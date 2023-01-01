佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時世尊思惟觀察，愍未來諸眾生故，說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時世尊思惟觀察，愍未來諸眾生故，說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法。即說呪曰：

「南謨颯哆南(一) 三藐三勃陀俱胝南(二) 怛姪他(三) 唵折戾(四) 主戾(五) 准締(六) 娑婆訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨颯哆南(一) 三藐三勃陀俱胝南(二) 怛姪他(三) 唵折戾(四) 主戾(五) 准締(六) 娑婆訶(七)」

「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍，無量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，生生常得出家，具持菩薩律儀淨戒，恒生人天不墮惡趣，常為諸天之所守護。若有在家善男女等誦持之者，其家無有災橫病苦之所惱害，諸有所作無不諧偶，所說言語人皆信受。若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍，夢中得見諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，自見口中吐出黑物。若有重罪，誦滿二十萬遍，夢中亦見諸佛菩薩，亦復自見吐出黑物。若有五逆罪，不得如是善夢之者，宜應更誦滿七十萬遍，是時還得如前之相。乃至夢見吐出白色如酪飯等，當知此人即是罪滅清淨之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍，無量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，生生常得出家，具持菩薩律儀淨戒，恒生人天不墮惡趣，常為諸天之所守護。若有在家善男女等誦持之者，其家無有災橫病苦之所惱害，諸有所作無不諧偶，所說言語人皆信受。若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍，夢中得見諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，自見口中吐出黑物。若有重罪，誦滿二十萬遍，夢中亦見諸佛菩薩，亦復自見吐出黑物。若有五逆罪，不得如是善夢之者，宜應更誦滿七十萬遍，是時還得如前之相。乃至夢見吐出白色如酪飯等，當知此人即是罪滅清淨之相。

「復次我今說此大陀羅尼所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作方壇，隨其大小。復以花、香、幡蓋、飲食、燈、燭，隨力所辦而供養之。復呪香水散於四方上下，以為結界。於壇四角及壇中央，皆各置一香水之瓶。持呪之者於其壇中，面向東方胡跪，誦呪一千八遍，其香水瓶即便自轉。叉手捧雜花，呪千八遍，散一鏡面；又於鏡前正觀，誦呪亦千八遍，得見佛菩薩像。應呪花百八遍，而散供養，隨請問法無不決了。若有鬼病，以呪茅草而拂病人，即得除愈。若有幼小為鬼所著，以五色縷，應令童女搓以為線，一呪一結滿二十一，用繫其頸，以芥子呪滿七遍，散其面，即便除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次我今說此大陀羅尼所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作方壇，隨其大小。復以花、香、幡蓋、飲食、燈、燭，隨力所辦而供養之。復呪香水散於四方上下，以為結界。於壇四角及壇中央，皆各置一香水之瓶。持呪之者於其壇中，面向東方胡跪，誦呪一千八遍，其香水瓶即便自轉。叉手捧雜花，呪千八遍，散一鏡面；又於鏡前正觀，誦呪亦千八遍，得見佛菩薩像。應呪花百八遍，而散供養，隨請問法無不決了。若有鬼病，以呪茅草而拂病人，即得除愈。若有幼小為鬼所著，以五色縷，應令童女搓以為線，一呪一結滿二十一，用繫其頸，以芥子呪滿七遍，散其面，即便除差。

「復次有法，於病者前墨畫其形，呪楊枝打之，亦便除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，於病者前墨畫其形，呪楊枝打之，亦便除差。

「復次有法，若有病人為鬼所著，身在遠處，應呪楊枝具滿七遍，寄人持打，即亦除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若有病人為鬼所著，身在遠處，應呪楊枝具滿七遍，寄人持打，即亦除差。

「復次有法，若在路行，誦此呪，無有賊盜惡獸等畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若在路行，誦此呪，無有賊盜惡獸等畏。

「復次有法，常持此呪，設有諍訟無不獲勝。若欲往渡江河大海，誦呪而渡，無有水中惡獸等難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，常持此呪，設有諍訟無不獲勝。若欲往渡江河大海，誦呪而渡，無有水中惡獸等難。

「復次有法，若被繫閉枷鎖禁其身，誦此呪者，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若被繫閉枷鎖禁其身，誦此呪者，即得解脫。

「復次有法，若諸國土水旱不調、疫毒流行，應以酥和胡麻、粳米，用手三指取其一撮，呪之一遍置火中燒。或經七日七夜，六時如是相續不絕，一切災疫悉皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若諸國土水旱不調、疫毒流行，應以酥和胡麻、粳米，用手三指取其一撮，呪之一遍置火中燒。或經七日七夜，六時如是相續不絕，一切災疫悉皆消滅。

「復次有法，於河渚間砂潬之上，以印印砂為塔形像，誦呪一遍印成一塔，滿六十萬遍，或見觀世音菩薩、或見多羅菩薩、或見金剛主菩薩，隨心所求皆得滿足，或見授與仙藥，或見與受菩提之記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，於河渚間砂潬之上，以印印砂為塔形像，誦呪一遍印成一塔，滿六十萬遍，或見觀世音菩薩、或見多羅菩薩、或見金剛主菩薩，隨心所求皆得滿足，或見授與仙藥，或見與受菩提之記。

「復次有法，右遶菩提樹像，誦呪滿千萬遍，即見菩薩為其說法，欲隨菩薩即得隨從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，右遶菩提樹像，誦呪滿千萬遍，即見菩薩為其說法，欲隨菩薩即得隨從。

「復次有法，若乞食時常持此呪，不為惡人惡狗等類之所惱害。若於塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此呪三十萬遍，復於白月十五日設大供養，一日一夜不食正念誦呪，乃至得見金剛手菩薩，而彼菩薩即將是人往於自宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若乞食時常持此呪，不為惡人惡狗等類之所惱害。若於塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此呪三十萬遍，復於白月十五日設大供養，一日一夜不食正念誦呪，乃至得見金剛手菩薩，而彼菩薩即將是人往於自宮。

「復次有法，若於轉法輪塔前、或佛生處塔前、或從忉利天下寶階塔前、或舍利塔前，於如是等諸塔之前誦呪右遶，即見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩，隨其所願皆悉滿足，若須仙藥即便授之，復為說法示菩薩道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩常為善友。又此准提大陀羅尼大明呪法，過去一切諸佛已說、未來一切諸佛當說、現在一切諸佛今說，我今亦如是說，為利益一切眾生故、令得無上菩提故。若有薄福眾生，無少善根者、無有根器之者、無有菩提分法者，若得聞此陀羅尼法，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若有人能常自憶念，誦持此呪，無量善根皆得成就。」佛說此大准提陀羅尼法時，無量眾生遠塵離垢，得大准提陀羅尼大明呪功德，得見十方諸佛菩薩、諸聖眾等，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有法，若於轉法輪塔前、或佛生處塔前、或從忉利天下寶階塔前、或舍利塔前，於如是等諸塔之前誦呪右遶，即見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩，隨其所願皆悉滿足，若須仙藥即便授之，復為說法示菩薩道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩常為善友。又此准提大陀羅尼大明呪法，過去一切諸佛已說、未來一切諸佛當說、現在一切諸佛今說，我今亦如是說，為利益一切眾生故、令得無上菩提故。若有薄福眾生，無少善根者、無有根器之者、無有菩提分法者，若得聞此陀羅尼法，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若有人能常自憶念，誦持此呪，無量善根皆得成就。」佛說此大准提陀羅尼法時，無量眾生遠塵離垢，得大准提陀羅尼大明呪功德，得見十方諸佛菩薩、諸聖眾等，作禮而去。