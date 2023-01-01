千手千眼觀世音菩薩大身呪本

曩慕薩麼(二合)惹耶(一) 那謨囉怛娜(二合)哆囉(二合)夜耶(二) 娜莫阿弭馱皤耶怛他誐多耶囉賀羝三藐三勃馱耶那莫阿(引)唎夜嚩𡀔枳帝濕嚩(二合)囉耶母地些怛嚩(二合)耶莽賀些怛嚩(二合)耶莽賀迦嚕聹迦耶娜麼莽賀些他摩跛囉(二合)鉢哆耶母地些怛嚩(二合)耶莽賀些怛嚩(二合)耶莽賀迦嚕聹迦耶那謨薄(上)誐嚩帝尾補攞尾莽那素鉢羅(二合)底瑟恥(二合)多僧(去)企夜(二合)素唎耶舍哆娑訶薩囉阿羝唎迦鉢囉(二合)婆嚩婆悉哆慕㗚帶曳(二合)莽賀麼抳莽矩吒軍荼囉陀哩泥薄誐嚩帝鉢納麼播拏曳薩嚩路迦(引)播耶舍摩那耶尾尾陀(上)皤野耨佉三摩鞞舍尾瑟吒(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)跛哩慕者那耶怛儞也(二合)他唵勃嚕部嚩莽賀𡀔迦羯囉拏怛麼悉底弭囉鉢吒囉尾娜舍那迦囉耶邏我儞吠(二合)灑慕賀惹(引)攞奢麼迦奢些迦𡀔叉迦薩嚩(引)跛耶耨佉訥誐底鉢囉(二合)舍麼那迦囉耶薩麼怛他誐哆些摩滿馱那羯囉薩嚩薩怛嚩舍(引)鉢唎布𡀔迦薩麼薩怛嚩(二合)三摩始嚩些羯囉伊醯曳醯莽賀母地些怛嚩(二合)嚩囉娜鉢訥摩路迦糝(二合)步多莽賀迦嚕聹迦惹吒莽矩吒楞紇㗚多始囉從摩抳羯曩迦囉若多嚩嚩爾囉吠女哩耶楞紇㗚多舍利囉阿弭跢婆爾那迦麼攞楞紇㗚多鉢囉(二合)嚩囉那囉那(引)哩莽賀惹那舍多娑訶薩囉阿尾攞使多迦耶莽賀母地些怛嚩(二合)尾馱麼尾馱麼尾馱舍耶尾馱舍耶莽賀演怛囉(二合)訖㘑奢迦嚩(引)吒婆末馱僧娑囉遮囉迦鉢囉(二合)莽他那(二合)布嚧沙鉢納摩(二合)布嚧沙那誐(二合)布嚧沙娑誐囉味囉惹味囉惹素誕多鉢哩勿哩多馱摩馱摩娑摩娑摩度嚕度嚕鉢囉(二合)舍薩耶鉢囉(二合)舍薩耶祁哩祇哩婢哩婢哩只里只里祖嚕祖嚕母嚕母嚕母庾母庾悶者悶者𠸪叉𠸪叉麼麼(稱名)薩麼些怛嚩(引)喃者薩麼娑曳弊(毘藥反)度那度那尾度那尾度那度嚕度嚕伽耶伽耶伽馱耶伽馱耶賀娑賀娑鉢囉賀娑鉢囉賀娑羯㘑奢嚩(引)些那麼麼寫(稱名)荷囉荷囉僧荷囉僧荷囉度嚕致度嚕致莽賀曼拏攞枳囉拏舍哆鉢囉(二合)細迦嚩婆娑尾沙那捨麼迦莽賀母地薩怛嚩(二合)嚩囉娜娑嚩(二合)賀(引)

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