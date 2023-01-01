千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

大唐總持寺沙門智通譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐總持寺沙門智通譯

爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界乃至非想非非想天六反震動，色究竟天魔醯首羅不安其處皆大恐懼，一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱，東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大眾及諸惡鬼神等：「若不隨順我呪者、違逆者，頭破粉碎。此呪能摧破諸山、乾竭大海，此呪能摧阿修羅軍、護諸國土，此呪能摧伏一切諸惡鬼神、一切諸宿、一切惡毒、一切諸病、一切惡人，此呪能摧破三十三天，皆令降伏。若有善男子，有能誦持此呪者，其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在，亦能令國王終身愛念，稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者，當燒分求羅香誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者，呪楊枝二十一遍口中嚼之，即得愛敬。若欲令自身辯才智慧者，呪昌蒲一千八遍塗其心上，即得辯才無礙。作姥陀羅尼心呪印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界乃至非想非非想天六反震動，色究竟天魔醯首羅不安其處皆大恐懼，一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱，東西散走莫知所趣。爾時化身語諸大眾及諸惡鬼神等：「若不隨順我呪者、違逆者，頭破粉碎。此呪能摧破諸山、乾竭大海，此呪能摧阿修羅軍、護諸國土，此呪能摧伏一切諸惡鬼神、一切諸宿、一切惡毒、一切諸病、一切惡人，此呪能摧破三十三天，皆令降伏。若有善男子，有能誦持此呪者，其人威力說不可盡。此呪能令誦持之者豪貴自在，亦能令國王終身愛念，稱意所求悉皆滿足。若欲降伏魔怨者，當燒分求羅香誦我身呪二十一遍。若欲令一切人愛己者，呪楊枝二十一遍口中嚼之，即得愛敬。若欲令自身辯才智慧者，呪昌蒲一千八遍塗其心上，即得辯才無礙。作姥陀羅尼心呪印。」

千眼千臂觀世音菩薩辯才無礙印第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩辯才無礙印第十三

以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他，當須結界。隨所遊方，或呪淨水、或呪淨灰，各呪七遍，所在住處以手掬水掬灰先灑自身，然後向於四方四角如法散灑。若有善男子善女人，被諸惡鬼眾邪魍魎之所或亂者，取石榴枝及柳枝，陰誦此呪輕打病人，無病不差。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以兩手相背合掌，大母指向前舒。此印能自護護他，當須結界。隨所遊方，或呪淨水、或呪淨灰，各呪七遍，所在住處以手掬水掬灰先灑自身，然後向於四方四角如法散灑。若有善男子善女人，被諸惡鬼眾邪魍魎之所或亂者，取石榴枝及柳枝，陰誦此呪輕打病人，無病不差。呪曰：

「南無薩婆勃陀達摩僧祇比耶(二合)南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫菩提薩多波寫南無拔折羅(二合)波尼寫菩提薩多波寫跢姪他徒比徒比迦耶徒比娑羅闍婆羅尼馺皤(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無薩婆勃陀達摩僧祇比耶(二合)南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫菩提薩多波寫南無拔折羅(二合)波尼寫菩提薩多波寫跢姪他徒比徒比迦耶徒比娑羅闍婆羅尼馺皤(二合)訶」

此呪印能降伏諸邪見外道。若有善男子善女人，於晨朝、午時、日沒三時，一時誦一遍者，即與種種供養十億諸佛無有異也，永不受女身，命終之後永離三塗，即得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂：「汝莫怖懼，來生我國。」現身不被橫死，不為鬼神之所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪印能降伏諸邪見外道。若有善男子善女人，於晨朝、午時、日沒三時，一時誦一遍者，即與種種供養十億諸佛無有異也，永不受女身，命終之後永離三塗，即得往生阿彌陀佛國，如來授手摩頂：「汝莫怖懼，來生我國。」現身不被橫死，不為鬼神之所得便。

菩薩破大千世界滅罪印第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩破大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂，五指向前散拓竪五指，次以右手大母指屈在掌中，以四指把拳當右耳上。當誦身呪，頭指來去。此印日別須三時，一時誦七遍，能滅五逆、四重罪。於一切眾生生慈悲心，即能燒一切罪根，此身滅後即得值佛，於彼佛土得作轉輪聖王。復得陀羅尼名曰無量無盡藏，復得三昧名智等，復得身中二十八種相。現身不患眼舌耳鼻等痛，乃至身中一切疾病悉能消滅。若有先業罪者亦得消滅。若見天旱時，取烏麻子和稗麻子脂捻作丸，呪一百八遍擲著湫水中，即得雨。若雨過多，取稻穀燒作灰，取蔓菁子脂和作丸，呪之一百八遍，擲著湫水中，雨即止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立以左手向前展臂，五指向前散拓竪五指，次以右手大母指屈在掌中，以四指把拳當右耳上。當誦身呪，頭指來去。此印日別須三時，一時誦七遍，能滅五逆、四重罪。於一切眾生生慈悲心，即能燒一切罪根，此身滅後即得值佛，於彼佛土得作轉輪聖王。復得陀羅尼名曰無量無盡藏，復得三昧名智等，復得身中二十八種相。現身不患眼舌耳鼻等痛，乃至身中一切疾病悉能消滅。若有先業罪者亦得消滅。若見天旱時，取烏麻子和稗麻子脂捻作丸，呪一百八遍擲著湫水中，即得雨。若雨過多，取稻穀燒作灰，取蔓菁子脂和作丸，呪之一百八遍，擲著湫水中，雨即止也。

菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左押右，急把拳當頂上著，誦身呪即得降伏。若作此法，向舍利塔前二十九日夜，取白檀香作末，塗地作曼荼羅。其中散種種花。澡浴清淨、著新淨衣，手把香爐燒沈水香，面向東坐，呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子、烏麻著一處擣為末，以三指撮取少許，呪之一遍擲著火中。如是七日，日別一百八遍，然後所作悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五指相叉左押右，急把拳當頂上著，誦身呪即得降伏。若作此法，向舍利塔前二十九日夜，取白檀香作末，塗地作曼荼羅。其中散種種花。澡浴清淨、著新淨衣，手把香爐燒沈水香，面向東坐，呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子、烏麻著一處擣為末，以三指撮取少許，呪之一遍擲著火中。如是七日，日別一百八遍，然後所作悉皆成就。

菩薩廣大無畏印第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩廣大無畏印第十六

起立並足，先以右手仰承左肘頭，左手亦如之。於舍利像前，誦身呪一百八遍，即得無畏施於眾生。又取茴香、白芥子、昌蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物內火中燒之。燒火之時，應於佛前或在淨處誦呪三十二遍，以香花供養，呪法悉皆成就，所為之者皆悉剋果。若餘呪無驗，以此呪呪之，亦皆成就。若欲乞夢，誦此呪并作印印眼，即有夢，隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者，日誦三遍，呪滿七日，諸有所求一切皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以右手仰承左肘頭，左手亦如之。於舍利像前，誦身呪一百八遍，即得無畏施於眾生。又取茴香、白芥子、昌蒲、捨多婆利(外國藥名)，以此等物內火中燒之。燒火之時，應於佛前或在淨處誦呪三十二遍，以香花供養，呪法悉皆成就，所為之者皆悉剋果。若餘呪無驗，以此呪呪之，亦皆成就。若欲乞夢，誦此呪并作印印眼，即有夢，隨所欲見皆得見之。若人無福所向不諧者，日誦三遍，呪滿七日，諸有所求一切皆得。

爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法，見諸龍眾受大苦惱，愍諸龍眾為度苦惱眾生，悉得離苦無諸怨害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法，見諸龍眾受大苦惱，愍諸龍眾為度苦惱眾生，悉得離苦無諸怨害。

爾時龍女獻一寶珠，價直娑婆世界，為求法故，吾為廣說離諸苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍女獻一寶珠，價直娑婆世界，為求法故，吾為廣說離諸苦難。

爾時水精菩薩為欲利益護持此呪，而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時水精菩薩為欲利益護持此呪，而說呪曰：

水精菩薩護持千眼印呪第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水精菩薩護持千眼印呪第十七

「毘摩隷摩訶毘摩隷郁呵隸摩訶郁呵隸休摩隷摩訶休摩隷薩訶隷止隷涕馺婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘摩隷摩訶毘摩隷郁呵隸摩訶郁呵隸休摩隷摩訶休摩隷薩訶隷止隷涕馺婆訶」

「若有善男子善女人，在所遊方，受持此千眼千臂菩薩法者，我當常隨衛護，乃至諸魔眷屬無惱亂者。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當用五色縷結，誦呪二十一遍，一呪一結，繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳大母指甲上，展小母指，指所賊方誦呪七遍，悉皆退散，不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，在所遊方，受持此千眼千臂菩薩法者，我當常隨衛護，乃至諸魔眷屬無惱亂者。若人急難、他國相侵、盜賊逆亂，當用五色縷結，誦呪二十一遍，一呪一結，繫於左臂。又以左手無名指中指頭指把拳大母指甲上，展小母指，指所賊方誦呪七遍，悉皆退散，不能為害。」

爾時菩薩在雪山中說法，觀見夜叉羅剎國中人民唯食眾生血肉，無有善心。菩薩為欲利益方便教化，以神通力尋至彼國，現千眼千臂降伏魔身。設成就，結姥陀羅尼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩在雪山中說法，觀見夜叉羅剎國中人民唯食眾生血肉，無有善心。菩薩為欲利益方便教化，以神通力尋至彼國，現千眼千臂降伏魔身。設成就，結姥陀羅尼印。

爾時羅剎國王來至我所求哀頂禮，我以成就印印之，即得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅剎國王來至我所求哀頂禮，我以成就印印之，即得成無上道。

菩薩成就印第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成就印第十八

起立並足，合掌當心，以小指相叉左押右，誦身呪二十一遍，種種皆得成就。若救六道苦惱眾生，當用輪印，以十指頭各相拄，開腕開掌中使開，其十指間各相去一寸許。即是菩薩在六道循還度諸苦難，以此印轉迴，悉皆得離苦(此印法拔吒那羅延長年師繞翻，便即歸國，并將所翻之本。智通畢竟尋逐不得，遇於一僧邊得梵本譯出，在外無本)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，合掌當心，以小指相叉左押右，誦身呪二十一遍，種種皆得成就。若救六道苦惱眾生，當用輪印，以十指頭各相拄，開腕開掌中使開，其十指間各相去一寸許。即是菩薩在六道循還度諸苦難，以此印轉迴，悉皆得離苦(此印法拔吒那羅延長年師繞翻，便即歸國，并將所翻之本。智通畢竟尋逐不得，遇於一僧邊得梵本譯出，在外無本)。

菩薩成等正覺印第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐，先以左手舒五指仰掌在左膝上，次以右手舒五指覆手捺右膝上。此與滅盡印法同。過去未來現在諸佛，皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者，當七日七夜於阿練若處，誦此陀羅尼并此印法，至心念佛，晝夜六時懺悔，即得諸法現前，及所得福無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結加趺坐，先以左手舒五指仰掌在左膝上，次以右手舒五指覆手捺右膝上。此與滅盡印法同。過去未來現在諸佛，皆同此印得佛菩提。此印能除一切業障。若坐禪諸法不現前者，當七日七夜於阿練若處，誦此陀羅尼并此印法，至心念佛，晝夜六時懺悔，即得諸法現前，及所得福無量無邊不可稱計。

菩薩呼召三十三天印第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出頭，以右手頭指來去。呪曰：

「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮梨隷(五) 蘇婆(二合)訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮梨隷(五) 蘇婆(二合)訶(六)」

此陀羅尼印呪不可思議，若善男子善女人臨欲眠時，誦此呪一百八遍，心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者，亦能滅一切罪，發菩提心。其人昏夜寐夢，漸漸增廣，皆得吉祥。乃至夢見如來在菩提樹下受記成道，乃至釋梵諸天常來侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼印呪不可思議，若善男子善女人臨欲眠時，誦此呪一百八遍，心中所願於夢寐中悉得知見。若能日日誦此呪者，亦能滅一切罪，發菩提心。其人昏夜寐夢，漸漸增廣，皆得吉祥。乃至夢見如來在菩提樹下受記成道，乃至釋梵諸天常來侍衛。

菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指把拳當心上著，次以右手亦如之，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先以左手大母指屈在掌中，四指把拳當心上著，次以右手亦如之，以右手在右耳邊，以頭指來去。呪曰：

「南無尼乾陀(一) 南無阿利闍波陀(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 𤧕醯夷醯馺婆訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尼乾陀(一) 南無阿利闍波陀(二) 馺婆訶(三) 南無阿利闍羅馺婆訶(四) 𤧕醯夷醯馺婆訶(五)」

此呪印若善男子善女人受持讀誦者，知七世宿命，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀不能害、王亦不能瞋，永劫不受地獄苦。若誦此呪時，二十八部鬼神來詣持誦呪人邊，坐聽誦呪。若有善男子善女人為鬼魅所著，以白縷為呪索，一遍一結，如是四十九結，繫其咽下，其病即除。若國中災疫流行國人死亡多者，當取國王園池中蓮花一百八莖，一花各呪一遍，擲置火中燒令蕩盡，災疫即除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪印若善男子善女人受持讀誦者，知七世宿命，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀不能害、王亦不能瞋，永劫不受地獄苦。若誦此呪時，二十八部鬼神來詣持誦呪人邊，坐聽誦呪。若有善男子善女人為鬼魅所著，以白縷為呪索，一遍一結，如是四十九結，繫其咽下，其病即除。若國中災疫流行國人死亡多者，當取國王園池中蓮花一百八莖，一花各呪一遍，擲置火中燒令蕩盡，災疫即除。

菩薩解脫印第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩解脫印第二十二

結加趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散舒置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上，誦身呪二十一遍，所願悉皆滿足，諸有苦惱悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結加趺坐，先以左手中指與大母指頭相捻，仰掌向上，餘三指散舒置於左膝上，次以右手亦如之，覆手置於右膝上，誦身呪二十一遍，所願悉皆滿足，諸有苦惱悉皆解脫。

若善男子善女人具造十惡五逆等罪，如閻浮提履地微塵，一一微塵成於一劫。是人造若干等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人，能於舍利像前白月十五日一日一夜不食，結印誦呪誦滿一百八遍，如上諸罪悉皆消滅。若不消滅者，無有是處(此印智通本上先無，智通於源州逢一婆羅門僧有此梵本，遇會勘之，更有此印，自得受持，大有功効不可思議)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善男子善女人具造十惡五逆等罪，如閻浮提履地微塵，一一微塵成於一劫。是人造若干等罪，應墮地獄歷劫受苦永無出期。是善男子善女人，能於舍利像前白月十五日一日一夜不食，結印誦呪誦滿一百八遍，如上諸罪悉皆消滅。若不消滅者，無有是處(此印智通本上先無，智通於源州逢一婆羅門僧有此梵本，遇會勘之，更有此印，自得受持，大有功効不可思議)。

菩薩自在神足印第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自在神足印第二十三

起立，先以左手握左脚大母指如把拳，次以右手握左手腕背上，誦身呪七遍，欲進千里不以為難。誦呪之時勿令聲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立，先以左手握左脚大母指如把拳，次以右手握左手腕背上，誦身呪七遍，欲進千里不以為難。誦呪之時勿令聲出。

菩薩神變自在印第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散竪，合腕相著置於頂上，誦身呪二十一遍，皆得遊行自在(昔有罽賓國僧闍提，於北天竺求得此梵本，未曾翻譯，自得受持，威力廣大，不敢流傳。智通於此僧弟婆伽邊得本，依法受持，功効不少，唯不流行於世，此本絕無。後同學得者，願同功德)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，餘三指各散竪，合腕相著置於頂上，誦身呪二十一遍，皆得遊行自在(昔有罽賓國僧闍提，於北天竺求得此梵本，未曾翻譯，自得受持，威力廣大，不敢流傳。智通於此僧弟婆伽邊得本，依法受持，功効不少，唯不流行於世，此本絕無。後同學得者，願同功德)。

請千臂觀音菩薩心王印呪第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請千臂觀音菩薩心王印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕，二頭指來去。呪曰(此印是第一根本啟請印)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手合掌虛掌內合腕，二頭指來去。呪曰(此印是第一根本啟請印)：

「唵阿嚕力帝麗路迦(去夜)毘社(時賀)耶薩婆鑠覩嚧(二合)鉢羅(二合)麼馱那迦羅耶𤙖泮莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿嚕力帝麗路迦(去夜)毘社(時賀)耶薩婆鑠覩嚧(二合)鉢羅(二合)麼馱那迦羅耶𤙖泮莎訶」

爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩聞佛說已，歡喜信受，作禮而退。

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

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