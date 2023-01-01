聖觀自在菩薩一百八名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖觀自在菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛馱羅國三藏明教大師天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西天中印度惹爛馱羅國三藏明教大師天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮。其山峯峙眾寶所成，無垢清淨閻浮檀金、摩尼寶王、種種珍寶，妙色光明常普照曜。復有如意天劫波樹，恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香、栴檀、沈水，俱蘇摩華柔軟適意，妙色芬芳處處嚴飾。復有無量百千萬億那由他數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦、人非人等往詣佛所，頭面作禮，供養恭敬，尊重讚歎，一心合掌寂然聽法。爾時世尊告梵王言：「如來說法初中後善，其義深遠、其語巧妙，純一無雜圓滿清淨梵行之相，隨宜說法利益眾生。是聖觀自在菩薩一百八名，若有聞者，百千萬億無數劫中不墮惡趣。彼人若有五無間業，盡得消除，世世生生得宿命智。聖觀自在菩薩一百八名祕密明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮。其山峯峙眾寶所成，無垢清淨閻浮檀金、摩尼寶王、種種珍寶，妙色光明常普照曜。復有如意天劫波樹，恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香、栴檀、沈水，俱蘇摩華柔軟適意，妙色芬芳處處嚴飾。復有無量百千萬億那由他數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦、人非人等往詣佛所，頭面作禮，供養恭敬，尊重讚歎，一心合掌寂然聽法。爾時世尊告梵王言：「如來說法初中後善，其義深遠、其語巧妙，純一無雜圓滿清淨梵行之相，隨宜說法利益眾生。是聖觀自在菩薩一百八名，若有聞者，百千萬億無數劫中不墮惡趣。彼人若有五無間業，盡得消除，世世生生得宿命智。聖觀自在菩薩一百八名祕密明曰：

「怛儞野(二合)他(引)呬婆嚩曩(半音)訖哩(二合)哆訖哩(二合)怛野(二合)(一) 訖哩(二合)哆迦囉抳野(二) 賀哩(二合)哆婆(引)囉(三) 阿努鉢囉(二合)鉢哆(二合)娑嚩(二合)迦(引)囉他(二合)(四) 波哩訖叉(二合)拏婆嚩三喻惹曩(五) 娑弭野(二合)誐(引)惹拏(二合)曩(六) 蘇尾目訖哆(二合)唧哆(七) 蘇尾目訖哆(二合)鉢囉(二合)惹拏(二合)(八) 阿惹儞(引)喻摩賀(引)曩(引)誐(九) 薩哩嚩(二合)唧(引)覩(引)嚩勢波囉摩波(引)囉弭哆鉢囉(二合)鉢哆(二合)(十) 波哩布囉拏(二合)惹拏(二合)曩三婆(引)囉(十一) 塢諦囉拏(二合)婆嚩建(引)哆(引)囉(十二) 波囉呬哆野怛曩(二合)(十三) 迦嚕拏(引)滿馱賀哩(二合)那野(十四) 鉢囉(二合)惹波囉摩嚩怛娑(二合)囉(十五) 蘇佉鉢囉(二合)那(十六) 娑儞(二合引)賀鉢囉(二合)悉哩(二合)哆(十七) 阿難哆薩怛夢(二合引)哆(引)囉拏怛俱(二合)舍羅(十八) 蘇誐哆(引)惹敢(二合)摩(十九) 怛哩(二合)部嚩乃迦滿(引)馱嚩(二十) 尾誐哆囉(引)誐(二十一) 尾誐哆禰吠(二合引)灑(二十二) 尾誐哆謨(去聲引)賀(二十三) 怛哩(二合)摩羅鉢囉(二合)呬拏(二十四) 怛𡂖(二合引)尾儞野(二合)波(引)囉誐(二十五) 沙吒鼻惹拏(二合)鉢囉(二合引)鉢哆(二合)(二十六) 儞野(二合)虞嚕(二合引)馱波哩曼拏羅(二十七) 馱怛陵(二合)扇摩賀(引)布嚕沙洛訖叉(二合)拏馱囉(二十八) 阿世怛野(二合)努尾焰(二合)惹曩(引)楞訖哩(二合)哆誐(引)怛囉(二合)(二十九) 蘇嚩囉拏(二合)蘇訖叉摩(三合)蹉尾(三十) 鉢蘭(二合引)輸囉嚩那(引)怛沒哩諦(二合)(三十一) 曩嚩曩(引)誐計(引)娑囉(引)嚕拏惹吒馱囉(三十二) 惹吒迦囉(引)布(引)波虞嗏沒哩地儞(三合)阿彌哆(引)婆(三十三) 惹敢(二合)母曩那(引)建(引)左曩嚩婆(引)娑(三十四) 鉢囉(二合)目訖哆(二合)囉濕弭(二合)(三十五) 入嚩(二合)隷哆尾野(二合引)摩鉢囉(二合)婆(三十六) 建左曩(引)捺哩(二合)鉢囉(二合)體哆野舍娑(三十七) 尾布羅諦(引)惹(三十八) 塢那喻(引)禰詣(二合)囉拏(二合)禰曩迦嚕(引)瑟抳(二合)沙(三十九) 鉢羅(二合)入嚩(二合引)隷哆摩抳(四十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)呬婆嚩曩(半音)訖哩(二合)哆訖哩(二合)怛野(二合)(一) 訖哩(二合)哆迦囉抳野(二) 賀哩(二合)哆婆(引)囉(三) 阿努鉢囉(二合)鉢哆(二合)娑嚩(二合)迦(引)囉他(二合)(四) 波哩訖叉(二合)拏婆嚩三喻惹曩(五) 娑弭野(二合)誐(引)惹拏(二合)曩(六) 蘇尾目訖哆(二合)唧哆(七) 蘇尾目訖哆(二合)鉢囉(二合)惹拏(二合)(八) 阿惹儞(引)喻摩賀(引)曩(引)誐(九) 薩哩嚩(二合)唧(引)覩(引)嚩勢波囉摩波(引)囉弭哆鉢囉(二合)鉢哆(二合)(十) 波哩布囉拏(二合)惹拏(二合)曩三婆(引)囉(十一) 塢諦囉拏(二合)婆嚩建(引)哆(引)囉(十二) 波囉呬哆野怛曩(二合)(十三) 迦嚕拏(引)滿馱賀哩(二合)那野(十四) 鉢囉(二合)惹波囉摩嚩怛娑(二合)囉(十五) 蘇佉鉢囉(二合)那(十六) 娑儞(二合引)賀鉢囉(二合)悉哩(二合)哆(十七) 阿難哆薩怛夢(二合引)哆(引)囉拏怛俱(二合)舍羅(十八) 蘇誐哆(引)惹敢(二合)摩(十九) 怛哩(二合)部嚩乃迦滿(引)馱嚩(二十) 尾誐哆囉(引)誐(二十一) 尾誐哆禰吠(二合引)灑(二十二) 尾誐哆謨(去聲引)賀(二十三) 怛哩(二合)摩羅鉢囉(二合)呬拏(二十四) 怛𡂖(二合引)尾儞野(二合)波(引)囉誐(二十五) 沙吒鼻惹拏(二合)鉢囉(二合引)鉢哆(二合)(二十六) 儞野(二合)虞嚕(二合引)馱波哩曼拏羅(二十七) 馱怛陵(二合)扇摩賀(引)布嚕沙洛訖叉(二合)拏馱囉(二十八) 阿世怛野(二合)努尾焰(二合)惹曩(引)楞訖哩(二合)哆誐(引)怛囉(二合)(二十九) 蘇嚩囉拏(二合)蘇訖叉摩(三合)蹉尾(三十) 鉢蘭(二合引)輸囉嚩那(引)怛沒哩諦(二合)(三十一) 曩嚩曩(引)誐計(引)娑囉(引)嚕拏惹吒馱囉(三十二) 惹吒迦囉(引)布(引)波虞嗏沒哩地儞(三合)阿彌哆(引)婆(三十三) 惹敢(二合)母曩那(引)建(引)左曩嚩婆(引)娑(三十四) 鉢囉(二合)目訖哆(二合)囉濕弭(二合)(三十五) 入嚩(二合)隷哆尾野(二合引)摩鉢囉(二合)婆(三十六) 建左曩(引)捺哩(二合)鉢囉(二合)體哆野舍娑(三十七) 尾布羅諦(引)惹(三十八) 塢那喻(引)禰詣(二合)囉拏(二合)禰曩迦嚕(引)瑟抳(二合)沙(三十九) 鉢羅(二合)入嚩(二合引)隷哆摩抳(四十)

野詣(引)波尾哆(引)哩馱(二合)迦(引)野(四十一) 部弭鉢囉(二合)尾左野(四十二) 捺舍波(引)囉弭哆(引)左囉拏(四十三) 阿欠抳哆尸羅(四十四) 阿砌掩囉(二合)尸羅(四十五) 僧賀尾訖蘭(二合引)覩(引)囉瑟迦(二合)(四十六) 俱(引)摩羅羅隷哆誐(引)怛囉(二合)(四十七) 沒哩(二合)鼻孕(二合引)捺囉(二合)訖叉(二合)抳誐諦(四十八) 諾訖剎(二合)拏(引)挽哩哆(二合)曩(引)鼻(引)(四十九) 阿哩馱(引)贊捺囉(二合引)楞訖哩(二合)哆諦羅迦(五十) 尾悉諦(二合)囉拏(二合)羅羅(引)吒(五十一) 鉢囉(二合)楞嚩嚩護(五十二) 儞囉鑒(二合)哆囉部嚕(二合)塢覩誐曩(引)舍(五十三) 迦羅娑(引)訖哩(二合)諦誐哩(二合)嚩(五十四) 禰哩伽(二合引)虞隷波哩嚩(引)抳(五十五) 麼哩(二合)努哆(引)摩囉(二合)曩佉(五十六) 惹囉(引)嚩曩馱賀娑哆(二合)(五十七) 作訖囉(二合)楞訖哩(二合)哆波(引)抳(五十八) 哆羅娑囉怛迦(二合)摩羅儞婆舍羅(二合)訖叉𠯆(三合引)波唧哆誐(引)怛囉(二合)(五十九) 沒囉(二合)憾摩(二合)儼鼻囉濕嚩(二合)囉賀哩(二) 那焰誐摩(六十) 必哩(二合)麼抳喻捺哩舍(二合)儞野(六十一) 囉麼抳野(六十二) 迦摩羅(引)婆(六十三) 迦摩路(引)訥婆(二合)縛(六十四) 迦摩羅三婆嚩(六十五) 迦摩羅薩曩(六十六) 迦摩羅賀娑哆(六十七) 迦曼拏路尾野(二合)誐囉(二合)賀娑哆(二合)(六十八) 訖哩(二合)瑟拏(二合引)𠰒曩馱囉(六十九) 難拏馱囉(七十) 阿訖叉(二合)馱囉(七十一) 布哆鉢尾怛囉(二合)(七十二) 布哩嚩(二合)鼻婆(引)史(七十三) 阿蜜哩(三合)哆嚩哩沙(二合)(七十四) 唧哆(引)麼抳迦羅波(二合)(七十五) 蘇涅哩舍(二合)曩沒哩(二合)訖叉(二合)(七十六) 薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)沒哩(二合)諦迦囉(七十七) 必哩(二合)諦迦囉(七十八) 薩哩嚩(二合)薩怛冐(二合引)波𠰒尾野(二合)(七十九) 沒馱儞哩摩(二合引)拏(八十) 蘇誐哆尾沙馱囉(八十一) 伊罽迦嚕(引)摩俱波(八十二) 薩怛嚩(二合)娑(引)囉(八十三) 訖哩(二合)哆奔抳野(二合)(八十四) 訖哩(二合)哆俱舍羅(八十五) 訖哩(二合)哆儞室左(二合)野(八十六) 塢哆鉢哆(二合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野詣(引)波尾哆(引)哩馱(二合)迦(引)野(四十一) 部弭鉢囉(二合)尾左野(四十二) 捺舍波(引)囉弭哆(引)左囉拏(四十三) 阿欠抳哆尸羅(四十四) 阿砌掩囉(二合)尸羅(四十五) 僧賀尾訖蘭(二合引)覩(引)囉瑟迦(二合)(四十六) 俱(引)摩羅羅隷哆誐(引)怛囉(二合)(四十七) 沒哩(二合)鼻孕(二合引)捺囉(二合)訖叉(二合)抳誐諦(四十八) 諾訖剎(二合)拏(引)挽哩哆(二合)曩(引)鼻(引)(四十九) 阿哩馱(引)贊捺囉(二合引)楞訖哩(二合)哆諦羅迦(五十) 尾悉諦(二合)囉拏(二合)羅羅(引)吒(五十一) 鉢囉(二合)楞嚩嚩護(五十二) 儞囉鑒(二合)哆囉部嚕(二合)塢覩誐曩(引)舍(五十三) 迦羅娑(引)訖哩(二合)諦誐哩(二合)嚩(五十四) 禰哩伽(二合引)虞隷波哩嚩(引)抳(五十五) 麼哩(二合)努哆(引)摩囉(二合)曩佉(五十六) 惹囉(引)嚩曩馱賀娑哆(二合)(五十七) 作訖囉(二合)楞訖哩(二合)哆波(引)抳(五十八) 哆羅娑囉怛迦(二合)摩羅儞婆舍羅(二合)訖叉𠯆(三合引)波唧哆誐(引)怛囉(二合)(五十九) 沒囉(二合)憾摩(二合)儼鼻囉濕嚩(二合)囉賀哩(二) 那焰誐摩(六十) 必哩(二合)麼抳喻捺哩舍(二合)儞野(六十一) 囉麼抳野(六十二) 迦摩羅(引)婆(六十三) 迦摩路(引)訥婆(二合)縛(六十四) 迦摩羅三婆嚩(六十五) 迦摩羅薩曩(六十六) 迦摩羅賀娑哆(六十七) 迦曼拏路尾野(二合)誐囉(二合)賀娑哆(二合)(六十八) 訖哩(二合)瑟拏(二合引)𠰒曩馱囉(六十九) 難拏馱囉(七十) 阿訖叉(二合)馱囉(七十一) 布哆鉢尾怛囉(二合)(七十二) 布哩嚩(二合)鼻婆(引)史(七十三) 阿蜜哩(三合)哆嚩哩沙(二合)(七十四) 唧哆(引)麼抳迦羅波(二合)(七十五) 蘇涅哩舍(二合)曩沒哩(二合)訖叉(二合)(七十六) 薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)沒哩(二合)諦迦囉(七十七) 必哩(二合)諦迦囉(七十八) 薩哩嚩(二合)薩怛冐(二合引)波𠰒尾野(二合)(七十九) 沒馱儞哩摩(二合引)拏(八十) 蘇誐哆尾沙馱囉(八十一) 伊罽迦嚕(引)摩俱波(八十二) 薩怛嚩(二合)娑(引)囉(八十三) 訖哩(二合)哆奔抳野(二合)(八十四) 訖哩(二合)哆俱舍羅(八十五) 訖哩(二合)哆儞室左(二合)野(八十六) 塢哆鉢哆(二合

)尾哩野(二合)(八十七) 僧娑(引)囉(引)諦訖蘭(二合)哆(八十八) 薩達哩麼(二合)窈嚩囉(引)惹野(二合)鼻瑟訖哆(二合)(八十九) 哆(引)囉(引)努誐哆左囉拏(九十) 部哩(二合)俱致訖哩(二合)哆惹拏(二合)(九十一) 惹野挽覩(引)曩野滿哆(九十二) 娑沒哩(二合)諦滿哆(九十三) 摩賀(引)尾迦囉(二合)摩滿哆(九十四) 虞拏挽覩(引)昧怛哩(二合)滿哆(九十五) 扇(引)哆滿哆(九十六) 尸羅滿哆(九十七) 婆誐野(二合)滿哆(九十八) 阿哩他(二合)滿哆(九十九) 阿哩他(二合引)喃(引)尾孕(二合)哆(引)囉(一百) 商娑野(引)喃(引)親(去聲)哆(引)囉(一百一) 達哩麼(二合)𧹞(引)鉢囉(二合)嚩訖哆(二合引)囉(一百二) 路(引)迦喃(引)設娑哆(二合引)囉(一百三) 波哩布囉拏(二合)曼拏羅目佉(一百四) 薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合)佉唧哆(一百五) 儞檐摩然囉(二合)禰(引)舍(一百六) 蘇嚩囉拏(二合)嚩囉喻波弭嚩娑他(二合引)曳(一百七) 蘇哩野(二合)娑賀娑囉(二合引)諦哩迦嚕唧囉舍哩囉(一百八) 沒囉(二合)憾摩(二合)捺囉(二合引)禰曩麼娑訖哩(三合)哆(入聲)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )尾哩野(二合)(八十七) 僧娑(引)囉(引)諦訖蘭(二合)哆(八十八) 薩達哩麼(二合)窈嚩囉(引)惹野(二合)鼻瑟訖哆(二合)(八十九) 哆(引)囉(引)努誐哆左囉拏(九十) 部哩(二合)俱致訖哩(二合)哆惹拏(二合)(九十一) 惹野挽覩(引)曩野滿哆(九十二) 娑沒哩(二合)諦滿哆(九十三) 摩賀(引)尾迦囉(二合)摩滿哆(九十四) 虞拏挽覩(引)昧怛哩(二合)滿哆(九十五) 扇(引)哆滿哆(九十六) 尸羅滿哆(九十七) 婆誐野(二合)滿哆(九十八) 阿哩他(二合)滿哆(九十九) 阿哩他(二合引)喃(引)尾孕(二合)哆(引)囉(一百) 商娑野(引)喃(引)親(去聲)哆(引)囉(一百一) 達哩麼(二合)𧹞(引)鉢囉(二合)嚩訖哆(二合引)囉(一百二) 路(引)迦喃(引)設娑哆(二合引)囉(一百三) 波哩布囉拏(二合)曼拏羅目佉(一百四) 薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合)佉唧哆(一百五) 儞檐摩然囉(二合)禰(引)舍(一百六) 蘇嚩囉拏(二合)嚩囉喻波弭嚩娑他(二合引)曳(一百七) 蘇哩野(二合)娑賀娑囉(二合引)諦哩迦嚕唧囉舍哩囉(一百八) 沒囉(二合)憾摩(二合)捺囉(二合引)禰曩麼娑訖哩(三合)哆(入聲)」

爾時佛告梵王及帝釋言：「若有受持讀誦此聖觀自在菩薩一百八名祕密明者，當知是人世世生生恒得覩見聖觀自在。若恒受持，得大富貴，獲得聰明、獲得勇猛、獲得端嚴、獲得妙聲、獲得辯才、獲得恒知一切法義入曼拏羅，凡有所祈、一切真言，悉地成就。早晨課念，永無病苦疥癩氣疾，臨命終時往生西方極樂世界。」爾時世尊告梵王言：「若人受持六十二億恒河沙數諸佛名號，復能盡形四事供養，是人所獲果報多不？」梵王白言：「甚多。世尊！甚多。善逝！」佛言：「若人受持聖觀自在菩薩一百八名，乃至須臾禮拜供養，二人果報正等無異。梵王當知，受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名，獲得如是無量無邊福報之利，何況盡形受持讀誦，所獲功德世世生生不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告梵王及帝釋言：「若有受持讀誦此聖觀自在菩薩一百八名祕密明者，當知是人世世生生恒得覩見聖觀自在。若恒受持，得大富貴，獲得聰明、獲得勇猛、獲得端嚴、獲得妙聲、獲得辯才、獲得恒知一切法義入曼拏羅，凡有所祈、一切真言，悉地成就。早晨課念，永無病苦疥癩氣疾，臨命終時往生西方極樂世界。」爾時世尊告梵王言：「若人受持六十二億恒河沙數諸佛名號，復能盡形四事供養，是人所獲果報多不？」梵王白言：「甚多。世尊！甚多。善逝！」佛言：「若人受持聖觀自在菩薩一百八名，乃至須臾禮拜供養，二人果報正等無異。梵王當知，受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名，獲得如是無量無邊福報之利，何況盡形受持讀誦，所獲功德世世生生不可窮盡。」

爾時世尊說是語已，大梵天王及天帝釋、天龍八部、一切大眾，聞佛所說，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，大梵天王及天帝釋、天龍八部、一切大眾，聞佛所說，信受奉行。