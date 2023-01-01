佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經
唐 地婆訶羅譯1卷CBETA T1077少于一万字 13 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經
佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經
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大唐天竺三藏地婆訶羅譯
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爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時世尊思惟觀察，愍未來諸眾生故，說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法。即說呪曰：
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「南謨颯哆南(一) 三藐三勃陀俱胝南(二) 怛姪他(三) 唵折戾(四) 主戾(五) 准締(六) 娑婆訶(七)」
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「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍，無量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，生生常得出家，具持菩薩律儀淨戒，恒生人天不墮惡趣，常為諸天之所守護。若有在家善男女等誦持之者，其家無有災橫病苦之所惱害，諸有所作無不諧偶，所說言語人皆信受。若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍，夢中得見諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，自見口中吐出黑物。若有重罪，誦滿二十萬遍，夢中亦見諸佛菩薩，亦復自見吐出黑物。若有五逆罪，不得如是善夢之者，宜應更誦滿七十萬遍，是時還得如前之相。乃至夢見吐出白色如酪飯等，當知此人即是罪滅清淨之相。
「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍，無量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅，所在生處皆得值遇諸佛菩薩，所有資具隨意充足，生生常得出家，具持菩薩律儀淨戒，恒生人天不墮惡趣，常為諸天之所守護。若有在家善男女等誦持之者，其家無有災橫病苦之所惱害，諸有所作無不諧偶，所說言語人皆信受。若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍，夢中得見諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，自見口中吐出黑物。若有重罪，誦滿二十萬遍，夢中亦見諸佛菩薩，亦復自見吐出黑物。若有五逆罪，不得如是善夢之者，宜應更誦滿七十萬遍，是時還得如前之相。乃至夢見吐出白色如酪飯等，當知此人即是罪滅清淨之相。
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「復次我今說此大陀羅尼所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作方壇，隨其大小。復以花、香、幡蓋、飲食、燈、燭，隨力所辦而供養之。復呪香水散於四方上下，以為結界。於壇四角及壇中央，皆各置一香水之瓶。持呪之者於其壇中，面向東方胡跪，誦呪一千八遍，其香水瓶即便自轉。叉手捧雜花，呪千八遍，散一鏡面；又於鏡前正觀，誦呪亦千八遍，得見佛菩薩像。應呪花百八遍，而散供養，隨請問法無不決了。若有鬼病，以呪茅草而拂病人，即得除愈。若有幼小為鬼所著，以五色縷，應令童女搓以為線，一呪一結滿二十一，用繫其頸，以芥子呪滿七遍，散其面，即便除差。
「復次我今說此大陀羅尼所作之事。若於佛像前、或於塔前、若清淨處，以瞿摩夷塗地而作方壇，隨其大小。復以花、香、幡蓋、飲食、燈、燭，隨力所辦而供養之。復呪香水散於四方上下，以為結界。於壇四角及壇中央，皆各置一香水之瓶。持呪之者於其壇中，面向東方胡跪，誦呪一千八遍，其香水瓶即便自轉。叉手捧雜花，呪千八遍，散一鏡面；又於鏡前正觀，誦呪亦千八遍，得見佛菩薩像。應呪花百八遍，而散供養，隨請問法無不決了。若有鬼病，以呪茅草而拂病人，即得除愈。若有幼小為鬼所著，以五色縷，應令童女搓以為線，一呪一結滿二十一，用繫其頸，以芥子呪滿七遍，散其面，即便除差。
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「復次有法，於病者前墨畫其形，呪楊枝打之，亦便除差。
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「復次有法，若有病人為鬼所著，身在遠處，應呪楊枝具滿七遍，寄人持打，即亦除差。
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「復次有法，若在路行，誦此呪，無有賊盜惡獸等畏。
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「復次有法，常持此呪，設有諍訟無不獲勝。若欲往渡江河大海，誦呪而渡，無有水中惡獸等難。
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「復次有法，若被繫閉枷鎖禁其身，誦此呪者，即得解脫。
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「復次有法，若諸國土水旱不調、疫毒流行，應以酥和胡麻、粳米，用手三指取其一撮，呪之一遍置火中燒。或經七日七夜，六時如是相續不絕，一切災疫悉皆消滅。
「復次有法，若諸國土水旱不調、疫毒流行，應以酥和胡麻、粳米，用手三指取其一撮，呪之一遍置火中燒。或經七日七夜，六時如是相續不絕，一切災疫悉皆消滅。
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「復次有法，於河渚間砂潬之上，以印印砂為塔形像，誦呪一遍印成一塔，滿六十萬遍，或見觀世音菩薩、或見多羅菩薩、或見金剛主菩薩，隨心所求皆得滿足，或見授與仙藥，或見與受菩提之記。
「復次有法，於河渚間砂潬之上，以印印砂為塔形像，誦呪一遍印成一塔，滿六十萬遍，或見觀世音菩薩、或見多羅菩薩、或見金剛主菩薩，隨心所求皆得滿足，或見授與仙藥，或見與受菩提之記。
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「復次有法，右遶菩提樹像，誦呪滿千萬遍，即見菩薩為其說法，欲隨菩薩即得隨從。
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「復次有法，若乞食時常持此呪，不為惡人惡狗等類之所惱害。若於塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此呪三十萬遍，復於白月十五日設大供養，一日一夜不食正念誦呪，乃至得見金剛手菩薩，而彼菩薩即將是人往於自宮。
「復次有法，若乞食時常持此呪，不為惡人惡狗等類之所惱害。若於塔前或佛像前或舍利塔前，誦持此呪三十萬遍，復於白月十五日設大供養，一日一夜不食正念誦呪，乃至得見金剛手菩薩，而彼菩薩即將是人往於自宮。
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「復次有法，若於轉法輪塔前、或佛生處塔前、或從忉利天下寶階塔前、或舍利塔前，於如是等諸塔之前誦呪右遶，即見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩，隨其所願皆悉滿足，若須仙藥即便授之，復為說法示菩薩道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩常為善友。又此准提大陀羅尼大明呪法，過去一切諸佛已說、未來一切諸佛當說、現在一切諸佛今說，我今亦如是說，為利益一切眾生故、令得無上菩提故。若有薄福眾生，無少善根者、無有根器之者、無有菩提分法者，若得聞此陀羅尼法，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若有人能常自憶念，誦持此呪，無量善根皆得成就。」佛說此大准提陀羅尼法時，無量眾生遠塵離垢，得大准提陀羅尼大明呪功德，得見十方諸佛菩薩、諸聖眾等，作禮而去。
「復次有法，若於轉法輪塔前、或佛生處塔前、或從忉利天下寶階塔前、或舍利塔前，於如是等諸塔之前誦呪右遶，即見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩，隨其所願皆悉滿足，若須仙藥即便授之，復為說法示菩薩道。若有誦此陀羅尼者，乃至未坐道場，一切菩薩常為善友。又此准提大陀羅尼大明呪法，過去一切諸佛已說、未來一切諸佛當說、現在一切諸佛今說，我今亦如是說，為利益一切眾生故、令得無上菩提故。若有薄福眾生，無少善根者、無有根器之者、無有菩提分法者，若得聞此陀羅尼法，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若有人能常自憶念，誦持此呪，無量善根皆得成就。」佛說此大准提陀羅尼法時，無量眾生遠塵離垢，得大准提陀羅尼大明呪功德，得見十方諸佛菩薩、諸聖眾等，作禮而去。
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大明呪藏六萬偈中出此七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷(垂拱二年於西魏國寺譯)
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