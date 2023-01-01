御製《大悲總持經呪》序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御製《大悲總持經呪》序

朕聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕聞：

觀自在菩薩誓願，入微塵國土，拯拔一切有情，離諸苦趣，故說是無量功德總持經呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩誓願，入微塵國土，拯拔一切有情，離諸苦趣，故說是無量功德總持經呪。

世間善男子、善女人、一切眾生，秉心至誠持誦，佩服此經呪者，種種惡趣，種種苦害，咸相遠離，咸得圓融，超登妙道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間善男子、善女人、一切眾生，秉心至誠持誦，佩服此經呪者，種種惡趣，種種苦害，咸相遠離，咸得圓融，超登妙道。

若此海波霑濡，下風吹觸，業釋障消，獲是勝果。非但耳之所聞，實目之所覩，明効大驗者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此海波霑濡，下風吹觸，業釋障消，獲是勝果。非但耳之所聞，實目之所覩，明効大驗者也。

若智慧福德之士，根器深厚，堅持佩誦，勤行不輟，又能廣為演說，是經呪功德，不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智慧福德之士，根器深厚，堅持佩誦，勤行不輟，又能廣為演說，是經呪功德，不可思議。

若薄福不信者，亦心生信解，亦得同超佛境，真實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若薄福不信者，亦心生信解，亦得同超佛境，真實不虛。

夫觀世音誓願弘深，發大悲心，以濟度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫觀世音誓願弘深，發大悲心，以濟度群生。

朕君臨天下，閔眾情之昏瞀，墮五濁而不知，以此經呪，用是方便，覺悟提撕，俾一切庶類，皆超佛域。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕君臨天下，閔眾情之昏瞀，墮五濁而不知，以此經呪，用是方便，覺悟提撕，俾一切庶類，皆超佛域。

又況如來化導，首重忠孝。凡忠臣孝子，能盡心以事君，竭力以事親，所作所為，無私智陂行，廣積陰功，濟人利物，又能持誦是經呪，則跬步之間，即見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又況如來化導，首重忠孝。凡忠臣孝子，能盡心以事君，竭力以事親，所作所為，無私智陂行，廣積陰功，濟人利物，又能持誦是經呪，則跬步之間，即見如來。

若彼不忠不孝，不知敬畏，則鬼神所錄，陰加譴罰，轉眄之間，即成地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼不忠不孝，不知敬畏，則鬼神所錄，陰加譴罰，轉眄之間，即成地獄。

蓋善惡兩途，由人所趨，凡我眾庶，宜慎取舍，書此以為勸！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋善惡兩途，由人所趨，凡我眾庶，宜慎取舍，書此以為勸！

永樂九年六月 日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永樂九年六月 日

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐西天竺沙門伽梵達摩譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，釋迦牟尼佛在補陀落迦山，觀世音宮殿，寶莊嚴道場中，坐寶師子座。其座純以無量雜摩尼寶，而用莊嚴，百寶幢旛，周匝懸列。爾時，如來於彼座上，將欲演說總持陀羅尼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，釋迦牟尼佛在補陀落迦山，觀世音宮殿，寶莊嚴道場中，坐寶師子座。其座純以無量雜摩尼寶，而用莊嚴，百寶幢旛，周匝懸列。爾時，如來於彼座上，將欲演說總持陀羅尼故。

與無央數菩薩摩訶薩俱，其名曰：總持王菩薩、寶王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、華嚴菩薩、大莊嚴菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩，如是等菩薩摩訶薩，皆是灌頂大法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與無央數菩薩摩訶薩俱，其名曰：總持王菩薩、寶王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、華嚴菩薩、大莊嚴菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩，如是等菩薩摩訶薩，皆是灌頂大法王子。

又與無量無數大聲聞僧，皆行阿羅漢十地，摩訶迦葉，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量無數大聲聞僧，皆行阿羅漢十地，摩訶迦葉，而為上首。

又與無量梵摩羅天，善吒梵摩，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量梵摩羅天，善吒梵摩，而為上首。

又與無量欲界諸天子俱，瞿婆伽天子，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量欲界諸天子俱，瞿婆伽天子，而為上首。

又與無量護世四王俱，提頭賴吒，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量護世四王俱，提頭賴吒，而為上首。

又與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等俱，天德大龍王，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等俱，天德大龍王，而為上首。

又與無量欲界諸天女俱，童目天女，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量欲界諸天女俱，童目天女，而為上首。

又與無量虛空神、江海神、泉源神、河沼神、藥草神、樹林神、舍宅神、水神、火神、地神、風神、土神、山神、石神、宮殿等神，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量虛空神、江海神、泉源神、河沼神、藥草神、樹林神、舍宅神、水神、火神、地神、風神、土神、山神、石神、宮殿等神，皆來集會。

時觀世音菩薩，於大會中密放神通，光明照曜，十方剎土及此三千大千世界，皆作金色。天宮、龍宮、諸尊神宮，皆悉震動；江河、大海、鐵圍山、須彌山、土山、黑山，亦皆大動。日、月、珠、火、星宿之光，皆悉不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音菩薩，於大會中密放神通，光明照曜，十方剎土及此三千大千世界，皆作金色。天宮、龍宮、諸尊神宮，皆悉震動；江河、大海、鐵圍山、須彌山、土山、黑山，亦皆大動。日、月、珠、火、星宿之光，皆悉不現。

於是總持王菩薩，見此希有之相，怪未曾有。即從座起，叉手合掌，以偈問佛，如此神通之相，是誰所放？以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是總持王菩薩，見此希有之相，怪未曾有。即從座起，叉手合掌，以偈問佛，如此神通之相，是誰所放？以偈問曰：

「誰於今日成正覺？ 普放如是大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誰於今日成正覺？ 普放如是大光明，

十方剎土皆金色， 三千世界亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎土皆金色， 三千世界亦復然。

誰於今日得自在？ 演放希有大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日得自在？ 演放希有大神力，

無邊佛國皆震動， 龍神宮殿悉不安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊佛國皆震動， 龍神宮殿悉不安。

今此大眾咸有疑， 不測因緣是誰力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大眾咸有疑， 不測因緣是誰力？

為佛菩薩大聲聞？ 為梵魔天諸釋等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛菩薩大聲聞？ 為梵魔天諸釋等？

唯願世尊大慈悲， 說此神通所由以！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊大慈悲， 說此神通所由以！」

佛告總持王菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告總持王菩薩言：

「善男子！汝等當知，今此會中，有一菩薩摩訶薩，名曰『觀世音自在』。從無量劫來，成就大慈大悲，善能修習無量陀羅尼門，為欲安樂諸眾生故，密放如是大神通力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝等當知，今此會中，有一菩薩摩訶薩，名曰『觀世音自在』。從無量劫來，成就大慈大悲，善能修習無量陀羅尼門，為欲安樂諸眾生故，密放如是大神通力。」

佛說是語已。爾時，觀世音菩薩，從座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：「世尊！我有大悲心陀羅尼呪，今當欲說。為諸眾生得安樂故，除一切病故，得壽命故，得富饒故，滅除一切惡業、重罪故，離障難故，增長一切白法諸功德故，成就一切諸善根故，遠離一切諸怖畏故，速能滿足一切諸希求故。惟願世尊，慈哀聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語已。爾時，觀世音菩薩，從座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：「世尊！我有大悲心陀羅尼呪，今當欲說。為諸眾生得安樂故，除一切病故，得壽命故，得富饒故，滅除一切惡業、重罪故，離障難故，增長一切白法諸功德故，成就一切諸善根故，遠離一切諸怖畏故，速能滿足一切諸希求故。惟願世尊，慈哀聽許！」

佛言：「善男子！汝大慈悲，安樂眾生。欲說神呪，今正是時，宜應速說。如來隨喜，諸佛亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝大慈悲，安樂眾生。欲說神呪，今正是時，宜應速說。如來隨喜，諸佛亦然。」

觀世音菩薩重白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩重白佛言：

「世尊！我念過去無量億劫，有佛出世，名曰『千光王靜住如來』。彼佛世尊憐念我故，及為一切諸眾生故，說此『廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼』。以金色手摩我頂上作如是言：『善男子！汝當持此心呪，普為未來惡世一切眾生，作大利樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我念過去無量億劫，有佛出世，名曰『千光王靜住如來』。彼佛世尊憐念我故，及為一切諸眾生故，說此『廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼』。以金色手摩我頂上作如是言：『善男子！汝當持此心呪，普為未來惡世一切眾生，作大利樂。』

「我於是時，始住初地，一聞此呪故，超第八地。我時心歡喜故，即發誓言：『若我當來，堪能利益、安樂一切眾生者，令我即時，身生千手、千眼具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於是時，始住初地，一聞此呪故，超第八地。我時心歡喜故，即發誓言：『若我當來，堪能利益、安樂一切眾生者，令我即時，身生千手、千眼具足。』

「發是願已，應時身上，千手千眼，悉皆具足；十方大地，六種震動；十方千佛，悉放光明，照觸我身，及照十方，無邊世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發是願已，應時身上，千手千眼，悉皆具足；十方大地，六種震動；十方千佛，悉放光明，照觸我身，及照十方，無邊世界。

「從是已後，復於無量佛所、無量會中，重更得聞，親承受持，是陀羅尼。復生歡喜，踊躍無量，便得超越無數億劫微細生死。從是已來，常所誦持，未曾廢忘，由持此呪故，所生之處，恒在佛前，蓮華化生，不受胎藏之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從是已後，復於無量佛所、無量會中，重更得聞，親承受持，是陀羅尼。復生歡喜，踊躍無量，便得超越無數億劫微細生死。從是已來，常所誦持，未曾廢忘，由持此呪故，所生之處，恒在佛前，蓮華化生，不受胎藏之身。

「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女，欲誦持者，於諸眾生，起慈悲心，先當從我，發如是願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女，欲誦持者，於諸眾生，起慈悲心，先當從我，發如是願：

「『南無大悲觀世音！ 願我速知一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無大悲觀世音！ 願我速知一切法。

南無大悲觀世音！ 願我早得智慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我早得智慧眼。

南無大悲觀世音！ 願我速度一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我速度一切眾。

南無大悲觀世音！ 願我早得善方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我早得善方便。

南無大悲觀世音！ 願我速乘般若船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我速乘般若船。

南無大悲觀世音！ 願我早得越苦海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我早得越苦海。

南無大悲觀世音！ 願我速得戒定道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我速得戒定道。

南無大悲觀世音！ 願我早登涅槃山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我早登涅槃山。

南無大悲觀世音！ 願我速會無為舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我速會無為舍。

南無大悲觀世音！ 願我早同法性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大悲觀世音！ 願我早同法性身。

「『我若向刀山， 刀山自摧折。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我若向刀山， 刀山自摧折。

我若向火湯， 火湯自消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向火湯， 火湯自消滅。

我若向地獄， 地獄自枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向地獄， 地獄自枯竭。

我若向餓鬼， 餓鬼自飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向餓鬼， 餓鬼自飽滿。

我若向修羅， 惡心自調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向修羅， 惡心自調伏。

我若向畜生， 自得大智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若向畜生， 自得大智慧。』

「發是願已，至心稱念，我之名字，亦應專念，我本師阿彌陀如來，然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍，除滅身中，百千萬億劫生死重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發是願已，至心稱念，我之名字，亦應專念，我本師阿彌陀如來，然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍，除滅身中，百千萬億劫生死重罪。」

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！若諸人天，誦持大悲章句者，臨命終時，十方諸佛，皆來授手。欲生何等佛土，隨願皆得往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復白佛言：「世尊！若諸人天，誦持大悲章句者，臨命終時，十方諸佛，皆來授手。欲生何等佛土，隨願皆得往生。」

復白佛言：「世尊！若諸眾生，誦持大悲神呪，墮三惡道者，我誓不成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復白佛言：「世尊！若諸眾生，誦持大悲神呪，墮三惡道者，我誓不成正覺。

「誦持大悲神呪者，若不生諸佛國者，我誓不成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦持大悲神呪者，若不生諸佛國者，我誓不成正覺。

「誦持大悲神呪者，若不得無量三昧辯才者，我誓不成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦持大悲神呪者，若不得無量三昧辯才者，我誓不成正覺。

「誦持大悲神呪者，於現在生中一切所求，若不果遂者，不得為大悲心陀羅尼也。唯除不善，除不至誠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦持大悲神呪者，於現在生中一切所求，若不果遂者，不得為大悲心陀羅尼也。唯除不善，除不至誠。

「若諸女人，厭賤女身，欲成男子身，誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者，我誓不成正覺。生少疑心者，必不果遂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸女人，厭賤女身，欲成男子身，誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者，我誓不成正覺。生少疑心者，必不果遂也。

「若諸眾生，侵損常住飲食、財物，千佛出世，不通懺悔，縱懺亦不除滅。今誦大悲神呪，即得除滅。若侵損食用，常住飲食、財物，要對十方師懺謝，然始除滅。今誦大悲陀羅尼時，十方師即來，為作證明，一切罪障，悉皆消滅。一切十惡、五逆、謗人、謗法、破齋、破戒、破塔、壞寺、偷僧祇物、污淨梵行，如是等一切惡業、重罪，悉皆滅盡。唯除一事，於呪生疑者，乃至小罪輕業，亦不得滅，何況重罪？雖不即滅重罪，猶能遠作菩提之因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生，侵損常住飲食、財物，千佛出世，不通懺悔，縱懺亦不除滅。今誦大悲神呪，即得除滅。若侵損食用，常住飲食、財物，要對十方師懺謝，然始除滅。今誦大悲陀羅尼時，十方師即來，為作證明，一切罪障，悉皆消滅。一切十惡、五逆、謗人、謗法、破齋、破戒、破塔、壞寺、偷僧祇物、污淨梵行，如是等一切惡業、重罪，悉皆滅盡。唯除一事，於呪生疑者，乃至小罪輕業，亦不得滅，何況重罪？雖不即滅重罪，猶能遠作菩提之因。」

復白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復白佛言：

「世尊！若諸人天，誦持大悲心呪者，得十五種善生，不受十五種惡死也。其惡死者：一者，不令其飢餓困苦死。二者，不為枷禁杖楚死。三者，不為怨家讐對死。四者，不為軍陣相殺死。五者，不為犲狼惡獸殘害死。六者，不為毒蛇蚖蠍所中死。七者，不為水火焚漂死。八者，不為毒藥所中死。九者，不為蠱毒害死。十者，不為狂亂失念死。十一者，不為山樹崖岸墜落死。十二者，不為惡人厭魅死。十三者，不為邪神惡鬼得便死。十四者，不為惡病纏身死。十五者，不為非分自害死。誦持大悲神呪者，不被如是十五種惡死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸人天，誦持大悲心呪者，得十五種善生，不受十五種惡死也。其惡死者：一者，不令其飢餓困苦死。二者，不為枷禁杖楚死。三者，不為怨家讐對死。四者，不為軍陣相殺死。五者，不為犲狼惡獸殘害死。六者，不為毒蛇蚖蠍所中死。七者，不為水火焚漂死。八者，不為毒藥所中死。九者，不為蠱毒害死。十者，不為狂亂失念死。十一者，不為山樹崖岸墜落死。十二者，不為惡人厭魅死。十三者，不為邪神惡鬼得便死。十四者，不為惡病纏身死。十五者，不為非分自害死。誦持大悲神呪者，不被如是十五種惡死也。

「得十五種善生者：一者，所生之處，常逢善王。二者，常生善國。三者，常值好時。四者，常逢善友。五者，身根常得具足。六者，道心純熟。七者，不犯禁戒。八者，所有眷屬，恩義和順。九者，資具財食，常得豐足。十者，恒得他人，恭敬扶接。十一者，所有財寶，無他劫奪。十二者，意欲所求，皆悉稱遂。十三者，龍天善神，恒常擁衛。十四者，所生之處，見佛聞法。十五者，所聞正法，悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等十五種善生也。一切天、人應常誦持，勿生懈怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得十五種善生者：一者，所生之處，常逢善王。二者，常生善國。三者，常值好時。四者，常逢善友。五者，身根常得具足。六者，道心純熟。七者，不犯禁戒。八者，所有眷屬，恩義和順。九者，資具財食，常得豐足。十者，恒得他人，恭敬扶接。十一者，所有財寶，無他劫奪。十二者，意欲所求，皆悉稱遂。十三者，龍天善神，恒常擁衛。十四者，所生之處，見佛聞法。十五者，所聞正法，悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等十五種善生也。一切天、人應常誦持，勿生懈怠。」

觀世音菩薩說是語已，於眾會前，合掌正住，於諸眾生，起大悲心，開顏含笑，即說如是「廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼」曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說是語已，於眾會前，合掌正住，於諸眾生，起大悲心，開顏含笑，即說如是「廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼」曰：

「南無喝囉怛那哆囉夜㖿(一) 南無阿唎㖿(二) 婆盧羯帝爍鉢囉㖿(三) 菩提薩跢婆㖿(四) 摩訶薩跢婆㖿(五) 摩訶迦盧尼迦㖿(六) 唵(上聲)(七) 薩皤囉罰曳(八) 數怛那怛寫(九) 南無悉吉利埵伊蒙阿唎㖿(十) 婆盧吉帝室佛囉㘄馱婆(十一) 南無那囉謹墀(十二) 醯唎摩訶皤哆沙咩(羊鳴音)(十三) 薩婆阿他豆輸朋(十四) 阿逝孕(十五) 薩婆薩哆那摩婆伽(十六) 摩罰特豆(十七) 怛姪他(十八) 唵阿婆盧醯(十九) 盧迦帝(二十) 迦羅帝(二十一) 夷醯唎(二十二) 摩訶菩提薩埵(二十三) 薩婆薩婆(二十四) 摩羅摩羅(二十五) 摩醯摩醯唎馱孕(二十六) 俱盧俱盧羯懞(二十七) 度盧度盧罰闍耶帝(二十八) 摩訶罰闍耶帝(二十九) 陀羅陀羅(三十) 地利尼(三十一) 室佛囉耶(三十二) 遮羅遮羅(三十三) 摩摩罰摩囉(三十四) 穆帝囇(三十五) 伊醯移醯(三十六) 室那室那(三十七) 阿囉嘇佛囉舍利(三十八) 罰沙罰嘇(三十九) 佛羅舍耶(四十) 呼嚧呼嚧摩囉(四十一) 呼嚧呼嚧醯利(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 悉利悉利(四十四) 蘇嚧蘇嚧(四十五) 菩提夜菩提夜(四十六) 菩馱夜菩馱夜(四十七) 彌帝利夜(四十八) 那囉謹墀(四十九) 地唎瑟尼那(五十) 波夜摩那(五十一) 娑婆訶(五十二) 悉陀夜(五十三) 娑婆訶(五十四) 摩訶悉陀夜(五十五) 娑婆訶(五十六) 悉陀喻藝(五十七) 室皤囉耶(五十八) 娑婆訶(五十九) 那囉謹墀(六十) 娑婆訶(六十一) 摩囉那囉(六十二) 娑婆訶(六十三) 悉囉僧阿穆佉耶(六十四) 娑婆訶(六十五) 娑婆摩訶阿悉陀夜(六十六) 娑婆訶(六十七) 者吉囉阿悉陀夜(六十八) 娑婆訶(六十九) 波陀摩羯悉哆夜(七十) 娑婆訶(七十一) 那囉謹墀皤伽囉㖿(七十二) 娑婆訶(七十三) 摩婆利勝羯囉夜(七十四) 娑婆訶(七十五) 南無喝囉怛那哆囉夜耶(七十六) 南無阿唎㖿(七十七) 婆嚧吉帝(七十八) 爍皤囉夜(七十九) 娑婆訶(八十) 唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶(八十一) 娑婆訶(八十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無喝囉怛那哆囉夜㖿(一) 南無阿唎㖿(二) 婆盧羯帝爍鉢囉㖿(三) 菩提薩跢婆㖿(四) 摩訶薩跢婆㖿(五) 摩訶迦盧尼迦㖿(六) 唵(上聲)(七) 薩皤囉罰曳(八) 數怛那怛寫(九) 南無悉吉利埵伊蒙阿唎㖿(十) 婆盧吉帝室佛囉㘄馱婆(十一) 南無那囉謹墀(十二) 醯唎摩訶皤哆沙咩(羊鳴音)(十三) 薩婆阿他豆輸朋(十四) 阿逝孕(十五) 薩婆薩哆那摩婆伽(十六) 摩罰特豆(十七) 怛姪他(十八) 唵阿婆盧醯(十九) 盧迦帝(二十) 迦羅帝(二十一) 夷醯唎(二十二) 摩訶菩提薩埵(二十三) 薩婆薩婆(二十四) 摩羅摩羅(二十五) 摩醯摩醯唎馱孕(二十六) 俱盧俱盧羯懞(二十七) 度盧度盧罰闍耶帝(二十八) 摩訶罰闍耶帝(二十九) 陀羅陀羅(三十) 地利尼(三十一) 室佛囉耶(三十二) 遮羅遮羅(三十三) 摩摩罰摩囉(三十四) 穆帝囇(三十五) 伊醯移醯(三十六) 室那室那(三十七) 阿囉嘇佛囉舍利(三十八) 罰沙罰嘇(三十九) 佛羅舍耶(四十) 呼嚧呼嚧摩囉(四十一) 呼嚧呼嚧醯利(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 悉利悉利(四十四) 蘇嚧蘇嚧(四十五) 菩提夜菩提夜(四十六) 菩馱夜菩馱夜(四十七) 彌帝利夜(四十八) 那囉謹墀(四十九) 地唎瑟尼那(五十) 波夜摩那(五十一) 娑婆訶(五十二) 悉陀夜(五十三) 娑婆訶(五十四) 摩訶悉陀夜(五十五) 娑婆訶(五十六) 悉陀喻藝(五十七) 室皤囉耶(五十八) 娑婆訶(五十九) 那囉謹墀(六十) 娑婆訶(六十一) 摩囉那囉(六十二) 娑婆訶(六十三) 悉囉僧阿穆佉耶(六十四) 娑婆訶(六十五) 娑婆摩訶阿悉陀夜(六十六) 娑婆訶(六十七) 者吉囉阿悉陀夜(六十八) 娑婆訶(六十九) 波陀摩羯悉哆夜(七十) 娑婆訶(七十一) 那囉謹墀皤伽囉㖿(七十二) 娑婆訶(七十三) 摩婆利勝羯囉夜(七十四) 娑婆訶(七十五) 南無喝囉怛那哆囉夜耶(七十六) 南無阿唎㖿(七十七) 婆嚧吉帝(七十八) 爍皤囉夜(七十九) 娑婆訶(八十) 唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶(八十一) 娑婆訶(八十二)」

觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動，天雨寶華，繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖毛竪，一切眾會皆獲果證。或得須陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿羅漢果者，或得一地、二地、三地、四地、五地，乃至十地者。無量眾生發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動，天雨寶華，繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖毛竪，一切眾會皆獲果證。或得須陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿羅漢果者，或得一地、二地、三地、四地、五地，乃至十地者。無量眾生發菩提心。

爾時，大梵天王，從座而起，整理衣服，合掌恭敬，白觀世音菩薩言：「善哉！大士！我從昔來，經無量佛會，聞種種法、種種陀羅尼，未曾聞說，如此無礙大悲心、大悲陀羅尼神妙章句。唯願大士，為我說此陀羅尼形貌狀相，我等大眾，願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王，從座而起，整理衣服，合掌恭敬，白觀世音菩薩言：「善哉！大士！我從昔來，經無量佛會，聞種種法、種種陀羅尼，未曾聞說，如此無礙大悲心、大悲陀羅尼神妙章句。唯願大士，為我說此陀羅尼形貌狀相，我等大眾，願樂欲聞！」

觀世音菩薩告梵王言：「汝為方便利益一切眾生故，作如是問。汝今善聽，吾為汝等，略說少耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩告梵王言：「汝為方便利益一切眾生故，作如是問。汝今善聽，吾為汝等，略說少耳！」

觀世音菩薩言：「大慈悲心是，平等心是，無為心是，無染著心是，空觀心是，恭敬心是，卑下心是，無雜亂心，無見取心是，無上菩提心是。當知如是等心，即是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩言：「大慈悲心是，平等心是，無為心是，無染著心是，空觀心是，恭敬心是，卑下心是，無雜亂心，無見取心是，無上菩提心是。當知如是等心，即是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。」

大梵王言：「我等大眾，今始識此陀羅尼相貌。從今受持，不敢忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵王言：「我等大眾，今始識此陀羅尼相貌。從今受持，不敢忘失。」

觀世音言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音言：

「若善男子、善女人，誦持此神呪者，發廣大菩提心，誓度一切眾生。身持齋戒，於諸眾生，起平等心。常誦此呪，莫令斷絕。住於淨室，澡浴清淨，著淨衣服。懸旛、然燈、香華、百味飲食，以用供養。制心一處，更莫異緣，如法誦持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，誦持此神呪者，發廣大菩提心，誓度一切眾生。身持齋戒，於諸眾生，起平等心。常誦此呪，莫令斷絕。住於淨室，澡浴清淨，著淨衣服。懸旛、然燈、香華、百味飲食，以用供養。制心一處，更莫異緣，如法誦持。

「是時當有，日光菩薩、月光菩薩與無量神仙，來為作證，益其効驗。我時當以千眼照見，千手護持。從是以往，所有世間經書，悉能受持；一切外道法術、韋陀典籍，亦能通達。誦持此神呪者，世間八萬四千種病，悉皆治之，無不差者。亦能使令一切鬼神，降諸天魔，制諸外道。若在山野，誦經坐禪，有諸山精、雜魅、魍魎、鬼神，橫相惱亂，心不安定者，誦此呪一遍，是諸鬼神，悉皆被縛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時當有，日光菩薩、月光菩薩與無量神仙，來為作證，益其効驗。我時當以千眼照見，千手護持。從是以往，所有世間經書，悉能受持；一切外道法術、韋陀典籍，亦能通達。誦持此神呪者，世間八萬四千種病，悉皆治之，無不差者。亦能使令一切鬼神，降諸天魔，制諸外道。若在山野，誦經坐禪，有諸山精、雜魅、魍魎、鬼神，橫相惱亂，心不安定者，誦此呪一遍，是諸鬼神，悉皆被縛也。

「若能如法誦持，於諸眾生，起慈悲心者，我時當勅一切善神、龍王、金剛密迹，常隨衛護，不離其側，如護眼睛，如護己命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如法誦持，於諸眾生，起慈悲心者，我時當勅一切善神、龍王、金剛密迹，常隨衛護，不離其側，如護眼睛，如護己命。」

說偈勅曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說偈勅曰：

「我遣密跡金剛士， 烏芻君荼鴦俱尸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我遣密跡金剛士， 烏芻君荼鴦俱尸，

八部力士賞迦羅， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八部力士賞迦羅， 常當擁護受持者。

我遣摩醯那羅延， 金剛羅陀迦毘羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣摩醯那羅延， 金剛羅陀迦毘羅，

常當擁護受持者。 我遣婆馺娑樓羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣婆馺娑樓羅，

滿善車鉢真陀羅， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿善車鉢真陀羅， 常當擁護受持者。

我遣薩遮摩和羅， 鳩闌單吒半祇羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣薩遮摩和羅， 鳩闌單吒半祇羅，

常當擁護受持者。 我遣畢婆伽羅王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣畢婆伽羅王，

應德毘多薩和羅， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應德毘多薩和羅， 常當擁護受持者。

我遣梵摩三鉢羅， 五部淨居炎摩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣梵摩三鉢羅， 五部淨居炎摩羅，

常當擁護受持者。 我遣釋王三十三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣釋王三十三，

大辯功德婆怛那， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辯功德婆怛那， 常當擁護受持者。

我遣提頭賴吒王， 神母女等大力眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣提頭賴吒王， 神母女等大力眾，

常當擁護受持者。 我遣毘樓勒叉王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣毘樓勒叉王，

毘樓博叉毘沙門， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘樓博叉毘沙門， 常當擁護受持者。

我遣金色孔雀王， 二十八部大仙眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣金色孔雀王， 二十八部大仙眾，

常當擁護受持者。 我遣摩尼跋陀羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣摩尼跋陀羅，

散支大將弗羅婆， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散支大將弗羅婆， 常當擁護受持者。

我遣難陀跋難陀， 婆伽羅龍伊鉢羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣難陀跋難陀， 婆伽羅龍伊鉢羅，

常當擁護受持者。 我遣脩羅乾闥婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。 我遣脩羅乾闥婆，

迦樓緊那摩睺羅， 常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓緊那摩睺羅， 常當擁護受持者。

我遣水火雷電神， 鳩槃荼王毘舍闍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遣水火雷電神， 鳩槃荼王毘舍闍，

常當擁護受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護受持者。

「是諸善神及神龍王、神母女等，各有五百眷屬，大力夜叉，常隨擁護，誦持大悲神呪者。其人若在空山、曠野，獨宿孤眠，是諸善神，番代宿衛，辟除災障。若在深山，迷失道路，誦此呪故，善神龍王，化作善人，示其正道。若在山林、曠野，乏少水火，龍王護故，化出水火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸善神及神龍王、神母女等，各有五百眷屬，大力夜叉，常隨擁護，誦持大悲神呪者。其人若在空山、曠野，獨宿孤眠，是諸善神，番代宿衛，辟除災障。若在深山，迷失道路，誦此呪故，善神龍王，化作善人，示其正道。若在山林、曠野，乏少水火，龍王護故，化出水火。」

觀世音菩薩復為誦持者，說消除災禍，清涼之偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復為誦持者，說消除災禍，清涼之偈：

「若行曠野山澤中， 逢值虎狼諸惡獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行曠野山澤中， 逢值虎狼諸惡獸，

蛇蚖精魅魍魎鬼， 聞誦此呪莫能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇蚖精魅魍魎鬼， 聞誦此呪莫能害。

若行江湖滄海間， 毒龍蛟龍摩竭獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行江湖滄海間， 毒龍蛟龍摩竭獸，

夜叉羅剎魚黿鼈， 聞誦此呪自藏隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉羅剎魚黿鼈， 聞誦此呪自藏隱。

若逢軍陣賊圍繞， 或被惡人奪財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若逢軍陣賊圍繞， 或被惡人奪財寶，

至誠稱誦大悲呪， 彼起慈心復道歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠稱誦大悲呪， 彼起慈心復道歸。

若為王官收錄身， 囹圄禁閉杻枷鎖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為王官收錄身， 囹圄禁閉杻枷鎖，

至誠稱誦大悲呪， 官自開恩釋放還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠稱誦大悲呪， 官自開恩釋放還。

若入野道蠱毒家， 飲食有藥欲相害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入野道蠱毒家， 飲食有藥欲相害，

至誠稱誦大悲呪， 毒藥變成甘露漿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠稱誦大悲呪， 毒藥變成甘露漿。

女人臨難生產時， 邪魔遮障苦難忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人臨難生產時， 邪魔遮障苦難忍，

至誠稱誦大悲呪， 鬼神退散安樂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠稱誦大悲呪， 鬼神退散安樂生。

惡龍疫鬼行毒氣， 熱病侵陵命欲終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡龍疫鬼行毒氣， 熱病侵陵命欲終，

至心稱誦大悲呪， 疫病消除壽命長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心稱誦大悲呪， 疫病消除壽命長。

龍鬼流行諸毒腫， 癰瘡膿血痛叵堪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍鬼流行諸毒腫， 癰瘡膿血痛叵堪，

至心稱誦大悲呪， 三唾毒腫隨口消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心稱誦大悲呪， 三唾毒腫隨口消。

眾生濁惡起不善， 厭魅呪詛結怨讐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生濁惡起不善， 厭魅呪詛結怨讐，

至心稱誦大悲呪， 厭魅還著於本人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心稱誦大悲呪， 厭魅還著於本人。

惡生濁亂法滅時， 婬欲火盛心迷倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡生濁亂法滅時， 婬欲火盛心迷倒，

棄背妻婿外貪染， 晝夜邪思無暫停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄背妻婿外貪染， 晝夜邪思無暫停，

若能稱誦大悲呪， 婬欲火滅邪心除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能稱誦大悲呪， 婬欲火滅邪心除。

我若廣讚呪功力， 一劫稱揚無盡期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若廣讚呪功力， 一劫稱揚無盡期。」

爾時，觀世音菩薩，告梵天言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩，告梵天言：

「誦此呪五遍，取五色線作索，呪二十一遍，結作二十一結，繫項。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪五遍，取五色線作索，呪二十一遍，結作二十一結，繫項。

「此陀羅尼，是過去九十九億恒河沙諸佛所說。彼等諸佛，為諸行人，修行六度，未滿足者，速令滿足故；未發菩提心者，速令發心故。若聲聞人，未證果者，速令證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，是過去九十九億恒河沙諸佛所說。彼等諸佛，為諸行人，修行六度，未滿足者，速令滿足故；未發菩提心者，速令發心故。若聲聞人，未證果者，速令證故。

「若三千大千世界內，諸神仙人，未發無上菩提心者，令速發心故。若諸眾生，未得大乘信根者，以此陀羅尼威神力故，令其大乘種子，法芽增長。以我方便慈悲力故，令其所須，皆得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三千大千世界內，諸神仙人，未發無上菩提心者，令速發心故。若諸眾生，未得大乘信根者，以此陀羅尼威神力故，令其大乘種子，法芽增長。以我方便慈悲力故，令其所須，皆得成辦。

「若三千大千世界，幽隱闇處，三塗眾生，聞我此呪，皆得離苦。有諸菩薩，未階初住者，速令得故，乃至令得十住地故。又令得到佛地故，自然成就三十二相、八十隨形好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三千大千世界，幽隱闇處，三塗眾生，聞我此呪，皆得離苦。有諸菩薩，未階初住者，速令得故，乃至令得十住地故。又令得到佛地故，自然成就三十二相、八十隨形好。

「若聲聞人，聞此陀羅尼，一經耳者，修行、書寫此陀羅尼者，以質直心，如法而住者，四沙門果，不求自得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聲聞人，聞此陀羅尼，一經耳者，修行、書寫此陀羅尼者，以質直心，如法而住者，四沙門果，不求自得。

「若三千大千世界內，山河、石壁、四大海水，能令涌沸；須彌山及鐵圍山，能令搖動；又令碎如微塵，其中眾生，悉令發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三千大千世界內，山河、石壁、四大海水，能令涌沸；須彌山及鐵圍山，能令搖動；又令碎如微塵，其中眾生，悉令發無上菩提心。

「若諸眾生，現世求願者，於三七日，淨持齋戒，誦此陀羅尼，必果所願。從生死際，至生死際，一切惡業，並皆滅盡。三千大千世界內，一切諸佛、菩薩、梵釋四天王、神仙、龍王，悉皆證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生，現世求願者，於三七日，淨持齋戒，誦此陀羅尼，必果所願。從生死際，至生死際，一切惡業，並皆滅盡。三千大千世界內，一切諸佛、菩薩、梵釋四天王、神仙、龍王，悉皆證知。

「若諸人天，誦持此陀羅尼者，其人若在江河大海中沐浴，其中眾生，得此人浴身之水，霑著其身，一切惡業、重罪，悉皆消滅，即得轉生他方淨土，蓮華化生，不受胎身、濕卵之身，何況受持讀誦者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸人天，誦持此陀羅尼者，其人若在江河大海中沐浴，其中眾生，得此人浴身之水，霑著其身，一切惡業、重罪，悉皆消滅，即得轉生他方淨土，蓮華化生，不受胎身、濕卵之身，何況受持讀誦者？

「若誦持者，行於道路，大風時來，吹此人身、毛髮、衣服，餘風下過，諸類眾生，得其人飃身風，吹著身者，一切重罪、惡業，並皆滅盡，更不受三惡道報，常生佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦持者，行於道路，大風時來，吹此人身、毛髮、衣服，餘風下過，諸類眾生，得其人飃身風，吹著身者，一切重罪、惡業，並皆滅盡，更不受三惡道報，常生佛前。

「當知受持者，福德果報，不可思議。誦持此陀羅尼者，口中所出言音，若善、若惡，一切天魔、外道、天龍、鬼神聞者，皆是清淨法音，皆於其人起恭敬心，尊重如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知受持者，福德果報，不可思議。誦持此陀羅尼者，口中所出言音，若善、若惡，一切天魔、外道、天龍、鬼神聞者，皆是清淨法音，皆於其人起恭敬心，尊重如佛。

「誦持此陀羅尼者，當知其人，即是佛身藏，九十九億恒河沙諸佛所愛惜故。當知其人，即是光明藏，一切如來光明照故。當知其人，是慈悲藏，恒以陀羅尼救眾生故。當知其人，是妙法藏，普攝一切諸陀羅尼門故。當知其人，是禪定藏，百千三昧常現前故。當知其人，是虛空藏，常以空慧觀眾生故。當知其人，是無畏藏，龍天善神常護持故。當知其人，是妙語藏，口中陀羅尼音無斷絕故。當知其人，是常住藏，三災惡劫不能壞故。當知其人，是解脫藏，天魔外道不能稽留故。當知其人，是藥王藏，常以陀羅尼療眾生病故。當知其人，是神通藏，遊諸佛國得自在故。其人功德讚不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦持此陀羅尼者，當知其人，即是佛身藏，九十九億恒河沙諸佛所愛惜故。當知其人，即是光明藏，一切如來光明照故。當知其人，是慈悲藏，恒以陀羅尼救眾生故。當知其人，是妙法藏，普攝一切諸陀羅尼門故。當知其人，是禪定藏，百千三昧常現前故。當知其人，是虛空藏，常以空慧觀眾生故。當知其人，是無畏藏，龍天善神常護持故。當知其人，是妙語藏，口中陀羅尼音無斷絕故。當知其人，是常住藏，三災惡劫不能壞故。當知其人，是解脫藏，天魔外道不能稽留故。當知其人，是藥王藏，常以陀羅尼療眾生病故。當知其人，是神通藏，遊諸佛國得自在故。其人功德讚不可盡。

「善男子！若復有人，厭世間苦，求長生樂者，在閑淨處，清淨結界。呪衣著。若水、若食、若香、若藥，皆呪一百八遍，服，必得長命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若復有人，厭世間苦，求長生樂者，在閑淨處，清淨結界。呪衣著。若水、若食、若香、若藥，皆呪一百八遍，服，必得長命。

「若能如法結界，依法受持，一切成就。其結界法者，取刀，呪二十一遍，劃地為界。或取淨水，呪二十一遍，散著四方為界。或取白芥子，呪二十一遍，擲著四方為界。或以想到處為界，或取淨灰，呪二十一遍為界。或呪五色線二十一遍，圍繞四邊為界。皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如法結界，依法受持，一切成就。其結界法者，取刀，呪二十一遍，劃地為界。或取淨水，呪二十一遍，散著四方為界。或取白芥子，呪二十一遍，擲著四方為界。或以想到處為界，或取淨灰，呪二十一遍為界。或呪五色線二十一遍，圍繞四邊為界。皆得。

「若能如法受持，自然剋果。若聞此陀羅尼名字者，尚滅無量劫生死重罪，何況誦持者？若得此神呪誦者，當知其人，已曾供養無量諸佛，廣種善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能如法受持，自然剋果。若聞此陀羅尼名字者，尚滅無量劫生死重罪，何況誦持者？若得此神呪誦者，當知其人，已曾供養無量諸佛，廣種善根。

「若能為諸眾生，拔其苦難，如法誦持者，當知其人，即是具大悲者。成佛不久，所見眾生，皆悉為誦，令彼耳聞，與作菩提因，是人功德，無量無邊，讚不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能為諸眾生，拔其苦難，如法誦持者，當知其人，即是具大悲者。成佛不久，所見眾生，皆悉為誦，令彼耳聞，與作菩提因，是人功德，無量無邊，讚不可盡。

「若能精誠用心，身持齋戒，為一切眾生，懺悔先業之罪，亦自懺謝，無量劫來，種種惡業，口中馺馺，誦此陀羅尼，聲聲不絕者，四沙門果，此生即證。其利根有慧，觀方便者，十地果位，剋獲不難，何況世間小小福報？所有求願，無不果遂者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能精誠用心，身持齋戒，為一切眾生，懺悔先業之罪，亦自懺謝，無量劫來，種種惡業，口中馺馺，誦此陀羅尼，聲聲不絕者，四沙門果，此生即證。其利根有慧，觀方便者，十地果位，剋獲不難，何況世間小小福報？所有求願，無不果遂者也。

「若欲使鬼者，取野髑髏淨洗，於千眼像前設壇場，以種種香華、飲食祭之，日日如是，七日必來現身，隨人使令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲使鬼者，取野髑髏淨洗，於千眼像前設壇場，以種種香華、飲食祭之，日日如是，七日必來現身，隨人使令。

「若欲使四天王者，呪檀香燒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲使四天王者，呪檀香燒之。

「由此菩薩大悲願力深重故，亦為此陀羅尼威神廣大故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此菩薩大悲願力深重故，亦為此陀羅尼威神廣大故。」

佛告阿難： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：

「若有國土，災難起時，是土國王，若以正法治國，寬縱人物，不枉眾生，赦諸有過，七日七夜，身心精進，誦持如是大悲心陀羅尼神呪，令彼國土，一切災難，悉皆除滅，五穀豐登，萬姓安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有國土，災難起時，是土國王，若以正法治國，寬縱人物，不枉眾生，赦諸有過，七日七夜，身心精進，誦持如是大悲心陀羅尼神呪，令彼國土，一切災難，悉皆除滅，五穀豐登，萬姓安樂。

「又若為於他國怨敵，數來侵擾，百姓不安，大臣謀叛，疫氣流行，水旱不調，日月失度。如是種種災難起時，當造千眼大悲心像，面向西方，以種種香華、幢旛、寶蓋、或百味飲食，至心供養。其王又能七日七夜，身心精進，誦持如是陀羅尼神妙章句。外國怨敵，即自降伏，各還政治，不相擾惱，國土通同，慈心相向。王子百官，皆行忠赤，妃后婇女，孝敬向王。諸龍鬼神，擁護其國。雨澤順時，果實豐饒，人民歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若為於他國怨敵，數來侵擾，百姓不安，大臣謀叛，疫氣流行，水旱不調，日月失度。如是種種災難起時，當造千眼大悲心像，面向西方，以種種香華、幢旛、寶蓋、或百味飲食，至心供養。其王又能七日七夜，身心精進，誦持如是陀羅尼神妙章句。外國怨敵，即自降伏，各還政治，不相擾惱，國土通同，慈心相向。王子百官，皆行忠赤，妃后婇女，孝敬向王。諸龍鬼神，擁護其國。雨澤順時，果實豐饒，人民歡樂。

「又若家內，遇大惡病，百怪競起，鬼神邪魔，耗亂其家，惡人橫造口舌以相謀害，室家大小內外不和者，當向千眼大悲像前，設其壇場，至心念觀世音菩薩。誦此陀羅尼，滿其千遍，如上惡事，悉皆消滅，永得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若家內，遇大惡病，百怪競起，鬼神邪魔，耗亂其家，惡人橫造口舌以相謀害，室家大小內外不和者，當向千眼大悲像前，設其壇場，至心念觀世音菩薩。誦此陀羅尼，滿其千遍，如上惡事，悉皆消滅，永得安隱。」

阿難白佛言：「世尊！此呪名何？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！此呪名何？云何受持？」

佛告阿難：「如是神呪有種種名。一名：廣大圓滿。一名：無礙大悲。一名：救苦陀羅尼。一名：延壽陀羅尼。一名：滅惡趣陀羅尼。一名：破惡業障陀羅尼。一名：滿願陀羅尼。一名：隨心自在陀羅尼。一名：速超上地陀羅尼。如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是神呪有種種名。一名：廣大圓滿。一名：無礙大悲。一名：救苦陀羅尼。一名：延壽陀羅尼。一名：滅惡趣陀羅尼。一名：破惡業障陀羅尼。一名：滿願陀羅尼。一名：隨心自在陀羅尼。一名：速超上地陀羅尼。如是受持。」

阿難白佛言：「世尊！此菩薩摩訶薩，名字何等？善能宣說如是陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！此菩薩摩訶薩，名字何等？善能宣說如是陀羅尼。」

佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：

「此菩薩名『觀世音自在』，亦名『撚索』，亦名『千光眼』。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩名『觀世音自在』，亦名『撚索』，亦名『千光眼』。

「善男子！此觀世音菩薩，不可思議威神之力，已於過去無量劫中，已作佛竟，號『正法明如來』。大悲願力，為欲發起一切菩薩，安樂成熟諸眾生故，現作菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此觀世音菩薩，不可思議威神之力，已於過去無量劫中，已作佛竟，號『正法明如來』。大悲願力，為欲發起一切菩薩，安樂成熟諸眾生故，現作菩薩。

「汝等大眾、諸菩薩摩訶薩、梵、釋、龍、神，皆應恭敬，莫生輕慢。一切人天，常須供養。專稱名號，得無量福，滅無量罪，命終往生阿彌陀佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等大眾、諸菩薩摩訶薩、梵、釋、龍、神，皆應恭敬，莫生輕慢。一切人天，常須供養。專稱名號，得無量福，滅無量罪，命終往生阿彌陀佛國。」

佛告阿難： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：

「此觀世音菩薩，所說神呪，真實不虛。若欲請此菩薩來，呪拙具羅香(拙具羅香，安息香也)三七遍，燒，菩薩即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此觀世音菩薩，所說神呪，真實不虛。若欲請此菩薩來，呪拙具羅香(拙具羅香，安息香也)三七遍，燒，菩薩即來。

「若有猫兒所著者，取弭哩吒那(死猫兒頭骨也)燒作灰，和淨土泥，捻作猫兒形，於千眼像前，呪鑌鐵刀子一百八遍，段段割之，亦一百八段，遍遍一呪，一稱彼名，即永差不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有猫兒所著者，取弭哩吒那(死猫兒頭骨也)燒作灰，和淨土泥，捻作猫兒形，於千眼像前，呪鑌鐵刀子一百八遍，段段割之，亦一百八段，遍遍一呪，一稱彼名，即永差不著。

「若為蠱毒所害者，取藥劫布羅(龍腦香也)，和拙具羅香，各等分，以井華水一升和煎，取一升，於千眼像前，呪一百八遍，服，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為蠱毒所害者，取藥劫布羅(龍腦香也)，和拙具羅香，各等分，以井華水一升和煎，取一升，於千眼像前，呪一百八遍，服，即差。

「若為惡蛇蠍所螫者，取乾薑末，呪一七遍，著瘡中，立即除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為惡蛇蠍所螫者，取乾薑末，呪一七遍，著瘡中，立即除差。

「若為惡怨橫相謀害者，取淨土、或麵、或蠟，捻作本形，於千眼像前，呪鑌鐵刀一百八遍，一呪一截，一稱彼名，燒盡一百八段，彼即歡喜，終身厚重，相愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為惡怨橫相謀害者，取淨土、或麵、或蠟，捻作本形，於千眼像前，呪鑌鐵刀一百八遍，一呪一截，一稱彼名，燒盡一百八段，彼即歡喜，終身厚重，相愛敬。

「若有患眼睛壞者，若青盲眼暗者，若白暈、赤膜，無光明者，取訶梨勒果、菴摩勒果、鞞醯勒果，三種各一顆，擣破細研。當研時，唯須護淨，莫使新產婦人及猪、狗見。口中念佛，以白蜜、若人乳汁，和封眼中。著其人乳，要須男孩子母乳，女母乳不成。其藥和竟，還須千眼像前，呪一千八遍，著眼中，滿七日，在深室慎風，眼睛還生。青盲、白暈者，光奇盛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有患眼睛壞者，若青盲眼暗者，若白暈、赤膜，無光明者，取訶梨勒果、菴摩勒果、鞞醯勒果，三種各一顆，擣破細研。當研時，唯須護淨，莫使新產婦人及猪、狗見。口中念佛，以白蜜、若人乳汁，和封眼中。著其人乳，要須男孩子母乳，女母乳不成。其藥和竟，還須千眼像前，呪一千八遍，著眼中，滿七日，在深室慎風，眼睛還生。青盲、白暈者，光奇盛也。

「若患瘧病著者，取虎、豹、犲、狼皮，呪三七遍，披著身上，即差。師子皮最上。若被蛇螫，取被螫人結𦡲，呪三七遍，著瘡中，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患瘧病著者，取虎、豹、犲、狼皮，呪三七遍，披著身上，即差。師子皮最上。若被蛇螫，取被螫人結𦡲，呪三七遍，著瘡中，即差。

「若患惡瘧，入心悶絕欲死者，取桃膠一顆，大小亦如桃顆，清水一升和煎，取半升，呪七遍，頓服盡，即差。其藥莫使婦人煎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患惡瘧，入心悶絕欲死者，取桃膠一顆，大小亦如桃顆，清水一升和煎，取半升，呪七遍，頓服盡，即差。其藥莫使婦人煎。

「若患傳屍鬼氣、伏屍連病者，取拙具羅香，呪三七遍，燒熏鼻孔中。又取七丸如兔糞，呪三七遍，吞，即差。慎酒肉五辛及惡罵。若取摩那屎羅(雄黃是也)，和白芥子印成鹽，呪三七遍，於病兒床下燒，其作病兒，即魔掣迸走，不敢住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患傳屍鬼氣、伏屍連病者，取拙具羅香，呪三七遍，燒熏鼻孔中。又取七丸如兔糞，呪三七遍，吞，即差。慎酒肉五辛及惡罵。若取摩那屎羅(雄黃是也)，和白芥子印成鹽，呪三七遍，於病兒床下燒，其作病兒，即魔掣迸走，不敢住也。

「若患耳聾者，呪胡麻油，著耳中，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患耳聾者，呪胡麻油，著耳中，即差。

「若患一邊偏風，耳鼻不通、手脚不隨者，取胡麻油，煎青木香，呪三七遍，摩拭身上，永得除差。又方取純牛酥，呪三七遍，摩，亦差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患一邊偏風，耳鼻不通、手脚不隨者，取胡麻油，煎青木香，呪三七遍，摩拭身上，永得除差。又方取純牛酥，呪三七遍，摩，亦差。

「若患難產者，取胡麻油，呪三七遍，摩產婦臍中及玉門中，即易生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患難產者，取胡麻油，呪三七遍，摩產婦臍中及玉門中，即易生。

「若婦人懷妊，子死腹中，取阿波末利伽草(牛膝草也)一大兩，清水二升和煎，取一升，呪三七遍，服，即出一，無苦痛。胎衣不出者，亦服此藥，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若婦人懷妊，子死腹中，取阿波末利伽草(牛膝草也)一大兩，清水二升和煎，取一升，呪三七遍，服，即出一，無苦痛。胎衣不出者，亦服此藥，即差。

「若卒患心痛不可忍者，名『遁屍疰』，取君柱魯香(薰陸香)，乳頭成者一顆，呪三七遍，口中嚼咽，不限多少，令變吐，即差。慎五辛、酒肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若卒患心痛不可忍者，名『遁屍疰』，取君柱魯香(薰陸香)，乳頭成者一顆，呪三七遍，口中嚼咽，不限多少，令變吐，即差。慎五辛、酒肉。

「若被火燒瘡，取熱瞿摩夷(烏牛屎也)，呪三七遍，塗瘡上，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被火燒瘡，取熱瞿摩夷(烏牛屎也)，呪三七遍，塗瘡上，即差。

「若患蛔蟲齩心，取骨魯末遮(白馬尿也)半升，呪三七遍，服，即差。重者一升，蟲如綟索出來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患蛔蟲齩心，取骨魯末遮(白馬尿也)半升，呪三七遍，服，即差。重者一升，蟲如綟索出來。

「若患丁瘡者，取凌鎖葉擣取汁，呪三七遍，瀝著瘡上，即拔根出，立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患丁瘡者，取凌鎖葉擣取汁，呪三七遍，瀝著瘡上，即拔根出，立差。

「若患蠅螫眼中，骨魯怛佉(新驢屎也)濾取汁，呪三七遍，夜臥著眼中，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患蠅螫眼中，骨魯怛佉(新驢屎也)濾取汁，呪三七遍，夜臥著眼中，即差。

「若患腹中痛，和井華水，和印成鹽三七顆，呪三七遍，服半升，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患腹中痛，和井華水，和印成鹽三七顆，呪三七遍，服半升，即差。

「若患赤眼者，及眼中有努肉及有翳者，取奢奢彌葉(苟杞葉也)，擣濾取汁，呪三七遍，浸青錢一宿，更呪七遍，著眼中，即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患赤眼者，及眼中有努肉及有翳者，取奢奢彌葉(苟杞葉也)，擣濾取汁，呪三七遍，浸青錢一宿，更呪七遍，著眼中，即差。

「若患畏夜，不安恐怖，出入驚怕者，取白線作索，呪三七遍，作二十一結，繫項，恐怖即除。非但除怖，亦得滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患畏夜，不安恐怖，出入驚怕者，取白線作索，呪三七遍，作二十一結，繫項，恐怖即除。非但除怖，亦得滅罪。

「若家內橫起災難者，取石榴枝，寸截一千八段，兩頭塗酥酪蜜，一呪一燒，盡千八遍，一切災難悉皆除滅，要在佛前作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若家內橫起災難者，取石榴枝，寸截一千八段，兩頭塗酥酪蜜，一呪一燒，盡千八遍，一切災難悉皆除滅，要在佛前作之。

「若取白菖蒲，呪三七遍，繫著右臂上，一切鬪處、論義處，皆得勝他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取白菖蒲，呪三七遍，繫著右臂上，一切鬪處、論義處，皆得勝他。

「若取奢奢彌葉枝柯，寸截，兩頭塗真牛酥、白蜜牛酥，一呪一燒，盡一千八段，日別三時，時別一千八遍，滿七日，呪師自悟通智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取奢奢彌葉枝柯，寸截，兩頭塗真牛酥、白蜜牛酥，一呪一燒，盡一千八段，日別三時，時別一千八遍，滿七日，呪師自悟通智也。

「若欲降伏大力鬼神者，取阿唎瑟迦柴(木患子也)，呪七七遍，火中燒，還須塗酥酪蜜，要須於大悲心像前作之。若取胡嚧遮那(牛黃是也)一大兩，著瑠璃瓶中，置大悲心像前，呪一百八遍，塗身、點額，一切天、龍、鬼、神、人及非人，皆悉歡喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏大力鬼神者，取阿唎瑟迦柴(木患子也)，呪七七遍，火中燒，還須塗酥酪蜜，要須於大悲心像前作之。若取胡嚧遮那(牛黃是也)一大兩，著瑠璃瓶中，置大悲心像前，呪一百八遍，塗身、點額，一切天、龍、鬼、神、人及非人，皆悉歡喜也。

「若有身被枷鎖者，取白鴿糞，呪一百八遍，塗於手上，用摩枷鎖，枷鎖自脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有身被枷鎖者，取白鴿糞，呪一百八遍，塗於手上，用摩枷鎖，枷鎖自脫也。

「若有夫婦不和，狀如水火者，取鴛鴦尾，於大悲心像前，呪一千八遍，帶，彼即終身歡喜相愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有夫婦不和，狀如水火者，取鴛鴦尾，於大悲心像前，呪一千八遍，帶，彼即終身歡喜相愛敬。

「若有被蟲食，田苗及五果子者，取淨灰、淨沙或淨水，呪三七遍，散田苗四邊，蟲即退散也。果樹兼呪水灑者，樹上蟲不敢食果也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有被蟲食，田苗及五果子者，取淨灰、淨沙或淨水，呪三七遍，散田苗四邊，蟲即退散也。果樹兼呪水灑者，樹上蟲不敢食果也。」

佛告阿難：「若為富饒，種種珍寶資具者，當於如意珠手。若為種種不安求安隱者，當於羂索手。若為腹中諸病，當於寶鉢手。若為降伏一切魍魎鬼神者，當於寶劍手。若為降伏一切天魔神者，當於跋折羅手。若為摧伏一切怨敵者，當於金剛杵手。若為一切處怖畏不安者，當於施無畏手。若為眼闇無光明者，當於日精摩尼手。若為熱毒病求清涼者，當於月精摩尼手。若為榮官益職者，當於寶弓手。若為諸善朋友早相逢者，當於寶箭手。若為身上種種病者，當於楊枝手。若為除身上惡障難者，當於白拂手。若為一切善和眷屬者，當於胡瓶手。若為辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者，當於旁牌手。若為一切時處好離官難者，當於斧鉞手。若為男女僕使者，當於玉環手。若為種種功德者，當於白蓮華手。若為欲得往生十方淨土者，當於青蓮華手。若為大智慧者，當於寶鏡手。若為面見十方一切諸佛者，當於紫蓮華手。若為地中伏藏者，當於寶篋手。若為仙道者，當於五色雲手。若為生梵天者，當於軍遲手。若為往生諸天宮者，當於紅蓮華手。若為辟除他方逆賊者，當於寶戟手。若為召呼一切諸天善神者，當於寶螺手。若為使令一切鬼神者，當於髑髏杖手。若為十方諸佛速來授手者，當於數珠手。若為成就一切上妙梵音聲者，當於寶鐸手。若為口業辭辯巧妙者，當於寶印手。若為善神龍王常來擁護者，當於俱尸鐵鉤手。若為慈悲覆護一切眾生者，當於錫杖手。若為一切眾生常相恭敬愛念者，當於合掌手。若為生生之處不離諸佛邊者，當於化佛手。若為生生世世常在佛宮殿中，不處胎藏中受身者，當於化宮殿手。若為多聞廣學者，當於寶經手。若為從今身至佛身，菩提心常不退轉者，當於不退金輪手。若為十方諸佛速來摩頂授記者，當於頂上化佛手。若為果蓏諸穀稼者，當於蒲萄手。如是可求之法，有其千條，今粗略說少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若為富饒，種種珍寶資具者，當於如意珠手。若為種種不安求安隱者，當於羂索手。若為腹中諸病，當於寶鉢手。若為降伏一切魍魎鬼神者，當於寶劍手。若為降伏一切天魔神者，當於跋折羅手。若為摧伏一切怨敵者，當於金剛杵手。若為一切處怖畏不安者，當於施無畏手。若為眼闇無光明者，當於日精摩尼手。若為熱毒病求清涼者，當於月精摩尼手。若為榮官益職者，當於寶弓手。若為諸善朋友早相逢者，當於寶箭手。若為身上種種病者，當於楊枝手。若為除身上惡障難者，當於白拂手。若為一切善和眷屬者，當於胡瓶手。若為辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者，當於旁牌手。若為一切時處好離官難者，當於斧鉞手。若為男女僕使者，當於玉環手。若為種種功德者，當於白蓮華手。若為欲得往生十方淨土者，當於青蓮華手。若為大智慧者，當於寶鏡手。若為面見十方一切諸佛者，當於紫蓮華手。若為地中伏藏者，當於寶篋手。若為仙道者，當於五色雲手。若為生梵天者，當於軍遲手。若為往生諸天宮者，當於紅蓮華手。若為辟除他方逆賊者，當於寶戟手。若為召呼一切諸天善神者，當於寶螺手。若為使令一切鬼神者，當於髑髏杖手。若為十方諸佛速來授手者，當於數珠手。若為成就一切上妙梵音聲者，當於寶鐸手。若為口業辭辯巧妙者，當於寶印手。若為善神龍王常來擁護者，當於俱尸鐵鉤手。若為慈悲覆護一切眾生者，當於錫杖手。若為一切眾生常相恭敬愛念者，當於合掌手。若為生生之處不離諸佛邊者，當於化佛手。若為生生世世常在佛宮殿中，不處胎藏中受身者，當於化宮殿手。若為多聞廣學者，當於寶經手。若為從今身至佛身，菩提心常不退轉者，當於不退金輪手。若為十方諸佛速來摩頂授記者，當於頂上化佛手。若為果蓏諸穀稼者，當於蒲萄手。如是可求之法，有其千條，今粗略說少耳。」

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者，說大神呪，而擁護之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者，說大神呪，而擁護之：

「南無勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷(一) 南無達摩莫訶低(二) 南無僧伽多夜泥(三) 底(丁以切)哩部畢薩(僧沒切)咄(登沒切)檐納摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷(一) 南無達摩莫訶低(二) 南無僧伽多夜泥(三) 底(丁以切)哩部畢薩(僧沒切)咄(登沒切)檐納摩

「誦此呪，滅一切罪，亦能辟魔及除天災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪，滅一切罪，亦能辟魔及除天災。

「若誦一遍，禮佛一拜，如是日別三時，誦呪禮佛，未來之世，所受身處，當得一一相貌端正，可喜果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦一遍，禮佛一拜，如是日別三時，誦呪禮佛，未來之世，所受身處，當得一一相貌端正，可喜果報。」

月光菩薩亦復為諸行人，說陀羅尼呪，而擁護之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光菩薩亦復為諸行人，說陀羅尼呪，而擁護之：

「深低帝屠蘇吒(一) 阿若蜜帝烏都吒(二) 深耆吒(三) 波賴帝(四) 耶彌若吒烏都吒(五) 拘羅帝吒耆摩吒(六) 沙婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深低帝屠蘇吒(一) 阿若蜜帝烏都吒(二) 深耆吒(三) 波賴帝(四) 耶彌若吒烏都吒(五) 拘羅帝吒耆摩吒(六) 沙婆訶

「誦此呪五遍，取五色線，作呪索，痛處繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪五遍，取五色線，作呪索，痛處繫。

「此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說，我今亦說。為諸行人，作擁護故，除一切障難故，除一切惡病痛故，成就一切諸善法故，遠離一切諸怖畏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說，我今亦說。為諸行人，作擁護故，除一切障難故，除一切惡病痛故，成就一切諸善法故，遠離一切諸怖畏故。」

佛告阿難： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：

「汝當深心清淨，受持此陀羅尼，廣宣流布於閻浮提，莫令斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝當深心清淨，受持此陀羅尼，廣宣流布於閻浮提，莫令斷絕。

「此陀羅尼，能大利益三界眾生，一切患苦縈身者，以此陀羅尼治之，無有不差者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，能大利益三界眾生，一切患苦縈身者，以此陀羅尼治之，無有不差者。

「此大神呪，呪乾枯樹，尚得生枝、柯、華、果，何況有情、有識眾生？身有病患，治之不差者，必無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大神呪，呪乾枯樹，尚得生枝、柯、華、果，何況有情、有識眾生？身有病患，治之不差者，必無是處。

「善男子！此陀羅尼，威神之力，不可思議！不可思議！歎莫能盡。若不過去久遠已來廣種善根，乃至名字不可得聞，何況得見？汝等大眾，天、人、龍、神，聞我讚歎，皆應隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼，威神之力，不可思議！不可思議！歎莫能盡。若不過去久遠已來廣種善根，乃至名字不可得聞，何況得見？汝等大眾，天、人、龍、神，聞我讚歎，皆應隨喜。

「若有謗此呪者，即為謗彼九十九億恒河沙諸佛。若於此陀羅尼，生疑不信者，當知其人，永失大利，百千萬劫，常淪惡趣，無有出期，常不見佛、不聞法、不覩僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有謗此呪者，即為謗彼九十九億恒河沙諸佛。若於此陀羅尼，生疑不信者，當知其人，永失大利，百千萬劫，常淪惡趣，無有出期，常不見佛、不聞法、不覩僧。」

一切眾會菩薩摩訶薩、金剛密跡、梵釋四天、龍、鬼、神，聞佛如來讚歎此陀羅尼，皆悉歡喜，奉教修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會菩薩摩訶薩、金剛密跡、梵釋四天、龍、鬼、神，聞佛如來讚歎此陀羅尼，皆悉歡喜，奉教修行。