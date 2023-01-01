佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

我今歸命佛菩薩， 演彼相應大教王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸命佛菩薩， 演彼相應大教王，

略述觀音菩薩儀， 能成所作利群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略述觀音菩薩儀， 能成所作利群品。

爾時世尊為欲利益諸眾生故，演說諸佛相應大教。佛言：「若阿闍梨及與行人，為欲修行菩提分法及種種成就者，當於觀自在菩薩法而修習之。若修此法，先求靜處，依於儀軌專心不懈修其先行令得精熟，然後依法作其觀想及誦吽字。擇地結界作法遣魔已，乃於彼處敷草而坐。時持誦人將欲運心觀想賢聖，先須淨其三業，即誦淨三業真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為欲利益諸眾生故，演說諸佛相應大教。佛言：「若阿闍梨及與行人，為欲修行菩提分法及種種成就者，當於觀自在菩薩法而修習之。若修此法，先求靜處，依於儀軌專心不懈修其先行令得精熟，然後依法作其觀想及誦吽字。擇地結界作法遣魔已，乃於彼處敷草而坐。時持誦人將欲運心觀想賢聖，先須淨其三業，即誦淨三業真言曰：

「唵(引)哥(引)野嚩(引)酤(半音)唧多(一句) 嚩日囉(二合)莎婆(引)嚩(引)怛囉(二合)酤(引)㰠(呼郎切)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)哥(引)野嚩(引)酤(半音)唧多(一句) 嚩日囉(二合)莎婆(引)嚩(引)怛囉(二合)酤(引)㰠(呼郎切)(二)」

「誦此真言已，復說譬喻伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復說譬喻伽陀曰：

「譬如清淨妙色蓮， 雖生泥中不可染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如清淨妙色蓮， 雖生泥中不可染，

如是眾生處煩惱， 悉得清淨於三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生處煩惱， 悉得清淨於三界。」

「誦伽陀已，自想頂戴寶冠，內有無量壽佛。次於本心想出開敷白蓮華，於彼華上想有月輪，於月輪中想現oṃ唵字，體如虛空唯真實大智。然後誦開慧真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦伽陀已，自想頂戴寶冠，內有無量壽佛。次於本心想出開敷白蓮華，於彼華上想有月輪，於月輪中想現oṃ唵字，體如虛空唯真實大智。然後誦開慧真言曰：

「唵(引)唧多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕彌(一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)唧多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕彌(一句)」

「誦此真言已，復想眾寶化成八葉蓮華，於彼華上想有月輪，於月輪中現出hrīḥ紇陵字，即是觀自在菩薩本身，結跏趺坐，其身赤色而有二臂。於菩薩左邊想白衣菩薩，手持蓮華。次想八方賢聖：第一於蓮華東葉位，想現尾路吉儞菩薩，手持紅色蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復想眾寶化成八葉蓮華，於彼華上想有月輪，於月輪中現出hrīḥ紇陵字，即是觀自在菩薩本身，結跏趺坐，其身赤色而有二臂。於菩薩左邊想白衣菩薩，手持蓮華。次想八方賢聖：第一於蓮華東葉位，想現尾路吉儞菩薩，手持紅色蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)尾路吉儞阿嚩路哥野娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾路吉儞阿嚩路哥野娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「於蓮華南葉位，想現多羅菩薩，手持綠色蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於蓮華南葉位，想現多羅菩薩，手持綠色蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「次於蓮華西葉位，想部哩尼菩薩，手持優鉢羅華，花內有八輻輪。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華西葉位，想部哩尼菩薩，手持優鉢羅華，花內有八輻輪。菩薩真言曰：

「唵(引)部(引)哩尼(一) 摩賀(引)作訖囉(二合)嚩哩底(二合)儞(引)吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)部(引)哩尼(一) 摩賀(引)作訖囉(二合)嚩哩底(二合)儞(引)吽(引)(二)」

「次於蓮華北葉位，想現顰眉菩薩，手持黃色蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華北葉位，想現顰眉菩薩，手持黃色蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)㪍哩(二合)酤致(一) 怛致(二) 末吒(半音)吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)㪍哩(二合)酤致(一) 怛致(二) 末吒(半音)吽(引)(三)」

「次於蓮華東北葉位，想現鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩，手持緋色蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華東北葉位，想現鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩，手持緋色蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)摩賀(引)室哩(二合)曳(引)(一) 摩尼鉢訥彌(二合引)吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)室哩(二合)曳(引)(一) 摩尼鉢訥彌(二合引)吽(引)(二)」

「次於蓮華東南葉位，想現嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)說哩菩薩，手持白蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華東南葉位，想現嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)說哩菩薩，手持白蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合引)濕嚩(二合)哩馱囉鉢訥彌(二合引)吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合引)濕嚩(二合)哩馱囉鉢訥彌(二合引)吽(引)(一)」

「次於蓮華西南葉位，想現尾說鉢訥摩(二合)菩薩，手持黑色蓮華。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華西南葉位，想現尾說鉢訥摩(二合)菩薩，手持黑色蓮華。菩薩真言曰：

「唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥彌(二合引)紇哩(二合引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥彌(二合引)紇哩(二合引)(一)」

「次於蓮華西北葉位，想現尾說嚩日囉(二合)菩薩，手持羯磨杵。菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華西北葉位，想現尾說嚩日囉(二合)菩薩，手持羯磨杵。菩薩真言曰：

「唵(引)尾濕嚩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾濕嚩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)(一)」

「次於蓮華中心，復想觀自在菩薩，現大妙色身。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次於蓮華中心，復想觀自在菩薩，現大妙色身。真言曰：

「唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合引)濕嚩(二合)囉吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合引)濕嚩(二合)囉吽(引)(一)」

「如是諸大菩薩及微妙真言，若持誦人依法作其觀想，及誦真言專注不退，是人當來速證佛果。設受五慾樂，亦能圓滿十波羅蜜及總持門。乃至辟支佛、十地菩薩、佛寂靜句，速得成就，勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸大菩薩及微妙真言，若持誦人依法作其觀想，及誦真言專注不退，是人當來速證佛果。設受五慾樂，亦能圓滿十波羅蜜及總持門。乃至辟支佛、十地菩薩、佛寂靜句，速得成就，勿生疑惑。

「復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥，所謂：

「冐地唧多羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)贊捺那嚩日囉(二合)烏那哥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「冐地唧多羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)贊捺那嚩日囉(二合)烏那哥等。

「若能常服如是之藥及持誦不輟，速離老病苦、增長壽命，變於色相、見者愛敬，現世獲得成最上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能常服如是之藥及持誦不輟，速離老病苦、增長壽命，變於色相、見者愛敬，現世獲得成最上智。

「復次所有息災、增益、敬愛、降伏，乃至勾召、除滅、諸魔發遣、冤惡禁法、打惡之法，乃至飛空自在及諸三摩地等，若修觀自在法悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次所有息災、增益、敬愛、降伏，乃至勾召、除滅、諸魔發遣、冤惡禁法、打惡之法，乃至飛空自在及諸三摩地等，若修觀自在法悉皆成就。

「觀自在菩薩根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀自在菩薩根本真言曰：

「唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合)濕嚩(二合)囉吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合)濕嚩(二合)囉吽(引)(一)」

「復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真言，日誦一百八遍，是人晝夜所作之罪悉皆銷滅。若日誦五百遍，能除一切病。若日誦一千遍，得壽命增長。若誦二千遍，得眾人恭敬。若持誦三千遍，眾人愛敬、增長富貴。若持誦四千遍，遠離貧苦。若持誦五千遍，能令一切冤家身心慌亂。若持誦六千遍，能降諸冤家。若持誦七千遍，能降四魔。若持誦八千遍，能降諸天及天女。若持誦九千遍，能降夜叉及夜叉女。若持誦一萬遍，能降天、龍及人。若持誦二萬遍，諸隱身賢聖而作成就。若持誦三萬遍，能滿一切願。若持誦四萬遍，當得騰空自在。若持誦五萬遍，當得聖劍成就。若持誦六萬遍，當得持明天。若持誦七萬遍，得為世間主。若持誦八萬遍，當得鐵輪王位。若持誦九萬遍，當得金輪王位。若持誦一洛叉數，當得菩薩位。若持誦十洛叉數，當得自在，滿十地位。若持誦五十洛叉數，當證佛位。若持誦一俱胝數，當得具足極樂世界無量壽佛身口意等，利樂眾生。」爾時世尊復說白衣菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真言，日誦一百八遍，是人晝夜所作之罪悉皆銷滅。若日誦五百遍，能除一切病。若日誦一千遍，得壽命增長。若誦二千遍，得眾人恭敬。若持誦三千遍，眾人愛敬、增長富貴。若持誦四千遍，遠離貧苦。若持誦五千遍，能令一切冤家身心慌亂。若持誦六千遍，能降諸冤家。若持誦七千遍，能降四魔。若持誦八千遍，能降諸天及天女。若持誦九千遍，能降夜叉及夜叉女。若持誦一萬遍，能降天、龍及人。若持誦二萬遍，諸隱身賢聖而作成就。若持誦三萬遍，能滿一切願。若持誦四萬遍，當得騰空自在。若持誦五萬遍，當得聖劍成就。若持誦六萬遍，當得持明天。若持誦七萬遍，得為世間主。若持誦八萬遍，當得鐵輪王位。若持誦九萬遍，當得金輪王位。若持誦一洛叉數，當得菩薩位。若持誦十洛叉數，當得自在，滿十地位。若持誦五十洛叉數，當證佛位。若持誦一俱胝數，當得具足極樂世界無量壽佛身口意等，利樂眾生。」爾時世尊復說白衣菩薩真言曰：

「唵(引)半拏囉嚩(引)枲儞(一) 嚩囉禰(引)吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)半拏囉嚩(引)枲儞(一) 嚩囉禰(引)吽(引)(二)」

「此白衣菩薩微妙真言，若人常能持誦，所有一切罪業悉皆消滅。若能依法專注持誦滿一七日，所有國城之內一切人民皆悉奉重。若持誦一月，獲大富貴。如是持誦至一洛叉數，當得與菩薩威力無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此白衣菩薩微妙真言，若人常能持誦，所有一切罪業悉皆消滅。若能依法專注持誦滿一七日，所有國城之內一切人民皆悉奉重。若持誦一月，獲大富貴。如是持誦至一洛叉數，當得與菩薩威力無異。」

復次說尾路吉儞菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說尾路吉儞菩薩真言曰：

「唵(引)尾路吉儞(一) 阿嚩路哥野娑嚩(二合引)賀(引)(二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾路吉儞(一) 阿嚩路哥野娑嚩(二合引)賀(引)(二)

「此菩薩微妙真言，若人依法持誦一萬遍，當得聖劍成就。若持誦人有所求事，當取齒木加持二十一遍，揩齒而臥，所求之事夢中皆說，凡所說事悉皆真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若人依法持誦一萬遍，當得聖劍成就。若持誦人有所求事，當取齒木加持二十一遍，揩齒而臥，所求之事夢中皆說，凡所說事悉皆真實。」

復次說多羅菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說多羅菩薩真言曰：

「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)多(引)哩(引)(一) 咄多(引)哩(引)(二) 咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「此菩薩微妙真言，若人依法持誦一洛叉數，是人能降三界一切天、龍、阿修羅、持明天，及彼等女來為僕使無不隨心。持誦人若欲作勾召彼天龍及女等來者，當想彼身赤色，於其心中有金剛鉤光明熾盛，鉤於彼心。又想以羂索繫於項頸，作怖畏相。凡所勾者，隨持誦時必定速至，有所求事悉得隨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若人依法持誦一洛叉數，是人能降三界一切天、龍、阿修羅、持明天，及彼等女來為僕使無不隨心。持誦人若欲作勾召彼天龍及女等來者，當想彼身赤色，於其心中有金剛鉤光明熾盛，鉤於彼心。又想以羂索繫於項頸，作怖畏相。凡所勾者，隨持誦時必定速至，有所求事悉得隨心。」

復次說部哩尼菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說部哩尼菩薩真言曰：

「唵(引)部哩尼摩賀(引)作訖囉(二合)嚩哩底(二合)儞吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)部哩尼摩賀(引)作訖囉(二合)嚩哩底(二合)儞吽(引)(一)」

「此菩薩微妙真言，若人持誦欲求成就者，先當用尾拏嚩(二合)嚩日嚕(二合)那哥等藥塗曼拏羅如圓月相，然後隨力備香花等於中而為供養。持誦之人然後敷座而坐，一心專注持誦不懈，有所求事必獲成就、見受快樂，命終之後當得生於極樂世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若人持誦欲求成就者，先當用尾拏嚩(二合)嚩日嚕(二合)那哥等藥塗曼拏羅如圓月相，然後隨力備香花等於中而為供養。持誦之人然後敷座而坐，一心專注持誦不懈，有所求事必獲成就、見受快樂，命終之後當得生於極樂世界。」

復次說顰眉菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說顰眉菩薩真言曰：

「唵(引)㪍哩(二合)酤致(一) 怛致(引)(二) 末吒(半音)吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)㪍哩(二合)酤致(一) 怛致(引)(二) 末吒(半音)吽(引)(三)」

「此菩薩微妙真言，若人持誦欲作調伏法者，當取冤家足下土及河兩岸土，復用毒藥、芥子、鹽、血及尾拏嚩(二合)嚩日嚕(二合)那哥等同和為泥作冤家像，用人骨為橛，釘像身分肢節，盛髑髏內用髑髏蓋，於尸陀林中用燒屍火炙，誦真言加持經三七晝夜，決定調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若人持誦欲作調伏法者，當取冤家足下土及河兩岸土，復用毒藥、芥子、鹽、血及尾拏嚩(二合)嚩日嚕(二合)那哥等同和為泥作冤家像，用人骨為橛，釘像身分肢節，盛髑髏內用髑髏蓋，於尸陀林中用燒屍火炙，誦真言加持經三七晝夜，決定調伏。」

復次說鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩真言曰：

「唵(引)摩賀(引)室哩(二合)曳(引)摩尼鉢訥彌(二合引)吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)室哩(二合)曳(引)摩尼鉢訥彌(二合引)吽(引)(一)」

「此菩薩微妙真言，若持誦時當先以香華等五種供養已方可持誦，能作一切處擁護，若於論義決定得勝，得大自在與觀自在等。若以蓮華一萬數作護摩，得為地主。若用蓮華一洛叉數作護摩，得輪王位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若持誦時當先以香華等五種供養已方可持誦，能作一切處擁護，若於論義決定得勝，得大自在與觀自在等。若以蓮華一萬數作護摩，得為地主。若用蓮華一洛叉數作護摩，得輪王位。」

復次說嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)說哩菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)說哩菩薩真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合引)說哩(一) 嚩囉鉢訥彌(二合引)吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合引)說哩(一) 嚩囉鉢訥彌(二合引)吽(引)(二)」

「此菩薩微妙真言，若持誦人作心念時，便能降伏、句召。若持誦七遍，能擁護己身。若持誦千遍，能除毒藥刀劍、師子象蛇、火賊禁縛海鬼等難，及除瘥珂哩枯(二合)那哥訥蹉哩彌(二合)多訥哩朗(二合)儗多等病，及辟除一切惡毒眾生。若持誦一洛叉，增長壽命，老復成少，身相圓滿眾人愛敬。若境內亢旱，當於彼處擇地畫作龍池，即於池前心念龍名，以白芥子及鹽作護摩，即降大雨，一境豐稔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若持誦人作心念時，便能降伏、句召。若持誦七遍，能擁護己身。若持誦千遍，能除毒藥刀劍、師子象蛇、火賊禁縛海鬼等難，及除瘥珂哩枯(二合)那哥訥蹉哩彌(二合)多訥哩朗(二合)儗多等病，及辟除一切惡毒眾生。若持誦一洛叉，增長壽命，老復成少，身相圓滿眾人愛敬。若境內亢旱，當於彼處擇地畫作龍池，即於池前心念龍名，以白芥子及鹽作護摩，即降大雨，一境豐稔。」

復次說尾說鉢訥摩(二合)菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說尾說鉢訥摩(二合)菩薩真言曰：

「唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥彌(二合引)紇哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥彌(二合引)紇哩(二合引)」

「此菩薩微妙真言，若人專注持誦，當得具足身口意業，能成種種之事，所謂禁伏法、魑魅法、釘橛法、鉤他心法、幻化法，乃至開修羅窟及隱身、飛空自在悉能成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若人專注持誦，當得具足身口意業，能成種種之事，所謂禁伏法、魑魅法、釘橛法、鉤他心法、幻化法，乃至開修羅窟及隱身、飛空自在悉能成就。」

復次說尾說嚩日囉(二合)菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說尾說嚩日囉(二合)菩薩真言曰：

「唵(引)尾說嚩日哩(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾說嚩日哩(二合)吽」

「此菩薩微妙真言，若持誦人專注不懈依法持誦，常能擁護自他及得一切敬愛，乃至獲大辯才能勝他辯。又此菩薩能於地獄、餓鬼、畜生等趣救度眾生發大精進，如觀自在菩薩。若有信重佛法者，菩薩當如其母常為擁護。」佛言：「若復有人於此一切如來攝相應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑、堅固修行，當得成就究竟之法。又復有人不入曼拏羅，乃至具煩惱兼薄福等，是人隨意所欲行住坐立，或語或笑不間是事，恒發菩提心、想真實理，常當持誦，所作之法皆能成就。又復持誦之人發菩提心，服五種聖藥，所謂摩賀囉訖當(二合)羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)贊捺那等聖藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩微妙真言，若持誦人專注不懈依法持誦，常能擁護自他及得一切敬愛，乃至獲大辯才能勝他辯。又此菩薩能於地獄、餓鬼、畜生等趣救度眾生發大精進，如觀自在菩薩。若有信重佛法者，菩薩當如其母常為擁護。」佛言：「若復有人於此一切如來攝相應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑、堅固修行，當得成就究竟之法。又復有人不入曼拏羅，乃至具煩惱兼薄福等，是人隨意所欲行住坐立，或語或笑不間是事，恒發菩提心、想真實理，常當持誦，所作之法皆能成就。又復持誦之人發菩提心，服五種聖藥，所謂摩賀囉訖當(二合)羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)贊捺那等聖藥。

「依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖，是人雖不作佛像，亦能獲得最上相應，成金剛薩埵菩薩之位，速證菩提。如是成就當有何相？彼菩提分法及波羅蜜、總持門、十地等自然成就。若人悉能依於一切佛相應法持誦者，即與一切佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖，是人雖不作佛像，亦能獲得最上相應，成金剛薩埵菩薩之位，速證菩提。如是成就當有何相？彼菩提分法及波羅蜜、總持門、十地等自然成就。若人悉能依於一切佛相應法持誦者，即與一切佛無異。

「復次若持誦人心未寂靜，不能了解相應之法，我今為彼說㡧像法。若持誦人欲畫㡧者，先求巧妙畫人，預令潔淨身心修持齋戒。然用上好匹帛兩頭具茸者，長二肘量，用上好彩色，於帛上畫一月輪，於月輪中畫眾色八葉蓮華。於華中心畫觀自在菩薩，身赤色，三面六臂，頂戴寶冠，內有阿閦佛。右面黑色微現忿怒相，左面白色。六臂依法執持於蓮華。東葉位畫尾路吉儞菩薩，身白色，左手持赤色蓮華，右手持金剛杵。南葉位畫多羅菩薩，身綠色，左手持綠色蓮華，右手持寶。西葉位畫部哩尼菩薩，身金色，手持優鉢羅華內有輪。北葉位畫顰眉菩薩，身紅白色，手持黃色蓮華及持利劍。東北葉位畫鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩，身金色，手持緋色蓮華。東南葉位畫嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)說哩菩薩，身如虛空色，手持白蓮華及持玻瓈數珠。西南葉位畫尾說鉢訥摩(二合)菩薩，身秋月色，手持黑色蓮華及持經法。西北葉位畫尾說嚩日囉(二合)菩薩，身種種色，手持蓮華。次於葉外四隅畫戲、鬘、歌、舞四親近菩薩。次於四門位想jaḥ𠺁hūṃ吽vaṃ鑁hoḥ呼等四微妙字，變成鉤、索、鎖、鈴四菩薩，護於四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若持誦人心未寂靜，不能了解相應之法，我今為彼說㡧像法。若持誦人欲畫㡧者，先求巧妙畫人，預令潔淨身心修持齋戒。然用上好匹帛兩頭具茸者，長二肘量，用上好彩色，於帛上畫一月輪，於月輪中畫眾色八葉蓮華。於華中心畫觀自在菩薩，身赤色，三面六臂，頂戴寶冠，內有阿閦佛。右面黑色微現忿怒相，左面白色。六臂依法執持於蓮華。東葉位畫尾路吉儞菩薩，身白色，左手持赤色蓮華，右手持金剛杵。南葉位畫多羅菩薩，身綠色，左手持綠色蓮華，右手持寶。西葉位畫部哩尼菩薩，身金色，手持優鉢羅華內有輪。北葉位畫顰眉菩薩，身紅白色，手持黃色蓮華及持利劍。東北葉位畫鉢訥摩(二合)嚩枲儞菩薩，身金色，手持緋色蓮華。東南葉位畫嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)說哩菩薩，身如虛空色，手持白蓮華及持玻瓈數珠。西南葉位畫尾說鉢訥摩(二合)菩薩，身秋月色，手持黑色蓮華及持經法。西北葉位畫尾說嚩日囉(二合)菩薩，身種種色，手持蓮華。次於葉外四隅畫戲、鬘、歌、舞四親近菩薩。次於四門位想jaḥ𠺁hūṃ吽vaṃ鑁hoḥ呼等四微妙字，變成鉤、索、鎖、鈴四菩薩，護於四門。

「復次說畫像法。如前選擇巧妙畫人，於素帛上畫觀自在菩薩，身秋月色具相圓滿，頂戴寶冠，內有無量壽佛。有八臂，右第一手持數珠、第二手執寶杖、第三手執三叉、第四手作施願印，左第一手執蓮華、第二手執軍持、第三手執羂索、第四手持般若經。以虎皮為衣，龍為絡腋，於蓮華上或立或跏趺坐。於菩薩右邊畫持誦人，手持閼伽鉢及香爐，作恭敬相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說畫像法。如前選擇巧妙畫人，於素帛上畫觀自在菩薩，身秋月色具相圓滿，頂戴寶冠，內有無量壽佛。有八臂，右第一手持數珠、第二手執寶杖、第三手執三叉、第四手作施願印，左第一手執蓮華、第二手執軍持、第三手執羂索、第四手持般若經。以虎皮為衣，龍為絡腋，於蓮華上或立或跏趺坐。於菩薩右邊畫持誦人，手持閼伽鉢及香爐，作恭敬相。

「復說畫像法。如寶陀洛迦山相儀，畫觀自在菩薩，身白色具圓滿相，白衣裝嚴。右手持數珠，左手搘顋作思念利益一切眾生相。乘師子蓮華座，左足垂下踏於蓮華，右足在於蓮華座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說畫像法。如寶陀洛迦山相儀，畫觀自在菩薩，身白色具圓滿相，白衣裝嚴。右手持數珠，左手搘顋作思念利益一切眾生相。乘師子蓮華座，左足垂下踏於蓮華，右足在於蓮華座上。

「復說畫像法。如前於素帛上畫觀自在菩薩，身紅白色，十臂。右第一手持數珠，餘四手作施無畏救眾生難相。左第一手持雙莖赤蓮華，上有般若經，餘四手亦作施無畏救眾生難相。乘師子蓮華座，垂下左足以蓮華承。於菩薩右面畫師子象火蛇，左面畫賊禁縛海鬼等。如是八難，眾生遇之，作菩薩救度之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說畫像法。如前於素帛上畫觀自在菩薩，身紅白色，十臂。右第一手持數珠，餘四手作施無畏救眾生難相。左第一手持雙莖赤蓮華，上有般若經，餘四手亦作施無畏救眾生難相。乘師子蓮華座，垂下左足以蓮華承。於菩薩右面畫師子象火蛇，左面畫賊禁縛海鬼等。如是八難，眾生遇之，作菩薩救度之相。

「復說畫像法。如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色，有十三頭，各戴寶冠，內有無量壽佛，正面圓滿。第十三面綠色現於馬頭，有百臂，手持種種羯磨器仗。或畫百頭千臂，亦復手持種種羯磨器仗。如是一切畫像，皆於右邊畫持誦人，作胡跪恭敬，手持閼伽鉢及香爐等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說畫像法。如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色，有十三頭，各戴寶冠，內有無量壽佛，正面圓滿。第十三面綠色現於馬頭，有百臂，手持種種羯磨器仗。或畫百頭千臂，亦復手持種種羯磨器仗。如是一切畫像，皆於右邊畫持誦人，作胡跪恭敬，手持閼伽鉢及香爐等相。

「如上諸㡧像，持誦之人隨心所樂畫於一相，一一皆須發最上殊勝之心。畫得㡧已，即備辦殊妙種種香華飲食及一切供具，於㡧前敷設。請阿闍梨依法作慶讚已，持誦之人然後自作潔淨，於此㡧前安坐定心，誦觀自在菩薩根本微妙真言。若離諸疑惑、專注不懈，一切所作決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上諸㡧像，持誦之人隨心所樂畫於一相，一一皆須發最上殊勝之心。畫得㡧已，即備辦殊妙種種香華飲食及一切供具，於㡧前敷設。請阿闍梨依法作慶讚已，持誦之人然後自作潔淨，於此㡧前安坐定心，誦觀自在菩薩根本微妙真言。若離諸疑惑、專注不懈，一切所作決定成就。

「復次阿闍梨為作慶讚及與傳授根本微妙真言已，彼持誦人以弟子禮，當以種種珍寶金銀財物，乃至國城及與身命，皆可奉上阿闍梨以為答謝。何以故？為如上法難得值遇，何況傳授。是故虔心求阿闍梨願施歡喜。又復此法不得傳授容易之人，是人心不恭虔，恐招惡報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿闍梨為作慶讚及與傳授根本微妙真言已，彼持誦人以弟子禮，當以種種珍寶金銀財物，乃至國城及與身命，皆可奉上阿闍梨以為答謝。何以故？為如上法難得值遇，何況傳授。是故虔心求阿闍梨願施歡喜。又復此法不得傳授容易之人，是人心不恭虔，恐招惡報。」

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷