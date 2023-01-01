聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品

聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品上卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品上卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

歸命金剛手， 密主大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命金剛手， 密主大菩薩，

能說最上乘， 令速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說最上乘， 令速證菩提。

賀野紇哩縛， 能摧諸魔障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賀野紇哩縛， 能摧諸魔障，

以慈悲方便， 現大忿怒形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈悲方便， 現大忿怒形。

成大威日輪， 照曜無邊界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成大威日輪， 照曜無邊界，

修行者暗暝， 速得悉地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者暗暝， 速得悉地故。

流沃甘露水， 洗滌藏識中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流沃甘露水， 洗滌藏識中，

熏習雜種子， 速集福智聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熏習雜種子， 速集福智聚，

獲圓淨法身， 故我稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲圓淨法身， 故我稽首禮。

我今依密言， 微妙理趣教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依密言， 微妙理趣教，

說最密儀軌。 阿闍梨先擇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說最密儀軌。 阿闍梨先擇，

修密言弟子， 淨信三寶者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修密言弟子， 淨信三寶者。

愛敬於大乘， 渴仰瑜伽教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛敬於大乘， 渴仰瑜伽教，

好修菩薩行， 其心不怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好修菩薩行， 其心不怯弱，

求學相應門， 捨身命及財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求學相應門， 捨身命及財，

無厭倦悋惜。 族姓具諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無厭倦悋惜。 族姓具諸根，

多聞護正法， 愛樂六度行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞護正法， 愛樂六度行，

愍念諸有情， 常被大誓甲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念諸有情， 常被大誓甲，

盡度無邊界， 一切有情類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡度無邊界， 一切有情類，

令疾證菩提。 阿闍梨若見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令疾證菩提。 阿闍梨若見，

如是法器人， 方便而勸誘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法器人， 方便而勸誘，

先當為演說， 微妙菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先當為演說， 微妙菩提道，

善巧般若理， 速疾菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧般若理， 速疾菩提路。

然與受三歸， 令發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然與受三歸， 令發菩提心，

次授與三世， 無礙三種戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次授與三世， 無礙三種戒，

菩薩之律儀， 方引入輪壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之律儀， 方引入輪壇，

受與本所尊， 持明護灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受與本所尊， 持明護灌頂。

應示曼荼羅， 告令三昧耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應示曼荼羅， 告令三昧耶，

從今至成佛， 勿捨菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從今至成佛， 勿捨菩提心，

恭敬阿闍梨， 等同一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬阿闍梨， 等同一切佛，

猶如執金剛， 於諸同學處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如執金剛， 於諸同學處，

深敬不輕慢。 從師受金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深敬不輕慢。 從師受金剛，

及受金剛磬， 為求悉地故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及受金剛磬， 為求悉地故，

乃至菩提場， 常持不應捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至菩提場， 常持不應捨。

親對灌頂師， 具受本尊教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親對灌頂師， 具受本尊教，

決定無疑謬， 然後勇進修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定無疑謬， 然後勇進修。

修瑜伽者從師受得本尊儀軌已，當於閑處，或於山林幽谷諸教所說勝上之處，建立淨室。或於精舍治其地，以瞿摩夷塗拭，又白檀泥塗道場，周匝懸播上施天蓋。於壇西安本尊像，瑜伽者於壇東對像敷茅薦為座，或坐被脚小床上。分布漫荼羅列諸聖位，置二閼伽滿盛香水，安四賢瓶於壇四角。每日取種種時花散壇上，燒香塗香、燈明飲食及菓子，加持分布四邊供養，隨力所辦陳設莊嚴。每入道場，虔誠作禮，發露、懺悔、隨喜、勸請、迴向、發願。爾時金剛手菩薩告文殊師利言：「有大威怒王聖馬頭尊，我今說是心及妙印故，一切大眾咸來至此。」時金剛手菩薩復告文殊師利言：「善男子諦聽。無邊功力勇健無邊如來，奉事是大威怒王。復過去阿僧祇俱胝如來，皆蒙教示，得成無上正等菩提。有無量天龍八部等，恒常供養恭敬承事。若纔憶念是威怒王，能令一切作障難者皆悉斷壞，一切障者不敢親近、常當遠離，是修行者所住之處四十里內無有魔事及諸鬼神等，與諸大菩薩共同得止住。」時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞、辟支佛，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、迦嚕羅、緊那羅、摩睺羅誐、人及非人，一切群生等皆來集會。復抽撮彼群生眾生差別之心令同一體，等住三摩地。各俱胝焚燒世界火滅，唯成一大火聚，如七日光照。大馬口等眾流俱湊吞納無餘，盡成猛焰。說是大威怒王聖者馬頭尊微妙心，亦如大馬口吞噉，焚燒一切眾生藏識中若于熏習雜種心等。說最勝根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修瑜伽者從師受得本尊儀軌已，當於閑處，或於山林幽谷諸教所說勝上之處，建立淨室。或於精舍治其地，以瞿摩夷塗拭，又白檀泥塗道場，周匝懸播上施天蓋。於壇西安本尊像，瑜伽者於壇東對像敷茅薦為座，或坐被脚小床上。分布漫荼羅列諸聖位，置二閼伽滿盛香水，安四賢瓶於壇四角。每日取種種時花散壇上，燒香塗香、燈明飲食及菓子，加持分布四邊供養，隨力所辦陳設莊嚴。每入道場，虔誠作禮，發露、懺悔、隨喜、勸請、迴向、發願。爾時金剛手菩薩告文殊師利言：「有大威怒王聖馬頭尊，我今說是心及妙印故，一切大眾咸來至此。」時金剛手菩薩復告文殊師利言：「善男子諦聽。無邊功力勇健無邊如來，奉事是大威怒王。復過去阿僧祇俱胝如來，皆蒙教示，得成無上正等菩提。有無量天龍八部等，恒常供養恭敬承事。若纔憶念是威怒王，能令一切作障難者皆悉斷壞，一切障者不敢親近、常當遠離，是修行者所住之處四十里內無有魔事及諸鬼神等，與諸大菩薩共同得止住。」時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞、辟支佛，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿素羅、迦嚕羅、緊那羅、摩睺羅誐、人及非人，一切群生等皆來集會。復抽撮彼群生眾生差別之心令同一體，等住三摩地。各俱胝焚燒世界火滅，唯成一大火聚，如七日光照。大馬口等眾流俱湊吞納無餘，盡成猛焰。說是大威怒王聖者馬頭尊微妙心，亦如大馬口吞噉，焚燒一切眾生藏識中若于熏習雜種心等。說最勝根本真言曰：

「曩莫三曼多嚩日囉(二合)𧹞(一) 跢姪他(二) 主嚕主嚕(三) 毘主嚕毘主嚕(四) 伽跢藥叉(五) 摩訶婆囉(六) 薩嚩毘底娜(二合)毘那夜迦(七) 皤陀匝謨枳底(二合)(八) 沒跢野吽發吒(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多嚩日囉(二合)𧹞(一) 跢姪他(二) 主嚕主嚕(三) 毘主嚕毘主嚕(四) 伽跢藥叉(五) 摩訶婆囉(六) 薩嚩毘底娜(二合)毘那夜迦(七) 皤陀匝謨枳底(二合)(八) 沒跢野吽發吒(九)」

「纔誦此妙真言，三千大千世界六種震動，一切佛剎土咸被大威怒王火光焚燒，同一體相成大火聚。蘇彌盧山、摩訶蘇彌盧山、鐵圍山、大鐵圍山、一切大海，皆悉枯涸乾燒成就灰燼。聖者馬頭尊大威怒王妙心三摩地如是。行者常應住大菩提心深起悲愍，即運心觀想遍滿虛空一切如來，具諸相好皆入法界定。又觀自身住佛海會中，即結警覺一切如來印。二手各作金剛拳，檀慧相鉤，直舒進力二度側相拄。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔誦此妙真言，三千大千世界六種震動，一切佛剎土咸被大威怒王火光焚燒，同一體相成大火聚。蘇彌盧山、摩訶蘇彌盧山、鐵圍山、大鐵圍山、一切大海，皆悉枯涸乾燒成就灰燼。聖者馬頭尊大威怒王妙心三摩地如是。行者常應住大菩提心深起悲愍，即運心觀想遍滿虛空一切如來，具諸相好皆入法界定。又觀自身住佛海會中，即結警覺一切如來印。二手各作金剛拳，檀慧相鉤，直舒進力二度側相拄。誦真言曰：

「唵嚩日嚕(二合)底瑟姹(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日嚕(二合)底瑟姹(二合)吽」

「由結此印誦警覺真言，一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟，啟告諸佛：『我身少慧少福，沒於苦海。伏乞諸佛威神之力，唯願不捨大悲本願，慈悲矜愍觀察護念拔濟於我。』彼一切如來各以神力，加持護念修瑜伽者，獲無量福聚身心自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦警覺真言，一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟，啟告諸佛：『我身少慧少福，沒於苦海。伏乞諸佛威神之力，唯願不捨大悲本願，慈悲矜愍觀察護念拔濟於我。』彼一切如來各以神力，加持護念修瑜伽者，獲無量福聚身心自在。」

「次應禮四方如來請求加護。先禮東方阿閦如來等一切如來。瑜伽者即以全身委地，二手金剛合掌長舒頂上，以心著地至誠敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應禮四方如來請求加護。先禮東方阿閦如來等一切如來。瑜伽者即以全身委地，二手金剛合掌長舒頂上，以心著地至誠敬禮。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵薩嚩怛他(引去)蘗多(一) 布(引)儒(鏃固反引)跛婆他(二合引)曩(引)夜(引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合引)多夜(引)銘(引)(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)𤚥(引)(五) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(引去)蘗多(一) 布(引)儒(鏃固反引)跛婆他(二合引)曩(引)夜(引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合引)多夜(引)銘(引)(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)𤚥(引)(五) 吽」

「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬，瑜伽者由作此禮，乃至成佛，常得金剛薩埵加持，令菩提心圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬，瑜伽者由作此禮，乃至成佛，常得金剛薩埵加持，令菩提心圓滿。」

「次禮南方寶生如來等一切如來。如前展身委地，金剛合掌下當心，以額著地至誠禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮南方寶生如來等一切如來。如前展身委地，金剛合掌下當心，以額著地至誠禮敬。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)鼻曬(引)迦(引)夜(引)多麼(二合)南(二) 𩕳哩野(二合引)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩多他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)鼻詵(去)左𤚥(引)(五) 怛羅(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)鼻曬(引)迦(引)夜(引)多麼(二合)南(二) 𩕳哩野(二合引)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩多他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)鼻詵(去)左𤚥(引)(五) 怛羅(二合引)」

「由結捨身印及誦真言奉獻供養敬禮故，乃至成佛，地地中常得虛空藏菩薩受與灌頂，福德圓滿具諸相好，當為三界法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結捨身印及誦真言奉獻供養敬禮故，乃至成佛，地地中常得虛空藏菩薩受與灌頂，福德圓滿具諸相好，當為三界法王。」

「次禮西方無量壽如來等一切如來。如前展身，金剛合掌置於頂上，以口著地至誠敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮西方無量壽如來等一切如來。如前展身，金剛合掌置於頂上，以口著地至誠敬禮。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)鉢羅(二合)𮧬怛曩(引)夜(引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合引)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)達磨鉢羅(二合)𮧬怛野𤚥(五)(引)紇哩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)鉢羅(二合)𮧬怛曩(引)夜(引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合引)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)達磨鉢羅(二合)𮧬怛野𤚥(五)(引)紇哩」

「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故，乃至成佛，常得觀自在菩薩加持，智慧圓滿轉妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故，乃至成佛，常得觀自在菩薩加持，智慧圓滿轉妙法輪。」

「次禮北方不空成就如來等一切如來。展身如前，金剛合掌置於當心，以頂著地至誠禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮北方不空成就如來等一切如來。展身如前，金剛合掌置於當心，以頂著地至誠禮敬。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)羯麼抳阿(去引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)羯磨矩嚕𤚥(引)(五) 阿」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(去引)蘖多(一) 布(引)惹(引)羯麼抳阿(去引)多麼(二合引)南(二) 𩕳哩野(二合)多(上)夜(引)銘(三) 薩嚩怛他(去引)蘖多(四) 嚩日囉(二合)羯磨矩嚕𤚥(引)(五) 阿」

「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故，乃至成佛，常得金剛業菩薩加持，以一切佛世界成就廣大供養業。瑜伽者即結跏趺坐，端身正念不動支節，閉目靜寂入四無量心觀。即結定印，初入慈無量心定，以愍清心遍緣六道四生一切有情，皆具如來藏，備三種身口意金剛。以我修三密功德力故，願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已，即誦大慈三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故，乃至成佛，常得金剛業菩薩加持，以一切佛世界成就廣大供養業。瑜伽者即結跏趺坐，端身正念不動支節，閉目靜寂入四無量心觀。即結定印，初入慈無量心定，以愍清心遍緣六道四生一切有情，皆具如來藏，備三種身口意金剛。以我修三密功德力故，願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已，即誦大慈三摩地真言曰：

「唵摩賀(引)昧(引)怛囉(二合)夜娑頗(二合)羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩賀(引)昧(引)怛囉(二合)夜娑頗(二合)羅」

「次應入悲無量心三摩地智，以悲愍心遍緣六道四生一切有情，沈溺生死苦海，不悟自心、妄生分別起種種煩惱隨煩惱，是故不達真如平等如虛空超恒沙功德。以我修三密加持力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大悲三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應入悲無量心三摩地智，以悲愍心遍緣六道四生一切有情，沈溺生死苦海，不悟自心、妄生分別起種種煩惱隨煩惱，是故不達真如平等如虛空超恒沙功德。以我修三密加持力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大悲三摩地真言曰：

「唵摩賀(引)迦嚕拏(上)夜(引)娑頗(二合)羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩賀(引)迦嚕拏(上)夜(引)娑頗(二合)羅」

「次應入喜無量心三摩地智。以清淨心遍緣六道四生一切有情，本來清淨，由如蓮花不染客塵自性清淨。以我修三密功德力故，願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已，即誦大喜三摩地真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應入喜無量心三摩地智。以清淨心遍緣六道四生一切有情，本來清淨，由如蓮花不染客塵自性清淨。以我修三密功德力故，願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已，即誦大喜三摩地真言：

「唵秫(詩筆反)馱鉢羅(二合)謨(引)娜娑頗(二合)羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵秫(詩筆反)馱鉢羅(二合)謨(引)娜娑頗(二合)羅」

「次應入捨無量心三摩地智，以平等心遍緣六道四生一切有情，皆離我我所離蘊處界，及離能取所取於法平等，心本不生性相空故。以我修三密功德力故，願一切有情等同虛空庫菩薩。如是觀已，即誦大捨三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應入捨無量心三摩地智，以平等心遍緣六道四生一切有情，皆離我我所離蘊處界，及離能取所取於法平等，心本不生性相空故。以我修三密功德力故，願一切有情等同虛空庫菩薩。如是觀已，即誦大捨三摩地真言曰：

「唵摩護(引)閉乞灑(二合引)娑頗(二合)羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩護(引)閉乞灑(二合引)娑頗(二合)羅」

「瑜伽者由修習四無量心定誦四無量心真言，於未來所有人天種種魔業障難悉皆除滅，身中頓集無量福聚，心得調柔堪任自在。修瑜伽者不應執著外清淨，常以勝義自性清淨法水洗滌身心，如理相應誦清淨真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽者由修習四無量心定誦四無量心真言，於未來所有人天種種魔業障難悉皆除滅，身中頓集無量福聚，心得調柔堪任自在。修瑜伽者不應執著外清淨，常以勝義自性清淨法水洗滌身心，如理相應誦清淨真言三遍。真言曰：

「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩嚩達莫(引)娑嚩(二合引)婆嚩秫度憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩嚩達莫(引)娑嚩(二合引)婆嚩秫度憾」

「如《金剛頂瑜伽經》中說，身口意金剛菩提心為先，淨心為澡浴，利樂修瑜伽者。即取塗香塗二手，合掌當心，即結如來部三摩耶契。如未敷蓮合掌，即以進力附忍願上節，禪智各附進力側。結成印已，誦真言入瑜伽作意，觀一切如來遍滿虛空，願加持我。又想從印流出無量光明，照觸盡無餘一切有情，速證平等真如。以此佛三昧耶契速證瑜伽，願一切有情證得究竟大菩提。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如《金剛頂瑜伽經》中說，身口意金剛菩提心為先，淨心為澡浴，利樂修瑜伽者。即取塗香塗二手，合掌當心，即結如來部三摩耶契。如未敷蓮合掌，即以進力附忍願上節，禪智各附進力側。結成印已，誦真言入瑜伽作意，觀一切如來遍滿虛空，願加持我。又想從印流出無量光明，照觸盡無餘一切有情，速證平等真如。以此佛三昧耶契速證瑜伽，願一切有情證得究竟大菩提。即誦真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(引)唵怛他(引)蘖妬納婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(引)唵怛他(引)蘖妬納婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)賀」

「由誦此真言及結印作意，等同一切如來，當獲具相卅二、無見頂相、三身圓滿。以此印安於頂上，隨便解散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由誦此真言及結印作意，等同一切如來，當獲具相卅二、無見頂相、三身圓滿。以此印安於頂上，隨便解散。

「次結蓮花部三摩耶印。又芙蓉合掌當自心前，檀慧禪智並竪，餘六度散開屈如八葉蓮花。結印已誦真言，入甚深大悲瑜伽三摩地，觀滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮花者，願加持我。復起此觀，從印流出無量光明，照觸六趣有情根本藏識中雜染種子，獲得自他平等無緣大悲，速得如幻三摩地，隨類六趣示現種種身，四無礙、解脫、具六十四種梵音，頓應一切有情以成佛道。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花部三摩耶印。又芙蓉合掌當自心前，檀慧禪智並竪，餘六度散開屈如八葉蓮花。結印已誦真言，入甚深大悲瑜伽三摩地，觀滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮花者，願加持我。復起此觀，從印流出無量光明，照觸六趣有情根本藏識中雜染種子，獲得自他平等無緣大悲，速得如幻三摩地，隨類六趣示現種種身，四無礙、解脫、具六十四種梵音，頓應一切有情以成佛道。真言曰：

「曩莫劍摩攞播拏曳唵鉢納摩(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫劍摩攞播拏曳唵鉢納摩(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶」

由結此印及誦真言加持故，等同觀自在菩薩，當獲十地、十自在、三種意生身。以此印於自口上解散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持故，等同觀自在菩薩，當獲十地、十自在、三種意生身。以此印於自口上解散。

「次結金剛部三昧耶印，二手相背，檀慧禪智互相叉。結印成已誦真言，入菩提心三摩地，觀遍滿虛空界金剛手菩薩，與馬頭無量忿怒眾集會，願加持我。復想從印流出無量光明，照觸一切有情，不定趣、異生趣、向二乘，速成大菩提。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛部三昧耶印，二手相背，檀慧禪智互相叉。結印成已誦真言，入菩提心三摩地，觀遍滿虛空界金剛手菩薩，與馬頭無量忿怒眾集會，願加持我。復想從印流出無量光明，照觸一切有情，不定趣、異生趣、向二乘，速成大菩提。真言曰：

「曩莫三滿跢嚩日囉(二合)𧹞(引)唵嚩日嚕(二合引)納婆(二合)嚩(引)也婆嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢嚩日囉(二合)𧹞(引)唵嚩日嚕(二合引)納婆(二合)嚩(引)也婆嚩(二合引)訶」

「由誦此真言及結印作意，不久當得金剛薩埵身口意金剛，能說密教教令輪，以作盡無餘有情上中下悉地，速疾頓證悉地因。便以此印當自心前解散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由誦此真言及結印作意，不久當得金剛薩埵身口意金剛，能說密教教令輪，以作盡無餘有情上中下悉地，速疾頓證悉地因。便以此印當自心前解散。

「復作是念：『盡無餘世界中，有無量無邊有情，雖發無上菩提之心，雖積集福德智慧資糧，闕瑜伽智慧方便加持妙法，退失善根、諸魔得便。云何為彼引入解脫輪？為一一有情說三密瑜伽微妙大乘，速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報？』發如是心，則成被大誓莊嚴甲冑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『盡無餘世界中，有無量無邊有情，雖發無上菩提之心，雖積集福德智慧資糧，闕瑜伽智慧方便加持妙法，退失善根、諸魔得便。云何為彼引入解脫輪？為一一有情說三密瑜伽微妙大乘，速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報？』發如是心，則成被大誓莊嚴甲冑。

「次應結金剛明王最勝印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應結金剛明王最勝印。

「二手內縛，忍願並申，以進力二度屈如鉤，當忍願初節背如三股金剛杵形，禪智並申直附忍願側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手內縛，忍願並申，以進力二度屈如鉤，當忍願初節背如三股金剛杵形，禪智並申直附忍願側。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(引)唵嚩日囉(二合)銀儞(二合)鉢囉(二合)捻(引)跛跢(二合引)也娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(引)唵嚩日囉(二合)銀儞(二合)鉢囉(二合)捻(引)跛跢(二合引)也娑嚩(二合引)賀」

「以此印印額、左右肩、心、喉等五處，頂上散。由結此印及誦真言作意，即成被金剛甲冑，同金剛明王威光赫奕，無量無邊金剛族使者侍衛，一切障難及不善心有情無能侵害。上於虛空界乃至下風輪際，所有空行、地居、下毘那夜迦等類皆起慈心，不能為障礙修真言行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此印印額、左右肩、心、喉等五處，頂上散。由結此印及誦真言作意，即成被金剛甲冑，同金剛明王威光赫奕，無量無邊金剛族使者侍衛，一切障難及不善心有情無能侵害。上於虛空界乃至下風輪際，所有空行、地居、下毘那夜迦等類皆起慈心，不能為障礙修真言行菩薩。

「次應結金剛輪菩薩印誦真言。以入曼荼羅者，受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅，身心備十佛微塵剎世界微塵三摩耶無作禁戒。因屈伸俯仰發言吐氣起心動念，廢忘菩提之心、退失善根，以此印契真言殊勝方便誦持作意，能除違犯愆咎，三昧耶如故倍加光顯，能淨身口意故，則成入一切曼荼羅得灌頂三摩耶。則應結契，二手內相叉，進力並申直，忍願纏進力初節前，各以峯相跓，禪智並申直，當心誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應結金剛輪菩薩印誦真言。以入曼荼羅者，受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅，身心備十佛微塵剎世界微塵三摩耶無作禁戒。因屈伸俯仰發言吐氣起心動念，廢忘菩提之心、退失善根，以此印契真言殊勝方便誦持作意，能除違犯愆咎，三昧耶如故倍加光顯，能淨身口意故，則成入一切曼荼羅得灌頂三摩耶。則應結契，二手內相叉，進力並申直，忍願纏進力初節前，各以峯相跓，禪智並申直，當心誦真言七遍。真言曰：

「曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(引)怛他(引)蘖跢(引)南(引)闇尾囉爾尾囉爾摩訶斫羯羅嚩日囉(二合)娑跢娑跢娑羅帝娑羅帝怛羅(二合)以怛羅(二合)以尾馱麼爾三畔惹儞怛囉(二合)麼底悉馱(引)儗哩(二合)怛囕(二合引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(引)怛他(引)蘖跢(引)南(引)闇尾囉爾尾囉爾摩訶斫羯羅嚩日囉(二合)娑跢娑跢娑羅帝娑羅帝怛羅(二合)以怛羅(二合)以尾馱麼爾三畔惹儞怛囉(二合)麼底悉馱(引)儗哩(二合)怛囕(二合引)娑嚩(二合)賀」

「誦此真言時作是觀念：盡虛空界遍法界三界生死六趣有情，速得入金剛界大曼荼羅，等同金剛薩埵大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時作是觀念：盡虛空界遍法界三界生死六趣有情，速得入金剛界大曼荼羅，等同金剛薩埵大菩薩。

「次結金剛合掌印，二手十度右押左互相交合即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛合掌印，二手十度右押左互相交合即成。真言曰：

「唵嚩日朗(二合引)惹哩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日朗(二合引)惹哩」

「由結金剛合掌印，速得滿足十波羅蜜，得十自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結金剛合掌印，速得滿足十波羅蜜，得十自在。

「次結金剛縛印，以前印十度外相叉作拳即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛縛印，以前印十度外相叉作拳即成。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)滿馱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)滿馱」

「由結金剛縛印，瑜伽者速得十地滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結金剛縛印，瑜伽者速得十地滿足。

「次結摧十種障金剛縛印，如前金剛縛，以印三度掣拍心上即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摧十種障金剛縛印，如前金剛縛，以印三度掣拍心上即成。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」

「由結此印，能摧滅心中十種惑障，則顯現發揮身口意金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，能摧滅心中十種惑障，則顯現發揮身口意金剛。

「次結金剛遍入印，如前金剛縛印，禪智屈入掌各捻戒方，置於心上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛遍入印，如前金剛縛印，禪智屈入掌各捻戒方，置於心上。真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)吠(微閉反)捨惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)吠(微閉反)捨惡」

「由結此印，瑜伽者身中三密金剛皆得順伏，加持不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，瑜伽者身中三密金剛皆得順伏，加持不散。

「次結金剛拳三昧耶印，如前金剛縛遍入印，進力屈跓禪智背即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛拳三昧耶印，如前金剛縛遍入印，進力屈跓禪智背即成。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)母瑟置(二合)鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)母瑟置(二合)鑁」

「由結金剛拳三摩耶印，身口意金剛合為一體，修瑜伽者速得一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結金剛拳三摩耶印，身口意金剛合為一體，修瑜伽者速得一切成就。

「次結三摩耶印，如前金剛縛，直竪忍願相合即成。誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結三摩耶印，如前金剛縛，直竪忍願相合即成。誦真言一遍。真言曰：

「唵三(去)麼野娑怛鑁(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)麼野娑怛鑁(二合)」

「則觀自身等同金剛薩埵處在月輪。又觀金剛薩埵在身前如鏡中像，與身相對等無有異。由結此印誦真言觀念相應故，即得於一切印為主宰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則觀自身等同金剛薩埵處在月輪。又觀金剛薩埵在身前如鏡中像，與身相對等無有異。由結此印誦真言觀念相應故，即得於一切印為主宰。

「次結大三摩耶真實印，二手金剛縛，忍願屈入掌面相合，檀慧禪智直竪相合，以忍願頭觸心上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結大三摩耶真實印，二手金剛縛，忍願屈入掌面相合，檀慧禪智直竪相合，以忍願頭觸心上。真言曰：

「唵三(去)摩野斛(引)素囉多娑怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)摩野斛(引)素囉多娑怛鑁(三合)」

「由結此印，警覺瑜伽者身中金剛薩埵，以威神力加持行者，速得成就普賢菩薩身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，警覺瑜伽者身中金剛薩埵，以威神力加持行者，速得成就普賢菩薩身。

「次結蓮花三昧耶印，如前金剛縛，檀慧禪智竪相合，置於口上。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花三昧耶印，如前金剛縛，檀慧禪智竪相合，置於口上。誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合)三(去)麼野娑怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合)三(去)麼野娑怛鑁(三合)」

「瑜伽者作是思惟：『我今此身等同觀自在菩薩。』想左手當心執蓮花，右手作開敷花勢，住圓滿月輪中了了分明。由結此印誦真言加持故，一切三摩地一切方便般若波羅蜜多速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽者作是思惟：『我今此身等同觀自在菩薩。』想左手當心執蓮花，右手作開敷花勢，住圓滿月輪中了了分明。由結此印誦真言加持故，一切三摩地一切方便般若波羅蜜多速得成就。

「次結召罪印，二手金剛縛，忍願申如針，進力屈如鉤，起大悲愍心來去。而觀想召諸有情罪、自身三惡趣眾罪召於掌，黑色如雲霧，眾多諸鬼形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結召罪印，二手金剛縛，忍願申如針，進力屈如鉤，起大悲愍心來去。而觀想召諸有情罪、自身三惡趣眾罪召於掌，黑色如雲霧，眾多諸鬼形。真言曰：

「唵薩嚩播波迦哩灑拏尾戍馱曩嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩播波迦哩灑拏尾戍馱曩嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶吽發吒」

「次結摧罪印，八度內相叉，忍願如前竪。應觀獨鈷杵當心，觀自相變成降三世，勵聲誦真言，內起慈悲，忍願應三拍，摧諸有情罪，三惡趣皆辟除。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摧罪印，八度內相叉，忍願如前竪。應觀獨鈷杵當心，觀自相變成降三世，勵聲誦真言，內起慈悲，忍願應三拍，摧諸有情罪，三惡趣皆辟除。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」

「由結此印，能摧滅心中十種惑障，則顯現發揮身口意金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，能摧滅心中十種惑障，則顯現發揮身口意金剛。

「次結三摩地印，如前金剛縛仰安跏趺上，進力屈中節竪相背，禪智橫相拄於進力上，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結三摩地印，如前金剛縛仰安跏趺上，進力屈中節竪相背，禪智橫相拄於進力上，即誦真言曰：

「唵三(去)麼地跛娜銘(二合)紇哩(二合引入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)麼地跛娜銘(二合)紇哩(二合引入)」

「次結定中禮佛印。即先五輪著地作禮，則兩手蓮花合掌，復想自身遍禮一切如來及菩薩足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結定中禮佛印。即先五輪著地作禮，則兩手蓮花合掌，復想自身遍禮一切如來及菩薩足。真言曰：

「唵薩嚩怛他(引)蘖多播(引)娜滿娜迦路弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(引)蘖多播(引)娜滿娜迦路弭」

「由此真言加持故，能令瑜伽者不起于座遍至十方，真實敬禮一切塵剎海會諸佛如來。瑜伽者端身正坐儼然不動，想自身在一切如來海會，觀一一佛身微細由如胡麻，相好具足了了分明，即入觀自在菩薩智，作是思惟：一切法本來清淨，我亦清淨；於世間貪愛清淨故，則瞋恚清淨；於世間塵垢清淨故，則一切罪清淨；於世間一切法清淨故，則一切有情清淨；於世間般若波羅蜜多清淨故，則薩婆若清淨。瑜伽者作是觀已，身心豁然清淨，即誦通達心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此真言加持故，能令瑜伽者不起于座遍至十方，真實敬禮一切塵剎海會諸佛如來。瑜伽者端身正坐儼然不動，想自身在一切如來海會，觀一一佛身微細由如胡麻，相好具足了了分明，即入觀自在菩薩智，作是思惟：一切法本來清淨，我亦清淨；於世間貪愛清淨故，則瞋恚清淨；於世間塵垢清淨故，則一切罪清淨；於世間一切法清淨故，則一切有情清淨；於世間般若波羅蜜多清淨故，則薩婆若清淨。瑜伽者作是觀已，身心豁然清淨，即誦通達心真言曰：

「唵唧多(上)鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕(引)弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵唧多(上)鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕(引)弭」

「瑜伽者誦無限數，當證二無我，顯現如來藏，證圓滿菩提心。即誦菩提心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽者誦無限數，當證二無我，顯現如來藏，證圓滿菩提心。即誦菩提心真言曰：

「唵冐(引)地唧多(上)母多跛(二合)娜夜(引)弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵冐(引)地唧多(上)母多跛(二合)娜夜(引)弭」

「即閉目澄心，觀自身中正當胸間有圓滿清涼潔白滿月，一心專注更不易緣。於圓明上想有八葉蓮花，胎中觀紇哩(二合)字如紅頗梨色，即誦加持蓮花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即閉目澄心，觀自身中正當胸間有圓滿清涼潔白滿月，一心專注更不易緣。於圓明上想有八葉蓮花，胎中觀紇哩(二合)字如紅頗梨色，即誦加持蓮花真言曰：

「唵底瑟姹(二合)跛娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵底瑟姹(二合)跛娜麼(二合)」

「想其蓮花漸大，乃至遍滿小千世界及中千世界、大千世界。其花具大光明，照曜六道眾生，滅除一切苦惱，彼等獲得安樂悅喜。即誦引蓮花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想其蓮花漸大，乃至遍滿小千世界及中千世界、大千世界。其花具大光明，照曜六道眾生，滅除一切苦惱，彼等獲得安樂悅喜。即誦引蓮花真言曰：

「唵娑頗(二合)羅跛娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑頗(二合)羅跛娜麼(二合)」

「復想是蓮花漸斂漸小量等己身，即誦斂蓮花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復想是蓮花漸斂漸小量等己身，即誦斂蓮花真言曰：

「唵僧(去)賀羅跛娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵僧(去)賀羅跛娜麼(二合)」

「又想空中一切如來悉皆入此蓮花中合為一體，其蓮花變成觀自在菩薩，身紅頗梨色，坐蓮花臺上，首戴寶冠，冠中有化佛了了分明。以決定心如是觀已，而即誦自身成本尊瑜伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又想空中一切如來悉皆入此蓮花中合為一體，其蓮花變成觀自在菩薩，身紅頗梨色，坐蓮花臺上，首戴寶冠，冠中有化佛了了分明。以決定心如是觀已，而即誦自身成本尊瑜伽真言曰：

「唵嚩日囉(二合)達謨(引)唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)達謨(引)唅」

「由誦此真言加持故，瑜伽者自身與本尊無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由誦此真言加持故，瑜伽者自身與本尊無有異也。

「次結加持印，如前金剛縛，進力合竪屈如蓮葉，禪智並竪即成。以印加持四處，所謂心，額，喉，頂，各誦一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結加持印，如前金剛縛，進力合竪屈如蓮葉，禪智並竪即成。以印加持四處，所謂心，額，喉，頂，各誦一遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)達磨(引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)𤚥(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)達磨(引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)𤚥(引)」

「由結此印加持故，修行者威德自在，離諸障難，本尊瑜伽者速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印加持故，修行者威德自在，離諸障難，本尊瑜伽者速得成就。

「次結佛寶冠灌頂印，如前金剛縛，忍願直竪，進力相跓如蓮葉，安於額上，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結佛寶冠灌頂印，如前金剛縛，忍願直竪，進力相跓如蓮葉，安於額上，誦真言三遍。真言曰：

「唵怛他(去引)蘖多達麼吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他(去引)蘖多達麼吽(引)」

「由結此印及誦真言，則獲得無量壽如來寶冠灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言，則獲得無量壽如來寶冠灌頂。

「次結蓮花鬘印，二手各作蓮花拳，當額如繫鬘，相遶三匝即分頂，復亦繞三匝，兩邊徐徐下如垂帶勢，從檀慧度次第舒散十度。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花鬘印，二手各作蓮花拳，當額如繫鬘，相遶三匝即分頂，復亦繞三匝，兩邊徐徐下如垂帶勢，從檀慧度次第舒散十度。誦真言曰：

「唵跛娜麼(二合)麼(上)梨達摩紇哩(二合引)𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)麼(上)梨達摩紇哩(二合引)𤚥」

「由結蓮花鬘印，當得為蓮花部中法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結蓮花鬘印，當得為蓮花部中法王。

「次結金剛甲冑印，二手各作金剛拳，直舒進力，於二度端想唵砧(讁贊反)二字，即誦被甲真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛甲冑印，二手各作金剛拳，直舒進力，於二度端想唵砧(讁贊反)二字，即誦被甲真言曰：

「唵嚩日囉(二合)迦嚩左嚩日哩(二合引)矩嚕嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)迦嚩左嚩日哩(二合引)矩嚕嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)唅」

「隨誦真言，以進力二度初於心上相遶三匝，分至背後亦相遶，還却至心前，次遶右肩，次遶左肩，次至喉，後至額，又至額前，復至腦後。每處皆相繞三匝，如前徐徐兩邊下如垂帶勢，從檀慧度次第舒散十度，便以二手旋轉如舞，當心三度拍掌，即誦拍掌真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨誦真言，以進力二度初於心上相遶三匝，分至背後亦相遶，還却至心前，次遶右肩，次遶左肩，次至喉，後至額，又至額前，復至腦後。每處皆相繞三匝，如前徐徐兩邊下如垂帶勢，從檀慧度次第舒散十度，便以二手旋轉如舞，當心三度拍掌，即誦拍掌真言曰：

「唵跛娜麼(二合)覩史野(二合)斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)覩史野(二合)斛」

「由結金剛甲冑印，乃至成佛，於一切處一切生常被大慈金剛甲冑莊嚴身心，求世出世間悉地速疾成就，內外諸障毘那夜迦不能侵嬈。由誦真言金剛拍掌故，一切聖眾皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結金剛甲冑印，乃至成佛，於一切處一切生常被大慈金剛甲冑莊嚴身心，求世出世間悉地速疾成就，內外諸障毘那夜迦不能侵嬈。由誦真言金剛拍掌故，一切聖眾皆歡喜。

「次應身前想於下界風輪，想憾字黑色，漸引形如半月，遍相稱如風輪。當思真實句，所謂一切法離因緣。次應於風輪上想鑁字，白色光明，漸引圓滿，大小如本水輪。當思真實句，所謂諸法自性離言說。又於水輪上想鉢囉(二合)字門，變成金龜，放金色光明，漸引廣大無量由旬。當思真實義，所謂一切法勝義不可得以為方便。又於空中想欠字門，變成毘盧遮那如來。當思真實義，所謂一切法如虛空。佛身色如素月光，首戴金剛寶冠，瓔珞嚴飾，身被天妙輕衣，結菩提勝印，深起悲愍一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒，積集無量不善極惡之業。想毘盧遮那遍身流注甘露八功德水，色如珂雪，淋漓六趣一切有情煩惱之火，盈滿金輪龜背，為成大香乳海故。當結成就海印，十度內縛仰右旋，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應身前想於下界風輪，想憾字黑色，漸引形如半月，遍相稱如風輪。當思真實句，所謂一切法離因緣。次應於風輪上想鑁字，白色光明，漸引圓滿，大小如本水輪。當思真實句，所謂諸法自性離言說。又於水輪上想鉢囉(二合)字門，變成金龜，放金色光明，漸引廣大無量由旬。當思真實義，所謂一切法勝義不可得以為方便。又於空中想欠字門，變成毘盧遮那如來。當思真實義，所謂一切法如虛空。佛身色如素月光，首戴金剛寶冠，瓔珞嚴飾，身被天妙輕衣，結菩提勝印，深起悲愍一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒，積集無量不善極惡之業。想毘盧遮那遍身流注甘露八功德水，色如珂雪，淋漓六趣一切有情煩惱之火，盈滿金輪龜背，為成大香乳海故。當結成就海印，十度內縛仰右旋，誦此真言曰：

「唵尾麼路(引)捺地吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾麼路(引)捺地吽」

「為成就變化蓮花故，當觀囕字門，流散赤焰而成火輪，其形三角，漸引量同水輪。忽然之閒從金龜背涌出八葉大蓮花，金剛為莖，廣大無量由旬。於花臺中觀阿字門。當思真實義，所謂一切法本不生。從阿字門法界等流涌出蘇彌盧山王。為成就妙高山故，當結成就寶山王印，十度內相交，為拳相合竪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為成就變化蓮花故，當觀囕字門，流散赤焰而成火輪，其形三角，漸引量同水輪。忽然之閒從金龜背涌出八葉大蓮花，金剛為莖，廣大無量由旬。於花臺中觀阿字門。當思真實義，所謂一切法本不生。從阿字門法界等流涌出蘇彌盧山王。為成就妙高山故，當結成就寶山王印，十度內相交，為拳相合竪。真言曰：

「唵阿者攞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者攞吽」

「由此印密言三摩地故，便成蘇彌盧山王。四寶所成，七重金山周匝圍繞，山閒有八功德水，山王傍出四跳，四天王等天各住本方，無量眷屬衛護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千由旬，其地平正。為令堅密牢固如金剛下至空際，於其樓閣中觀阿字，次於東方觀吽字，又於南方觀怛洛字，又於西方觀紇哩字，次於北方觀惡字，變成五佛所居宮殿。即應結金剛橛印，戒從慧方背閒入掌，忍入願力閒亦然，方願峯從檀戒進忍閒向外出，餘度各以峯相跓結成印。以真言相印金剛橛，流散無量威猛火焰。以大指向地釘之，一誦一釘，至三遍便止，即成堅固地界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此印密言三摩地故，便成蘇彌盧山王。四寶所成，七重金山周匝圍繞，山閒有八功德水，山王傍出四跳，四天王等天各住本方，無量眷屬衛護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千由旬，其地平正。為令堅密牢固如金剛下至空際，於其樓閣中觀阿字，次於東方觀吽字，又於南方觀怛洛字，又於西方觀紇哩字，次於北方觀惡字，變成五佛所居宮殿。即應結金剛橛印，戒從慧方背閒入掌，忍入願力閒亦然，方願峯從檀戒進忍閒向外出，餘度各以峯相跓結成印。以真言相印金剛橛，流散無量威猛火焰。以大指向地釘之，一誦一釘，至三遍便止，即成堅固地界。真言曰：

「唵枳哩枳哩嚩日哩(二合)勃律(二合)滿馱滿馱吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵枳哩枳哩嚩日哩(二合)勃律(二合)滿馱滿馱吽發吒(半音)」

「由此印真言加持故，設於念誦處道場地中，不依法除一切過患不祥，感招障難。由此印加持故，成金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少用功力速疾獲大成就，隨心大小稱壇場地應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此印真言加持故，設於念誦處道場地中，不依法除一切過患不祥，感招障難。由此印加持故，成金剛座，天魔及諸障者不為惱害，少用功力速疾獲大成就，隨心大小稱壇場地應知。

「次結方隅界金剛牆印，準前橛印用禪智竪之，側如牆形。應觀印成金剛杵，從印流出無量熾盛金剛火焰，右旋印遶身三轉稱壇大小，即成金剛堅固之城。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結方隅界金剛牆印，準前橛印用禪智竪之，側如牆形。應觀印成金剛杵，從印流出無量熾盛金剛火焰，右旋印遶身三轉稱壇大小，即成金剛堅固之城。真言曰：

「唵薩羅薩羅嚩日囉(二合)鉢羅(二合)迦(引)羅吽發吽(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩羅薩羅嚩日囉(二合)鉢羅(二合)迦(引)羅吽發吽(半音)」

「由結此印及誦真言作意加持故，一切諸佛尚不違越，何況諸餘難調者毘那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵凌？瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價摩尼所成，四方正等具足四門，其門左右有吉祥幢，軒楯周環遍垂珠鬘，瓔珞鈴鐸繒幡種種閒錯而為莊嚴旋布殿中，微風搖激出和雅音。復於殿外四角及諸門角，以半滿月等金剛寶而飾之。寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花。復於其外有無量供具劫樹行列，諸天競奏眾妙音樂。寶瓶閼伽妙天妙飲食、摩尼為燈。作此觀已而誦此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印及誦真言作意加持故，一切諸佛尚不違越，何況諸餘難調者毘那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵凌？瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價摩尼所成，四方正等具足四門，其門左右有吉祥幢，軒楯周環遍垂珠鬘，瓔珞鈴鐸繒幡種種閒錯而為莊嚴旋布殿中，微風搖激出和雅音。復於殿外四角及諸門角，以半滿月等金剛寶而飾之。寶柱行列垂妙天衣，周布香雲普雨雜花。復於其外有無量供具劫樹行列，諸天競奏眾妙音樂。寶瓶閼伽妙天妙飲食、摩尼為燈。作此觀已而誦此偈：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

「說此偈已，即結大虛空庫藏印，十度金剛縛，進力蹙如寶，禪智並申逼忍願，檀慧戒方合如幢。結定印誦真言，想從印流出如上供具樓閣等。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，即結大虛空庫藏印，十度金剛縛，進力蹙如寶，禪智並申逼忍願，檀慧戒方合如幢。結定印誦真言，想從印流出如上供具樓閣等。真言曰：

「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)穀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)穀(引)」

「以此真言印加持故，縱觀不成，皆成真實廣大供養，由此法爾所成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言印加持故，縱觀不成，皆成真實廣大供養，由此法爾所成故。

「又觀樓閣中有蓮花胎，於蓮花胎中想紇哩字，流出大光明，遍照無邊佛世界。所有受苦眾生，遇光照觸皆得解脫。從此大光明中涌出馬頭大威怒王，有四面，皆忿怒，虎牙上下出現，八臂各執器杖，安坐寶盤石上蓮花臺上。中面頂上有碧馬頭，髮如螺焰，身色赫奕如日輪，遍身火焰炯燃逾劫災火焚燒內外人天業障，無量忿怒眾及十波羅蜜菩薩周匝圍繞作侍衛，八供養菩薩各住本位。樓閣四隅有婆羅跢麼、婆羅遮那、一髻羅剎、阿婆羅底等四大童子，各與無量眷屬前後圍繞。又八大龍王等，與無量龍王眾俱，八方圍遶。又十二大天王，重四邊圍繞，餘諸天八部以為眷屬。如是觀想無量聖眾及本尊，極須分明，勿令忘失次第。即結纔發意轉法輪菩薩印，二手各作金剛拳，進力檀慧相鉤結。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀樓閣中有蓮花胎，於蓮花胎中想紇哩字，流出大光明，遍照無邊佛世界。所有受苦眾生，遇光照觸皆得解脫。從此大光明中涌出馬頭大威怒王，有四面，皆忿怒，虎牙上下出現，八臂各執器杖，安坐寶盤石上蓮花臺上。中面頂上有碧馬頭，髮如螺焰，身色赫奕如日輪，遍身火焰炯燃逾劫災火焚燒內外人天業障，無量忿怒眾及十波羅蜜菩薩周匝圍繞作侍衛，八供養菩薩各住本位。樓閣四隅有婆羅跢麼、婆羅遮那、一髻羅剎、阿婆羅底等四大童子，各與無量眷屬前後圍繞。又八大龍王等，與無量龍王眾俱，八方圍遶。又十二大天王，重四邊圍繞，餘諸天八部以為眷屬。如是觀想無量聖眾及本尊，極須分明，勿令忘失次第。即結纔發意轉法輪菩薩印，二手各作金剛拳，進力檀慧相鉤結。即誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽弱吽鑁斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽弱吽鑁斛(引)」

「即以印置於身前壇上，即成蓮花部母調伏大曼荼羅。以印安於心上，即自成大曼荼羅。以印觸本尊像，彼像或畫或銅或素，皆成大曼荼羅。以印置身前空中，即滿虛空界成大曼荼羅。修行者設有越法誤失三業破三摩耶戒，由結此印誦真言加持故，能除諸過皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以印置於身前壇上，即成蓮花部母調伏大曼荼羅。以印安於心上，即自成大曼荼羅。以印觸本尊像，彼像或畫或銅或素，皆成大曼荼羅。以印置身前空中，即滿虛空界成大曼荼羅。修行者設有越法誤失三業破三摩耶戒，由結此印誦真言加持故，能除諸過皆得圓滿。

「次結普請警覺一切聖眾印，如前金剛縛直竪忍願，進力屈如鉤即成。瑜伽者應以清和雅音誦警覺聖眾真言三遍，警覺本尊并十波羅蜜菩薩。蓮花部聖眾真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結普請警覺一切聖眾印，如前金剛縛直竪忍願，進力屈如鉤即成。瑜伽者應以清和雅音誦警覺聖眾真言三遍，警覺本尊并十波羅蜜菩薩。蓮花部聖眾真言曰：

「唵(去引)夜(引)呬(磬異反)試伽囕(二合轉舌呼)素蘖跢(引)枳讓(二合)吠(微閉反)誐多(入聲)鉢囉(二合)拏(上)弭旦(得安反)帝嚩囉薩怛嚩(二合)尾訖囉(二合)麼(入聲引)(二) 迦嚕(引)呬薩鑁嚩囉娜(引)摩賀(引)摩攞(引入聲)(三) 阿(上)贊拏迦(引)薩怛嚩(二合)尾秫(詩筆反)地迦(引)囉迦(引入)(四) 怛怛隷(二合)難底(丁以反，後同)囉閻底(上同)囉閻(五) 尾囉閻尾囉閻(六) 阿囉囉訖哩(二合)播(引)麼野(七) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(去引)夜(引)呬(磬異反)試伽囕(二合轉舌呼)素蘖跢(引)枳讓(二合)吠(微閉反)誐多(入聲)鉢囉(二合)拏(上)弭旦(得安反)帝嚩囉薩怛嚩(二合)尾訖囉(二合)麼(入聲引)(二) 迦嚕(引)呬薩鑁嚩囉娜(引)摩賀(引)摩攞(引入聲)(三) 阿(上)贊拏迦(引)薩怛嚩(二合)尾秫(詩筆反)地迦(引)囉迦(引入)(四) 怛怛隷(二合)難底(丁以反，後同)囉閻底(上同)囉閻(五) 尾囉閻尾囉閻(六) 阿囉囉訖哩(二合)播(引)麼野(七) 娑嚩(二合)賀(引)」

「便結普召集佛菩薩印，即分前印，胸前交臂右押左，以忍願禪智彈指。即想左手拓金剛乾槌，右手執獨股金剛杵，搖擊聲徹十方世界，諸佛菩薩一切聖眾聞已，皆悉集會於曼荼羅上空中。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地，即誦蓮花部一百八名讚，普禮一切聖眾。誦讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便結普召集佛菩薩印，即分前印，胸前交臂右押左，以忍願禪智彈指。即想左手拓金剛乾槌，右手執獨股金剛杵，搖擊聲徹十方世界，諸佛菩薩一切聖眾聞已，皆悉集會於曼荼羅上空中。瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地，即誦蓮花部一百八名讚，普禮一切聖眾。誦讚歎曰：

「惹(自攞反)野覩沒哩(二合鼻聲)拏(上引)羅餉佉惹(準上)吒計捨迦羅(引)跂馱囕(一) 鉢娜麼(二合)嚩𠻴(引)誐拽瑟置(二合)怛羅(二合)野寗(引)怛羅(二合)娑賀娑羅(二合)步簪(自含反)(二) 娑怛多那莫娑訖哩(三合)妬(引)枇尾儞野(二合引)馱囉禰(引)嚩誐喃(三) 阿賀麼(上)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)囉麌囕娑多(上)簟鉢囉(二合)拏多(入聲)(四) 跛娜麼(二合)囉(引)誐𩕳(寧逸反)摩(上)灆(五) 迦(引)麼(上)囉(引)誐母答𤚥(六) 路(引)迦曩他曼馱銘(引)(七) 薩嚩秫(詩筆反)馱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹(自攞反)野覩沒哩(二合鼻聲)拏(上引)羅餉佉惹(準上)吒計捨迦羅(引)跂馱囕(一) 鉢娜麼(二合)嚩𠻴(引)誐拽瑟置(二合)怛羅(二合)野寗(引)怛羅(二合)娑賀娑羅(二合)步簪(自含反)(二) 娑怛多那莫娑訖哩(三合)妬(引)枇尾儞野(二合引)馱囉禰(引)嚩誐喃(三) 阿賀麼(上)嚩路(引)枳帝(引)濕嚩(二合)囉麌囕娑多(上)簟鉢囉(二合)拏多(入聲)(四) 跛娜麼(二合)囉(引)誐𩕳(寧逸反)摩(上)灆(五) 迦(引)麼(上)囉(引)誐母答𤚥(六) 路(引)迦曩他曼馱銘(引)(七) 薩嚩秫(詩筆反)馱」

「次結馬頭尊鉤印，二手金剛縛，進力屈如鉤，向身招之。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結馬頭尊鉤印，二手金剛縛，進力屈如鉤，向身招之。誦真言三遍。真言曰：

「唵賀野疙哩(二合引)嚩(一) 摩賀(引)跛娜莽(二合)矩舍(引)(二) 羯囉灑(二合)野誐(引)伽囕(二合)(三) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞三(去)麼琰(引)(四) 跛娜莽(二合引)矩捨馱囉(五) 吽(引)弱(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賀野疙哩(二合引)嚩(一) 摩賀(引)跛娜莽(二合)矩舍(引)(二) 羯囉灑(二合)野誐(引)伽囕(二合)(三) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞三(去)麼琰(引)(四) 跛娜莽(二合引)矩捨馱囉(五) 吽(引)弱(六)」

「由結此印請召，一切聖眾皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印請召，一切聖眾皆來集會。

「次結不空羂索菩薩印，二手蓮花合掌，進力禪智金剛縛，右手禪度入左手虎口中。即誦言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結不空羂索菩薩印，二手蓮花合掌，進力禪智金剛縛，右手禪度入左手虎口中。即誦言曰：

「唵阿(上)謨(引)伽(去)跛娜麼(二合)播(引)捨(一) 矩嚕(二合引)馱(引)羯囉灑(二合)野(二) 鉢囉(二合)吠(微閉反引)捨野(三) 麼賀(引)跛輸(上)跛底(丁以反)(四) 焰麼嚩嚕拏(上)矩吠(同前音引)囉(五) 沒囉(二合)憾麼(二合)吠(引)灑馱囉(六) 跛娜麼(二合)矩攞三(去)麼琰(引)(七) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(上)謨(引)伽(去)跛娜麼(二合)播(引)捨(一) 矩嚕(二合引)馱(引)羯囉灑(二合)野(二) 鉢囉(二合)吠(微閉反引)捨野(三) 麼賀(引)跛輸(上)跛底(丁以反)(四) 焰麼嚩嚕拏(上)矩吠(同前音引)囉(五) 沒囉(二合)憾麼(二合)吠(引)灑馱囉(六) 跛娜麼(二合)矩攞三(去)麼琰(引)(七) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(八)」

由結此印，一切聖眾皆咸引入大曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印，一切聖眾皆咸引入大曼荼羅。

「次結蓮花鎖菩薩印，二手蓮花合掌，進力禪智金剛縛，各相捻如環。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花鎖菩薩印，二手蓮花合掌，進力禪智金剛縛，各相捻如環。即誦真言曰：

「唵跛娜麼(二合)娑怖(二合引)吒滿馱(一) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞(二) 三(去)麼夜(引)熾(引)伽囕(三合)(三) 吽(引)鑁(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)娑怖(二合引)吒滿馱(一) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞(二) 三(去)麼夜(引)熾(引)伽囕(三合)(三) 吽(引)鑁(四)」

「由結此印，一切聖眾以大悲本誓，於道場中各依本位，堅住不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印，一切聖眾以大悲本誓，於道場中各依本位，堅住不散。

「次結蓮花俱摩羅印，二手蓮花合掌，禪智屈入掌各置檀慧戒方度間。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花俱摩羅印，二手蓮花合掌，禪智屈入掌各置檀慧戒方度間。即誦真言曰：

「唵殺穆佉(一) 娑曩得矩(二合)麼(引)羅(二) 吠(引準前音)灑馱羅(三) 跛娜麼(二合)吽吒夜(引)吠(引)捨野(四) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞三(去)摩琰(引)(五) 薩嚩母捺囕(二合引)滿馱野(六) 薩嚩悉馱喻(引)銘(引)鉢囉(二合)拽磋(七) 跛娜麼(二合引)吠(引)捨惡吠(引)捨惡(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵殺穆佉(一) 娑曩得矩(二合)麼(引)羅(二) 吠(引準前音)灑馱羅(三) 跛娜麼(二合)吽吒夜(引)吠(引)捨野(四) 薩嚩跛娜麼(二合)矩攞三(去)摩琰(引)(五) 薩嚩母捺囕(二合引)滿馱野(六) 薩嚩悉馱喻(引)銘(引)鉢囉(二合)拽磋(七) 跛娜麼(二合引)吠(引)捨惡吠(引)捨惡(八)」

「由結此印誦真言三遍，一切聖眾皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言三遍，一切聖眾皆大歡喜。

「次應辟除諸魔作障難者，當用降三世威怒印真言。於兩目童人上觀紇哩字，變為日輪，流出無量威光。於一一光道上有種種金剛火焰猛利杵，顰眉怒目右旋顧視菩薩大眾。由此金剛威怒眼顧視，諸魔隱在大眾中者皆悉退散。以此瞻覩，本尊及聖眾咸皆歡喜。即結印，二手各作金剛拳，加右左手腕上，檀慧反相鉤，直竪進力。安印當心，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應辟除諸魔作障難者，當用降三世威怒印真言。於兩目童人上觀紇哩字，變為日輪，流出無量威光。於一一光道上有種種金剛火焰猛利杵，顰眉怒目右旋顧視菩薩大眾。由此金剛威怒眼顧視，諸魔隱在大眾中者皆悉退散。以此瞻覩，本尊及聖眾咸皆歡喜。即結印，二手各作金剛拳，加右左手腕上，檀慧反相鉤，直竪進力。安印當心，誦真言三遍。真言曰：

「唵遜婆(去引)𩕳遜婆(去引)吽(短聲，後同)(一) 仡哩(二合)釁拏(二合)仡哩(二合)釁拏(二合引)跛野吽(三) 阿(去引)曩野斛(引)(四) 婆(去)誐鑁嚩日囉(二合引)吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵遜婆(去引)𩕳遜婆(去引)吽(短聲，後同)(一) 仡哩(二合)釁拏(二合)仡哩(二合)釁拏(二合引)跛野吽(三) 阿(去引)曩野斛(引)(四) 婆(去)誐鑁嚩日囉(二合引)吽發吒」

「由結此印誦真言住此忿怒三摩地，身心所有煩惱業障以金剛猛利慧火焚燒盡，即以印左轉三匝，辟除障者便右轉三匝，隨意大小結為方隅界，即印心、額、喉、頂，各誦一遍，頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言住此忿怒三摩地，身心所有煩惱業障以金剛猛利慧火焚燒盡，即以印左轉三匝，辟除障者便右轉三匝，隨意大小結為方隅界，即印心、額、喉、頂，各誦一遍，頂上散印。

「次結上方金剛網印，準前牆印，以禪智各捻進力下節。結印成已為金剛杵，又從印流出無量金剛杵，金剛杵皆流出無邊威焰相續成網，頂上右旋印三匝，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結上方金剛網印，準前牆印，以禪智各捻進力下節。結印成已為金剛杵，又從印流出無量金剛杵，金剛杵皆流出無邊威焰相續成網，頂上右旋印三匝，即誦真言曰：

「唵尾塞普(二合)攞捺囉(二合)乞灑嚩日囉(二合)𠰢惹攞吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾塞普(二合)攞捺囉(二合)乞灑嚩日囉(二合)𠰢惹攞吽發吒(半音)」

「由此網印誦真言加持故，即成堅固不壞之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此網印誦真言加持故，即成堅固不壞之網。

「次結火院密縫印，以左手掩右手背，竪禪智。結印成已，當作此觀：從印流出金剛熾盛火焰，誦真言三遍，右遶身三匝，想於金剛牆外火焰圍繞。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結火院密縫印，以左手掩右手背，竪禪智。結印成已，當作此觀：從印流出金剛熾盛火焰，誦真言三遍，右遶身三匝，想於金剛牆外火焰圍繞。即誦真言曰：

「唵阿三磨銀儞(二合)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三磨銀儞(二合)吽發吒(半音)」

「次結真實大三昧耶印，十度內相叉為拳，並竪忍願，屈進力如鉤，在忍願兩邊如三股杵形，以禪智附進力側。右旋印三匝，誦真言三遍，護於火院界外。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結真實大三昧耶印，十度內相叉為拳，並竪忍願，屈進力如鉤，在忍願兩邊如三股杵形，以禪智附進力側。右旋印三匝，誦真言三遍，護於火院界外。即誦真言曰：

「唵賞羯禮摩訶三摩琰娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵賞羯禮摩訶三摩琰娑嚩(二合引)賀(引)」

「由此印真言加持故，如金輪王等佛頂經說，若有人誦持頂輪王等佛頂，五百由旬內修餘部真言者，請本所尊念誦，聖者不降赴亦不與悉地，由一字頂輪王威德攝故。若結此大界，設隣近持誦輪王人，不能沮礙、不奪威力，所持餘真言皆速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此印真言加持故，如金輪王等佛頂經說，若有人誦持頂輪王等佛頂，五百由旬內修餘部真言者，請本所尊念誦，聖者不降赴亦不與悉地，由一字頂輪王威德攝故。若結此大界，設隣近持誦輪王人，不能沮礙、不奪威力，所持餘真言皆速得成就。

「次獻閼伽水，二手捧閼伽器當額獻，誦真言七遍，想浴一切聖眾雙足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻閼伽水，二手捧閼伽器當額獻，誦真言七遍，想浴一切聖眾雙足。真言曰：

「娜莫三(去)滿多母馱(引)南(引)(一) 唵誐誐曩(二) 三(去)麼(去引)摻(去)麼(三) 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去)滿多母馱(引)南(引)(一) 唵誐誐曩(二) 三(去)麼(去引)摻(去)麼(三) 娑嚩(二合引)賀(引)」

「瑜伽者獻閼伽時，心中所希望事，舉即發願，啟白聖者，我所求悉地願速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瑜伽者獻閼伽時，心中所希望事，舉即發願，啟白聖者，我所求悉地願速成就。

「次結獻花座印，二手芙蓉合掌，如未敷蓮花勢當心，禪智各捻檀慧甲為臺，其餘度如金剛印。成已觀印為金剛蓮花，又想從印流出無量金剛蓮花座，奉獻本尊及聖眾等。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻花座印，二手芙蓉合掌，如未敷蓮花勢當心，禪智各捻檀慧甲為臺，其餘度如金剛印。成已觀印為金剛蓮花，又想從印流出無量金剛蓮花座，奉獻本尊及聖眾等。誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)迦麼羅娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)迦麼羅娑嚩(二合引)賀(引)」

「由結此印誦真言故，本尊及營從則真實各受得座已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言故，本尊及營從則真實各受得座已。

「次結蓮花喜戲菩薩印，二手蓮花合掌，禪智並竪微開，安於心上即成。瑜伽者觀想自身等喜戲菩薩，想從心中流出無量喜戲菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花喜戲真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花喜戲菩薩印，二手蓮花合掌，禪智並竪微開，安於心上即成。瑜伽者觀想自身等喜戲菩薩，想從心中流出無量喜戲菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花喜戲真言：

「唵破娜麼(二合)邏(引)細羅(引)誐野(一) 摩賀(引)禰(引)尾(二) 囉(引)誐布(引)惹(引)三(去)摩野吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵破娜麼(二合)邏(引)細羅(引)誐野(一) 摩賀(引)禰(引)尾(二) 囉(引)誐布(引)惹(引)三(去)摩野吽(引)(三)」

「由結此印誦真言供養故，不久獲得如來地，住法圓滿現法樂住，證成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，不久獲得如來地，住法圓滿現法樂住，證成無上菩提。

「次結蓮花鬘菩薩印，即以前印舒臂向前，與自額齊，運想從額流出無量蓮花鬘菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花鬘真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花鬘菩薩印，即以前印舒臂向前，與自額齊，運想從額流出無量蓮花鬘菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花鬘真言曰：

「唵跛娜麼(二合)麼黎(一) 鼻詵(去)左(引)鼻曬(引)迦(二) 布(引)惹(引)三(去)摩野吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)麼黎(一) 鼻詵(去)左(引)鼻曬(引)迦(二) 布(引)惹(引)三(去)摩野吽(引)(三)」

「由結此印誦真言供養故，獲得相好具足，當為三界法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，獲得相好具足，當為三界法王。

「次結蓮花歌讚菩薩印，即以前印下至當齊，蓮花合掌徐徐漸上至口，以印從口向前下瀉。想從口流出無量蓮花歌讚菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花歌讚真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花歌讚菩薩印，即以前印下至當齊，蓮花合掌徐徐漸上至口，以印從口向前下瀉。想從口流出無量蓮花歌讚菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花歌讚真言曰：

「唵跛娜麼(二合)儗(霓以反)帝(一) 誐(引)娜儗(準前引)多(二) 布(引)惹(引)三麼曳(引)吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)儗(霓以反)帝(一) 誐(引)娜儗(準前引)多(二) 布(引)惹(引)三麼曳(引)吽(引)(三)」

「由結此印誦真言供養故，不久當具六十四種梵音、四無礙辯，能於無量世界轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，不久當具六十四種梵音、四無礙辯，能於無量世界轉大法輪。

「次結蓮花舞菩薩印，二手各作蓮花拳，先於胸右互相旋轉如舞，次於胸左亦互相旋轉如舞勢，次於頰右、次於頰左如前旋轉，誦真言不閒斷，末後蓮花合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮花舞菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花舞真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花舞菩薩印，二手各作蓮花拳，先於胸右互相旋轉如舞，次於胸左亦互相旋轉如舞勢，次於頰右、次於頰左如前旋轉，誦真言不閒斷，末後蓮花合掌置於頂上。想從頂流出無量蓮花舞菩薩，供養本尊及一切聖眾。蓮花舞真言曰：

「唵跛娜麼(二合)𩕳㗚(二合)底曳(二合)(一) 薩嚩布(引)惹(引)(二) 鉢囉(二合)韈多曩三(去)麼曳吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)𩕳㗚(二合)底曳(二合)(一) 薩嚩布(引)惹(引)(二) 鉢囉(二合)韈多曩三(去)麼曳吽(引)(三)」

「由結此印誦真言供養故，當得三種迅疾意成身，剎那頃於無量世界作神通遊戲，利樂有情、廣作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，當得三種迅疾意成身，剎那頃於無量世界作神通遊戲，利樂有情、廣作佛事。

「次結蓮花焚香菩薩印，二手蓮花合掌，覆二手向下散。想從印流出妙香雲海遍周法界，普供養一切如來海會。蓮花焚香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花焚香菩薩印，二手蓮花合掌，覆二手向下散。想從印流出妙香雲海遍周法界，普供養一切如來海會。蓮花焚香真言曰：

「唵跛娜麼(二合)度(上引)跛布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 鉢羅(二合)賀囉(二合引)娜野(二) 跛娜麼(二合)矩羅娜以帝(三) 摩訶誐抳計(四) 跛娜麼(二合)囉底吽(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜麼(二合)度(上引)跛布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 鉢羅(二合)賀囉(二合引)娜野(二) 跛娜麼(二合)矩羅娜以帝(三) 摩訶誐抳計(四) 跛娜麼(二合)囉底吽(引)(五)」

「由結此印誦真言供養故，獲得如來無礙金剛解脫智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，獲得如來無礙金剛解脫智。

「次結蓮花花供養菩薩印，二手蓮花合掌，向上如散花勢。運想從印流出種種天妙花，普供養一切如來海會。蓮花花供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花花供養菩薩印，二手蓮花合掌，向上如散花勢。運想從印流出種種天妙花，普供養一切如來海會。蓮花花供養真言曰：

「唵補澁跛(二合)布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 跛娜麼(二合)嚩(引)悉𩕳(二) 摩訶(引)室哩(二合)曳(三) 跛娜麼(二合)矩羅鉢囉(二合)底賀哩(四) 薩嚩(引)羅攤(二合引)娑(去引)馱野吽(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵補澁跛(二合)布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 跛娜麼(二合)嚩(引)悉𩕳(二) 摩訶(引)室哩(二合)曳(三) 跛娜麼(二合)矩羅鉢囉(二合)底賀哩(四) 薩嚩(引)羅攤(二合引)娑(去引)馱野吽(引)(五)」

「由結此印誦真言供養故，獲得百福莊嚴無邊受用身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，獲得百福莊嚴無邊受用身。

「次結蓮花燈燭菩薩印，二手蓮花合掌，禪智竪相合。運想從印流出無量摩尼燈光，普照一切佛剎。蓮花燈燭真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花燈燭菩薩印，二手蓮花合掌，禪智竪相合。運想從印流出無量摩尼燈光，普照一切佛剎。蓮花燈燭真言曰：

「唵儞(引)跛布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 跛娜麼(二合)矩羅遜娜哩(二) 摩訶努(引)底野(二合引)路(引)揵散惹曩野(三) 跛娜麼(二合)薩囉娑嚩(二合)底吽(四)(短聲)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵儞(引)跛布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 跛娜麼(二合)矩羅遜娜哩(二) 摩訶努(引)底野(二合引)路(引)揵散惹曩野(三) 跛娜麼(二合)薩囉娑嚩(二合)底吽(四)(短聲)」

「由結此印誦真言供養故，獲得如來清淨五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，獲得如來清淨五眼。

「次結蓮花塗香菩薩印，二手蓮花合掌，當胸上分散如塗香勢。想從印中流出塗香雲海，普供養一切如來海會，即誦蓮花塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮花塗香菩薩印，二手蓮花合掌，當胸上分散如塗香勢。想從印中流出塗香雲海，普供養一切如來海會，即誦蓮花塗香真言曰：

「唵獻馱布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 摩賀(引)跛娜麼(二合)矩羅(二) 際致矩嚕(三) 薩嚩羯麼(引)抳迷(四) 跛娜麼(二合)悉地吽(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵獻馱布(引)惹(引)三(去)麼曳(一) 摩賀(引)跛娜麼(二合)矩羅(二) 際致矩嚕(三) 薩嚩羯麼(引)抳迷(四) 跛娜麼(二合)悉地吽(引)(五)」

「由結此印誦真言供養故，獲得戒、定、慧、解脫、解脫智見五分法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印誦真言供養故，獲得戒、定、慧、解脫、解脫智見五分法身。

「次結普供養印供養本尊及聖眾，二手十度初分相交。結印成已誦真言，思惟從印流出種種供養雲海，天妙妓樂、歌舞嬉戲等，天妙衣服、飲食燈明、閼伽賢瓶劫樹、寶幢幡蓋諸寶等類，一切人天所有受用之物眾多差別供養具，如大乘契經所說供養之具，周遍一切世界盡虛空遍法界，一切微塵剎土諸佛海會一一聖眾前皆有真實供養。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結普供養印供養本尊及聖眾，二手十度初分相交。結印成已誦真言，思惟從印流出種種供養雲海，天妙妓樂、歌舞嬉戲等，天妙衣服、飲食燈明、閼伽賢瓶劫樹、寶幢幡蓋諸寶等類，一切人天所有受用之物眾多差別供養具，如大乘契經所說供養之具，周遍一切世界盡虛空遍法界，一切微塵剎土諸佛海會一一聖眾前皆有真實供養。誦真言曰：

「曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合引)南(引)薩嚩他(引)欠嗢娜誐(二合)帝娑頗羅呬𤚥誐誐曩劍(平)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合引)南(引)薩嚩他(引)欠嗢娜誐(二合)帝娑頗羅呬𤚥誐誐曩劍(平)娑嚩(二合引)賀(引)」

「次誦本尊讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦本尊讚歎曰：

「唵嚩日囉(二合)達摩蘇娑怛嚩(二合引)囉他(一) 嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)蘇輸(引)馱迦(二) 路(引)計濕嚩(二合)羅蘇嚩日囉(二合引)乞叉(二合)(三) 嚩日囉(二合)寧(上引)怛羅(二合)曩謨(引)薩都(二合)諦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)達摩蘇娑怛嚩(二合引)囉他(一) 嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)蘇輸(引)馱迦(二) 路(引)計濕嚩(二合)羅蘇嚩日囉(二合引)乞叉(二合)(三) 嚩日囉(二合)寧(上引)怛羅(二合)曩謨(引)薩都(二合)諦」