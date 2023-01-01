七俱胝佛母所說准提陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾并諸菩薩，及諸天龍八部前後圍繞。愍念未來薄福惡業眾生，即入准提三摩地，說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園，與大苾芻眾并諸菩薩，及諸天龍八部前後圍繞。愍念未來薄福惡業眾生，即入准提三摩地，說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰：

「娜莫颯多南(引)三藐三沒馱(引)俱(引)胝南(引)怛儞也(二合)他(引)唵者禮主禮准泥娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫颯多南(引)三藐三沒馱(引)俱(引)胝南(引)怛儞也(二合)他(引)唵者禮主禮准泥娑嚩(二合引)賀(引)」

「若有修真言之行出家在家菩薩，誦持此陀羅尼滿九十萬遍，無量劫造十惡、四重、五無間罪悉皆消滅，所生之處常遇諸佛菩薩，豐饒財寶，常得出家。若是在家菩薩，修持戒行堅固不退，誦此陀羅尼常生天趣，或於人間常作國王，不墮惡趣，親近賢聖，諸天愛敬擁護加持。若營世務無諸災橫，儀容端正言音威肅，心無憂惱。若出家菩薩，具諸禁戒，三時念誦依教修行，現生所求出世間悉地，定慧現前，證地波羅蜜圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有修真言之行出家在家菩薩，誦持此陀羅尼滿九十萬遍，無量劫造十惡、四重、五無間罪悉皆消滅，所生之處常遇諸佛菩薩，豐饒財寶，常得出家。若是在家菩薩，修持戒行堅固不退，誦此陀羅尼常生天趣，或於人間常作國王，不墮惡趣，親近賢聖，諸天愛敬擁護加持。若營世務無諸災橫，儀容端正言音威肅，心無憂惱。若出家菩薩，具諸禁戒，三時念誦依教修行，現生所求出世間悉地，定慧現前，證地波羅蜜圓滿，疾證無上正等菩提。

「若誦滿一萬遍，即於夢中見佛菩薩，即吐黑物。其人若罪尤重，誦二萬遍，即夢見諸天室寺舍，或登高山或見上樹，或於大池中澡浴，或見騰空，或見與諸天女娛樂，或見說法，或見拔髮剃髮，或食酪飯飲白甘露，或度大海江河，或昇師子座或見菩提樹，或乘船或見沙門，或見居士以白衣黃衣覆頭，或見日月，或見童男童女，或上有乳菓樹，或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝，或見惡馬水牛欲來牴觸持誦者或打或叱怖走而去，或食乳粥酪飯，或見蘇摩那花，或見國王。若不見如是境界者，當知此人前世造五無間罪，應更誦滿七十萬遍，即見如上境界，應知罪滅，即成先行。然後依法畫本像，或三時或四時或六時依法供養，求世間出世間悉地，乃至無上菩提皆悉獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦滿一萬遍，即於夢中見佛菩薩，即吐黑物。其人若罪尤重，誦二萬遍，即夢見諸天室寺舍，或登高山或見上樹，或於大池中澡浴，或見騰空，或見與諸天女娛樂，或見說法，或見拔髮剃髮，或食酪飯飲白甘露，或度大海江河，或昇師子座或見菩提樹，或乘船或見沙門，或見居士以白衣黃衣覆頭，或見日月，或見童男童女，或上有乳菓樹，或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝，或見惡馬水牛欲來牴觸持誦者或打或叱怖走而去，或食乳粥酪飯，或見蘇摩那花，或見國王。若不見如是境界者，當知此人前世造五無間罪，應更誦滿七十萬遍，即見如上境界，應知罪滅，即成先行。然後依法畫本像，或三時或四時或六時依法供養，求世間出世間悉地，乃至無上菩提皆悉獲得。

「若有修持此陀羅尼，當知未來成就處所、有難無難、悉地遲疾。應於一淨室，以瞿摩夷塗一小壇，隨力供養，以結界真言結十方界。以香水一瓶置在壇中，一念誦，其瓶動轉，當知所為所求事成就；若不動轉，其事不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有修持此陀羅尼，當知未來成就處所、有難無難、悉地遲疾。應於一淨室，以瞿摩夷塗一小壇，隨力供養，以結界真言結十方界。以香水一瓶置在壇中，一念誦，其瓶動轉，當知所為所求事成就；若不動轉，其事不成。

「又法取一瓦椀，以香塗，置於壇中。專心念誦，椀若轉動，事即成就；若不動，事即不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取一瓦椀，以香塗，置於壇中。專心念誦，椀若轉動，事即成就；若不動，事即不成。

「又法欲知未來之事，先塗一小壇，令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服，以七俱胝真言加持香塗童子手，又加持花七遍置童子手中，令童子掩面立於壇中。又取別花誦真言，加持一遍一打童子手背，乃至二十一枚，即問童子善惡之事，童子皆說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲知未來之事，先塗一小壇，令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服，以七俱胝真言加持香塗童子手，又加持花七遍置童子手中，令童子掩面立於壇中。又取別花誦真言，加持一遍一打童子手背，乃至二十一枚，即問童子善惡之事，童子皆說。

「又法取一明鏡置於壇中，先誦真言加持花一百八遍已，然後又誦真言一遍一擲打鏡面，於鏡面上即有文字現，說善惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取一明鏡置於壇中，先誦真言加持花一百八遍已，然後又誦真言一遍一擲打鏡面，於鏡面上即有文字現，說善惡事。

「又法欲知事善不善、成就不成就，取蘇摩那花香油，誦真言加持一百八遍，塗右手大母指面。誦真言聲不斷絕，令童子觀指上，現諸佛菩薩形像，或現文字具說善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲知事善不善、成就不成就，取蘇摩那花香油，誦真言加持一百八遍，塗右手大母指面。誦真言聲不斷絕，令童子觀指上，現諸佛菩薩形像，或現文字具說善惡。

「又法若人患鬼魅病，取楊柳枝或茅草，誦真言拂患者身，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患鬼魅病，取楊柳枝或茅草，誦真言拂患者身，即得除愈。

「又法若患重病者，誦真言一百八遍，稱彼人名，以牛乳護摩即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患重病者，誦真言一百八遍，稱彼人名，以牛乳護摩即差。

「又法若孩子夜啼，令童女右搓線，誦真言加持，結二十一結繫於頸下，孩子即不夜啼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若孩子夜啼，令童女右搓線，誦真言加持，結二十一結繫於頸下，孩子即不夜啼。

「又法先加持白芥子一百八遍，然後取芥子誦真言，一遍一擲打彼鬼魅者，滿二十一遍其鬼魅馳走，病者除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法先加持白芥子一百八遍，然後取芥子誦真言，一遍一擲打彼鬼魅者，滿二十一遍其鬼魅馳走，病者除愈。

「又法若有患鬼，以瞿摩夷塗一小壇，以麩炭畫地作鬼魅形，誦真言以石榴等鞭之，彼鬼啼泣馳走而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有患鬼，以瞿摩夷塗一小壇，以麩炭畫地作鬼魅形，誦真言以石榴等鞭之，彼鬼啼泣馳走而去。

「又法若人被鬼魅所著，或復病者，身在遠處不能自來，或念誦人又不往彼，取楊柳枝或桃枝或花，加持一百八遍，使人將往病人所，以枝拂病人、或以花使病人嗅、或以花打病人，是魅即去，病者除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人被鬼魅所著，或復病者，身在遠處不能自來，或念誦人又不往彼，取楊柳枝或桃枝或花，加持一百八遍，使人將往病人所，以枝拂病人、或以花使病人嗅、或以花打病人，是魅即去，病者除差。

「又法若被蛇所囓、或拏吉女鬼所持，旋遶病人誦真言，其病即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被蛇所囓、或拏吉女鬼所持，旋遶病人誦真言，其病即愈。

「又法若人患癰腫等及諸毒蟲所囓，取檀香汁和土為埿，誦真言七遍塗瘡上即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患癰腫等及諸毒蟲所囓，取檀香汁和土為埿，誦真言七遍塗瘡上即愈。

「又法若在路行，誦此真言，不被賊劫傷損，亦離諸惡禽獸等難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若在路行，誦此真言，不被賊劫傷損，亦離諸惡禽獸等難。

「又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者，誦此真言強勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者，誦此真言強勝。

「又法若於江河中行，誦此真言，不被漂㲻及水中惡龍摩竭黿鼉等傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若於江河中行，誦此真言，不被漂㲻及水中惡龍摩竭黿鼉等傷害。

「又法若被囚禁繫閉者，誦此陀羅尼，速得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被囚禁繫閉者，誦此陀羅尼，速得解脫。

「又法國中有疫病，七夜以油麻、粳先和酥蜜作護摩，即得災滅，國土安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法國中有疫病，七夜以油麻、粳先和酥蜜作護摩，即得災滅，國土安寧。

「又法若求豐饒財寶者，每日以種種食護摩，得財寶豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求豐饒財寶者，每日以種種食護摩，得財寶豐饒。

「又法欲令人敬愛歡喜者，真言句中稱彼人名，即得歡喜順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令人敬愛歡喜者，真言句中稱彼人名，即得歡喜順伏。

「又法若無衣者，念誦即得衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若無衣者，念誦即得衣。

「又法意中所求，念誦皆得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法意中所求，念誦皆得如意。

「又法若人身體支節痛，加持手二十一遍，摩觸痛處即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人身體支節痛，加持手二十一遍，摩觸痛處即差。

「又法若患瘧及頭痛，以加持手二十一遍摩觸，亦得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患瘧及頭痛，以加持手二十一遍摩觸，亦得除差。

「又法塗一小壇，取一銅椀盛滿淨灰，令童子兩手按灰椀上。持誦者應誦真言，本尊使者入童子身，其椀即轉，即下語童子。日自結三部三昧耶印，誦三部真言，即取滑石過與童子。童子即於地上書過去未來事吉凶善惡，及失脫經論、廢忘難義、真言印即得知解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法塗一小壇，取一銅椀盛滿淨灰，令童子兩手按灰椀上。持誦者應誦真言，本尊使者入童子身，其椀即轉，即下語童子。日自結三部三昧耶印，誦三部真言，即取滑石過與童子。童子即於地上書過去未來事吉凶善惡，及失脫經論、廢忘難義、真言印即得知解。

「又法兩軍相敵，於樺皮上書此陀羅尼，懸於竹竿上令人手把，誦真言，彼敵即破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法兩軍相敵，於樺皮上書此陀羅尼，懸於竹竿上令人手把，誦真言，彼敵即破。

「又法若女人無男女，以牛黃於樺皮上書此真言令帶，不久當有男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若女人無男女，以牛黃於樺皮上書此真言令帶，不久當有男女。

「又法或有女人夫不重，取一新瓶滿盛水，於瓶中著七寶及諸靈藥、五穀、白芥子，以繒帛繫瓶項，以真言加持一百八遍，令女人結根本印安頂上，以水灌頂，即得寵愛敬重。非但敬重，亦得有子息，在胎牢固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法或有女人夫不重，取一新瓶滿盛水，於瓶中著七寶及諸靈藥、五穀、白芥子，以繒帛繫瓶項，以真言加持一百八遍，令女人結根本印安頂上，以水灌頂，即得寵愛敬重。非但敬重，亦得有子息，在胎牢固。

「又法行者每念誦時，結大印誦真言，印塔滿六十萬遍，所求之事即得滿足，觀自在菩薩、金剛手菩薩、多羅菩薩即為現身，所求如意，或作阿蘇羅宮中王，或得菩薩地，或得長年藥，或得敬愛法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法行者每念誦時，結大印誦真言，印塔滿六十萬遍，所求之事即得滿足，觀自在菩薩、金剛手菩薩、多羅菩薩即為現身，所求如意，或作阿蘇羅宮中王，或得菩薩地，或得長年藥，或得敬愛法成就。

「又法於菩提道場、於大制底前誦此陀羅尼，得見聖僧共語與悉地成就，得共彼同行，即共同彼聖僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於菩提道場、於大制底前誦此陀羅尼，得見聖僧共語與悉地成就，得共彼同行，即共同彼聖僧。

「又法於高山頂上念誦一俱胝遍，金剛手菩薩將此人領五百六十人同共阿蘇羅宮，壽命一劫，得見彌勒菩薩、聽聞正法，聞法已獲菩薩地得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於高山頂上念誦一俱胝遍，金剛手菩薩將此人領五百六十人同共阿蘇羅宮，壽命一劫，得見彌勒菩薩、聽聞正法，聞法已獲菩薩地得不退轉。

「又法上毘補羅山，云但有高山亦得，有舍利塔像前念誦，隨力以香花供養，乞食以支身命，從月一日至十五日，誦陀羅尼滿三十萬遍。取其滿日一日一夜不食，倍加供養，至後夜即見金剛手菩薩將行人往自宮中，為行者則示阿蘇羅窟門，入窟中得天妙甘露，壽齊日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法上毘補羅山，云但有高山亦得，有舍利塔像前念誦，隨力以香花供養，乞食以支身命，從月一日至十五日，誦陀羅尼滿三十萬遍。取其滿日一日一夜不食，倍加供養，至後夜即見金剛手菩薩將行人往自宮中，為行者則示阿蘇羅窟門，入窟中得天妙甘露，壽齊日月。

「又法於三道寶階從天下處寶塔，行者乞食旋遶誦俱胝遍，即見無能勝菩薩，與願、為說妙法，示無上菩提道。或見訶利底母，將此人入自宮中與長年藥，還童年少端正可喜。獲得伏藏，大人許可，應廣利益三寶。得一切菩薩安慰示其正道，乃至菩提道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於三道寶階從天下處寶塔，行者乞食旋遶誦俱胝遍，即見無能勝菩薩，與願、為說妙法，示無上菩提道。或見訶利底母，將此人入自宮中與長年藥，還童年少端正可喜。獲得伏藏，大人許可，應廣利益三寶。得一切菩薩安慰示其正道，乃至菩提道場。

「又法若人無宿善根、無菩提種、不修菩提行，纔誦一遍則生菩提法芽，何況常能念誦受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人無宿善根、無菩提種、不修菩提行，纔誦一遍則生菩提法芽，何況常能念誦受持。」

七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌

若有修習此陀羅尼求成就者，先須澡浴，應著淨衣，嚴飾道場安置本尊，隨力所辦。其道場法，應擇勝地作四肘壇，掘深三肘，除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等，以好淨土填滿築平；掘無惡土，即取舊土填。土若有勝，當知其地是大吉祥，速疾成就。取未墮地瞿摩夷，以香水和沙好土為埿，誦無能勝菩薩真言加持二十一遍，然後埿壇。埿已復取五淨相和五淨者，瞿摩夷汁、牛尿、酪、乳、酥，以無能勝菩薩真言加持一百八遍，右旋遍塗其壇。若於山石上建立，或在樓閣、或居船上、一切賢聖得道處，但以五淨塗拭，面向東坐，結無能勝印按地，誦真言七遍加持壇中心。又取諸藥、七寶并五穀各少分，掘中心深一肘，安諸藥及七寶。復取舊土填滿平治，以右手按，誦地天偈三遍，警覺地天神。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修習此陀羅尼求成就者，先須澡浴，應著淨衣，嚴飾道場安置本尊，隨力所辦。其道場法，應擇勝地作四肘壇，掘深三肘，除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等，以好淨土填滿築平；掘無惡土，即取舊土填。土若有勝，當知其地是大吉祥，速疾成就。取未墮地瞿摩夷，以香水和沙好土為埿，誦無能勝菩薩真言加持二十一遍，然後埿壇。埿已復取五淨相和五淨者，瞿摩夷汁、牛尿、酪、乳、酥，以無能勝菩薩真言加持一百八遍，右旋遍塗其壇。若於山石上建立，或在樓閣、或居船上、一切賢聖得道處，但以五淨塗拭，面向東坐，結無能勝印按地，誦真言七遍加持壇中心。又取諸藥、七寶并五穀各少分，掘中心深一肘，安諸藥及七寶。復取舊土填滿平治，以右手按，誦地天偈三遍，警覺地天神。偈曰：

「汝天親護者， 於諸佛道師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝天親護者， 於諸佛道師，

修行殊勝行， 淨地波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行殊勝行， 淨地波羅蜜。

如破魔軍眾， 釋師子救世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如破魔軍眾， 釋師子救世，

我亦降伏魔， 我畫曼茶羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦降伏魔， 我畫曼茶羅。」

誦地天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦地天真言曰：

「曩莫三漫多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體(他以反)微曳(二合)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三漫多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體(他以反)微曳(二合)娑嚩(二合)賀」

誦偈加持已，然後以檀香塗九箇聖位如滿月，以新淨供具，金、銀、熟銅、商法、貝、玉、石、瓷、木等新器，盛諸飲食及好香草、燈燭、閼伽香水，隨力所有布列供養。若在家出家菩薩求成就者，每入道場先應禮佛、懺悔、隨喜、勸請、發願已，應自誓受菩提心戒。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦偈加持已，然後以檀香塗九箇聖位如滿月，以新淨供具，金、銀、熟銅、商法、貝、玉、石、瓷、木等新器，盛諸飲食及好香草、燈燭、閼伽香水，隨力所有布列供養。若在家出家菩薩求成就者，每入道場先應禮佛、懺悔、隨喜、勸請、發願已，應自誓受菩提心戒。真言曰：

「唵沒(引)地止多母怛跛(二合引)娜野弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵沒(引)地止多母怛跛(二合引)娜野弭」

菩提心者，離一切我執，遠離蘊處界，及離能取所取，於法平等。自心本不生，自性空故。如過去一切佛菩薩發菩提心，我亦如是。此名自誓受菩提心戒。由誦一遍思惟勝義諦，獲得無量無邊無為功德莊嚴三業，乃至菩提道場，其福無間斷，速滅一切業障，真言速得成就，本尊現前。如《花嚴．入法界品》慈氏菩薩為善財童子說菩提心功德。自誓菩提心戒已，全跏半跏隨意而坐，端身閉目即結定印，想空中准提佛母與七俱胝佛圍繞遍滿虛空。定中禮一切諸佛及准提佛母，然後以塗手應結契印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心者，離一切我執，遠離蘊處界，及離能取所取，於法平等。自心本不生，自性空故。如過去一切佛菩薩發菩提心，我亦如是。此名自誓受菩提心戒。由誦一遍思惟勝義諦，獲得無量無邊無為功德莊嚴三業，乃至菩提道場，其福無間斷，速滅一切業障，真言速得成就，本尊現前。如《花嚴．入法界品》慈氏菩薩為善財童子說菩提心功德。自誓菩提心戒已，全跏半跏隨意而坐，端身閉目即結定印，想空中准提佛母與七俱胝佛圍繞遍滿虛空。定中禮一切諸佛及准提佛母，然後以塗手應結契印。

佛部三摩耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部三摩耶印

二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指甲下第一節側，二大指各附二頭指根下即成。當心誦真言七遍，想於如來三十二相八十種好，相好分明如對目前。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指甲下第一節側，二大指各附二頭指根下即成。當心誦真言七遍，想於如來三十二相八十種好，相好分明如對目前。真言曰：

「唵怛他(引)孽都納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他(引)孽都納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀」

由結此印誦真言故，即警覺一切如來悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮花化生速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言故，即警覺一切如來悉當護念加持行者，以光明照觸，所有罪障皆得消滅，壽命長遠福慧增長，佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮花化生速證無上正等菩提。

蓮花部三麼耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花部三麼耶印

以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指屈如蓮花形，安印當心誦真言七遍，想觀自在菩薩相好具足，於頂右散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指屈如蓮花形，安印當心誦真言七遍，想觀自在菩薩相好具足，於頂右散。真言曰：

「唵跛娜謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

由結此印誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮花者，一切菩薩光明照觸，所有業障皆悉除滅，一切菩薩常為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言故，即警覺觀自在菩薩等持蓮花者，一切菩薩光明照觸，所有業障皆悉除滅，一切菩薩常為善友。

金剛部三麼耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部三麼耶印

以左手翻向外，以右手掌背安左手背，以左右大小指互相鉤如金剛杵形，安於當心，想金剛手菩薩，誦真言七遍，頂左散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手翻向外，以右手掌背安左手背，以左右大小指互相鉤如金剛杵形，安於當心，想金剛手菩薩，誦真言七遍，頂左散印。真言曰：

「唵嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛聖眾加持擁護，所有罪障皆得除滅，一切痛苦終不著身，當得金剛堅固之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言故，即警覺一切金剛聖眾加持擁護，所有罪障皆得除滅，一切痛苦終不著身，當得金剛堅固之體。

次結第二根本印(用護身)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結第二根本印(用護身)。

二手外相叉，二頭指二大指並直竪即成。誦佛母心真言，印身五處，所謂額、次右肩、次左肩、次心、次喉，頂上散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手外相叉，二頭指二大指並直竪即成。誦佛母心真言，印身五處，所謂額、次右肩、次左肩、次心、次喉，頂上散。真言曰：

「唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩(二合引)賀(引)」

結護身印時，起大慈心遍緣六道四生，願一切有情披大誓莊嚴堅固金剛甲冑，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結護身印時，起大慈心遍緣六道四生，願一切有情披大誓莊嚴堅固金剛甲冑，速證無上正等菩提。

次結地界橛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結地界橛印。

二手內相叉，竪二大指二頭指二小指各相合，屈左頭指如鉤，三掣大母指指地，印成，一掣誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手內相叉，竪二大指二頭指二小指各相合，屈左頭指如鉤，三掣大母指指地，印成，一掣誦真言一遍。真言曰：

「唵准儞儞枳邏野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵准儞儞枳邏野娑嚩(二合引)賀」

由結此印誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。持誦者次應於壇中心想八葉大蓮花，上有師子座，座上有寶樓閣，垂諸瓔珞繒幡幢蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花、奏諸音樂、寶瓶閼伽、天妙飲食，摩尼為燈。如無曼茶羅，但於空中觀想即成。作此觀已，應誦此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言加持地界故，下至水際如金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少加功力速得成就。持誦者次應於壇中心想八葉大蓮花，上有師子座，座上有寶樓閣，垂諸瓔珞繒幡幢蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花、奏諸音樂、寶瓶閼伽、天妙飲食，摩尼為燈。如無曼茶羅，但於空中觀想即成。作此觀已，應誦此偈：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

誦此偈已。即誦大虛空藏菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此偈已。即誦大虛空藏菩薩真言曰：

「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)」

由誦此真言加持故，所想供養具真實無異，一切聖眾皆得受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此真言加持故，所想供養具真實無異，一切聖眾皆得受用。

次結寶車輅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結寶車輅印。

二手內相叉仰掌，二頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想七寶車輅，佛部使者駕御七寶車輅乘空而去，至於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中。誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手內相叉仰掌，二頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想七寶車輅，佛部使者駕御七寶車輅乘空而去，至於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中。誦真言七遍。真言曰：

「唵覩嚕覩嚕吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵覩嚕覩嚕吽(引)」

由誦真言結印加持故，七寶車輅至色界頂，准提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶，乘七寶車輅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦真言結印加持故，七寶車輅至色界頂，准提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶，乘七寶車輅。

次結請車輅印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請車輅印。

准前印，以大指向身撥中指即成。誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前印，以大指向身撥中指即成。誦真言七遍。真言曰：

「曩莫悉底哩(二合)野地尾(二合)迦南(一)(引)怛他(引)孽多(引)南(二) 唵縛日𠻴(二合)擬(伽以反)羯哩灑(二合)也娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩(二合)野地尾(二合)迦南(一)(引)怛他(引)孽多(引)南(二) 唵縛日𠻴(二合)擬(伽以反)羯哩灑(二合)也娑嚩(二合引)賀」

由誦真言加持故，聖眾從本土來至道場空中而住。次結請本尊印，從車輅下降於道場，准前第一根本印，以二大指向身招。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦真言加持故，聖眾從本土來至道場空中而住。次結請本尊印，從車輅下降於道場，准前第一根本印，以二大指向身招。誦真言三遍。真言曰：

「唵者禮主禮准泥翳醯曳(二合)呬婆誐嚩底(丁以反)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥翳醯曳(二合)呬婆誐嚩底(丁以反)娑嚩(二合引)賀」

次結無能勝菩薩印辟除障者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結無能勝菩薩印辟除障者。

二手右押左內相叉作拳，竪二中指頭相合即成。遶身左旋三匝，作是思惟：「所有障者毘那夜迦諸惡鬼神遠走而去，所來聖眾不越本三麼耶大悲而住，願垂加護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手右押左內相叉作拳，竪二中指頭相合即成。遶身左旋三匝，作是思惟：「所有障者毘那夜迦諸惡鬼神遠走而去，所來聖眾不越本三麼耶大悲而住，願垂加護。」

「曩莫三滿多勃馱(引)南(引)唵戶魯戶嚕戰拏里麼(引)蹬耆娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多勃馱(引)南(引)唵戶魯戶嚕戰拏里麼(引)蹬耆娑嚩(二合引)賀」

次結牆界印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結牆界印。

准前地界印，屈右頭指展左頭指，右旋三匝，隨心近遠即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者毘那夜迦及毒蟲利牙爪者，不能輔近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前地界印，屈右頭指展左頭指，右旋三匝，隨心近遠即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘難調伏者毘那夜迦及毒蟲利牙爪者，不能輔近。真言曰：

「唵准儞儜鉢囉(二合)迦囉耶娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵准儞儜鉢囉(二合)迦囉耶娑嚩(二合引)賀(引)」

次結上方網界印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結上方網界印。

准前牆界印，展左頭指，右押左，當中節相交即成。誦此真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前牆界印，展左頭指，右押左，當中節相交即成。誦此真言三遍。真言曰：

「唵准儞儜半惹囉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵准儞儜半惹囉娑嚩(二合引)賀」

由誦真言結印加持故，即成金剛堅固不壞之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦真言結印加持故，即成金剛堅固不壞之網。

次結火院密縫印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結火院密縫印。

以左手掩右手背相重，直竪二大指即成。誦真言三遍，右旋三匝，想金剛牆外有金剛火圍繞。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手掩右手背相重，直竪二大指即成。誦真言三遍，右旋三匝，想金剛牆外有金剛火圍繞。真言曰：

「唵阿三莽擬(伽以反)儞吽(引)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三莽擬(伽以反)儞吽(引)發吒(半音)」

由結此印誦真言，成大結護密縫，不被諸魔入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言，成大結護密縫，不被諸魔入。

次結閼伽印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結閼伽印。

二手內相叉，竪二中指頭相著，以二頭指捻二中指背，二大指側附二頭指根下，即成根本印。准前根本印，微屈二大指入掌，即成閼伽印。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手內相叉，竪二中指頭相著，以二頭指捻二中指背，二大指側附二頭指根下，即成根本印。准前根本印，微屈二大指入掌，即成閼伽印。誦真言三遍。真言曰：

「唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅(二合)底蹉婆誐嚩底(丁曳反)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅(二合)底蹉婆誐嚩底(丁曳反)娑嚩(二合引)賀(引)」

行者思惟聖眾了了分明，想自身在諸佛聖眾足下，手持七寶閼伽器，盛香水浴聖眾足。由獻閼伽香水故，行者三業清淨，洗滌煩惱垢，業障消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者思惟聖眾了了分明，想自身在諸佛聖眾足下，手持七寶閼伽器，盛香水浴聖眾足。由獻閼伽香水故，行者三業清淨，洗滌煩惱垢，業障消滅。

次結蓮花座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮花座印。

准前根本印，並二大指向身竪，運想從此印流出無量師子座，奉獻一切聖眾，是諸聖眾各各皆坐。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，並二大指向身竪，運想從此印流出無量師子座，奉獻一切聖眾，是諸聖眾各各皆坐。真言曰：

「唵迦麼邏娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦麼邏娑嚩(二合引)賀」

由結座印誦真言奉獻聖眾故，行者當得十地滿足，得金剛之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結座印誦真言奉獻聖眾故，行者當得十地滿足，得金剛之座。

准前根本印，以二大母指頭捻二中指中節即成。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，以二大母指頭捻二中指中節即成。誦真言三遍。真言曰：

「唵者娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者娑嚩(二合引)賀(引)」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量七寶賢瓶。想滿天妙香水灌注一切聖眾澡浴。復想空中有無量天樂，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，行者不久當證法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量七寶賢瓶。想滿天妙香水灌注一切聖眾澡浴。復想空中有無量天樂，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，行者不久當證法雲地。

次結塗香印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結塗香印。

准前根本印，以二大指博著右頭指下節即成。真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，以二大指博著右頭指下節即成。真言三遍。真言曰：

「唵禮娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵禮娑嚩(二合引)賀(引)」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙塗香粖香雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當證一切如來戒、定、慧、解脫、解脫知見香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙塗香粖香雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當證一切如來戒、定、慧、解脫、解脫知見香。

次結花印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結花印。

准前根本印，以二大指博著左頭指下節即成。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，以二大指博著左頭指下節即成。誦真言三遍。真言曰：

「唵主娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵主娑嚩(二合引)賀(引)」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙花雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當得大慈三摩地成就，能利樂無邊眾生，諸災難不著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙花雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當得大慈三摩地成就，能利樂無邊眾生，諸災難不著身。

次結燒香印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燒香印。

准根本印，屈右頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准根本印，屈右頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰：

「唵禮娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵禮娑嚩(二合)賀」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量和合俱生天妙燒香雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當得普遍法界三摩地成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量和合俱生天妙燒香雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。由結此印誦真言故，當得普遍法界三摩地成就。

次結飲食印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結飲食印。

准前根本印，以左頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，以左頭指捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰：

「唵准娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵准娑嚩(二合引)賀(引)」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙種種飲食雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。當得法喜禪悅食，三解脫最勝味，三摩地成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量天妙種種飲食雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。當得法喜禪悅食，三解脫最勝味，三摩地成就。

次結燈印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燈印。

准前根本印，以二頭指各捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前根本印，以二頭指各捻二大指頭即成。誦真言三遍。真言曰：

「奄泥娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奄泥娑嚩(二合引)賀」

想從此印流出無量光明，一一光明道有無量種種七寶燈燭雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。當得般若波羅蜜光明五眼清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從此印流出無量光明，一一光明道有無量種種七寶燈燭雲海，供養本尊諸佛菩薩一切聖眾。當得般若波羅蜜光明五眼清淨。

次誦讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦讚歎：

「阿嚩怛囉左覩囉娜(二合)舍(引)囉馱(二合)娑麼(二合)囉哩補句致鉢囉(二合)拏麼跛娜尾呬帝阿者禮怛𪘨娑哩素儞祖禮悉𠆙思准泥薩囉(二合)悶底南(引)娑嚩捨麼儞娑嚩(二合引)罕(引)帝薩跛囉(二合)拏吠怛儞也(二合)他(引)訖灑(二合)囉(引)拏櫱帝阿尾儞多薩怛嚩(二合)娜麼𩕳囉(二合)枲那路(引)迦怛囉(二合)野(引)囉他(二合)迦唎囉訖多(二合引)囉尾(二合引)那戍(引)鼻𩕳播(引)怛囉(二合)迦囉鐸訖使(二合)𩕳娑普(二合)砧悉體(二合)怛嚩(二合引)進底多麼囉貪(二合去)瑟砧(二合)李佉惹曩𩕳(慈以反下同)那儞底薩帝(知曳反)曩跛囉(二合)曩跛囉(二合)庫舞(二合)地曬囉始嚟野薩怛梵帝(知曳反)囉弭焰(二合引)惹閉(去)怛母(二合)𩕳帽(引)儞(儞夷反)嚩日哩(二合)擔抧邏馱淰(二合)素囉哩補婆嚩南跛囉(二合)吠捨野底阿(引)哩野(二合)嚩路(引)抧帝皤悉𠆙底諾僧捨間薩怛多惹播(引)多(半音呼多諾反)曩悉底(二合)薩怛梵(三合引)曩那娜惹孽底緊旨儞也(二合)羯底(二合)毘藥(二合)壹底娑迦羅播(引)跛曩(引)舍𩕳婆誐嚩底跛恥多麼(引)怛囉(二合)悉地迦哩布囉野麼努(引)囉貪冥枲娜底曩怛梵(二合)娑麼(二合)囕迦室子(二合)多(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿嚩怛囉左覩囉娜(二合)舍(引)囉馱(二合)娑麼(二合)囉哩補句致鉢囉(二合)拏麼跛娜尾呬帝阿者禮怛𪘨娑哩素儞祖禮悉𠆙思准泥薩囉(二合)悶底南(引)娑嚩捨麼儞娑嚩(二合引)罕(引)帝薩跛囉(二合)拏吠怛儞也(二合)他(引)訖灑(二合)囉(引)拏櫱帝阿尾儞多薩怛嚩(二合)娜麼𩕳囉(二合)枲那路(引)迦怛囉(二合)野(引)囉他(二合)迦唎囉訖多(二合引)囉尾(二合引)那戍(引)鼻𩕳播(引)怛囉(二合)迦囉鐸訖使(二合)𩕳娑普(二合)砧悉體(二合)怛嚩(二合引)進底多麼囉貪(二合去)瑟砧(二合)李佉惹曩𩕳(慈以反下同)那儞底薩帝(知曳反)曩跛囉(二合)曩跛囉(二合)庫舞(二合)地曬囉始嚟野薩怛梵帝(知曳反)囉弭焰(二合引)惹閉(去)怛母(二合)𩕳帽(引)儞(儞夷反)嚩日哩(二合)擔抧邏馱淰(二合)素囉哩補婆嚩南跛囉(二合)吠捨野底阿(引)哩野(二合)嚩路(引)抧帝皤悉𠆙底諾僧捨間薩怛多惹播(引)多(半音呼多諾反)曩悉底(二合)薩怛梵(三合引)曩那娜惹孽底緊旨儞也(二合)羯底(二合)毘藥(二合)壹底娑迦羅播(引)跛曩(引)舍𩕳婆誐嚩底跛恥多麼(引)怛囉(二合)悉地迦哩布囉野麼努(引)囉貪冥枲娜底曩怛梵(二合)娑麼(二合)囕迦室子(二合)多(半音)」

次說本尊陀羅尼布字法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說本尊陀羅尼布字法。

從頂至足觀一一真言字，屈曲分明流出光明，照六道四生輪迴有情，深起悲愍施與安樂。用陀羅尼九字，布列於行者身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從頂至足觀一一真言字，屈曲分明流出光明，照六道四生輪迴有情，深起悲愍施與安樂。用陀羅尼九字，布列於行者身。

即成以如來印，八大菩薩所加持身，若作息災、增益、降伏、敬愛，隨四種法所謂白、黃、黑、赤，成辦悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即成以如來印，八大菩薩所加持身，若作息災、增益、降伏、敬愛，隨四種法所謂白、黃、黑、赤，成辦悉地。

即結布字印。二手內相叉，二大指二頭指二小指相合即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結布字印。二手內相叉，二大指二頭指二小指相合即成。

想唵oṃ字安於頂，以大母指觸頭上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想唵oṃ字安於頂，以大母指觸頭上。

次想兩目童人上俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想兩目童人上俱。

想者ja字，復以大母指觸右左眼上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想者ja字，復以大母指觸右左眼上。

次想禮le字安於頸上，用大母指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想禮le字安於頸上，用大母指觸。

次想主co字當心，以大母指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想主co字當心，以大母指觸。

次想禮le字安左右肩，以大母指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想禮le字安左右肩，以大母指觸。

次想准ca字安臍上，以大母指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想准ca字安臍上，以大母指觸。

次想泥nde字安右左兩髀上，以小指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想泥nde字安右左兩髀上，以小指觸。

次想娑嚩(二合)svā字安右左兩髀上，以小指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想娑嚩(二合)svā字安右左兩髀上，以小指觸。

次想賀hā字安右左二足掌，用小指觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次想賀hā字安右左二足掌，用小指觸。

由想布真言結印加持故，行者身即成准泥佛母身，滅除一切業障，積集無量福德吉祥，其身成金剛不壞體。若能常專注觀行，一切悉地皆得見前，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由想布真言結印加持故，行者身即成准泥佛母身，滅除一切業障，積集無量福德吉祥，其身成金剛不壞體。若能常專注觀行，一切悉地皆得見前，速證無上正等菩提。

次結根本印，誦根本真言七遍，頂上散印。即取菩提子念珠具一百八，依法貫穿。即以塗香塗其珠上，以二手掌中捧珠當心，誦真言七遍加持念珠。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結根本印，誦根本真言七遍，頂上散印。即取菩提子念珠具一百八，依法貫穿。即以塗香塗其珠上，以二手掌中捧珠當心，誦真言七遍加持念珠。真言曰：

「唵尾嚧(引)遮那(引)麼羅娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾嚧(引)遮那(引)麼羅娑嚩(二合引)賀(引)」

加持頂戴，心口作是願言：「我今欲念誦，唯願本尊諸佛菩薩加持護念，願令速得隨意所求悉地圓滿。」然後以左手無名指大指承珠，右手以大指無名指移珠，手如說法相。當於心前持珠念誦，其聲不緩不急，心專注不異緣，觀自身同本尊身相好具足。又於身前壇中，觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶，了了分明對坐。每稱娑嚩(二合)賀字，同時移一珠。或一百八或一千八為念誦遍數，常須限定。若不滿一百八，即不充求悉地遍數。念誦畢已，蟠珠於掌中，頂戴發願，作是願言：「以我念誦功德，一切眾生所修真言行、求上中下悉地，速得成就。」安珠於篋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持頂戴，心口作是願言：「我今欲念誦，唯願本尊諸佛菩薩加持護念，願令速得隨意所求悉地圓滿。」然後以左手無名指大指承珠，右手以大指無名指移珠，手如說法相。當於心前持珠念誦，其聲不緩不急，心專注不異緣，觀自身同本尊身相好具足。又於身前壇中，觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶，了了分明對坐。每稱娑嚩(二合)賀字，同時移一珠。或一百八或一千八為念誦遍數，常須限定。若不滿一百八，即不充求悉地遍數。念誦畢已，蟠珠於掌中，頂戴發願，作是願言：「以我念誦功德，一切眾生所修真言行、求上中下悉地，速得成就。」安珠於篋中。

即結定印，端身閉目澄心定意，當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明，起大精進決定取證。若能不懈怠專功，必當得見本源清淨之心。於圓明中想唵字，餘八字右旋，於圓明上布列。於定中須見真言字分明，既不散動得定，即與般若波羅蜜相應，即畫圓明月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結定印，端身閉目澄心定意，當於胸臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明，起大精進決定取證。若能不懈怠專功，必當得見本源清淨之心。於圓明中想唵字，餘八字右旋，於圓明上布列。於定中須見真言字分明，既不散動得定，即與般若波羅蜜相應，即畫圓明月輪。

次應思惟字母種子義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應思惟字母種子義。

唵oṃ字者，是三身義，亦是一切法本不生義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵oṃ字者，是三身義，亦是一切法本不生義。

者ca字者，一切法不生不滅義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者ca字者，一切法不生不滅義。

禮le字者，一切法相無所得義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮le字者，一切法相無所得義。

主co字者，一切法無生滅義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主co字者，一切法無生滅義。

禮le字者，一切法無垢義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮le字者，一切法無垢義。

准cu字者，一切法無等覺義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准cu字者，一切法無等覺義。

泥nde字者，一切法無取捨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥nde字者，一切法無取捨義。

娑嚩(二合)svā字者，一切法平等無言說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑嚩(二合)svā字者，一切法平等無言說義。

賀hā字者，一切法無因義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賀hā字者，一切法無因義。

由一切法本不生故，即得不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由一切法本不生故，即得不生不滅。

由不生不滅故，即得相無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不生不滅故，即得相無所得。

由相無所得故，即得無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由相無所得故，即得無生滅。

由無生滅故，即得無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無生滅故，即得無垢。

由無垢故，即得無等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無垢故，即得無等覺。

由無等覺故，即得無取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無等覺故，即得無取捨。

由無取捨故，即得平等無言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無取捨故，即得平等無言說。

由平等無言說故，即得無因無果般若相應無所得以為方便，入勝義實則證法界真如。以此為三摩地念誦。畢已應結根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由平等無言說故，即得無因無果般若相應無所得以為方便，入勝義實則證法界真如。以此為三摩地念誦。畢已應結根本印。

次結澡浴印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結澡浴印。

次結五供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結五供養印。

次誦讚歎獻閼伽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦讚歎獻閼伽。

次結阿三麼擬儞(二合)印，左轉一匝解界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結阿三麼擬儞(二合)印，左轉一匝解界。

次結寶車輅印，以大母指向外撥中指頭，奉送聖者還本宮。奉送真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結寶車輅印，以大母指向外撥中指頭，奉送聖者還本宮。奉送真言曰：

「唵者禮主禮准泥孽車孽車婆誐嚩底娑嚩(二合)婆嚩南布娜囉(引)誐麼那野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥孽車孽車婆誐嚩底娑嚩(二合)婆嚩南布娜囉(引)誐麼那野娑嚩(二合引)賀」

次結三部三麼耶印，各誦真言一遶禮佛，如前懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向無上菩提。隨意經行，轉讀大乘經典《花嚴》、《大般若》等經，印塔像、浴舍利，右旋遶，思六念。以此福聚，迴向自所求悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結三部三麼耶印，各誦真言一遶禮佛，如前懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向無上菩提。隨意經行，轉讀大乘經典《花嚴》、《大般若》等經，印塔像、浴舍利，右旋遶，思六念。以此福聚，迴向自所求悉地。

次說息災、增益、敬愛、調伏四種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說息災、增益、敬愛、調伏四種法。

扇底迦法者，求滅罪轉障，除災害鬼魅疾病、囚閉枷鎖、疫病、國難、水旱不調、蟲損苗稼、五星凌逼本命，悉皆除滅，煩惱解脫。是名息災法。作此法時，著白衣面向北，交脚竪膝吉祥坐。觀本尊白色，供養飲食菓子香花燈燭地等，悉皆白色。從月一日至八日，日三時念誦，夜作護摩。息災真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇底迦法者，求滅罪轉障，除災害鬼魅疾病、囚閉枷鎖、疫病、國難、水旱不調、蟲損苗稼、五星凌逼本命，悉皆除滅，煩惱解脫。是名息災法。作此法時，著白衣面向北，交脚竪膝吉祥坐。觀本尊白色，供養飲食菓子香花燈燭地等，悉皆白色。從月一日至八日，日三時念誦，夜作護摩。息災真言曰：

「唵者禮主禮准泥(令某甲，若為他人念誦稱彼名字)扇底矩嚕娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥(令某甲，若為他人念誦稱彼名字)扇底矩嚕娑嚩(二合引)賀」

布瑟置(二合)迦法者，求延命、官榮、伏藏、富饒、聰慧、聞持不忘、藥法成就、金剛杵等成就，或作師子象馬類，以真言加持三相現，隨上中下所求獲果，如悉地廣說。欲求持明仙入阿蘇囉窟，及諸八部鬼神窟求入者皆得。及證地位神通，求二種資糧圓滿，速成無上菩提，名增益法。作此法時，身著黃衣，面向東結跏趺坐，觀本尊黃色，所供養香花飲食菓子、燈燭地等，並皆黃色。從月八日至十五日，日三時念誦，夜作護摩。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布瑟置(二合)迦法者，求延命、官榮、伏藏、富饒、聰慧、聞持不忘、藥法成就、金剛杵等成就，或作師子象馬類，以真言加持三相現，隨上中下所求獲果，如悉地廣說。欲求持明仙入阿蘇囉窟，及諸八部鬼神窟求入者皆得。及證地位神通，求二種資糧圓滿，速成無上菩提，名增益法。作此法時，身著黃衣，面向東結跏趺坐，觀本尊黃色，所供養香花飲食菓子、燈燭地等，並皆黃色。從月八日至十五日，日三時念誦，夜作護摩。真言曰：

「唵者禮主禮准泥(令某甲)布瑟微(二合)矩嚕娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥(令某甲)布瑟微(二合)矩嚕娑嚩(二合)賀」

伐施迦囉拏法者，若欲令一切人見者發歡喜心，攝伏鉤召若男若女、天龍八部、藥叉女及攝伏鬼神，有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜，諸佛護念加持，是名攝召敬愛法。作此法者，身著赤衣，面向西，竪二膝並脚名普賢坐。觀本尊及所供養香花飲食菓子、燈燭地等，並皆赤色。從十六日至二十三日，日三時念誦，夜作護摩。攝召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伐施迦囉拏法者，若欲令一切人見者發歡喜心，攝伏鉤召若男若女、天龍八部、藥叉女及攝伏鬼神，有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜，諸佛護念加持，是名攝召敬愛法。作此法者，身著赤衣，面向西，竪二膝並脚名普賢坐。觀本尊及所供養香花飲食菓子、燈燭地等，並皆赤色。從十六日至二十三日，日三時念誦，夜作護摩。攝召真言曰：

「唵者禮主禮准泥(令某甲)嚩試矩嚕娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵者禮主禮准泥(令某甲)嚩試矩嚕娑嚩(二合)賀(引)」

阿毘遮嚕迦法者，犯五無間、謗方等大乘、毀滅佛性、背逆君主惑亂正法，於如是之人深起悲愍，應作降伏法。以驢糞、或駝糞、或燒尸灰以用塗壇。作此法時，身著黑衣或青衣，面向南，左脚押右脚蹲踞坐，觀本尊黑色，取臭無香氣黑色或青色花供養，所供飲食香花菓子、燈燭地等並皆黑色或青色。從月二十三日至月盡日，取午時、中夜二時念誦，夜作護摩。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘遮嚕迦法者，犯五無間、謗方等大乘、毀滅佛性、背逆君主惑亂正法，於如是之人深起悲愍，應作降伏法。以驢糞、或駝糞、或燒尸灰以用塗壇。作此法時，身著黑衣或青衣，面向南，左脚押右脚蹲踞坐，觀本尊黑色，取臭無香氣黑色或青色花供養，所供飲食香花菓子、燈燭地等並皆黑色或青色。從月二十三日至月盡日，取午時、中夜二時念誦，夜作護摩。真言曰：

「吽者禮主禮准泥(令某甲)跛囉(二合)喃伽多野吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽者禮主禮准泥(令某甲)跛囉(二合)喃伽多野吽發吒」

次說准泥佛母畫像法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說准泥佛母畫像法。

取不截白疊去毛髮者，𭘻於淨壁。先應塗壇，以閼伽飲食隨力供養。畫師應受八戒齋，清淨畫像。其彩色中勿用皮膠，於新器中調色。應畫准提佛母像，身黃白色結跏趺坐，坐蓮花上。身佩圓光，著輕縠如十波羅蜜菩薩衣，上下皆作白色。復有天衣角絡、瓔珞頭冠，臂環皆著螺釧，檀慧著寶環。其像面有三目，十八臂，上二手作說法相，右第二手作施無畏，第三手執劍，第四手持寶鬘，第五手掌俱緣菓，第六手持鉞斧，第七手執鉤，第八手執金剛杵，第九手持念珠。左第二手執如意寶幢，第三手持開敷紅蓮花，第四手軍持，第五手羂索，第六手持輪，第七手商佉，第八手賢瓶，第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池，池中難陀龍王，塢波難陀龍王拓蓮花座。左邊畫持誦者，手執香爐瞻仰聖者。准提佛母矜愍持誦人，眼下顧視。上畫二淨居天子，一名俱素陀天子，手持花鬘向下，承空而來供養聖者。畫像已，隨力僧次請七僧供養，開光明呪願讚歎。於像下應書法身緣起偈。將像於精室祕密供養，以帛覆像。念誦時去覆帛，瞻禮供養。念誦畢，却以帛覆，慎勿令人見。何以故？從師受儀軌畫像法，若轉與人呈像，被魔得便。當須祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取不截白疊去毛髮者，𭘻於淨壁。先應塗壇，以閼伽飲食隨力供養。畫師應受八戒齋，清淨畫像。其彩色中勿用皮膠，於新器中調色。應畫准提佛母像，身黃白色結跏趺坐，坐蓮花上。身佩圓光，著輕縠如十波羅蜜菩薩衣，上下皆作白色。復有天衣角絡、瓔珞頭冠，臂環皆著螺釧，檀慧著寶環。其像面有三目，十八臂，上二手作說法相，右第二手作施無畏，第三手執劍，第四手持寶鬘，第五手掌俱緣菓，第六手持鉞斧，第七手執鉤，第八手執金剛杵，第九手持念珠。左第二手執如意寶幢，第三手持開敷紅蓮花，第四手軍持，第五手羂索，第六手持輪，第七手商佉，第八手賢瓶，第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池，池中難陀龍王，塢波難陀龍王拓蓮花座。左邊畫持誦者，手執香爐瞻仰聖者。准提佛母矜愍持誦人，眼下顧視。上畫二淨居天子，一名俱素陀天子，手持花鬘向下，承空而來供養聖者。畫像已，隨力僧次請七僧供養，開光明呪願讚歎。於像下應書法身緣起偈。將像於精室祕密供養，以帛覆像。念誦時去覆帛，瞻禮供養。念誦畢，却以帛覆，慎勿令人見。何以故？從師受儀軌畫像法，若轉與人呈像，被魔得便。當須祕密。