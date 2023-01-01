觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐于闐三藏實叉難陀譯

除破一切惡業陀羅尼品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在伽栗斯山，與大菩薩眾俱。爾時觀世音菩薩摩訶薩即從座起，整衣服，胡跪合掌白佛言：「世尊！我有大陀羅尼法，名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪，能於一切事所求皆得成就。若如來大慈悲許我說者，我當承佛神力，為饒益一切眾生故說。所以者何？世尊！此陀羅尼有大神力，猶如摩尼寶亦如如意樹，能滿一切願。」爾時世尊讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝已慈悲故，為眾生能如是問。聽汝無障礙說此陀羅尼。」觀世音菩薩既蒙聽許，即起合掌作禮還本坐處，諦觀眾會，具大慈悲，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在伽栗斯山，與大菩薩眾俱。爾時觀世音菩薩摩訶薩即從座起，整衣服，胡跪合掌白佛言：「世尊！我有大陀羅尼法，名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪，能於一切事所求皆得成就。若如來大慈悲許我說者，我當承佛神力，為饒益一切眾生故說。所以者何？世尊！此陀羅尼有大神力，猶如摩尼寶亦如如意樹，能滿一切願。」爾時世尊讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝已慈悲故，為眾生能如是問。聽汝無障礙說此陀羅尼。」觀世音菩薩既蒙聽許，即起合掌作禮還本坐處，諦觀眾會，具大慈悲，即說呪曰：

「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 那謨阿唎耶(二) 婆路咭帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵跛耶(四) 摩訶薩埵跛耶(五) 摩訶迦盧尼迦耶(六) 怛姪他(七) 唵(八) 斫迦羅伐底栴檀摩尼(九) 摩訶鉢頭迷(十) 嚧嚧底瑟咤(十一) 遮伐囉阿曷囉(二合)(十二) 舍鳴𤙖泮莎婆(二合)呵(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 那謨阿唎耶(二) 婆路咭帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵跛耶(四) 摩訶薩埵跛耶(五) 摩訶迦盧尼迦耶(六) 怛姪他(七) 唵(八) 斫迦羅伐底栴檀摩尼(九) 摩訶鉢頭迷(十) 嚧嚧底瑟咤(十一) 遮伐囉阿曷囉(二合)(十二) 舍鳴𤙖泮莎婆(二合)呵(十三)」

已上是身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上是身呪。

「唵(一) 鉢頭迷(二) 栴檀摩尼(三) 摩訶遮伐囉吽(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭迷(二) 栴檀摩尼(三) 摩訶遮伐囉吽(引)(四)」

已上是心呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上是心呪。

「唵(一) 伐囉(二合)哆(二) 鉢頭迷(三) 吽(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 伐囉(二合)哆(二) 鉢頭迷(三) 吽(引)(四)」

爾時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼已，大地六種震動，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮殿悉皆震動，魔王及諸魔眾生大驚怖，魔王宮殿皆悉火起。自餘種類夜叉惡鬼，並皆惶懼仆面倒地。一切地獄門開，罪人解脫受天勝樂。爾時天雨寶華及種種寶莊嚴具，諸天音樂在虛空中出種種聲供養如來。爾時世尊以梵音聲，說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼已，大地六種震動，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等宮殿悉皆震動，魔王及諸魔眾生大驚怖，魔王宮殿皆悉火起。自餘種類夜叉惡鬼，並皆惶懼仆面倒地。一切地獄門開，罪人解脫受天勝樂。爾時天雨寶華及種種寶莊嚴具，諸天音樂在虛空中出種種聲供養如來。爾時世尊以梵音聲，說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言：

「善哉善哉！ 汝善男子！ 愍念眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！ 汝善男子！ 愍念眾生，

說陀羅尼， 能令眾生， 得大勝益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說陀羅尼， 能令眾生， 得大勝益。」

爾時世尊復告觀世音菩薩言：「善男子！能為諸眾生故，說此大神通王陀羅尼法。」時觀世音菩薩白佛言：「若有善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，於此生中欲求現報，當於晝夜一心精勤，不忘此陀羅尼者，亦不簡擇時日、淨與不淨，若誦得已即有成驗。凡所求事，當誦一百八遍，即百千事成，更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者。所以者何？過去現在惡業重障悉能破壞。若能誦此陀羅尼，應墮阿鼻地獄，即得解脫。五逆等罪亦悉滅除，何況其餘惡業及諸厄難一切疾病。若熱病一日二日三日四日若晝若夜，若風黃痰癊等病，誦此呪者悉得除愈。若被蠱毒厭禱、丁瘡疥癩瘑痒、風狂頭痛，及耳鼻脣舌牙齒咽喉、口面頭腦胸脇心腹、腰背脚手頭足等痛，悉得除差。但是身中有病皆悉治之。若夜叉、羅剎、毘那夜迦、惡魔鬼神悉不能害。亦不畏刀兵水火、惡風雨雹，怨家劫盜、惡王惡賊終不能害亦不橫死。及諸惡夢、蚖蛇蝮蠍、守宮百足蜘蛛，諸惡毒獸師子虎狼悉不能害。兵鬪戰陣皆得勝利，若有官事諍訟皆得和解。若誦此陀羅尼一遍，如上等事悉得遂意。若日日誦此陀羅尼一百八遍，見觀世音菩薩告言：『汝善男子等勿怖。欲求何願，一切施汝。』阿彌陀佛自現其身，見極樂世界莊嚴之事如經中說，亦見極樂世界諸菩薩眾，亦見十方一切諸佛，亦見觀世音菩薩所居住處補怛羅山，即得自身清淨，常為諸王公卿宰相恭敬供養眾人愛敬，所生之處不處母胎，生蓮花上微妙莊嚴。在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛，終不墮惡道常生佛前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告觀世音菩薩言：「善男子！能為諸眾生故，說此大神通王陀羅尼法。」時觀世音菩薩白佛言：「若有善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，於此生中欲求現報，當於晝夜一心精勤，不忘此陀羅尼者，亦不簡擇時日、淨與不淨，若誦得已即有成驗。凡所求事，當誦一百八遍，即百千事成，更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者。所以者何？過去現在惡業重障悉能破壞。若能誦此陀羅尼，應墮阿鼻地獄，即得解脫。五逆等罪亦悉滅除，何況其餘惡業及諸厄難一切疾病。若熱病一日二日三日四日若晝若夜，若風黃痰癊等病，誦此呪者悉得除愈。若被蠱毒厭禱、丁瘡疥癩瘑痒、風狂頭痛，及耳鼻脣舌牙齒咽喉、口面頭腦胸脇心腹、腰背脚手頭足等痛，悉得除差。但是身中有病皆悉治之。若夜叉、羅剎、毘那夜迦、惡魔鬼神悉不能害。亦不畏刀兵水火、惡風雨雹，怨家劫盜、惡王惡賊終不能害亦不橫死。及諸惡夢、蚖蛇蝮蠍、守宮百足蜘蛛，諸惡毒獸師子虎狼悉不能害。兵鬪戰陣皆得勝利，若有官事諍訟皆得和解。若誦此陀羅尼一遍，如上等事悉得遂意。若日日誦此陀羅尼一百八遍，見觀世音菩薩告言：『汝善男子等勿怖。欲求何願，一切施汝。』阿彌陀佛自現其身，見極樂世界莊嚴之事如經中說，亦見極樂世界諸菩薩眾，亦見十方一切諸佛，亦見觀世音菩薩所居住處補怛羅山，即得自身清淨，常為諸王公卿宰相恭敬供養眾人愛敬，所生之處不處母胎，生蓮花上微妙莊嚴。在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛，終不墮惡道常生佛前。」

觀世音菩薩祕密藏一切愛樂法品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩祕密藏一切愛樂法品第二

爾時觀世音菩薩憐愍眾生，復說祕密如意心輪陀羅尼：「但有所須，皆悉自來。財有二種：一者世間財、二者出世間財。世間財者，金銀等寶。出世財者，福德智慧具二莊嚴，身心悅預眾人愛敬，能救一切眾生苦，慈心增長，能與智者樂具資生利益，能加勢力。唯此祕密藏境界，不得向餘人說。若欲得此如意輪陀羅尼我最勝驗者，至心一切時一切處，淨與不淨常應誦持，一無過咎所誦課充。復應稱觀世音菩薩名，及如意輪陀羅尼，并稱彼人名字，或時思念。若王王子、妃后公主、婆羅門剎利毘舍首陀、若男若女、童男童女、種種外道，但欲親覲者，應稱彼名。每至五更，使得課充。若求最勝驗者，或親覲國王，於七日中每至五更誦一千八遍，即得相見。若欲見妃后，應誦九百遍。若欲見王子，誦八百遍。若欲見宮人，誦七百遍。若欲見公主，誦六百遍。若親覲婆羅門，誦五百遍。若親覲剎利，誦四百遍；毘舍，誦三百遍；比丘、比丘尼，一百遍；優婆塞、優婆夷，九十遍；童男童女，六十遍。此名親近課法，能成辦一切事。財物奴馬一切樂具有所愛樂者，或在遠處意所求之如風疾至。凡欲為事，但得課充，其事即成。若欲見觀世音菩薩，誦一千八遍，即見其真身，一切成滿。若欲見金剛，應誦一萬遍，即現其前，憐念其人如父愛子，心所願事悉能與之。若欲見諸佛及諸大眾，誦一萬三千遍即見。若七日七夜相續誦，凡所持呪神皆悉現前，各各自將已呪功能施與其人，常隨擁護。第七日，三千大千世界主及天帝釋，與諸眷屬俱來，皆與其願。能依如前所說誦課法者，所求之願皆得滿足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩憐愍眾生，復說祕密如意心輪陀羅尼：「但有所須，皆悉自來。財有二種：一者世間財、二者出世間財。世間財者，金銀等寶。出世財者，福德智慧具二莊嚴，身心悅預眾人愛敬，能救一切眾生苦，慈心增長，能與智者樂具資生利益，能加勢力。唯此祕密藏境界，不得向餘人說。若欲得此如意輪陀羅尼我最勝驗者，至心一切時一切處，淨與不淨常應誦持，一無過咎所誦課充。復應稱觀世音菩薩名，及如意輪陀羅尼，并稱彼人名字，或時思念。若王王子、妃后公主、婆羅門剎利毘舍首陀、若男若女、童男童女、種種外道，但欲親覲者，應稱彼名。每至五更，使得課充。若求最勝驗者，或親覲國王，於七日中每至五更誦一千八遍，即得相見。若欲見妃后，應誦九百遍。若欲見王子，誦八百遍。若欲見宮人，誦七百遍。若欲見公主，誦六百遍。若親覲婆羅門，誦五百遍。若親覲剎利，誦四百遍；毘舍，誦三百遍；比丘、比丘尼，一百遍；優婆塞、優婆夷，九十遍；童男童女，六十遍。此名親近課法，能成辦一切事。財物奴馬一切樂具有所愛樂者，或在遠處意所求之如風疾至。凡欲為事，但得課充，其事即成。若欲見觀世音菩薩，誦一千八遍，即見其真身，一切成滿。若欲見金剛，應誦一萬遍，即現其前，憐念其人如父愛子，心所願事悉能與之。若欲見諸佛及諸大眾，誦一萬三千遍即見。若七日七夜相續誦，凡所持呪神皆悉現前，各各自將已呪功能施與其人，常隨擁護。第七日，三千大千世界主及天帝釋，與諸眷屬俱來，皆與其願。能依如前所說誦課法者，所求之願皆得滿足」。

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品第三

觀世音菩薩復為憐愍眾生故，說：「愛樂藥法，令人見者生歡喜心。和合既了，身上帶行，最勝成就一切皆得遂意。牛黃、白檀、欝金香、龍腦香、射香、豆穀子、丁香、迦俱羅、蓮華、青蓮華、金薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復為憐愍眾生故，說：「愛樂藥法，令人見者生歡喜心。和合既了，身上帶行，最勝成就一切皆得遂意。牛黃、白檀、欝金香、龍腦香、射香、豆穀子、丁香、迦俱羅、蓮華、青蓮華、金薄。

「各等分，白蜜與藥亦等分擣和，誦前呪一千八遍，用香或熏身熏衣、或塗眼胞上、或點額塗身之時，若王及夫人太子、百官宮人、男子女人等愛樂，欽茲道法發菩提心，身力財物皆悉不惜並能施之，為其給使說不可盡。猶如日月，一切悉欲樂見，諸事皆能成辦。若人帶持此藥，罪障消滅，一切厄難皆得解脫。若王勢力強奪、水漂火燒、種種刀杖諸毒、繫縛煩惱皆得解脫，唯須至心。然此藥不得輒內口中，毒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「各等分，白蜜與藥亦等分擣和，誦前呪一千八遍，用香或熏身熏衣、或塗眼胞上、或點額塗身之時，若王及夫人太子、百官宮人、男子女人等愛樂，欽茲道法發菩提心，身力財物皆悉不惜並能施之，為其給使說不可盡。猶如日月，一切悉欲樂見，諸事皆能成辦。若人帶持此藥，罪障消滅，一切厄難皆得解脫。若王勢力強奪、水漂火燒、種種刀杖諸毒、繫縛煩惱皆得解脫，唯須至心。然此藥不得輒內口中，毒故。」

觀世音如意輪含藥品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音如意輪含藥品第四

觀世音菩薩憐愍眾生，復說：「口含樂，令一切愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩憐愍眾生，復說：「口含樂，令一切愛樂。

「龍腦香、射香、欝金香，細擣和牛黃，以上三呪各誦一千八遍，以淨水和之，作丸如梧桐子大。復誦三呪各一百八遍，陰乾，莫令風日到。是一一丸各誦前三呪各七遍，即著一丸內口中。若王輔相大眾等類，共一人語時，即生恭敬，財寶不惜，但所須者一切人皆與之，凡所說言一切信受，有所願處並悉剋從。著藥口中時，常須誦呪，觀世音菩薩即與其願。應以觀世音菩薩像前，香水作方壇，縱廣四肘，用種種花置壇中，草木花但求可得者。燒白檀香，取前丸藥著壇中，竪四幢，張白幔蓋壇上，懸四白幡，供養觀世音菩薩。然後誦心呪、心中心呪各誦一百八遍，誦身呪一百八遍，然白栴檀香散花，爾時求願一切皆獲。取壇中藥帶，所向之處欲求皆得，有所言說亦悉信受，一切事皆得成就，除不至心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍腦香、射香、欝金香，細擣和牛黃，以上三呪各誦一千八遍，以淨水和之，作丸如梧桐子大。復誦三呪各一百八遍，陰乾，莫令風日到。是一一丸各誦前三呪各七遍，即著一丸內口中。若王輔相大眾等類，共一人語時，即生恭敬，財寶不惜，但所須者一切人皆與之，凡所說言一切信受，有所願處並悉剋從。著藥口中時，常須誦呪，觀世音菩薩即與其願。應以觀世音菩薩像前，香水作方壇，縱廣四肘，用種種花置壇中，草木花但求可得者。燒白檀香，取前丸藥著壇中，竪四幢，張白幔蓋壇上，懸四白幡，供養觀世音菩薩。然後誦心呪、心中心呪各誦一百八遍，誦身呪一百八遍，然白栴檀香散花，爾時求願一切皆獲。取壇中藥帶，所向之處欲求皆得，有所言說亦悉信受，一切事皆得成就，除不至心。」

觀世音心輪眼藥品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音心輪眼藥品第五

時觀世音菩薩憐愍眾生故，說：「眼藥法，令一切人見皆生愛樂歡喜。慢室迦拘竪、紅蓮花、青蓮花、海水末或烏賊魚末、牛黃、欝金香、漢欝金、畢撥、胡椒、乾薑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音菩薩憐愍眾生故，說：「眼藥法，令一切人見皆生愛樂歡喜。慢室迦拘竪、紅蓮花、青蓮花、海水末或烏賊魚末、牛黃、欝金香、漢欝金、畢撥、胡椒、乾薑。

「並等分，擣細篩訖。前藥有一兩，即著射香、龍腦香半兩細研，觀世音像前和合，其前三呪各誦一千八遍，於一切眾生邊皆起慈悲心，著此藥置觀世音菩薩足下，然後觸著，即得用銅筋點藥著眼頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「並等分，擣細篩訖。前藥有一兩，即著射香、龍腦香半兩細研，觀世音像前和合，其前三呪各誦一千八遍，於一切眾生邊皆起慈悲心，著此藥置觀世音菩薩足下，然後觸著，即得用銅筋點藥著眼頭。

「治眼頭一切病，瞖障白暈流淚、赤膜清盲、頭痛。每日一度著此藥置眼中，一切眼病皆得除差。二日著，治身中一切病。三日著，治八十四種癎。四日著，內外一切障不能障。五日著，一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利。六日著，一切惡業煩惱、四重五逆、惡夢蠱道悉能破壞，終不墮三惡道。七日著，國王宰相、一切大眾皆隨順恭敬信受愛樂。二七日著，得大自在。三七日著，則與國王宰相得相親覲。四七日著，所有夜叉并諸眷屬為其給使。五七日著，阿修羅、諸龍、夜叉、羅剎皆為給使。六七日著，有大力飛空羅剎、厭魅蠱道，乃至成佛常隨衛護。七七日著，摩訶迦羅神乃至八部神皆來隨從，為其給使。八七日著，眾人不見。九七日著，悉見一切伏藏。十七日著，阿修羅宮門自然開闢，宮中所有悉見，出入無礙。十一七日著，所有一切諸藥，猶如火狀對治，悉皆現前，若求長命及大力者即得。十二七日著，眾山開闢，寶物出現，隨意取用。十三七日著，龍宮自然開闢，寶物出現，隨所見者皆無障礙。十四七日著，欲界諸天宮殿無不開者，皆悉得見。十五七日著，夜黑闇中猶如白日。十六七日著，地下金地、金剛地、水輪、風輪、空輪悉見。十七七日著，四天下所有地獄中眾生悉見，已得見彼力故，諸受苦眾生皆得解脫。十八七日著，其人德力如日。十九七日著，見金剛真身，諸願皆滿。二十七日著，見大慈悲觀世音，一切願皆得滿足。二十一七日著，飛騰虛空，見色界諸天宮殿皆悉開闢，復見十方諸佛菩薩及佛淨國。若一年著，得五種淨眼。若能修此法者，應當深信此教，憐愍眾生，不得生疑。法則難成，如上所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治眼頭一切病，瞖障白暈流淚、赤膜清盲、頭痛。每日一度著此藥置眼中，一切眼病皆得除差。二日著，治身中一切病。三日著，治八十四種癎。四日著，內外一切障不能障。五日著，一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利。六日著，一切惡業煩惱、四重五逆、惡夢蠱道悉能破壞，終不墮三惡道。七日著，國王宰相、一切大眾皆隨順恭敬信受愛樂。二七日著，得大自在。三七日著，則與國王宰相得相親覲。四七日著，所有夜叉并諸眷屬為其給使。五七日著，阿修羅、諸龍、夜叉、羅剎皆為給使。六七日著，有大力飛空羅剎、厭魅蠱道，乃至成佛常隨衛護。七七日著，摩訶迦羅神乃至八部神皆來隨從，為其給使。八七日著，眾人不見。九七日著，悉見一切伏藏。十七日著，阿修羅宮門自然開闢，宮中所有悉見，出入無礙。十一七日著，所有一切諸藥，猶如火狀對治，悉皆現前，若求長命及大力者即得。十二七日著，眾山開闢，寶物出現，隨意取用。十三七日著，龍宮自然開闢，寶物出現，隨所見者皆無障礙。十四七日著，欲界諸天宮殿無不開者，皆悉得見。十五七日著，夜黑闇中猶如白日。十六七日著，地下金地、金剛地、水輪、風輪、空輪悉見。十七七日著，四天下所有地獄中眾生悉見，已得見彼力故，諸受苦眾生皆得解脫。十八七日著，其人德力如日。十九七日著，見金剛真身，諸願皆滿。二十七日著，見大慈悲觀世音，一切願皆得滿足。二十一七日著，飛騰虛空，見色界諸天宮殿皆悉開闢，復見十方諸佛菩薩及佛淨國。若一年著，得五種淨眼。若能修此法者，應當深信此教，憐愍眾生，不得生疑。法則難成，如上所說。」

觀世音火唵陀羅尼藥品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍眾生故，說：「火唵吉祥法，能成一切事，能破一切煩惱罪障惡業。若有怨敵皆悉降伏，微建毘那夜迦瞋心即自歇息不復為害，眾人咸生愛敬。穿地作爐，辟方一肘，摩梨枝、摩練遮、白芥子、酪蜜酥等分和合，沈檀香木柴各長十二指，橫量指，截之著爐中燒。以手抄取少許藥，呪一遍放火中燒。如是滿一千八遍，能破一切業障，壽命長二百二十歲。相續七日能作唵法，壽命一千歲，身即清淨。能二七日作法，國王太子、輔相凡庶歸心恭敬。三七日作法，三十三天及諸眷屬，并日月、四天王天，與其眷屬悉來為作衛護，勒叉金剛與大効驗，觀世音菩薩滿其大願。若國土少雨，白芥子及酥以次呪之三日，火中燒即降雨。雨多不止，取此爐中灰呪一百八遍，向四方上散，雨即止。若惡雹下暴風卒起，還用此灰呪一百八遍，向有雲處遙散即止。若常誦此呪，力如那羅延，捨此身已即生極樂世界。在所生處常得宿命，乃至成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩憐愍眾生故，說：「火唵吉祥法，能成一切事，能破一切煩惱罪障惡業。若有怨敵皆悉降伏，微建毘那夜迦瞋心即自歇息不復為害，眾人咸生愛敬。穿地作爐，辟方一肘，摩梨枝、摩練遮、白芥子、酪蜜酥等分和合，沈檀香木柴各長十二指，橫量指，截之著爐中燒。以手抄取少許藥，呪一遍放火中燒。如是滿一千八遍，能破一切業障，壽命長二百二十歲。相續七日能作唵法，壽命一千歲，身即清淨。能二七日作法，國王太子、輔相凡庶歸心恭敬。三七日作法，三十三天及諸眷屬，并日月、四天王天，與其眷屬悉來為作衛護，勒叉金剛與大効驗，觀世音菩薩滿其大願。若國土少雨，白芥子及酥以次呪之三日，火中燒即降雨。雨多不止，取此爐中灰呪一百八遍，向四方上散，雨即止。若惡雹下暴風卒起，還用此灰呪一百八遍，向有雲處遙散即止。若常誦此呪，力如那羅延，捨此身已即生極樂世界。在所生處常得宿命，乃至成佛。」

爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此栴檀心輪陀羅尼，如我所說，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、若男若女，受持者必得成就，勿懷疑。心所憶念一切事皆得。唯須深信，不得生疑。」爾時佛讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！大慈悲觀世音菩薩摩訶薩！乃能說此微妙如意輪陀羅尼法，現閻浮提利樂諸眾生等，若發心口誦即得効驗。雖然汝依我教與諸眾生，數數勤加策勵示誨，使得効驗、為現其身。莫違我語，我當隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此栴檀心輪陀羅尼，如我所說，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、若男若女，受持者必得成就，勿懷疑。心所憶念一切事皆得。唯須深信，不得生疑。」爾時佛讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！大慈悲觀世音菩薩摩訶薩！乃能說此微妙如意輪陀羅尼法，現閻浮提利樂諸眾生等，若發心口誦即得効驗。雖然汝依我教與諸眾生，數數勤加策勵示誨，使得効驗、為現其身。莫違我語，我當隨喜。」

爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我於無量劫來，以慈悲心受寄眾生，常作擁護與其効驗，佛自證知。為眾生故，說此如意輪陀羅尼。若有受持常自作課誦者，諸願皆得。我承佛力，如是救苦眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我於無量劫來，以慈悲心受寄眾生，常作擁護與其効驗，佛自證知。為眾生故，說此如意輪陀羅尼。若有受持常自作課誦者，諸願皆得。我承佛力，如是救苦眾生。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此如意輪陀羅尼經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說此如意輪陀羅尼經已，一切大眾皆大歡喜，信受奉行。

觀世音祕密藏如意輪陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音祕密藏如意輪陀羅尼神呪經

那謨喝囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 那謨阿哩耶(二合)婆嚧枳帝捨靺(亡箇切二合)囉耶(合)曝地(陀異切)薩怛靺(亡箇切二合)耶(三) 摩訶薩怛靺(同上二合)耶(四) 摩訶箇𡀔尼(上聲)箇耶(五) 怛姪他(六) 嗚吽(二合)(七) 斫箇囉(二合)筏底(多以切)(八) 振多末尼(九) 摩訶播特迷(二合)(十) 嚕嚕底(多以反)瑟吒(二合)(十一) 闍靺(亡箇切二合)囉(十二) 阿箇哩沙(二合)耶(十三) 虎(河古切)泮吒(短聲)薩靺(二合)訶(已上根本身呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那謨喝囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 那謨阿哩耶(二合)婆嚧枳帝捨靺(亡箇切二合)囉耶(合)曝地(陀異切)薩怛靺(亡箇切二合)耶(三) 摩訶薩怛靺(同上二合)耶(四) 摩訶箇𡀔尼(上聲)箇耶(五) 怛姪他(六) 嗚吽(二合)(七) 斫箇囉(二合)筏底(多以切)(八) 振多末尼(九) 摩訶播特迷(二合)(十) 嚕嚕底(多以反)瑟吒(二合)(十一) 闍靺(亡箇切二合)囉(十二) 阿箇哩沙(二合)耶(十三) 虎(河古切)泮吒(短聲)薩靺(二合)訶(已上根本身呪)

烏吽(二合)播特摩(二合)振哆末尼闍靺(二) 囉虎吽(二合，已上身呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏吽(二合)播特摩(二合)振哆末尼闍靺(二) 囉虎吽(二合，已上身呪)