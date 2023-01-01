佛說十一面觀世音神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十一面觀世音神呪經

周宇文氏天竺三藏耶舍崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周宇文氏天竺三藏耶舍崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與無量菩薩摩訶薩大眾俱前後圍繞。爾時觀世音菩薩摩訶薩，與無數持呪賢聖俱，前後圍繞來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足。禮佛足已，繞佛三匝却坐一面。時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我有心呪名十一面，此心呪十一億諸佛所說。我今說之，為一切眾生故，欲令一切眾生念善法故，欲令一切眾生無憂惱故，欲除一切眾生病故，為一切障難災怪惡夢欲除滅故，欲除一切橫病死故，欲除一切諸惡心者令調柔故，欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我未曾見若天若魔若梵若帝釋、若沙門若婆羅門等，有能受持如是呪者，若讀若誦、書寫流布，或以此呪防護其身，或以此呪呪水澡浴其身。或入陣鬪戰、或為毒所中，誦此呪故，一切諸橫無所能為，唯宿殃不除。此呪一切諸佛所念，我此呪一切諸佛所說。世尊！我憶過恒河沙數劫外，有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時，在彼佛所作大持呪仙人中王，於彼佛所方得此呪。得此呪時，十方諸佛皆覩目前，覩見佛已忽然即得無生法忍。當知此呪有如是神力，亦能利益無量眾生。是故當知善男子善女人，有能晝夜殷懃讀誦勿令忘失，誦此呪時更莫他緣。於晨朝時洗浴其身，若不洗浴當漱口澡手，誦持此呪一百八遍，持此呪者現身即得十種果報。何等為十？一者身常無病；二者恒為十方諸佛憶念；三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少；四者能破一切怨敵；五者能使一切眾生皆生慈心；六者一切蠱毒一切熱病無能侵害；七者一切刀杖不能為害；八者一切水難不能漂溺；九者一切火難不能焚燒；十者不受一切橫死。是名為十。現身復得四種果報。何者為四？一者臨命終時得見十方無量諸佛；二者永不墮地獄；三者不為一切禽獸所害；四者命終之後生無量壽國。世尊！我念過恒河沙數劫，復過恒河沙數劫，復過無量恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛為優婆塞身，於彼佛所復得此呪。得此呪已，於四萬劫超生死際。說此呪時，得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故，能救一切眾生，一切牢獄繫閉、杻械枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護令得解脫。一切夜叉羅剎，以此呪力，令此羅剎皆發善心功德具足，即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此神呪有如是力。設復有人犯四波羅夷及五逆罪，能讀誦此呪一遍者，一切根本重罪悉得除滅。誦此呪者有如是功德，況復有人依此經教受持呪者，當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所曾聞此法今還得聞，況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心所念者，我滿其願。若復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與無量菩薩摩訶薩大眾俱前後圍繞。爾時觀世音菩薩摩訶薩，與無數持呪賢聖俱，前後圍繞來詣佛所。到佛所已，五體投地頂禮佛足。禮佛足已，繞佛三匝却坐一面。時觀世音菩薩白佛言：「世尊！我有心呪名十一面，此心呪十一億諸佛所說。我今說之，為一切眾生故，欲令一切眾生念善法故，欲令一切眾生無憂惱故，欲除一切眾生病故，為一切障難災怪惡夢欲除滅故，欲除一切橫病死故，欲除一切諸惡心者令調柔故，欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊！我未曾見若天若魔若梵若帝釋、若沙門若婆羅門等，有能受持如是呪者，若讀若誦、書寫流布，或以此呪防護其身，或以此呪呪水澡浴其身。或入陣鬪戰、或為毒所中，誦此呪故，一切諸橫無所能為，唯宿殃不除。此呪一切諸佛所念，我此呪一切諸佛所說。世尊！我憶過恒河沙數劫外，有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時，在彼佛所作大持呪仙人中王，於彼佛所方得此呪。得此呪時，十方諸佛皆覩目前，覩見佛已忽然即得無生法忍。當知此呪有如是神力，亦能利益無量眾生。是故當知善男子善女人，有能晝夜殷懃讀誦勿令忘失，誦此呪時更莫他緣。於晨朝時洗浴其身，若不洗浴當漱口澡手，誦持此呪一百八遍，持此呪者現身即得十種果報。何等為十？一者身常無病；二者恒為十方諸佛憶念；三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少；四者能破一切怨敵；五者能使一切眾生皆生慈心；六者一切蠱毒一切熱病無能侵害；七者一切刀杖不能為害；八者一切水難不能漂溺；九者一切火難不能焚燒；十者不受一切橫死。是名為十。現身復得四種果報。何者為四？一者臨命終時得見十方無量諸佛；二者永不墮地獄；三者不為一切禽獸所害；四者命終之後生無量壽國。世尊！我念過恒河沙數劫，復過恒河沙數劫，復過無量恒河沙數劫，爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛為優婆塞身，於彼佛所復得此呪。得此呪已，於四萬劫超生死際。說此呪時，得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故，能救一切眾生，一切牢獄繫閉、杻械枷鎖、臨當刑戮、水火等難種種苦惱，我恒救護令得解脫。一切夜叉羅剎，以此呪力，令此羅剎皆發善心功德具足，即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此神呪有如是力。設復有人犯四波羅夷及五逆罪，能讀誦此呪一遍者，一切根本重罪悉得除滅。誦此呪者有如是功德，況復有人依此經教受持呪者，當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所曾聞此法今還得聞，況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心所念者，我滿其願。若復

有人於十四日朝或十五日，以香湯洗浴其身，著新淨衣，一上廁一洗浴，如此淨衣不得上廁。行此法時竟日不食，至於明旦，其道場中置觀世音像，懸雜色幡蓋香華供養。初入道場時，必須殷重至心諸十方諸佛慇懃懺悔。懺悔已訖，在於像前敷一坐具，胡跪恭敬至心誦持此呪。行此法者，當知是人得四萬劫離生死際。世尊！我觀世音菩薩名字難可得聞。若復有人稱十萬億諸佛名字，或復有人稱觀世音菩薩名字者，彼二人福正等無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人於十四日朝或十五日，以香湯洗浴其身，著新淨衣，一上廁一洗浴，如此淨衣不得上廁。行此法時竟日不食，至於明旦，其道場中置觀世音像，懸雜色幡蓋香華供養。初入道場時，必須殷重至心諸十方諸佛慇懃懺悔。懺悔已訖，在於像前敷一坐具，胡跪恭敬至心誦持此呪。行此法者，當知是人得四萬劫離生死際。世尊！我觀世音菩薩名字難可得聞。若復有人稱十萬億諸佛名字，或復有人稱觀世音菩薩名字者，彼二人福正等無異。」

爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！若善男子善女人及一切眾生，晝夜慇懃稱我名者，皆得阿毘跋致地，現身得離一切苦惱，一切障難一切怖畏及三業罪悉得除滅。況復有人依此經教如法修行，當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中。」佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝乃能於一切眾生起大慈大悲心。善男子！當知汝等以此神力救護一切眾生，必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也。」佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善男子！如此神呪，我亦受持我亦印可。善男子！汝今說之。」爾時觀世音菩薩摩訶薩從坐而起，偏袒右肩胡跪合掌，右膝著地，五體投地頂禮佛足，禮佛足已却坐一面，白佛言：「世尊！我今當承佛神力而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！若善男子善女人及一切眾生，晝夜慇懃稱我名者，皆得阿毘跋致地，現身得離一切苦惱，一切障難一切怖畏及三業罪悉得除滅。況復有人依此經教如法修行，當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中。」佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝乃能於一切眾生起大慈大悲心。善男子！當知汝等以此神力救護一切眾生，必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也。」佛告觀世音菩薩摩訶薩言：「善男子！如此神呪，我亦受持我亦印可。善男子！汝今說之。」爾時觀世音菩薩摩訶薩從坐而起，偏袒右肩胡跪合掌，右膝著地，五體投地頂禮佛足，禮佛足已却坐一面，白佛言：「世尊！我今當承佛神力而說呪曰：

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無若那娑伽羅 毘盧遮那耶 多他伽多耶 南無阿利耶跋路 吉帝攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓膩伽耶 南無薩婆哆他伽帝毘耶 阿羅訶陀毘耶 三藐三佛提毘耶 多姪他 唵陀羅陀羅地利地利 豆樓豆樓 壹知 跋知 遮離 遮離 鉢遮離 鉢遮離 鳩蘇咩鳩蘇摩婆離 伊利彌利脂致 闍羅摩波那耶 冒地薩埵 摩訶伽 盧尼迦 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無若那娑伽羅 毘盧遮那耶 多他伽多耶 南無阿利耶跋路 吉帝攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓膩伽耶 南無薩婆哆他伽帝毘耶 阿羅訶陀毘耶 三藐三佛提毘耶 多姪他 唵陀羅陀羅地利地利 豆樓豆樓 壹知 跋知 遮離 遮離 鉢遮離 鉢遮離 鳩蘇咩鳩蘇摩婆離 伊利彌利脂致 闍羅摩波那耶 冒地薩埵 摩訶伽 盧尼迦 娑波呵」

爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此呪有如是神力，最為上首。」復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此呪有如是神力，最為上首。」復說呪曰：

「南無阿利耶跋路吉諦 攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 呵呵呵呵 一離彌離脂離毘離詰離醯離 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿利耶跋路吉諦 攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 呵呵呵呵 一離彌離脂離毘離詰離醯離 娑波呵」

時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此呪名呪水呪衣呪。若復有人入道場時，先以此呪呪水七遍以浴其身，浴其身已復以此呪呪衣七遍著入道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音菩薩白佛言：「世尊！此呪名呪水呪衣呪。若復有人入道場時，先以此呪呪水七遍以浴其身，浴其身已復以此呪呪衣七遍著入道場。」

「南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 晝樓晝樓 呵呵呵呵 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 晝樓晝樓 呵呵呵呵 娑波呵」

「此名呪香呪。初入道場時呪香七遍，然後乃燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名呪香呪。初入道場時呪香七遍，然後乃燒。」

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶多姪他 私利私利地利 地利地利私利 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶多姪他 私利私利地利 地利地利私利 娑波呵」

「此名呪華呪油呪。呪花散佛、呪油然燈，各呪百遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名呪華呪油呪。呪花散佛、呪油然燈，各呪百遍。」

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他娑第 娑第 娑地娑地 藪茶藪茶 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他娑第 娑第 娑地娑地 藪茶藪茶 娑波呵」

「此名呪食呪。獻佛食時，所有飲食及諸雜果，先呪二十一遍然後乃獻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名呪食呪。獻佛食時，所有飲食及諸雜果，先呪二十一遍然後乃獻。」

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 訶私陀私 呼樓呼樓周樓 蘇樓 蘇樓 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 訶私陀私 呼樓呼樓周樓 蘇樓 蘇樓 娑波呵」

「此名呪火呪。用蘇曼木然火，別以蘇曼木寸截三十一段，用酪酥蜜三種和之，取蘇曼木段塗酪酥蜜，呪之一遍擲著火中，盡三十一段次第而呪，呪已然後如法修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名呪火呪。用蘇曼木然火，別以蘇曼木寸截三十一段，用酪酥蜜三種和之，取蘇曼木段塗酪酥蜜，呪之一遍擲著火中，盡三十一段次第而呪，呪已然後如法修行。」

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 伊利 彌利 脂利彌利 提利醯利 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶 跋路吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 伊利 彌利 脂利彌利 提利醯利 娑波呵」

「此呪名結界呪。或呪水用之散著四方，或呪芥子散著四方，或呪淨灰散著四方，各呪七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪名結界呪。或呪水用之散著四方，或呪芥子散著四方，或呪淨灰散著四方，各呪七遍。」

「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶跋路 吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 賴致帝利脂致 伽車 伽車 婆伽畔 阿利耶跋路 吉氐攝婆羅耶 娑婆婆能 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿利耶跋路 吉氐攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶 多姪他 賴致帝利脂致 伽車 伽車 婆伽畔 阿利耶跋路 吉氐攝婆羅耶 娑婆婆能 娑波呵」

「行道訖竟，誦此呪七遍繞觀世音。此呪別更有神力。若有人患寒熱病者，或一日一發或二日一發或三日一發，以此呪之悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行道訖竟，誦此呪七遍繞觀世音。此呪別更有神力。若有人患寒熱病者，或一日一發或二日一發或三日一發，以此呪之悉得除愈。

「若被惡鬼打之，或被鬼子母所打，或被羅剎女打之，或被毘舍闍鬼打之，或被富單那鬼打之，或被顛鬼打之，或患丁腫或患漏，或體生瘡疱，或被蛇螫或蠍螫，一切毒蟲所螫之者，以黃土作泥呪之七遍，塗其螫處悉得除愈。若患風病，呪酥七遍，塗其患處并服之即得除愈。或患偏風耳鼻不通，以青木香用胡麻油，樺皮上煮之，并呪七遍，塗其患處即得除愈。所有疾病，用此呪治悉得除愈。此呪神力說不可盡，我依經教略而言之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被惡鬼打之，或被鬼子母所打，或被羅剎女打之，或被毘舍闍鬼打之，或被富單那鬼打之，或被顛鬼打之，或患丁腫或患漏，或體生瘡疱，或被蛇螫或蠍螫，一切毒蟲所螫之者，以黃土作泥呪之七遍，塗其螫處悉得除愈。若患風病，呪酥七遍，塗其患處并服之即得除愈。或患偏風耳鼻不通，以青木香用胡麻油，樺皮上煮之，并呪七遍，塗其患處即得除愈。所有疾病，用此呪治悉得除愈。此呪神力說不可盡，我依經教略而言之。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有善男子善女人，有能依觀世音教作法者，彼善男子善女人須用白旃檀作觀世音像，其木要須精實不得枯篋，身長一尺三寸，作十一頭。當前三面作菩薩面，左廂三面作瞋面，右廂三面似菩薩面狗牙上出，後有一面作大笑面，頂上一面作佛面。面悉向前後著光。其十一面各戴花冠，其花冠中各有阿彌陀佛。觀世音左手把澡瓶，瓶口出蓮花。展其右手以串瓔珞施無畏手，其像身須刻出纓珞莊嚴。爾時其人造此像已，欲求心中所願者，從月一日入道場至十五日。入道場時一上廁一洗浴，須淨衣三具，一日之中三時換衣。於晨朝時著一具，中時著一具，向暮著一具。其淨衣不著上屏。行道之人一食長齋，不食餘味，唯食大麥乳糜。安道場之處必須淨室，泥拭鮮潔香泥塗地，復以香水灑地。在其室中量七肘地縱廣正等，四角竪柱，周匝懸幡。處中施一高座，置觀世音像，像面向西。以種種華散其道場，唯燒沈水、蘇合等香。從一日至七日，一日三時誦呪，晨朝誦一百八遍，中時一百八遍，向暮一百八遍，未須獻食。從八日中時至十三日，日別一獻種種飲食及餘果子。所獻之食不著槃上，唯敷淨草上置飲食。於十四日十五日，倍加上妙香華以為供養。種種餚饍及餘雜果，倍勝於前以為獻佛。其行者唯敷莎草為座，胡跪恭敬面正向像。於十四十五日，在其像前然旃檀火，須蘇摩油一升，淨銅器盛之，置行者前。復須沈水香麁細如筋，寸截滿一千八段。爾時行者從十五日中後，取一沈水段，塗蘇摩油呪之一遍，擲著旃檀火中。如是次第盡一千八段。爾時行者於其二日全不得食，至十五日夜，時觀世音來入道場，其旃檀像自然動搖。其像動時，三千大千世界俱時振動。其像頂上佛面出聲讚行者言：『善哉善哉！善男子！我來看汝。所有願者，今悉滿足。』時有四願。其四者何？一者願不離坐處即得騰空而去自在無礙；二者願在於一切賢聖中得無障礙；三者願作持呪仙人中王；四者願現身即得隨逐觀世音。是名四願。爾時行者於四願中隨意乞者，時觀世音即與一願。其四願中若不得已，至後月十五日朝更立道場，於道場中置像一軀，其中有舍利者。還以十一面觀世音像置舍利像邊，須花一千八莖。其行者在於像前敷草為坐胡跪恭敬，取其一花呪之一遍散著像上。如是次第盡一千八花。盡其花已，時觀世音像正前菩薩面出大雷聲，爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪，雷聲出時即當乞願，發聲唱言：『南無觀世音！弟子何時能救一切眾生苦惱？何時當能滿一切眾生願？』時觀世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有善男子善女人，有能依觀世音教作法者，彼善男子善女人須用白旃檀作觀世音像，其木要須精實不得枯篋，身長一尺三寸，作十一頭。當前三面作菩薩面，左廂三面作瞋面，右廂三面似菩薩面狗牙上出，後有一面作大笑面，頂上一面作佛面。面悉向前後著光。其十一面各戴花冠，其花冠中各有阿彌陀佛。觀世音左手把澡瓶，瓶口出蓮花。展其右手以串瓔珞施無畏手，其像身須刻出纓珞莊嚴。爾時其人造此像已，欲求心中所願者，從月一日入道場至十五日。入道場時一上廁一洗浴，須淨衣三具，一日之中三時換衣。於晨朝時著一具，中時著一具，向暮著一具。其淨衣不著上屏。行道之人一食長齋，不食餘味，唯食大麥乳糜。安道場之處必須淨室，泥拭鮮潔香泥塗地，復以香水灑地。在其室中量七肘地縱廣正等，四角竪柱，周匝懸幡。處中施一高座，置觀世音像，像面向西。以種種華散其道場，唯燒沈水、蘇合等香。從一日至七日，一日三時誦呪，晨朝誦一百八遍，中時一百八遍，向暮一百八遍，未須獻食。從八日中時至十三日，日別一獻種種飲食及餘果子。所獻之食不著槃上，唯敷淨草上置飲食。於十四日十五日，倍加上妙香華以為供養。種種餚饍及餘雜果，倍勝於前以為獻佛。其行者唯敷莎草為座，胡跪恭敬面正向像。於十四十五日，在其像前然旃檀火，須蘇摩油一升，淨銅器盛之，置行者前。復須沈水香麁細如筋，寸截滿一千八段。爾時行者從十五日中後，取一沈水段，塗蘇摩油呪之一遍，擲著旃檀火中。如是次第盡一千八段。爾時行者於其二日全不得食，至十五日夜，時觀世音來入道場，其旃檀像自然動搖。其像動時，三千大千世界俱時振動。其像頂上佛面出聲讚行者言：『善哉善哉！善男子！我來看汝。所有願者，今悉滿足。』時有四願。其四者何？一者願不離坐處即得騰空而去自在無礙；二者願在於一切賢聖中得無障礙；三者願作持呪仙人中王；四者願現身即得隨逐觀世音。是名四願。爾時行者於四願中隨意乞者，時觀世音即與一願。其四願中若不得已，至後月十五日朝更立道場，於道場中置像一軀，其中有舍利者。還以十一面觀世音像置舍利像邊，須花一千八莖。其行者在於像前敷草為坐胡跪恭敬，取其一花呪之一遍散著像上。如是次第盡一千八花。盡其花已，時觀世音像正前菩薩面出大雷聲，爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪，雷聲出時即當乞願，發聲唱言：『南無觀世音！弟子何時能救一切眾生苦惱？何時當能滿一切眾生願？』時觀世

音隨願即與。當與願時，天龍八部諸鬼神等無能障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音隨願即與。當與願時，天龍八部諸鬼神等無能障難。

「若月蝕時，用赤銅鉢盛牛酥三兩，於其路地在觀世音像前，以黃土泥塗地，團圓一尺五寸，酥鉢置上。從初蝕時誦呪，乃至是月還生如故，然後始休。取其酥食，須食盡竟，不得留餘。食此酥已，身中疾病悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕時，用赤銅鉢盛牛酥三兩，於其路地在觀世音像前，以黃土泥塗地，團圓一尺五寸，酥鉢置上。從初蝕時誦呪，乃至是月還生如故，然後始休。取其酥食，須食盡竟，不得留餘。食此酥已，身中疾病悉得除愈。

「用石雄黃、雌黃二種等分置草葉上，在觀世音像前誦呪一千八遍。呪已和其暖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疫病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用石雄黃、雌黃二種等分置草葉上，在觀世音像前誦呪一千八遍。呪已和其暖水洗浴其身，一切障難、一切惡夢、一切疫病皆得除愈。

「若有他方怨賊欲來侵境，以此觀世音像面正向之，種種香華而為供養，取烟脂大如大豆，誦呪一千八遍，塗像左廂瞋面，令彼怨敵不能前進。若有國土人民疫病起時，或有雜類一切畜生疫病死時，安置道場，用白芥子押取脂使得一升，取紫橿木大如筆管，寸截滿一千八段。先於像前然紫橿木，其人取紫橿一段，塗白芥子脂呪之一遍，擲之火中。盡其段數，皆呪一遍擲著火已，能使一切疫病悉得除愈。若有人被他厭禱蠱道呪咀因即成病，如是病者在於像前，用其緋綖一呪一結，呪之七遍使作七結，繫著像頂逕由一宿，取繫病人頸即得除愈。若有人卒得狂病，用其白綖作二十一結呪二十一遍，在於像前更呪一百八遍，繫著此像正前面頂上，逕由一宿取繫病人頸。若過二日不差，還取呪索更呪一百八遍，絞著像頸，復逕一宿，取繫病人即得除愈。若有惡鬼入人宅中，須薰陸香一百八顆，在於像前每顆呪一遍置著火中。盡此香已，所有惡鬼自然散走不敢停住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有他方怨賊欲來侵境，以此觀世音像面正向之，種種香華而為供養，取烟脂大如大豆，誦呪一千八遍，塗像左廂瞋面，令彼怨敵不能前進。若有國土人民疫病起時，或有雜類一切畜生疫病死時，安置道場，用白芥子押取脂使得一升，取紫橿木大如筆管，寸截滿一千八段。先於像前然紫橿木，其人取紫橿一段，塗白芥子脂呪之一遍，擲之火中。盡其段數，皆呪一遍擲著火已，能使一切疫病悉得除愈。若有人被他厭禱蠱道呪咀因即成病，如是病者在於像前，用其緋綖一呪一結，呪之七遍使作七結，繫著像頂逕由一宿，取繫病人頸即得除愈。若有人卒得狂病，用其白綖作二十一結呪二十一遍，在於像前更呪一百八遍，繫著此像正前面頂上，逕由一宿取繫病人頸。若過二日不差，還取呪索更呪一百八遍，絞著像頸，復逕一宿，取繫病人即得除愈。若有惡鬼入人宅中，須薰陸香一百八顆，在於像前每顆呪一遍置著火中。盡此香已，所有惡鬼自然散走不敢停住。

「若有怨讎伺求人便，取其白綖，在於像前結作一百八結，呪之一百八遍，繫像左廂瞋面頂上逕由一宿。解取此索，稱彼怨讎名字，一稱一截，乃盡一百八結恒稱是人名字，所作不成。若有人相瞋恨者，取五色綖作呪索在於像前呪之，繫著左廂瞋面頂上逕由一宿，解取自繁，令彼瞋者自然和解。若有人欲求善事，取五色綖結作呪索，在於像前呪之七遍，繫著正前面頂上逕由一宿，解取繫自身，所求如意。若有人自知身中有障難者，須種種和香塗其像身，復以香水洗浴其像，洗浴像已還取此水呪之一百八遍自浴其身，自浴身已一切障難自然消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有怨讎伺求人便，取其白綖，在於像前結作一百八結，呪之一百八遍，繫像左廂瞋面頂上逕由一宿。解取此索，稱彼怨讎名字，一稱一截，乃盡一百八結恒稱是人名字，所作不成。若有人相瞋恨者，取五色綖作呪索在於像前呪之，繫著左廂瞋面頂上逕由一宿，解取自繁，令彼瞋者自然和解。若有人欲求善事，取五色綖結作呪索，在於像前呪之七遍，繫著正前面頂上逕由一宿，解取繫自身，所求如意。若有人自知身中有障難者，須種種和香塗其像身，復以香水洗浴其像，洗浴像已還取此水呪之一百八遍自浴其身，自浴身已一切障難自然消滅。」

說此品時，一切大眾同時讚言：「善哉善哉！觀世音大士！乃能救護一切眾生說大神呪。我等大眾亦當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此品時，一切大眾同時讚言：「善哉善哉！觀世音大士！乃能救護一切眾生說大神呪。我等大眾亦當受持。」

說此經已，彼諸大眾一時俱起，繞佛三匝，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經已，彼諸大眾一時俱起，繞佛三匝，作禮而去。

佛說十一面觀世音神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十一面觀世音神呪經