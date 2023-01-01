何耶揭唎婆觀世音菩薩受法壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何耶揭唎婆觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門、諸善男子善女人等，欲受持菩薩法者，應作四肘壇。當覓勝地清淨之所，掃灑清淨，以香水牛糞埿地，懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡，并諸金銀種種間錯嚴錺道場。其道場中立五色壇，縱廣四肘。先下白色，次黃、次赤、次黑，而作四門。其壇中心作蓮華座，安置何耶揭利婆觀世音像。東門作華座，安十一面菩薩。北門作蓮華座，安八臂觀世音。南方安八龍王：難陀龍王、婆素難龍王、德叉迦龍王、羯固奼龍王、般摩龍王、摩訶般摩龍王、商佉波羅龍王、鳩利迦龍王(八龍唯供粳米乳糜，餘者以種種供養亦得)。燃四十五燈，先喚八箇龍王(用何耶揭唎婆身印來去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有沙門若婆羅門、諸善男子善女人等，欲受持菩薩法者，應作四肘壇。當覓勝地清淨之所，掃灑清淨，以香水牛糞埿地，懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡，并諸金銀種種間錯嚴錺道場。其道場中立五色壇，縱廣四肘。先下白色，次黃、次赤、次黑，而作四門。其壇中心作蓮華座，安置何耶揭利婆觀世音像。東門作華座，安十一面菩薩。北門作蓮華座，安八臂觀世音。南方安八龍王：難陀龍王、婆素難龍王、德叉迦龍王、羯固奼龍王、般摩龍王、摩訶般摩龍王、商佉波羅龍王、鳩利迦龍王(八龍唯供粳米乳糜，餘者以種種供養亦得)。燃四十五燈，先喚八箇龍王(用何耶揭唎婆身印來去)。

唵闍(去音)耶毘闍(去音)耶(二) 阿瑟吒(二合)那(去聲)伽羅闍耶(三) 阿羅闡都(四) 莎訶(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵闍(去音)耶毘闍(去音)耶(二) 阿瑟吒(二合)那(去聲)伽羅闍耶(三) 阿羅闡都(四) 莎訶(五)

其壇西門近南，安一火爐(以胡麻、稻穀華等蘇蜜相和，誦心呪投火中燒之，滿一千八遍)。次請中心何耶揭唎婆菩薩，次請八臂觀音(身印來去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其壇西門近南，安一火爐(以胡麻、稻穀華等蘇蜜相和，誦心呪投火中燒之，滿一千八遍)。次請中心何耶揭唎婆菩薩，次請八臂觀音(身印來去)。

唵(一) 夜勢夜輒擔(二) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 夜勢夜輒擔(二) 莎訶

次用華座印來去，請十一面菩薩已，散種種花，燒諸名香，沈水、薰陸、栴檀香等而供養之。呪師一日不食，若不忍飢唯得食蘇。香湯洗浴，著新淨衣，入道場中而作供養。常得觀世音菩薩憶念，亦兼通軍荼利法結界供養也。當以真言印護身及結界，呪木七返或呪水七返。又以印呪水，或呪白芥子灰等七返，將木竪四角為界，芥子灰水散於十方閒成結界。二手外縛，二食指直竪相去五分許，並二大指相著，各屈一節勿著食指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次用華座印來去，請十一面菩薩已，散種種花，燒諸名香，沈水、薰陸、栴檀香等而供養之。呪師一日不食，若不忍飢唯得食蘇。香湯洗浴，著新淨衣，入道場中而作供養。常得觀世音菩薩憶念，亦兼通軍荼利法結界供養也。當以真言印護身及結界，呪木七返或呪水七返。又以印呪水，或呪白芥子灰等七返，將木竪四角為界，芥子灰水散於十方閒成結界。二手外縛，二食指直竪相去五分許，並二大指相著，各屈一節勿著食指。真言曰：

唵(一) 鉢羅毘迦悉跢(二) 跋折羅(三) 涉筏(二合)囉囉(上音)支(四) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鉢羅毘迦悉跢(二) 跋折羅(三) 涉筏(二合)囉囉(上音)支(四) 莎訶

何耶揭唎婆解禁刀印(舒二手，左手在外、右手在內，以左掌著右手背，竪二手大指)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何耶揭唎婆解禁刀印(舒二手，左手在外、右手在內，以左掌著右手背，竪二手大指)。

唵(一) 阿娑忙義儞(二) 莎呵(三句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿娑忙義儞(二) 莎呵(三句)

何耶揭唎婆大法身印(二手外縛，以二小指竪相合，並二大指竪相著屈，怒大指來去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何耶揭唎婆大法身印(二手外縛，以二小指竪相合，並二大指竪相著屈，怒大指來去)。

唵(一) 杜那杜那(二) 摩他摩他(三) 可馱可馱(四) 訶耶揭唎婆(五) 嗚吽泮(六) 莎(去音)訶(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 杜那杜那(二) 摩他摩他(三) 可馱可馱(四) 訶耶揭唎婆(五) 嗚吽泮(六) 莎(去音)訶(七)

次何耶揭唎婆心印(二手外縛，並二大指相著，各屈一節勿著食指，大指來去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次何耶揭唎婆心印(二手外縛，並二大指相著，各屈一節勿著食指，大指來去)。

唵(一) 阿蜜唎都智(二合)婆(平音)(二) 嗚𤙖泮(三) 莎(去音)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿蜜唎都智(二合)婆(平音)(二) 嗚𤙖泮(三) 莎(去音)訶

次頭印(二手外縛，立二食指頭相拄，各屈二大指節，小指頭尖也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次頭印(二手外縛，立二食指頭相拄，各屈二大指節，小指頭尖也)。

跢姪他(一) 斫迦羅𭈖怖(二) 斫迦羅(去音)乞叉𭈖怖(三) 斫迦羅跛曇摩叉唎怖(四) 阿謨迦(去音)寫(稱彼人名)(五) 始羅(上音)枳羅(上音二合)(六) 跛羅舍網伽車(上音)覩(七) 莎訶(八)(叉去沙反，餘處皆然) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 斫迦羅𭈖怖(二) 斫迦羅(去音)乞叉𭈖怖(三) 斫迦羅跛曇摩叉唎怖(四) 阿謨迦(去音)寫(稱彼人名)(五) 始羅(上音)枳羅(上音二合)(六) 跛羅舍網伽車(上音)覩(七) 莎訶(八)(叉去沙反，餘處皆然)

次頂印(準前頭印，唯改竪二食指頭相著，列二中指在二食指前頭相拄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次頂印(準前頭印，唯改竪二食指頭相著，列二中指在二食指前頭相拄)。

唵(一) 室唎(二合)羅唎至(二) 嗚𤙖泮(三) 莎(去)訶(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 室唎(二合)羅唎至(二) 嗚𤙖泮(三) 莎(去)訶(四)

次口印(二手小指無名指內相叉，二中指頭相拄，並竪二大指，以右風捻右大頭，左頭指竪，小曲在中指邊)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次口印(二手小指無名指內相叉，二中指頭相拄，並竪二大指，以右風捻右大頭，左頭指竪，小曲在中指邊)。

唵(一) 鶻嚕嚧(二) 鳩嚧馱那(三) 嗚𤙖泮(四) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鶻嚕嚧(二) 鳩嚧馱那(三) 嗚𤙖泮(四) 莎訶

次牙印(準前觀世音不空羂索菩薩牙印，上準改二中指直竪頭相著，二大指並竪博中指，先以左小指握右無名指背後，以右小指握左小指背)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次牙印(準前觀世音不空羂索菩薩牙印，上準改二中指直竪頭相著，二大指並竪博中指，先以左小指握右無名指背後，以右小指握左小指背)。

南(上音)謨(上)囉跢那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 南謨阿唎耶(二) 婆盧吉帝(三) 攝婆(二合)羅(去)耶(四) 菩提薩埵(去)耶(五) 摩訶薩埵(去)耶摩訶迦盧尼迦耶(七) 跢姪他(八) 跢羅(上二合)吒(九) 跢羅(上二合)吒(十) 末吒末吒(十一) 瞋陀瞋陀(十二) 頻陀頻陀(十三) 嗚𤙖(十四) 泮泮(十五) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南(上音)謨(上)囉跢那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 南謨阿唎耶(二) 婆盧吉帝(三) 攝婆(二合)羅(去)耶(四) 菩提薩埵(去)耶(五) 摩訶薩埵(去)耶摩訶迦盧尼迦耶(七) 跢姪他(八) 跢羅(上二合)吒(九) 跢羅(上二合)吒(十) 末吒末吒(十一) 瞋陀瞋陀(十二) 頻陀頻陀(十三) 嗚𤙖(十四) 泮泮(十五) 莎訶

何耶揭唎婆觀世音菩薩大呪，又何耶揭唎婆別大呪(在別)，是二呪者波帝吒悉陀波泮底(唐云隨誦成驗)，雖不受持壇供養法隨誦成驗。若欲發遣何耶揭唎婆觀世音者，手執素羅毘布瑟波(二合反，又云柏花)呪一遍已，一打像上。如是七遍，即歸去也。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何耶揭唎婆觀世音菩薩大呪，又何耶揭唎婆別大呪(在別)，是二呪者波帝吒悉陀波泮底(唐云隨誦成驗)，雖不受持壇供養法隨誦成驗。若欲發遣何耶揭唎婆觀世音者，手執素羅毘布瑟波(二合反，又云柏花)呪一遍已，一打像上。如是七遍，即歸去也。真言曰：