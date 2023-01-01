千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序

惟夫聖力難准、靈心罕究，六神通之妙業、八自在之玄功，持恭實而納崇山、析毫端而容大海，豈止分身百億、現影三千而已也。千手千眼菩薩者，即觀世音之變現、伏魔怨之神迹也。自唐武德之歲，中天竺婆羅門僧瞿多提婆，於細㲲上圖畫形質，及結壇手印經本至京進上，太武見而不珍，其僧悒而旋轡。至貞觀年中，復有北天竺僧，齎千臂千眼陀羅尼梵本奉進，文武聖帝勅令大總持寺法師智通共梵僧翻出呪經并手印等。智通法師三覆既了，即祈心懇切佇流徵應，於是感慶憙尊者之俯降形儀。通悲喜驚嗟投身頂謁，蒙存慰喻，問欲何求？通曰：「擣昧庸心輒此詳譯，不審情詣稍符聖旨以否？」默而印許。竊表深衷，便錄本進上。帝委問由緒，通具以事述，感愜帝心。於是齎藁本出內，將示弘福大德，玄謩法師一見此文嗟稱不已。有人云：勅未流行，何因忽茲漏洩？其本遂寢，不復弘揚。又有西來梵僧，持一經夾以示智通，通還翻出，諸餘不殊舊本，唯闕身呪一科。有常州正勤寺主慧琳法師，功德為務、定慧是崇，深入總持、周窮藝術，歷遊京邑拪遲實際伽藍，思廣異聞、希誠脫簡。爰有北天竺婆羅門僧名蘇伽施，常持此法結壇手印，朝夕虔祈。琳罄折諮詢，每致歎阻。後同之洛下，漸示津途。即請一清信士李太一，其人博學梵書、玄儒亦究，紆令筆削潤色成章，備書梵音身呪具至。神功年中，有一仁者自京都至，將通師所翻後本，有上下兩卷惟闕身呪，琳參入其中，事若一家婉而備足。又佛授記寺有婆羅門僧達摩戰陀，烏伐那國人也，善明悉陀羅尼呪句，常每奉制翻譯，於妙㲲上畫一千臂菩薩像并本經呪進上。 神皇令宮女繡成或使匠人畫出，流布天下，不墜靈姿。波崙又於婆羅門真諦律師，聞此僧由來。云有大力鬼神毘那翼迦，能障一切善法不使成就，一切惡業必令增長，雖有妙力通心無能制伏。觀音菩薩現作千臂千眼之形以伏彼神，及有呪印用光不朽。將來好事者佇無惑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟夫聖力難准、靈心罕究，六神通之妙業、八自在之玄功，持恭實而納崇山、析毫端而容大海，豈止分身百億、現影三千而已也。千手千眼菩薩者，即觀世音之變現、伏魔怨之神迹也。自唐武德之歲，中天竺婆羅門僧瞿多提婆，於細㲲上圖畫形質，及結壇手印經本至京進上，太武見而不珍，其僧悒而旋轡。至貞觀年中，復有北天竺僧，齎千臂千眼陀羅尼梵本奉進，文武聖帝勅令大總持寺法師智通共梵僧翻出呪經并手印等。智通法師三覆既了，即祈心懇切佇流徵應，於是感慶憙尊者之俯降形儀。通悲喜驚嗟投身頂謁，蒙存慰喻，問欲何求？通曰：「擣昧庸心輒此詳譯，不審情詣稍符聖旨以否？」默而印許。竊表深衷，便錄本進上。帝委問由緒，通具以事述，感愜帝心。於是齎藁本出內，將示弘福大德，玄謩法師一見此文嗟稱不已。有人云：勅未流行，何因忽茲漏洩？其本遂寢，不復弘揚。又有西來梵僧，持一經夾以示智通，通還翻出，諸餘不殊舊本，唯闕身呪一科。有常州正勤寺主慧琳法師，功德為務、定慧是崇，深入總持、周窮藝術，歷遊京邑拪遲實際伽藍，思廣異聞、希誠脫簡。爰有北天竺婆羅門僧名蘇伽施，常持此法結壇手印，朝夕虔祈。琳罄折諮詢，每致歎阻。後同之洛下，漸示津途。即請一清信士李太一，其人博學梵書、玄儒亦究，紆令筆削潤色成章，備書梵音身呪具至。神功年中，有一仁者自京都至，將通師所翻後本，有上下兩卷惟闕身呪，琳參入其中，事若一家婉而備足。又佛授記寺有婆羅門僧達摩戰陀，烏伐那國人也，善明悉陀羅尼呪句，常每奉制翻譯，於妙㲲上畫一千臂菩薩像并本經呪進上。 神皇令宮女繡成或使匠人畫出，流布天下，不墜靈姿。波崙又於婆羅門真諦律師，聞此僧由來。云有大力鬼神毘那翼迦，能障一切善法不使成就，一切惡業必令增長，雖有妙力通心無能制伏。觀音菩薩現作千臂千眼之形以伏彼神，及有呪印用光不朽。將來好事者佇無惑焉。

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

大唐總持寺沙門智通譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐總持寺沙門智通譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我授記，欲令利益一切眾生起大悲心，能斷一切繫縛、能滅一切怖畏，一切眾生蒙此威神，悉皆離苦因、獲安樂果。若有善男子善女人，於我滅後後五百歲中，能於日夜六時。依法受持此陀羅尼神呪法門者，一切業障悉皆消滅，一切陀羅尼神呪法門悉皆成就。今我念報世尊恩德，隨在何等乃至村城國邑聚落，或在山野或在林間，我當常隨擁護是人，不令一切鬼神之所嬈害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是我前身不可思議福德因緣，今蒙世尊與我授記，欲令利益一切眾生起大悲心，能斷一切繫縛、能滅一切怖畏，一切眾生蒙此威神，悉皆離苦因、獲安樂果。若有善男子善女人，於我滅後後五百歲中，能於日夜六時。依法受持此陀羅尼神呪法門者，一切業障悉皆消滅，一切陀羅尼神呪法門悉皆成就。今我念報世尊恩德，隨在何等乃至村城國邑聚落，或在山野或在林間，我當常隨擁護是人，不令一切鬼神之所嬈害。」

爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！後五百歲中，眾生垢重薄福者多，不能專念；設有受者，或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力，廣為饒益一切眾生，安樂天、人、阿修羅等，為說陀羅尼法。我於過去無量劫中，以曾親近供養如是陀羅尼法，乃至過去未來現在諸佛，皆因此陀羅尼法門得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等，專念受持此陀羅尼法門者，此人現世口說流利無所質礙、慧辯通達，於一切天人大眾中最為第一，聞者歡喜皆悉稽首，在所生處常得見佛法僧，有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力，非我自力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！後五百歲中，眾生垢重薄福者多，不能專念；設有受者，或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力，廣為饒益一切眾生，安樂天、人、阿修羅等，為說陀羅尼法。我於過去無量劫中，以曾親近供養如是陀羅尼法，乃至過去未來現在諸佛，皆因此陀羅尼法門得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子善女人等，專念受持此陀羅尼法門者，此人現世口說流利無所質礙、慧辯通達，於一切天人大眾中最為第一，聞者歡喜皆悉稽首，在所生處常得見佛法僧，有所言說人皆信受。當知此是諸佛威神之力，非我自力。」

爾時世尊讚歎觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂天、人、阿修羅等及淨業道，我今以智印印之，令汝永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚歎觀世音菩薩言：「善哉善哉！汝能如是利益安樂天、人、阿修羅等及淨業道，我今以智印印之，令汝永不退轉。」

爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！我念過去無量劫中持此陀羅尼法門，在布怛羅山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不成。爾時我以此陀羅尼法，降伏是魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩又白佛言：「世尊！我念過去無量劫中持此陀羅尼法門，在布怛羅山中，乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法，令使呪句不成。爾時我以此陀羅尼法，降伏是魔，悉皆退散。當知此陀羅尼力不可思議。」

爾時觀世音菩薩，慈悲故、利益故、安樂天人故，即說姥陀羅尼法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩，慈悲故、利益故、安樂天人故，即說姥陀羅尼法：

千眼千臂觀世音菩薩大身呪第一(用後總攝身印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩大身呪第一(用後總攝身印)

「娜摩薩羅婆(二合)若(爾耶反)耶(一) 娜謨喝囉怛那(二合)多囉(二合)夜(引)也(二) 娜謨阿彌陀婆(重平)耶怛他揭多耶(三) 阿羅訶羝三藐三菩陀耶(四) 娜謨阿利耶(二合)跋路枳帝(五) 濕縛(二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦嚕尼迦耶(去)(九) 娜謨摩訶薩他摩(二合)波羅(二合)鉢多(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕尼迦耶(凡迦皆鳩娜反)(十三) 娜謨毘補羅毘麼耶(十四) 素(上)鉢唎(二合)底(丁枳反)瑟耶(二合)多(去)(十五) 僧棄耶(上)素(引)唎耶(二合)舍多娑訶薩囉(二合)阿羝唎(引)迦(十六) 鉢羅(二合)婆(重平)阿縛(皆肥麼反)婆(重平)悉多(短)慕(引)㗚怛(重音短二合)曳(十七) 摩訶末尼(去)摩矩吒軍(去)茶羅陀㗚泥(去)(十八) 薄伽伐底(丁里)鉢頭摩(二合)波挐(上)(十九) 曳薩羅婆(二合)路迦阿(阿字是上迦字上聲，緣此句內有阿字，更不須迦引聲)跛(長去)耶(二十) 奢(去)摩那(去長)耶(二十一) 毘毘(去)陀毒(長)佉三摩鞞(去引)舍吠瑟吒(二合)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(二十五) 勃(重)部(長)皤(伏訛反)(二十六) 摩訶路迦羯囉舸𧹞(二十七) 那跢摩(二十八) 悉底(丁里反二合)弭囉(二十九) 鉢吒囉(三十) 毘那舍娜(引)伽羅耶(三十一) 囉伽墜(二合引)廢灑摩訶暮(引)訶闍(引)囉(三十二) 奢摩(去)迦(三十三) 奢娑迦(三十四) 囉訖叉迦(三十五) 薩婆波耶突唎揭(二合)底(平)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那羯囉耶(三十七) 薩婆怛他揭多(三十八) 三摩縛馱(三十九) 那羯囉(短)醯醯(重努氣道)(四十) 摩訶菩提薩埵縛囉馱(四十一) 鉢頭摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦盧尼迦(四十三) 折(殖列反)吒(上)麼矩吒(長上)楞(近冷音)訖栗(二合)多(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上)迦囉闍多跋折囉(二合)吠住唎耶(二合)(四十五) 楞訖唎(引二合)多捨唎囉(四十六) 阿弭多(引)婆視那(短)(四十七)(上)迦摩羅楞訖㗚(二合)多(四十八) 鉢囉(二合引)皤囉那囉那囉那哩者那摩 訶 社 那 娜 囉(短)那(長)唎(四十九) 舍多娑訶薩囉(二合)阿毘(重平)羅使多迦耶(五十) 摩訶菩提薩埵( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜摩薩羅婆(二合)若(爾耶反)耶(一) 娜謨喝囉怛那(二合)多囉(二合)夜(引)也(二) 娜謨阿彌陀婆(重平)耶怛他揭多耶(三) 阿羅訶羝三藐三菩陀耶(四) 娜謨阿利耶(二合)跋路枳帝(五) 濕縛(二合)囉耶(六) 菩提薩埵耶(七) 摩訶薩埵耶(八) 摩訶迦嚕尼迦耶(去)(九) 娜謨摩訶薩他摩(二合)波羅(二合)鉢多(二合)耶(十) 菩提薩埵耶(十一) 摩訶薩埵耶(十二) 摩訶迦嚕尼迦耶(凡迦皆鳩娜反)(十三) 娜謨毘補羅毘麼耶(十四) 素(上)鉢唎(二合)底(丁枳反)瑟耶(二合)多(去)(十五) 僧棄耶(上)素(引)唎耶(二合)舍多娑訶薩囉(二合)阿羝唎(引)迦(十六) 鉢羅(二合)婆(重平)阿縛(皆肥麼反)婆(重平)悉多(短)慕(引)㗚怛(重音短二合)曳(十七) 摩訶末尼(去)摩矩吒軍(去)茶羅陀㗚泥(去)(十八) 薄伽伐底(丁里)鉢頭摩(二合)波挐(上)(十九) 曳薩羅婆(二合)路迦阿(阿字是上迦字上聲，緣此句內有阿字，更不須迦引聲)跛(長去)耶(二十) 奢(去)摩那(去長)耶(二十一) 毘毘(去)陀毒(長)佉三摩鞞(去引)舍吠瑟吒(二合)(二十二) 薩婆薩埵跛哩慕者那(去引)耶(二十三) 怛姪他(二十四) 唵(二十五) 勃(重)部(長)皤(伏訛反)(二十六) 摩訶路迦羯囉舸𧹞(二十七) 那跢摩(二十八) 悉底(丁里反二合)弭囉(二十九) 鉢吒囉(三十) 毘那舍娜(引)伽羅耶(三十一) 囉伽墜(二合引)廢灑摩訶暮(引)訶闍(引)囉(三十二) 奢摩(去)迦(三十三) 奢娑迦(三十四) 囉訖叉迦(三十五) 薩婆波耶突唎揭(二合)底(平)(三十六) 鉢囉(二合)舍麼迦那羯囉耶(三十七) 薩婆怛他揭多(三十八) 三摩縛馱(三十九) 那羯囉(短)醯醯(重努氣道)(四十) 摩訶菩提薩埵縛囉馱(四十一) 鉢頭摩(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二) 摩訶迦盧尼迦(四十三) 折(殖列反)吒(上)麼矩吒(長上)楞(近冷音)訖栗(二合)多(四十四) 舍唎蘭摩尼羯那(上)迦囉闍多跋折囉(二合)吠住唎耶(二合)(四十五) 楞訖唎(引二合)多捨唎囉(四十六) 阿弭多(引)婆視那(短)(四十七)(上)迦摩羅楞訖㗚(二合)多(四十八) 鉢囉(二合引)皤囉那囉那囉那哩者那摩 訶 社 那 娜 囉(短)那(長)唎(四十九) 舍多娑訶薩囉(二合)阿毘(重平)羅使多迦耶(五十) 摩訶菩提薩埵(

五十一) 毘馱摩毘馱摩(五十二) 毘那舍耶毘那舍耶(五十三) 摩訶(引)演覩嚕(二合)訖隷(二合)奢迦皤(去)吒皤(去)畔哆僧娑(引)羅遮囉迦(上短音)(五十四) 波羅迦囉(二合)摩地那(五十五) 布嚧沙鉢頭摩(二合)(五十六) 布嚧沙那伽(五十七) 布嚕沙娑伽囉(五十八) 毘(引)囉毘羅吠唎闍耶(五十九) 素誕(長)跢(得可反)素誕跢(六十) 鉢哩筏哩(二合)多(六十一) 馱摩馱摩(六十二) 縒麼縒麼(六十三) 覩(重)嚧覩嚧(六十四) 鉢羅(二合)奢(引)薩(短)耶(六十五) 鉢羅(二合)奢(引)薩耶(六十六) 祇(重去)囄祇囄(六十七) 婢梨婢梨(六十八) 只離只離(六十九) 姥(母音)盧姥盧(七十) 姥庾姥庾(七十一) 悶遮悶遮(七十二) 覩那覩那(七十三) 婢杜那婢杜那(七十四) 覩嚕覩嚕(七十五) 伽(去引)耶伽耶(七十六) 伽(去引)馱耶伽(引)馱耶(七十七) 喝娑喝娑(七十八) 鉢羅(二合)訶娑鉢囉(二合)訶娑(七十九) 毘馱毘馱(八十) 羯隷(二合)奢(去)(八十一) 嚩薩(短)那(八十二) 摩摩寫(某甲)(八十三) 荷羅(去)荷羅(八十四) 僧(司孕反)荷囉僧荷囉(八十五)(引)覩(重)嚕徵(知起反)覩(重)嚕胝(八十六) 摩訶曼茶(去短)羅(八十七) 覩嚕徵(知起反)迦囉拏(八十八) 舍哆鉢羅(二合)細(引)迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘娑那(長)舍麼迦(九十一) 麼訶菩提薩埵(九十二) 皤囉馱(九十三) 莎訶(九十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一) 毘馱摩毘馱摩(五十二) 毘那舍耶毘那舍耶(五十三) 摩訶(引)演覩嚕(二合)訖隷(二合)奢迦皤(去)吒皤(去)畔哆僧娑(引)羅遮囉迦(上短音)(五十四) 波羅迦囉(二合)摩地那(五十五) 布嚧沙鉢頭摩(二合)(五十六) 布嚧沙那伽(五十七) 布嚕沙娑伽囉(五十八) 毘(引)囉毘羅吠唎闍耶(五十九) 素誕(長)跢(得可反)素誕跢(六十) 鉢哩筏哩(二合)多(六十一) 馱摩馱摩(六十二) 縒麼縒麼(六十三) 覩(重)嚧覩嚧(六十四) 鉢羅(二合)奢(引)薩(短)耶(六十五) 鉢羅(二合)奢(引)薩耶(六十六) 祇(重去)囄祇囄(六十七) 婢梨婢梨(六十八) 只離只離(六十九) 姥(母音)盧姥盧(七十) 姥庾姥庾(七十一) 悶遮悶遮(七十二) 覩那覩那(七十三) 婢杜那婢杜那(七十四) 覩嚕覩嚕(七十五) 伽(去引)耶伽耶(七十六) 伽(去引)馱耶伽(引)馱耶(七十七) 喝娑喝娑(七十八) 鉢羅(二合)訶娑鉢囉(二合)訶娑(七十九) 毘馱毘馱(八十) 羯隷(二合)奢(去)(八十一) 嚩薩(短)那(八十二) 摩摩寫(某甲)(八十三) 荷羅(去)荷羅(八十四) 僧(司孕反)荷囉僧荷囉(八十五)(引)覩(重)嚕徵(知起反)覩(重)嚕胝(八十六) 摩訶曼茶(去短)羅(八十七) 覩嚕徵(知起反)迦囉拏(八十八) 舍哆鉢羅(二合)細(引)迦(八十九) 皤婆(重)娑(九十) 毘娑那(長)舍麼迦(九十一) 麼訶菩提薩埵(九十二) 皤囉馱(九十三) 莎訶(九十四)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說：「此陀羅尼名薄伽梵蓮花手嚴飾寶杖，世尊於大金剛歡喜殿說，為尊勝菩薩及無量天、龍、緊那羅之所讚歎，為摧壞廣大業障山故。若有得聞者、若讀若誦此陀羅尼者，彼人所有一切煩惱業障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心，誦此陀羅尼者，常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人，所思念事皆得成就。若有求願使得成就者，當獨坐靜處，心念觀世音菩薩更無餘緣，誦此陀羅尼七遍，無願不果，又得一切眾生之所愛樂，不墮一切諸惡之趣。若坐若行若住，常念佛如對目前者，是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪業皆得消滅，是人當得具足千轉輪王之福，生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家。若以滿一掬香花散於觀世音菩薩前，誦此陀羅尼七遍者，得大千功德大悲法性，彼人於世間得大力成就。若看菩薩面誦此陀羅尼呪者，即得見觀世音菩薩微笑相，見已即得離垢地，能照耀世間，即於此生當得見佛慈念攝授，臨命終之時如入禪定，生生之處得宿命智，所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者，當於白月十五日受持八戒齋、著白淨衣，於有舍利佛塔及有舍利佛前並得作之。用白檀作泥塗壇(其白檀於石上摩，取粖用塗地)，以種種花散彼壇內。佛前燒香然燈，即於佛前生恭敬心，觀世音菩薩而來入是壇內，當誦此陀羅尼一百八遍。是人所有一切罪障、五逆重罪悉皆消滅，身口意業皆得清淨，得佛三昧力灌頂力，波羅蜜地力、殊勝智力悉皆成就。若須雨時，當視天誦此陀羅尼，甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者，即得水還盈滿。若一切病患，當誦此陀羅尼，以手摩之即得除差。於失念者邊，誦此陀羅尼，還得正念。若於飢渴人邊，當視其面誦此陀羅尼，所有飢渴悉皆消滅。若欲結界，當入池水中，寫此陀羅尼繫著幢上，一百由旬內無諸衰患，即成結界擁護成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說：「此陀羅尼名薄伽梵蓮花手嚴飾寶杖，世尊於大金剛歡喜殿說，為尊勝菩薩及無量天、龍、緊那羅之所讚歎，為摧壞廣大業障山故。若有得聞者、若讀若誦此陀羅尼者，彼人所有一切煩惱業障悉得消滅。若有人於晨朝時生尊重心，誦此陀羅尼者，常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人，所思念事皆得成就。若有求願使得成就者，當獨坐靜處，心念觀世音菩薩更無餘緣，誦此陀羅尼七遍，無願不果，又得一切眾生之所愛樂，不墮一切諸惡之趣。若坐若行若住，常念佛如對目前者，是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪業皆得消滅，是人當得具足千轉輪王之福，生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家。若以滿一掬香花散於觀世音菩薩前，誦此陀羅尼七遍者，得大千功德大悲法性，彼人於世間得大力成就。若看菩薩面誦此陀羅尼呪者，即得見觀世音菩薩微笑相，見已即得離垢地，能照耀世間，即於此生當得見佛慈念攝授，臨命終之時如入禪定，生生之處得宿命智，所有罪障皆悉消滅。若欲受持此陀羅尼者，當於白月十五日受持八戒齋、著白淨衣，於有舍利佛塔及有舍利佛前並得作之。用白檀作泥塗壇(其白檀於石上摩，取粖用塗地)，以種種花散彼壇內。佛前燒香然燈，即於佛前生恭敬心，觀世音菩薩而來入是壇內，當誦此陀羅尼一百八遍。是人所有一切罪障、五逆重罪悉皆消滅，身口意業皆得清淨，得佛三昧力灌頂力，波羅蜜地力、殊勝智力悉皆成就。若須雨時，當視天誦此陀羅尼，甘雨應時即下。若視地誦此陀羅尼者，能令百穀皆得成熟。若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者，即得水還盈滿。若一切病患，當誦此陀羅尼，以手摩之即得除差。於失念者邊，誦此陀羅尼，還得正念。若於飢渴人邊，當視其面誦此陀羅尼，所有飢渴悉皆消滅。若欲結界，當入池水中，寫此陀羅尼繫著幢上，一百由旬內無諸衰患，即成結界擁護成就。」

千眼千臂觀世音菩薩總攝身印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩總攝身印第一

「先起立端身並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，以中指無名指並屈著掌中，小指食指大母指散舒，仰掌向上；次以右手亦然。屈肘與髆臍，掌向前，此是總攝身印。若欲降伏魔怨及諸外道邪見稠林令入正道者，當作此印，誦陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先起立端身並脚齊立，右脚微曲少許。先以左手舒下，以中指無名指並屈著掌中，小指食指大母指散舒，仰掌向上；次以右手亦然。屈肘與髆臍，掌向前，此是總攝身印。若欲降伏魔怨及諸外道邪見稠林令入正道者，當作此印，誦陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰：

「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)怛羅(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶(二) 波路吉帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵耶(四) 摩訶薩哆跛耶(五) 摩訶迦嚕尼迦耶(六) 怛姪他(七) 阿(去)跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 𤧕醯夷醯(十) 莎(去)訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那(上)謨曷囉(二合)怛那(二合)怛羅(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶(二) 波路吉帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵耶(四) 摩訶薩哆跛耶(五) 摩訶迦嚕尼迦耶(六) 怛姪他(七) 阿(去)跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 𤧕醯夷醯(十) 莎(去)訶(十一)」

千眼千臂觀世音菩薩總持陀羅尼印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩總持陀羅尼印第二

「准前身印上，合掌當心，以五指相叉左押右，以二頭指直竪頭相拄，其大母指附頭指押第一文上，掌少開。此印名總持陀羅尼法。作此印者，能滅除無量生死劫來惡業，罪障一時消滅，當來往生十方淨土。往昔釋迦牟尼如來臨欲成道，為魔王所惱，作此總持陀羅尼印，獲得安樂禪定。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前身印上，合掌當心，以五指相叉左押右，以二頭指直竪頭相拄，其大母指附頭指押第一文上，掌少開。此印名總持陀羅尼法。作此印者，能滅除無量生死劫來惡業，罪障一時消滅，當來往生十方淨土。往昔釋迦牟尼如來臨欲成道，為魔王所惱，作此總持陀羅尼印，獲得安樂禪定。呪曰：

「跢姪他(一) 薩婆陀羅尼(二) 曼茶羅耶(三) 𤧕醯曳醯(四) 鉢囉(二合)摩輸馱(五) 薩跢跛耶(六) 莎訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跢姪他(一) 薩婆陀羅尼(二) 曼茶羅耶(三) 𤧕醯曳醯(四) 鉢囉(二合)摩輸馱(五) 薩跢跛耶(六) 莎訶(七)」

千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三

「先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，二大指附頭指第二文上。此印法名解脫禪定印。過去諸佛同修此法，得禪定解脫神通。每以此法供養，得見十方諸佛了然目前。同前呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先偏袒右肩，右膝著地，合掌頂上，屈二頭指以頭相拄，二大指附頭指第二文上。此印法名解脫禪定印。過去諸佛同修此法，得禪定解脫神通。每以此法供養，得見十方諸佛了然目前。同前呪。」

千眼千臂觀世音菩薩千眼印呪第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩千眼印呪第四

「起立並足，先以二中指無名小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏附頭指第二文上側，腕開五寸許，置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者，即得觀見百千萬億世界佛剎淨妙國土，一一佛國各得百萬四千菩薩與行者同為伴侶。若未經三曼茶羅者，必不得見此印法門呪印，令人得罪(通作此法印，親驗菩薩受法與智通，凡有所願悉皆滿足)。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先以二中指無名小指各以甲背相著，其二頭指竪頭相拄，其二大母指側搏附頭指第二文上側，腕開五寸許，置於眉間。此名千眼印。作此印呪法門者，即得觀見百千萬億世界佛剎淨妙國土，一一佛國各得百萬四千菩薩與行者同為伴侶。若未經三曼茶羅者，必不得見此印法門呪印，令人得罪(通作此法印，親驗菩薩受法與智通，凡有所願悉皆滿足)。呪曰：

「唵(一) 薩婆斫蒭(二合)伽羅耶(二) 陀囉尼(三) 因(去)地唎耶(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆斫蒭(二合)伽羅耶(二) 陀囉尼(三) 因(去)地唎耶(四) 莎訶(五)」

千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五

起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰押右掌上當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起立並足，先仰右手掌，五指各相附，後以左手掌仰押右掌上當心著。此名總攝千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。呪曰：

「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆咄(徒訥反)瑟吒(四)(二合)烏訶彌耶(五) 莎訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 婆盧枳帝(二) 攝伐囉耶(三) 薩婆咄(徒訥反)瑟吒(四)(二合)烏訶彌耶(五) 莎訶(六)」

千眼千臂觀世音菩薩通達三昧成印第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩通達三昧成印第六

「起立以脚跟相跓，先以左手竪五指相搏，屈肘向前託，次以右手亦然，屈肘向內託。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴方便八萬四千法門，皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立以脚跟相跓，先以左手竪五指相搏，屈肘向前託，次以右手亦然，屈肘向內託。此名通達三昧印。此印能令通達一切三昧智印，莊嚴方便八萬四千法門，皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提。用前大身呪。」

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

「起立並足，先以左手無名指捻大母指甲上，次以右手亦如是作，二小指及中指直竪頭相跓，合腕相附著，以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立並足，先以左手無名指捻大母指甲上，次以右手亦如是作，二小指及中指直竪頭相跓，合腕相附著，以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(去)那唎(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆提婆那伽(二) 阿(去)那唎(三) 莎訶(四)」

千眼千臂觀世音菩薩呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

「准前印上，開腕以手側相拄，仰掌以頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印上，開腕以手側相拄，仰掌以頭指來去。呪曰：

「唵(一) 摩訶梵摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 摩訶梵摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 莎訶(四)」

「此印呪法，能攝無量無數陀羅尼印法門皆悉來集。若日月蝕時，呪酥二十一遍，以印印酥食者，令人聰明日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印呪法，能攝無量無數陀羅尼印法門皆悉來集。若日月蝕時，呪酥二十一遍，以印印酥食者，令人聰明日誦萬偈。此印法門，日藏如來授與觀世音菩薩。」

千眼千臂觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

「起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪二十一遍，決定得入諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千萬珍寶隨意所須，皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有人能作此法門者，晨朝早起清淨澡漱，作此印法，面見十方恒河沙佛，滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立合掌當心，以二大母指雙屈入掌中，餘四指直竪合掌當心，誦前大身呪二十一遍，決定得入諸天宮殿，遊歷十方諸佛國土，百千萬珍寶隨意所須，皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖眾。若有人能作此法門者，晨朝早起清淨澡漱，作此印法，面見十方恒河沙佛，滅除無量劫來生死惡業重罪。是故讚歎如是功德。」

千眼千臂觀世音菩薩乞願隨心印第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩乞願隨心印第十

「准前印，屈二頭指押二大母指甲上，其頭指甲背相著。用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足，必定不退菩提之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，屈二頭指押二大母指甲上，其頭指甲背相著。用前身呪。若人隨所求願皆悉滿足，必定不退菩提之道。」

千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

「准前印，直竪散頭指大母指，開掌。此印我在因地時，乃有恒河沙諸佛受我此法，令我得證菩提之道。誦大身呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，直竪散頭指大母指，開掌。此印我在因地時，乃有恒河沙諸佛受我此法，令我得證菩提之道。誦大身呪。」

千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十二

「准前印合掌當心，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印合掌當心，頭指來去。呪曰：

「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆勃陀三摩(去)耶(二) 𤧕醯夷醯(三) 鉢囉(二合)摩輸陀薩埵(四) 莎訶(五)」

千眼千臂觀世音菩薩置十肘曼拏羅壇法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千眼千臂觀世音菩薩置十肘曼拏羅壇法

次說壇法。凡作一切曼荼羅法門時，謹案梵本云此國土無有作曼荼羅地，如彼天竺皆取上勝福德之地以為壇場，婆羅門國別有擇地方法，不能廣說。且論此漢地第一山居閑靜之處，在山頂上有形勢處，掘地去其石礫及瓦器惡土物等，然始平治。以瞿摩夷和香塗地，縱廣一丈六尺。起基十二指乃至十六指，一肘以為勝上。第一取白栴檀香，於其石上磨，取粖塗曼荼羅上。以五色粉摸界，其壇開四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說壇法。凡作一切曼荼羅法門時，謹案梵本云此國土無有作曼荼羅地，如彼天竺皆取上勝福德之地以為壇場，婆羅門國別有擇地方法，不能廣說。且論此漢地第一山居閑靜之處，在山頂上有形勢處，掘地去其石礫及瓦器惡土物等，然始平治。以瞿摩夷和香塗地，縱廣一丈六尺。起基十二指乃至十六指，一肘以為勝上。第一取白栴檀香，於其石上磨，取粖塗曼荼羅上。以五色粉摸界，其壇開四門。

東方門安提頭賴吒天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方門安提頭賴吒天王。

南方門安毘樓勒叉天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方門安毘樓勒叉天王。

西方門安毘樓博叉天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方門安毘樓博叉天王。

北方門安毘沙門天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方門安毘沙門天王。

次第安天王，左右及眷屬各居本位。其曼茶羅中心，安千眼千臂觀世音菩薩像。像前置案，案上置呪法，燒種種香、安種種飲食、散種種花以為供養，唯除雜物薰辛酒肉。自外日別造新香鮮者花樹果子，於像前著三白食乳酪、酥、蜜，燒檀香、沈香、酥合香、龍腦香。每日三時洗浴，受三律儀，至心誦呪供養千眼觀世音菩薩。晨朝、午時、日暮供養，日別不闕。如是乃至三七日，盡意供養畢，來見呪師。作壇背地作法。呼召一切皆上圖畫像形。今案梵本無如此事，但知其呪師面向東方誦呪，作前第一第二第三乃至十二請佛三昧印，何勞假設印。作前印一遍，各誦呪七遍，乃至第十二印畢，當自發不退堅固。但作法呼召一切皆來，令發菩提決定心。端坐想一切呪神在其眼前，一無障難不得畢竟。誦前大身呪滿一千八十遍，爾時觀世音菩薩當化現作阿難身相貌，來問行者：「所須何法？求何願耶(此語智通親自供養，蒙作此問，以此錄之)？」行者白言：「為求無上菩提陀羅尼法。」若蒙受記之時，唯願發慇懃心，無求名利。所願須救一切眾生觀同一子，又願一切鬼神悉皆順伏。得如願已，但自知耳，不得向人傳說(通翻此法與玄謩，一本玄謩受學)。若欲得求一切願者，當作四肘水曼茶羅法，燒沈水香，誦前身呪一百八遍，作前第十乞願印，即得一切如願。滿足訖，即焚却此一本，自外更無如此供養，一切陀羅尼法門悉皆成就。又法若欲得一切歡喜者，作前第九摩尼隨意明珠印，誦身呪，呪烏麻二十一遍，火中燒之，即得如意。若欲令喝羅(二合)闍歡喜者，當取喝羅(二合)闍園內樹枝，呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。若欲降伏惡人怨家者，當呪苦練木二十一遍火中燒之，即得歸伏。又法若有神鬼難調伏者，取安悉香及白芥子呪二十一遍擲火中燒，一切神鬼病者自然臣伏。記有疫病流行，當作四肘水曼茶羅，取好牛酥呪一百八遍火中燒之，一切災疫悉皆消滅。又取酥少分，與疫病人食之，立即除愈。昔有罽賓國疫疾流行，人得病者不過一二日並死。有婆羅門真帝將此法行，疫病應時即得消滅，行病鬼王出離國境，知有驗矣。又法他國侵繞盜賊逆亂起來，作前第一總攝身印呪一百八遍，一切盜賊自然殄滅。若一切業報眾生命根盡者，作前滅盡定印日日供養，燒況水香誦呪滿一千八十遍，即當轉其業障。昔波羅奈國有一長者，唯有一子，壽年合得十六。至年十五，有一婆羅門巡門乞食，見其長者愁憂不樂，夫妻憔悴面無光澤。婆羅門問曰：「長者何為不樂？」長者說向因緣。婆羅門答言：「長者不須愁憂。但取貧道處分，子得壽年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第安天王，左右及眷屬各居本位。其曼茶羅中心，安千眼千臂觀世音菩薩像。像前置案，案上置呪法，燒種種香、安種種飲食、散種種花以為供養，唯除雜物薰辛酒肉。自外日別造新香鮮者花樹果子，於像前著三白食乳酪、酥、蜜，燒檀香、沈香、酥合香、龍腦香。每日三時洗浴，受三律儀，至心誦呪供養千眼觀世音菩薩。晨朝、午時、日暮供養，日別不闕。如是乃至三七日，盡意供養畢，來見呪師。作壇背地作法。呼召一切皆上圖畫像形。今案梵本無如此事，但知其呪師面向東方誦呪，作前第一第二第三乃至十二請佛三昧印，何勞假設印。作前印一遍，各誦呪七遍，乃至第十二印畢，當自發不退堅固。但作法呼召一切皆來，令發菩提決定心。端坐想一切呪神在其眼前，一無障難不得畢竟。誦前大身呪滿一千八十遍，爾時觀世音菩薩當化現作阿難身相貌，來問行者：「所須何法？求何願耶(此語智通親自供養，蒙作此問，以此錄之)？」行者白言：「為求無上菩提陀羅尼法。」若蒙受記之時，唯願發慇懃心，無求名利。所願須救一切眾生觀同一子，又願一切鬼神悉皆順伏。得如願已，但自知耳，不得向人傳說(通翻此法與玄謩，一本玄謩受學)。若欲得求一切願者，當作四肘水曼茶羅法，燒沈水香，誦前身呪一百八遍，作前第十乞願印，即得一切如願。滿足訖，即焚却此一本，自外更無如此供養，一切陀羅尼法門悉皆成就。又法若欲得一切歡喜者，作前第九摩尼隨意明珠印，誦身呪，呪烏麻二十一遍，火中燒之，即得如意。若欲令喝羅(二合)闍歡喜者，當取喝羅(二合)闍園內樹枝，呪二十一遍擲置園中，即得歡喜。若欲降伏惡人怨家者，當呪苦練木二十一遍火中燒之，即得歸伏。又法若有神鬼難調伏者，取安悉香及白芥子呪二十一遍擲火中燒，一切神鬼病者自然臣伏。記有疫病流行，當作四肘水曼茶羅，取好牛酥呪一百八遍火中燒之，一切災疫悉皆消滅。又取酥少分，與疫病人食之，立即除愈。昔有罽賓國疫疾流行，人得病者不過一二日並死。有婆羅門真帝將此法行，疫病應時即得消滅，行病鬼王出離國境，知有驗矣。又法他國侵繞盜賊逆亂起來，作前第一總攝身印呪一百八遍，一切盜賊自然殄滅。若一切業報眾生命根盡者，作前滅盡定印日日供養，燒況水香誦呪滿一千八十遍，即當轉其業障。昔波羅奈國有一長者，唯有一子，壽年合得十六。至年十五，有一婆羅門巡門乞食，見其長者愁憂不樂，夫妻憔悴面無光澤。婆羅門問曰：「長者何為不樂？」長者說向因緣。婆羅門答言：「長者不須愁憂。但取貧道處分，子得壽年

長遠。」于時婆羅門作此法門一日一夜，得閻羅王報云：「長者其子命根只合十六，今已十五，唯有一年。今遇善因緣，得年八十，故來相報。」爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資次施佛法眾僧。當知此法不可思議具大神驗。已曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者，不須作曼荼羅，唯須結印誦呪，無願不果，速當成佛。若有女人臨當產時受大苦惱，呪酥二十一遍令彼食之，必定安樂。所生男女具大相好，眾善莊嚴宿殖德本令人愛敬，常於人中受勝快樂。若有眾生有眼痛者，呪師以菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即除愈。以此大因緣，其人獲得天眼，光明徹見上界種種天人受勝快樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長遠。」于時婆羅門作此法門一日一夜，得閻羅王報云：「長者其子命根只合十六，今已十五，唯有一年。今遇善因緣，得年八十，故來相報。」爾時長者夫妻歡喜踊躍，罄捨家資次施佛法眾僧。當知此法不可思議具大神驗。已曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者，不須作曼荼羅，唯須結印誦呪，無願不果，速當成佛。若有女人臨當產時受大苦惱，呪酥二十一遍令彼食之，必定安樂。所生男女具大相好，眾善莊嚴宿殖德本令人愛敬，常於人中受勝快樂。若有眾生有眼痛者，呪師以菩薩千眼印呪二十一遍，以印印眼，眼即除愈。以此大因緣，其人獲得天眼，光明徹見上界種種天人受勝快樂處。

次說畫像法。謹案梵本，造像皆用白疊，廣十肘，此土一丈六尺，長二十肘，此土三丈二尺。菩薩身作檀金色，面有三眼，一千臂，一一掌中各有一眼。綵色中不得著膠，以香乳和綵色。菩薩頭著七寶天冠，身垂瓔珞。又一本云：此土無好白疊大者，但取一幅白絹。菩薩身長五尺，作兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千眼千臂。此法亦依梵本，唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供養此法門者，先須畫像。其畫像法必須作曼荼羅如法，令匠者受八戒齋，出入一上廁一洗浴。其像作成時，其畫匠及呪師恐多不如法，對像懺悔罪過，即安置壇中，即須作法設廣供養滿足三七日，千臂千眼觀世音菩薩像必放大光明過於日月，除不至心者。其千眼千臂觀世音菩薩像法，武德年中中天竺婆羅門瞿陀提婆將此像本來進，入內即不出。通案梵本，只言千眼千臂，更無釋名。又案梵本，菩薩過去毘婆尸佛亦現作降伏魔身，千眼中各出一佛，以為賢劫千佛也。千臂各各化出一轉輪聖王，此菩薩降魔身中最為第一。爾時世尊告觀世音菩薩等，我以佛神力，窮劫廣說不能得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說畫像法。謹案梵本，造像皆用白疊，廣十肘，此土一丈六尺，長二十肘，此土三丈二尺。菩薩身作檀金色，面有三眼，一千臂，一一掌中各有一眼。綵色中不得著膠，以香乳和綵色。菩薩頭著七寶天冠，身垂瓔珞。又一本云：此土無好白疊大者，但取一幅白絹。菩薩身長五尺，作兩臂，依前第五千臂印法亦得供養，不要千眼千臂。此法亦依梵本，唯菩薩額上更安一眼即得。若欲供養此法門者，先須畫像。其畫像法必須作曼荼羅如法，令匠者受八戒齋，出入一上廁一洗浴。其像作成時，其畫匠及呪師恐多不如法，對像懺悔罪過，即安置壇中，即須作法設廣供養滿足三七日，千臂千眼觀世音菩薩像必放大光明過於日月，除不至心者。其千眼千臂觀世音菩薩像法，武德年中中天竺婆羅門瞿陀提婆將此像本來進，入內即不出。通案梵本，只言千眼千臂，更無釋名。又案梵本，菩薩過去毘婆尸佛亦現作降伏魔身，千眼中各出一佛，以為賢劫千佛也。千臂各各化出一轉輪聖王，此菩薩降魔身中最為第一。爾時世尊告觀世音菩薩等，我以佛神力，窮劫廣說不能得盡。