何耶揭唎婆像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何耶揭唎婆像法

復次取淨褺不得截割，請一畫師最功能，勿還其價。香湯洗浴，著新淨衣，與受八戒，日日如是。於清淨處作一水壇，縱廣四肘(水壇之法如餘部說)，呪師護身結界畢已，於其壇中燒種種香、散種種華，供養已訖，於此壇內畫作菩薩。其身長佛一磔(長短正當以人一肘)，總有四面，中菩薩面極令端正，作慈悲顏，顏色赤白，頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面，狗牙上出，頭髮微竪如火焰色。右邊一面作大笑顏，赤白端正似菩薩面，頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳璫，其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭，仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞，項背圓光數重色作。左手屈臂，手當乳前把紅蓮花，其蓮花與菩薩頭齊，正臨左膊。其華臺上作一化佛，著緋袈裟結跏趺坐，項背有光，右手仰掌五指申，臂肘平屈，其手掌擎真陀摩尼(唐云如意寶)，其珠團圓，如作白色，赤色光炎圍繞其珠。於其右手正當珠下，雨種種寶。其左膊上著弊耶(二合)迦羅者摩(二合，唐云虎皮)，如著祇支。當右腋下掩皮結帶，更用虎皮縵其跨上。以外臂釧天衣裙等，皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮華上，空懸寶傘蓋菩薩頭上。其上空中畫作種種天音樂具，兩邊空中須陀會天舞蹈供養。畫此像時用香汁畫，皮膠不當用。叉以蘇木佉子(唐云芸臺)擣以為末極令微細，用酪(作酪殘汁也)汁和，如和麨法。用何耶揭唎婆心呪呪三七遍已，其病人空腹腹之，腹內所有一切毒虫悉皆吐出。又畫作像法，取新瓦雜瓶未曾用瓶染作青色，其瓦瓶上畫作阿耶揭唎婆觀世音像。其像身高如來一磔(等人一肘)，畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色，眼精綠色，狗牙上出。右邊一面畫作赤色，名喫呪面。當中前面作菩薩面，極令端正，畫作白色。離像頂上懸於空中，畫作青面，出口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠，其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把於蓮華，屈肘向上捧在膊前。右臂垂下五指皆申，施無畏手。兩手腕上皆作寶釧，其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴，如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上。作此像已，從白月十日起首食大麥乳糜，後十三日、十四日、十五日三日三夜斷食，取娑迦比遮香、乾陀那句利華，呪此二物，一呪一投當前面上至八千遍，其面口中放出大光明，圍繞呪師身已還入像口。於其口中出如意珠，即收取之珠已，即得十四千歲壽命，得七寶轉輪聖王，命終以後生安樂國，從觀世音足下而坐。又有一法，當乞食喫，喫大麥乳糜，誦七萬遍。一萬遍時，毘那耶迦即得被縛。第二萬遍，呪法成就。第三萬遍，即得安善那、摩那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次取淨褺不得截割，請一畫師最功能，勿還其價。香湯洗浴，著新淨衣，與受八戒，日日如是。於清淨處作一水壇，縱廣四肘(水壇之法如餘部說)，呪師護身結界畢已，於其壇中燒種種香、散種種華，供養已訖，於此壇內畫作菩薩。其身長佛一磔(長短正當以人一肘)，總有四面，中菩薩面極令端正，作慈悲顏，顏色赤白，頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面，狗牙上出，頭髮微竪如火焰色。右邊一面作大笑顏，赤白端正似菩薩面，頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳璫，其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭，仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞，項背圓光數重色作。左手屈臂，手當乳前把紅蓮花，其蓮花與菩薩頭齊，正臨左膊。其華臺上作一化佛，著緋袈裟結跏趺坐，項背有光，右手仰掌五指申，臂肘平屈，其手掌擎真陀摩尼(唐云如意寶)，其珠團圓，如作白色，赤色光炎圍繞其珠。於其右手正當珠下，雨種種寶。其左膊上著弊耶(二合)迦羅者摩(二合，唐云虎皮)，如著祇支。當右腋下掩皮結帶，更用虎皮縵其跨上。以外臂釧天衣裙等，皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮華上，空懸寶傘蓋菩薩頭上。其上空中畫作種種天音樂具，兩邊空中須陀會天舞蹈供養。畫此像時用香汁畫，皮膠不當用。叉以蘇木佉子(唐云芸臺)擣以為末極令微細，用酪(作酪殘汁也)汁和，如和麨法。用何耶揭唎婆心呪呪三七遍已，其病人空腹腹之，腹內所有一切毒虫悉皆吐出。又畫作像法，取新瓦雜瓶未曾用瓶染作青色，其瓦瓶上畫作阿耶揭唎婆觀世音像。其像身高如來一磔(等人一肘)，畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色，眼精綠色，狗牙上出。右邊一面畫作赤色，名喫呪面。當中前面作菩薩面，極令端正，畫作白色。離像頂上懸於空中，畫作青面，出口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠，其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把於蓮華，屈肘向上捧在膊前。右臂垂下五指皆申，施無畏手。兩手腕上皆作寶釧，其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴，如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上。作此像已，從白月十日起首食大麥乳糜，後十三日、十四日、十五日三日三夜斷食，取娑迦比遮香、乾陀那句利華，呪此二物，一呪一投當前面上至八千遍，其面口中放出大光明，圍繞呪師身已還入像口。於其口中出如意珠，即收取之珠已，即得十四千歲壽命，得七寶轉輪聖王，命終以後生安樂國，從觀世音足下而坐。又有一法，當乞食喫，喫大麥乳糜，誦七萬遍。一萬遍時，毘那耶迦即得被縛。第二萬遍，呪法成就。第三萬遍，即得安善那、摩那

熾羅藥法成就。三日三夜不食作法，手把其藥，正呪藥時，藥中若現三種相者，即知藥成。三相者，謂煖、煙、焰。即得成就安陀羅陀那，昇空而去，得成就持呪仙人，自在得入阿脩羅宮。第四萬遍，離地四指而行自在。第五萬遍，則得隨意昇空行。第六萬遍，即得千歲活，呪師成就呪仙人，隨其所作任運皆成，一切所呼喚者皆來。第七萬遍，呪師即得頭髮變作螺髮成就，隨其所須應念即至，親近承事於觀世音，即知三世一切眾生死此生彼，即得成就。若又法若欲打西(去音)若(若耶反)者，何耶揭唎婆像前三日三夜斷食，香摩壇上種種香花，以淨飲食乳粥菓等種種供養，擣娑闍羅娑香，以白蜜和為八千丸，呪一丸香一遍已投火中燒。如是香盡，彼西惹眾尋即初見變為馬頭，更經少時轉為何耶揭哩婆頭。呪師奇上向彼眾時，一切西惹眾悉皆散滅。又法先以大麥與牛喫已，取糞中麥洗乾誠擣，煮為乳糜。從白月一日食此乳糜，至十三日即斷不食，何耶揭哩婆像前以塗香塗地，散種種花、燒諸名香，種種飲食供養畢已，取迦比闍香擣為細末，水和為丸，數滿八千。取迦地羅木為柴燃火，取一香丸一呪一投於火中燒。如是乃至八千丸盡，其炭變為蘇跋那金黃，重百千兩。又法若欲喫他呪者，取己身中小許血已，和白芥子為八千丸。黑月十四日一日不食，取佉陀羅木鑪中燃火，取前白芥子丸，一呪一丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡，一切諸呪悉皆喫盡(喫云，外國語也，即同大唐破滅語訓。他者，是外道也)。又法但誦呪，行於曠野處及諸沙磧，所須飲食自然而出。又法日月蝕時，取淨牛蘇一兩新瓦鉢盛，即把此鉢仰看日月，呪鉢中蘇乃至蘇煖或煙、火出，當爾之時即飲此蘇。服此蘇已，隨欲詣處舉意即至。若常誦此呪，一切怖畏得無所畏，所有障難悉皆解脫。又法若患路陀瘡(患此瘡者悉皆死也)及諸毒蛇之所齩者(此蛇人見即死)，或患健毘吒雞瘡，此等諸瘡呪黃土埿滿一千遍，塗其瘡上即得除差，一切怖畏心念即得除。又法若人忽逢一切水難，心念即得不被沈溺。如是等法不可廣說，隨意即成。若造大曼荼羅者，不得行欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾羅藥法成就。三日三夜不食作法，手把其藥，正呪藥時，藥中若現三種相者，即知藥成。三相者，謂煖、煙、焰。即得成就安陀羅陀那，昇空而去，得成就持呪仙人，自在得入阿脩羅宮。第四萬遍，離地四指而行自在。第五萬遍，則得隨意昇空行。第六萬遍，即得千歲活，呪師成就呪仙人，隨其所作任運皆成，一切所呼喚者皆來。第七萬遍，呪師即得頭髮變作螺髮成就，隨其所須應念即至，親近承事於觀世音，即知三世一切眾生死此生彼，即得成就。若又法若欲打西(去音)若(若耶反)者，何耶揭唎婆像前三日三夜斷食，香摩壇上種種香花，以淨飲食乳粥菓等種種供養，擣娑闍羅娑香，以白蜜和為八千丸，呪一丸香一遍已投火中燒。如是香盡，彼西惹眾尋即初見變為馬頭，更經少時轉為何耶揭哩婆頭。呪師奇上向彼眾時，一切西惹眾悉皆散滅。又法先以大麥與牛喫已，取糞中麥洗乾誠擣，煮為乳糜。從白月一日食此乳糜，至十三日即斷不食，何耶揭哩婆像前以塗香塗地，散種種花、燒諸名香，種種飲食供養畢已，取迦比闍香擣為細末，水和為丸，數滿八千。取迦地羅木為柴燃火，取一香丸一呪一投於火中燒。如是乃至八千丸盡，其炭變為蘇跋那金黃，重百千兩。又法若欲喫他呪者，取己身中小許血已，和白芥子為八千丸。黑月十四日一日不食，取佉陀羅木鑪中燃火，取前白芥子丸，一呪一丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡，一切諸呪悉皆喫盡(喫云，外國語也，即同大唐破滅語訓。他者，是外道也)。又法但誦呪，行於曠野處及諸沙磧，所須飲食自然而出。又法日月蝕時，取淨牛蘇一兩新瓦鉢盛，即把此鉢仰看日月，呪鉢中蘇乃至蘇煖或煙、火出，當爾之時即飲此蘇。服此蘇已，隨欲詣處舉意即至。若常誦此呪，一切怖畏得無所畏，所有障難悉皆解脫。又法若患路陀瘡(患此瘡者悉皆死也)及諸毒蛇之所齩者(此蛇人見即死)，或患健毘吒雞瘡，此等諸瘡呪黃土埿滿一千遍，塗其瘡上即得除差，一切怖畏心念即得除。又法若人忽逢一切水難，心念即得不被沈溺。如是等法不可廣說，隨意即成。若造大曼荼羅者，不得行欲。

賀耶揭哩婆療病印(二手內縛，竪二中指頭相合，並屈二大指，各以二頭指屈握二大指甲根，頭指甲皆背相著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賀耶揭哩婆療病印(二手內縛，竪二中指頭相合，並屈二大指，各以二頭指屈握二大指甲根，頭指甲皆背相著)

唵鶻嚕嚧鳩盧馱(去音)那(三) 嗚𤙖泮(四) 娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵鶻嚕嚧鳩盧馱(去音)那(三) 嗚𤙖泮(四) 娑嚩賀

賀耶揭唎婆乞食印(仰左手各竪五指，將右手下向，以中指無名指頭各各相拄著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賀耶揭唎婆乞食印(仰左手各竪五指，將右手下向，以中指無名指頭各各相拄著)

唵是那耶(二句誦二七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵是那耶(二句誦二七遍)

已上二印，可在解禁刀印之次。若作此法，先當縛禁毘那夜迦。當對賀耶揭哩婆像前，取後木長八指截，燒火焰出，取安悉香作八百丸，一丸一呪一投火中，乃至香盡，毘那夜迦即自被縛。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上二印，可在解禁刀印之次。若作此法，先當縛禁毘那夜迦。當對賀耶揭哩婆像前，取後木長八指截，燒火焰出，取安悉香作八百丸，一丸一呪一投火中，乃至香盡，毘那夜迦即自被縛。呪曰：

歸命跢姪他(一) 主嚕主嚕(二) 毘主嚕主嚕(三) 伽跢耶莎(四) 摩訶婆(去音)羅(五) 薩婆毘知那毘那夜乾(上音)(六) 皤吒婆謨枯知(去音二合)(七) 步跢(去音)耶泮(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命跢姪他(一) 主嚕主嚕(二) 毘主嚕主嚕(三) 伽跢耶莎(四) 摩訶婆(去音)羅(五) 薩婆毘知那毘那夜乾(上音)(六) 皤吒婆謨枯知(去音二合)(七) 步跢(去音)耶泮(八)

若人夜失不淨，取於白線呪八百遍，後作呪索，一呪一結為三七結，即用繫腰，更不漏失。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人夜失不淨，取於白線呪八百遍，後作呪索，一呪一結為三七結，即用繫腰，更不漏失。呪曰：

歸命多姪他(一) 勃地勃地(二) 素勃地(三) 因達𠼝(二合)勃地(四) 摩迷輸(上音)迦㘕(上音二合)(五) 婆羅謀者都(六) 莎(去)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命多姪他(一) 勃地勃地(二) 素勃地(三) 因達𠼝(二合)勃地(四) 摩迷輸(上音)迦㘕(上音二合)(五) 婆羅謀者都(六) 莎(去)訶

又法呪袈裟誦一七遍已，結作一結，即得護身成就。呪曰(歸命)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法呪袈裟誦一七遍已，結作一結，即得護身成就。呪曰(歸命)：

哆姪他(一) 訶(去音)哩訶(去音)哩(二) 無訶(去)𠼝(三) 句訶(去)𠼝(四) 薩婆突瑟擔(二合)(五) 瞻婆夜弭(上)(六) 夜跋竭㘓(二合)地(七) 那文社弭(八) 莎(去)訶(已上了寫隨誦成驗之次) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哆姪他(一) 訶(去音)哩訶(去音)哩(二) 無訶(去)𠼝(三) 句訶(去)𠼝(四) 薩婆突瑟擔(二合)(五) 瞻婆夜弭(上)(六) 夜跋竭㘓(二合)地(七) 那文社弭(八) 莎(去)訶(已上了寫隨誦成驗之次)