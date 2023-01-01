十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上

開府議同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府議同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住補陀落山大聖觀自在宮殿中，其山無量娑羅、多麼羅、瞻蔔、無憂、阿底目、多迦種種花樹莊嚴，與大苾芻眾八千人俱，復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱，無量百千淨居天眾，自在大自在梵王天子而為上首，前後圍遶而為說法。時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶，往詣世尊所。至佛所已，頭面禮足，右遶世尊三匝，退坐一面，白佛言：「世尊！我有心密語名十一面，十一俱胝如來同共宣說。我今說之，利益安樂一切有情，能除一切疾病，止諸不吉祥惡夢及制非命，不淨信者令淨信，能除一切障尾曩夜迦，心所希望皆稱遂故。我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門眾，以此心密語加護救濟攝受，息災吉祥免治罰，離刀杖毒藥故。若有能違越者，無有是處，唯除宿業不決定心。受持此密語，一切如來稱讚護念，一切如來隨喜。世尊！我念過去殑伽沙等數劫過後，有如來名百蓮花眼髻無障礙無染力光王如來。我於爾時為大仙人，從彼如來受此心密語。纔受得已，十方一切如來現前，得見一切如來故便獲得無生法忍。此密語有如是大功德藏。若有善男子善女人，以淨信心殷重心憶念作意，現世得十種勝利。何等為十？一者離諸疾病；二者一切如來攝受；三者任運獲得金銀財寶諸穀麥等；四者一切怨敵不能沮壞；五者國王王子在於王宮先言慰問；六者不被毒藥蠱毒，寒熱等病皆不著身；七者一切刀杖所不能害；八者水不能溺；九者火不能燒；十者不非命中夭。又獲四種功德：一者臨命終時得見如來；二者不生於惡趣；三者不非命終；四者從此世界得生極樂國土。世尊！我念過去十殑伽沙劫過後，有佛名曼陀羅香如來。我於是時為長者，從彼如來受此心密言，超四十萬劫生死棄捨。我由此密言晝夜念誦作意，得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門，所有繫縛臨當刑戮、水火風賊蠱毒厭禱、人非人等種種苦難。由此我於一切有情能作歸依、救護、安慰、洲渚、室宅、勝趣。以此密言力，收攝一切暴惡藥叉羅剎等，先令發起慈心哀愍，然後安置立於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我此密言有如是大威德。由誦一遍，滅除四重皆得清淨，及犯五無間罪蠲除悉皆無餘，何況諸罪而不除滅？彼人獲得一切無量俱胝那庾多佛積集善根。若聞此心密言、若誦若持，一切意願皆得滿足。若族姓男、族姓女、苾芻、苾芻尼、近仕男、近仕女、婆羅門、剎利、毘舍、首陀及餘類，於白月十四日或十五日為我不食一日一夜，清齋念誦，超四萬劫生死。一切有情纔稱念我名，超稱百千俱胝那庾多如來名號，皆得不退轉，離一切病患，免一切夭死災橫，遠離身口意不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住補陀落山大聖觀自在宮殿中，其山無量娑羅、多麼羅、瞻蔔、無憂、阿底目、多迦種種花樹莊嚴，與大苾芻眾八千人俱，復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱，無量百千淨居天眾，自在大自在梵王天子而為上首，前後圍遶而為說法。時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶，往詣世尊所。至佛所已，頭面禮足，右遶世尊三匝，退坐一面，白佛言：「世尊！我有心密語名十一面，十一俱胝如來同共宣說。我今說之，利益安樂一切有情，能除一切疾病，止諸不吉祥惡夢及制非命，不淨信者令淨信，能除一切障尾曩夜迦，心所希望皆稱遂故。我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門眾，以此心密語加護救濟攝受，息災吉祥免治罰，離刀杖毒藥故。若有能違越者，無有是處，唯除宿業不決定心。受持此密語，一切如來稱讚護念，一切如來隨喜。世尊！我念過去殑伽沙等數劫過後，有如來名百蓮花眼髻無障礙無染力光王如來。我於爾時為大仙人，從彼如來受此心密語。纔受得已，十方一切如來現前，得見一切如來故便獲得無生法忍。此密語有如是大功德藏。若有善男子善女人，以淨信心殷重心憶念作意，現世得十種勝利。何等為十？一者離諸疾病；二者一切如來攝受；三者任運獲得金銀財寶諸穀麥等；四者一切怨敵不能沮壞；五者國王王子在於王宮先言慰問；六者不被毒藥蠱毒，寒熱等病皆不著身；七者一切刀杖所不能害；八者水不能溺；九者火不能燒；十者不非命中夭。又獲四種功德：一者臨命終時得見如來；二者不生於惡趣；三者不非命終；四者從此世界得生極樂國土。世尊！我念過去十殑伽沙劫過後，有佛名曼陀羅香如來。我於是時為長者，從彼如來受此心密言，超四十萬劫生死棄捨。我由此密言晝夜念誦作意，得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門，所有繫縛臨當刑戮、水火風賊蠱毒厭禱、人非人等種種苦難。由此我於一切有情能作歸依、救護、安慰、洲渚、室宅、勝趣。以此密言力，收攝一切暴惡藥叉羅剎等，先令發起慈心哀愍，然後安置立於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我此密言有如是大威德。由誦一遍，滅除四重皆得清淨，及犯五無間罪蠲除悉皆無餘，何況諸罪而不除滅？彼人獲得一切無量俱胝那庾多佛積集善根。若聞此心密言、若誦若持，一切意願皆得滿足。若族姓男、族姓女、苾芻、苾芻尼、近仕男、近仕女、婆羅門、剎利、毘舍、首陀及餘類，於白月十四日或十五日為我不食一日一夜，清齋念誦，超四萬劫生死。一切有情纔稱念我名，超稱百千俱胝那庾多如來名號，皆得不退轉，離一切病患，免一切夭死災橫，遠離身口意不

善行。若能依教相應作意觀行，佛菩提如在掌中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行。若能依教相應作意觀行，佛菩提如在掌中。」

時婆伽梵讚觀自在菩薩言：「善哉善哉！佛子！汝於一切有情起大悲愍。汝能以此方便安立一切有情於無上正等菩提，我以授記，深生隨喜，汝當說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆伽梵讚觀自在菩薩言：「善哉善哉！佛子！汝於一切有情起大悲愍。汝能以此方便安立一切有情於無上正等菩提，我以授記，深生隨喜，汝當說之。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，偏袒右肩頂禮佛足，說自根本密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起，整理衣服，偏袒右肩頂禮佛足，說自根本密言：

「曩謨囉怛曩(二合，下同)怛囉(二合，下同)夜(引)也曩莫阿(引，下同)哩夜(二合，下同)枳穰(二合引)曩娑(引)誐囉吠𡀔者曩尾喻(二合)訶囉惹(引)也怛他(引，下同)蘖多(引)夜囉訶(二合，下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他蘖帝毘庾(二合)囉訶(二合)毘藥(二合，下同)三藐三沒馱(引)毘藥(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合，下同)囉也冐地薩怛嚩(二合引，下同)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦(引，下同)嚕抳迦(引，下同)也怛儞也(二合，下同)他(引，下同)囉娜囉娜囉地哩地哩度嚕度嚕壹知(陟爰反，下同)嚩知者隷者隷鉢囉(二合)者隷矩蘇銘矩蘇摩嚩𭌚壹里弭里止里止致惹(引)羅麼跛曩也跛羅麼秫馱薩怛嚩(二合)摩訶迦(引)嚕尼迦(引)娑嚩(二合引，下同)訶(引，下同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合，下同)怛囉(二合，下同)夜(引)也曩莫阿(引，下同)哩夜(二合，下同)枳穰(二合引)曩娑(引)誐囉吠𡀔者曩尾喻(二合)訶囉惹(引)也怛他(引，下同)蘖多(引)夜囉訶(二合，下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他蘖帝毘庾(二合)囉訶(二合)毘藥(二合，下同)三藐三沒馱(引)毘藥(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合，下同)囉也冐地薩怛嚩(二合引，下同)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦(引，下同)嚕抳迦(引，下同)也怛儞也(二合，下同)他(引，下同)囉娜囉娜囉地哩地哩度嚕度嚕壹知(陟爰反，下同)嚩知者隷者隷鉢囉(二合)者隷矩蘇銘矩蘇摩嚩𭌚壹里弭里止里止致惹(引)羅麼跛曩也跛羅麼秫馱薩怛嚩(二合)摩訶迦(引)嚕尼迦(引)娑嚩(二合引，下同)訶(引，下同)」

次說澡浴灌灑淨衣密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說澡浴灌灑淨衣密言：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦(引)也怛儞也(二合)他訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企隷徙隷娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉也冐地薩怛嚩(二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦嚕抳迦(引)也怛儞也(二合)他訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企隷徙隷娑嚩(二合)訶」

「以此密言加持水，沐浴灌灑潔身淨服等，應誦七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持水，沐浴灌灑潔身淨服等，應誦七遍。」

時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰：

「怛儞也(二合)他拄(陟古反，下同)嚕拄嚕訶訶訶訶娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他拄(陟古反，下同)嚕拄嚕訶訶訶訶娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此密言加持香燒奉獻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持香燒奉獻。」

時觀自在大菩薩復說獻花密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在大菩薩復說獻花密言曰：

「怛儞也(二合引)他悉哩悉哩地里地里悉哩地哩娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合引)他悉哩悉哩地里地里悉哩地哩娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此密言加持花及燈奉獻，當誦七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持花及燈奉獻，當誦七遍。」

時觀自在菩薩復說奉獻飲食密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩復說奉獻飲食密言曰：

「怛儞也(二合)他娑(引，下同)黎娑黎悉哩悉哩素嚕素嚕娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他娑(引，下同)黎娑黎悉哩悉哩素嚕素嚕娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此密言加持飲食等奉獻，當誦二十一遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持飲食等奉獻，當誦二十一遍。」

復次觀自在菩薩說護摩密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀自在菩薩說護摩密言曰：

「怛儞也(二合)他訶徙麼達徙者隷虎嚕虎嚕祖嚕祖嚕蘇(上)嚕蘇(上)嚕母嚕母嚕娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他訶徙麼達徙者隷虎嚕虎嚕祖嚕祖嚕蘇(上)嚕蘇(上)嚕母嚕母嚕娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此密言加持惹底木燃火。以惹底木搵酥蜜酪，搵兩頭，擲火中燒。晝夜不食，二十一遍投火供養，然後求成就事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持惹底木燃火。以惹底木搵酥蜜酪，搵兩頭，擲火中燒。晝夜不食，二十一遍投火供養，然後求成就事。」

時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰：

「怛儞也(二合)他伊里弭里止里弭里底里呬里娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他伊里弭里止里弭里底里呬里娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此密言加持水白芥子或灰應用結界，當誦七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此密言加持水白芥子或灰應用結界，當誦七遍。」

時觀自在菩薩復說奉送聖眾還宮密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩復說奉送聖眾還宮密言曰：

「怛儞也(二合)他弭致覩致止致孽縒孽縒婆誐挽(引)曩哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉娑嚩(二合)婆(引)嚩南娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他弭致覩致止致孽縒孽縒婆誐挽(引)曩哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉娑嚩(二合)婆(引)嚩南娑嚩(二合引)訶(引)」

「誦此密言，想奉送聖者歸本宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此密言，想奉送聖者歸本宮殿。」

「我今說念誦福利。先不修持能成一切事業。若有人患寒熱病，若一日一發或二日三日四日一發，若著鬼神彌怛拏、毘舍遮，癲癎瘰癧白癩，及蠱毒毒蟲等，加持土芥子和白檀香一七遍塗即愈，一切業障皆得清淨。若患邪風，加持油，塗即愈。若患耳痛，以青木香油和樺皮煎，渧耳中，其痛即止；亦能治半頭痛。一切病患處，纔誦加持無不除愈，纔誦即成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說念誦福利。先不修持能成一切事業。若有人患寒熱病，若一日一發或二日三日四日一發，若著鬼神彌怛拏、毘舍遮，癲癎瘰癧白癩，及蠱毒毒蟲等，加持土芥子和白檀香一七遍塗即愈，一切業障皆得清淨。若患邪風，加持油，塗即愈。若患耳痛，以青木香油和樺皮煎，渧耳中，其痛即止；亦能治半頭痛。一切病患處，纔誦加持無不除愈，纔誦即成就。

「若欲成就者，以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩身，長一尺三寸，作十一頭、四臂，右邊第一手把念珠，第二手施無畏，左第一手持蓮花，第二手執君持。其十一面，當前三面作寂靜相，左三面威怒相，右三面利牙出現相，後一面作笑怒容，最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身，種種瓔珞莊嚴。像成已，於有佛舍利處安置。持誦者身著淨衣，若在家者持八戒，三時供養，無限數念誦。從白月一日乃至八日，後於淨處置此觀自在菩薩形像，面西，喫乳或穬麥，燒沈香、蘇合、檀香隨力，乃至十三日其日食三白食，廣大供養。取菩提樹木燃火，更別取菩提樹木長十指截，以蘇合香油搵兩頭，一千八遍投護摩爐中。地即震動，其像亦動，聞從像最上面口中出聲讚修行者言：『善哉善哉！佛子！汝能勤苦求願，我皆令汝意願滿足。賜汝成就騰空隱形、持明仙、轉輪法王，乃至與我無異。汝必現獲如是等成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就者，以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩身，長一尺三寸，作十一頭、四臂，右邊第一手把念珠，第二手施無畏，左第一手持蓮花，第二手執君持。其十一面，當前三面作寂靜相，左三面威怒相，右三面利牙出現相，後一面作笑怒容，最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身，種種瓔珞莊嚴。像成已，於有佛舍利處安置。持誦者身著淨衣，若在家者持八戒，三時供養，無限數念誦。從白月一日乃至八日，後於淨處置此觀自在菩薩形像，面西，喫乳或穬麥，燒沈香、蘇合、檀香隨力，乃至十三日其日食三白食，廣大供養。取菩提樹木燃火，更別取菩提樹木長十指截，以蘇合香油搵兩頭，一千八遍投護摩爐中。地即震動，其像亦動，聞從像最上面口中出聲讚修行者言：『善哉善哉！佛子！汝能勤苦求願，我皆令汝意願滿足。賜汝成就騰空隱形、持明仙、轉輪法王，乃至與我無異。汝必現獲如是等成就。』

「復次第二儀則，從白月十五日於舍利塔中安像，晝夜不食，以一百八枚惹底花(蘇末那花，廣府有)誦密言一遍一擲擊像，即於像當前面出大吼聲，行者不應怖畏。則大地震動，念誦不應間斷。即求請願言：『願我能與一切無主無依眾生作大依怙，能滿一切有情一切意願，皆令滿足得無障礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次第二儀則，從白月十五日於舍利塔中安像，晝夜不食，以一百八枚惹底花(蘇末那花，廣府有)誦密言一遍一擲擊像，即於像當前面出大吼聲，行者不應怖畏。則大地震動，念誦不應間斷。即求請願言：『願我能與一切無主無依眾生作大依怙，能滿一切有情一切意願，皆令滿足得無障礙。』

「復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器，對像前誦密言七遍，自喫及與他，一切疾病皆得除愈。況能從初蝕乃至月復盈滿念誦，不獲悉地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器，對像前誦密言七遍，自喫及與他，一切疾病皆得除愈。況能從初蝕乃至月復盈滿念誦，不獲悉地？

「復次密言者先澡浴清淨潔服，取雄黃或牛黃，對像前誦心密言一千八遍，三種相現然後點額，得三種成就，隨其功効上中下等。若以和水灌沐其身，除一切障難，遠離一切惡夢不祥，獲得吉祥榮盛，一切疾疫皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次密言者先澡浴清淨潔服，取雄黃或牛黃，對像前誦心密言一千八遍，三種相現然後點額，得三種成就，隨其功効上中下等。若以和水灌沐其身，除一切障難，遠離一切惡夢不祥，獲得吉祥榮盛，一切疾疫皆得除愈。

「復次法以香花奉獻聖觀自在，取烟脂加持一百八遍，塗左微忿怒面額，降伏一切他敵軍陣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次法以香花奉獻聖觀自在，取烟脂加持一百八遍，塗左微忿怒面額，降伏一切他敵軍陣。

「復次法若人疫牛疫及餘畜疫，對觀自在菩薩，取苦練木搵芥子油，應作護摩。以緋縷右槎作綫，麁如銅箸，為兩條，誦一遍作一結乃至七結，繫於患者頸下或頭髻，則疫病除息解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次法若人疫牛疫及餘畜疫，對觀自在菩薩，取苦練木搵芥子油，應作護摩。以緋縷右槎作綫，麁如銅箸，為兩條，誦一遍作一結乃至七結，繫於患者頸下或頭髻，則疫病除息解脫。

「復次法被拏枳爾等諸魅所持者，取白線如前加持，繫於寂靜面經宿，然後取結二十一結，誦密言一徧一結，繫病者頸下，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次法被拏枳爾等諸魅所持者，取白線如前加持，繫於寂靜面經宿，然後取結二十一結，誦密言一徧一結，繫病者頸下，即得除愈。

「復次法若有他敵及疾疫災禍，不令入國界欲結方隅界者，燒薰陸香作護摩，取五色線加持，繫於寂靜面，即成堅固大威德方隅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次法若有他敵及疾疫災禍，不令入國界欲結方隅界者，燒薰陸香作護摩，取五色線加持，繫於寂靜面，即成堅固大威德方隅界。

「復次密言者欲共怨敵異論欲得勝者，應供養觀自在菩薩，以嚩捨迦木燒芸臺子，加持白線一百八遍，繫於忿怒面，一切鬪諍言訟皆悉得勝除息。若繫於寂靜面，能除一切障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次密言者欲共怨敵異論欲得勝者，應供養觀自在菩薩，以嚩捨迦木燒芸臺子，加持白線一百八遍，繫於忿怒面，一切鬪諍言訟皆悉得勝除息。若繫於寂靜面，能除一切障難。

「復次以眾香和水浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水一百八遍浴毘那夜迦像，一切障難皆悉殄滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以眾香和水浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水一百八遍浴毘那夜迦像，一切障難皆悉殄滅。」

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上