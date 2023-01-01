千光眼觀自在菩薩祕密法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千光眼觀自在菩薩祕密法經

聖行沙門三昧蘇嚩(二合)羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖行沙門三昧蘇嚩(二合)羅譯

歸命千光眼， 大悲觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命千光眼， 大悲觀自在，

具足百千手， 其眼亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足百千手， 其眼亦復然。

作世間父母， 能施眾生願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作世間父母， 能施眾生願，

是故婆伽鑁， 祕說此勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故婆伽鑁， 祕說此勝法。

先發大誓願， 欲度一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先發大誓願， 欲度一切眾，

至誠稱念彼， 西方無量壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠稱念彼， 西方無量壽。

所以念本尊， 誦根本大呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以念本尊， 誦根本大呪，

隨智而修行， 是法速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨智而修行， 是法速成就。

如來一時住白華山觀自在宮殿中，與諸大眾俱。於是世尊與觀自在說陀羅尼，名無礙大悲。大眾聞已無不歡喜，即得種種殊勝上地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一時住白華山觀自在宮殿中，與諸大眾俱。於是世尊與觀自在說陀羅尼，名無礙大悲。大眾聞已無不歡喜，即得種種殊勝上地。

爾時世尊告阿難言：「是觀自在菩薩為眾生故具足千臂，其眼亦爾。我說彼者其有千條，唯今略說四十手法。其四十手今分為五。何等為五？一者如來部、二者金剛部、三者摩尼部(唐言寶)、四者蓮華部、五者羯嚕磨部(唐言事業)，一部之中各配八手(合為四十) 。其五部中亦有五法。以何為五？一者息災法用佛部尊，所以有化佛手、羂索手、施無畏手、白拂手、搒排手、鉞斧手、戟矟手、楊柳手(是為八法)。二者調伏法用金剛部尊，是故有跋折羅(二合)手(唐言金剛，是三鈷金剛)、金剛杵手(猶鈷金剛)、寶劍手、宮殿手、金輪手、寶鉢手、日摩尼手、月摩尼手(是為八法)。三者增益法用摩尼部，是故有如意珠手、寶弓手、寶經手、白蓮手、青蓮手、寶鐸手、紫蓮手、蒲桃手(是為八法)。四者敬愛法用蓮華部，所以有蓮華合掌手、寶鏡手、寶印手、玉環手、胡瓶手、軍持手、紅蓮手、錫枝手(是為八法)。五者鉤召法用羯磨部，所以有鐵鉤手、頂上化佛手、數珠手、寶螺手、寶箭手、寶篋手、髑髏手、五色雲手(是為八法)。隨其所欲，無不成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「是觀自在菩薩為眾生故具足千臂，其眼亦爾。我說彼者其有千條，唯今略說四十手法。其四十手今分為五。何等為五？一者如來部、二者金剛部、三者摩尼部(唐言寶)、四者蓮華部、五者羯嚕磨部(唐言事業)，一部之中各配八手(合為四十) 。其五部中亦有五法。以何為五？一者息災法用佛部尊，所以有化佛手、羂索手、施無畏手、白拂手、搒排手、鉞斧手、戟矟手、楊柳手(是為八法)。二者調伏法用金剛部尊，是故有跋折羅(二合)手(唐言金剛，是三鈷金剛)、金剛杵手(猶鈷金剛)、寶劍手、宮殿手、金輪手、寶鉢手、日摩尼手、月摩尼手(是為八法)。三者增益法用摩尼部，是故有如意珠手、寶弓手、寶經手、白蓮手、青蓮手、寶鐸手、紫蓮手、蒲桃手(是為八法)。四者敬愛法用蓮華部，所以有蓮華合掌手、寶鏡手、寶印手、玉環手、胡瓶手、軍持手、紅蓮手、錫枝手(是為八法)。五者鉤召法用羯磨部，所以有鐵鉤手、頂上化佛手、數珠手、寶螺手、寶箭手、寶篋手、髑髏手、五色雲手(是為八法)。隨其所欲，無不成辦。

「復次阿難！菩薩住無畏地，得二十五三昧，壞二十五有。善男子！是觀自在菩薩，昔於千光王靜住如來所親受大悲心陀羅尼已，超第八地，心得歡喜發大誓願，應時具足千手千眼，即入三昧名無所畏。於三昧光中涌出二十五菩薩，是諸菩薩身皆金色，具諸相好如觀自在，亦於頂上具十一面，各於身上具足四十手，每手掌中有一慈眼(二十五菩薩各具四十手目，合為千手千眼)，諸如是等化菩薩眾圍繞而住。觀自在菩薩纔出三昧，告諸化菩薩言：『汝等今者蒙我威力，應往二十五界破其憂有。』於是二十五菩薩異口同音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！菩薩住無畏地，得二十五三昧，壞二十五有。善男子！是觀自在菩薩，昔於千光王靜住如來所親受大悲心陀羅尼已，超第八地，心得歡喜發大誓願，應時具足千手千眼，即入三昧名無所畏。於三昧光中涌出二十五菩薩，是諸菩薩身皆金色，具諸相好如觀自在，亦於頂上具十一面，各於身上具足四十手，每手掌中有一慈眼(二十五菩薩各具四十手目，合為千手千眼)，諸如是等化菩薩眾圍繞而住。觀自在菩薩纔出三昧，告諸化菩薩言：『汝等今者蒙我威力，應往二十五界破其憂有。』於是二十五菩薩異口同音而說偈言：

「『我是第一義， 本來自清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我是第一義， 本來自清淨，

筏喻於諸法， 能得勝清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筏喻於諸法， 能得勝清淨。

今遊諸世界， 破二十五有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今遊諸世界， 破二十五有，

唯願聽我說， 祕密陀羅尼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願聽我說， 祕密陀羅尼。』

「『唵縛日羅(二合)達磨(金剛法)尾輸馱(清淨)跛跢磨(二合，蓮華)薩怛縛(二合，有情)係多(利益)娑頗(二合)羅拏(周遍)娑嚩(二合)賀(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵縛日羅(二合)達磨(金剛法)尾輸馱(清淨)跛跢磨(二合，蓮華)薩怛縛(二合，有情)係多(利益)娑頗(二合)羅拏(周遍)娑嚩(二合)賀(引)』

「諸大菩薩說是陀羅尼已，告諸大眾：『是陀羅尼乃是過去諸佛之所同說，能受持者必得利樂。』說是語已入于三昧。或一菩薩入無垢三昧，於四十手現出四十菩薩，破地獄有。或一菩薩入無退三昧，於四十手化出四十菩薩，壞畜生有。或一菩薩入心樂三昧，從四十手顯現四十菩薩，壞餓鬼有。或一菩薩入歡喜三昧，從四十手現出四十菩薩，壞阿修羅有(四惡趣竟)。或一菩薩入日光三昧，於四十手化出四十菩薩，破東勝身洲有。或一菩薩入月光定，於四十手出現四十菩薩，斷西牛貨洲有。或一菩薩入熱炎定，從四十手涌出四十菩薩，破北上勝洲有。或一菩薩入如幻三昧，亦於四十手現四十菩薩，斷南瞻部洲有(四洲竟)。或一菩薩入不動定，從四十手顯出四十菩薩，破四天處有。或一菩薩入難伏三昧，於四十手化出四十菩薩，破斷忉利天處有。或一菩薩入悅意定，於四十手出四十菩薩，斷炎摩天有。或一菩薩入青色三昧，於四十手現四十菩薩，破兜率天有。或一菩薩入黃色三昧，從四十手顯四十菩薩，破化樂天有。或一菩薩入赤色三昧，於四十手出四十菩薩，斷他化自在天有(六欲天竟。已上欲界十四有)。或一菩薩入白色三昧，從四十手化出四十菩薩，斷初禪有。或一菩薩入種種三昧，於四十手現四十菩薩，破梵王有。或一菩薩入雙三昧，於四十手顯現四十菩薩，破二禪有。或一菩薩入雷音三昧，從四十手出四十菩薩，破三禪有。或一菩薩入注雨定，於四十手現四十菩薩，斷四禪有(四靜慮竟)。或一菩薩入如虛空定，從四十手出四十菩薩，壞無想有。或一菩薩入照鏡三昧，於四十手現出四十菩薩，破淨居阿那含有(已上色界七有)。或一菩薩入無礙三昧，從四十手顯四十菩薩，斷空處有。或一菩薩入常三摩地，於四十手化出四十菩薩，壞識處有。或一菩薩入樂三摩地，從四十手現四十菩薩，破無所有處有。或一菩薩入我三摩地，於四十手現出四十菩薩，壞非想非非想處有(四空處竟。已上無色四有)。如上大悲所現二十五菩薩，各具十一面、四十手，得二十五三昧，斷二十五有(一有當配四十手，四十目合為千手千眼)。善男子！如是二十五昧名三昧王，諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王，若欲吹壞須彌山等，隨意即能。欲知三千大千世界所有眾生心之所念，亦能悉知。欲分一身以為多身，復合多身以為一身，雖作如是心無所著猶如蓮華。是故觀自在菩薩成就諸三昧王，以一法身現二十五，亦以二十五現多菩薩。其一千菩薩，一一各於頂上具十一面，於其本面而有三目，一一如是具二十五。各於一界有四十菩薩，一一界中各 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸大菩薩說是陀羅尼已，告諸大眾：『是陀羅尼乃是過去諸佛之所同說，能受持者必得利樂。』說是語已入于三昧。或一菩薩入無垢三昧，於四十手現出四十菩薩，破地獄有。或一菩薩入無退三昧，於四十手化出四十菩薩，壞畜生有。或一菩薩入心樂三昧，從四十手顯現四十菩薩，壞餓鬼有。或一菩薩入歡喜三昧，從四十手現出四十菩薩，壞阿修羅有(四惡趣竟)。或一菩薩入日光三昧，於四十手化出四十菩薩，破東勝身洲有。或一菩薩入月光定，於四十手出現四十菩薩，斷西牛貨洲有。或一菩薩入熱炎定，從四十手涌出四十菩薩，破北上勝洲有。或一菩薩入如幻三昧，亦於四十手現四十菩薩，斷南瞻部洲有(四洲竟)。或一菩薩入不動定，從四十手顯出四十菩薩，破四天處有。或一菩薩入難伏三昧，於四十手化出四十菩薩，破斷忉利天處有。或一菩薩入悅意定，於四十手出四十菩薩，斷炎摩天有。或一菩薩入青色三昧，於四十手現四十菩薩，破兜率天有。或一菩薩入黃色三昧，從四十手顯四十菩薩，破化樂天有。或一菩薩入赤色三昧，於四十手出四十菩薩，斷他化自在天有(六欲天竟。已上欲界十四有)。或一菩薩入白色三昧，從四十手化出四十菩薩，斷初禪有。或一菩薩入種種三昧，於四十手現四十菩薩，破梵王有。或一菩薩入雙三昧，於四十手顯現四十菩薩，破二禪有。或一菩薩入雷音三昧，從四十手出四十菩薩，破三禪有。或一菩薩入注雨定，於四十手現四十菩薩，斷四禪有(四靜慮竟)。或一菩薩入如虛空定，從四十手出四十菩薩，壞無想有。或一菩薩入照鏡三昧，於四十手現出四十菩薩，破淨居阿那含有(已上色界七有)。或一菩薩入無礙三昧，從四十手顯四十菩薩，斷空處有。或一菩薩入常三摩地，於四十手化出四十菩薩，壞識處有。或一菩薩入樂三摩地，從四十手現四十菩薩，破無所有處有。或一菩薩入我三摩地，於四十手現出四十菩薩，壞非想非非想處有(四空處竟。已上無色四有)。如上大悲所現二十五菩薩，各具十一面、四十手，得二十五三昧，斷二十五有(一有當配四十手，四十目合為千手千眼)。善男子！如是二十五昧名三昧王，諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王，若欲吹壞須彌山等，隨意即能。欲知三千大千世界所有眾生心之所念，亦能悉知。欲分一身以為多身，復合多身以為一身，雖作如是心無所著猶如蓮華。是故觀自在菩薩成就諸三昧王，以一法身現二十五，亦以二十五現多菩薩。其一千菩薩，一一各於頂上具十一面，於其本面而有三目，一一如是具二十五。各於一界有四十菩薩，一一界中各

配千眼，皆是觀自在大悲所為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 配千眼，皆是觀自在大悲所為。」

於時阿難白佛言：「我等今者蒙佛威力，得聞如是菩薩大神通力及無畏力。我有所疑，唯願世尊演說。如上二十五菩薩名號，我等眾會願樂欲聞。」佛言：「止。善男子！不須作問。今觀世音自在欲說其法，今正其時。汝等善聽。我念往昔時，觀自在菩薩於我前成佛，號曰正法明，十號具足。我於彼時為彼佛下作苦行弟子，蒙其教化今得成佛。十方如來皆由觀自在教化之力故，於妙國土得無上道轉妙法輪。是故汝等勿生疑惑，常應供養。但常稱名號，等供養六十二億恒河沙數如來功德，何況至誠供養其福無量。」說是語已佛默然坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時阿難白佛言：「我等今者蒙佛威力，得聞如是菩薩大神通力及無畏力。我有所疑，唯願世尊演說。如上二十五菩薩名號，我等眾會願樂欲聞。」佛言：「止。善男子！不須作問。今觀世音自在欲說其法，今正其時。汝等善聽。我念往昔時，觀自在菩薩於我前成佛，號曰正法明，十號具足。我於彼時為彼佛下作苦行弟子，蒙其教化今得成佛。十方如來皆由觀自在教化之力故，於妙國土得無上道轉妙法輪。是故汝等勿生疑惑，常應供養。但常稱名號，等供養六十二億恒河沙數如來功德，何況至誠供養其福無量。」說是語已佛默然坐。

爾時觀自在菩薩熙怡微咲，放大光明，頂上顯現五百頭面具足千眼，每於天冠各有化佛亦放光明。菩薩身上現出一千寶臂各執寶物，即從座起告諸大眾：「大聖世尊所出言語真實不虛。欲知我等二十五名者，諦聽，我今說之，次第如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩熙怡微咲，放大光明，頂上顯現五百頭面具足千眼，每於天冠各有化佛亦放光明。菩薩身上現出一千寶臂各執寶物，即從座起告諸大眾：「大聖世尊所出言語真實不虛。欲知我等二十五名者，諦聽，我今說之，次第如上。

「南謨沒馱耶！南謨達磨耶！南無僧伽耶！南謨無壽量如來至真等覺世尊！禮如是已，汝等當禮我等名字，所謂南謨聖者千光眼尊，代苦觀自在、與智觀自在、施滿觀自在、除戟觀自在、除愚觀自在、進道觀自在、觀正觀自在、施無畏觀自在、施光觀自在、與甘露觀自在、見天觀自在、施妙觀自在、見樂觀自在、降魔觀自在、靜慮觀自在、作文觀自在、見禪觀自在、愍定觀自在、調直觀自在、空惠觀自在、護聖觀自在、清淨觀自在、正法觀自在、離欲觀自在、不動觀自在，菩地薩埵婆耶，摩訶薩埵婆耶，摩訶迦盧尼迦那。」如是稱念已，應請救護：「願我常蒙觀自在尊大悲威光之所護念娑婆賀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨沒馱耶！南謨達磨耶！南無僧伽耶！南謨無壽量如來至真等覺世尊！禮如是已，汝等當禮我等名字，所謂南謨聖者千光眼尊，代苦觀自在、與智觀自在、施滿觀自在、除戟觀自在、除愚觀自在、進道觀自在、觀正觀自在、施無畏觀自在、施光觀自在、與甘露觀自在、見天觀自在、施妙觀自在、見樂觀自在、降魔觀自在、靜慮觀自在、作文觀自在、見禪觀自在、愍定觀自在、調直觀自在、空惠觀自在、護聖觀自在、清淨觀自在、正法觀自在、離欲觀自在、不動觀自在，菩地薩埵婆耶，摩訶薩埵婆耶，摩訶迦盧尼迦那。」如是稱念已，應請救護：「願我常蒙觀自在尊大悲威光之所護念娑婆賀。」

爾時金剛藏菩薩為諸大眾，白觀自在菩薩言：「善哉善哉！聖觀自在！從無量劫來，成就大悲法門利益眾生，於生死苦海為作船筏、於無明闇常為法燈。唯願大聖普為大會及當來一切眾生故，隨我等問能說其法。如來於此如上演說四十手法，謂如意珠及蒲桃手法，是為何界所現身耶？」菩薩答言：「善哉大士！作如是問。如來所說今四十法，是施無畏觀自在菩薩為南贍部洲所現身也。我今欲說其真言法及四十菩薩形像法儀。」爾時會中有無量持呪仙人及一切聖眾，欲聞此法，到菩薩所作禮而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛藏菩薩為諸大眾，白觀自在菩薩言：「善哉善哉！聖觀自在！從無量劫來，成就大悲法門利益眾生，於生死苦海為作船筏、於無明闇常為法燈。唯願大聖普為大會及當來一切眾生故，隨我等問能說其法。如來於此如上演說四十手法，謂如意珠及蒲桃手法，是為何界所現身耶？」菩薩答言：「善哉大士！作如是問。如來所說今四十法，是施無畏觀自在菩薩為南贍部洲所現身也。我今欲說其真言法及四十菩薩形像法儀。」爾時會中有無量持呪仙人及一切聖眾，欲聞此法，到菩薩所作禮而坐。

觀自在言：「若人欲得富饒財寶者，應修摩尼法(如意珠之手也)。欲修此法者，澡浴清淨，取淨白㲲或紙或絹等，畫摩尼與願觀自在菩薩像，作慈悲體身黃金色，頂有十一面。當前三面為菩薩相，右邊三面白牙出上相，左邊三面忿怒相，當後一面暴笑相，頂上一面如來相。菩薩本面而有三目。以袈裟瓔珞環等莊嚴妙體，坐紅蓮座，處月輪中，半跏而坐右押左。如上二十五菩薩，並所現千菩薩形像等同無異。唯隨所願求，執持寶物而來施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在言：「若人欲得富饒財寶者，應修摩尼法(如意珠之手也)。欲修此法者，澡浴清淨，取淨白㲲或紙或絹等，畫摩尼與願觀自在菩薩像，作慈悲體身黃金色，頂有十一面。當前三面為菩薩相，右邊三面白牙出上相，左邊三面忿怒相，當後一面暴笑相，頂上一面如來相。菩薩本面而有三目。以袈裟瓔珞環等莊嚴妙體，坐紅蓮座，處月輪中，半跏而坐右押左。如上二十五菩薩，並所現千菩薩形像等同無異。唯隨所願求，執持寶物而來施與。

「令與願觀自在菩薩者，左手當心持摩尼。其珠吠瑠璃色，黃光發焰也。右手與願契，屈臂向上。如是畫像已，安置清淨之處，禮拜供養作念誦法。其印相二手堅固縛，進力摩尼形，禪智並申立，即成就。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令與願觀自在菩薩者，左手當心持摩尼。其珠吠瑠璃色，黃光發焰也。右手與願契，屈臂向上。如是畫像已，安置清淨之處，禮拜供養作念誦法。其印相二手堅固縛，進力摩尼形，禪智並申立，即成就。真言曰：

「（一）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)振多摩抳(如意珠)入嚩羅(光明)嚩羅泥(與願)娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（一）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)振多摩抳(如意珠)入嚩羅(光明)嚩羅泥(與願)娑嚩賀」

「若人欲得安隱者，當修羂索法。其持索觀自在菩薩像，相好威光如上所說，唯右手作拳安右腰，左手屈臂握羂索。畫像已，其印相作未敷蓮印，進力柱如環。此名蓮華索，能滿諸意願。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得安隱者，當修羂索法。其持索觀自在菩薩像，相好威光如上所說，唯右手作拳安右腰，左手屈臂握羂索。畫像已，其印相作未敷蓮印，進力柱如環。此名蓮華索，能滿諸意願。真言曰：

「（二）唵嚩日羅(二合)達磨(二) 鉢娜麼(二合)播捨(蓮華索)吽(遍引義)地瑟咤(守護，二合，加持)薩網(二合無可反)摩含(二合，於我)娑縛賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二）唵嚩日羅(二合)達磨(二) 鉢娜麼(二合)播捨(蓮華索)吽(遍引義)地瑟咤(守護，二合，加持)薩網(二合無可反)摩含(二合，於我)娑縛賀」

「若人欲療腹中病者，可修寶鉢法，當畫寶鉢觀自在菩薩像。其像相好莊嚴如先說，但二手當齊上持寶鉢，即成已。其印相，理智入定印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲療腹中病者，可修寶鉢法，當畫寶鉢觀自在菩薩像。其像相好莊嚴如先說，但二手當齊上持寶鉢，即成已。其印相，理智入定印。真言曰：

「（三）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)阿鳴娜羅輸藍(無腹中病)娑縛(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)阿鳴娜羅輸藍(無腹中病)娑縛(二合)賀」

「若欲降伏魍魎鬼神者，應修寶劍法。其寶劍觀自在像，莊嚴相好如上無異，唯右手執劍令竪，左手當腰上，以大指押地水甲，火風並竪，其印向身安之。畫像已，印相右手大指押地水甲，火風並竪即成。左轉三匝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏魍魎鬼神者，應修寶劍法。其寶劍觀自在像，莊嚴相好如上無異，唯右手執劍令竪，左手當腰上，以大指押地水甲，火風並竪，其印向身安之。畫像已，印相右手大指押地水甲，火風並竪即成。左轉三匝。真言曰：

「（四）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 竭誐(劍也)薩嚩藍羅(二合)訶(一切鬼也)薩娑(二合)吒(破壞)娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（四）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 竭誐(劍也)薩嚩藍羅(二合)訶(一切鬼也)薩娑(二合)吒(破壞)娑嚩賀」

「若欲降伏大魔神者，當修嚩日囉(二合)法(三右之手)其金剛觀自在像，相好威光如前所說，但右手執三鈷杵，當右左手作拳安腰。畫像已，印相右手大指押同小指甲，餘指如縛日羅形。左轉三匝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏大魔神者，當修嚩日囉(二合)法(三右之手)其金剛觀自在像，相好威光如前所說，但右手執三鈷杵，當右左手作拳安腰。畫像已，印相右手大指押同小指甲，餘指如縛日羅形。左轉三匝。真言曰：

「（五）唵紇哩(二合入，種子)縛日羅(二合)婆抳(執金剛)摩羅鉢羅(二合)摩㗚夜(二合，護魔)娑縛(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（五）唵紇哩(二合入，種子)縛日羅(二合)婆抳(執金剛)摩羅鉢羅(二合)摩㗚夜(二合，護魔)娑縛(二合)賀」

「若人為摧怨敵者，應修金剛杵法(獨股金剛)。其持杵觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，唯左手作拳安腰，右手執獨鈷杵當左肩如打勢。畫像已，其印相右手作拳舒頭指，以印作碎勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人為摧怨敵者，應修金剛杵法(獨股金剛)。其持杵觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，唯左手作拳安腰，右手執獨鈷杵當左肩如打勢。畫像已，其印相右手作拳舒頭指，以印作碎勢。真言曰：

「（六）唵紇哩(二合入，種子)縛日羅(二合)播儜(執金剛)薩嚩設咄嚕(一切怨加云云，敵於加怨冬)娑破(二合)吒也(破壞)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（六）唵紇哩(二合入，種子)縛日羅(二合)播儜(執金剛)薩嚩設咄嚕(一切怨加云云，敵於加怨冬)娑破(二合)吒也(破壞)娑嚩(二合)賀」

「若欲離怖畏者，當修施無畏法。其除怖觀自在菩薩，相好威光如前無異，唯舒右手垂五指現掌，左手舒五指，拳當左乳上現掌。畫像已，其印相如畫像手印相。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲離怖畏者，當修施無畏法。其除怖觀自在菩薩，相好威光如前無異，唯舒右手垂五指現掌，左手舒五指，拳當左乳上現掌。畫像已，其印相如畫像手印相。真言曰：

「（七）唵縛日羅(二合)達磨(一) 薩嚩他(引，遍也)爾那爾那(勝能勝義)佩野曩奢那(除怨怖)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（七）唵縛日羅(二合)達磨(一) 薩嚩他(引，遍也)爾那爾那(勝能勝義)佩野曩奢那(除怨怖)娑嚩(二合)賀」

「若人欲眼闇求光明者，可修日摩尼法。其日精觀自在菩薩像，相好莊嚴如上說，唯左手拳上持火頗胝(此云日精也)，右手當心仰掌。畫像竟，其印相舉定手，作受日輪勢，觀我眼中有maṭ字(右左)，若欲得天眼者，觀自眉間有一目。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲眼闇求光明者，可修日摩尼法。其日精觀自在菩薩像，相好莊嚴如上說，唯左手拳上持火頗胝(此云日精也)，右手當心仰掌。畫像竟，其印相舉定手，作受日輪勢，觀我眼中有maṭ字(右左)，若欲得天眼者，觀自眉間有一目。誦真言曰：

「（八）唵嚩日羅(二合)達摩(一) 阿儞地耶(日)入嚩(二合)羅(光明)儞乞蒭(二合，眼也)娑嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（八）唵嚩日羅(二合)達摩(一) 阿儞地耶(日)入嚩(二合)羅(光明)儞乞蒭(二合，眼也)娑嚩訶」

「若欲消除一切熱惱者，應修月摩尼法。其月精觀自在像，相好莊嚴如上所說，唯右手拳持水頗胝，左手舒五指作摩身勢。畫像已，其印相如像手印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲消除一切熱惱者，應修月摩尼法。其月精觀自在像，相好莊嚴如上所說，唯右手拳持水頗胝，左手舒五指作摩身勢。畫像已，其印相如像手印。真言曰：

「（九）唵嚩日羅(二合)達摩(一) 戰陀耶(月)薩嚩(二)(引)娜(引)賀鉢羅(二合)捨弭(除一切熱惱)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（九）唵嚩日羅(二合)達摩(一) 戰陀耶(月)薩嚩(二)(引)娜(引)賀鉢羅(二合)捨弭(除一切熱惱)娑嚩(二合)賀」

「若人欲增榮官職者，當修寶弓法。其持寶弓觀自在像，相好威光如前說，但定惠手持橫弓，作計由旬數勢。畫像已，印相(梵本闕)作金剛合掌。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲增榮官職者，當修寶弓法。其持寶弓觀自在像，相好威光如前說，但定惠手持橫弓，作計由旬數勢。畫像已，印相(梵本闕)作金剛合掌。誦真言曰：

「（十）唵嚩日羅(二合)達磨建吒馱努沙(弓)阿鉢羅(二合)底訶多耶(無障礙)三摩地娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十）唵嚩日羅(二合)達磨建吒馱努沙(弓)阿鉢羅(二合)底訶多耶(無障礙)三摩地娑嚩賀」

「若人欲得善友者，當修寶箭法。其速值觀自在像，相好莊嚴如前無異，唯右手持箭首，以箭尻置左手上。畫像已，其印相右手作拳，散立頭指中指，以印作招勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得善友者，當修寶箭法。其速值觀自在像，相好莊嚴如前無異，唯右手持箭首，以箭尻置左手上。畫像已，其印相右手作拳，散立頭指中指，以印作招勢。真言曰：

「（十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 羅怛那(二合)劍努(寶箭)曼殊(妙音)薩怛婆(二合，眾生)曳醯曳呬(速來)羅(引)我羅我(愛染愛染)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 羅怛那(二合)劍努(寶箭)曼殊(妙音)薩怛婆(二合，眾生)曳醯曳呬(速來)羅(引)我羅我(愛染愛染)娑嚩(二合)賀」

「若欲消除身上眾病者，當修楊柳枝藥法。其藥王觀自在像，相好莊嚴如前所說，唯右手執楊柳枝，左手當左乳上顯掌。畫像已，印相右手屈臂，諸指散垂，誦真言已，摩身上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲消除身上眾病者，當修楊柳枝藥法。其藥王觀自在像，相好莊嚴如前所說，唯右手執楊柳枝，左手當左乳上顯掌。畫像已，印相右手屈臂，諸指散垂，誦真言已，摩身上。真言曰：

「（十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)陛𤍁(上)爾耶(二合，藥也)羅惹耶(王)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)陛𤍁(上)爾耶(二合，藥也)羅惹耶(王)娑嚩(二合)賀(引)」

「若欲解脫一切障難者，當修白拂法。其拂難觀自在像相，及莊嚴等如前無異，但右手屈臂向掌外，左手持白拂。畫像已，印相左手屈臂，諸指垂下，誦呪左轉。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲解脫一切障難者，當修白拂法。其拂難觀自在像相，及莊嚴等如前無異，但右手屈臂向掌外，左手持白拂。畫像已，印相左手屈臂，諸指垂下，誦呪左轉。真言曰：

「（十三）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 戍迦羅嚩囉弭也制曩(白拂)薩嚩魔羅娑耶(一切障難)尾目吃底(二合，解脫)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十三）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 戍迦羅嚩囉弭也制曩(白拂)薩嚩魔羅娑耶(一切障難)尾目吃底(二合，解脫)娑嚩(二合)賀」

「若求善和眷屬者，當修胡瓶法。其持瓶觀自在像，相好威光如上說，唯右手執胡瓶，其瓶首如金翅鳥也，左手當齊上，向上受胡瓶勢。畫像已，其印相作未敷蓮印，二空開立，指頭相合。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求善和眷屬者，當修胡瓶法。其持瓶觀自在像，相好威光如上說，唯右手執胡瓶，其瓶首如金翅鳥也，左手當齊上，向上受胡瓶勢。畫像已，其印相作未敷蓮印，二空開立，指頭相合。真言曰：

「（十四）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)摩賀昧怛哩(二合，大慈)網娑嚩(發生)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十四）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)摩賀昧怛哩(二合，大慈)網娑嚩(發生)娑嚩(二合)賀(引)」

「若欲辟除一切惡獸者，當修榜棑法。其現怒觀自在菩薩像，相好莊嚴如先說，唯左手向外持榜棑形，右手作拳印。畫像已，其印相左手向外舒諸指施轉，右手作拳打他勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲辟除一切惡獸者，當修榜棑法。其現怒觀自在菩薩像，相好莊嚴如先說，唯左手向外持榜棑形，右手作拳印。畫像已，其印相左手向外舒諸指施轉，右手作拳打他勢。真言曰：

「（十五）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)薩嚩沒哩(二合)始止(二合)迦薩跛曩俱羅(蝎蛇及鼠狼等)思孕(二合引)賀(師)尾也(二合引)伽羅(二合，大虫)哩乞沙(二合，猪熊)哆羅里乞沙(二合，羆)遮末羅爾(引)尾鞞(摩竭魚等)吽(念恐怖)發吒(破壞)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十五）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)薩嚩沒哩(二合)始止(二合)迦薩跛曩俱羅(蝎蛇及鼠狼等)思孕(二合引)賀(師)尾也(二合引)伽羅(二合，大虫)哩乞沙(二合，猪熊)哆羅里乞沙(二合，羆)遮末羅爾(引)尾鞞(摩竭魚等)吽(念恐怖)發吒(破壞)娑嚩(二合)賀」

「若人欲離官難者，應修鉞斧法。其鎮難觀自在菩薩像，相好莊嚴如先無異，但右手持鉞斧，左手作拳安腰。畫像已，印相屈右手如斧勢，以印迴轉。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲離官難者，應修鉞斧法。其鎮難觀自在菩薩像，相好莊嚴如先無異，但右手持鉞斧，左手作拳安腰。畫像已，印相屈右手如斧勢，以印迴轉。真言曰：

「（十六）唵嚩日羅達磨(金剛法)跛羅戍(鉞斧)囉惹婆耶(王難)尾目乞底(解脫)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十六）唵嚩日羅達磨(金剛法)跛羅戍(鉞斧)囉惹婆耶(王難)尾目乞底(解脫)娑嚩(二合)賀」

「若求男女僕使者，須行玉環法。其持環觀自在菩薩像，相好威光如先所說，但左手當心持玉環，右手覆於玉環上如蓋。畫像已，印相以左手握右腕，亦以右手握左腕，是左表女、右表男。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求男女僕使者，須行玉環法。其持環觀自在菩薩像，相好威光如先所說，但左手當心持玉環，右手覆於玉環上如蓋。畫像已，印相以左手握右腕，亦以右手握左腕，是左表女、右表男。真言曰：

「（十七）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)尾灑野(境界)獵馱(獲得)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十七）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)尾灑野(境界)獵馱(獲得)娑嚩(二合)賀」

「若欲成就功德者，當修白蓮法。其分荼利觀自在菩薩像，相好莊嚴如上說，唯左手執白蓮華，右手說法印。畫像已，印相作開敷蓮印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就功德者，當修白蓮法。其分荼利觀自在菩薩像，相好莊嚴如上說，唯左手執白蓮華，右手說法印。畫像已，印相作開敷蓮印。真言曰：

「（十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 參婆吠鉢娜磨(二合，白華)尼履儞(入為華鬘以莊嚴法身)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 參婆吠鉢娜磨(二合，白華)尼履儞(入為華鬘以莊嚴法身)娑嚩(二合)賀」

「若欲往生十方淨土者，當修青蓮法。其見佛觀自在像，相好威光如前無異，但右手執青蓮華，左手當右乳上顯掌。畫像已，印相作蓮華合散，如開花勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲往生十方淨土者，當修青蓮法。其見佛觀自在像，相好威光如前無異，但右手執青蓮華，左手當右乳上顯掌。畫像已，印相作蓮華合散，如開花勢。真言曰：

「（十九）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 𩕳羅鉢納麼(青蓮)嗢蘖跢(生)勃馱尾灑𭝳(佛同)娑嚩賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（十九）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 𩕳羅鉢納麼(青蓮)嗢蘖跢(生)勃馱尾灑𭝳(佛同)娑嚩賀(引)」

「若人求智惠者，應修寶鏡法。其鏡智觀自在菩薩像，相好威光如上所說，唯左手當心持寶鏡向外，右手作智拳印。畫像已，其印相右拳安腰，左手開舒舉面前。見此印，想見大圓鏡智。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求智惠者，應修寶鏡法。其鏡智觀自在菩薩像，相好威光如上所說，唯左手當心持寶鏡向外，右手作智拳印。畫像已，其印相右拳安腰，左手開舒舉面前。見此印，想見大圓鏡智。真言曰：

「（二十）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 薩嚩悉地(成就一切)摩訶枳孃(二合)曩(大智惠)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 薩嚩悉地(成就一切)摩訶枳孃(二合)曩(大智惠)娑嚩(二合)賀(引)」

「若人欲見諸如來者，當修紫蓮法。其見蓮觀自在像，相好莊嚴如上所說，但右手執紫蓮華，左手當心仰上。畫像已，印相作蓮華合掌，如開花勢散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲見諸如來者，當修紫蓮法。其見蓮觀自在像，相好莊嚴如上所說，但右手執紫蓮華，左手當心仰上。畫像已，印相作蓮華合掌，如開花勢散之。真言曰：

「（二十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 乳(而主反)耄羅娑納納麼(二合，紫蓮華)薩嚩勃馱(一切佛)枳攘(二合)曩(知也)娑乞蒭(二合)毘耶(見也)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 乳(而主反)耄羅娑納納麼(二合，紫蓮華)薩嚩勃馱(一切佛)枳攘(二合)曩(知也)娑乞蒭(二合)毘耶(見也)娑嚩(二合)賀」

「若欲見地中伏藏者，應修寶篋法。其見隱觀自在像，相好威光如上所說，唯左手置寶篋，右手作開篋蓋勢。畫像已，印相仰左手，以右手覆左手上，誦真言已，而後開見散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲見地中伏藏者，應修寶篋法。其見隱觀自在像，相好威光如上所說，唯左手置寶篋，右手作開篋蓋勢。畫像已，印相仰左手，以右手覆左手上，誦真言已，而後開見散之。真言曰：

「（二十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)斫具數(本眼也)伽咤耶(開也)阿鉢羅(二合)底訶哆耶(無障礙)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)斫具數(本眼也)伽咤耶(開也)阿鉢羅(二合)底訶哆耶(無障礙)娑嚩(二合)賀」

「若人為成就仙法者，當修五色雲法。其仙雲觀自在菩薩像，相好莊嚴如前說，但右手持五色雲，左手舉上握所著天衣端。畫像已，其印相左右手為羽勢作飛相。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人為成就仙法者，當修五色雲法。其仙雲觀自在菩薩像，相好莊嚴如前說，但右手持五色雲，左手舉上握所著天衣端。畫像已，其印相左右手為羽勢作飛相。真言曰：

「（二十三）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 半者路婆銘伽(五色雲)悉馱(引)尾地也(二合)馱羅南(成就明仙者)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十三）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 半者路婆銘伽(五色雲)悉馱(引)尾地也(二合)馱羅南(成就明仙者)娑嚩(二合)賀」

「於山崛寂處作念誦法，滿一萬八千遍已，得仙果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於山崛寂處作念誦法，滿一萬八千遍已，得仙果。」

「若人欲生梵天者，應修軍持法。其禪定觀自在像，相好莊嚴如先所說，唯左手執軍持，右手作思惟相：立右膝，以右臂置膝上，以手掌安頰及眉間是也。畫像已，印相蓮華合掌合腕。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲生梵天者，應修軍持法。其禪定觀自在像，相好莊嚴如先所說，唯左手執軍持，右手作思惟相：立右膝，以右臂置膝上，以手掌安頰及眉間是也。畫像已，印相蓮華合掌合腕。真言曰：

「（二十四）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 娑嚩(二合)娑嚩(自性)沒羅(二合)訶摩(二合)抳提婆(梵天)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十四）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 娑嚩(二合)娑嚩(自性)沒羅(二合)訶摩(二合)抳提婆(梵天)娑嚩(二合)賀」

「若人欲生諸天宮殿者，作紅蓮法。其天花觀自在像，相好威光如上所說，唯左手執蓮華，右手屈臂而指天上。畫像已，其印相作開敷蓮華印，舉上作擲勢散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲生諸天宮殿者，作紅蓮法。其天花觀自在像，相好威光如上所說，唯左手執蓮華，右手屈臂而指天上。畫像已，其印相作開敷蓮華印，舉上作擲勢散之。真言曰：

「（二十五）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 矩索薩婆鉢納麼(紅蓮)薩嚩提婆嗢蘖多(生一切天)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十五）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 矩索薩婆鉢納麼(紅蓮)薩嚩提婆嗢蘖多(生一切天)娑嚩(二合)賀」

「若人為攝縛一切逆賊者，當修戟鞘法。其破賊觀自在菩薩像，相好莊嚴如前無異，但左手舉上執戟鞘，長等身，右手開散押右腰。畫像已，其印相左手作三鈷印舉上振之，右拳安腰。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人為攝縛一切逆賊者，當修戟鞘法。其破賊觀自在菩薩像，相好莊嚴如前無異，但左手舉上執戟鞘，長等身，右手開散押右腰。畫像已，其印相左手作三鈷印舉上振之，右拳安腰。真言曰：

「（二十六）唵嚩日羅(二合)達磨 阿尾捨(攝縛)主(引)羅婆耶(賊難)吽發吒娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十六）唵嚩日羅(二合)達磨 阿尾捨(攝縛)主(引)羅婆耶(賊難)吽發吒娑嚩賀」

「若為諸佛來授手者，應修數珠法。其念珠觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，但右手捻數珠，左手當膝如摩勢。畫像已，其印相左右手取所持念珠頂戴，三度歸命相。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為諸佛來授手者，應修數珠法。其念珠觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，但右手捻數珠，左手當膝如摩勢。畫像已，其印相左右手取所持念珠頂戴，三度歸命相。真言曰：

「（二十七）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 薩嚩怛他(引)蘖多(引，一切如來)入嚩(二合)羅(光明)布惹(手)母捺羅唅(印我)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十七）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 薩嚩怛他(引)蘖多(引，一切如來)入嚩(二合)羅(光明)布惹(手)母捺羅唅(印我)娑嚩(二合)賀(引)」

「若為召呼一切善神乞守護者，當修寶螺法。其持螺觀自在像，相好莊嚴如先宣說，但左手臂持寶螺，右手作拳舒屈風指作招勢。畫像已，其印相二手虛心合，屈二風指各絞二大指背，二空各二頭中指間出之，以口為吹之勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為召呼一切善神乞守護者，當修寶螺法。其持螺觀自在像，相好莊嚴如先宣說，但左手臂持寶螺，右手作拳舒屈風指作招勢。畫像已，其印相二手虛心合，屈二風指各絞二大指背，二空各二頭中指間出之，以口為吹之勢。真言曰：

「（二十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 摩訶達摩吃哩(二合，大法音)暗(遍滿)薩嚩提婆曩誐(一切天龍)藥乞叉(二合)曳醯曳呬(速來)囉乞叉囉乞叉(二合)𤚥(擁護)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 摩訶達摩吃哩(二合，大法音)暗(遍滿)薩嚩提婆曩誐(一切天龍)藥乞叉(二合)曳醯曳呬(速來)囉乞叉囉乞叉(二合)𤚥(擁護)娑嚩(二合)賀」

「若人欲使令一切鬼神者，當作髑髏法。其縛鬼觀自在菩薩像，相好莊嚴如前所說，唯右手執髑髏杖，左拳安腰。畫像已，其印相左拳安腰，右手屈臂舉上作金剛拳，以印作召勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲使令一切鬼神者，當作髑髏法。其縛鬼觀自在菩薩像，相好莊嚴如前所說，唯右手執髑髏杖，左拳安腰。畫像已，其印相左拳安腰，右手屈臂舉上作金剛拳，以印作召勢。真言曰：

「（二十九）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 努史也磨薩頗馱囉(死人頭)薩嚩蘖羅(二合)訶(一切鬼)阿吠捨(攝縛)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（二十九）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 努史也磨薩頗馱囉(死人頭)薩嚩蘖羅(二合)訶(一切鬼)阿吠捨(攝縛)娑嚩(二合)賀」

「次數珠法，如前說，有戟鞘法下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次數珠法，如前說，有戟鞘法下。」

「若欲成就上妙梵音者，須作寶鐸法。其法音觀自在像，相好威光如上說，但左手持寶金剛鈴，右手作拳安腰。畫像已，其印相以二大指入掌內三搖之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就上妙梵音者，須作寶鐸法。其法音觀自在像，相好威光如上說，但左手持寶金剛鈴，右手作拳安腰。畫像已，其印相以二大指入掌內三搖之。真言曰：

「（三十）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)吠捨斛(鈴喜義)悉馱(引)沒羅(二合)訶磨(二合)吃哩(梵音成就)阿乞叉(二合)羅(無盡)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)吠捨斛(鈴喜義)悉馱(引)沒羅(二合)訶磨(二合)吃哩(梵音成就)阿乞叉(二合)羅(無盡)娑嚩(二合)賀」

「若欲成就妙辯才者，當作寶印法。其智印觀自在菩薩像，相好莊嚴如上無異，唯右手當心持寶印形，左手作拳安腰。畫像已，其印相以右手印於心上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就妙辯才者，當作寶印法。其智印觀自在菩薩像，相好莊嚴如上無異，唯右手當心持寶印形，左手作拳安腰。畫像已，其印相以右手印於心上。真言曰：

「（三十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 枳壤(二合)曩母捺羅(二合，智印)尼濕嚩(二合)曩(種種也法)摩護那也(大廣也)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十一）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 枳壤(二合)曩母捺羅(二合，智印)尼濕嚩(二合)曩(種種也法)摩護那也(大廣也)娑嚩(二合)賀」

「若為龍天善神來加護者，作鐵鉤法。是鉤召觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，唯左手持鉤，右手作拳安腰。畫像已，其印相在手作拳，立頭指如鉤形而招之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為龍天善神來加護者，作鐵鉤法。是鉤召觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，唯左手持鉤，右手作拳安腰。畫像已，其印相在手作拳，立頭指如鉤形而招之。真言曰：

「（三十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)俱奢弱(鉤召)薩嚩提吠曩藝(於倪反引，一切天龍)囉乞叉(二合)𤚥(擁護)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十二）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)俱奢弱(鉤召)薩嚩提吠曩藝(於倪反引，一切天龍)囉乞叉(二合)𤚥(擁護)娑嚩(二合)賀」

「若人求慈悲心者，作錫杖法。其慈杖觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，但右手執錫杖，左手當齊向上。畫像已，印相二手內縛竪火輪，圓滿如錫杖形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求慈悲心者，作錫杖法。其慈杖觀自在菩薩像，相好莊嚴如上所說，但右手執錫杖，左手當齊向上。畫像已，印相二手內縛竪火輪，圓滿如錫杖形。真言曰：

「（三十三）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)三昧耶(本誓)摩訶迦嚧抳迦(具大悲心)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十三）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)三昧耶(本誓)摩訶迦嚧抳迦(具大悲心)娑嚩(二合)賀」

「若人求人愛者，當修合掌法。其現敬觀自在菩薩像，相好莊嚴如前無異，唯二手當心作蓮華合掌。像成已，其印相如像手印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求人愛者，當修合掌法。其現敬觀自在菩薩像，相好莊嚴如前無異，唯二手當心作蓮華合掌。像成已，其印相如像手印。真言曰：

「（三十四）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)悉馱(引)嚩施迦羅(成就歡愛)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十四）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)悉馱(引)嚩施迦羅(成就歡愛)娑嚩(二合)賀」

「若人欲不離諸佛邊者，可修化佛法。其不離觀自在像，相好莊嚴如上說，唯左手掌上安置化佛，右手繫於化佛座。畫像已，印相二手作虛合。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲不離諸佛邊者，可修化佛法。其不離觀自在像，相好莊嚴如上說，唯左手掌上安置化佛，右手繫於化佛座。畫像已，印相二手作虛合。真言曰：

「（三十五）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)悉馱(引)波羅蜜多(成就到彼岸)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十五）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)悉馱(引)波羅蜜多(成就到彼岸)娑嚩(二合)賀」

「若欲不處胞胎身者，須作宮殿法。其大勢觀自在像，相好威光如先所說，但左手持宮殿形，右手屈臂向外顯掌。畫像已，其印相二手內縛，立二中指，屈如殿形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲不處胞胎身者，須作宮殿法。其大勢觀自在像，相好威光如先所說，但左手持宮殿形，右手屈臂向外顯掌。畫像已，其印相二手內縛，立二中指，屈如殿形。真言曰：

「（三十六）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)薩嚩播野若賀野(滅一切惡趣)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十六）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)薩嚩播野若賀野(滅一切惡趣)娑嚩(二合)賀」

「若人求多聞者，當修般若經法(是寶經也)。其般若觀自在像，相好莊嚴如上說，唯右手當心持智印，出生般若理趣經，左手作拳印。像成已，其印相(梵本不出印)用梵夾印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求多聞者，當修般若經法(是寶經也)。其般若觀自在像，相好莊嚴如上說，唯右手當心持智印，出生般若理趣經，左手作拳印。像成已，其印相(梵本不出印)用梵夾印。真言曰：

「（三十七）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 鉢羅(二合)若(二冶反，般若也，此云智惠)素怛藍(二合，經也)摩訶那也(大廣也)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十七）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 鉢羅(二合)若(二冶反，般若也，此云智惠)素怛藍(二合，經也)摩訶那也(大廣也)娑嚩(二合)賀」

「若為菩提心不退者，應修不轉輪法。其不轉觀自在菩薩像，相好莊嚴如前所說，但右手持金輪，左手按座作不轉勢。畫像已，印相左手按地，右手作拳，立風及空指如持輪勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為菩提心不退者，應修不轉輪法。其不轉觀自在菩薩像，相好莊嚴如前所說，但右手持金輪，左手按座作不轉勢。畫像已，印相左手按地，右手作拳，立風及空指如持輪勢。真言曰：

「（三十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 悉馱(引)菩地質跢(成就菩提心)嚩栗拏斫乞羅(金輪)阿薩拏(無動)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十八）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 悉馱(引)菩地質跢(成就菩提心)嚩栗拏斫乞羅(金輪)阿薩拏(無動)娑嚩(二合)賀」

「若人欲得一切如來灌頂授記者，應修頂上化佛法。其灌頂觀自在像，相好莊嚴如上無異，唯二手拳頂上安置化佛。畫像已，其印相二手內縛，並立二大指，押頭指側，以印置頂散之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲得一切如來灌頂授記者，應修頂上化佛法。其灌頂觀自在像，相好莊嚴如上無異，唯二手拳頂上安置化佛。畫像已，其印相二手內縛，並立二大指，押頭指側，以印置頂散之。真言曰：

「（三十九）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)毘詵者(灌頂)鉢囉底車(授也)菩馱達羅抳(佛地)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（三十九）唵嚩日羅(二合)達磨(金剛法)毘詵者(灌頂)鉢囉底車(授也)菩馱達羅抳(佛地)娑嚩(二合)賀(引)」

「若為成就五穀等一切食物者，應修蒲桃法。其護地觀自在菩薩像，相好莊嚴如先無異，唯左手持蒲桃，右手施願契勢。其像成已，其印相左拳安腰，右手諸指舒即印地。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為成就五穀等一切食物者，應修蒲桃法。其護地觀自在菩薩像，相好莊嚴如先無異，唯左手持蒲桃，右手施願契勢。其像成已，其印相左拳安腰，右手諸指舒即印地。真言曰：

「（四十）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 悉馱(引)達羅抳娑羅娑羅(地味成就也)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「（四十）唵嚩日羅(二合)達磨(一) 悉馱(引)達羅抳娑羅娑羅(地味成就也)娑嚩(二合)賀」

「若欲成就如上諸法，求於勝地作曼荼羅，安置尊像作念誦法，燒香散花供養西方無量壽佛及本尊像，不作殺盜婬及勿說他人罪，不食五辛及酒肉，滿三七日誦其真言三落又遍，即得成就。欲修此法，先從明師整其身心受真言法。即師於智惠人乃可傳受，又弟子知其師心。若智未熟，不可隨順，密意如是。」說是語已，詣世尊所白言：「我以此法奉上世尊！唯願納於智藏，勅諸人天護不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲成就如上諸法，求於勝地作曼荼羅，安置尊像作念誦法，燒香散花供養西方無量壽佛及本尊像，不作殺盜婬及勿說他人罪，不食五辛及酒肉，滿三七日誦其真言三落又遍，即得成就。欲修此法，先從明師整其身心受真言法。即師於智惠人乃可傳受，又弟子知其師心。若智未熟，不可隨順，密意如是。」說是語已，詣世尊所白言：「我以此法奉上世尊！唯願納於智藏，勅諸人天護不。」

爾時世尊以梵音聲讚觀自在菩薩言：「善哉善哉！大蓮華王！能演殊勝第一之法，以百千眼照眾生故，亦名千光眼。我今隨喜，諸佛亦然。我受此法，汝等大眾天人龍神，聞我所讚，隨於我勅。空閑林中若有流布此法，或復受持觀自在名者，汝等及伴擁護是人。」佛說是已，大眾皆敬嘿然聽受(已下似不空三藏譯)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以梵音聲讚觀自在菩薩言：「善哉善哉！大蓮華王！能演殊勝第一之法，以百千眼照眾生故，亦名千光眼。我今隨喜，諸佛亦然。我受此法，汝等大眾天人龍神，聞我所讚，隨於我勅。空閑林中若有流布此法，或復受持觀自在名者，汝等及伴擁護是人。」佛說是已，大眾皆敬嘿然聽受(已下似不空三藏譯)。

佛知大眾心， 住無礙三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知大眾心， 住無礙三昧，

演說觀自在， 大曼荼羅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說觀自在， 大曼荼羅相。

「第一內心地， 有九淨月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一內心地， 有九淨月輪，

中央月輪中， 安置施無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央月輪中， 安置施無畏。

妙色超三界， 金色具暉曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色超三界， 金色具暉曜，

首持髮髻冠， 寶冠紺髮垂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首持髮髻冠， 寶冠紺髮垂。

頂上十一面， 皆如上所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂上十一面， 皆如上所說，

諸頭寶冠中， 安住化佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸頭寶冠中， 安住化佛身。

菩薩於身上， 具足四十手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於身上， 具足四十手，

一一手掌中， 各有一慈眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一手掌中， 各有一慈眼。

隨諸眾生類， 執持雜寶物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生類， 執持雜寶物，

住於蓮華臺， 放大淨光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於蓮華臺， 放大淨光明。

左定持日輪， 右惠淨月輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定持日輪， 右惠淨月輪；

左理持宮殿， 右智五色雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理持宮殿， 右智五色雲。

左定執戟鞘， 右惠持錫杖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定執戟鞘， 右惠持錫杖；

左理羂索形， 右智寶劍手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理羂索形， 右智寶劍手。

左定寶弓形， 右惠寶箭形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定寶弓形， 右惠寶箭形；

左理紅蓮華， 右智紫蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理紅蓮華， 右智紫蓮華。

左定白蓮華， 右惠青蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定白蓮華， 右惠青蓮華；

左理軍持瓶， 右智執胡瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理軍持瓶， 右智執胡瓶。

左定執玉環， 右惠持金輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定執玉環， 右惠持金輪；

左理寶篋形， 右智寶經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理寶篋形， 右智寶經典。

左定鐵鉤形， 右惠鉞斧形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定鐵鉤形， 右惠鉞斧形；

左理金剛杵， 右智持三劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理金剛杵， 右智持三劍。

左定寶螺形， 右惠蒲桃形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定寶螺形， 右惠蒲桃形；

左理白拂形， 右智楊柳枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理白拂形， 右智楊柳枝。

左定寶鈴鐸， 右惠寶智印； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定寶鈴鐸， 右惠寶智印；

左理如意珠， 右智施無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理如意珠， 右智施無畏。

左定化佛尊， 右惠頂上佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定化佛尊， 右惠頂上佛；

左理寶鏡珠， 右智髑髏杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左理寶鏡珠， 右智髑髏杖。

左定榜排形， 右惠持念珠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左定榜排形， 右惠持念珠；

理智持寶鉢， 定惠蓮華合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理智持寶鉢， 定惠蓮華合。

各各妙寶臂， 猶如尼瞿枝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各妙寶臂， 猶如尼瞿枝，

環釧為臂上， 天衣又瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 環釧為臂上， 天衣又瓔珞。

莊嚴大悲體， 圓光微妙色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴大悲體， 圓光微妙色，

跏趺右押左， 妙相眼不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跏趺右押左， 妙相眼不及。

次當前月輪， 金剛觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當前月輪， 金剛觀自在，

南方月輪中， 與願觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方月輪中， 與願觀自在，

西方月輪中， 現數觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方月輪中， 現數觀自在，

北方月輪中， 鉤召觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方月輪中， 鉤召觀自在，

本尊及四尊， 表五智五部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊及四尊， 表五智五部。

除怖觀自在， 在於東南輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除怖觀自在， 在於東南輪，

寶劍觀自在， 在西南月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶劍觀自在， 在西南月輪。

智印觀自在， 在於西北輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智印觀自在， 在於西北輪，

不轉觀自在， 在東北月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不轉觀自在， 在東北月輪，

是四大觀音， 表法利因語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是四大觀音， 表法利因語。

行者應知之， 已上九月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者應知之， 已上九月輪，

五智杵以界。 亦有四月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五智杵以界。 亦有四月輪，

離九輪住隅。 金剛舞菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離九輪住隅。 金剛舞菩薩，

在於東北輪， 金剛嬉菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於東北輪， 金剛嬉菩薩，

在東南月輪， 金剛鬘菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在東南月輪， 金剛鬘菩薩，

住於西南輪， 金剛歌菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於西南輪， 金剛歌菩薩，

住西北月輪。 已說內院竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住西北月輪。 已說內院竟，

今說第二院。 東門金剛鉤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說第二院。 東門金剛鉤，

南門金剛索， 西門金剛鎖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門金剛索， 西門金剛鎖，

北門金剛鈴， 東北金剛塗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北門金剛鈴， 東北金剛塗，

東南金剛香， 西南金剛花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南金剛香， 西南金剛花，

西北金剛燈。 八供四攝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北金剛燈。 八供四攝智，

本形如金界。 於東門南邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本形如金界。 於東門南邊，

有持杵觀音， 次大勢觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有持杵觀音， 次大勢觀音，

次寶鉢觀音， 次日精觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次寶鉢觀音， 次日精觀音。

次於東門北， 有持索觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於東門北， 有持索觀音，

次榜棑觀音， 次白拂觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次榜棑觀音， 次白拂觀音，

次月精觀音。 於南門東邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次月精觀音。 於南門東邊，

有寶弓觀音， 次寶經觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有寶弓觀音， 次寶經觀音，

次白蓮觀音， 次紫蓮觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次白蓮觀音， 次紫蓮觀音。

次於南門西， 安寶箭觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於南門西， 安寶箭觀音，

次胡瓶觀音， 次青蓮觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次胡瓶觀音， 次青蓮觀音，

次蒲桃觀音。 於西門南邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次蒲桃觀音。 於西門南邊，

安寶鏡觀音， 次玉環觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安寶鏡觀音， 次玉環觀音，

次頂上觀音， 次軍持觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次頂上觀音， 次軍持觀音。

次於西門北， 安紅蓮觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於西門北， 安紅蓮觀音，

次錫杖觀音， 次化佛觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次錫杖觀音， 次化佛觀音，

次數珠觀音。 於北門西邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次數珠觀音。 於北門西邊，

安寶螺觀音， 次髑髏觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安寶螺觀音， 次髑髏觀音，

次寶篋觀音， 次五色雲尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次寶篋觀音， 次五色雲尊。

次北門東邊， 安鉞斧觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次北門東邊， 安鉞斧觀音，

次戟鞘觀音， 次楊柳觀音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次戟鞘觀音， 次楊柳觀音，

次寶鐸觀音。 已上五八尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次寶鐸觀音。 已上五八尊，

形像如上說。 第二院說竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形像如上說。 第二院說竟，

次說天等院。 東北伊舍那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說天等院。 東北伊舍那，

東方帝釋天， 東南火光尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方帝釋天， 東南火光尊，

南方焰魔耶， 西南羅剎天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方焰魔耶， 西南羅剎天，

西方水神天， 西北風雲天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方水神天， 西北風雲天，

北方毘沙門。 於伊舍那南， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門。 於伊舍那南，

安於大梵天。 於帝釋南邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安於大梵天。 於帝釋南邊，

有下方地天。 次於火天西， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有下方地天。 次於火天西，

有傘蓋夜迦。 於焰魔天西， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有傘蓋夜迦。 於焰魔天西，

安把索野迦。 日天照眾闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安把索野迦。 日天照眾闇，

在於羅剎北。 月天清冷光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於羅剎北。 月天清冷光，

在於水天北。 於風天東邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於水天北。 於風天東邊，

安把弓夜迦。 把劍夜迦主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安把弓夜迦。 把劍夜迦主，

在於多聞東。 已上二六天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於多聞東。 已上二六天，

及毘那夜迦， 形像及印明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及毘那夜迦， 形像及印明，

如余部法說。 既說尊色位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如余部法說。 既說尊色位，

今說地色等。 內院地紺青， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說地色等。 內院地紺青，

而散金色花， 從內至次間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而散金色花， 從內至次間，

獨鈷杵為界。 第二院地色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨鈷杵為界。 第二院地色，

淺黑散銀花， 至第三院間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淺黑散銀花， 至第三院間，

以白銀三古， 而界於院院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以白銀三古， 而界於院院。

第三天等地， 如虛空色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三天等地， 如虛空色界，

於地外大地， 蓮華以為嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於地外大地， 蓮華以為嚴。

既說壇場相， 今說本尊契， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既說壇場相， 今說本尊契，

名千身眼印， 出千臂經中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名千身眼印， 出千臂經中，

能得大靈驗。 以二火水地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得大靈驗。 以二火水地，

各甲背相著， 其二風竪跬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各甲背相著， 其二風竪跬，

二空側博附， 風第二文側， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二空側博附， 風第二文側，

腕開五寸許， 置於眉間上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腕開五寸許， 置於眉間上，

誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言曰：

「唵薩婆斫芻伽羅耶陀尼因地唎耶娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆斫芻伽羅耶陀尼因地唎耶娑嚩(二合)賀」

此印起立，並足亦得也。通作此法印親驗。菩薩受法與通，凡有所願悉皆滿足。未經入曼荼羅者，必不得見視此法門呪印，令人得罪。世尊與觀自在說是法已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此印起立，並足亦得也。通作此法印親驗。菩薩受法與通，凡有所願悉皆滿足。未經入曼荼羅者，必不得見視此法門呪印，令人得罪。世尊與觀自在說是法已竟。

爾時婆誐鑁普觀大眾，告觀自在言：「汝以此法應當付囑於多聞天，能護持法故。」於是觀自在菩薩告多聞天言：「汝多聞天！從昔以來發菩提意能持佛法，是故世尊與我等輩，以此勝法付囑於汝，當令流布護持。我法無智人中勿妄宣傳。善哉汝等！世尊讚歎。」于時多聞天王啟大士言：「如觀自在勅，護持是法。於無智中不宣此法。所以者何？以無智故心不分明，心不分明故不得法意，不得法意故返生疑謗，生凝惑故墮於地獄受大苦惱。是故我今從大士勅，無智人中不說此法。雖然，於末法中當令傳授，雖聞法已作誹謗，勝於供養一切如來，況信受者。」時諸大眾得聞是法，皆得勝位，心生歡喜。從座而起，禮拜世尊及觀自在，讚千光眼言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆誐鑁普觀大眾，告觀自在言：「汝以此法應當付囑於多聞天，能護持法故。」於是觀自在菩薩告多聞天言：「汝多聞天！從昔以來發菩提意能持佛法，是故世尊與我等輩，以此勝法付囑於汝，當令流布護持。我法無智人中勿妄宣傳。善哉汝等！世尊讚歎。」于時多聞天王啟大士言：「如觀自在勅，護持是法。於無智中不宣此法。所以者何？以無智故心不分明，心不分明故不得法意，不得法意故返生疑謗，生凝惑故墮於地獄受大苦惱。是故我今從大士勅，無智人中不說此法。雖然，於末法中當令傳授，雖聞法已作誹謗，勝於供養一切如來，況信受者。」時諸大眾得聞是法，皆得勝位，心生歡喜。從座而起，禮拜世尊及觀自在，讚千光眼言：

「南謨娑賀娑羅(二合)布惹耶(敬禮千手)(一) 娑賀娑羅(二合)入嚩(二合)羅儜帝隷(二合，千光明眼)摩訶鉢納磨(二合)邏惹(大蓮華王)(三) 薩嚩播野惹賀野尾輸馱(滅一切惡趣令清淨)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨娑賀娑羅(二合)布惹耶(敬禮千手)(一) 娑賀娑羅(二合)入嚩(二合)羅儜帝隷(二合，千光明眼)摩訶鉢納磨(二合)邏惹(大蓮華王)(三) 薩嚩播野惹賀野尾輸馱(滅一切惡趣令清淨)(四)」

皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆大歡喜，信受奉行。

千光眼觀自在菩薩祕密法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千光眼觀自在菩薩祕密法經

(本批云)右經是傳法阿闍梨等深祕之故，不戴於錄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (本批云)右經是傳法阿闍梨等深祕之故，不戴於錄也。

天治二年九月廿四日書寫了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天治二年九月廿四日書寫了。

於仁和寺皆明寺，以栂尾山法鼓臺本書寫之竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於仁和寺皆明寺，以栂尾山法鼓臺本書寫之竟。

天明二年壬寅八月三日 智積輪下 慈忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明二年壬寅八月三日 智積輪下 慈忍

享和改元辛酉秋八月，請求智積慈順僧正御本令寫得。當山千手院知了等挍合之，予更檢校施訓，以授于剞劂子。此經賴瑜薄草決、杲寶私鈔、演奧鈔及教舜鈔等引而證。 豐山長谷總持院沙門快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和改元辛酉秋八月，請求智積慈順僧正御本令寫得。當山千手院知了等挍合之，予更檢校施訓，以授于剞劂子。此經賴瑜薄草決、杲寶私鈔、演奧鈔及教舜鈔等引而證。 豐山長谷總持院沙門快道誌