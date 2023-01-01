世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
(失)1卷CBETA T1062B少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
◇namoratnatrayāya◇namaḥāryavalokiteśvarāya bodhisatvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya makāvīrāya sahasrākṣāya sahasraśīṣāyasahasrapadaya sahasrajidvāya sahasrabhujāya ehibhagavaṃ nāryāvalokiteśvara ugraatmagra mahāugramahānāda kilikilikilikilimilimilimili cilicilicilicilinaṭunaṭunaṭunaṭu krasakrasakrasakrasa kurukurukurukuru ehyehi mahāvīra valaṃdadavīryaṃdadasavaṃ kāmaṃme prayacchaśīghraṃ vaśaṃmerāṣṭra sarājakaṃkuru sahasrabhuja sahasravīra lokeśvara sādhaya sadāsiddhiṃmebhava dharadobhavaagrobhavāmi oṃnamostute bhagavaṃtnāryāvalokiteścara prapudhyaprasīdamaḥvaradomama bhavāhi svāhā◇
◇namoratnatrayāya◇namaḥāryavalokiteśvarāya bodhisatvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya makāvīrāya sahasrākṣāya sahasraśīṣāyasahasrapadaya sahasrajidvāya sahasrabhujāya ehibhagavaṃ nāryāvalokiteśvara ugraatmagra mahāugramahānāda kilikilikilikilimilimilimili cilicilicilicilinaṭunaṭunaṭunaṭu krasakrasakrasakrasa kurukurukurukuru ehyehi mahāvīra valaṃdadavīryaṃdadasavaṃ kāmaṃme prayacchaśīghraṃ vaśaṃmerāṣṭra sarājakaṃkuru sahasrabhuja sahasravīra lokeśvara sādhaya sadāsiddhiṃmebhava dharadobhavaagrobhavāmi oṃnamostute bhagavaṃtnāryāvalokiteścara prapudhyaprasīdamaḥvaradomama bhavāhi svāhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话