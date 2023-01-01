大悲心陀羅尼修行念誦略儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲心陀羅尼修行念誦略儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

依《灌頂道場經》說修陀羅尼法門。求速出離生死大海、疾證無上菩提者，應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已發歡喜心，從師親受念誦法則。後於淨室山林流水最為上勝，建立道場安置本尊。修真言者面向東方，應以瞿摩夷塗拭其地，以白檀香摩為香泥以用塗壇，或方或圓隨意大小。而於壇上散華燒香供養。取二淨器盛滿香水，安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙，但當運心思惟觀察，一切眾生本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不見清淨真如法性。為令清淨故，應當至心念此真言三遍七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依《灌頂道場經》說修陀羅尼法門。求速出離生死大海、疾證無上菩提者，應須先入諸佛如來海會灌頂道場。受灌頂已發歡喜心，從師親受念誦法則。後於淨室山林流水最為上勝，建立道場安置本尊。修真言者面向東方，應以瞿摩夷塗拭其地，以白檀香摩為香泥以用塗壇，或方或圓隨意大小。而於壇上散華燒香供養。取二淨器盛滿香水，安置壇中以用供養。行者澡浴或不澡浴悉無障礙，但當運心思惟觀察，一切眾生本性清淨，為諸客塵之所覆蔽，不見清淨真如法性。為令清淨故，應當至心念此真言三遍七遍。真言曰：

「唵(引)娑嚩(二合)婆嚩戍馱薩嚩馱麼娑嚩(二合)婆嚩戍度憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑嚩(二合)婆嚩戍馱薩嚩馱麼娑嚩(二合)婆嚩戍度憾」

由此真言加持故，身口意業悉得清淨。然後五輪著地，歸命禮十方一切諸佛、諸大菩薩、方廣大乘，右膝著地，懺悔、隨喜、勸請、發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言加持故，身口意業悉得清淨。然後五輪著地，歸命禮十方一切諸佛、諸大菩薩、方廣大乘，右膝著地，懺悔、隨喜、勸請、發願。

歸命十方等正覺， 最勝妙法菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命十方等正覺， 最勝妙法菩薩眾，

以身口意清淨業， 慇懃合掌恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身口意清淨業， 慇懃合掌恭敬禮。

無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始輪迴諸有中， 身口意業所生罪，

如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛菩薩所懺悔， 我今陳懺亦如是。

諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩行願中， 金剛三業所生福，

緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺聲聞及有情， 所集善根盡隨喜。

一切世燈坐道場， 覺眼開敷照三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世燈坐道場， 覺眼開敷照三有，

我今胡跪先勸請， 轉於無上妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今胡跪先勸請， 轉於無上妙法輪。

所有如來三界主， 臨槃無餘涅槃者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有如來三界主， 臨槃無餘涅槃者，

我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆勸請令久住， 不捨悲願救世間。

懺悔勸請隨喜福， 願我不失菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔勸請隨喜福， 願我不失菩提心，

諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩妙眾中， 常為善友不厭捨。

離於八難生無難， 宿命住智相嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於八難生無難， 宿命住智相嚴身，

遠離愚癡具悲智， 悉能滿足波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離愚癡具悲智， 悉能滿足波羅蜜。

富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多常熾盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樂豐饒生勝族， 眷屬廣多常熾盛，

四無礙辯十自在， 六通諸禪悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無礙辯十自在， 六通諸禪悉圓滿。

如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如金剛幢及普賢， 願讚迴向亦如是。

次禮本尊及諸聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次禮本尊及諸聖眾。真言曰：

「唵(引)鉢那摩(二合)吠(微閉切)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢那摩(二合)吠(微閉切)」

由此真言作禮故，本尊聖眾受為主宰。次對本尊前結跏趺坐或半跏趺坐，起大悲心：我修此法，為一切眾生速出生死大海，疾證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言作禮故，本尊聖眾受為主宰。次對本尊前結跏趺坐或半跏趺坐，起大悲心：我修此法，為一切眾生速出生死大海，疾證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手，然後結於佛部三昧耶印。

以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印即成。置印當心，想於如來三十二相八十種好，了了分明如對目前，至心誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手虛心合掌，開二頭指屈輔二中指上節，二大指屈輔二頭指下節，其印即成。置印當心，想於如來三十二相八十種好，了了分明如對目前，至心誦真言七遍。真言曰：

「唵怛他誐姤那婆(二合)嚩野沙嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他誐姤那婆(二合)嚩野沙嚩(二合)賀」

由此印及誦真言故，即驚覺一切如來，悉當護念加持行者。以光明照觸我身，所有罪障皆得消滅，壽命延遠福德增長。佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮華化生，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此印及誦真言故，即驚覺一切如來，悉當護念加持行者。以光明照觸我身，所有罪障皆得消滅，壽命延遠福德增長。佛部聖眾擁護歡喜，生生世世離諸惡趣，蓮華化生，速證無上正等菩提。

次結蓮華部三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部三昧耶印。

以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形，安印當心，想觀自在相好具足，誦真言七遍於頂右散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手虛心合掌，散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形，安印當心，想觀自在相好具足，誦真言七遍於頂右散印。真言曰：

「唵(引)鉢那麼(二合)捺婆(二合)嚩野娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢那麼(二合)捺婆(二合)嚩野娑嚩(二合)賀(引)」

由此印及誦真言故，即覺悟觀自在等持蓮華者，一切菩薩、蓮華部聖眾，悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸其身，所有業障皆得除滅，一切菩薩常為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此印及誦真言故，即覺悟觀自在等持蓮華者，一切菩薩、蓮華部聖眾，悉皆歡喜加持護念，一切菩薩光明照觸其身，所有業障皆得除滅，一切菩薩常為善友。

次結金剛部三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印。

以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指手相鉤如金剛杵形，置印當心，想金剛手菩薩，誦真言七遍頂左散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手翻掌向外，以右手掌背安左手背，用左右大指小指手相鉤如金剛杵形，置印當心，想金剛手菩薩，誦真言七遍頂左散之。真言曰：

「唵(引)嚩日嚕(二合)那婆(二合)嚩野娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日嚕(二合)那婆(二合)嚩野娑嚩(二合)賀(引)」

由此印及誦真言故，警覺金剛部聖眾，一切持金剛者加持擁護，所有罪障悉皆除滅，一切痛苦不著於身，當得金剛堅固之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此印及誦真言故，警覺金剛部聖眾，一切持金剛者加持擁護，所有罪障悉皆除滅，一切痛苦不著於身，當得金剛堅固之體。

次結護身三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結護身三昧耶印。

以手內相叉右押左，竪二中指頭相拄，屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著，並二大指押二無名指即成。印身五處，所謂額、次左右肩、次心喉，於頂上散印。各誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以手內相叉右押左，竪二中指頭相拄，屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著，並二大指押二無名指即成。印身五處，所謂額、次左右肩、次心喉，於頂上散印。各誦真言一遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)儗𩕳(二合)鉢囉(二合)儞鉢多(二合)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)儗𩕳(二合)鉢囉(二合)儞鉢多(二合)野娑嚩(二合)賀」

由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走，悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在險難皆悉無畏，水火等災、一切厄難、虎狼師子、刀杖枷鎖，如是等事悉皆消滅，見者歡喜。命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持故，即成被金剛甲冑，所有毘那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走，悉見行者光明被身威德自在。若居山林及在險難皆悉無畏，水火等災、一切厄難、虎狼師子、刀杖枷鎖，如是等事悉皆消滅，見者歡喜。命終已後不墮惡趣，當生諸佛淨妙國土。

次結金剛輪大菩薩大威德契已，入曼拏羅者受得三世無障礙三種律儀。由入曼拏羅，身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒。或因屈身俯仰、發言吐氣、起心動念，廢忘菩提之心退失善根，以此印契密言殊勝方便誦持作意，能除違犯愆咎，三摩耶如故倍加光顯。能淨身口意故，則成入一切曼拏羅，獲得灌頂三摩耶。應結印誦真言七遍。二羽內相叉，竪二定，以二念糺二定，二慧並申直，安契當於心。誠心誦七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛輪大菩薩大威德契已，入曼拏羅者受得三世無障礙三種律儀。由入曼拏羅，身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒。或因屈身俯仰、發言吐氣、起心動念，廢忘菩提之心退失善根，以此印契密言殊勝方便誦持作意，能除違犯愆咎，三摩耶如故倍加光顯。能淨身口意故，則成入一切曼拏羅，獲得灌頂三摩耶。應結印誦真言七遍。二羽內相叉，竪二定，以二念糺二定，二慧並申直，安契當於心。誠心誦七遍。真言曰：

「曩莫悉底哩野(四合)地尾(二合)迦喃(一) 薩嚩怛他誐哆喃(二) 闇(三) 尾囉𡁠尾囉𡁠(四) 摩訶作羯囉(二合)嚩日哩(二合)(五) 娑哆娑哆(六) 娑囉帝娑囉帝(七) 怛囉(二合)以怛囉(二合)以(八) 尾馱摩𩕳(九) 三畔惹𩕳(十) 怛囉(二合)摩底悉馱(十一) 儗哩(二合)怛囕(二合)(十二) 娑嚩(二合)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩野(四合)地尾(二合)迦喃(一) 薩嚩怛他誐哆喃(二) 闇(三) 尾囉𡁠尾囉𡁠(四) 摩訶作羯囉(二合)嚩日哩(二合)(五) 娑哆娑哆(六) 娑囉帝娑囉帝(七) 怛囉(二合)以怛囉(二合)以(八) 尾馱摩𩕳(九) 三畔惹𩕳(十) 怛囉(二合)摩底悉馱(十一) 儗哩(二合)怛囕(二合)(十二) 娑嚩(二合)賀(引)(十三)」

誦此真言時作是觀念：盡虛空界遍法界生死六趣有情，速得入普集會大曼拏羅，等同聖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言時作是觀念：盡虛空界遍法界生死六趣有情，速得入普集會大曼拏羅，等同聖者。

次結定印入四無量心觀。初入慈無量心定，以殷淨心遍緣六道四生一切有情，皆具如來藏、備三種身口意金剛。以我修三密功德力故，願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已，即誦大慈三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結定印入四無量心觀。初入慈無量心定，以殷淨心遍緣六道四生一切有情，皆具如來藏、備三種身口意金剛。以我修三密功德力故，願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已，即誦大慈三摩地真言曰：

「唵(引)摩賀昧怛囉(二合)野 娑 頗 囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀昧怛囉(二合)野 娑 頗 囉」

次入悲無量心三摩地智，以悲愍心遍緣六道四生一切有情沈溺生死苦海，不悟自心，妄生分別起種種煩惱業，是故不達真如平等如虛空，起恒河沙功德。以我修三密加持力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大悲三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入悲無量心三摩地智，以悲愍心遍緣六道四生一切有情沈溺生死苦海，不悟自心，妄生分別起種種煩惱業，是故不達真如平等如虛空，起恒河沙功德。以我修三密加持力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大悲三摩地真言曰：

「唵摩賀迦嚕拏野娑頗(二合)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩賀迦嚕拏野娑頗(二合)囉」

次入喜無量心三摩地智，以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由如蓮華，不染客塵、自性清淨。以我修三密功德力故，願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已，即誦大喜三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入喜無量心三摩地智，以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由如蓮華，不染客塵、自性清淨。以我修三密功德力故，願一切有情等同觀自在菩薩。如是觀已，即誦大喜三摩地真言曰：

「唵(引)秫馱鉢囉(二合引)謨那 娑頗(二合引)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)秫馱鉢囉(二合引)謨那 娑頗(二合引)囉」

次入捨無量心三摩地智，以平等心遍緣六道四生一切有情，皆離我所、離蘊界及離能取所取，於法平等，心本不生性相空故。以我修三密功德力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大捨三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入捨無量心三摩地智，以平等心遍緣六道四生一切有情，皆離我所、離蘊界及離能取所取，於法平等，心本不生性相空故。以我修三密功德力故，願一切有情等同虛空藏菩薩。如是觀已，即誦大捨三摩地真言曰：

「唵麼護閉羯灑(二合引)娑頗(二合引)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼護閉羯灑(二合引)娑頗(二合引)囉」

修真言者由習四無量心定、誦真言故，所有人天種種魔難業障悉皆滅除，頓集無量福智，身心調柔堪任自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修真言者由習四無量心定、誦真言故，所有人天種種魔難業障悉皆滅除，頓集無量福智，身心調柔堪任自在。

次結輪壇印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結輪壇印。

二手各作金剛拳，進力檀慧互鉤結，印於口，誦真言，即成入一切曼拏羅。次安於頂，於所建立道場處，皆成大曼拏羅，如本尊親自建立輪壇。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手各作金剛拳，進力檀慧互鉤結，印於口，誦真言，即成入一切曼拏羅。次安於頂，於所建立道場處，皆成大曼拏羅，如本尊親自建立輪壇。真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)作訖囉(二合引)吽𠺁吽鑁斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)作訖囉(二合引)吽𠺁吽鑁斛」

由結此印誦真言加持故，修行者設有越法，誤失三業破三摩耶戒，能除諸過皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦真言加持故，修行者設有越法，誤失三業破三摩耶戒，能除諸過皆得圓滿。

次結請本尊印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請本尊印。

二手內相叉作拳，左大指入掌，以右大指向身招之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手內相叉作拳，左大指入掌，以右大指向身招之。真言曰：

「唵阿嚕禮迦伊(二合引)呬伊(二合引)呬娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚕禮迦伊(二合引)呬伊(二合引)呬娑嚩(二合引)賀」

由此真言印加持故，本尊菩薩不越本誓，將諸聖眾來赴道場，加持修行者速滿本願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，本尊菩薩不越本誓，將諸聖眾來赴道場，加持修行者速滿本願。

次結馬首明王印辟除結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結馬首明王印辟除結界。

二手合掌，屈二頭指無名指於掌內甲相背，竪開二大指即成。以印左轉三匝，心想辟除諸作障者魔鬼神、毘那夜迦退散馳走。以印右旋三匝及揮上下，即成堅固大界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手合掌，屈二頭指無名指於掌內甲相背，竪開二大指即成。以印左轉三匝，心想辟除諸作障者魔鬼神、毘那夜迦退散馳走。以印右旋三匝及揮上下，即成堅固大界。真言曰：

「唵(引)阿蜜栗(二合引)覩捺婆(二合引)嚩吽泮吒娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿蜜栗(二合引)覩捺婆(二合引)嚩吽泮吒娑嚩(二合)賀」

次獻閼伽香水印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽香水印。

二手捧閼伽器，滿盛香水汎以時花，當額奉獻。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手捧閼伽器，滿盛香水汎以時花，當額奉獻。真言曰：

「麼娑麼(入聲)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「麼娑麼(入聲)娑嚩(二合)賀(引)」

由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢。從勝解行地至十地及如來地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來與甘露法水灌首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由獻閼伽香水供養，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢。從勝解行地至十地及如來地，當證如是地波羅蜜時，得一切如來與甘露法水灌首。

次結獻座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻座印。

二手蓮華合掌，舒開二無名指，頭屈如開敷蓮華形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手蓮華合掌，舒開二無名指，頭屈如開敷蓮華形。真言曰：

「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀」

由此真言印加持故，本尊聖眾真實受持蓮華寶座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，本尊聖眾真實受持蓮華寶座而坐。

次結普供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養印。

二手合掌微交，右押左置印心上，誦真言五遍。從印流出種種供養雲海，塗香、華鬘、燒香、飲食、燈明、賢瓶、天妙技樂，普遍供養諸佛菩薩本尊聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手合掌微交，右押左置印心上，誦真言五遍。從印流出種種供養雲海，塗香、華鬘、燒香、飲食、燈明、賢瓶、天妙技樂，普遍供養諸佛菩薩本尊聖眾。真言曰：

「曩(上聲)莫(入聲)薩嚩怛他(引)孽帝毘喻(二合引)(一) 尾濕嚩(二合引)母契毘藥(二合)(二) 薩嚩他(三) 欠(四) 嗢娜誐(二合)帝娑頗(二合)囉呬𤚥(五) 誐誐曩劍(六) 娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩(上聲)莫(入聲)薩嚩怛他(引)孽帝毘喻(二合引)(一) 尾濕嚩(二合引)母契毘藥(二合)(二) 薩嚩他(三) 欠(四) 嗢娜誐(二合)帝娑頗(二合)囉呬𤚥(五) 誐誐曩劍(六) 娑嚩(二合引)賀」

由此真言印加持故，諸佛菩薩本尊聖眾皆獲真實廣大供養，法爾成故。次誦讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印加持故，諸佛菩薩本尊聖眾皆獲真實廣大供養，法爾成故。次誦讚歎：

「迦麼攞目佉(一) 迦麼攞路佐曩(二) 迦麼攞薩曩(三) 迦麼攞賀娑哆(四) 迦麼攞婆母𩕳(五) 迦麼攞迦麼攞三婆嚩(六) 娑迦攞麼攞乞叉(二合)攞(七) 曩曩謨娑覩(二合)帝(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦麼攞目佉(一) 迦麼攞路佐曩(二) 迦麼攞薩曩(三) 迦麼攞賀娑哆(四) 迦麼攞婆母𩕳(五) 迦麼攞迦麼攞三婆嚩(六) 娑迦攞麼攞乞叉(二合)攞(七) 曩曩謨娑覩(二合)帝(八)」

次結本尊心密印， 順教相應為念誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結本尊心密印， 順教相應為念誦，

諦觀本尊身相好， 普放無量大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀本尊身相好， 普放無量大光明，

所有受苦眾生類， 蒙光照觸皆安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有受苦眾生類， 蒙光照觸皆安樂。

誦本真言七遍已， 頂上散印如垂帶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦本真言七遍已， 頂上散印如垂帶。

心印，兩手合掌虛掌內，合腕二頭指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心印，兩手合掌虛掌內，合腕二頭指來去。

聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼真言如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼真言如文。

次取數珠捧持頂戴，加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次取數珠捧持頂戴，加持七遍。真言曰：

「唵尾路左曩麼攞娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾路左曩麼攞娑嚩(二合)賀」

次以千轉真言加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以千轉真言加持七遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)麌呬野(二合)惹跛三麼曳吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)麌呬野(二合)惹跛三麼曳吽」

加持已即發是願：願我及一切有情，所求世間出世間殊勝大願速得成就。二手持珠當心，誦真言一遍，與末後字聲移移一珠，不緩不急不高不下。稱呼真言字令一一分明，或作金剛誦，舌端微動脣齒合。離諸散亂，一心專注本尊，勿緣異相。或千或百，常定其數。念誦終畢，捧珠頂禮，志誠發願。安珠本處，復結本尊心密印念誦，散印如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持已即發是願：願我及一切有情，所求世間出世間殊勝大願速得成就。二手持珠當心，誦真言一遍，與末後字聲移移一珠，不緩不急不高不下。稱呼真言字令一一分明，或作金剛誦，舌端微動脣齒合。離諸散亂，一心專注本尊，勿緣異相。或千或百，常定其數。念誦終畢，捧珠頂禮，志誠發願。安珠本處，復結本尊心密印念誦，散印如前。

讚歎供養倍慇懃， 再奉閼伽稱本願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎供養倍慇懃， 再奉閼伽稱本願，

復以馬首明王印， 三轉真言成解界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以馬首明王印， 三轉真言成解界，

如前請尊降入印， 大指外撥成奉送。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前請尊降入印， 大指外撥成奉送。

真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰：

「唵阿嚕力迦誐𤧳誐𤧳娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚕力迦誐𤧳誐𤧳娑嚩(二合引)賀」

行者奉送聖眾已， 復結定印起慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者奉送聖眾已， 復結定印起慈悲，

三部加持被甲冑， 禮畢辭退任經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三部加持被甲冑， 禮畢辭退任經行。

如是依法修行者， 速集福智獲神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依法修行者， 速集福智獲神通，

現世得入歡喜地， 後十六生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世得入歡喜地， 後十六生成正覺。