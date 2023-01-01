千手千眼觀世音菩薩治病合藥經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千手千眼觀世音菩薩治病合藥經

西天竺國三藏伽梵達摩奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天竺國三藏伽梵達摩奉 詔譯

爾時佛告阿難言：「此觀世音菩薩所說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神呪者，真實不虛。若有人等所求願，而欲請求觀世音自在菩薩摩訶薩者，取拙具羅香呪三七遍燒，時觀世音菩薩必即來到(拙具羅香者，安悉香是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難言：「此觀世音菩薩所說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神呪者，真實不虛。若有人等所求願，而欲請求觀世音自在菩薩摩訶薩者，取拙具羅香呪三七遍燒，時觀世音菩薩必即來到(拙具羅香者，安悉香是也)。

「若有人等橫鬼所著，取弭哩吒那燒作灰，和淨泥捻作橫鬼形，於千眼像前取鑌鐵刀子呪一百八遍，段段切斷為一百八遍，即稱彼名即差永差，還復不著(弭哩吒那，猫兒頭骨是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等橫鬼所著，取弭哩吒那燒作灰，和淨泥捻作橫鬼形，於千眼像前取鑌鐵刀子呪一百八遍，段段切斷為一百八遍，即稱彼名即差永差，還復不著(弭哩吒那，猫兒頭骨是也)。

「若有人等蠱毒所害者，取劫布羅香以和拙具羅香各等分，以井花水一斗和大上，煮取半升去滓取汁，於千眼像前呪一百遍，呪即差(劫布羅香者，龍腦香是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等蠱毒所害者，取劫布羅香以和拙具羅香各等分，以井花水一斗和大上，煮取半升去滓取汁，於千眼像前呪一百遍，呪即差(劫布羅香者，龍腦香是也)。

「若有人等為惡毒蛇蠍所螫者，乾薑大小末呪一七遍著瘡上，立即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等為惡毒蛇蠍所螫者，乾薑大小末呪一七遍著瘡上，立即除愈。

「若有人等邪惡怨敵以邪辭相謨傷害者，取淨土或麵或蠟捨作彼惡人形相，於千眼像前，取鑌鐵刀子呪一百八遍，一呪一截一稱其名，燒盡一百八段，彼人即歡喜修身厚重相愛恭敬，彼是無怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等邪惡怨敵以邪辭相謨傷害者，取淨土或麵或蠟捨作彼惡人形相，於千眼像前，取鑌鐵刀子呪一百八遍，一呪一截一稱其名，燒盡一百八段，彼人即歡喜修身厚重相愛恭敬，彼是無怨。

「若有人等患眼精壞者，若有清盲暗者、若白暈赤瞙無光明者，取呵梨勒果、菴摩勒果、鞞醯勒果三各一顆，擣破油下篩，當研時唯須淨護，莫令新產婦人及狗見，口中念佛，以白蜜若人乳汁和封眼中者，其人乳汁要須男孩子母乳汁，若女兒乳汁者，成其藥和竟者，還須千眼像前呪一千八遍，著眼中，滿七日在深室內，慎風房室、五辛、諸不淨物，即得精還明淨光盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患眼精壞者，若有清盲暗者、若白暈赤瞙無光明者，取呵梨勒果、菴摩勒果、鞞醯勒果三各一顆，擣破油下篩，當研時唯須淨護，莫令新產婦人及狗見，口中念佛，以白蜜若人乳汁和封眼中者，其人乳汁要須男孩子母乳汁，若女兒乳汁者，成其藥和竟者，還須千眼像前呪一千八遍，著眼中，滿七日在深室內，慎風房室、五辛、諸不淨物，即得精還明淨光盛。

「若有人等患虐鬼病者，取虎豹犲狼虎呪三七遍，彼著身上即差。師子皮最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患虐鬼病者，取虎豹犲狼虎呪三七遍，彼著身上即差。師子皮最上。

「若有人等被蛇螫，取被螫人結𦡲呪三七遍，著瘡中即差(結聹者，所聹耳穴內結耳屎是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等被蛇螫，取被螫人結𦡲呪三七遍，著瘡中即差(結聹者，所聹耳穴內結耳屎是也)。

「若有人等患惡痓入心悶絕欲死者，取桃膠一丸，大小亦如桃實大，以清水一升和煎，取半升呪七遍，頓服盡即差。其藥莫令婦人煮，須淨護造也。夫諸藥造，不須人無驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患惡痓入心悶絕欲死者，取桃膠一丸，大小亦如桃實大，以清水一升和煎，取半升呪七遍，頓服盡即差。其藥莫令婦人煮，須淨護造也。夫諸藥造，不須人無驗。

「若有人等患傳屍鬼氣伏連病者，取拙具羅香呪三七遍，燒熏鼻孔中。又取七丸如菟失大，呪二七遍吞即差。慎酒肉、五辛及惡罵。又取摩那屎羅和白芥子，印成鹽呪三七遍，於病者床下燒，其作病鬼身即壁裂也，鬼逆走不敢住也(摩那屎羅者，雄黃是也。白者，淨也。印成鹽，美是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患傳屍鬼氣伏連病者，取拙具羅香呪三七遍，燒熏鼻孔中。又取七丸如菟失大，呪二七遍吞即差。慎酒肉、五辛及惡罵。又取摩那屎羅和白芥子，印成鹽呪三七遍，於病者床下燒，其作病鬼身即壁裂也，鬼逆走不敢住也(摩那屎羅者，雄黃是也。白者，淨也。印成鹽，美是也)。

「若有人等患一邊偏風，耳鼻不通、手脚不便者，取胡麻油內木香煎，呪三七遍，摩拭身上，永得除差。又取純牛蘇呪三七遍，摩身上差好。若有婦人患產難者，取胡麻油呪三七遍，摩產婦臍中及玉門中，若令口吞易生。若有女人懷妊死腹中者，取阿婆末唎草一大兩，以水二升和煮，絞去滓，取一升汁，呪三七遍，服即出，一無苦痛。若不出胎衣者，亦服此藥即出差(阿婆末唎草，牛膝草是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患一邊偏風，耳鼻不通、手脚不便者，取胡麻油內木香煎，呪三七遍，摩拭身上，永得除差。又取純牛蘇呪三七遍，摩身上差好。若有婦人患產難者，取胡麻油呪三七遍，摩產婦臍中及玉門中，若令口吞易生。若有女人懷妊死腹中者，取阿婆末唎草一大兩，以水二升和煮，絞去滓，取一升汁，呪三七遍，服即出，一無苦痛。若不出胎衣者，亦服此藥即出差(阿婆末唎草，牛膝草是也)。

「若有人等卒患心痛不可忍者，為道屍疰取杜嚕香如乳頭成者一丸，呪三七遍，口中嚼咽不限多小，令變吐即差。慎五辛、酒肉油物、諸不淨物及房內(杜嚕香者，薰陸香是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等卒患心痛不可忍者，為道屍疰取杜嚕香如乳頭成者一丸，呪三七遍，口中嚼咽不限多小，令變吐即差。慎五辛、酒肉油物、諸不淨物及房內(杜嚕香者，薰陸香是也)。

「若有人等被大燒瘡者，取熱瞿摩夷呪二七遍，塗瘡上即差(瞿摩夷者，烏牛屎是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等被大燒瘡者，取熱瞿摩夷呪二七遍，塗瘡上即差(瞿摩夷者，烏牛屎是也)。

「若有人等患蛔虫齩心痛者，取骨嚕末遮半升，呪三七遍，服即差。若重者，一升，虫即如綟索出來差(骨嚕末遮者，白馬屎也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患蛔虫齩心痛者，取骨嚕末遮半升，呪三七遍，服即差。若重者，一升，虫即如綟索出來差(骨嚕末遮者，白馬屎也)。

「若有人等患下瘡者，取菱霄葉搗絞取汁，呪三七遍，夜臥著眼中即差。若須用白牡馬失汁，呪三七遍，如上差(骨魯怛佉者，新驢糞是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患下瘡者，取菱霄葉搗絞取汁，呪三七遍，夜臥著眼中即差。若須用白牡馬失汁，呪三七遍，如上差(骨魯怛佉者，新驢糞是也)。

「若有人等患腹中病痛者，取井花水和印成鹽二顆，呪三七遍，服半升即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患腹中病痛者，取井花水和印成鹽二顆，呪三七遍，服半升即差。

「若有人等患赤眼者，及眼中有努肉，及有翳者，取奢弭葉搗，綟取汁，呪七遍，𣷽濱錢一宿更呪七遍，著眼中即差(奢弭葉者，苟杞葉是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患赤眼者，及眼中有努肉，及有翳者，取奢弭葉搗，綟取汁，呪七遍，𣷽濱錢一宿更呪七遍，著眼中即差(奢弭葉者，苟杞葉是也)。

「若有人等患畏夜不安、恐怖出入驚怕者，白線作索，呪三七遍，作二十一結繫項，恐即除。非但除怖，亦得福生、滅罪、壽命延長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患畏夜不安、恐怖出入驚怕者，白線作索，呪三七遍，作二十一結繫項，恐即除。非但除怖，亦得福生、滅罪、壽命延長。

「若有人等於家內橫起災難者，取石榴枝等截一千段，兩頭塗蘇酪蜜，一呪一燒，盡一千八遍，一切災難患悉除滅。要在千眼像前作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等於家內橫起災難者，取石榴枝等截一千段，兩頭塗蘇酪蜜，一呪一燒，盡一千八遍，一切災難患悉除滅。要在千眼像前作之。

「若取白昌蒲呪一百八遍，繫著右臂上，一切聞處論議得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取白昌蒲呪一百八遍，繫著右臂上，一切聞處論議得勝。

「若取奢弭葉、若枝柯寸截，兩頭塗真牛蘇、白蜜、牛酪，一呪一燒，盡一千八段。日別三時，時別一百遍，滿七日，呪師自悟通智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取奢弭葉、若枝柯寸截，兩頭塗真牛蘇、白蜜、牛酪，一呪一燒，盡一千八段。日別三時，時別一百遍，滿七日，呪師自悟通智。

「若有行人欲降諸大力鬼神者，取阿利瑟迦紫呪三七遍，火中燒，還須蘇酪蜜。要須於悲像前作之(阿梨瑟迦紫者，木槵子是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行人欲降諸大力鬼神者，取阿利瑟迦紫呪三七遍，火中燒，還須蘇酪蜜。要須於悲像前作之(阿梨瑟迦紫者，木槵子是也)。

「若取胡盧遮那一大兩，著流漓瓶中，置大悲像前，呪一千八遍，塗身點額，一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜(胡盧遮那，牛黃是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取胡盧遮那一大兩，著流漓瓶中，置大悲像前，呪一千八遍，塗身點額，一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜(胡盧遮那，牛黃是也)。

「若有人身被杻械枷鎖者，取白領失呪一百八遍，塗於手上、用摩杻械枷鎖者，即自解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人身被杻械枷鎖者，取白領失呪一百八遍，塗於手上、用摩杻械枷鎖者，即自解脫。

「若有夫婦不和狀如水火者，取鴛鴦尾，於大悲心像前呪一千八遍，上帶之，彼是即終身歡喜相愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有夫婦不和狀如水火者，取鴛鴦尾，於大悲心像前呪一千八遍，上帶之，彼是即終身歡喜相愛敬。

「若有人等被虫食田苗及五菓子者，取淨灰砂呪一千八遍，散田四邊，虫退散也。若有諸菓樹，兼呪水一百八遍乃至一千八遍，灑著樹上，虫不敢食害菓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等被虫食田苗及五菓子者，取淨灰砂呪一千八遍，散田四邊，虫退散也。若有諸菓樹，兼呪水一百八遍乃至一千八遍，灑著樹上，虫不敢食害菓也。

「若有人等逢鬼，口禁吐沫、不知人色、應急死者，取虎魄玉細屑呪一百八遍，以酒令服。又取骨嚕萬異絞汁，呪二七遍令服。又造其額上鬼神建，呪一百一八遍即差(骨嚕萬異者，白馬屎是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等逢鬼，口禁吐沫、不知人色、應急死者，取虎魄玉細屑呪一百八遍，以酒令服。又取骨嚕萬異絞汁，呪二七遍令服。又造其額上鬼神建，呪一百一八遍即差(骨嚕萬異者，白馬屎是也)。

「若有人等被湯爛傷者，取木灰和水，呪三七遍，泥瘡上，日三遍。又熱瞿摩夷呪三七遍，塗瘡上即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等被湯爛傷者，取木灰和水，呪三七遍，泥瘡上，日三遍。又熱瞿摩夷呪三七遍，塗瘡上即差。

「若有人等食諸畜生災毒煩心悶欲死者，取淨土一升，以水三升煮取一升汁，呪三七遍，令服即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等食諸畜生災毒煩心悶欲死者，取淨土一升，以水三升煮取一升汁，呪三七遍，令服即差。

「若有人等卒得諸腫𤹿者，取蕪菁葉搗，和清酒，呪三七遍，𭡺腫上即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等卒得諸腫𤹿者，取蕪菁葉搗，和清酒，呪三七遍，𭡺腫上即差。

「若有人等惡腫入腹欲死者，取瞿摩夷燒和酒，呪三七遍塗腫上。又口令服即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等惡腫入腹欲死者，取瞿摩夷燒和酒，呪三七遍塗腫上。又口令服即差。

「若有人等患鼻大衄下欲死者，取生蓬萊和水煮取汁，不限大小，呪三七遍令吞即留生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患鼻大衄下欲死者，取生蓬萊和水煮取汁，不限大小，呪三七遍令吞即留生。

「若有人等亦血痢血者，取桃脂大如鷄子，呪三七遍令吞即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等亦血痢血者，取桃脂大如鷄子，呪三七遍令吞即差。

「若有人等患喈咳者，取桃子人一升，熱火和𥹋糖，呪一百八遍，頓令服盡。乃至須造三四劑，病即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患喈咳者，取桃子人一升，熱火和𥹋糖，呪一百八遍，頓令服盡。乃至須造三四劑，病即愈。

「若有人患大便孔癢名，取草纏羅菓，熱細末和糖，呪一百八遍塗孔，日三，即差(草纏羅菓者，菟糸子是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人患大便孔癢名，取草纏羅菓，熱細末和糖，呪一百八遍塗孔，日三，即差(草纏羅菓者，菟糸子是也)。

「若有人患大便不通，取葵子二升，以水四升煮，取一升汁，呪三七遍，數服即下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人患大便不通，取葵子二升，以水四升煮，取一升汁，呪三七遍，數服即下。

「若有人患小便不通者，取瞿摩犢夷絞取汁，呪三七遍，令服即愈(瞿摩夷者，犢牛子之失是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人患小便不通者，取瞿摩犢夷絞取汁，呪三七遍，令服即愈(瞿摩夷者，犢牛子之失是也)。

「若有人等患小便不通者，取房內樑上塵細下篩，以三指撮，和清水，呪三七遍服差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等患小便不通者，取房內樑上塵細下篩，以三指撮，和清水，呪三七遍服差。

「若有人等小便數忽起者、若去斗許者，取括樓根一兩，以清水三升煮，絞取半汁，呪三七遍若一百八遍，頓服即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人等小便數忽起者、若去斗許者，取括樓根一兩，以清水三升煮，絞取半汁，呪三七遍若一百八遍，頓服即差。

「若有婦人任身卒得病，煮取小豆五升、豉三升，以清水一斗煮，取三升汁，呪一百八遍，分為二服，即差病產生安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有婦人任身卒得病，煮取小豆五升、豉三升，以清水一斗煮，取三升汁，呪一百八遍，分為二服，即差病產生安樂。

「若有婦人患倒子產難生欲死者，取蓬萊一升，以水三升煮取一升汁，呪三七遍，令服即生無病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有婦人患倒子產難生欲死者，取蓬萊一升，以水三升煮取一升汁，呪三七遍，令服即生無病。

「若有小兒患夜啼不安眠者，其兒目下書鬼之字，呪三七遍三唾，即差息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有小兒患夜啼不安眠者，其兒目下書鬼之字，呪三七遍三唾，即差息。

「若有小兒頭生諸瘡者，取瞿摩摩角鰓燒末，和猪暏，呪三七遍，塗瘡上即差(半角中子)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有小兒頭生諸瘡者，取瞿摩摩角鰓燒末，和猪暏，呪三七遍，塗瘡上即差(半角中子)。

「若有小兒患舌腫不能哺乳者，取東方乘汁，呪一百八遍塗舌立愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有小兒患舌腫不能哺乳者，取東方乘汁，呪一百八遍塗舌立愈。

「若有小兒口中生瘡不能食者，取黃連根細搗篩下，以和男子母乳汁，呪三七遍，塗口瘡上即差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有小兒口中生瘡不能食者，取黃連根細搗篩下，以和男子母乳汁，呪三七遍，塗口瘡上即差。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩告諸大眾言：「若於如來般涅槃，末世眾生造蓬口諸疾病應在無量，是故我今說療治法亦復如是。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子善女人等，若能受持此療治法救眾生苦者，當知是即我化身，以大悲心救眾生故，必我到其所，作諸法令有勝驗。是人受持大悲心隨心自在陀羅尼神妙章句能救世間苦，是人如我、無異我身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩告諸大眾言：「若於如來般涅槃，末世眾生造蓬口諸疾病應在無量，是故我今說療治法亦復如是。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子善女人等，若能受持此療治法救眾生苦者，當知是即我化身，以大悲心救眾生故，必我到其所，作諸法令有勝驗。是人受持大悲心隨心自在陀羅尼神妙章句能救世間苦，是人如我、無異我身也。

「若有淨信男子女人，有能受持是救苦陀羅尼呪者，持世翳法雖療諸病，以慈心故，必以至心應呪一百八遍，觀音力故無不著者。若有眾生能持我法，其人若在命終時，我急迎來，以無邊樂乘寶雲車速令往生安樂世界，蓮華化生成佛不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有淨信男子女人，有能受持是救苦陀羅尼呪者，持世翳法雖療諸病，以慈心故，必以至心應呪一百八遍，觀音力故無不著者。若有眾生能持我法，其人若在命終時，我急迎來，以無邊樂乘寶雲車速令往生安樂世界，蓮華化生成佛不久。」

爾時釋迦牟尼佛讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！大士！如是如是，如汝所說。若有善士善女等，以一分藥施疾病者，現在得福滅罪，於當來世福報無盡，生生世世受無病身、受諸快樂，天上人中受諸勝利，天上人中壽命無量，得道不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！大士！如是如是，如汝所說。若有善士善女等，以一分藥施疾病者，現在得福滅罪，於當來世福報無盡，生生世世受無病身、受諸快樂，天上人中受諸勝利，天上人中壽命無量，得道不久。」

爾時會中大眾菩薩摩訶薩等，梵釋四王、天、龍、夜叉、諸神鬼王、人非人等，聞佛所說皆大歡喜，信受頂禮迴向奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中大眾菩薩摩訶薩等，梵釋四王、天、龍、夜叉、諸神鬼王、人非人等，聞佛所說皆大歡喜，信受頂禮迴向奉行。