七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法

唐善無畏奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐善無畏奉 詔譯

獨部別行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨部別行

na maḥ sa pta nāṃ sa mya ksaṃ bu ddhā ko ṭi nāṃ ta dya thā oṃ ca le cu le cā ddhe svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa pta nāṃ sa mya ksaṃ bu ddhā ko ṭi nāṃ ta dya thā oṃ ca le cu le cā ddhe svā hā

總攝二十五部大曼荼羅尼印。以二手無名指小指相叉於內，二中指直竪相拄，二頭指屈附二中指第一節，二母指捻左右手無名指中節。若有召請，二頭指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝二十五部大曼荼羅尼印。以二手無名指小指相叉於內，二中指直竪相拄，二頭指屈附二中指第一節，二母指捻左右手無名指中節。若有召請，二頭指來去。

佛言：「此呪印能滅十惡、五逆一切重罪，成就一切白法，具戒清潔速得菩提。若在家人，縱不斷酒肉妻子，但依我法無不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此呪印能滅十惡、五逆一切重罪，成就一切白法，具戒清潔速得菩提。若在家人，縱不斷酒肉妻子，但依我法無不成就。」

佛言：「若求成就，先依壇法，不同諸部廣修供養，堀地，香泥塗之。所建立以一面淨鏡未曾用者，於佛像前，月十五日夜隨力供養，燒安悉香及清淨水。先當靜心無所思惟，然後結印誦呪，呪鏡一百八遍，以囊匣盛鏡，常得將隨身。後欲念誦，但以此鏡置於面前結印誦呪，依鏡為壇即得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若求成就，先依壇法，不同諸部廣修供養，堀地，香泥塗之。所建立以一面淨鏡未曾用者，於佛像前，月十五日夜隨力供養，燒安悉香及清淨水。先當靜心無所思惟，然後結印誦呪，呪鏡一百八遍，以囊匣盛鏡，常得將隨身。後欲念誦，但以此鏡置於面前結印誦呪，依鏡為壇即得成就。」

佛言：「欲持此呪，於十五日夜清淨澡浴著新淨衣，面向東方半跏正坐，置鏡在前，隨有香華清淨水諸物。先當靜心絕思，然後結印印於心上，誦此呪一百八遍。誦此呪時，能使短命眾生還得增壽。加摩羅疾尚得除差，何況餘病，若不消差無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲持此呪，於十五日夜清淨澡浴著新淨衣，面向東方半跏正坐，置鏡在前，隨有香華清淨水諸物。先當靜心絕思，然後結印印於心上，誦此呪一百八遍。誦此呪時，能使短命眾生還得增壽。加摩羅疾尚得除差，何況餘病，若不消差無有是處。」

佛言：「若人一心靜思，誦滿二十萬遍四十六十萬遍，世出世法無不稱遂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人一心靜思，誦滿二十萬遍四十六十萬遍，世出世法無不稱遂。」

佛言：「若在家人，平旦清水漱口，未葷血時，面向東方對鏡結印，誦呪一百八遍。如是不斷四十九日，有吉祥事。准提菩薩令二聖者常隨其人，心有所念皆於耳邊一一具說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若在家人，平旦清水漱口，未葷血時，面向東方對鏡結印，誦呪一百八遍。如是不斷四十九日，有吉祥事。准提菩薩令二聖者常隨其人，心有所念皆於耳邊一一具說。」

佛言：「短命多病眾生，月十五日夜燒安悉香，誦呪結印一百八遍，魔鬼失心野狐惡病，皆於鏡中現其本身，殺放隨意更再不來，增壽無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「短命多病眾生，月十五日夜燒安悉香，誦呪結印一百八遍，魔鬼失心野狐惡病，皆於鏡中現其本身，殺放隨意更再不來，增壽無量。」

佛言：「若人無福德相，求官不遷，對鏡常誦此呪，福德官當能稱遂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人無福德相，求官不遷，對鏡常誦此呪，福德官當能稱遂。」

佛言：「若人欲有所作，先當思惟准提聖者，正念此呪具滿七遍，端身，少頃其身自然搖動，即知能遂及以吉慶。若身剛強向前向後，即知不遂必有災難。」佛言：「欲知此法成不成，依法誦呪具滿七日，便於夢中見佛菩薩及以華菓，口吐黑物、後喫白物，即知成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人欲有所作，先當思惟准提聖者，正念此呪具滿七遍，端身，少頃其身自然搖動，即知能遂及以吉慶。若身剛強向前向後，即知不遂必有災難。」佛言：「欲知此法成不成，依法誦呪具滿七日，便於夢中見佛菩薩及以華菓，口吐黑物、後喫白物，即知成就。」

佛言：「此陀羅尼有大勢力，至心誦持必當自證，能令枯樹生華，何況世間果報。若常誦持，水火刀兵、怨家毒藥皆不能害。若卒為鬼神傷死，結印誦呪七遍，以印印心，皆令却活。舍宅不安、鬼神作禍，呪土四塊鎮之即去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此陀羅尼有大勢力，至心誦持必當自證，能令枯樹生華，何況世間果報。若常誦持，水火刀兵、怨家毒藥皆不能害。若卒為鬼神傷死，結印誦呪七遍，以印印心，皆令却活。舍宅不安、鬼神作禍，呪土四塊鎮之即去。」

佛言：「若人六親不和、不相愛念，依法誦呪所向和合，聞名見身皆生歡喜，凡所求無不遂心。況能結齊具戒，一心清淨依法誦持，不轉此身即證菩提有大功力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人六親不和、不相愛念，依法誦呪所向和合，聞名見身皆生歡喜，凡所求無不遂心。況能結齊具戒，一心清淨依法誦持，不轉此身即證菩提有大功力。」

佛言：「若人欲長生，於古塔及深山中或淨房內依鏡為壇，具滿二四六十萬遍，青蓮華和安悉香燒，於睡夢中夢食仙藥或授仙方，或於鏡中有五色光，光中有藥，隨意取食即得長生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人欲長生，於古塔及深山中或淨房內依鏡為壇，具滿二四六十萬遍，青蓮華和安悉香燒，於睡夢中夢食仙藥或授仙方，或於鏡中有五色光，光中有藥，隨意取食即得長生。」

佛言：「若依法誦持一心精勤，功力說不可盡。此壇鏡法不得人見，若見即不好、不成畢，須密之。此法不可說，自當證知。隨意所求，速得成就，受勝妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若依法誦持一心精勤，功力說不可盡。此壇鏡法不得人見，若見即不好、不成畢，須密之。此法不可說，自當證知。隨意所求，速得成就，受勝妙樂。」

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