佛說大乘莊嚴寶王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言：「觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說。彼菩薩有何三摩地門？唯願世尊為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時除蓋障菩薩白世尊言：「觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說。彼菩薩有何三摩地門？唯願世尊為我宣說。」

佛告善男子：「其三摩地門，所謂有相三摩地、無相三摩地、金剛生三摩地、日光明三摩地、廣博三摩地、莊嚴三摩地、旌旗三摩地、作莊嚴三摩地、莊嚴王三摩地、照十方三摩地、妙眼如意三摩地、持法三摩地、妙最勝三摩地、施愛三摩地、金剛幡三摩地、觀察一切世界三摩地、樂善逝三摩地、神通業三摩地、佛頂輪三摩地、妙眼月三摩地、了多眷屬三摩地、天眼三摩地、明照劫三摩地、變現見三摩地、蓮華上三摩地、上王三摩地、清淨阿鼻三摩地、信相三摩地、天輪三摩地、灑甘露三摩地、輪光明三摩地、海深三摩地、多宮三摩地、迦陵頻伽聲三摩地、青蓮華香三摩地、運載三摩地、金剛鎧三摩地、除煩惱三摩地、師子步三摩地、無上三摩地、降伏三摩地、妙月三摩地、光曜三摩地、百光明三摩地、光熾盛三摩地、光明業三摩地、妙相三摩地、勸阿蘇囉三摩地、宮殿三摩地、現圓寂三摩地、大燈明三摩地、燈明王三摩地、救輪迴三摩地、文字用三摩地、天現前三摩地、相應業三摩地、見真如三摩地、電光三摩地、龍嚴三摩地、師子頻伸三摩地、莎底面三摩地、往復三摩地、覺悟變三摩地、念根增長三摩地、無相解脫三摩地、最勝三摩地、開導三摩地。善男子！觀自在菩薩摩訶薩非唯有是三摩地，而於一一毛孔具百千萬三摩地。善男子！觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩，功德如是，乃至諸佛如來歎未曾有如是功德。善男子！我於往昔為菩薩時，與五百商人欲往師子國中，將諸車乘馲駝牛等求其財寶，即發往彼道路。經歷村營城邑聚落之處，相次至於海濱欲承大舶，於是俱昇舶內。我當問於舶主言：『汝應看其風信從何而起？往何國土？為往寶洲？為闍婆國、羅剎國耶？』於是舶主瞻其風信，作如是言：『而今此風宜往師子國去。』是時承風駕放往師子國。於彼國中有五百羅剎女，忽然變發劇暴大風，鼓浪漂激，其舶破壞。時諸商人颭墮水中漂瀁其身，浮及海濱至於岸上。彼五百羅剎女見諸商人，各各搖動其身出於惡聲，現童女相來商人所，各以衣服與諸商人。於是著彼衣服，捩自濕衣曝之令乾。而離彼處，即往瞻波迦樹下憩歇。歇已互相謂言：『我今云何？作何方便？』無復方計，說已默然。是時彼羅剎女又來於商人前，作如是言：『我無夫主，可與於我而為夫耶？於此我有飲食衣服庫藏、園林浴池。』時彼羅剎女各各將一商人歸自所居。於是羅剎女中而有一女，為大主宰，名囉底迦囕。彼女與我相將歸彼所居。彼女而以上味飲食供給於我豐足飽滿，我當快樂無異人間。於彼止宿經停二三七日，忽然見彼囉底迦囕欣然而笑。我時心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「其三摩地門，所謂有相三摩地、無相三摩地、金剛生三摩地、日光明三摩地、廣博三摩地、莊嚴三摩地、旌旗三摩地、作莊嚴三摩地、莊嚴王三摩地、照十方三摩地、妙眼如意三摩地、持法三摩地、妙最勝三摩地、施愛三摩地、金剛幡三摩地、觀察一切世界三摩地、樂善逝三摩地、神通業三摩地、佛頂輪三摩地、妙眼月三摩地、了多眷屬三摩地、天眼三摩地、明照劫三摩地、變現見三摩地、蓮華上三摩地、上王三摩地、清淨阿鼻三摩地、信相三摩地、天輪三摩地、灑甘露三摩地、輪光明三摩地、海深三摩地、多宮三摩地、迦陵頻伽聲三摩地、青蓮華香三摩地、運載三摩地、金剛鎧三摩地、除煩惱三摩地、師子步三摩地、無上三摩地、降伏三摩地、妙月三摩地、光曜三摩地、百光明三摩地、光熾盛三摩地、光明業三摩地、妙相三摩地、勸阿蘇囉三摩地、宮殿三摩地、現圓寂三摩地、大燈明三摩地、燈明王三摩地、救輪迴三摩地、文字用三摩地、天現前三摩地、相應業三摩地、見真如三摩地、電光三摩地、龍嚴三摩地、師子頻伸三摩地、莎底面三摩地、往復三摩地、覺悟變三摩地、念根增長三摩地、無相解脫三摩地、最勝三摩地、開導三摩地。善男子！觀自在菩薩摩訶薩非唯有是三摩地，而於一一毛孔具百千萬三摩地。善男子！觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩，功德如是，乃至諸佛如來歎未曾有如是功德。善男子！我於往昔為菩薩時，與五百商人欲往師子國中，將諸車乘馲駝牛等求其財寶，即發往彼道路。經歷村營城邑聚落之處，相次至於海濱欲承大舶，於是俱昇舶內。我當問於舶主言：『汝應看其風信從何而起？往何國土？為往寶洲？為闍婆國、羅剎國耶？』於是舶主瞻其風信，作如是言：『而今此風宜往師子國去。』是時承風駕放往師子國。於彼國中有五百羅剎女，忽然變發劇暴大風，鼓浪漂激，其舶破壞。時諸商人颭墮水中漂瀁其身，浮及海濱至於岸上。彼五百羅剎女見諸商人，各各搖動其身出於惡聲，現童女相來商人所，各以衣服與諸商人。於是著彼衣服，捩自濕衣曝之令乾。而離彼處，即往瞻波迦樹下憩歇。歇已互相謂言：『我今云何？作何方便？』無復方計，說已默然。是時彼羅剎女又來於商人前，作如是言：『我無夫主，可與於我而為夫耶？於此我有飲食衣服庫藏、園林浴池。』時彼羅剎女各各將一商人歸自所居。於是羅剎女中而有一女，為大主宰，名囉底迦囕。彼女與我相將歸彼所居。彼女而以上味飲食供給於我豐足飽滿，我當快樂無異人間。於彼止宿經停二三七日，忽然見彼囉底迦囕欣然而笑。我時心

生疑怪：『未曾見聞彼羅剎女作如是笑。』時我問言：『汝今何故作是笑耶？』羅剎女言此：『師子國羅剎女所住之地，恐傷汝命。』於是我問：『汝何故知耶？』羅剎女言：『勿履南路而去。何以故？彼有鐵城，上下周圍而無門戶，其中而有無數商人，其中多已被彼食噉，唯餘骸骨。彼今見有活者死者。恐不相信，但依此路而去到彼，自當信我。』是時我伺彼女惛沈睡眠，於是菩薩向夜分時持月光劍往於南路，而行到彼鐵城周匝而看，一無門戶亦無窓牖。彼鐵城邊有一瞻波迦樹，攀昇樹上，我時高聲喚問。時鐵城內商人告於我言：『賢大商主而還知不？我等被羅剎女致在鐵城，而於日日食噉百人。』彼等具說昔時事已，於是我下瞻波迦樹，却依南路急速還彼羅剎女處。是時彼女而問我言：『賢大商主！所說鐵城還當見不？今應實說。』我言：『已見。』於是又問彼女：『以何方便令我得出於此？』彼羅剎女而告我言：『而今有大方便，可令於汝安隱善出此師子國，却還於彼南贍部洲。』我見是說，復問彼女：『令我於何道路出此國耶？』時囉底迦囕告於我言：『有聖馬王而能救度一切有情。』我當尋時往彼聖馬王所食白藥草，食已於金砂地𩥇已而起，振擺身毛。作如是已，而作是言：『何人而欲達於彼岸？』三復告言：『若欲去者，當自言說。』於是我告聖馬王言：『我於今者欲往彼去。』如是說已，而復到彼羅剎女處同共止宿。彼羅剎女睡眠覺已，心生追悔而問我言：『商主！汝身何故冷耶？』於是我知彼意不令我去，遂以方便告於彼女：『我於向者暫出城外便利而迴，故我身冷。』彼女告於我言：『應却睡眠。』至於日出，我時方起，遂乃喚諸商人告言：『而今宜應出於此城。』時諸商人皆出城已，俱在一處而歇，共相謂言：『今此眾中何人之妻最相戀慕？有何所見其事云何？』時眾人中有言：『彼以上味飲食供給於我。』或有說言：『彼以種種衣服與我。』或有說言：『彼以天冠珥璫衣服與我。』或有說言：『我無所得，唯不稱心。』或有說言：『彼以種種龍麝栴檀之香與我。』時諸商人作是說已，我當告言：『汝難解脫。何故貪愛此羅剎女耶？』眾商人聞，心懷怖畏而問言：『大商主！實如是耶？』我乃告言：『此師子國，羅剎女所住，非是人耳。此實是羅剎女。』作是誓言：『佛法僧等可知此羅剎女也。』時諸商主聞已，告於我言：『以何方便得免此難？』於是我告彼言：『此師子國有聖馬王，能救一切有情。彼食大白藥草，於金砂𩥇而起，振擺身已，三復言云：「誰人欲往彼岸？」我已告彼馬王言：「我今欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生疑怪：『未曾見聞彼羅剎女作如是笑。』時我問言：『汝今何故作是笑耶？』羅剎女言此：『師子國羅剎女所住之地，恐傷汝命。』於是我問：『汝何故知耶？』羅剎女言：『勿履南路而去。何以故？彼有鐵城，上下周圍而無門戶，其中而有無數商人，其中多已被彼食噉，唯餘骸骨。彼今見有活者死者。恐不相信，但依此路而去到彼，自當信我。』是時我伺彼女惛沈睡眠，於是菩薩向夜分時持月光劍往於南路，而行到彼鐵城周匝而看，一無門戶亦無窓牖。彼鐵城邊有一瞻波迦樹，攀昇樹上，我時高聲喚問。時鐵城內商人告於我言：『賢大商主而還知不？我等被羅剎女致在鐵城，而於日日食噉百人。』彼等具說昔時事已，於是我下瞻波迦樹，却依南路急速還彼羅剎女處。是時彼女而問我言：『賢大商主！所說鐵城還當見不？今應實說。』我言：『已見。』於是又問彼女：『以何方便令我得出於此？』彼羅剎女而告我言：『而今有大方便，可令於汝安隱善出此師子國，却還於彼南贍部洲。』我見是說，復問彼女：『令我於何道路出此國耶？』時囉底迦囕告於我言：『有聖馬王而能救度一切有情。』我當尋時往彼聖馬王所食白藥草，食已於金砂地𩥇已而起，振擺身毛。作如是已，而作是言：『何人而欲達於彼岸？』三復告言：『若欲去者，當自言說。』於是我告聖馬王言：『我於今者欲往彼去。』如是說已，而復到彼羅剎女處同共止宿。彼羅剎女睡眠覺已，心生追悔而問我言：『商主！汝身何故冷耶？』於是我知彼意不令我去，遂以方便告於彼女：『我於向者暫出城外便利而迴，故我身冷。』彼女告於我言：『應却睡眠。』至於日出，我時方起，遂乃喚諸商人告言：『而今宜應出於此城。』時諸商人皆出城已，俱在一處而歇，共相謂言：『今此眾中何人之妻最相戀慕？有何所見其事云何？』時眾人中有言：『彼以上味飲食供給於我。』或有說言：『彼以種種衣服與我。』或有說言：『彼以天冠珥璫衣服與我。』或有說言：『我無所得，唯不稱心。』或有說言：『彼以種種龍麝栴檀之香與我。』時諸商人作是說已，我當告言：『汝難解脫。何故貪愛此羅剎女耶？』眾商人聞，心懷怖畏而問言：『大商主！實如是耶？』我乃告言：『此師子國，羅剎女所住，非是人耳。此實是羅剎女。』作是誓言：『佛法僧等可知此羅剎女也。』時諸商主聞已，告於我言：『以何方便得免此難？』於是我告彼言：『此師子國有聖馬王，能救一切有情。彼食大白藥草，於金砂𩥇而起，振擺身已，三復言云：「誰人欲往彼岸？」我已告彼馬王言：「我今欲

往彼岸。」』時諸商人復告我言：『何日去耶？』我告眾言：『却後三日決定而去，眾人宜應備辦資糧。』作是語已眾還入城，各各往本羅剎女舍。其女見來，相問訊言：『今疲勞耶？』我當問彼羅剎女：『我未曾見汝悅意園林浴池。為實有耶？』時彼羅剎女告我言：『大商主！此師子國有種種適意園林浴池。』告彼女言：『與我如法辦具資糧，我候三日欲往遊觀種種園林池沼，看彼名花。我當將種種華而來歸家。』時羅剎女告我言：『大商主！我為辦具資糧。』是時恐彼羅剎女知我方計必當殺我，如是思惟默然而住。彼羅剎女以好飲食與我令喫，食已吁歎。彼女問言：『大商主！何故如是而吁歎耶？』是時我告彼女：『我本南贍部洲人，思自本地。』彼女告我言：『大商主！勿思本地。此師子國有種種飲食衣服庫藏、種種適意園林浴池，受種種快樂，云何思彼南贍部洲？』我時默然而住。過是日已至第二日，彼女與我辦具飲食資糧。彼諸商人悉皆辦具資糧。候第三日日初出時，皆出彼域，出已共相議言：『我等今者當宜速去，不應迴顧師子國矣。』作是語已，我與彼眾即時速疾而往於聖馬王所。到已見彼馬王喫草𩥇已振擺身毛。是時師子國地皆震動，馬王三復言云：『今者何人欲往彼岸？』時諸商人作如是言：『我等今者欲往彼岸。』時聖馬王奮迅其身而作是言：『汝等宜應前進，勿應返顧師子國也。』彼聖馬王如是說已，是時我乃先乘馬王，然後五百商人俱昇馬上。時彼師子國中諸羅剎女忽聞諸商人去，口出苦切之聲，即駛奔馳趁逐，悲啼號哭叫呼隨後。時諸商人聞是聲已，迴首顧眄不覺閃墜，其身入於水中，於是諸羅剎女取彼身肉而噉食之。是時唯我一人往於南贍部洲。彼聖馬王屆海岸所，我當下已，而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已，即離彼處尋路而行，往於本地歸自所居。到其家已，是時父母見我來歸，抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚。父母先為我故涕泣恒時，其眼昏瞖，因茲除愈，明淨如故。是時父母與子共在一處，我乃具述前所經歷艱苦之事。父母聞已告於我言：『汝於今日得全其命安隱而歸，甚適我懷無復憂慮。我不須汝所盈財寶，今緣自知年耄衰朽，須汝佐輔出入扶侍。我當死至，汝為主者送葬我身。』昔時父母而作如是善言慰諭於我。除蓋障！我於是時身為商主，受如是危難苦惱之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往彼岸。」』時諸商人復告我言：『何日去耶？』我告眾言：『却後三日決定而去，眾人宜應備辦資糧。』作是語已眾還入城，各各往本羅剎女舍。其女見來，相問訊言：『今疲勞耶？』我當問彼羅剎女：『我未曾見汝悅意園林浴池。為實有耶？』時彼羅剎女告我言：『大商主！此師子國有種種適意園林浴池。』告彼女言：『與我如法辦具資糧，我候三日欲往遊觀種種園林池沼，看彼名花。我當將種種華而來歸家。』時羅剎女告我言：『大商主！我為辦具資糧。』是時恐彼羅剎女知我方計必當殺我，如是思惟默然而住。彼羅剎女以好飲食與我令喫，食已吁歎。彼女問言：『大商主！何故如是而吁歎耶？』是時我告彼女：『我本南贍部洲人，思自本地。』彼女告我言：『大商主！勿思本地。此師子國有種種飲食衣服庫藏、種種適意園林浴池，受種種快樂，云何思彼南贍部洲？』我時默然而住。過是日已至第二日，彼女與我辦具飲食資糧。彼諸商人悉皆辦具資糧。候第三日日初出時，皆出彼域，出已共相議言：『我等今者當宜速去，不應迴顧師子國矣。』作是語已，我與彼眾即時速疾而往於聖馬王所。到已見彼馬王喫草𩥇已振擺身毛。是時師子國地皆震動，馬王三復言云：『今者何人欲往彼岸？』時諸商人作如是言：『我等今者欲往彼岸。』時聖馬王奮迅其身而作是言：『汝等宜應前進，勿應返顧師子國也。』彼聖馬王如是說已，是時我乃先乘馬王，然後五百商人俱昇馬上。時彼師子國中諸羅剎女忽聞諸商人去，口出苦切之聲，即駛奔馳趁逐，悲啼號哭叫呼隨後。時諸商人聞是聲已，迴首顧眄不覺閃墜，其身入於水中，於是諸羅剎女取彼身肉而噉食之。是時唯我一人往於南贍部洲。彼聖馬王屆海岸所，我當下已，而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已，即離彼處尋路而行，往於本地歸自所居。到其家已，是時父母見我來歸，抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚。父母先為我故涕泣恒時，其眼昏瞖，因茲除愈，明淨如故。是時父母與子共在一處，我乃具述前所經歷艱苦之事。父母聞已告於我言：『汝於今日得全其命安隱而歸，甚適我懷無復憂慮。我不須汝所盈財寶，今緣自知年耄衰朽，須汝佐輔出入扶侍。我當死至，汝為主者送葬我身。』昔時父母而作如是善言慰諭於我。除蓋障！我於是時身為商主，受如是危難苦惱之事。」

佛告除蓋障菩薩：「時聖馬王者，即觀自在菩薩摩訶薩是。於是危難死怖畏中救濟於我。除蓋障！我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量，我今為汝略說是觀自在身毛孔中所有功德。除蓋障！觀自在菩薩身有金毛孔，而於其中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩，彼等無輪迴苦，而常受於最勝快樂，天物受用無有窮盡，無有惡心、無憎嫉心、無貪瞋癡，常行八聖道，恒受法樂。除蓋障！於是金毛孔中復有放光如意寶珠，隨彼彥達嚩眾思念所須，隨意滿足。於是金毛孔中有斯出現。復有黑毛孔，而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人，其中有具一神通者，或有具二三四五神通之者，亦有具足六神通者。於是毛孔之中，復現銀地，黃金為山白銀為峯，三十七愛染蓮華寶莊嚴其山。於其山中而有八萬四千神仙之眾。如是仙眾出現劫樹，深紅為身、黃金白銀以為枝葉，放寶光明。又於一一毛孔現四寶池，八功德水充滿其中，而有妙華盈滿池中。於池岸側有天妙香樹、栴檀香樹。又有莊嚴劫樹，上懸莊嚴天冠珥璫，復有殊妙瓔珞而嚴飾之，又於其上懸眾寶鈴，又挂妙衣憍尸迦服。於斯一一劫樹之下，各有一百彥達嚩王，而於恒時奏諸音樂。復有群鹿羽族靈禽，聞斯樂音悉皆思惟：『諸有情類多受輪迴之苦。何故南贍部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦？』此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名，於是而有天妙上味飲食、天諸妙香、天妙衣服等物，隨彼所思如意滿足。」是時除蓋障菩薩白世尊言：「我今聞是甚為希有。世尊！」佛告善男子：「於意云何？」除蓋障菩薩白世尊言：「如是有情心唯思念此經名號，尚獲如是利益安樂。若復有人得聞此經，而能書寫受持讀誦供養恭敬，如是之人常得安樂。或復有人於此經中書寫一字，斯人當來不受輪迴之苦，而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生，所生之身而永不受背傴攣躄、醜脣缺漏、疥癩等病不可喜相，獲得身相圓滿、諸根具足、有大力勢，何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告除蓋障菩薩：「時聖馬王者，即觀自在菩薩摩訶薩是。於是危難死怖畏中救濟於我。除蓋障！我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量，我今為汝略說是觀自在身毛孔中所有功德。除蓋障！觀自在菩薩身有金毛孔，而於其中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩，彼等無輪迴苦，而常受於最勝快樂，天物受用無有窮盡，無有惡心、無憎嫉心、無貪瞋癡，常行八聖道，恒受法樂。除蓋障！於是金毛孔中復有放光如意寶珠，隨彼彥達嚩眾思念所須，隨意滿足。於是金毛孔中有斯出現。復有黑毛孔，而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人，其中有具一神通者，或有具二三四五神通之者，亦有具足六神通者。於是毛孔之中，復現銀地，黃金為山白銀為峯，三十七愛染蓮華寶莊嚴其山。於其山中而有八萬四千神仙之眾。如是仙眾出現劫樹，深紅為身、黃金白銀以為枝葉，放寶光明。又於一一毛孔現四寶池，八功德水充滿其中，而有妙華盈滿池中。於池岸側有天妙香樹、栴檀香樹。又有莊嚴劫樹，上懸莊嚴天冠珥璫，復有殊妙瓔珞而嚴飾之，又於其上懸眾寶鈴，又挂妙衣憍尸迦服。於斯一一劫樹之下，各有一百彥達嚩王，而於恒時奏諸音樂。復有群鹿羽族靈禽，聞斯樂音悉皆思惟：『諸有情類多受輪迴之苦。何故南贍部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦？』此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名，於是而有天妙上味飲食、天諸妙香、天妙衣服等物，隨彼所思如意滿足。」是時除蓋障菩薩白世尊言：「我今聞是甚為希有。世尊！」佛告善男子：「於意云何？」除蓋障菩薩白世尊言：「如是有情心唯思念此經名號，尚獲如是利益安樂。若復有人得聞此經，而能書寫受持讀誦供養恭敬，如是之人常得安樂。或復有人於此經中書寫一字，斯人當來不受輪迴之苦，而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生，所生之身而永不受背傴攣躄、醜脣缺漏、疥癩等病不可喜相，獲得身相圓滿、諸根具足、有大力勢，何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德。」

爾時世尊讚言：「善哉善哉！除蓋障！汝今善說如是之法。今此會中無數百千萬天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人及非人、鄔波索迦、鄔波斯計如是等眾，皆悉聞汝說如是法。得聞斯之廣博法門，由汝所問。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊於今說斯妙法，天人眾等生信堅固。」是時世尊讚言：「善哉善哉！善男子！汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德。除蓋障！彼復有寶莊嚴毛孔，是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女，面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴，如是色相狀如天女。彼眾貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分，而亦不受人間少分苦惱之事。彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名號，而於是時彼等獲得一切所須之物。」是時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我欲入彼毛孔之中看其所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：「善哉善哉！除蓋障！汝今善說如是之法。今此會中無數百千萬天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人及非人、鄔波索迦、鄔波斯計如是等眾，皆悉聞汝說如是法。得聞斯之廣博法門，由汝所問。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊於今說斯妙法，天人眾等生信堅固。」是時世尊讚言：「善哉善哉！善男子！汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德。除蓋障！彼復有寶莊嚴毛孔，是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女，面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴，如是色相狀如天女。彼眾貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分，而亦不受人間少分苦惱之事。彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名號，而於是時彼等獲得一切所須之物。」是時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！我欲入彼毛孔之中看其所有。」

佛告善男子：「彼之毛孔無有邊際，如虛空界亦無障礙。善男子！如是毛孔無障無礙亦無觸惱。彼毛孔中，普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際，見諸毛孔一一之中各有佛部於彼而住。是故普賢不能見其邊際近遠，餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶？」時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際，而諸毛孔各有百佛在於其中。普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際，我今云何而得入於是中耶？」佛告善男子：「我亦不見如是微妙寂靜。彼無相故而現大身具十一面，而百千眼圓滿廣大。得相應地湛然寂靜，大智無得無有輪迴，不見救度亦無種族，無有智慧亦無有說，如是諸法如影響故。善男子！觀自在菩薩無見無聞彼無自性，乃至如來亦所不見。於意云何？善男子！普賢等諸菩薩皆具不可思議，不能了知彼觀自在之所變化。善男子！觀自在菩薩摩訶薩變現種種，救度無數百千萬俱胝那庾多有情，令得往生極樂世界，見無量壽如來，得聞法要，皆令當得成菩提道。」時除蓋障菩薩白世尊言：「不知以何方便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「彼之毛孔無有邊際，如虛空界亦無障礙。善男子！如是毛孔無障無礙亦無觸惱。彼毛孔中，普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際，見諸毛孔一一之中各有佛部於彼而住。是故普賢不能見其邊際近遠，餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶？」時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際，而諸毛孔各有百佛在於其中。普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際，我今云何而得入於是中耶？」佛告善男子：「我亦不見如是微妙寂靜。彼無相故而現大身具十一面，而百千眼圓滿廣大。得相應地湛然寂靜，大智無得無有輪迴，不見救度亦無種族，無有智慧亦無有說，如是諸法如影響故。善男子！觀自在菩薩無見無聞彼無自性，乃至如來亦所不見。於意云何？善男子！普賢等諸菩薩皆具不可思議，不能了知彼觀自在之所變化。善男子！觀自在菩薩摩訶薩變現種種，救度無數百千萬俱胝那庾多有情，令得往生極樂世界，見無量壽如來，得聞法要，皆令當得成菩提道。」時除蓋障菩薩白世尊言：「不知以何方便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩？」

佛告善男子：「彼菩薩必當來此索訶世界，而來見我禮拜供養。」時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！可知是觀自在菩薩摩訶薩而來於此為於何時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「彼菩薩必當來此索訶世界，而來見我禮拜供養。」時除蓋障菩薩白佛言：「世尊！可知是觀自在菩薩摩訶薩而來於此為於何時？」

佛告善男子：「候此有情根熟之時，彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此。」時除蓋障菩薩摩訶薩以手搘顋作是思惟：「我今云何有是罪障，壽命雖長而無所益，不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜，猶如盲人在道而行。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼觀自在菩薩摩訶薩為實何時而來於此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「候此有情根熟之時，彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此。」時除蓋障菩薩摩訶薩以手搘顋作是思惟：「我今云何有是罪障，壽命雖長而無所益，不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜，猶如盲人在道而行。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼觀自在菩薩摩訶薩為實何時而來於此耶？」

爾時世尊微笑告言：「善男子！觀自在菩薩摩訶薩，彼於無時而是來時。善男子！彼菩薩身而有毛孔名灑甘露，於是毛孔之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止住其中，有證初地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩位者。除蓋障，彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶山，其一一山高六萬踰繕那，有九萬九千峯，以天妙金寶周遍莊嚴，一生補處菩薩於彼而住。復有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩眾，於彼毛孔而於恒時奏諸音樂。除蓋障！彼灑甘露毛孔之中，又有無數百千萬俱胝那庾多宮殿，以天摩尼妙寶周遍莊嚴，見者其意適然，復有種種真珠瓔珞而校飾之。於彼宮殿各有菩薩說微妙法，出是宮殿各各經行。於經行處而有七十七池，八功德水盈滿其中，有種種華，所謂嗢鉢羅華、鉢訥摩華、矩母那華、奔拏利迦華、噪彥馱迦華、曼那囉華、摩賀曼那囉華充滿其中。彼經行地復有適意劫樹，以天金銀而為其葉莊嚴，於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴。彼諸菩薩而經行已，於夜分時憶念種種大乘之法，思惟寂滅之地，思惟地獄、鬼趣、傍生。作如是思惟已，而入慈心三摩地。除蓋障！於彼毛孔，如是菩薩出現其中。復有毛孔名金剛面，而於其中有無數百千萬緊那囉眾，種種華鬘瓔珞遍身莊嚴，以妙塗香用塗其體，見者歡喜。而彼恒時念佛法僧，得不壞信，住法忍慈，思惟寂滅遠離輪迴。如是如是，善男子！彼緊那囉眾心生愛樂。彼之毛孔有無數山，而於其中有金剛寶窟、金寶窟、銀寶窟、玻胝迦寶窟、蓮華色寶窟、青色寶窟，復有具足七寶窟。如是，善男子！於彼毛孔有斯變現。而於是中又有無數劫樹，無數栴檀大樹、微妙香樹，無數浴池，百千萬天宮寶殿，玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿，於彼出現。如是宮殿，緊那囉眾止息其中。既止息已說微妙法，所謂布施波羅蜜多法及持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧波羅蜜多法。說是六波羅蜜多已，各各經行。而於是處有黃金經行道、白銀經行道。於是周匝而有劫樹，金銀為葉，上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞，如是莊嚴彼經行處。又有樓閣，緊那囉於是經行，思惟沈淪生苦、老苦、病苦、死苦、貧窮困苦、愛別離苦、冤憎會苦、求不得苦，或墮針刺地獄、黑繩地獄、喝醯大地獄、極熱大地獄、火坑地獄，或墮餓鬼趣，如是有情受大苦惱。彼緊那囉作是思惟。如是，善男子！彼緊那囉樂甚深法，思惟圓寂真界，復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號。由是稱念，而於是時得諸資具悉皆豐足。善男子！觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得值。何以故？彼與一切有情如大父母，一切恐怖有情施之無畏，開導一切有情為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊微笑告言：「善男子！觀自在菩薩摩訶薩，彼於無時而是來時。善男子！彼菩薩身而有毛孔名灑甘露，於是毛孔之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止住其中，有證初地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩位者。除蓋障，彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶山，其一一山高六萬踰繕那，有九萬九千峯，以天妙金寶周遍莊嚴，一生補處菩薩於彼而住。復有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩眾，於彼毛孔而於恒時奏諸音樂。除蓋障！彼灑甘露毛孔之中，又有無數百千萬俱胝那庾多宮殿，以天摩尼妙寶周遍莊嚴，見者其意適然，復有種種真珠瓔珞而校飾之。於彼宮殿各有菩薩說微妙法，出是宮殿各各經行。於經行處而有七十七池，八功德水盈滿其中，有種種華，所謂嗢鉢羅華、鉢訥摩華、矩母那華、奔拏利迦華、噪彥馱迦華、曼那囉華、摩賀曼那囉華充滿其中。彼經行地復有適意劫樹，以天金銀而為其葉莊嚴，於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴。彼諸菩薩而經行已，於夜分時憶念種種大乘之法，思惟寂滅之地，思惟地獄、鬼趣、傍生。作如是思惟已，而入慈心三摩地。除蓋障！於彼毛孔，如是菩薩出現其中。復有毛孔名金剛面，而於其中有無數百千萬緊那囉眾，種種華鬘瓔珞遍身莊嚴，以妙塗香用塗其體，見者歡喜。而彼恒時念佛法僧，得不壞信，住法忍慈，思惟寂滅遠離輪迴。如是如是，善男子！彼緊那囉眾心生愛樂。彼之毛孔有無數山，而於其中有金剛寶窟、金寶窟、銀寶窟、玻胝迦寶窟、蓮華色寶窟、青色寶窟，復有具足七寶窟。如是，善男子！於彼毛孔有斯變現。而於是中又有無數劫樹，無數栴檀大樹、微妙香樹，無數浴池，百千萬天宮寶殿，玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿，於彼出現。如是宮殿，緊那囉眾止息其中。既止息已說微妙法，所謂布施波羅蜜多法及持戒、忍辱、精進、靜慮、智慧波羅蜜多法。說是六波羅蜜多已，各各經行。而於是處有黃金經行道、白銀經行道。於是周匝而有劫樹，金銀為葉，上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞，如是莊嚴彼經行處。又有樓閣，緊那囉於是經行，思惟沈淪生苦、老苦、病苦、死苦、貧窮困苦、愛別離苦、冤憎會苦、求不得苦，或墮針刺地獄、黑繩地獄、喝醯大地獄、極熱大地獄、火坑地獄，或墮餓鬼趣，如是有情受大苦惱。彼緊那囉作是思惟。如是，善男子！彼緊那囉樂甚深法，思惟圓寂真界，復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號。由是稱念，而於是時得諸資具悉皆豐足。善男子！觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得值。何以故？彼與一切有情如大父母，一切恐怖有情施之無畏，開導一切有情為

大善友。如是，善男子！彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陀羅尼，難得值遇。若有人能稱念其名，當得生彼毛孔之中不受沈淪，出一毛孔而復往詣入一毛孔於彼而住，乃至當證圓寂之地。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊！今此六字大明陀羅尼，為從何處而得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大善友。如是，善男子！彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陀羅尼，難得值遇。若有人能稱念其名，當得生彼毛孔之中不受沈淪，出一毛孔而復往詣入一毛孔於彼而住，乃至當證圓寂之地。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊！今此六字大明陀羅尼，為從何處而得耶？」

佛告善男子：「此六字大明陀羅尼，難得值遇。至於如來而亦不知所得之處，因位菩薩云何而能知得處耶？」除蓋障菩薩白世尊言：「如是陀羅尼，今佛如來應正等覺云何而不知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「此六字大明陀羅尼，難得值遇。至於如來而亦不知所得之處，因位菩薩云何而能知得處耶？」除蓋障菩薩白世尊言：「如是陀羅尼，今佛如來應正等覺云何而不知耶？」

佛告善男子：「此六字大明陀羅尼，是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心。若有知是微妙本心，即知解脫。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊！諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不？」佛言：「無有知者。善男子！此六字大明陀羅尼，無量相應如來而尚難知，菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶？我往他方國土，無有知是六字大明陀羅尼處者。若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者，於是持誦之時，有九十九殑伽河沙數如來集會；復有如微塵數菩薩集會；復有三十二天天子眾亦皆集會；復有四大天王而於四方為其衛護；復有娑誐囉龍王、無熱惱龍王、得叉迦龍王、嚩蘇枳龍王，如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人；復有地中藥叉、虛空神等而亦衛護是人。善男子！觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已，讚歎是人言：『善哉善哉！善男子！汝能得是如意摩尼之寶。汝七代種族皆當得其解脫。』善男子！彼持明人於其腹中所有諸蟲，當得不退轉菩薩之位。若復有人以此六字大明陀羅尼身中項上戴持者，善男子！若有得見是戴持之人，則同見於金剛之身，又如見於舍利窣堵波，又如見於如來，又如見於具一俱胝智慧者。若有善男子善女人而能依法念此六字大明陀羅尼，是人而得無盡辯才、得清淨智聚、得大慈悲，如是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德，是人得天轉輪灌頂。是人於其口中所出之氣觸他人身，所觸之人發起慈心、離諸瞋毒，當得不退轉菩薩，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若此戴持之人以手觸於餘人之身，蒙所觸者，是人速得菩薩之位。若是戴持之人見其男子女人童男童女，乃至異類諸有情身，如是得所見者悉皆速得菩薩之位，如是之人而永不受生老病死苦、愛別離苦，而得不可思議相應念誦今此六字大明陀羅尼。」作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「此六字大明陀羅尼，是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心。若有知是微妙本心，即知解脫。」時除蓋障菩薩白世尊言：「世尊！諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不？」佛言：「無有知者。善男子！此六字大明陀羅尼，無量相應如來而尚難知，菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶？我往他方國土，無有知是六字大明陀羅尼處者。若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者，於是持誦之時，有九十九殑伽河沙數如來集會；復有如微塵數菩薩集會；復有三十二天天子眾亦皆集會；復有四大天王而於四方為其衛護；復有娑誐囉龍王、無熱惱龍王、得叉迦龍王、嚩蘇枳龍王，如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人；復有地中藥叉、虛空神等而亦衛護是人。善男子！觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已，讚歎是人言：『善哉善哉！善男子！汝能得是如意摩尼之寶。汝七代種族皆當得其解脫。』善男子！彼持明人於其腹中所有諸蟲，當得不退轉菩薩之位。若復有人以此六字大明陀羅尼身中項上戴持者，善男子！若有得見是戴持之人，則同見於金剛之身，又如見於舍利窣堵波，又如見於如來，又如見於具一俱胝智慧者。若有善男子善女人而能依法念此六字大明陀羅尼，是人而得無盡辯才、得清淨智聚、得大慈悲，如是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德，是人得天轉輪灌頂。是人於其口中所出之氣觸他人身，所觸之人發起慈心、離諸瞋毒，當得不退轉菩薩，速疾證得阿耨多羅三藐三菩提。若此戴持之人以手觸於餘人之身，蒙所觸者，是人速得菩薩之位。若是戴持之人見其男子女人童男童女，乃至異類諸有情身，如是得所見者悉皆速得菩薩之位，如是之人而永不受生老病死苦、愛別離苦，而得不可思議相應念誦今此六字大明陀羅尼。」作如是說。