讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝為利益一切眾生故，當說此呪功能。」觀世音菩薩白佛言：「世尊！若有善男子善女人、比丘、比丘尼，若欲現前求諸利益願即獲者，此如意呪印應當勤修。不須作法、不求宿日、不須持齋、不須洗浴、不須別衣、受持之時不須辛苦，但讀皆即成就。誦者辦諸事業，能作百千種種事業，無有餘呪與此等者。初能銷罪，往昔以來所積集者，所作事業皆令成就。我今當說：但讀及誦，即能成就無上之事。纔讀，即令墮阿鼻者，皆得清淨。五無間者銷滅無餘，病者皆除。若有患者，但讀此呪即皆除差。一切諸毒呪術厭蠱皆不能害，一切諸瘡不著其身，一切鬼神頻那夜迦、諸毒刀杖、風雨惡災、魔軍及賊、他軍王難、怨家伺求、毒蠱猛獸皆不能為害，終不橫死，不作惡夢。戰伐鬪諍無不皆勝。此等諸事，纔讀即成。脣內誦之滿一百遍，觀世音菩薩即於其日現彼人前，與其所願皆令成就。又見一切諸佛如來，及見西方無量壽佛，極樂世界及菩薩會，補特勒伽山中觀世音菩薩宮殿。其身清淨，貴人供養，眾人樂見，罪障蓋纏無不清淨，所生之處得宿命智，蓮華化生，一切妙具皆自裝嚴，直至菩提永離惡趣究竟成佛，罪惡消滅善道清淨。纔讀誦者皆即成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以加陵頻伽美妙音聲，讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝為利益一切眾生故，當說此呪功能。」觀世音菩薩白佛言：「世尊！若有善男子善女人、比丘、比丘尼，若欲現前求諸利益願即獲者，此如意呪印應當勤修。不須作法、不求宿日、不須持齋、不須洗浴、不須別衣、受持之時不須辛苦，但讀皆即成就。誦者辦諸事業，能作百千種種事業，無有餘呪與此等者。初能銷罪，往昔以來所積集者，所作事業皆令成就。我今當說：但讀及誦，即能成就無上之事。纔讀，即令墮阿鼻者，皆得清淨。五無間者銷滅無餘，病者皆除。若有患者，但讀此呪即皆除差。一切諸毒呪術厭蠱皆不能害，一切諸瘡不著其身，一切鬼神頻那夜迦、諸毒刀杖、風雨惡災、魔軍及賊、他軍王難、怨家伺求、毒蠱猛獸皆不能為害，終不橫死，不作惡夢。戰伐鬪諍無不皆勝。此等諸事，纔讀即成。脣內誦之滿一百遍，觀世音菩薩即於其日現彼人前，與其所願皆令成就。又見一切諸佛如來，及見西方無量壽佛，極樂世界及菩薩會，補特勒伽山中觀世音菩薩宮殿。其身清淨，貴人供養，眾人樂見，罪障蓋纏無不清淨，所生之處得宿命智，蓮華化生，一切妙具皆自裝嚴，直至菩提永離惡趣究竟成佛，罪惡消滅善道清淨。纔讀誦者皆即成就。」

爾時觀世音菩薩復說最上祕密功能：「若為利益哀愍一切眾生，攝取令伏遮止惡人，令慈增長，念誦即成。能與眾生作大利益，令諸智者得大安樂，貨食增長富貴資具無不豐足，色力滋盛。此呪祕密，不得妄說。若欲真實成就無上如意摩尼大印，念誦即成。若已食若未食、若淨若不淨，每常誦念悉無過患。誦念之時，當念憶觀世音菩薩永作依怙。若貴若賤、若男若女、沙門外道，稱其名字注心繫念，而誦此呪應以後夜若平明時。男最貴者一千八遍，女最貴者一千十遍；第二貴男誦八百遍，第二貴女誦七百遍，第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五百遍，剎利四百遍，首陀三百，毘舍二百。比丘一百八遍，女人一百三十遍，丈夫一百五十遍，童男六十，童女九十。此念誦法無不歸依，攝百由旬迅疾如風。誦八百遍，觀音真身現前令見，一切所願皆能與之，一切眾生明呪成就。誦十千遍，聖者執金剛真身現前令呪者見，如所愛子鞠養抱持，一切明呪皆令成就，凡有所欲願與之令滿。誦十三千遍，得見一切諸佛如來。誦滿七日，諸呪仙王皆以真身現呪者前，各以所成明呪授與，隱蔽其形隨逐擁護，一切安樂無不現前。七日之內每日之中，於後夜時誦三千遍，帝釋天王及諸天女下來歸依與明呪願。如是等事，但誦即成念誦法了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩復說最上祕密功能：「若為利益哀愍一切眾生，攝取令伏遮止惡人，令慈增長，念誦即成。能與眾生作大利益，令諸智者得大安樂，貨食增長富貴資具無不豐足，色力滋盛。此呪祕密，不得妄說。若欲真實成就無上如意摩尼大印，念誦即成。若已食若未食、若淨若不淨，每常誦念悉無過患。誦念之時，當念憶觀世音菩薩永作依怙。若貴若賤、若男若女、沙門外道，稱其名字注心繫念，而誦此呪應以後夜若平明時。男最貴者一千八遍，女最貴者一千十遍；第二貴男誦八百遍，第二貴女誦七百遍，第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五百遍，剎利四百遍，首陀三百，毘舍二百。比丘一百八遍，女人一百三十遍，丈夫一百五十遍，童男六十，童女九十。此念誦法無不歸依，攝百由旬迅疾如風。誦八百遍，觀音真身現前令見，一切所願皆能與之，一切眾生明呪成就。誦十千遍，聖者執金剛真身現前令呪者見，如所愛子鞠養抱持，一切明呪皆令成就，凡有所欲願與之令滿。誦十三千遍，得見一切諸佛如來。誦滿七日，諸呪仙王皆以真身現呪者前，各以所成明呪授與，隱蔽其形隨逐擁護，一切安樂無不現前。七日之內每日之中，於後夜時誦三千遍，帝釋天王及諸天女下來歸依與明呪願。如是等事，但誦即成念誦法了。」

爾時復說見者伏法無上成就：「若纔用者，一切隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復說見者伏法無上成就：「若纔用者，一切隨順。

「牛黃、白檀香、欝金香、龍腦香、麝香、肉豆蔲、白豆蔲、丁香、紅蓮花、青蓮花、金赤土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牛黃、白檀香、欝金香、龍腦香、麝香、肉豆蔲、白豆蔲、丁香、紅蓮花、青蓮花、金赤土。

「已上物等分，用白石蜜和之。此是轉輪香，誦呪一千八遍而和合，燒以薰衣、塗額塗眼瞼上塗身，所去之處如日威光眾所樂見。若在手者，悉皆成就。一切眾生若貴若賤，自身及財亦皆歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上物等分，用白石蜜和之。此是轉輪香，誦呪一千八遍而和合，燒以薰衣、塗額塗眼瞼上塗身，所去之處如日威光眾所樂見。若在手者，悉皆成就。一切眾生若貴若賤，自身及財亦皆歸伏。」

爾時觀世音菩薩為利益一切眾生故，復說眼藥之法成就最上：「若有用者，即得成就決定無疑。摩那叱羅、雄黃、迦俱婆婆樹子汁、紅蓮花、青蓮花、海沫(一名海浮石)、牛黃、欝金根(一名黃薑)、小柏根、胡椒、畢撥、乾薑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩為利益一切眾生故，復說眼藥之法成就最上：「若有用者，即得成就決定無疑。摩那叱羅、雄黃、迦俱婆婆樹子汁、紅蓮花、青蓮花、海沫(一名海浮石)、牛黃、欝金根(一名黃薑)、小柏根、胡椒、畢撥、乾薑。

「以前件藥並擣研為極細末，以龍腦香、麝香和之，誦心呪一千八遍、隨心呪一千八遍，誦根本大呪一千八遍，以手取藥觸觀世音菩薩足，即塗眼中已，所有眼病，乃至有目青盲、胎努肉悉得除差。第二遍塗，一切壯熱頭痛半頭痛口病悉得除差。第三遍塗，一切猛惡鬼魅及以瘨癎悉得除差。第四遍塗，一切惡頻那夜迦悉得消滅。第五遍塗，一切怨家鬪諍悉皆得勝。第六遍塗，一切罪障諸毒，應墮地獄受無間罪，悉得消滅，一切惡夢惡想不吉祥相百千集會，悉皆消滅終不更起皆內眼藥。第七日塗，纔見一切男女貴賤道俗、內外眷屬皆悉隨伏。二七日塗，得大自在。三七日塗，當粟散位，一切隨伏。四七日塗，一切夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏。五七日塗，羅剎女并眷屬悉皆隨伏。六七日塗，幻術成者能現種種身皆受驅使，乃至菩提隨逐順伏。七七日塗，摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏。八七日塗，見隱形者。九七日塗，得見一切藏。十七日塗，一切窟宅門皆得入。十一七日塗，入諸仙藥諸大園苑皆得成就，一切藥物草木諸神悉即現形。十二七日塗，一切山闈門皆得入。十三七日塗，乃至一切諸門無不得入，一切諸人無不得見。十四七日塗，欲界諸天宮殿無不開者，悉皆得見。十五七日塗，夜見如晝。十六七日塗，遠見地下所有諸事。十七七日塗，世界之中諸有地獄悉皆得見，其受罪者皆得解脫。十八七日塗之，身有威德猶如日光，黑暗之中所有窟宅悉皆得見。十九七日塗之，聖者執金剛現來為證。二十七日塗之，觀世音菩薩親來現前為證而住，現其自身與一切願，心所悕求悉令滿足。二十一七日塗之，即得騰空無有障礙，及見一切諸佛剎土，具見佛身，一切菩薩所住之處悉皆得見。滿足一年祕密塗藥，五眼清淨，等共眾生。如前祕說悉皆具得，勿生疑惑。如是成就，但讀及誦悉皆當得一切如來轉輪。如是摩尼，觀世音菩薩蓮花清淨，名眼藥成就了。」復次說最生降伏成就然火之法：「壽命增長，滅一切罪離諸蓋纏，一切怨家無不降伏，一切障礙皆自消滅，一切眾生自然歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以前件藥並擣研為極細末，以龍腦香、麝香和之，誦心呪一千八遍、隨心呪一千八遍，誦根本大呪一千八遍，以手取藥觸觀世音菩薩足，即塗眼中已，所有眼病，乃至有目青盲、胎努肉悉得除差。第二遍塗，一切壯熱頭痛半頭痛口病悉得除差。第三遍塗，一切猛惡鬼魅及以瘨癎悉得除差。第四遍塗，一切惡頻那夜迦悉得消滅。第五遍塗，一切怨家鬪諍悉皆得勝。第六遍塗，一切罪障諸毒，應墮地獄受無間罪，悉得消滅，一切惡夢惡想不吉祥相百千集會，悉皆消滅終不更起皆內眼藥。第七日塗，纔見一切男女貴賤道俗、內外眷屬皆悉隨伏。二七日塗，得大自在。三七日塗，當粟散位，一切隨伏。四七日塗，一切夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏。五七日塗，羅剎女并眷屬悉皆隨伏。六七日塗，幻術成者能現種種身皆受驅使，乃至菩提隨逐順伏。七七日塗，摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏。八七日塗，見隱形者。九七日塗，得見一切藏。十七日塗，一切窟宅門皆得入。十一七日塗，入諸仙藥諸大園苑皆得成就，一切藥物草木諸神悉即現形。十二七日塗，一切山闈門皆得入。十三七日塗，乃至一切諸門無不得入，一切諸人無不得見。十四七日塗，欲界諸天宮殿無不開者，悉皆得見。十五七日塗，夜見如晝。十六七日塗，遠見地下所有諸事。十七七日塗，世界之中諸有地獄悉皆得見，其受罪者皆得解脫。十八七日塗之，身有威德猶如日光，黑暗之中所有窟宅悉皆得見。十九七日塗之，聖者執金剛現來為證。二十七日塗之，觀世音菩薩親來現前為證而住，現其自身與一切願，心所悕求悉令滿足。二十一七日塗之，即得騰空無有障礙，及見一切諸佛剎土，具見佛身，一切菩薩所住之處悉皆得見。滿足一年祕密塗藥，五眼清淨，等共眾生。如前祕說悉皆具得，勿生疑惑。如是成就，但讀及誦悉皆當得一切如來轉輪。如是摩尼，觀世音菩薩蓮花清淨，名眼藥成就了。」復次說最生降伏成就然火之法：「壽命增長，滅一切罪離諸蓋纏，一切怨家無不降伏，一切障礙皆自消滅，一切眾生自然歸伏。

「白檀香、稻穀花(燒稻穀取花)、白芥子(本無白字)，酪蜜酥相和，呪一千八遍燒之。以香木然火。纔作此已，一切罪障無間皆自消滅，壽命一千歲。一七日燒，得壽命二千歲，身得清淨永離蓋纏。二七日作法，一切男女無不隨伏。三七日作法，三十三天諸有眷屬并日天等皆來隨伏，一切所願皆令滿足，四天王等無不下來，為常護養持呪者故。聖者執金剛與願成就。觀世音菩薩為與願者，所有悕求悉令滿足。一切喜見，無不自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白檀香、稻穀花(燒稻穀取花)、白芥子(本無白字)，酪蜜酥相和，呪一千八遍燒之。以香木然火。纔作此已，一切罪障無間皆自消滅，壽命一千歲。一七日燒，得壽命二千歲，身得清淨永離蓋纏。二七日作法，一切男女無不隨伏。三七日作法，三十三天諸有眷屬并日天等皆來隨伏，一切所願皆令滿足，四天王等無不下來，為常護養持呪者故。聖者執金剛與願成就。觀世音菩薩為與願者，所有悕求悉令滿足。一切喜見，無不自在。」

「求雨法。以酥和芥子，三夜燒之，諸龍下雨。若雨過多，即以其灰擲散空中，雨便自止。又以此灰繞口，擲著火中滿一百八遍，一切惡風雪雨悉皆不起。若常念誦，一切諸處無有障礙，當得氣力勇猛精進，捨身已後得生西方極樂國土，生生之處得宿命智。如是世尊！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷諸持呪者，此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就，應當受持讀誦聽聞。當得如是大福德聚、得大善根，一切男女無不隨順。呪者恒常應當護口所作之事，終不退轉，得大供養，一切財寶無不皆得，一切眾生願皆滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求雨法。以酥和芥子，三夜燒之，諸龍下雨。若雨過多，即以其灰擲散空中，雨便自止。又以此灰繞口，擲著火中滿一百八遍，一切惡風雪雨悉皆不起。若常念誦，一切諸處無有障礙，當得氣力勇猛精進，捨身已後得生西方極樂國土，生生之處得宿命智。如是世尊！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷諸持呪者，此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就，應當受持讀誦聽聞。當得如是大福德聚、得大善根，一切男女無不隨順。呪者恒常應當護口所作之事，終不退轉，得大供養，一切財寶無不皆得，一切眾生願皆滿足。」

爾時世尊告觀世音菩薩言：「汝為利益一切眾生，於閻浮提流轉此法，無上心呪但讀即成。應如是作。觀世音菩薩！應當護持一切眾生，數數看視數令成就，一切眾生令願滿足。」觀世音菩薩白佛言：「世尊！我為利益護念一切眾生故，我今受持，為令一切願成就故。讀誦明呪諸願成滿。是故世尊！我今誠諦，唯願世尊慈悲加護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告觀世音菩薩言：「汝為利益一切眾生，於閻浮提流轉此法，無上心呪但讀即成。應如是作。觀世音菩薩！應當護持一切眾生，數數看視數令成就，一切眾生令願滿足。」觀世音菩薩白佛言：「世尊！我為利益護念一切眾生故，我今受持，為令一切願成就故。讀誦明呪諸願成滿。是故世尊！我今誠諦，唯願世尊慈悲加護。」