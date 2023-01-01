十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

十一面觀自在菩薩心念誦儀軌經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面觀自在菩薩心念誦儀軌經卷中

開府儀三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

此儀軌通蓮花部一切尊念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此儀軌通蓮花部一切尊念誦。

「我今說脩行儀軌，通一切觀自在法，結護、迎請、供養等。脩行者先應澡浴潔身淨服，於清淨處對尊像，當結本部三麼耶印，二手合蓮花掌，散餘六指如開敷蓮花。觀自在本部三麼耶密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說脩行儀軌，通一切觀自在法，結護、迎請、供養等。脩行者先應澡浴潔身淨服，於清淨處對尊像，當結本部三麼耶印，二手合蓮花掌，散餘六指如開敷蓮花。觀自在本部三麼耶密言曰：

「唵鉢納謨(二合)納婆(二合)縛(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢納謨(二合)納婆(二合)縛(引)也娑嚩(二合引)訶(引)」

「次應加持水澡浴，或於河池或於浴室。加持水密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應加持水澡浴，或於河池或於浴室。加持水密言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩莫阿(引)哩夜(二合，下同)嚩路枳帝濕嚩(二合，下同)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也唵三摩曳掃銘曳(二合)扇帝難(去)帝薩嚩三麼夜努鉢囉(二合，下同)尾瑟致(二合，下同)怒囉(引)努倪娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩莫阿(引)哩夜(二合，下同)嚩路枳帝濕嚩(二合，下同)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也唵三摩曳掃銘曳(二合)扇帝難(去)帝薩嚩三麼夜努鉢囉(二合，下同)尾瑟致(二合，下同)怒囉(引)努倪娑嚩(二合)訶(引)」

「然後入池，或取水澡浴。結蓮華部辦事濕嚩嚩訶印，二手右押左內相叉作拳，中指相合微屈初節，屈二頭指附中指上節勿著，如金剛形。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後入池，或取水澡浴。結蓮華部辦事濕嚩嚩訶印，二手右押左內相叉作拳，中指相合微屈初節，屈二頭指附中指上節勿著，如金剛形。密言曰：

「曩謨摩訶室哩(二合)夜曳唵鑠討曳(二合)三摩曳掃(去)銘曳(二合)悉地悉地娑(引)馱也始吠帝商羯哩始鑁銘曳阿(引)嚩訶也薩嚩(引)囉他(二合)娑馱儞娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨摩訶室哩(二合)夜曳唵鑠討曳(二合)三摩曳掃(去)銘曳(二合)悉地悉地娑(引)馱也始吠帝商羯哩始鑁銘曳阿(引)嚩訶也薩嚩(引)囉他(二合)娑馱儞娑嚩(二合)訶(引)」

「以此印護身，辟除毘那夜迦，及香花飲食等除穢令光顯。次結甘露軍荼利印，密言相應，澡浴時應用思惟。以二小指內相叉，雙屈無名指押叉間，竪合中指，屈二頭指附中指上節背，不著如金剛，大指竝竪博中指側。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此印護身，辟除毘那夜迦，及香花飲食等除穢令光顯。次結甘露軍荼利印，密言相應，澡浴時應用思惟。以二小指內相叉，雙屈無名指押叉間，竪合中指，屈二頭指附中指上節背，不著如金剛，大指竝竪博中指側。密言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩麼室戰(二合，下同)拏嚩日囉(二合)播拏曳摩訶藥乞叉(二合，下同)細曩(引)跛多曳曩謨嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(引)也唵虎魯虎魯底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)滿馱滿馱訶曩訶曩阿密哩(二合)帝吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩麼室戰(二合，下同)拏嚩日囉(二合)播拏曳摩訶藥乞叉(二合，下同)細曩(引)跛多曳曩謨嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(引)也唵虎魯虎魯底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)滿馱滿馱訶曩訶曩阿密哩(二合)帝吽發」

「次結加持土印。右手四指握大指為拳，以印按土上。其土分作三分澡浴，以此密言加持。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結加持土印。右手四指握大指為拳，以印按土上。其土分作三分澡浴，以此密言加持。密言曰：

「唵步(引入)入嚩(二合)攞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵步(引入)入嚩(二合)攞吽」

「入一切觸穢處加護自身，用觸身忿怒烏芻沙摩印。以右手作拳，翹大指印五處，所謂額、右左肩、心、喉，各誦一遍，頂上散。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入一切觸穢處加護自身，用觸身忿怒烏芻沙摩印。以右手作拳，翹大指印五處，所謂額、右左肩、心、喉，各誦一遍，頂上散。密言曰：

「唵俱𡀔(二合)馱曩吽弱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵俱𡀔(二合)馱曩吽弱」

「洗手漱口已訖，應作潔淨印。仰右手掌，屈無名指在掌中，大指頭指根相著。以此印承水三飲，兩度拭脣，次印二目、兩鼻、兩耳、兩肩、心、臍，灑兩足，又取水灑身。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗手漱口已訖，應作潔淨印。仰右手掌，屈無名指在掌中，大指頭指根相著。以此印承水三飲，兩度拭脣，次印二目、兩鼻、兩耳、兩肩、心、臍，灑兩足，又取水灑身。密言曰：

「唵跬跬隷矩嚕娑嚩(二合)訶(引，下並同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跬跬隷矩嚕娑嚩(二合)訶(引，下並同)」

則於浴室或河池側，分土等作三聚，用一聚洗從脚至腰，第二聚從腰至項，第三聚從項至頭。澡浴已了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則於浴室或河池側，分土等作三聚，用一聚洗從脚至腰，第二聚從腰至項，第三聚從項至頭。澡浴已了。

則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩，以印掬水，運心沐浴聖眾。仰二手掌，以中指已下六指背合顯指甲，二頭指欲相拄二大指側。此印通一切觀自在菩薩澡浴。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩，以印掬水，運心沐浴聖眾。仰二手掌，以中指已下六指背合顯指甲，二頭指欲相拄二大指側。此印通一切觀自在菩薩澡浴。密言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(引二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也怛儞也(二合)他惹隷摩訶惹隷娑囉跛底娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(引二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也怛儞也(二合)他惹隷摩訶惹隷娑囉跛底娑嚩(二合)訶(引)」

「次結閼伽印。仰二手掌，二大指各捻頭指，掬水獻閼伽。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結閼伽印。仰二手掌，二大指各捻頭指，掬水獻閼伽。密言曰：

「唵帝囉㘑沒馱娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵帝囉㘑沒馱娑嚩(二合)訶」

然後以印掬水自灌頂，觀想觀自在菩薩持甘露賢瓶，身出光明，眾聖圍遶，諸天奏妙音樂，想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身。軍荼利印。二頭指各住中指上節，背二大指附頭指側。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後以印掬水自灌頂，觀想觀自在菩薩持甘露賢瓶，身出光明，眾聖圍遶，諸天奏妙音樂，想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身。軍荼利印。二頭指各住中指上節，背二大指附頭指側。密言曰：

曩「謨摩訶室哩(二合)夜曳唵訶囉訶囉摩訶尾儞曳(二合)度那度那跛麼跛曩也咄瑟訖哩(二合)擔覩嚕覩嚕尾持縫(二合)娑野攞。乞廁泯(二合)儞比也(二合)儞比帝(二合)訶曩訶曩尾覲曩尾曩(引)也建麼他攞具麼他攞具薩嚩迦里迦魯數跛多(引)半(引)曩室哩(二合)曳秫陛秫明(去)霓秫(上)婆惹曩儞止哩弭哩抳鑠枳曳(二合)惹曩儞戍馱也娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩「謨摩訶室哩(二合)夜曳唵訶囉訶囉摩訶尾儞曳(二合)度那度那跛麼跛曩也咄瑟訖哩(二合)擔覩嚕覩嚕尾持縫(二合)娑野攞。乞廁泯(二合)儞比也(二合)儞比帝(二合)訶曩訶曩尾覲曩尾曩(引)也建麼他攞具麼他攞具薩嚩迦里迦魯數跛多(引)半(引)曩室哩(二合)曳秫陛秫明(去)霓秫(上)婆惹曩儞止哩弭哩抳鑠枳曳(二合)惹曩儞戍馱也娑嚩(二合)訶」

燥浴既了，則取淨衣以此如來衣密言加持，所著衣服皆成如來衣。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燥浴既了，則取淨衣以此如來衣密言加持，所著衣服皆成如來衣。密言曰：

「唵囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多(引)答莽(二合)止(引)嚩囉娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)多(引)答莽(二合)止(引)嚩囉娑嚩(二合)訶」

當誦七遍。著衣已，從澡浴處出往淨室時，離貪瞋癡，不顧視穢惡雜物、旃陀羅等弊惡人，當觀自身胸臆間有滿月輪，即此月輪是自性光明所成，菩提心圓滿潔白如淨月輪。又於月輪面觀紇唎(二合引)字，如紅頗梨色，放光照曜十方世界。於光明中自身成觀自在菩薩，等無差別。左手金剛拳，置左𦜮持蓮花，右手當自心，如開敷蓮花勢。觀一切法自性清淨，不染諸煩惱塵垢，猶若蓮花。身背圓光，冠有無量壽如來，身被眾寶瓔珞，步踐八葉蓮花。至於精室門外，灌灑如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當誦七遍。著衣已，從澡浴處出往淨室時，離貪瞋癡，不顧視穢惡雜物、旃陀羅等弊惡人，當觀自身胸臆間有滿月輪，即此月輪是自性光明所成，菩提心圓滿潔白如淨月輪。又於月輪面觀紇唎(二合引)字，如紅頗梨色，放光照曜十方世界。於光明中自身成觀自在菩薩，等無差別。左手金剛拳，置左𦜮持蓮花，右手當自心，如開敷蓮花勢。觀一切法自性清淨，不染諸煩惱塵垢，猶若蓮花。身背圓光，冠有無量壽如來，身被眾寶瓔珞，步踐八葉蓮花。至於精室門外，灌灑如前。

則應加持頂，以右手作拳，以大指頭指相捻，即印頂，誦多羅菩薩心密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則應加持頂，以右手作拳，以大指頭指相捻，即印頂，誦多羅菩薩心密言曰：

「唵矩嚕矩隷娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵矩嚕矩隷娑嚩(二合)訶(引)」

則入精舍，心念一切賢聖，慇懃五體投地作禮。右膝著地，遍觀十方一切如來、諸大菩薩、一切賢聖如對目前，發露懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向無上菩提。則結跏趺坐，即結本部三麼耶(亦通諸觀自在菩薩念誦)。先應用多羅菩薩護身，毘俱胝菩薩亦殊勝，或誦餘四明王大威德者亦通。聖多羅菩薩印契者，二手內相叉作拳，竪合頭指如未敷青蓮花。密言曰(歸命同上加持水密言)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則入精舍，心念一切賢聖，慇懃五體投地作禮。右膝著地，遍觀十方一切如來、諸大菩薩、一切賢聖如對目前，發露懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向無上菩提。則結跏趺坐，即結本部三麼耶(亦通諸觀自在菩薩念誦)。先應用多羅菩薩護身，毘俱胝菩薩亦殊勝，或誦餘四明王大威德者亦通。聖多羅菩薩印契者，二手內相叉作拳，竪合頭指如未敷青蓮花。密言曰(歸命同上加持水密言)：

「唵多(引)㘑咄多(引)㘑咄㘑娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵多(引)㘑咄多(引)㘑咄㘑娑嚩(二合)訶」

次說毘俱胝菩薩印。如上多羅印，少彎屈青蓮華。密言曰(歸命如上)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說毘俱胝菩薩印。如上多羅印，少彎屈青蓮華。密言曰(歸命如上)：

「唵娑囉娑囉惹曳娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑囉娑囉惹曳娑嚩(二合)訶」

次說四明王印。即以二手內相叉，印項頂。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說四明王印。即以二手內相叉，印項頂。密言曰：

「唵婆嚩阿(引)塞普(二合)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵婆嚩阿(引)塞普(二合)囉」

又平二手掌掩自口。口印密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又平二手掌掩自口。口印密言曰：

「惡(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡(引)」

次結蓮花印。如上開敷蓮花印，置於臍。臍印密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮花印。如上開敷蓮花印，置於臍。臍印密言曰：

「唵跛娜謨(二合)跛娜謨(二合)摩訶跛娜謨(二合)鉢納麼(二合)馱邏孽囉(二合)播抳誐多(引)也娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛娜謨(二合)跛娜謨(二合)摩訶跛娜謨(二合)鉢納麼(二合)馱邏孽囉(二合)播抳誐多(引)也娑嚩(二合)訶(引)」

次結馬頭明王印。先金剛合掌，竪合二中指，以二頭指各鉤無名指頭，頭指各押中指上節，小指並竪入掌中，二大指並竪與小指聚。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結馬頭明王印。先金剛合掌，竪合二中指，以二頭指各鉤無名指頭，頭指各押中指上節，小指並竪入掌中，二大指並竪與小指聚。密言曰：

「唵阿密哩(二合)姤納婆(二合，下同)舞納婆(二合)嚩吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿密哩(二合)姤納婆(二合，下同)舞納婆(二合)嚩吽發」

以此印密言辟除已，次結地界及曼荼羅界。以二大指相鉤，散開竪諸指，揚掌如鷹翅。結方隅界密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此印密言辟除已，次結地界及曼荼羅界。以二大指相鉤，散開竪諸指，揚掌如鷹翅。結方隅界密言曰：

「曩莫囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩謨枳穰(二合引)曩娑(引)誐囉吠𡀔左曩尾喻(二合，下同)賀囉惹也怛他孽多(引)夜囉賀(二合，下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他(引)誐帝毘喻(二合，下同)囉賀(二合)毘藥(二合，下同)三藐三沒第毘藥(二合)曩莫阿哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦野怛儞也(二合)他伊里弭里企里弭里毘里呬里娑嚩(二合)訶(引，下並同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩謨枳穰(二合引)曩娑(引)誐囉吠𡀔左曩尾喻(二合，下同)賀囉惹也怛他孽多(引)夜囉賀(二合，下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他(引)誐帝毘喻(二合，下同)囉賀(二合)毘藥(二合，下同)三藐三沒第毘藥(二合)曩莫阿哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦野怛儞也(二合)他伊里弭里企里弭里毘里呬里娑嚩(二合)訶(引，下並同)」

「以此密言加持香水，誦一遍結方隅界。次結曼荼羅界，以二手內相叉，開掌竪合頭指，二大指極下垂相合。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持香水，誦一遍結方隅界。次結曼荼羅界，以二手內相叉，開掌竪合頭指，二大指極下垂相合。密言曰：

「阿(引)路力」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(引)路力」

以此印密言結曼荼羅界應用。又結辟除用，密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此印密言結曼荼羅界應用。又結辟除用，密言曰：

「唵爾爾爾南(引)誐毘哩(二合)婆也陛儞甯娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵爾爾爾南(引)誐毘哩(二合)婆也陛儞甯娑嚩(二合)訶」

「次說淨空界密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說淨空界密言曰：

「唵鉢納冥(二合，下同)儞婆誐嚩底慕賀也慕賀也惹孽慕賀儞娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢納冥(二合，下同)儞婆誐嚩底慕賀也慕賀也惹孽慕賀儞娑嚩(二合引)訶」

「以此密言加持香爐，向上旋轉誦七遍。先辦閼伽器，商佉或金銀，熟銅及淨葉，瓦與木器等，稱讚如是類。閼伽器中盛滿香水及花，隨求四種事，并置四色花於壇前。當觀曼荼羅為大乳海，誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持香爐，向上旋轉誦七遍。先辦閼伽器，商佉或金銀，熟銅及淨葉，瓦與木器等，稱讚如是類。閼伽器中盛滿香水及花，隨求四種事，并置四色花於壇前。當觀曼荼羅為大乳海，誦此密言曰：

「唵尾麼路捺地吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾麼路捺地吽」

「以二手內相叉仰掌旋轉，即成甘露大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手內相叉仰掌旋轉，即成甘露大海。

「復於大海中觀蘇彌盧山，其山四寶所成，無量眾寶間錯莊嚴。以二手內相叉作拳，誦此密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於大海中觀蘇彌盧山，其山四寶所成，無量眾寶間錯莊嚴。以二手內相叉作拳，誦此密言曰：

「唵阿者攞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者攞吽」

「結此印誦密言，思惟從大海中出生寶山已，復於山上想寶樓閣，其殿無量眾寶所成，處處懸列珠鬘瓔珞，鈴鐸繒幡微風搖激出和雅音，間錯種種摩尼半滿月等而校飾之。復有無量諸供養具遍滿樓中。於其殿內觀大曼荼羅。作是觀時，以十指右押左初分相交，誦後普供養密言，即送七寶車輅，送往聖者所。其印以二手內相叉，仰掌竪二頭指側相拄，大指各附頭指側。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此印誦密言，思惟從大海中出生寶山已，復於山上想寶樓閣，其殿無量眾寶所成，處處懸列珠鬘瓔珞，鈴鐸繒幡微風搖激出和雅音，間錯種種摩尼半滿月等而校飾之。復有無量諸供養具遍滿樓中。於其殿內觀大曼荼羅。作是觀時，以十指右押左初分相交，誦後普供養密言，即送七寶車輅，送往聖者所。其印以二手內相叉，仰掌竪二頭指側相拄，大指各附頭指側。密言曰：

「唵覩嚕覩嚕吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵覩嚕覩嚕吽」

「次結軍荼利印，印相如前說。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結軍荼利印，印相如前說。密言曰：

「唵阿蜜哩(二合)帝吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜哩(二合)帝吽發」

「行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅，至於極樂世界，想請無量壽如來昇七寶車，中央無量壽如來坐，左大勢至、右邊觀自在，想阿彌陀佛前本尊坐。則結奉請印，二手內相叉作拳，左大指入掌，右大指竪屈，向身招來去；奉送向外撥。用蓮華部觀自在菩薩心密言曰(歸命同餘觀自在密言)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅，至於極樂世界，想請無量壽如來昇七寶車，中央無量壽如來坐，左大勢至、右邊觀自在，想阿彌陀佛前本尊坐。則結奉請印，二手內相叉作拳，左大指入掌，右大指竪屈，向身招來去；奉送向外撥。用蓮華部觀自在菩薩心密言曰(歸命同餘觀自在密言)：

「怛儞也(二合)他鉢娜麼(二合)鉢納麼(二合)鉢納麼(二合)播抳娑囉娑囉噎係曳(二合)呬婆誐刎阿(引)哩也(二合)嚩𡀔枳帝濕嚩(二合)囉噎迦(引)那捨目佉莽(引)嚩賀也(此加句，若請諸觀自在，隨稱彼名)阿(引)𡀔力」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他鉢娜麼(二合)鉢納麼(二合)鉢納麼(二合)播抳娑囉娑囉噎係曳(二合)呬婆誐刎阿(引)哩也(二合)嚩𡀔枳帝濕嚩(二合)囉噎迦(引)那捨目佉莽(引)嚩賀也(此加句，若請諸觀自在，隨稱彼名)阿(引)𡀔力」

「則誦自本所尊密言，獻閼伽。先想淨室寶樓閣，奉請聖眾入中，然後獻座。以前蓮花印，諸指微相近。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則誦自本所尊密言，獻閼伽。先想淨室寶樓閣，奉請聖眾入中，然後獻座。以前蓮花印，諸指微相近。密言曰：

「唵鉢納麼(二合)尾囉也娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢納麼(二合)尾囉也娑嚩(二合)訶」

「次誦此偈敬謝聖眾。伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦此偈敬謝聖眾。伽陀曰：

「娑嚩(二合)誐擔婆誐挽甯呬鉢囉(二合)娑那失那(去)寫多(引)弭訶仡哩(二合)訶拏布惹麼娑麼(二合)多(引)鉢羅(二合)娑(引)難者地夜矩嚕」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑嚩(二合)誐擔婆誐挽甯呬鉢囉(二合)娑那失那(去)寫多(引)弭訶仡哩(二合)訶拏布惹麼娑麼(二合)多(引)鉢羅(二合)娑(引)難者地夜矩嚕」

「此頌同真言，應誦三遍或七遍，應結部尊印警覺。以密言相應誦三遍，則成加護本尊。部尊印密言，先以說馬頭觀自在是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此頌同真言，應誦三遍或七遍，應結部尊印警覺。以密言相應誦三遍，則成加護本尊。部尊印密言，先以說馬頭觀自在是也。

「次結部母白衣觀自在菩薩印。印相如多羅菩薩，圓屈頭指。結此印，亦護本尊亦護自身，念誦速疾成就。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結部母白衣觀自在菩薩印。印相如多羅菩薩，圓屈頭指。結此印，亦護本尊亦護自身，念誦速疾成就。密言曰：

「唵濕吠(二合)帝若致儞半拏囉嚩(引)悉儞惹吒麼矩吒馱(引)哩抳娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵濕吠(二合)帝若致儞半拏囉嚩(引)悉儞惹吒麼矩吒馱(引)哩抳娑嚩(二合引)訶」

則結牆界印。二手內相叉，竪合二頭指微屈。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則結牆界印。二手內相叉，竪合二頭指微屈。密言曰：

「紇唎(二合引)度矩度矩鉢囉(二合)吉(引)囉拏(二合)嚩日囉(二合)俱致羅句致入嚩(二合下同)攞嚩囉嚩日囉(二合)馱囉吽發」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「紇唎(二合引)度矩度矩鉢囉(二合)吉(引)囉拏(二合)嚩日囉(二合)俱致羅句致入嚩(二合下同)攞嚩囉嚩日囉(二合)馱囉吽發」

「下方界先以說用之。則結大界印，遍結護，次應奉獻香等。彼印結上方界，此結大護。二手內相叉，並竪中指如針，頭指各附中指上節下不著，二大指各附頭指側。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方界先以說用之。則結大界印，遍結護，次應奉獻香等。彼印結上方界，此結大護。二手內相叉，並竪中指如針，頭指各附中指上節下不著，二大指各附頭指側。密言曰：

「曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉(二合)底訶妬瑟膩(二合)沙(引)也唵商羯[口*隸]摩訶三麼焰娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩帝阿鉢囉(二合)底訶妬瑟膩(二合)沙(引)也唵商羯[口*隸]摩訶三麼焰娑嚩(二合)訶」

「由此大三麼耶護故，隣近頂輪王尚不能侵凌，況諸魔等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此大三麼耶護故，隣近頂輪王尚不能侵凌，況諸魔等。

「又以二手內相叉，竪合二頭指，二大指極下垂相合。結上方界密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以二手內相叉，竪合二頭指，二大指極下垂相合。結上方界密言曰：

「唵爾爾爾能(引)誐苾𠻱(二合)婆也陛儞甯娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵爾爾爾能(引)誐苾𠻱(二合)婆也陛儞甯娑嚩(二合)訶」

「次說塗香。以青木香兩分，多誐羅等分，比哩孕愚四分，蘇合香八分，細擣篩，和水再研。通一切蓮花部塗香，通四種法。花、燒香、飲食、燈明差別，隨類應知。獻時各以密言加持，隨所求事心請。如上五種供養，二手捧，當置於額，各以供養印而奉獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說塗香。以青木香兩分，多誐羅等分，比哩孕愚四分，蘇合香八分，細擣篩，和水再研。通一切蓮花部塗香，通四種法。花、燒香、飲食、燈明差別，隨類應知。獻時各以密言加持，隨所求事心請。如上五種供養，二手捧，當置於額，各以供養印而奉獻。

「普通供養印。二手合掌，諸指初分互相交，二頭指各安中指上節，誦真言五遍。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普通供養印。二手合掌，諸指初分互相交，二頭指各安中指上節，誦真言五遍。密言曰：

「曩謨薩嚩沒馱(引)冐地薩怛嚩(二合)南(引)薩嚩兔那誐(二合，下同)帝娑頗(二合)羅係𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨薩嚩沒馱(引)冐地薩怛嚩(二合)南(引)薩嚩兔那誐(二合，下同)帝娑頗(二合)羅係𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合)訶」

則誦祕密讚王，歌詠讚歎本尊。讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則誦祕密讚王，歌詠讚歎本尊。讚曰：

「唵鉢納麼(二合)囉誐涅(寧逸反)麼攬迦(引)麼囉誐母答𤚥(二合)盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢納麼(二合)囉誐涅(寧逸反)麼攬迦(引)麼囉誐母答𤚥(二合)盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者」

「誦讚歎已，隨意發廣大願，發露懺悔、發菩提心。先誦本部母，然後誦部尊。由誦部母及部尊加護，則一切罪障皆得消滅。智者誦七遍或三七遍。若見不祥惡夢，誦一百八遍則得除滅。加持臂釧及茅環，皆用部母密言，如上所說。部尊密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦讚歎已，隨意發廣大願，發露懺悔、發菩提心。先誦本部母，然後誦部尊。由誦部母及部尊加護，則一切罪障皆得消滅。智者誦七遍或三七遍。若見不祥惡夢，誦一百八遍則得除滅。加持臂釧及茅環，皆用部母密言，如上所說。部尊密言曰：

「日哩(二合)阿(引)𡀔力」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日哩(二合)阿(引)𡀔力」

蓮花部念珠用蓮花子或摩尼寶，童女槎線，以此密言穿貫。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花部念珠用蓮花子或摩尼寶，童女槎線，以此密言穿貫。密言曰：

「唵阿密哩(二合)黨誐冥室哩(二合)曳室唎(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿密哩(二合)黨誐冥室哩(二合)曳室唎(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)訶」

次結十一面觀自在根本印。以二手右押左外相叉合掌，以印置頂上，即成本尊身。誦根本密言七遍，然後取念珠念誦。欲念誦，取珠蟠安手中，便芙蓉合掌當心，誦加持珠密言，又便頂戴。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結十一面觀自在根本印。以二手右押左外相叉合掌，以印置頂上，即成本尊身。誦根本密言七遍，然後取念珠念誦。欲念誦，取珠蟠安手中，便芙蓉合掌當心，誦加持珠密言，又便頂戴。密言曰：

「唵嚩蘇麼底室哩(二合)曳娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩蘇麼底室哩(二合)曳娑嚩(二合)訶」

「以二手聚五指捻珠，是名念珠印。以此印念誦，不緩不急乃至不疲懈。念誦時心不異緣，觀念本尊坐茅薦或瑜伽床子，以密言文字實理相應。或千或百數限畢已，又芙蓉合掌頂戴念珠，瞻觀本尊慇懃心禮。復陳供養讚歎並如前法，奉獻閼伽。即結阿三[口*(莽-廾+卉)]擬儞印，解方隅界。以二手內相叉，二中小指並竪合，以二頭指各安中指甲。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手聚五指捻珠，是名念珠印。以此印念誦，不緩不急乃至不疲懈。念誦時心不異緣，觀念本尊坐茅薦或瑜伽床子，以密言文字實理相應。或千或百數限畢已，又芙蓉合掌頂戴念珠，瞻觀本尊慇懃心禮。復陳供養讚歎並如前法，奉獻閼伽。即結阿三[口*(莽-廾+卉)]擬儞印，解方隅界。以二手內相叉，二中小指並竪合，以二頭指各安中指甲。密言曰：

「唵紇唎(二合)阿三莽擬儞(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇唎(二合)阿三莽擬儞(引)吽」

「即以此印護身。又結本部三摩耶印，禮佛迴向等已，方出道場。於一淨處讀轉摩訶般若波羅蜜，積集福德聚，迴向無上菩提，隨意經行。復結無能勝印，一切時處加護。二手內相叉作拳，竪合二中指，名無能勝印。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以此印護身。又結本部三摩耶印，禮佛迴向等已，方出道場。於一淨處讀轉摩訶般若波羅蜜，積集福德聚，迴向無上菩提，隨意經行。復結無能勝印，一切時處加護。二手內相叉作拳，竪合二中指，名無能勝印。密言曰：

「曩莫薩嚩沒馱南唵虎魯虎魯贊拏里莽(引)蹬儗娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱南唵虎魯虎魯贊拏里莽(引)蹬儗娑嚩(二合)訶」

「修行者每朝嚼齒木洗漱已訖，結淨灌灑，以右手掬水，誦此密言七遍加飲。或六月先行成就法，所有觸穢不祥業障皆得清淨。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行者每朝嚼齒木洗漱已訖，結淨灌灑，以右手掬水，誦此密言七遍加飲。或六月先行成就法，所有觸穢不祥業障皆得清淨。密言曰：

「唵秫第訥輸馱曩也娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵秫第訥輸馱曩也娑嚩(二合引)訶」