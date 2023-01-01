佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

爾時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪陀羅尼呪王已，即時大地六種震動，諸有天宮、龍宮及藥叉宮，健達婆、阿蘇羅、緊奈羅等宮殿，亦皆旋轉迷惑所依。一切惡魔為障礙者，見自宮殿皆悉焰起，無不驚怖。惡心眾生，惡龍、惡鬼、藥叉、羅剎，皆悉顛墜。於地獄中受苦眾生，皆悉離苦，得生天上。于時會中於世尊前，天雨寶華寶莊嚴具，於虛空中奏天伎樂，出種種聲廣陳供養。爾時世尊以美妙音讚觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！觀自在！汝所宣說是大呪王，實難逢遇。能令眾生求願滿足，獲大果報。若誦此呪所有法式，我今當說。若有善男子善女人、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，發心悕求此生現報者，應當一心受持此呪。欲受持時，不問日月星辰吉凶并別修齋戒，亦不假洗浴及以淨衣，但止攝心口誦不懈，百千種事所願皆成，更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者。是故先當除諸罪障，次能成就一切事業，亦能銷除受無間獄五逆重罪，亦能殄滅一切病苦皆得除差，一切重業悉能破壞。諸有熱病，或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧，風黃痰癊、三集嬰纏，如是病等誦呪便差。若有他人厭魅蠱毒，悉皆銷滅無復遺餘。假使一切癰癭惡瘡、疥癩疽癬周遍其身，并及眼耳鼻舌、脣口牙齒、咽喉頂腦、胸脇心腹、腰背脚手、頭面等痛，支節煩疼半身不隨，腹脹塊滿飲食不銷，從頭至足但是疾苦，無不痊除。若有藥叉、羅剎、毘那夜迦、惡魔鬼神，諸行惡者皆不得便。亦無刀杖兵箭、水火惡毒、惡風雨雹、怨賊劫盜能及其身。亦無王賊、無有橫死來相侵害。諸惡夢想、蚖蛇蝮蠍、守宮百足及以蜘蛛，諸惡毒獸虎狼師子悉不能害。兵戈戰陣皆得勝利，若有諍訟亦得和解。若誦一遍，如上諸事悉皆遂意。若日日誦一百八遍，即見觀自在菩薩告言：『善男子！汝等勿怖。欲求何願，一切施汝。』阿彌陀佛自現其身，亦見極樂世界種種莊嚴，如經廣說，并見極樂世界諸菩薩眾，亦見十方一切諸佛，亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山。即得自身清淨，常為諸王公卿宰輔恭敬供養，眾人愛敬，所生之處不入母胎，蓮華化生諸相具足，在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛，不墮惡道常生佛前。」爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！此栴檀心輪陀羅尼如我所說，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若有至誠心所憶念能受持者，必得成就，惟須深信不得生疑(更有藥法在本藏中，此隱不出)。」爾時世尊讚觀自在菩薩：「善哉善哉！汝大慈無量，乃能說此微妙如意心輪陀羅尼法，於贍部洲有諸眾生發心口誦即得親驗。汝依我教，於諸有情數數勤加策勵示

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