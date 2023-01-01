世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

(失)1卷CBETA T1062B少于一千字 3 min
第 1 卷
向佛经 GPT 提问
世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
◇namoratnatrayāya◇namaḥāryavalokiteśvarāya　bodhisatvāya　mahāsatvāya　mahākāruṇikāya　makāvīrāya　sahasrākṣāya　sahasraśīṣāyasahasrapadaya　sahasrajidvāya　sahasrabhujāya　ehibhagavaṃ　nāryāvalokiteśvara　ugraatmagra　mahāugramahānāda　kilikilikilikilimilimilimili　cilicilicilicilinaṭunaṭunaṭunaṭu　krasakrasakrasakrasa　kurukurukurukuru　ehyehi　mahāvīra　valaṃdadavīryaṃdadasavaṃ　kāmaṃme　prayacchaśīghraṃ　vaśaṃmerāṣṭra　sarājakaṃkuru　sahasrabhuja　sahasravīra　lokeśvara　sādhaya　sadāsiddhiṃmebhava　dharadobhavaagrobhavāmi　oṃnamostute　bhagavaṃtnāryāvalokiteścara　prapudhyaprasīdamaḥvaradomama　bhavāhi　svāhā◇
◇namoratnatrayāya◇namaḥāryavalokiteśvarāya　bodhisatvāya　mahāsatvāya　mahākāruṇikāya　makāvīrāya　sahasrākṣāya　sahasraśīṣāyasahasrapadaya　sahasrajidvāya　sahasrabhujāya　ehibhagavaṃ　nāryāvalokiteśvara　ugraatmagra　mahāugramahānāda　kilikilikilikilimilimilimili　cilicilicilicilinaṭunaṭunaṭunaṭu　krasakrasakrasakrasa　kurukurukurukuru　ehyehi　mahāvīra　valaṃdadavīryaṃdadasavaṃ　kāmaṃme　prayacchaśīghraṃ　vaśaṃmerāṣṭra　sarājakaṃkuru　sahasrabhuja　sahasravīra　lokeśvara　sādhaya　sadāsiddhiṃmebhava　dharadobhavaagrobhavāmi　oṃnamostute　bhagavaṃtnāryāvalokiteścara　prapudhyaprasīdamaḥvaradomama　bhavāhi　svāhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话