如意輪陀羅尼經(此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經(此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經)

唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏菩提流志譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在雞喇斯山，與無央數菩薩眾俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，長跪合掌，前白佛言：「世尊！我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶，能於一切勝福事業所求皆得如意成就。如來大慈許我說者，我當承佛神力，廣為饒益一切有情意願故說。世尊！是陀羅尼明有大威神，如天意樹為諸明仙雨大寶雨，所欲皆得；等摩尼珠能滿一切有情一切勝願。唯希如來慈哀加持。」爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝以大悲為諸有情故發是問。我已加持，聽汝無礙說示如意輪陀羅尼明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在雞喇斯山，與無央數菩薩眾俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，長跪合掌，前白佛言：「世尊！我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶，能於一切勝福事業所求皆得如意成就。如來大慈許我說者，我當承佛神力，廣為饒益一切有情意願故說。世尊！是陀羅尼明有大威神，如天意樹為諸明仙雨大寶雨，所欲皆得；等摩尼珠能滿一切有情一切勝願。唯希如來慈哀加持。」爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝以大悲為諸有情故發是問。我已加持，聽汝無礙說示如意輪陀羅尼明。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛告旨，顧及眷屬，即起合掌修敬頂禮，繞佛三匝還坐本座，以歡喜心諦觀會眾熙怡微笑，即說根本陀羅尼明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛告旨，顧及眷屬，即起合掌修敬頂禮，繞佛三匝還坐本座，以歡喜心諦觀會眾熙怡微笑，即說根本陀羅尼明曰：

「na mo ra tna tra yā ya na ma ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tva ya ma hā kā ru ṇi kā ya ta dya thā oṃ ca kra va rtti ci ntā ma ṇi ma hā pa dme ru ru ti ṣṭa jva la a ka rṣa ya hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na ma ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tva ya ma hā kā ru ṇi kā ya ta dya thā oṃ ca kra va rtti ci ntā ma ṇi ma hā pa dme ru ru ti ṣṭa jva la a ka rṣa ya hūṃ pha ṭ svā hā

「大心陀羅尼明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大心陀羅尼明曰：

「oṃ pa dma ci ntā ma ṇi jva la hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa dma ci ntā ma ṇi jva la hūṃ

「小心陀羅尼明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小心陀羅尼明曰：

「oṃ va ra da pa dme hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va ra da pa dme hūṃ

」爾時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時，大地山林六返震動，一切天宮、龍宮、藥叉宮、羅剎宮、乾闥婆宮、阿素落宮、迦樓羅宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮皆大震動。種種諸惡大力鬼神、毘那夜迦、作障礙者皆大戰悚。諸魔宮殿普大火起，是中魔王及魔眷屬生大怖懼。一切鄙惡龍女、神女、鬼女、藥叉女、羅剎女、乾闥婆女、阿素落女、迦樓羅女、緊那羅女、摩呼羅伽女，一時惶怖悶亂躄地。一切地獄皆自門開，是中一切罪報有情皆得解脫，盡生天界受勝安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」爾時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時，大地山林六返震動，一切天宮、龍宮、藥叉宮、羅剎宮、乾闥婆宮、阿素落宮、迦樓羅宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮皆大震動。種種諸惡大力鬼神、毘那夜迦、作障礙者皆大戰悚。諸魔宮殿普大火起，是中魔王及魔眷屬生大怖懼。一切鄙惡龍女、神女、鬼女、藥叉女、羅剎女、乾闥婆女、阿素落女、迦樓羅女、緊那羅女、摩呼羅伽女，一時惶怖悶亂躄地。一切地獄皆自門開，是中一切罪報有情皆得解脫，盡生天界受勝安樂。

爾時諸天各持天諸種種殊勝安悉、牛頭栴檀、沈水、末香、塗香、燒香、奇妙天花、眾寶瓔珞、釵璫環釧、寶蓋頭冠、天諸衣服、一切飾具，於虛空中繽紛散雨，供養如來及會大眾。滿虛空際起種種色雲，於其雲中無量天樂不鼓自鳴，出不思議和雅音聲供養如來，見聞聽者住慈忍力。如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩祕密如意輪陀羅尼呪神力所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天各持天諸種種殊勝安悉、牛頭栴檀、沈水、末香、塗香、燒香、奇妙天花、眾寶瓔珞、釵璫環釧、寶蓋頭冠、天諸衣服、一切飾具，於虛空中繽紛散雨，供養如來及會大眾。滿虛空際起種種色雲，於其雲中無量天樂不鼓自鳴，出不思議和雅音聲供養如來，見聞聽者住慈忍力。如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩祕密如意輪陀羅尼呪神力所致。

爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲，說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲，說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰：

「善哉善哉善男子！ 汝能愍念諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉善男子！ 汝能愍念諸有情，

說是如意陀羅尼， 拯濟有情大勝益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如意陀羅尼， 拯濟有情大勝益，

令信受者銷諸罪， 當超三界證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令信受者銷諸罪， 當超三界證菩提，

隨方若有修持者， 世出世願皆圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨方若有修持者， 世出世願皆圓滿。」

爾時世尊說斯偈已，復告觀自在菩薩摩訶薩言：「善男子！汝當重為一切有情說斯神通陀羅尼呪受持法要，令當有情獲大善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說斯偈已，復告觀自在菩薩摩訶薩言：「善男子！汝當重為一切有情說斯神通陀羅尼呪受持法要，令當有情獲大善利。」

如意輪陀羅尼經破業障品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經破業障品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，於此生身求大功德現報之者，當於晝夜依法精勤修持此如意輪陀羅尼呪。不假占擇日月吉宿，亦不一日二日斷食，亦不沐浴亦不作壇，著常衣服明水灑淨，如常齋食作成就法。當於晝夜居淨室中面東趺坐，想觀自在身相好圓滿如日初出，放大光明坐蓮花上，對在目前誦念不亂，燒沈水香運心供養恭敬禮拜，隨心所辦香花供獻而不斷絕。六時時別一千八十遍相續不絕，一一字誦滿三落叉(梵云一洛叉，唐云十萬)。由住瑜伽觀法誦念，所有過現五無間罪極惡業障自然消滅，當見種種諸大善夢，當知此則罪滅之相，聖觀自在加被護念。由斯善根，百千事業、舉心誦念、一切所為悉得成就。一切諸明神通威力，無能及此如意輪陀羅尼明神通力者。所以者何？是陀羅尼若有能信受持之者，過現造積四重、五逆、十惡罪障，應墮阿毘地獄之者，悉能消滅。若一日二日三日四日乃至七日熱病風病、癀病痰病、蠱毒厭禱、疔瘡疥癩、癲癎風痒、頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉胸脇心腹腰背手足支節一切疾病、種種災厄魍魎鬼神，由經誦念皆得除滅。一切藥叉、囉剎、毘那夜迦、惡神鬼等悉不能害。刀兵水火、惡風雷雹、王難賊難、怨讐等難不相橫害。一切惡相尠福之業、惡星變怪皆自消滅。蚖蛇蝮蝎、守宮蜘蛛、師子虎狼、一切惡獸亦不相害。若有軍陣鬪戰、官事諍訟，由明成就皆得解脫。若常五更誦此陀羅尼一千八十遍者，如上諸事皆得解脫，自在如意。若能每日六時時別誦此陀羅尼一千八十遍者，聖觀自在夢覺現身，住是人前告言：『善男子！勿怖。欲求何願，一切施汝。』或見阿彌陀佛，或見極樂世界宮殿樓閣莊嚴之事，或見極樂世界菩薩會眾，或見十方一切諸佛菩薩大眾一切集會，或見聖觀自在所住補陀落山七寶宮殿，或見自身內外清淨，或見國王大臣恭敬供養，或見自身過世所造一切罪障皆得消滅。當知斯人當捨命後不受胎生，蓮花化生身相端好，著天衣服而自莊飾，生生之處識宿命智，乃至菩提更不墮於三惡道中，恒與一切諸佛菩薩，同一生處住不退地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，於此生身求大功德現報之者，當於晝夜依法精勤修持此如意輪陀羅尼呪。不假占擇日月吉宿，亦不一日二日斷食，亦不沐浴亦不作壇，著常衣服明水灑淨，如常齋食作成就法。當於晝夜居淨室中面東趺坐，想觀自在身相好圓滿如日初出，放大光明坐蓮花上，對在目前誦念不亂，燒沈水香運心供養恭敬禮拜，隨心所辦香花供獻而不斷絕。六時時別一千八十遍相續不絕，一一字誦滿三落叉(梵云一洛叉，唐云十萬)。由住瑜伽觀法誦念，所有過現五無間罪極惡業障自然消滅，當見種種諸大善夢，當知此則罪滅之相，聖觀自在加被護念。由斯善根，百千事業、舉心誦念、一切所為悉得成就。一切諸明神通威力，無能及此如意輪陀羅尼明神通力者。所以者何？是陀羅尼若有能信受持之者，過現造積四重、五逆、十惡罪障，應墮阿毘地獄之者，悉能消滅。若一日二日三日四日乃至七日熱病風病、癀病痰病、蠱毒厭禱、疔瘡疥癩、癲癎風痒、頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉胸脇心腹腰背手足支節一切疾病、種種災厄魍魎鬼神，由經誦念皆得除滅。一切藥叉、囉剎、毘那夜迦、惡神鬼等悉不能害。刀兵水火、惡風雷雹、王難賊難、怨讐等難不相橫害。一切惡相尠福之業、惡星變怪皆自消滅。蚖蛇蝮蝎、守宮蜘蛛、師子虎狼、一切惡獸亦不相害。若有軍陣鬪戰、官事諍訟，由明成就皆得解脫。若常五更誦此陀羅尼一千八十遍者，如上諸事皆得解脫，自在如意。若能每日六時時別誦此陀羅尼一千八十遍者，聖觀自在夢覺現身，住是人前告言：『善男子！勿怖。欲求何願，一切施汝。』或見阿彌陀佛，或見極樂世界宮殿樓閣莊嚴之事，或見極樂世界菩薩會眾，或見十方一切諸佛菩薩大眾一切集會，或見聖觀自在所住補陀落山七寶宮殿，或見自身內外清淨，或見國王大臣恭敬供養，或見自身過世所造一切罪障皆得消滅。當知斯人當捨命後不受胎生，蓮花化生身相端好，著天衣服而自莊飾，生生之處識宿命智，乃至菩提更不墮於三惡道中，恒與一切諸佛菩薩，同一生處住不退地。」

如意輪陀羅尼經誦念法品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經誦念法品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼，復有二法：一在世間、二出世間。言世間者，所謂誦念課法勝願成就，攝化有情富貴資財，勢力威德皆得成就。言出世間者，所謂福德慧解資糧莊嚴，悲心增長，濟苦有情眾人愛敬。斯經祕要，當密祕持，無識之人不應宣傳。若證此祕密三昧耶者，當自祕持勿妄宣說。若真成就此陀羅尼最勝法者，當一切處若食不食、若淨不淨，一心觀想聖觀自在相好圓滿，如日初出光明晃曜。誦斯陀羅尼無有妄念，常持不間一無過犯，則得聖觀自在現金色身，除諸垢障神力加被，心所求願皆乞滿足，證諸神通安怛陀那法、多聞持法如意珠法、住年藥法、雨寶雨法、見伏藏法、入阿修羅窟法、隨意形法、種種藥法、杵法瓶法、世出世間諸所樂法皆得成辦。若有國王、王后嬪妃、王子公主宰官、婆羅門剎利毘舍首陀、比丘、若男若女、童男童女、若諸外道，伏信斯法而受持者，應知時數。若國王誦念時，於七日中六時各誦一千八十遍。若后嬪妃，每時當誦九百遍。若王子，誦八百遍。若公主，誦七百遍。若宰官，誦六百遍。若婆羅門，誦五百遍。若剎利，誦四百遍。若是毘舍，誦三百遍。若首陀，誦二百遍。若比丘，誦一百八遍。若男子，誦一百六遍。若女人，誦一百三遍。若童男，誦一百遍。若童女，誦九十遍。此名課法。持念稱名，一切勝事皆獲成就，富貴福樂資財穀帛、奴婢象馬一切樂具隨意增長。明者時數，每從後夜至明相時誦一千八十遍，常不間廢，則得成就一切無邊之事。百由旬內地天男女，捷疾如風歸敬讚歎。若欲聖觀自在現與願者，清淨澡浴末香塗身，著淨衣服、食三白食，隨力所辦香花香水、三白飲食果蓏供養。沈水香、白栴檀香等和酥蜜，面東結加趺坐，想聖觀自在誦如意輪陀羅尼，一明一燒滿十萬遍，聖觀自在現身教語成就明者一切諸願。若欲執金剛藏菩薩現者，沈水香、安息香等和酥蜜，一明一念執金剛藏菩薩一燒，滿十萬遍，執金剛藏菩薩而自現身，觀念明者愛之如子，授與一切持明法器。若欲一切諸佛菩薩現者，以沈水香一明一念一切諸佛菩薩一燒，滿十萬遍，諸佛菩薩皆自現身，為除蓋障滿所求願。若欲一切大持明仙現者，以安悉香和酥，七日七夜一明一念大持明仙一燒，滿七日七夜，一切大持明仙皆自現身住是人前，各持明法呈授明者，加祐神力、隨逐擁護。若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天眾現者，七日七夜以安悉香、薰陸香等和酥蜜，一明一念帝釋梵王一燒，滿七日七夜，帝釋梵王與諸天眾皆自現身說法慰喻，與所求願而擁護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼，復有二法：一在世間、二出世間。言世間者，所謂誦念課法勝願成就，攝化有情富貴資財，勢力威德皆得成就。言出世間者，所謂福德慧解資糧莊嚴，悲心增長，濟苦有情眾人愛敬。斯經祕要，當密祕持，無識之人不應宣傳。若證此祕密三昧耶者，當自祕持勿妄宣說。若真成就此陀羅尼最勝法者，當一切處若食不食、若淨不淨，一心觀想聖觀自在相好圓滿，如日初出光明晃曜。誦斯陀羅尼無有妄念，常持不間一無過犯，則得聖觀自在現金色身，除諸垢障神力加被，心所求願皆乞滿足，證諸神通安怛陀那法、多聞持法如意珠法、住年藥法、雨寶雨法、見伏藏法、入阿修羅窟法、隨意形法、種種藥法、杵法瓶法、世出世間諸所樂法皆得成辦。若有國王、王后嬪妃、王子公主宰官、婆羅門剎利毘舍首陀、比丘、若男若女、童男童女、若諸外道，伏信斯法而受持者，應知時數。若國王誦念時，於七日中六時各誦一千八十遍。若后嬪妃，每時當誦九百遍。若王子，誦八百遍。若公主，誦七百遍。若宰官，誦六百遍。若婆羅門，誦五百遍。若剎利，誦四百遍。若是毘舍，誦三百遍。若首陀，誦二百遍。若比丘，誦一百八遍。若男子，誦一百六遍。若女人，誦一百三遍。若童男，誦一百遍。若童女，誦九十遍。此名課法。持念稱名，一切勝事皆獲成就，富貴福樂資財穀帛、奴婢象馬一切樂具隨意增長。明者時數，每從後夜至明相時誦一千八十遍，常不間廢，則得成就一切無邊之事。百由旬內地天男女，捷疾如風歸敬讚歎。若欲聖觀自在現與願者，清淨澡浴末香塗身，著淨衣服、食三白食，隨力所辦香花香水、三白飲食果蓏供養。沈水香、白栴檀香等和酥蜜，面東結加趺坐，想聖觀自在誦如意輪陀羅尼，一明一燒滿十萬遍，聖觀自在現身教語成就明者一切諸願。若欲執金剛藏菩薩現者，沈水香、安息香等和酥蜜，一明一念執金剛藏菩薩一燒，滿十萬遍，執金剛藏菩薩而自現身，觀念明者愛之如子，授與一切持明法器。若欲一切諸佛菩薩現者，以沈水香一明一念一切諸佛菩薩一燒，滿十萬遍，諸佛菩薩皆自現身，為除蓋障滿所求願。若欲一切大持明仙現者，以安悉香和酥，七日七夜一明一念大持明仙一燒，滿七日七夜，一切大持明仙皆自現身住是人前，各持明法呈授明者，加祐神力、隨逐擁護。若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天眾現者，七日七夜以安悉香、薰陸香等和酥蜜，一明一念帝釋梵王一燒，滿七日七夜，帝釋梵王與諸天眾皆自現身說法慰喻，與所求願而擁護之。」

如意輪陀羅尼經法印品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經法印品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼明印明者，防護供養請召迎送，必皆依法觀想分明無令錯謬，則得成就此祕密三昧耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼明印明者，防護供養請召迎送，必皆依法觀想分明無令錯謬，則得成就此祕密三昧耶。

大蓮花三昧耶印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大蓮花三昧耶印第一

「二手合掌，以二頭指二中指二無名指各竪磔開微屈，頭指相去寸半，二大指二小指各竪相著微屈。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，以二頭指二中指二無名指各竪磔開微屈，頭指相去寸半，二大指二小指各竪相著微屈。印明曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二合)婆(無何反，下同音)露抧諦濕嚩(二合無可反，下同音)囉野(二) 菩地薩埵野(三) 摩訶薩埵野(四) 摩訶迦(居邏反，下同音)嚕抳迦野(五) 唵(喉中擡聲呼)(六) 參(去)摩曳譟(蘇到反，下同音)咩(彌養反)(七) 扇諦彈諦(八) 薩嚩參(去)摩耶(去)(九) 努鉢囉(二合)尾瑟𪘨(二合)(十) 奴邏努霓(魚抧反)(十一) 莎嚩(二合)訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二合)婆(無何反，下同音)露抧諦濕嚩(二合無可反，下同音)囉野(二) 菩地薩埵野(三) 摩訶薩埵野(四) 摩訶迦(居邏反，下同音)嚕抳迦野(五) 唵(喉中擡聲呼)(六) 參(去)摩曳譟(蘇到反，下同音)咩(彌養反)(七) 扇諦彈諦(八) 薩嚩參(去)摩耶(去)(九) 努鉢囉(二合)尾瑟𪘨(二合)(十) 奴邏努霓(魚抧反)(十一) 莎嚩(二合)訶(十二)」

「若欲作曼茶羅時，當於壇地先誦身心三明一千八十遍，即結此印明印七遍，以印東西南北四維上下各揮三遍，靜心想印作百千葉七寶開敷蓮華，供養一切諸佛菩薩、諸天龍神一切歡喜。凡欲洗浴，以小心明加𭠒字，明水七遍，右手摩水則用沐浴，不明不用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作曼茶羅時，當於壇地先誦身心三明一千八十遍，即結此印明印七遍，以印東西南北四維上下各揮三遍，靜心想印作百千葉七寶開敷蓮華，供養一切諸佛菩薩、諸天龍神一切歡喜。凡欲洗浴，以小心明加𭠒字，明水七遍，右手摩水則用沐浴，不明不用。」

解脫印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫印第二

「以二小指二無名指掌中右押左相叉，二中指竪頭相著，二頭指各當中指背屈如鉤，頭去中指背三分，二大指並竪。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指二無名指掌中右押左相叉，二中指竪頭相著，二頭指各當中指背屈如鉤，頭去中指背三分，二大指並竪。印明曰：

「那謨摩訶(去)室哩(二合)夜曳(一) 唵(二)(同上呼)鑠計參(去)摩曳譟咩(同上音)(三) 悉地悉第(四) 娑(去)馱耶(五) 始吠始吠(六) 始皤(蒱餓反，下同音)咩(同上音)阿(去)皤訶(上)(七) 薩嚩阿(上)㗚詫(他我反)娑(去)達泥(八) 莎嚩(二合)訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨摩訶(去)室哩(二合)夜曳(一) 唵(二)(同上呼)鑠計參(去)摩曳譟咩(同上音)(三) 悉地悉第(四) 娑(去)馱耶(五) 始吠始吠(六) 始皤(蒱餓反，下同音)咩(同上音)阿(去)皤訶(上)(七) 薩嚩阿(上)㗚詫(他我反)娑(去)達泥(八) 莎嚩(二合)訶(九)」

「當作此印明印三遍，印頂上、髆上、心上、喉上。護身竟，以印繞衣，能令一切毘那夜迦遠不為障超諸障礙，亦用此印持護一切供養物等而供獻之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當作此印明印三遍，印頂上、髆上、心上、喉上。護身竟，以印繞衣，能令一切毘那夜迦遠不為障超諸障礙，亦用此印持護一切供養物等而供獻之。」

治土明第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治土明第三

「唵(同上)(一) 步入縛(二合)攞(二) 唬𤙖(二合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上)(一) 步入縛(二合)攞(二) 唬𤙖(二合)(三)」

當「取淨土分作三聚，以此明明土七遍，一聚洗腰已下，一聚洗髆已七，一聚洗頭頸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當「取淨土分作三聚，以此明明土七遍，一聚洗腰已下，一聚洗髆已七，一聚洗頭頸。」

觸護身印第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸護身印第四

「二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉，二中指屈頭於二頭指背甲背相著，二大指並申捻二中指甲側。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉，二中指屈頭於二頭指背甲背相著，二大指並申捻二中指甲側。印明曰：

「唵(一) 句露陀(上)那(二) 唬𤙖(二合)綽(處略反)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 句露陀(上)那(二) 唬𤙖(二合)綽(處略反)(三)」

「次作此印明印三遍護身。往諸觸處及上廁上，出入如常洗淨。又至一處，持土洗手，并漱口齒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印明印三遍護身。往諸觸處及上廁上，出入如常洗淨。又至一處，持土洗手，并漱口齒。」

漱口印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漱口印第五

「右手大指頭指中指並微屈，無名指小指屈如鉤。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手大指頭指中指並微屈，無名指小指屈如鉤。印明曰：

「唵(一) 覩(知矩反)覩(同上)麗(二) 矩嚕矩嚕(三) 莎(去)嚩(二合)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 覩(知矩反)覩(同上)麗(二) 矩嚕矩嚕(三) 莎(去)嚩(二合)訶(四)」

「次作此印承水，明水三遍，洗漱口齒并飲灑淨。若欲澡浴，先浴三寶，次浴聖觀自在，則自洗浴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印承水，明水三遍，洗漱口齒并飲灑淨。若欲澡浴，先浴三寶，次浴聖觀自在，則自洗浴。」

浴三寶印第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴三寶印第六

「二手仰掌，側並相著，屈二頭指各側捻二大指甲上，二中指二無名指二小指相著平申。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手仰掌，側並相著，屈二頭指各側捻二大指甲上，二中指二無名指二小指相著平申。印明曰：

「唵(一) 諦曬曬勃陀(上)(二) 莎嚩(二合)訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 諦曬曬勃陀(上)(二) 莎嚩(二合)訶(三)」

「次作此印取水，明之三遍浴佛，次浴法時除勃陀字安達磨字，次浴僧時除達磨字安僧(去)伽字，各水三掬。浴獻三寶已，當浴本尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印取水，明之三遍浴佛，次浴法時除勃陀字安達磨字，次浴僧時除達磨字安僧(去)伽字，各水三掬。浴獻三寶已，當浴本尊。」

聖觀自在浴印第七(又名明者取水洗自頂上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖觀自在浴印第七(又名明者取水洗自頂上)

洗浴印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗浴印

「二手仰掌，側並相著，二頭指二中指二無名指二小指各竪屈相著，屈二大指各捻二頭指下文。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手仰掌，側並相著，二頭指二中指二無名指二小指各竪屈相著，屈二大指各捻二頭指下文。印明曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二) 婆露抧諦濕嚩囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(六) 怛地(寧也反)他(去)(七) 闍曬摩訶(去)闍曬(八) 蘇囉鉢底(九) 莎嚩(二合)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二) 婆露抧諦濕嚩囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(六) 怛地(寧也反)他(去)(七) 闍曬摩訶(去)闍曬(八) 蘇囉鉢底(九) 莎嚩(二合)訶(十)」

「次作此印取水三掬，各明三遍，浴聖觀自在已，即澆自頂洗浴於身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印取水三掬，各明三遍，浴聖觀自在已，即澆自頂洗浴於身。」

自灌頂印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自灌頂印第八

「以二無名指掌中右押左相叉，二小指直竪頭相著，二中指竪伸屈第一節頭相拄，二頭指各捻中指背中節上，二大指捻二無名指頭。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二無名指掌中右押左相叉，二小指直竪頭相著，二中指竪伸屈第一節頭相拄，二頭指各捻中指背中節上，二大指捻二無名指頭。印明曰：

「唵(一) 賀佉理理(二) 虎𤙖(二合)𭠒(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 賀佉理理(二) 虎𤙖(二合)𭠒(三)」

「若洗浴訖，次作此印明印三遍，取水用自灌頂，辟除一切作障難者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若洗浴訖，次作此印明印三遍，取水用自灌頂，辟除一切作障難者。」

著衣印第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著衣印第九

「二手大指各橫押頭指中指無名指小指甲上。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手大指各橫押頭指中指無名指小指甲上。印明曰：

「唵(一) 微莽囉(二) 莎嚩(二合)訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 微莽囉(二) 莎嚩(二合)訶(三)」

「次以此印取水，明三遍，㵶灑衣服。又以小心明明衣三遍，著持己出於淨處面東蹲坐。又用澡豆淨水洗手漱口，其漱口明如上無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以此印取水，明三遍，㵶灑衣服。又以小心明明衣三遍，著持己出於淨處面東蹲坐。又用澡豆淨水洗手漱口，其漱口明如上無別。」

禁頂印第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁頂印第十

「以右手中指無名指小指作拳，以頭指捻大拇指面中文。印呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手中指無名指小指作拳，以頭指捻大拇指面中文。印呪曰：

「唵(一) 矩嚕矩麗(二) 莎嚩(二合)訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 矩嚕矩麗(二) 莎嚩(二合)訶(三)」

「次作此印，明印三遍印頂上。作浴法時，於其中間不得瞋怒起諸漏心，亦不得見諸臭穢物諸惡人輩。一心憶念聖觀自在，即入道場頂禮三寶，次禮聖觀自在，用小心明明水五遍，灑治諸供藥物及灑道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明印三遍印頂上。作浴法時，於其中間不得瞋怒起諸漏心，亦不得見諸臭穢物諸惡人輩。一心憶念聖觀自在，即入道場頂禮三寶，次禮聖觀自在，用小心明明水五遍，灑治諸供藥物及灑道場。」

護身印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身印第十一

「以二小指掌內相叉，屈二無名指雙押二小指相叉上，二中指直竪頭相著，二頭指微屈各當二中指上節相去半分，二大指當二中指側仰。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指掌內相叉，屈二無名指雙押二小指相叉上，二中指直竪頭相著，二頭指微屈各當二中指上節相去半分，二大指當二中指側仰。印明曰：

「唵(一) 跋日羅(引二合)祇聹(二) 鉢囉(二合)儞(去)鉢跢野(三) 莎嚩(二合)訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 跋日羅(引二合)祇聹(二) 鉢囉(二合)儞(去)鉢跢野(三) 莎嚩(二合)訶(四)」

「次作此印，明三遍，印頂上、兩髆上、喉上、心上，即成護身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明三遍，印頂上、兩髆上、喉上、心上，即成護身。」

大護身印第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大護身印第十二

「印相准前。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印相准前。印明曰：

「唵(一) 入縛(二合)攞囊野(二) 虎𤙖(二合)𭠒(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 入縛(二合)攞囊野(二) 虎𤙖(二合)𭠒(三)」

「又作前護身印，明印三遍，印觸五處成大護身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作前護身印，明印三遍，印觸五處成大護身。」

被甲印第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被甲印第十三

「二手仰掌，散申十指。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手仰掌，散申十指。印明曰：

「唵(一) 度比度比迦(引)野度比(二) 鉢囉(二合)入嚩(二合)理矃(三) 莎嚩(二合)訶(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 度比度比迦(引)野度比(二) 鉢囉(二合)入嚩(二合)理矃(三) 莎嚩(二合)訶(引)(四)」

「次作此印，明印三遍，從頂摩觸下至於足，即成被甲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明印三遍，從頂摩觸下至於足，即成被甲。」

十方界明第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方界明第十四

「唵(一) 阿(去)𭍆力(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿(去)𭍆力(二)」

「此明明水、白芥子，灑散八方結界。又以小心明明水、白芥子，灑散八方上下方結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明明水、白芥子，灑散八方結界。又以小心明明水、白芥子，灑散八方上下方結界。」

結壇界印第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結壇界印第十五

「二中指二無名指二小指掌中右押左相叉相鉤，二頭指斜竪頭相著，二大指向身竪頭側相著。誦小心明明印七遍，繞壇三匝揮印結立壇界。次於壇內諸聖者位，奉置香水器，水上汎花供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二中指二無名指二小指掌中右押左相叉相鉤，二頭指斜竪頭相著，二大指向身竪頭側相著。誦小心明明印七遍，繞壇三匝揮印結立壇界。次於壇內諸聖者位，奉置香水器，水上汎花供養。」

治路明第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治路明第十六

「唵(一) 鉢那弭矃(二) 皤伽(上)縛底(下以反)(三) 慕(輕呼)賀野慕(輕呼)賀野(四) 惹蘖慕(輕呼)賀矃(五) 莎(去)嚩(二合)訶(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢那弭矃(二) 皤伽(上)縛底(下以反)(三) 慕(輕呼)賀野慕(輕呼)賀野(四) 惹蘖慕(輕呼)賀矃(五) 莎(去)嚩(二合)訶(引)(六)」

「此明欲奉請時，持香鑪誦之七遍，開治空中道路關鑰，辟除一切，警覺聖觀自在及諸聖者來加被之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明欲奉請時，持香鑪誦之七遍，開治空中道路關鑰，辟除一切，警覺聖觀自在及諸聖者來加被之。」

請召印第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請召印第十七

「二中指二無名指二小指右押左仰竪相叉相鉤，二頭指斜伸頭相拄，二大指向前招撥二中指頭。請召先顧彼方。若改二大指向外撥，即名送諸聖者法。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二中指二無名指二小指右押左仰竪相叉相鉤，二頭指斜伸頭相拄，二大指向前招撥二中指頭。請召先顧彼方。若改二大指向外撥，即名送諸聖者法。印明曰：

「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 莎縛(二合)訶(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 覩嚕覩嚕(二) 莎縛(二合)訶(引)(三)」

「次作此印誦明七遍，請諸聖者降會道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印誦明七遍，請諸聖者降會道場。」

迎印第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迎印第十八

「二手十指掌中右押左相叉作拳，各露中節，竪右大指來去。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手十指掌中右押左相叉作拳，各露中節，竪右大指來去。印明曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二) 婆露抧諦溼縛囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶迦嚕抳迦野(六) 鉢頭摩(二合)鉢頭摩(二合)(七) 鉢頭摩(二合)播矃(八) 娑(去)羅娑(去)囉(九) 翳醯曳醯(十) 婆(上)伽(上)畔(十一) 那(去)哩夜(二合)婆露抧諦溼縛囉野(十二) 阿(上)奴紺播謨播馱野(十三) 啊(去)露力(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜麼阿(上)唎耶(二) 婆露抧諦溼縛囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶迦嚕抳迦野(六) 鉢頭摩(二合)鉢頭摩(二合)(七) 鉢頭摩(二合)播矃(八) 娑(去)羅娑(去)囉(九) 翳醯曳醯(十) 婆(上)伽(上)畔(十一) 那(去)哩夜(二合)婆露抧諦溼縛囉野(十二) 阿(上)奴紺播謨播馱野(十三) 啊(去)露力(十四)」

「次作此印誦明三遍，右轉迎想聖者至壇供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印誦明三遍，右轉迎想聖者至壇供養。」

香水印第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水印第十九

「二手十指掌中右押左相叉，雙合成拳，竪左頭指而遍示之。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手十指掌中右押左相叉，雙合成拳，竪左頭指而遍示之。印明曰：

「唵(一) 啊(去)露力(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 啊(去)露力(二)」

「次作此印明印三遍，印香水器，捧持當額供養奉請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印明印三遍，印香水器，捧持當額供養奉請。」

華座印第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華座印第二十

「二手仰掌，二頭指二中指二無名指二小指各竪背相並著，二頭指各附著中指背，二頭指頭與二中指上文齊，二大指各附頭指下文。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手仰掌，二頭指二中指二無名指二小指各竪背相並著，二頭指各附著中指背，二頭指頭與二中指上文齊，二大指各附頭指下文。印明曰：

「唵(一) 鉢頭摩(二合)寐邏野(二) 莎嚩(二合)訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭摩(二合)寐邏野(二) 莎嚩(二合)訶(三)」

「次作此印誦明三遍，與諸聖者敷設花座。白言：『聖者善來。由本願力不捨大悲，來降赴此卑弊之處。開無等恩願垂加持，受斯供養滿有情願，各就本座。』作請坐印總請，想諸聖者各就座坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印誦明三遍，與諸聖者敷設花座。白言：『聖者善來。由本願力不捨大悲，來降赴此卑弊之處。開無等恩願垂加持，受斯供養滿有情願，各就本座。』作請坐印總請，想諸聖者各就座坐。」

請坐印第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請坐印第二十一

「二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉作拳，二大指雙屈入掌，二中指竪頭相拄，上下來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉作拳，二大指雙屈入掌，二中指竪頭相拄，上下來去。

「次作此印誦小心明三遍，請聖觀自在及請諸菩薩各就座坐。次請用軍茶利金剛結界嚴護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印誦小心明三遍，請聖觀自在及請諸菩薩各就座坐。次請用軍茶利金剛結界嚴護。」

除障印第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除障印第二十二

「二中指二無名指二小指掌內右押左相叉，二頭指斜竪頭相拄，二大指向身竪頭相拄。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二中指二無名指二小指掌內右押左相叉，二頭指斜竪頭相拄，二大指向身竪頭相拄。印明曰：

「唵(一) 耳㗚(二合)耳曩(去)伽(上)(二) 勃力(二合)婆夜(三) 弊(毘藥反)儞抳(四) 莎嚩(二合)訶(五)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 耳㗚(二合)耳曩(去)伽(上)(二) 勃力(二合)婆夜(三) 弊(毘藥反)儞抳(四) 莎嚩(二合)訶(五)(引)」

「次作此印，明印三遍，印一切花香供養物等，作淨除障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明印三遍，印一切花香供養物等，作淨除障。」

供養印第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養印第二十三

「二手合掌，二大指二中指二無名指二小指頭各右押左相叉，二頭指各捻中指背上節。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，二大指二中指二無名指二小指頭各右押左相叉，二頭指各捻中指背上節。印明曰：

「娜謨薩嚩勃陀(上)(一) 步地薩埵南(上)(二) 薩婆詑沃刈諦(三) 薩(僧邑反)頗囉(二合)伊摩𤙖(二合)(四) 伽(上)伽(上)那(去)紺(五) 莎縛(二合)訶(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨薩嚩勃陀(上)(一) 步地薩埵南(上)(二) 薩婆詑沃刈諦(三) 薩(僧邑反)頗囉(二合)伊摩𤙖(二合)(四) 伽(上)伽(上)那(去)紺(五) 莎縛(二合)訶(引)(六)」

「次作此印，明印三遍，想為種種供養聖者。當作種種讚歎三寶、讚歎聖觀自在，隨心所樂發願迴向、懺悔諸罪、發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明印三遍，想為種種供養聖者。當作種種讚歎三寶、讚歎聖觀自在，隨心所樂發願迴向、懺悔諸罪、發菩提心。」

求生印第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求生印第二十四

「二大指二小指竪頭相著微屈，二頭指二中指二無名指各竪散伸微屈，令頭間各相去一寸。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二大指二小指竪頭相著微屈，二頭指二中指二無名指各竪散伸微屈，令頭間各相去一寸。印明曰：

「唵(一) 鉢頭(途邑反二合)慕皤(菩餓反)婆(無何反)野(二) 莎(去)嚩(二合)訶(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢頭(途邑反二合)慕皤(菩餓反)婆(無何反)野(二) 莎(去)嚩(二合)訶(引)(三)」

「次作此印，明印三遍，顯示諸尊一切歡喜，擁護加被所求福願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印，明印三遍，顯示諸尊一切歡喜，擁護加被所求福願。」

根本印第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本印第二十五

「二手合掌虛掌內，二大指相並竪申，屈二頭指捻二大指頭上相拄。誦大心明、小心明，明印三遍，印頂上、左右髆上、喉上、心上。護身被甲則印藥上，誦大心明、小心明，明藥光護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌虛掌內，二大指相並竪申，屈二頭指捻二大指頭上相拄。誦大心明、小心明，明印三遍，印頂上、左右髆上、喉上、心上。護身被甲則印藥上，誦大心明、小心明，明藥光護。」

大心印第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大心印第二十六

「准前印，改左手當心仰申，改右手向外揚掌。誦大心明明印三遍，呈示聖觀自在，請願成辦一切事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，改左手當心仰申，改右手向外揚掌。誦大心明明印三遍，呈示聖觀自在，請願成辦一切事業。」

淨治珠明第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨治珠明第二十七

「唵(一) 暗沒哩(二合)耽儼袂室哩(二合)曳(二) 室唎(二合)忙(去)哩儞(輕呼)(三) 莎縛(二合)訶(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 暗沒哩(二合)耽儼袂室哩(二合)曳(二) 室唎(二合)忙(去)哩儞(輕呼)(三) 莎縛(二合)訶(引)(四)」

「以此明淨治念珠。當用蓮子或摩尼珠，以牛五淨浴之。一一珠明七遍，穿持繫畢又明一百八遍，如法受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此明淨治念珠。當用蓮子或摩尼珠，以牛五淨浴之。一一珠明七遍，穿持繫畢又明一百八遍，如法受持。」

數珠印第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數珠印第二十八

「右手取珠置於掌中，二手合掌大虛掌內。捧珠明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手取珠置於掌中，二手合掌大虛掌內。捧珠明曰：

「唵(一) 縛蘇(上)皤底(二) 室哩(二合)曳(三) 鉢特(二合)莽忙𭌆(四) 莎縛(二合)訶(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 縛蘇(上)皤底(二) 室哩(二合)曳(三) 鉢特(二合)莽忙𭌆(四) 莎縛(二合)訶(引)(五)」

「此明又明珠一千八十遍，清淨受持。每取珠時，三遍明珠。二手當心相去六寸，或當鼻前，二手五指各攢捻念珠，捻一一珠與明同了，斷諸緣慮一心凝目，想念聖觀自在陀羅尼字，圓光身心光明如日不令錯亂。隨所力念乃至千萬，身極疲頓誦念方息。開目瞻覩聖觀自在，合掌頂禮，種種讚歎聖觀自在。出道場時復獻香水。作是思惟：『我當以何方便，令諸有情永免生死證入菩提？』若成就藥者，瞻想聖觀自在，一心係藥捷捷誦明，候太陰太陽盈復。如本藥現煖、煙、增、光，藥即成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明又明珠一千八十遍，清淨受持。每取珠時，三遍明珠。二手當心相去六寸，或當鼻前，二手五指各攢捻念珠，捻一一珠與明同了，斷諸緣慮一心凝目，想念聖觀自在陀羅尼字，圓光身心光明如日不令錯亂。隨所力念乃至千萬，身極疲頓誦念方息。開目瞻覩聖觀自在，合掌頂禮，種種讚歎聖觀自在。出道場時復獻香水。作是思惟：『我當以何方便，令諸有情永免生死證入菩提？』若成就藥者，瞻想聖觀自在，一心係藥捷捷誦明，候太陰太陽盈復。如本藥現煖、煙、增、光，藥即成就。」

解界印第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解界印第二十九

「二無名指掌內右押左相鉤，二大指捻二無名指甲上，二中指竪頭相拄，二頭指附二中指背相著，二小指並竪相著。印明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二無名指掌內右押左相鉤，二大指捻二無名指甲上，二中指竪頭相拄，二頭指附二中指背相著，二小指並竪相著。印明曰：

「唵(一) 紇哩(二合)阿(上)參(去)忙擬矃(二) 虎𤙖(二合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 紇哩(二合)阿(上)參(去)忙擬矃(二) 虎𤙖(二合)(三)」

「次作此印誦明七遍，左轉三匝解結壇界。若解界已，又獻香水供養發遣，作前迎印向外撥之，送諸聖者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作此印誦明七遍，左轉三匝解結壇界。若解界已，又獻香水供養發遣，作前迎印向外撥之，送諸聖者。」

五淨明第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五淨明第三十

「唵(一) 耶輸(上)提(二) 莎縛(二合)訶(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 耶輸(上)提(二) 莎縛(二合)訶(引)(三)」

「明者若食觸穢食時，以此明淨牛五淨一百八遍，以茅草攪令相和，服之解其觸穢，即得清淨。一切藥物供養器物，香水香花、塗香燒香、飲食然燈、磨香喫食、著脫衣服、灑水澡浴作淨，皆用小心明明之五遍，威光增澤遣治諸障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明者若食觸穢食時，以此明淨牛五淨一百八遍，以茅草攪令相和，服之解其觸穢，即得清淨。一切藥物供養器物，香水香花、塗香燒香、飲食然燈、磨香喫食、著脫衣服、灑水澡浴作淨，皆用小心明明之五遍，威光增澤遣治諸障。」

如意輪陀羅尼經壇法品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼大曼茶羅印三昧耶，成就世間三種藥法，令世人民見聞歡喜而相愛敬。當候太陰太陽蝕時，預二七日於閑靜處，方量四肘或復五肘或復八肘，隨自力能，如法掘地，除去惡土瓦石骨木，以淨黃土培築平填。初瞿摩夷塗，次黃土泥塗，次香泥塗精細泥飾。分為二院，內院當心畫三十二葉開敷蓮花，於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結加趺坐，顏貌熙怡身金色相，首戴寶冠冠有化佛。菩薩左手執開蓮花，當其臺上畫如意寶珠，右手作說法相。天諸衣服珠璫環釧，七寶瓔珞種種莊嚴，身放眾光。東面畫圓滿意願明王，左畫白衣觀世音母菩薩；北面畫大勢至菩薩，左畫多羅菩薩；西面畫馬頭觀世音明王，左畫一髻羅剎女；南面畫四面觀世音明王，左畫毘俱胝菩薩。是等菩薩，寶冠珠瓔耳璫環釧，天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花上半加趺坐。外院東面畫天帝釋，左右畫諸天眾圍繞；南面畫焰魔王(云閻羅王)，左右畫諸鬼母眾圍繞；西面畫水天王，左右畫難陀龍王、烏波難馱龍王及諸龍王眾圍繞；北面畫多聞天王，左右畫諸藥叉眾圍繞；東南面畫火天神，左右畫苦行仙眾圍繞；西南面畫羅剎王，左右畫諸羅剎眾圍繞；西北面畫風天王，左右畫風天眾圍繞；東北面畫大自在天王，左右畫宮槃茶鬼眾圍遶。又東面畫日天子，左右畫七星天眾圍繞；又西面畫月天子，左右畫七星天眾圍繞；又西面畫地天神，左右畫諸藥叉神圍遶。又東面畫大梵天王，左右畫諸梵眾天圍遶；又西面畫阿素落王，左右畫阿素洛僕從圍遶。又西門畫始縛(無可反)婆歌(呼我反)明王。是等天神各執器仗，種種衣服如法莊嚴，半加趺坐。內外院界畫寶階道。內院界上遍畫種種色如意寶珠，繞畫火焰。外院界上遍畫獨股金剛杵，令頭相次，繞畫火焰。此祕密曼茶羅三昧耶，力不逮者但畫座位，各於位上題書名字，作法供養亦得成就。若畫匠畫時，清淨澡浴著淨衣服，每日與授八戒齋法。如法畫飾，彩色筆盞皆淨好者。若畫飾已，明者淨浴著淨衣服，依法作治護身護伴、結界、奉請，香水供養，燒沈水香、白檀香、安悉香、薰陸香。壇內聖觀自在前，敷蓮荷葉置於藥器，以蓮花葉蓋覆器上，加牛五淨㵶灑藥上，并印護持。各依位次，獻諸香水、香花、果蓏、三白飲食，及諸飲食、酥油燈鬘如法供養。則當呈示三昧耶，令普照知。其奉請香水及獻香水香花、塗香燒香、果蓏飲食燈明，皆印加持明之三遍。此祕密曼拏羅三昧耶，是聖觀自在現身與願處，是一切諸天明仙神敬讚歎守護處，是諸有情蠲除一切罪障處，是成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼大曼茶羅印三昧耶，成就世間三種藥法，令世人民見聞歡喜而相愛敬。當候太陰太陽蝕時，預二七日於閑靜處，方量四肘或復五肘或復八肘，隨自力能，如法掘地，除去惡土瓦石骨木，以淨黃土培築平填。初瞿摩夷塗，次黃土泥塗，次香泥塗精細泥飾。分為二院，內院當心畫三十二葉開敷蓮花，於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結加趺坐，顏貌熙怡身金色相，首戴寶冠冠有化佛。菩薩左手執開蓮花，當其臺上畫如意寶珠，右手作說法相。天諸衣服珠璫環釧，七寶瓔珞種種莊嚴，身放眾光。東面畫圓滿意願明王，左畫白衣觀世音母菩薩；北面畫大勢至菩薩，左畫多羅菩薩；西面畫馬頭觀世音明王，左畫一髻羅剎女；南面畫四面觀世音明王，左畫毘俱胝菩薩。是等菩薩，寶冠珠瓔耳璫環釧，天諸衣服種種莊嚴，坐蓮花上半加趺坐。外院東面畫天帝釋，左右畫諸天眾圍繞；南面畫焰魔王(云閻羅王)，左右畫諸鬼母眾圍繞；西面畫水天王，左右畫難陀龍王、烏波難馱龍王及諸龍王眾圍繞；北面畫多聞天王，左右畫諸藥叉眾圍繞；東南面畫火天神，左右畫苦行仙眾圍繞；西南面畫羅剎王，左右畫諸羅剎眾圍繞；西北面畫風天王，左右畫風天眾圍繞；東北面畫大自在天王，左右畫宮槃茶鬼眾圍遶。又東面畫日天子，左右畫七星天眾圍繞；又西面畫月天子，左右畫七星天眾圍繞；又西面畫地天神，左右畫諸藥叉神圍遶。又東面畫大梵天王，左右畫諸梵眾天圍遶；又西面畫阿素落王，左右畫阿素洛僕從圍遶。又西門畫始縛(無可反)婆歌(呼我反)明王。是等天神各執器仗，種種衣服如法莊嚴，半加趺坐。內外院界畫寶階道。內院界上遍畫種種色如意寶珠，繞畫火焰。外院界上遍畫獨股金剛杵，令頭相次，繞畫火焰。此祕密曼茶羅三昧耶，力不逮者但畫座位，各於位上題書名字，作法供養亦得成就。若畫匠畫時，清淨澡浴著淨衣服，每日與授八戒齋法。如法畫飾，彩色筆盞皆淨好者。若畫飾已，明者淨浴著淨衣服，依法作治護身護伴、結界、奉請，香水供養，燒沈水香、白檀香、安悉香、薰陸香。壇內聖觀自在前，敷蓮荷葉置於藥器，以蓮花葉蓋覆器上，加牛五淨㵶灑藥上，并印護持。各依位次，獻諸香水、香花、果蓏、三白飲食，及諸飲食、酥油燈鬘如法供養。則當呈示三昧耶，令普照知。其奉請香水及獻香水香花、塗香燒香、果蓏飲食燈明，皆印加持明之三遍。此祕密曼拏羅三昧耶，是聖觀自在現身與願處，是一切諸天明仙神敬讚歎守護處，是諸有情蠲除一切罪障處，是成

就世出世間二種藥處。增長福蘊，命終當得往生西方極樂剎土，蓮花化生，著天衣服而自莊嚴，識宿命智，乃至菩提不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就世出世間二種藥處。增長福蘊，命終當得往生西方極樂剎土，蓮花化生，著天衣服而自莊嚴，識宿命智，乃至菩提不墮惡道。」

如意輪陀羅尼經佩藥品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經佩藥品第六

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼明，有三種藥：一者佩藥、二者含藥、三者眼藥。言佩藥者，等分當用牛黃、白栴檀香、欝金香、龍腦香、麝香、丁香、白荳𦽛、紅蓮花鬚、青蓮花葉、肉荳𦽛、素靺囉拏鉢怛囉(唐翻曼陀羅葉，餘本譯云金薄，未詳)、石蜜，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和擣篵為丸。和擣藥時調調誦明，明藥不絕特勿世語，法即成就。盛藥器中置於壇內聖觀自在前，誦根本明、大心明、小心明加法藥，乃至太陽太陰盈復圓滿，藥現煖、煙、增、光。若煖相現，燒薰衣服、佩戴、點額上瞼上眉間上者，則謂一切人民愛敬遵崇教命。若煙相現，燒薰衣服、佩戴、點者則得安怛陀那自在成就。若增相現，薰衣點佩福德增壽，一切鬼神怖不相嬈，魍魎諸病皆得除差。若光相現，薰衣點佩則證神通明仙之位，國王王子、后妃婇女、宰官僚佐、男女大小，見令歡喜敬事供養，施諸財寶隨順讚歎。一切災厄宿障、五無間罪，應墮阿毘地獄者亦皆消滅。由明藥成，福德增盛，人所覩見而不厭怠，獲大勝願，猶如日輪隨方至處除世幽冥。一切觀愛諸事成辦，水難火難、刀杖毒藥、蠱毒呪咀、虎狼毒虫悉不災害。設復有人臨當刑戮，以藥熏佩，由藥勢力，刀尋段壞而得解脫。若復有人杻械枷鎖禁繫牢獄，以藥熏佩而得解脫。是持明者作此法時，應當至心誠信斯法勿懷疑惑，依法修治必不虛也(此藥有毒，持勿妄服)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是祕密如意輪陀羅尼明，有三種藥：一者佩藥、二者含藥、三者眼藥。言佩藥者，等分當用牛黃、白栴檀香、欝金香、龍腦香、麝香、丁香、白荳𦽛、紅蓮花鬚、青蓮花葉、肉荳𦽛、素靺囉拏鉢怛囉(唐翻曼陀羅葉，餘本譯云金薄，未詳)、石蜜，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和擣篵為丸。和擣藥時調調誦明，明藥不絕特勿世語，法即成就。盛藥器中置於壇內聖觀自在前，誦根本明、大心明、小心明加法藥，乃至太陽太陰盈復圓滿，藥現煖、煙、增、光。若煖相現，燒薰衣服、佩戴、點額上瞼上眉間上者，則謂一切人民愛敬遵崇教命。若煙相現，燒薰衣服、佩戴、點者則得安怛陀那自在成就。若增相現，薰衣點佩福德增壽，一切鬼神怖不相嬈，魍魎諸病皆得除差。若光相現，薰衣點佩則證神通明仙之位，國王王子、后妃婇女、宰官僚佐、男女大小，見令歡喜敬事供養，施諸財寶隨順讚歎。一切災厄宿障、五無間罪，應墮阿毘地獄者亦皆消滅。由明藥成，福德增盛，人所覩見而不厭怠，獲大勝願，猶如日輪隨方至處除世幽冥。一切觀愛諸事成辦，水難火難、刀杖毒藥、蠱毒呪咀、虎狼毒虫悉不災害。設復有人臨當刑戮，以藥熏佩，由藥勢力，刀尋段壞而得解脫。若復有人杻械枷鎖禁繫牢獄，以藥熏佩而得解脫。是持明者作此法時，應當至心誠信斯法勿懷疑惑，依法修治必不虛也(此藥有毒，持勿妄服)。」

如意輪陀羅尼經含藥品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經含藥品第七

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明含香法者，世間一切恭敬愛樂。等分當以龍腦香、麝香、欝金香、牛黃，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和擣研，以天雨水和丸如麻子。盛藥器中置於壇內聖觀自在前，誦根本陀羅尼明、大心明、小心明。作成就法，候太陰太陽盈復圓滿。藥若煖、煙、增、光明現，驗斯相成密處陰乾。若煖相現，含持誦念，攝諸人民相敬讚歎，口諸疾病皆悉除差，口氣香潔。若煙相現，含持誦念，心所願求自然圓滿，除諸災患語業清淨，薄除垢障見者敬伏。若增相現，含持誦念，壽命增遠，魍魎鬼神見皆怖走。若光相現，含持誦念，則證神通明仙之位，識宿命智，五無間罪自然除滅，世間諸難皆得解脫。國王王子、后妃婇女、宰官人民、外道等輩，見聞講論種種言詞，悉皆信受歡喜聽聞攝伏供事，施諸財寶一切成辦。如轉輪王曼馱多慈育天下，得與帝釋同一床坐。是持明者含斯藥力，乃至有所聽聞持皆不忘，世間智慧辯說無礙，言音和雅如緊那羅令眾樂聞。若含斯藥入陣鬪戰，定勝他軍。若常含藥依法誦念，聖觀自在現斯人前，與所求願隨心滿足。又法作四肘曼茶羅，基高尺二寸，平治填拭，以瞿摩夷、黃土埿，白栴檀香埿塗。壇上置聖觀自在像，像面向西，香花燈明三時布獻，唯除苦花臭花。沈水香、白栴檀香燒焯供養。以白栴檀木作摩尼幢，棖量高一肘，幢頭繒綵莊嚴，下垂幡帶。幢頭置摩尼珠，其珠以紅頗梨或用水精，皆淨無瑕翳。其幢置壇心上，以七丸藥懸置幢上。壇西作法面東趺坐，誦根本陀羅尼明、大心明、小心明，啟請聖觀自在、帝釋天、大梵天、四天王天、持明仙、濕婆麼㰤明王、一髻羅剎女、度底使者。時別一千八十遍，燒香散花，梵音讚歎而供養之。滿一百日夜，於聖觀自在所求如願，一切攝伏隨順安住，得與呪仙同行，業緣諸仙敬護，直至命終請往使處必不疑也。此名如意密使之法。夫用藥者，應以藥丸隨日多少作末，石蜜和丸，盛銀器中，大心明、小心明明一千八十遍，持藥一明一觸菩薩二足一百八遍，置密淨處。每欲含時明三七遍，含持默誦三明一百八遍，一切鬼神難調伏者而皆降伏，隨心驅使速得成辦。若含若帶，所向之處見者歡喜無不和偶，能成一切祕妙之事。若入王宮、若入僧中、若入聚落、若入外道，皆密含藥默誦明，攝善言相教，則得一切順伏相向樂同一處，心所念求為皆成就，常得貴人愛敬供養。若常如法作是法者，於日日中應受種種上妙供養，若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利。以是因緣，聖觀自在於一切時護如愛子，與大自在。作是法者，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明含香法者，世間一切恭敬愛樂。等分當以龍腦香、麝香、欝金香、牛黃，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和擣研，以天雨水和丸如麻子。盛藥器中置於壇內聖觀自在前，誦根本陀羅尼明、大心明、小心明。作成就法，候太陰太陽盈復圓滿。藥若煖、煙、增、光明現，驗斯相成密處陰乾。若煖相現，含持誦念，攝諸人民相敬讚歎，口諸疾病皆悉除差，口氣香潔。若煙相現，含持誦念，心所願求自然圓滿，除諸災患語業清淨，薄除垢障見者敬伏。若增相現，含持誦念，壽命增遠，魍魎鬼神見皆怖走。若光相現，含持誦念，則證神通明仙之位，識宿命智，五無間罪自然除滅，世間諸難皆得解脫。國王王子、后妃婇女、宰官人民、外道等輩，見聞講論種種言詞，悉皆信受歡喜聽聞攝伏供事，施諸財寶一切成辦。如轉輪王曼馱多慈育天下，得與帝釋同一床坐。是持明者含斯藥力，乃至有所聽聞持皆不忘，世間智慧辯說無礙，言音和雅如緊那羅令眾樂聞。若含斯藥入陣鬪戰，定勝他軍。若常含藥依法誦念，聖觀自在現斯人前，與所求願隨心滿足。又法作四肘曼茶羅，基高尺二寸，平治填拭，以瞿摩夷、黃土埿，白栴檀香埿塗。壇上置聖觀自在像，像面向西，香花燈明三時布獻，唯除苦花臭花。沈水香、白栴檀香燒焯供養。以白栴檀木作摩尼幢，棖量高一肘，幢頭繒綵莊嚴，下垂幡帶。幢頭置摩尼珠，其珠以紅頗梨或用水精，皆淨無瑕翳。其幢置壇心上，以七丸藥懸置幢上。壇西作法面東趺坐，誦根本陀羅尼明、大心明、小心明，啟請聖觀自在、帝釋天、大梵天、四天王天、持明仙、濕婆麼㰤明王、一髻羅剎女、度底使者。時別一千八十遍，燒香散花，梵音讚歎而供養之。滿一百日夜，於聖觀自在所求如願，一切攝伏隨順安住，得與呪仙同行，業緣諸仙敬護，直至命終請往使處必不疑也。此名如意密使之法。夫用藥者，應以藥丸隨日多少作末，石蜜和丸，盛銀器中，大心明、小心明明一千八十遍，持藥一明一觸菩薩二足一百八遍，置密淨處。每欲含時明三七遍，含持默誦三明一百八遍，一切鬼神難調伏者而皆降伏，隨心驅使速得成辦。若含若帶，所向之處見者歡喜無不和偶，能成一切祕妙之事。若入王宮、若入僧中、若入聚落、若入外道，皆密含藥默誦明，攝善言相教，則得一切順伏相向樂同一處，心所念求為皆成就，常得貴人愛敬供養。若常如法作是法者，於日日中應受種種上妙供養，若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利。以是因緣，聖觀自在於一切時護如愛子，與大自在。作是法者，除不至心。

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如意輪陀羅尼經眼藥品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經眼藥品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明眼藥法者，令諸有情獲大勝利如意成就，聖觀自在與所求願一切圓滿。其藥等分雄黃、迦俱婆昵夜珊(唐云蒼耳子燒取瀝，餘本譯云取蒼耳子人)、紅蓮華鬚、青蓮花葉、牛黃、欝金香、黃[木*薑](餘本譯云乾薑，未詳)、小折(一云象膽，二本小柏)、蓽茇、胡椒、海水沫，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和蔦研。又以麝香、龍腦香、自生石蜜，各減前藥半分，相和精研。盛銅器中，置壇內聖觀自在前，誦根本明、大心明、小心明。作成就法，當候日月盈復圓滿，藥煖、煙、增、光現，藥則成就。隨上中下成就證相，先以藥塗聖觀自在足下，於諸有情起大悲心，當誦前三明一百八遍，則當塗眼。所有翳障、白暈眵淚、赤膜雀目、胎赤風赤、眼中努肉皆得除差。第二度塗者，所有頭痛或頭半痛、口諸疾病、壯熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差。第三度塗者，一切諸惡神病鬼病癲癎風病，乃至八萬四千神鬼種種病惱悉得除愈。第四度塗者，一切作障毘那夜迦、諸魔鬼神皆怖遠離。第五度塗者，一切怨難兵陣鬪諍皆得勝利，有大威德。第六度塗者，一切重罪五無間業，應墮阿毘地獄之者，及諸惡夢一切災怪、不吉祥相悉皆除滅。第七度塗者，國王王子、后妃婇女、宰官僚佐、一切男女悉皆隨順，信向愛樂而為供養。第二七度塗者，得大自在。第三七度塗者，福殖如王，一切人民悉伏隨順親近供養。第四七度塗者，一切藥叉及藥叉女種族眷屬，隨意攝伏任為給使。第五七度塗者，一切羅剎及羅剎女、一切阿修羅及阿修羅女、一切龍及龍女，自在攝伏皆為給使。第六七度塗者，一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼，現種種形隨意給使，乃至菩提隨逐擁護。第七七度塗者，摩訶迦羅神、鬼子母神、八部諸神而皆攝伏隨從擁護。第八七度塗者，能見一切隱形仙輩。第九七度塗者，能見地中一切伏藏。第十七度塗者，能見諸仙人宮，阿修羅宮一切門開，見彼宮中一切出入。第十一七度塗者，入於山林能見一切藥精現形威光赫奕，求之長壽及大勢力，採取如意。第十二七度塗者，能開諸山神仙宮門。是中神仙迎持明者，入須仙藥則得如意。第十三七度塗者，能開海中一切龍宮，見中龍眾一切歡喜無有障礙。第十四七度塗者，能見欲界諸神宮室一切門開。第十五七度塗者，夜行黑闇明見如晝。第十六七度塗者，能見水際、金剛際、風輪際、空際。第十七七度塗者，能見四天王天，亦能下見地獄受苦有情，令彼有情皆得解脫。第十八七度塗者，威光如日破諸黑闇。第十九七度塗者，能見聖執 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明眼藥法者，令諸有情獲大勝利如意成就，聖觀自在與所求願一切圓滿。其藥等分雄黃、迦俱婆昵夜珊(唐云蒼耳子燒取瀝，餘本譯云取蒼耳子人)、紅蓮華鬚、青蓮花葉、牛黃、欝金香、黃[木*薑](餘本譯云乾薑，未詳)、小折(一云象膽，二本小柏)、蓽茇、胡椒、海水沫，塗壇結界，明藥一千八十遍，相和蔦研。又以麝香、龍腦香、自生石蜜，各減前藥半分，相和精研。盛銅器中，置壇內聖觀自在前，誦根本明、大心明、小心明。作成就法，當候日月盈復圓滿，藥煖、煙、增、光現，藥則成就。隨上中下成就證相，先以藥塗聖觀自在足下，於諸有情起大悲心，當誦前三明一百八遍，則當塗眼。所有翳障、白暈眵淚、赤膜雀目、胎赤風赤、眼中努肉皆得除差。第二度塗者，所有頭痛或頭半痛、口諸疾病、壯熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差。第三度塗者，一切諸惡神病鬼病癲癎風病，乃至八萬四千神鬼種種病惱悉得除愈。第四度塗者，一切作障毘那夜迦、諸魔鬼神皆怖遠離。第五度塗者，一切怨難兵陣鬪諍皆得勝利，有大威德。第六度塗者，一切重罪五無間業，應墮阿毘地獄之者，及諸惡夢一切災怪、不吉祥相悉皆除滅。第七度塗者，國王王子、后妃婇女、宰官僚佐、一切男女悉皆隨順，信向愛樂而為供養。第二七度塗者，得大自在。第三七度塗者，福殖如王，一切人民悉伏隨順親近供養。第四七度塗者，一切藥叉及藥叉女種族眷屬，隨意攝伏任為給使。第五七度塗者，一切羅剎及羅剎女、一切阿修羅及阿修羅女、一切龍及龍女，自在攝伏皆為給使。第六七度塗者，一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼，現種種形隨意給使，乃至菩提隨逐擁護。第七七度塗者，摩訶迦羅神、鬼子母神、八部諸神而皆攝伏隨從擁護。第八七度塗者，能見一切隱形仙輩。第九七度塗者，能見地中一切伏藏。第十七度塗者，能見諸仙人宮，阿修羅宮一切門開，見彼宮中一切出入。第十一七度塗者，入於山林能見一切藥精現形威光赫奕，求之長壽及大勢力，採取如意。第十二七度塗者，能開諸山神仙宮門。是中神仙迎持明者，入須仙藥則得如意。第十三七度塗者，能開海中一切龍宮，見中龍眾一切歡喜無有障礙。第十四七度塗者，能見欲界諸神宮室一切門開。第十五七度塗者，夜行黑闇明見如晝。第十六七度塗者，能見水際、金剛際、風輪際、空際。第十七七度塗者，能見四天王天，亦能下見地獄受苦有情，令彼有情皆得解脫。第十八七度塗者，威光如日破諸黑闇。第十九七度塗者，能見聖執

金剛菩薩，祈乞諸願悉皆滿足。第二十七度塗者，能見聖觀自在，與所求願悉皆滿足。第二十一七度塗者，能得神通，觀見色界諸天宮殿，自在遊戲出入無礙，復見十方一切剎海諸佛菩薩獨覺聲聞會眾淨佛國土。若一年塗者，密持三明得淨五眼，功德福蘊、神通威力轉更增長齊諸天等。每塗藥時，銅箸搵藥明三七遍，點塗眼中，如法持明。若諸有情修持斯法求於勝願，當深信解勿生疑惑，常於有情生大悲心學佛智慧，即得成就如向所說一切事業，必不虛也。作此法者，心生疑惑復不專功，所作諸法則不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛菩薩，祈乞諸願悉皆滿足。第二十七度塗者，能見聖觀自在，與所求願悉皆滿足。第二十一七度塗者，能得神通，觀見色界諸天宮殿，自在遊戲出入無礙，復見十方一切剎海諸佛菩薩獨覺聲聞會眾淨佛國土。若一年塗者，密持三明得淨五眼，功德福蘊、神通威力轉更增長齊諸天等。每塗藥時，銅箸搵藥明三七遍，點塗眼中，如法持明。若諸有情修持斯法求於勝願，當深信解勿生疑惑，常於有情生大悲心學佛智慧，即得成就如向所說一切事業，必不虛也。作此法者，心生疑惑復不專功，所作諸法則不成就。」

如意輪陀羅尼經護摩品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經護摩品第九

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明護摩法，饒益有情，成就一切最勝之法，破諸蓋障止諸怨敵，一切毘那夜迦不相障惱，一切人民見皆歡喜。於清淨處方量三肘淨治塗地，當中圓一肘深半肘穿火爐坑，瞿摩夷黃土泥，如法摩拭。白栴檀木長二把半截之，鑪中累燒。等分以稻穀花、白芥子、沈水香和酥蜜乳酪，於五更時護摩一千八十遍，五無間罪一切業障一時消滅。若經七日作護摩者，壽命無夭，出諸重罪，得身清淨。若二七日作護摩者，福壽增越，國王王子輔相人民見其愛敬如事火天。若三七日作護摩者，三十三天釋提桓因并諸天眾日月天子，皆來擁護與諸願滿。四天王神持明仙眾并諸眷屬，皆來擁護與其効驗。執金剛菩薩與大勝願。聖觀自在當現其身，授加大願隨意滿足，令世人民皆當敬伏。若天亢旱，以白芥子和酥，三日三夜如法護摩，則降甘雨。若多霖雨，取護摩灰，仰觀空中明一百八遍，上散空中，其雨即晴。若災風雹雨卒暴起時，用護摩灰明一百八遍，望向散之，風雹即止。若常依法誦念明者，威德神力而無所畏如那羅延，捨此身後即生西方極樂世界，隨所生處常識宿命，乃至菩提不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是陀羅尼明護摩法，饒益有情，成就一切最勝之法，破諸蓋障止諸怨敵，一切毘那夜迦不相障惱，一切人民見皆歡喜。於清淨處方量三肘淨治塗地，當中圓一肘深半肘穿火爐坑，瞿摩夷黃土泥，如法摩拭。白栴檀木長二把半截之，鑪中累燒。等分以稻穀花、白芥子、沈水香和酥蜜乳酪，於五更時護摩一千八十遍，五無間罪一切業障一時消滅。若經七日作護摩者，壽命無夭，出諸重罪，得身清淨。若二七日作護摩者，福壽增越，國王王子輔相人民見其愛敬如事火天。若三七日作護摩者，三十三天釋提桓因并諸天眾日月天子，皆來擁護與諸願滿。四天王神持明仙眾并諸眷屬，皆來擁護與其効驗。執金剛菩薩與大勝願。聖觀自在當現其身，授加大願隨意滿足，令世人民皆當敬伏。若天亢旱，以白芥子和酥，三日三夜如法護摩，則降甘雨。若多霖雨，取護摩灰，仰觀空中明一百八遍，上散空中，其雨即晴。若災風雹雨卒暴起時，用護摩灰明一百八遍，望向散之，風雹即止。若常依法誦念明者，威德神力而無所畏如那羅延，捨此身後即生西方極樂世界，隨所生處常識宿命，乃至菩提不墮惡道。

「世尊！此如意輪陀羅尼明，無量功德踰海無極。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，能依斯法不生疑惑，書寫讀誦常受持者，心有憶持一切事業，皆盡如意得大威德。時諸四部信男信女皆悉愛敬，持明仙王與諸仙眾冥密守護，加祐福事自然成辦，得大尊貴恭敬供養。一切財寶真珠摩尼、金銀琉璃、珂貝璧玉、衣服樂具而皆豐足，獲大福植諸願滿故。是持明者得斯吉祥如意悉地，勿輕泄人，所獲神力永無退失。世尊！此如意輪陀羅尼明印明，威神如是，甚為希有。或淨不淨能成有情，心寂法海入諸三昧，神道遊戲住佛菩提。以斯因緣，我以大悲成熟有情。唯希如來加持覆護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此如意輪陀羅尼明，無量功德踰海無極。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女，能依斯法不生疑惑，書寫讀誦常受持者，心有憶持一切事業，皆盡如意得大威德。時諸四部信男信女皆悉愛敬，持明仙王與諸仙眾冥密守護，加祐福事自然成辦，得大尊貴恭敬供養。一切財寶真珠摩尼、金銀琉璃、珂貝璧玉、衣服樂具而皆豐足，獲大福植諸願滿故。是持明者得斯吉祥如意悉地，勿輕泄人，所獲神力永無退失。世尊！此如意輪陀羅尼明印明，威神如是，甚為希有。或淨不淨能成有情，心寂法海入諸三昧，神道遊戲住佛菩提。以斯因緣，我以大悲成熟有情。唯希如來加持覆護。」

如意輪陀羅尼經囑累品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意輪陀羅尼經囑累品第十

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！大慈悲者！能善說此如意輪陀羅尼明。是法於贍部洲，利樂成熟一切有情菩提善根。若有有情發心，於此如意輪陀羅尼明，讀誦受持恒不間者，則此生中證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶。非但現世得大福利，亦於當生獲大功德。是故一切天龍八部皆應敬護，如事火天。我以持此明者付囑於汝，常勤加護。念斯明者得其證驗，見信汝身。我已隨喜。」爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我於無量劫來，以大悲力受如來教、付囑有情，常隨擁護與其効驗。唯佛證知。為於有情說此如意輪陀羅尼明，若受持者依課誦持，得願滿足證成不難。承佛神力，得作如是救苦有情。」爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已，一切大眾皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！大慈悲者！能善說此如意輪陀羅尼明。是法於贍部洲，利樂成熟一切有情菩提善根。若有有情發心，於此如意輪陀羅尼明，讀誦受持恒不間者，則此生中證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶。非但現世得大福利，亦於當生獲大功德。是故一切天龍八部皆應敬護，如事火天。我以持此明者付囑於汝，常勤加護。念斯明者得其證驗，見信汝身。我已隨喜。」爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我於無量劫來，以大悲力受如來教、付囑有情，常隨擁護與其効驗。唯佛證知。為於有情說此如意輪陀羅尼明，若受持者依課誦持，得願滿足證成不難。承佛神力，得作如是救苦有情。」爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已，一切大眾皆大歡喜信受奉行。