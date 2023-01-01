千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼

大唐三藏不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏不空譯

稽首觀音大悲主， 願力洪深相好身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首觀音大悲主， 願力洪深相好身，

千臂莊嚴普護持， 千眼光明遍觀照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千臂莊嚴普護持， 千眼光明遍觀照。

真實語中宣密語， 無為心內起悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實語中宣密語， 無為心內起悲心，

速令滿足諸希求， 永使滅除諸罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速令滿足諸希求， 永使滅除諸罪業。

龍天眾聖同慈護， 百千三昧頓熏修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍天眾聖同慈護， 百千三昧頓熏修，

受持身是光明幢， 受持心是神通藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持身是光明幢， 受持心是神通藏。

洗滌塵勞願濟海， 超證菩提方便門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗滌塵勞願濟海， 超證菩提方便門，

我今稱誦誓歸依， 所願從心悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱誦誓歸依， 所願從心悉圓滿。

南無大悲觀世音， 願我速知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我速知一切法。

南無大悲觀世音， 願我早得智慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我早得智慧眼。

南無大悲觀世音， 願我速度一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我速度一切眾。

南無大悲觀世音， 願我早得善方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我早得善方便。

南無大悲觀世音， 願我速乘般若船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我速乘般若船。

南無大悲觀世音， 願我早得越苦海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我早得越苦海。

南無大悲觀世音， 願我速得戒定道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我速得戒定道。

南無大悲觀世音， 願我早登涅槃山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我早登涅槃山。

南無大悲觀世音， 願我速會無為舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我速會無為舍。

南無大悲觀世音， 願我早同法性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音， 願我早同法性身。

我若向刀山， 刀山自摧折。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向刀山， 刀山自摧折。

我若向火湯， 火湯自消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向火湯， 火湯自消滅。

我若向地獄， 地獄自枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向地獄， 地獄自枯竭。

我若向餓鬼， 餓鬼自飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向餓鬼， 餓鬼自飽滿。

我若向修羅， 惡心自調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向修羅， 惡心自調伏。

我若向畜生， 自得大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向畜生， 自得大智慧。

發是願已，至心稱念我之名字，亦應專念我本師阿彌陀如來，然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍，除滅身中百千萬億劫生死重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發是願已，至心稱念我之名字，亦應專念我本師阿彌陀如來，然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍，除滅身中百千萬億劫生死重罪。

南無阿彌陀如來 南無觀世音菩薩摩訶薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無阿彌陀如來 南無觀世音菩薩摩訶薩

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！若諸人天誦持大悲章句者，臨命終時，十方諸佛皆來授手，欲生何等佛土，隨願皆得往生。」復白佛言：「世尊！若諸眾生誦持大悲神呪墮三惡道者，我誓不成正覺。誦持大悲神呪者，若不生諸佛國者，我誓不成正覺。誦持大悲神呪者，若心不得無量三昧辨才者，我誓不成正覺。誦持大悲心神呪者，於現在生中一切所求若不果遂者，不得名為大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠。若諸女人厭賤女身，欲得成男子者，誦持大悲陀羅尼章句，若不轉女身成男子身者，我誓不成正覺。生少疑心者，必不得果遂也。若諸眾生侵損常住飲食財物，千佛出世不通懺悔，縱能懺悔亦不除滅；今誦大悲神呪即得除滅。若侵損食用常住飲食財物，要對十方師懺謝然始除滅；今誦大悲陀羅尼時，十方佛即來為作證明，一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆、謗人謗法、破齊破戒、破塔壞寺、偷僧祇物、污淨梵行，如是等一切惡業重罪悉皆滅盡。唯除一事，於呪生疑者，乃至小罪輕業亦不得滅，何況重罪；雖不即滅重罪，猶能遠作菩提之因。」復白佛言：「世尊！若諸人天誦持大悲心呪者，得十五種善生，不受十五種惡死也。其惡死者，一者不令其人飢餓困苦死；二者不為枷禁杖楚死；三者不為怨家讎對死；四者不為軍陳相殺死；五者不為虎狼惡獸殘害死；六者不為毒蛇蚖蠍所中死；七者不為水火焚漂死；八者不為毒藥所中死；九者不為蟲毒所害死；十者不為狂亂失念死；十一者不為山樹崖岸墜落死；十二者不為惡人厭魅死；十三者不為邪神惡鬼得便死；十四者不為惡病纏身死；十五者不為非分自害死。誦持大悲神呪者，不被如是十五種惡死也。得十五種善生者，一者所生之處常逢善王；二者常生善國；三者常值好時；四者常逢善友；五者身根常得具足；六者道心純熟；七者不犯禁戒；八者所有眷屬恩義和順；九者資具財食常得豐足；十者恒得他人恭敬扶接；十一者所有財寶無他劫奪；十二者意欲所求皆悉稱遂；十三者龍天善神恒常擁衛；十四者所生之處見佛聞法；十五者所聞正法悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等十五種善生也。一切天人應常誦持，勿生懈怠。」觀世音菩薩說是語已，於眾會前合掌正住，於諸眾生起大悲心，開顏含笑，即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復白佛言：「世尊！若諸人天誦持大悲章句者，臨命終時，十方諸佛皆來授手，欲生何等佛土，隨願皆得往生。」復白佛言：「世尊！若諸眾生誦持大悲神呪墮三惡道者，我誓不成正覺。誦持大悲神呪者，若不生諸佛國者，我誓不成正覺。誦持大悲神呪者，若心不得無量三昧辨才者，我誓不成正覺。誦持大悲心神呪者，於現在生中一切所求若不果遂者，不得名為大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠。若諸女人厭賤女身，欲得成男子者，誦持大悲陀羅尼章句，若不轉女身成男子身者，我誓不成正覺。生少疑心者，必不得果遂也。若諸眾生侵損常住飲食財物，千佛出世不通懺悔，縱能懺悔亦不除滅；今誦大悲神呪即得除滅。若侵損食用常住飲食財物，要對十方師懺謝然始除滅；今誦大悲陀羅尼時，十方佛即來為作證明，一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆、謗人謗法、破齊破戒、破塔壞寺、偷僧祇物、污淨梵行，如是等一切惡業重罪悉皆滅盡。唯除一事，於呪生疑者，乃至小罪輕業亦不得滅，何況重罪；雖不即滅重罪，猶能遠作菩提之因。」復白佛言：「世尊！若諸人天誦持大悲心呪者，得十五種善生，不受十五種惡死也。其惡死者，一者不令其人飢餓困苦死；二者不為枷禁杖楚死；三者不為怨家讎對死；四者不為軍陳相殺死；五者不為虎狼惡獸殘害死；六者不為毒蛇蚖蠍所中死；七者不為水火焚漂死；八者不為毒藥所中死；九者不為蟲毒所害死；十者不為狂亂失念死；十一者不為山樹崖岸墜落死；十二者不為惡人厭魅死；十三者不為邪神惡鬼得便死；十四者不為惡病纏身死；十五者不為非分自害死。誦持大悲神呪者，不被如是十五種惡死也。得十五種善生者，一者所生之處常逢善王；二者常生善國；三者常值好時；四者常逢善友；五者身根常得具足；六者道心純熟；七者不犯禁戒；八者所有眷屬恩義和順；九者資具財食常得豐足；十者恒得他人恭敬扶接；十一者所有財寶無他劫奪；十二者意欲所求皆悉稱遂；十三者龍天善神恒常擁衛；十四者所生之處見佛聞法；十五者所聞正法悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等十五種善生也。一切天人應常誦持，勿生懈怠。」觀世音菩薩說是語已，於眾會前合掌正住，於諸眾生起大悲心，開顏含笑，即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰：

「南無喝囉怛娜哆囉夜㖿(此是觀世音菩薩本身，大須慈悲用心讀誦，勿高聲神性急)(一) 南無阿唎㖿(此是如意輪菩薩本身，到此須存心)(二) 婆盧羯帝爍鉢囉㖿(此是持鉢觀世音菩薩本身，若欲取舍利骨，誦此存想菩薩持鉢)(三) 菩提薩埵婆㖿(此是不空羂索菩薩，押大兵)(四) 摩訶薩埵婆㖿(此是菩薩種子自誦呪之本身也)(五) 摩訶迦盧尼迦㖿(此是馬鳴菩薩本身，手把鈸折羅即是)(六) 唵(此唵是諸鬼神合掌聽誦呪也)(七) 薩皤囉罰曳(此四大天王之本身，降魔)(八) 數怛那怛寫(此是四大天王部落鬼神名字也)(九) 南無悉吉栗埵伊蒙阿唎㖿(此是龍樹菩薩本身，大須用心誦此，勿疎失，菩薩性急)(十) 婆盧吉帝室佛羅㘄馱婆(此是圓滿報身盧舍那佛)(十一) 南無那囉謹墀(此是清淨法身毘盧遮那佛本身，大須用心)(十二) 醯唎摩訶皤哆沙咩(羊鳴，此是羊頭神王，共諸天魔為眷屬)(十三) 薩婆阿他豆輸朋(此是甘露菩薩，亦是觀世音菩薩部落以為眷屬也)(十四) 阿逝孕(此是飛騰夜叉天王，巡歷四方察其是非也)(十五) 薩婆薩哆那摩婆伽(此是婆加帝神王，其形黑大，以豹皮為裩，手把鐵刃)(十六) 摩罰恃豆(此是軍吒利菩薩本身，把鐵輪并把索，而有三眼是也)(十七) 怛姪他(此是劍語)(十八) 唵阿婆盧醯(十九) 盧迦帝(此是大梵天王本身也，神仙為部落)(二十) 迦羅帝(此是帝神長大黑色也)(二十一) 夷醯唎(此是三十三天，是摩醯首羅天神領天兵，青色)(二十二) 摩訶菩提薩埵(此是實心，更無雜亂心即名薩埵)(二十三) 薩婆薩婆(此是香積菩薩，押五方鬼兵以為侍從不可思議)(二十四) 摩羅摩羅(此是菩薩相罰語，即為齊也)(二十五) 摩醯摩醯唎馱孕(同前)(二十六) 俱盧俱盧羯懞(此是空身菩薩，押天大將軍，領二十萬億天兵也)(二十七) 度盧度盧罰闍耶帝(此是嚴峻菩薩，押孔雀王蠻兵也)(二十八) 摩訶罰闍耶帝(同前)(二十九) 陀羅陀羅(此是觀世音菩薩大丈夫身即是也)(三十) 地唎尼(此是師子王，兵驗讀誦)(三十一) 室佛羅娜(此是霹靂菩薩，降伏諸魔眷屬)(三十二) 遮囉遮囉(此是摧碎菩薩本身，手把金輪)(三十三) 摩摩(某甲受持)罰摩囉(此是大降魔金剛本身，把金輪)(三十四) 穆帝𭌚(此是諸佛合掌聽誦真言)(三十五) 伊醯伊醯(此是魔醯首羅天王)(三十六) 室那室那(同前)(三十七) 阿囉嘇佛囉舍利(此是觀世音菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無喝囉怛娜哆囉夜㖿(此是觀世音菩薩本身，大須慈悲用心讀誦，勿高聲神性急)(一) 南無阿唎㖿(此是如意輪菩薩本身，到此須存心)(二) 婆盧羯帝爍鉢囉㖿(此是持鉢觀世音菩薩本身，若欲取舍利骨，誦此存想菩薩持鉢)(三) 菩提薩埵婆㖿(此是不空羂索菩薩，押大兵)(四) 摩訶薩埵婆㖿(此是菩薩種子自誦呪之本身也)(五) 摩訶迦盧尼迦㖿(此是馬鳴菩薩本身，手把鈸折羅即是)(六) 唵(此唵是諸鬼神合掌聽誦呪也)(七) 薩皤囉罰曳(此四大天王之本身，降魔)(八) 數怛那怛寫(此是四大天王部落鬼神名字也)(九) 南無悉吉栗埵伊蒙阿唎㖿(此是龍樹菩薩本身，大須用心誦此，勿疎失，菩薩性急)(十) 婆盧吉帝室佛羅㘄馱婆(此是圓滿報身盧舍那佛)(十一) 南無那囉謹墀(此是清淨法身毘盧遮那佛本身，大須用心)(十二) 醯唎摩訶皤哆沙咩(羊鳴，此是羊頭神王，共諸天魔為眷屬)(十三) 薩婆阿他豆輸朋(此是甘露菩薩，亦是觀世音菩薩部落以為眷屬也)(十四) 阿逝孕(此是飛騰夜叉天王，巡歷四方察其是非也)(十五) 薩婆薩哆那摩婆伽(此是婆加帝神王，其形黑大，以豹皮為裩，手把鐵刃)(十六) 摩罰恃豆(此是軍吒利菩薩本身，把鐵輪并把索，而有三眼是也)(十七) 怛姪他(此是劍語)(十八) 唵阿婆盧醯(十九) 盧迦帝(此是大梵天王本身也，神仙為部落)(二十) 迦羅帝(此是帝神長大黑色也)(二十一) 夷醯唎(此是三十三天，是摩醯首羅天神領天兵，青色)(二十二) 摩訶菩提薩埵(此是實心，更無雜亂心即名薩埵)(二十三) 薩婆薩婆(此是香積菩薩，押五方鬼兵以為侍從不可思議)(二十四) 摩羅摩羅(此是菩薩相罰語，即為齊也)(二十五) 摩醯摩醯唎馱孕(同前)(二十六) 俱盧俱盧羯懞(此是空身菩薩，押天大將軍，領二十萬億天兵也)(二十七) 度盧度盧罰闍耶帝(此是嚴峻菩薩，押孔雀王蠻兵也)(二十八) 摩訶罰闍耶帝(同前)(二十九) 陀羅陀羅(此是觀世音菩薩大丈夫身即是也)(三十) 地唎尼(此是師子王，兵驗讀誦)(三十一) 室佛羅娜(此是霹靂菩薩，降伏諸魔眷屬)(三十二) 遮囉遮囉(此是摧碎菩薩本身，手把金輪)(三十三) 摩摩(某甲受持)罰摩囉(此是大降魔金剛本身，把金輪)(三十四) 穆帝𭌚(此是諸佛合掌聽誦真言)(三十五) 伊醯伊醯(此是魔醯首羅天王)(三十六) 室那室那(同前)(三十七) 阿囉嘇佛囉舍利(此是觀世音菩薩，

把脾弩弓箭也)(三十八) 罰沙罰嘇(同前)(三十九) 佛囉舍耶(此是阿彌陀佛本身，觀世音菩薩師主)(四十) 呼盧呼盧摩羅(此是八部鬼神王)(四十一) 呼盧呼盧醯唎(同前)(四十二) 娑囉娑囉(此是五濁惡世也)(四十三) 悉唎悉唎(此是觀世音菩薩，利益一切眾生不可思議)(四十四) 蘇嚧蘇嚧(此是諸佛樹葉落□)(四十五) 菩提夜菩提夜(此是觀世音菩薩結緣眾生)(四十六) 菩馱夜菩馱夜(此是阿難本身也)(四十七) 彌帝唎夜(此是大車菩薩，手把金刀)(四十八) 那囉謹墀(此是龍樹菩薩手把金刀之處)(四十九) 地唎瑟尼那(此是寶幢菩薩，手持鐵叉是也)(五十) 波夜摩那(此是寶金光幢菩薩，鉢折羅杵)(五十一) 娑婆訶(去聲)(五十二) 悉陀夜(此是達一切法門)(五十三) 娑婆訶(去聲)(五十四) 摩訶悉陀夜(此是放光菩薩，手把赤幡)(五十五) 娑婆訶(去聲)(五十六) 悉陀喻藝(此諸天菩薩盡悉以集，手把金刀)(五十七) 室皤囉夜(是安息香也)(五十八) 娑婆訶(去聲)(五十九) 那羅謹墀(山海惠菩薩本身，手把金劍)(六十) 娑婆訶(去聲)(六十一) 摩羅那羅(此是寶即王菩薩，手把金斧)(六十二) 娑婆訶(去聲)(六十三) 悉囉僧阿穆佉耶(此是藥王菩薩本身，行療諸病)(六十四) 娑婆訶(去聲)(六十五) 娑婆摩訶阿悉陀㖿(此是藥上菩薩本身，行療諸病)(六十六) 娑婆訶(去聲)(六十七) 者吉囉阿悉陀夜(同聲)(六十八) 娑婆訶(去聲)(六十九) 波陀摩羯悉哆夜(同聲)(七十) 娑婆訶(去聲)(七十一) 那囉謹墀皤伽囉㖿(七十二) 娑婆訶(七十三) 摩婆利勝羯囉夜(七十四) 娑婆訶(七十五) 南無喝囉怛那哆囉夜耶(七十六) 南無阿唎㖿(七十七) 婆盧吉帝(七十八) 爍皤囉夜(七十九) 娑婆訶(八十) 悉殿都(八十一) 漫哆羅(八十二) 跋馱耶(八十三) 娑婆訶(八十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 把脾弩弓箭也)(三十八) 罰沙罰嘇(同前)(三十九) 佛囉舍耶(此是阿彌陀佛本身，觀世音菩薩師主)(四十) 呼盧呼盧摩羅(此是八部鬼神王)(四十一) 呼盧呼盧醯唎(同前)(四十二) 娑囉娑囉(此是五濁惡世也)(四十三) 悉唎悉唎(此是觀世音菩薩，利益一切眾生不可思議)(四十四) 蘇嚧蘇嚧(此是諸佛樹葉落□)(四十五) 菩提夜菩提夜(此是觀世音菩薩結緣眾生)(四十六) 菩馱夜菩馱夜(此是阿難本身也)(四十七) 彌帝唎夜(此是大車菩薩，手把金刀)(四十八) 那囉謹墀(此是龍樹菩薩手把金刀之處)(四十九) 地唎瑟尼那(此是寶幢菩薩，手持鐵叉是也)(五十) 波夜摩那(此是寶金光幢菩薩，鉢折羅杵)(五十一) 娑婆訶(去聲)(五十二) 悉陀夜(此是達一切法門)(五十三) 娑婆訶(去聲)(五十四) 摩訶悉陀夜(此是放光菩薩，手把赤幡)(五十五) 娑婆訶(去聲)(五十六) 悉陀喻藝(此諸天菩薩盡悉以集，手把金刀)(五十七) 室皤囉夜(是安息香也)(五十八) 娑婆訶(去聲)(五十九) 那羅謹墀(山海惠菩薩本身，手把金劍)(六十) 娑婆訶(去聲)(六十一) 摩羅那羅(此是寶即王菩薩，手把金斧)(六十二) 娑婆訶(去聲)(六十三) 悉囉僧阿穆佉耶(此是藥王菩薩本身，行療諸病)(六十四) 娑婆訶(去聲)(六十五) 娑婆摩訶阿悉陀㖿(此是藥上菩薩本身，行療諸病)(六十六) 娑婆訶(去聲)(六十七) 者吉囉阿悉陀夜(同聲)(六十八) 娑婆訶(去聲)(六十九) 波陀摩羯悉哆夜(同聲)(七十) 娑婆訶(去聲)(七十一) 那囉謹墀皤伽囉㖿(七十二) 娑婆訶(七十三) 摩婆利勝羯囉夜(七十四) 娑婆訶(七十五) 南無喝囉怛那哆囉夜耶(七十六) 南無阿唎㖿(七十七) 婆盧吉帝(七十八) 爍皤囉夜(七十九) 娑婆訶(八十) 悉殿都(八十一) 漫哆羅(八十二) 跋馱耶(八十三) 娑婆訶(八十四)」

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（四十一）「若為一切飢渴有情及諸餓鬼得清涼者，當於甘露手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四十一）「若為一切飢渴有情及諸餓鬼得清涼者，當於甘露手。真言：

「唵(引)素嚕素嚕鉢羅(二合)素嚕鉢羅(二合)素嚕素嚕素嚕野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)素嚕素嚕鉢羅(二合)素嚕鉢羅(二合)素嚕素嚕素嚕野薩嚩(二合)賀」

【圖：T20p0117_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0117_02.gif】

（七）「若為一切時一切處怖畏不安者，當於施無畏手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）「若為一切時一切處怖畏不安者，當於施無畏手。真言：

「唵(引)嚩日羅(二合)曩野吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日羅(二合)曩野吽泮吒」

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（八）「若為眼暗無光明者，當於日精摩尼手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）「若為眼暗無光明者，當於日精摩尼手。真言：

「唵(引)度比迦野度比鉢囉(二合)嚩哩儜薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)度比迦野度比鉢囉(二合)嚩哩儜薩嚩(二合)賀」

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（九）「若為患熱毒病求清涼者，當於月精摩尼手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）「若為患熱毒病求清涼者，當於月精摩尼手。真言：

「唵(引)蘇悉地揭哩(二合)薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)蘇悉地揭哩(二合)薩嚩(二合)賀」

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（十）「若為榮官益職求仕官者，當於寶弓手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十）「若為榮官益職求仕官者，當於寶弓手。真言：

「唵(引)阿左尾㘑薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿左尾㘑薩嚩(二合)賀」

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（十一）「若為諸善朋友早相逢遇者，當於寶箭手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十一）「若為諸善朋友早相逢遇者，當於寶箭手。真言：

「唵(引)迦摩攞薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦摩攞薩嚩(二合)賀」

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（二十四）「若為求生諸梵天上者，當於軍持手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十四）「若為求生諸梵天上者，當於軍持手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)勢佉囉嚕吒𤚥吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)勢佉囉嚕吒𤚥吒」

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（十二）「若為身上種種病難者，當於楊柳枝手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十二）「若為身上種種病難者，當於楊柳枝手。真言：

「唵(引)蘇悉地迦哩嚩哩哆喃哆目哆曳嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)畔馱賀曩賀曩吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)蘇悉地迦哩嚩哩哆喃哆目哆曳嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)畔馱賀曩賀曩吽泮吒」

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（十三）「若為除滅一切惡障難者，當於白拂手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十三）「若為除滅一切惡障難者，當於白拂手。真言：

「唵(引)鉢娜弭儜婆誐嚩帝謨賀野惹誐謨賀儜薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢娜弭儜婆誐嚩帝謨賀野惹誐謨賀儜薩嚩(二合)賀」

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（十四）「若為一切善和眷屬者，當於寶瓶手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十四）「若為一切善和眷屬者，當於寶瓶手。真言：

「唵(引)揭㘑(二合)糝滿焰薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)揭㘑(二合)糝滿焰薩嚩(二合)賀」

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（十五）「若為辟除一切虎狼諸惡獸者，當於傍牌手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十五）「若為辟除一切虎狼諸惡獸者，當於傍牌手。真言：

「唵(引)藥葛釤曩那野戰捺羅(二合)達耨播哩野(二合)跛舍跛舍薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)藥葛釤曩那野戰捺羅(二合)達耨播哩野(二合)跛舍跛舍薩嚩(二合)賀」

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（十六）「若為一切時一切處離官難者，當於鉞斧手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十六）「若為一切時一切處離官難者，當於鉞斧手。真言：

「唵(引)味囉野味囉野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)味囉野味囉野薩嚩(二合)賀」

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（二十八）「若為使令一切鬼神不相違拒者，當於髑髏寶杖手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十八）「若為使令一切鬼神不相違拒者，當於髑髏寶杖手。真言：

「唵(引)度曩嚩日囉(二合)𭉞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)度曩嚩日囉(二合)𭉞」

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（二十九）「若為十方諸佛速來授手者，當於數珠手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十九）「若為十方諸佛速來授手者，當於數珠手。真言：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野唵(引)阿那婆帝尼惹曳悉地悉馱㗚簪薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野唵(引)阿那婆帝尼惹曳悉地悉馱㗚簪薩嚩(二合)賀」

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（四）「若為降伏一切魍魎鬼神者，當於寶劍手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）「若為降伏一切魍魎鬼神者，當於寶劍手。真言：

「唵(引)帝勢帝惹覩尾儜覩提婆馱野吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝勢帝惹覩尾儜覩提婆馱野吽泮吒」

【圖：T20p0118_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_02.gif】

（六）「若為摧伏一切怨敵者，當於金剛杵手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）「若為摧伏一切怨敵者，當於金剛杵手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)祇儜鉢囉(二合)儞鉢多野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)祇儜鉢囉(二合)儞鉢多野薩嚩(二合)賀」

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（三十二）「若為善神龍王常來擁護者，當於俱尸鐵鉤手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十二）「若為善神龍王常來擁護者，當於俱尸鐵鉤手。真言：

「唵(引)阿嗗嚕(二合)哆囉迦囉毘沙曳曩謨(引)薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿嗗嚕(二合)哆囉迦囉毘沙曳曩謨(引)薩嚩(二合)賀」

【圖：T20p0118_04.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_04.gif】

（三十三）「若為慈悲覆護一切眾生者，當於錫杖手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十三）「若為慈悲覆護一切眾生者，當於錫杖手。真言：

「唵(引)那㗚智那㗚智那㗚吒鉢底那㗚帝娜夜鉢儜吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)那㗚智那㗚智那㗚吒鉢底那㗚帝娜夜鉢儜吽泮吒」

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（十八）「若為種種功德者，當於白蓮華手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十八）「若為種種功德者，當於白蓮華手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)味囉野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)味囉野薩嚩(二合)賀」

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（十九）「若為求生十方淨土者，當於青蓮華手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十九）「若為求生十方淨土者，當於青蓮華手。真言：

「唵(引)枳哩枳哩嚩日囉(二合)部囉畔馱吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)枳哩枳哩嚩日囉(二合)部囉畔馱吽泮吒」

【圖：T20p0118_07.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_07.gif】

（二十一）「若為面見一切十方諸佛者，當於紫蓮華手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十一）「若為面見一切十方諸佛者，當於紫蓮華手。真言：

「唵(引)薩囉薩囉嚩日囉(二合)迦囉吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩囉薩囉嚩日囉(二合)迦囉吽泮吒」

【圖：T20p0118_08.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_08.gif】

（二十五）「若為求生諸天宮者，當於紅蓮華手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十五）「若為求生諸天宮者，當於紅蓮華手。真言：

「唵(引)商揭㘑(二合)薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商揭㘑(二合)薩嚩(二合)賀」

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（二十）「若為成就廣大智惠者，當於寶鏡手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十）「若為成就廣大智惠者，當於寶鏡手。真言：

「唵(引)尾薩普囉那囉葛叉嚩日囉(二合)曼荼(攞)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾薩普囉那囉葛叉嚩日囉(二合)曼荼(攞)吽泮吒」

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（三十一）「若為成就口辯言辭巧妙者，當於寶印手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十一）「若為成就口辯言辭巧妙者，當於寶印手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)儜擔惹曳薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)儜擔惹曳薩嚩(二合)賀」

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（三十九）「若為十方諸佛速來摩頂授記者，當於頂上化佛手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十九）「若為十方諸佛速來摩頂授記者，當於頂上化佛手。真言：

「唵(引)嚩曰哩(二合)尾嚩曰藍(二合)藝薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曰哩(二合)尾嚩曰藍(二合)藝薩嚩(二合)賀」

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（三十四）「若為令一切鬼神龍蛇虎狼師子、人及非人常相恭敬愛念者，當於合掌手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十四）「若為令一切鬼神龍蛇虎狼師子、人及非人常相恭敬愛念者，當於合掌手。真言：

「唵(引)尾薩囉尾薩囉吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾薩囉尾薩囉吽泮吒」

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（二十二）「若為求地中種種伏藏者，當於寶篋手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十二）「若為求地中種種伏藏者，當於寶篋手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)播設迦哩揭曩𤚥囉吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)播設迦哩揭曩𤚥囉吽」

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（二十三）「若為速成就佛道者，當於五色雲手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十三）「若為速成就佛道者，當於五色雲手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)迦哩囉吒𤚥吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)迦哩囉吒𤚥吒」

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（二十六）「若為辟除他方逆賊怨敵者，當於寶戟手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十六）「若為辟除他方逆賊怨敵者，當於寶戟手。真言：

「唵(引)糝昧野祇儜賀哩吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)糝昧野祇儜賀哩吽泮吒」

【圖：T20p0118_16.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_16.gif】

（二十七）「若為呼召一切諸天善神者，當於寶螺手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二十七）「若為呼召一切諸天善神者，當於寶螺手。真言：

「唵(引)商揭㘑(二合)摩賀糝滿焰薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商揭㘑(二合)摩賀糝滿焰薩嚩(二合)賀」

【圖：T20p0118_17.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0118_17.gif】

（一）「若為富饒種種功德資具者，當於如意寶珠手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）「若為富饒種種功德資具者，當於如意寶珠手。真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)嚩哆囉吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)嚩哆囉吽泮吒」

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（二）「若為種種不安求安隱者，當於羂索手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）「若為種種不安求安隱者，當於羂索手。真言：

「唵(引)枳哩攞囉謨捺囉(二合)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)枳哩攞囉謨捺囉(二合)吽泮吒」

【圖：T20p0119_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T20p0119_02.gif】

（三）「若為腹中諸病苦者，當於寶鉢手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）「若為腹中諸病苦者，當於寶鉢手。真言：

「唵(引)枳哩枳哩嚩日囉(二合)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)枳哩枳哩嚩日囉(二合)吽泮吒」

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（十七）「若為男女及諸僕使者，當於玉環手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （十七）「若為男女及諸僕使者，當於玉環手。真言：

「唵(引)鉢娜𤚥味囉野薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢娜𤚥味囉野薩嚩(二合)賀」

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（三十）「若為成就一切上妙梵音聲者，當於寶鐸手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十）「若為成就一切上妙梵音聲者，當於寶鐸手。真言：

「曩謨(引)鉢娜𤚥播拏曳唵(引)阿密㗚擔儼陛室哩曳寶哩𪉜哩儜薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)鉢娜𤚥播拏曳唵(引)阿密㗚擔儼陛室哩曳寶哩𪉜哩儜薩嚩(二合)賀」

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（五）「若為降伏一切天魔外道者，當於跋折羅手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）「若為降伏一切天魔外道者，當於跋折羅手。真言：

「唵(引)儞陛儞陛儞跛野摩訶室哩曳薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)儞陛儞陛儞跛野摩訶室哩曳薩嚩(二合)賀」

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（三十五）「若為生生之處不離諸佛邊者，當於化佛手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十五）「若為生生之處不離諸佛邊者，當於化佛手。真言：

「唵(引)戰娜囉婆𤚥吒哩迦哩娜祇哩娜祇哩柅吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)戰娜囉婆𤚥吒哩迦哩娜祇哩娜祇哩柅吽泮吒」

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（三十六）「若為生生世世常在佛宮殿中、不處胎藏中受身者，當於化宮殿手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十六）「若為生生世世常在佛宮殿中、不處胎藏中受身者，當於化宮殿手。真言：

「唵(引)微薩囉微薩囉吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)微薩囉微薩囉吽泮吒」

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（三十七）「若為聰明多聞廣學不忘者，當於寶經手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十七）「若為聰明多聞廣學不忘者，當於寶經手。真言：

「唵(引)阿賀囉薩囉嚩尾儞野馱囉布儞帝薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿賀囉薩囉嚩尾儞野馱囉布儞帝薩嚩(二合)賀」

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（三十八）「若為從今身至佛身菩提，心當不退轉者，當於不退轉金輪手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三十八）「若為從今身至佛身菩提，心當不退轉者，當於不退轉金輪手。真言：

「唵(引)設那弭左薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)設那弭左薩嚩(二合)賀」

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（四十）「若為果蓏諸穀稼者，當於蒲桃手。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四十）「若為果蓏諸穀稼者，當於蒲桃手。真言：

「唵(引)阿摩攞劍帝儞儜薩嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿摩攞劍帝儞儜薩嚩(二合)賀」

觀世音菩薩說此呪已，大地六變震動，天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖毛竪，一切眾會皆獲果證，或得須陀洹果、或得斯陀含果、或得阿那含果、或得阿羅漢果者、或得一地二地三四五地乃至十地者，無量眾生發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說此呪已，大地六變震動，天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖毛竪，一切眾會皆獲果證，或得須陀洹果、或得斯陀含果、或得阿那含果、或得阿羅漢果者、或得一地二地三四五地乃至十地者，無量眾生發菩提心。

大悲心陀羅尼經并呪(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲心陀羅尼經并呪(終)

八家祕錄云：千手千眼觀世音廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句一卷(仁)，雖名有具略，然應是此經，此中云說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句故。今年索洛陽智積慈順僧正之御本挍整，加國訓鑄梓。時享和改元辛酉秋七月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八家祕錄云：千手千眼觀世音廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句一卷(仁)，雖名有具略，然應是此經，此中云說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句故。今年索洛陽智積慈順僧正之御本挍整，加國訓鑄梓。時享和改元辛酉秋七月。

豐山妙音院小池坊寓學沙門快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山妙音院小池坊寓學沙門快道誌

一校加筆畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一校加筆畢

右寫本者在上品蓮臺寺寶庫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右寫本者在上品蓮臺寺寶庫