千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本一卷

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉 詔譯

曩慕 囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 曩莫 阿(引)哩夜(二合)(二) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(引)耶(三) 冐(毛上音、下同)地薩多嚩(二合、下同)耶(四) 莽(浮聲呼)賀薩多嚩(同上)耶(五) 莽(浮聲呼)賀迦(去)嚕聹(卷舌呼)迦(引)耶(六) 薩摩(上)滿陀(上)曩(七) 泚娜曩迦囉(引)耶(八) 薩摩(上) 婆嚩(九) 娑母(浮聲呼)捺嘮(二合) 酢灑拏(卷舌呼)迦囉耶(十) 薩摩(上) 彌夜(二合)地(十一) 跛囉(二合)捨莽(浮聲呼)曩迦囉(引)耶(十二) 薩謎底多庾(二合) 跛捺囉(二合)嚩(十三) 尾那捨曩(浮聲呼)迦囉(引)耶(十四) 薩摩(上) 婆曳數(十五) 怛囉(二合)拏迦囉(去、引)耶(十六) 嚲思每(二合) 曩莽思吉哩(三合)多嚩(二合) 伊(去)那摩阿哩夜(二合)(十七) 嚩𡀔枳帝濕嚩(二合)囉 皤使單 儞羅建姹閉(十八) 曩(引)莽纈哩(二合)娜耶(十九) 摩物剌(二合)嚲 以使夜(二合)弭(二十) 薩末(引)他些馱建(二十一) 戍畔 阿爾延(二十二)(引) 薩摩 部跢南(二十三) 婆嚩末誐 尾戍馱劍(二十四) 怛儞也(二合)他(二十五) 唵(二十六) 阿(引)𡀔計 阿(引)𡀔迦莽底(二十七) 𡀔迦(引)底訖㘓(二合)諦 傒 賀㘑 阿哩夜(二十八) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)羅(二十九) 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十) 傒 冐地薩多嚩(二合)(三十一) 傒 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十二) 傒 比哩(二合)也 冐地薩多嚩(二合)(三十三) 傒 莽(浮聲呼)賀迦(引)嚕聹(卷舌呼)迦(三十四) 徙莽(二合)囉 纈哩(二合)娜延(三十五) 呬呬 賀㘑 阿哩耶(三十六) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(三十七) 莽(浮聲呼)傒 濕嚩(二合)囉(三十八) 跛囉莽(浮聲呼) 多囉(二合)質多(三十九) 莽(浮聲呼)賀迦嚕聹(卷舌呼)迦(四十) 矩嚕 矩嚕 羯滿 些大耶 些大耶(四十一) 尾儞延(二合)(四十二) 聹傒 禰傒多 嚩㘓(四十三) 迦滿 誐莽(四十四) 尾捍誐莽 尾誐莽 悉陀(上) 諭儗(引)濕嚩(二合)囉(四十五) 杜嚕 杜嚕 尾演底(四十六) 莽賀尾演底(四十七) 馱囉 馱羅 達㘑印涅㘑(三合)濕嚩(二合)羅(四十八) 左攞 左攞 尾莽(浮聲呼)邏 莽羅(四十九) 阿哩夜(二合)(五十) 嚩� 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩慕 囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 曩莫 阿(引)哩夜(二合)(二) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(引)耶(三) 冐(毛上音、下同)地薩多嚩(二合、下同)耶(四) 莽(浮聲呼)賀薩多嚩(同上)耶(五) 莽(浮聲呼)賀迦(去)嚕聹(卷舌呼)迦(引)耶(六) 薩摩(上)滿陀(上)曩(七) 泚娜曩迦囉(引)耶(八) 薩摩(上) 婆嚩(九) 娑母(浮聲呼)捺嘮(二合) 酢灑拏(卷舌呼)迦囉耶(十) 薩摩(上) 彌夜(二合)地(十一) 跛囉(二合)捨莽(浮聲呼)曩迦囉(引)耶(十二) 薩謎底多庾(二合) 跛捺囉(二合)嚩(十三) 尾那捨曩(浮聲呼)迦囉(引)耶(十四) 薩摩(上) 婆曳數(十五) 怛囉(二合)拏迦囉(去、引)耶(十六) 嚲思每(二合) 曩莽思吉哩(三合)多嚩(二合) 伊(去)那摩阿哩夜(二合)(十七) 嚩𡀔枳帝濕嚩(二合)囉 皤使單 儞羅建姹閉(十八) 曩(引)莽纈哩(二合)娜耶(十九) 摩物剌(二合)嚲 以使夜(二合)弭(二十) 薩末(引)他些馱建(二十一) 戍畔 阿爾延(二十二)(引) 薩摩 部跢南(二十三) 婆嚩末誐 尾戍馱劍(二十四) 怛儞也(二合)他(二十五) 唵(二十六) 阿(引)𡀔計 阿(引)𡀔迦莽底(二十七) 𡀔迦(引)底訖㘓(二合)諦 傒 賀㘑 阿哩夜(二十八) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)羅(二十九) 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十) 傒 冐地薩多嚩(二合)(三十一) 傒 莽(浮聲呼)賀冐地薩多嚩(二合)(三十二) 傒 比哩(二合)也 冐地薩多嚩(二合)(三十三) 傒 莽(浮聲呼)賀迦(引)嚕聹(卷舌呼)迦(三十四) 徙莽(二合)囉 纈哩(二合)娜延(三十五) 呬呬 賀㘑 阿哩耶(三十六) 嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(三十七) 莽(浮聲呼)傒 濕嚩(二合)囉(三十八) 跛囉莽(浮聲呼) 多囉(二合)質多(三十九) 莽(浮聲呼)賀迦嚕聹(卷舌呼)迦(四十) 矩嚕 矩嚕 羯滿 些大耶 些大耶(四十一) 尾儞延(二合)(四十二) 聹傒 禰傒多 嚩㘓(四十三) 迦滿 誐莽(四十四) 尾捍誐莽 尾誐莽 悉陀(上) 諭儗(引)濕嚩(二合)囉(四十五) 杜嚕 杜嚕 尾演底(四十六) 莽賀尾演底(四十七) 馱囉 馱羅 達㘑印涅㘑(三合)濕嚩(二合)羅(四十八) 左攞 左攞 尾莽(浮聲呼)邏 莽羅(四十九) 阿哩夜(二合)(五十) 嚩�

�枳帝濕嚩(二合)羅(去)(五十一) 爾曩 訖哩(二合)使拏(二合)(五十二) 惹吒(引)莽(浮聲呼)矩吒(五十三) 嚩覽摩 跛羅(二合)覽摩 尾覽摩(五十四) 莽(浮聲呼)賀徙陀(上)尾儞夜(二合)馱囉(五十五) 皤羅 皤囉 莽賀皤囉(五十六) 麼攞 麼攞 莽賀麼攞(五十七) 左囉 左囉 莽賀左囉(五十八) 訖哩(二合)史拏(二合)物㗚(二合)拏儞㗚伽(五十九) 訖哩(二合)史拏(二合)跛乞灑(二合) 怩茄(去)跢曩(浮聲呼)(六十) 傒 跛娜莽(二合)賀徙多(二合)(六十一) 左羅 左羅 聹舍 左㘑濕嚩(二合)囉(六十二) 訖哩(二合)史拏(二合)薩囉跛 訖哩(二合)嚲也爾諭(二合)跛尾多(六十三) 翳傒兮 莽(浮聲呼)賀嚩囉賀母(浮聲呼)佉(六十四) 怛哩(二合)補囉娜賀寧濕嚩(二合)囉(六十五) 曩囉也拏 嚩𡀔跛(六十六) 嚩羅 末誐 阿(上)唎 傒 聹羅建姹 傒 麼賀迦(去)羅(六十七) 賀羅賀羅(六十八) 尾沙(上) 怩爾跢 𡀔迦寫(六十九) 囉(去)誐尾沙(上)尾曩(引)捨曩(七十) 那味(二合)沙(上)尾沙(上) 尾曩捨曩(七十一) 慕賀尾沙(上) 尾曩(引)捨曩(七十二) 戶嚕 戶嚕 莽羅 戶嚕 賀㘑(七十三) 莽賀 跛那莽(二合)曩(引)婆(七十四) 薩囉 薩囉(七十五) 徙哩 徙哩(七十六) 蘇嚕 蘇嚕(七十七) 母嚕 母嚕(七十八) 母地也(二合) 母地也(二合)(七十九) 冐大也(二合) 冐大也(二合)(八十) 弭帝(八十一) 儞囉建姹 翳醯兮 摩莽思體(二合)多徙應(二合)賀 母佉(八十二) 賀娑 賀娑(八十三) 悶左 悶左(八十四) 莽賀 吒(去)吒(上)賀珊(八十五) 翳 醯兮抱 莽賀悉陀(上)諭詣濕嚩(二合)羅(八十六) 娑拏 娑拏 嚩(引)濟(八十七) 些大耶 些大耶 尾儞延(二合)(八十八) 徙莽囉 徙莽羅(八十九) 瞻 婆誐滿單 𡀔枳多 尾𡀔枳單(九十) 𡀔計濕嚩(二合)㘓(去) 怛他(上)誐單(九十一) 娜娜(引)醯 名娜哩捨(二合)曩(九十二) 迦莽寫 那哩(二合)捨難(九十三) 跛囉(二合)紇邏(二合)娜耶莽曩 莎賀(九十四) 悉馱也 莎賀(九十五) 莽賀悉馱也 莎賀(九十六) 莽賀悉馱也 莎賀(九十七) 悉馱諭詣濕嚩(二合)邏耶 莎賀(九十八) 儞羅建姹耶 莎賀(九十九) 嚩囉(引)賀母佉(去)耶 莎賀(一百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 �枳帝濕嚩(二合)羅(去)(五十一) 爾曩 訖哩(二合)使拏(二合)(五十二) 惹吒(引)莽(浮聲呼)矩吒(五十三) 嚩覽摩 跛羅(二合)覽摩 尾覽摩(五十四) 莽(浮聲呼)賀徙陀(上)尾儞夜(二合)馱囉(五十五) 皤羅 皤囉 莽賀皤囉(五十六) 麼攞 麼攞 莽賀麼攞(五十七) 左囉 左囉 莽賀左囉(五十八) 訖哩(二合)史拏(二合)物㗚(二合)拏儞㗚伽(五十九) 訖哩(二合)史拏(二合)跛乞灑(二合) 怩茄(去)跢曩(浮聲呼)(六十) 傒 跛娜莽(二合)賀徙多(二合)(六十一) 左羅 左羅 聹舍 左㘑濕嚩(二合)囉(六十二) 訖哩(二合)史拏(二合)薩囉跛 訖哩(二合)嚲也爾諭(二合)跛尾多(六十三) 翳傒兮 莽(浮聲呼)賀嚩囉賀母(浮聲呼)佉(六十四) 怛哩(二合)補囉娜賀寧濕嚩(二合)囉(六十五) 曩囉也拏 嚩𡀔跛(六十六) 嚩羅 末誐 阿(上)唎 傒 聹羅建姹 傒 麼賀迦(去)羅(六十七) 賀羅賀羅(六十八) 尾沙(上) 怩爾跢 𡀔迦寫(六十九) 囉(去)誐尾沙(上)尾曩(引)捨曩(七十) 那味(二合)沙(上)尾沙(上) 尾曩捨曩(七十一) 慕賀尾沙(上) 尾曩(引)捨曩(七十二) 戶嚕 戶嚕 莽羅 戶嚕 賀㘑(七十三) 莽賀 跛那莽(二合)曩(引)婆(七十四) 薩囉 薩囉(七十五) 徙哩 徙哩(七十六) 蘇嚕 蘇嚕(七十七) 母嚕 母嚕(七十八) 母地也(二合) 母地也(二合)(七十九) 冐大也(二合) 冐大也(二合)(八十) 弭帝(八十一) 儞囉建姹 翳醯兮 摩莽思體(二合)多徙應(二合)賀 母佉(八十二) 賀娑 賀娑(八十三) 悶左 悶左(八十四) 莽賀 吒(去)吒(上)賀珊(八十五) 翳 醯兮抱 莽賀悉陀(上)諭詣濕嚩(二合)羅(八十六) 娑拏 娑拏 嚩(引)濟(八十七) 些大耶 些大耶 尾儞延(二合)(八十八) 徙莽囉 徙莽羅(八十九) 瞻 婆誐滿單 𡀔枳多 尾𡀔枳單(九十) 𡀔計濕嚩(二合)㘓(去) 怛他(上)誐單(九十一) 娜娜(引)醯 名娜哩捨(二合)曩(九十二) 迦莽寫 那哩(二合)捨難(九十三) 跛囉(二合)紇邏(二合)娜耶莽曩 莎賀(九十四) 悉馱也 莎賀(九十五) 莽賀悉馱也 莎賀(九十六) 莽賀悉馱也 莎賀(九十七) 悉馱諭詣濕嚩(二合)邏耶 莎賀(九十八) 儞羅建姹耶 莎賀(九十九) 嚩囉(引)賀母佉(去)耶 莎賀(一百

) 莽賀娜邏 徙應(二合)賀母佉耶 莎賀(一百一) 悉馱尾儞夜(二合)達邏耶 莎賀(一百二) 跛娜莽(二合)賀薩跢(二合)耶 莎賀(一百三) 訖哩(二合)史拏(二合)薩波訖哩(二合)𠆙也爾諭(二合)跛尾跢耶 莎賀(一百四) 莽賀攞矩吒陀(上)邏(去)耶 莎賀(一百五) 斫羯囉(去)庾馱耶 莎賀(一百六) 勝佉(去)攝那儞冐馱曩(去)耶 莎賀(一百七) 摩莽思建(二合)陀(上)味沙(上)思體(二合)多訖哩(二合)史拏(二合)爾曩(去)耶 莎賀(一百八) 弭夜(二合)佉囉(二合)折莽儞嚩娑曩(去)耶 莎賀(一百九) 𡀔計濕嚩(二合)羅(去)耶 莎賀(一百一十) 薩摩(上) 悉第濕嚩(二合)羅耶 莎賀(一百一十一) 曩慕 婆誐嚩諦 阿(引)哩夜(二合)嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(去)耶 冐地薩怛嚩(二合)耶 莽賀薩怛嚩(二合)耶 莽賀迦(去)嚕聹迦耶(一百一十二) 悉殿(二合)覩 名 滿多羅(二合)跛娜耶 莎賀(一百一十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 莽賀娜邏 徙應(二合)賀母佉耶 莎賀(一百一) 悉馱尾儞夜(二合)達邏耶 莎賀(一百二) 跛娜莽(二合)賀薩跢(二合)耶 莎賀(一百三) 訖哩(二合)史拏(二合)薩波訖哩(二合)𠆙也爾諭(二合)跛尾跢耶 莎賀(一百四) 莽賀攞矩吒陀(上)邏(去)耶 莎賀(一百五) 斫羯囉(去)庾馱耶 莎賀(一百六) 勝佉(去)攝那儞冐馱曩(去)耶 莎賀(一百七) 摩莽思建(二合)陀(上)味沙(上)思體(二合)多訖哩(二合)史拏(二合)爾曩(去)耶 莎賀(一百八) 弭夜(二合)佉囉(二合)折莽儞嚩娑曩(去)耶 莎賀(一百九) 𡀔計濕嚩(二合)羅(去)耶 莎賀(一百一十) 薩摩(上) 悉第濕嚩(二合)羅耶 莎賀(一百一十一) 曩慕 婆誐嚩諦 阿(引)哩夜(二合)嚩𡀔枳諦濕嚩(二合)囉(去)耶 冐地薩怛嚩(二合)耶 莽賀薩怛嚩(二合)耶 莽賀迦(去)嚕聹迦耶(一百一十二) 悉殿(二合)覩 名 滿多羅(二合)跛娜耶 莎賀(一百一十三)

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namorātnatrayāyanamaḥāryāvalokiteśvarāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāruṇikāyasarvabandhanacchedanakarāyasarvabhavasamudraṃsukṣaṇakarāyasarvavyadhipraśamanakarāyasarvetityubhandravavināśanakarāyasarvabhayeṣyotraṇakarāyatasmainamaskṛtvāinamāryāvalokiteśvarabhaṣitaṃnirakaṃṭabhenāmahṛdayamavrataicchyamisarvāthasadhakaṃśuvaṃajiyaṃsarvabhūtanaṃbhavamargaviśuddhakaṃtadyathāoṃālokeālokamatilokātikraṃtehehareāryāvalokiteśvaramahābodhisatvahebodhisatvahemahāvodhisatvaheviryabodhisatvahemahākāruṇikāsmīrahṛdayaṃhihihareāryāvalokiteśvaramaheśvaraparamatracittamahākāruṇikākurukurukarmaṃsadhayasadhayaviddhyaṃṇiheṇihetavaraṃkamaṃgamavigamasiddhayugeśvaradhurudhuruviyantimahāviyantidharadharadhareindreśvaracalacalavimalamaraāryāvalokiteśvarajinakṛṣṇijaṭāmakuṭavaraṃmapraraṃmaviraṃmamahāsiddhavidyadharavaravaramahāvarabalabalamahābalacaracaramahācarakṛṣṇivṛṇadīrghakṛṣṇipakṣadīrghatanahepadmahasticaracaradiśacaleśvarakṛṣṇisarapakṛtayajyopavitaehyehemahāvarahamukhatripūradahaneśvaranarayaṇavarupavaramargaa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namorātnatrayāyanamaḥāryāvalokiteśvarāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāruṇikāyasarvabandhanacchedanakarāyasarvabhavasamudraṃsukṣaṇakarāyasarvavyadhipraśamanakarāyasarvetityubhandravavināśanakarāyasarvabhayeṣyotraṇakarāyatasmainamaskṛtvāinamāryāvalokiteśvarabhaṣitaṃnirakaṃṭabhenāmahṛdayamavrataicchyamisarvāthasadhakaṃśuvaṃajiyaṃsarvabhūtanaṃbhavamargaviśuddhakaṃtadyathāoṃālokeālokamatilokātikraṃtehehareāryāvalokiteśvaramahābodhisatvahebodhisatvahemahāvodhisatvaheviryabodhisatvahemahākāruṇikāsmīrahṛdayaṃhihihareāryāvalokiteśvaramaheśvaraparamatracittamahākāruṇikākurukurukarmaṃsadhayasadhayaviddhyaṃṇiheṇihetavaraṃkamaṃgamavigamasiddhayugeśvaradhurudhuruviyantimahāviyantidharadharadhareindreśvaracalacalavimalamaraāryāvalokiteśvarajinakṛṣṇijaṭāmakuṭavaraṃmapraraṃmaviraṃmamahāsiddhavidyadharavaravaramahāvarabalabalamahābalacaracaramahācarakṛṣṇivṛṇadīrghakṛṣṇipakṣadīrghatanahepadmahasticaracaradiśacaleśvarakṛṣṇisarapakṛtayajyopavitaehyehemahāvarahamukhatripūradahaneśvaranarayaṇavarupavaramargaa