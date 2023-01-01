佛說大乘莊嚴寶王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

「於是式棄佛後有佛出世，號尾舍浮如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。除蓋障！我於是時為忍辱仙人，住處深山，其間磽确嶔崟無人能到，久住其中。是時我於彼如來處，聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德。是觀自在入於金地現身，為彼覆面有情而說妙法示八聖道，皆令當得涅盤之地。出此金地又入銀地，是處有情而皆四足止住其中。觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而為說法：『汝應諦聽如是正法，當須發心審諦思惟。我今示汝涅盤資糧。』是諸有情於觀自在前立，白菩薩言：『無眼有情救為開明令見其道，無恃怙者為作父母令得恃怙，黑闇道中為燃明炬開示解脫正道。有情若念菩薩名號而得安樂。我等常受如是苦難。』是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經，得聞是已皆得安樂獲不退地。是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地，而於是處禁大力阿蘇囉王。菩薩往是處時現身如佛，是時大力阿蘇囉王遠來迎是觀自在菩薩摩訶薩。阿蘇囉王宮中有無數眷屬，其中多是背傴矬陋，如是眷屬皆來親覲禮觀自在菩薩摩訶薩足，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是式棄佛後有佛出世，號尾舍浮如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。除蓋障！我於是時為忍辱仙人，住處深山，其間磽确嶔崟無人能到，久住其中。是時我於彼如來處，聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德。是觀自在入於金地現身，為彼覆面有情而說妙法示八聖道，皆令當得涅盤之地。出此金地又入銀地，是處有情而皆四足止住其中。觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而為說法：『汝應諦聽如是正法，當須發心審諦思惟。我今示汝涅盤資糧。』是諸有情於觀自在前立，白菩薩言：『無眼有情救為開明令見其道，無恃怙者為作父母令得恃怙，黑闇道中為燃明炬開示解脫正道。有情若念菩薩名號而得安樂。我等常受如是苦難。』是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經，得聞是已皆得安樂獲不退地。是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地，而於是處禁大力阿蘇囉王。菩薩往是處時現身如佛，是時大力阿蘇囉王遠來迎是觀自在菩薩摩訶薩。阿蘇囉王宮中有無數眷屬，其中多是背傴矬陋，如是眷屬皆來親覲禮觀自在菩薩摩訶薩足，而說偈曰：

「『我今生得果， 所願悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今生得果， 所願悉圓滿，

如意之所希， 斯是我正見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意之所希， 斯是我正見。』

「『既得見於菩薩，我及諸眷屬皆得安樂。』於是以寶座獻觀自在菩薩，恭敬合掌白言：『我等眷屬從昔已來，好樂邪婬、常懷瞋怒、愛殺生命。造是罪業，我心憂愁恐怖老死輪迴受諸苦惱。無主無依，垂愍救度，為說開解禁縛之道。』觀自在言：『善男子！如來應正等覺常行乞食。若能施食，所獲福德說無有盡。善男子！非唯我身在阿蘇囉窟說不能盡，乃至如十二殑伽河沙數如來應正等覺俱在一處，而亦不能說盡如是福德數量。善男子！所有微塵我能數其如是數量。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如大海，我能數其一一滴數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有男子女人、童子童女悉皆田種，滿四大洲不植餘物唯種芥子，龍順時序降澍雨澤，芥子成熟。於一洲內以為其場，治踐俱畢都成大聚。善男子！如是我能數盡一一粒數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如妙高山王，入水八萬四千踰繕那、出水八萬四千踰繕那。善男子！如是山王以為帋，積以大海水充滿其中皆為墨汁，以四大洲所有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量，所積帋聚書盡無餘，如是我能數其一一字數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位，如是菩薩所有福德，與施如來一食福德其量無異。善男子！又如殑伽河沙數大海之中所有沙數，我能數其一一沙數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。』是時大力阿蘇囉王聞說是事，涕淚悲泣盈流面目，心懷懊惱哽曀吁嗟，白觀自在菩薩摩訶薩言：『我於往昔而行布施，所施之境垢黑非法。由斯施故，我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業報。於今何故持少分食奉施如來變成甘露？我從昔來愚癡無智，習行外道婆羅門法。時有一人身形矬陋，來於我所求匃所須。我當具辦種種寶冠、金銀耳鐶、上妙衣服、寶莊嚴具、閼伽器等。復有百千象馬寶車，真珠瓔珞寶網莊嚴，懸眾妙纓而挍飾之，種種寶蓋寶網絻羅張施其上，繫諸寶鈴震響丁丁。復有一千黃牛，毛色姝好，白銀嚴蹄、黃金飾角，又以真珠雜寶而為莊挍。復有一千童女，形體姝妙容貌端嚴狀如天女，首飾天冠、金寶珥璫、種種妙衣，間廁寶帶、指鐶寶釧，瓔珞玲瓏微妙華鬘，如是種種嚴飾其身。復有無數百千雜寶之座。復有金銀雜寶積聚無數。又有群牛數百千萬，及牧放人又有無數。如天上味香美飲食。又有無數寶鈴，無數金銀師子之座，無數金柄妙拂，無數七寶莊嚴繖蓋。辦具如是種種作大施時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『既得見於菩薩，我及諸眷屬皆得安樂。』於是以寶座獻觀自在菩薩，恭敬合掌白言：『我等眷屬從昔已來，好樂邪婬、常懷瞋怒、愛殺生命。造是罪業，我心憂愁恐怖老死輪迴受諸苦惱。無主無依，垂愍救度，為說開解禁縛之道。』觀自在言：『善男子！如來應正等覺常行乞食。若能施食，所獲福德說無有盡。善男子！非唯我身在阿蘇囉窟說不能盡，乃至如十二殑伽河沙數如來應正等覺俱在一處，而亦不能說盡如是福德數量。善男子！所有微塵我能數其如是數量。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如大海，我能數其一一滴數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有男子女人、童子童女悉皆田種，滿四大洲不植餘物唯種芥子，龍順時序降澍雨澤，芥子成熟。於一洲內以為其場，治踐俱畢都成大聚。善男子！如是我能數盡一一粒數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！又如妙高山王，入水八萬四千踰繕那、出水八萬四千踰繕那。善男子！如是山王以為帋，積以大海水充滿其中皆為墨汁，以四大洲所有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量，所積帋聚書盡無餘，如是我能數其一一字數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。善男子！如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位，如是菩薩所有福德，與施如來一食福德其量無異。善男子！又如殑伽河沙數大海之中所有沙數，我能數其一一沙數。善男子！施如來食所獲福德，而我不能說盡數量。』是時大力阿蘇囉王聞說是事，涕淚悲泣盈流面目，心懷懊惱哽曀吁嗟，白觀自在菩薩摩訶薩言：『我於往昔而行布施，所施之境垢黑非法。由斯施故，我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業報。於今何故持少分食奉施如來變成甘露？我從昔來愚癡無智，習行外道婆羅門法。時有一人身形矬陋，來於我所求匃所須。我當具辦種種寶冠、金銀耳鐶、上妙衣服、寶莊嚴具、閼伽器等。復有百千象馬寶車，真珠瓔珞寶網莊嚴，懸眾妙纓而挍飾之，種種寶蓋寶網絻羅張施其上，繫諸寶鈴震響丁丁。復有一千黃牛，毛色姝好，白銀嚴蹄、黃金飾角，又以真珠雜寶而為莊挍。復有一千童女，形體姝妙容貌端嚴狀如天女，首飾天冠、金寶珥璫、種種妙衣，間廁寶帶、指鐶寶釧，瓔珞玲瓏微妙華鬘，如是種種嚴飾其身。復有無數百千雜寶之座。復有金銀雜寶積聚無數。又有群牛數百千萬，及牧放人又有無數。如天上味香美飲食。又有無數寶鈴，無數金銀師子之座，無數金柄妙拂，無數七寶莊嚴繖蓋。辦具如是種種作大施時，

而有百千小王皆來集會，百千婆羅門亦皆來集，無數百千萬剎帝利眾亦來集會。時我見已心懷疑怪。當於是時唯我最尊，具大勢力統領大地。我依婆羅門法專為懺悔宿世惡業，而欲殺諸剎帝利等及諸妻子眷屬，取其心肝割剖祀天覬其罪滅。是時百千萬剎帝利小王，我以枷鎖禁在銅窟，及無數百千邊地之人悉皆禁是窟中，而以鐵橛上安鐵索繫縛諸剎帝利手足。時我於窟造立其門，以之常木為第一重門，以佉儞囉木為第二重門，復用其鐵為第三重門，又以熟銅為第四重門，又以生銅為第五重門，又以白銀為第六重門，又以黃金為第七重門。如是七重門上各以五百關鎖而牢固之，又於一一門上各置一山。是時有那羅延天，忽於一日現身為蠅而來探視，又於一日而現蜂形，又於一日而現猪身，又於一日現非人相，如是日日身相變異而相探覷。我時心中思惟作是婆羅門法。那羅延天見作斯法，來於銅窟而相破壞，去除門上七山，一一棄擲異處，高聲喚彼所禁人言：「無勝天子！等汝身受大苦惱。汝等身命為存活耶？為當已死？」此諸人等聞其喚問，隨聲應言：「我命今在。那羅延天尊大力精進救我苦難。」其天便乃破壞銅窟七重之門。時諸小王在於窟內得脫繫縛之難而見那羅延天，是時各各心中思惟：「其大力阿蘇囉王為已死耶？為復而今死時方至？」剎帝利等又作是言：「我寧與彼鬪敵相殺死而有地，不應受此禁縛而令我死。我今當依剎帝利法，與彼戰鬪相殺，設死其地而得生天。」時諸小王各於自舍，排駕車乘鞁勒鞍馬，執持器仗欲大戰鬪。時那羅延天現婆羅門，其身矬陋，著以鹿皮而為絡腋，手中執持三岐拄杖，所坐之物隨身持行，來至我門。時守門者告於彼言：「不應入此門內。汝矬陋人，止勿入中。」婆羅門言：「我今自遠而來到此。」守門者問婆羅門言：「汝從何來？」婆羅門曰：「我是月氏國王處大仙人也。從彼而來。」時守門者往大力阿蘇囉王所白言：「今有婆羅門，其身矬陋而來到此。」大力阿蘇囉王言：「是人今來，何所須耶？」守門人言：「我今不知所須云何。」大力阿蘇囉王告言：「汝去，喚是婆羅門來。」守門之人既奉教勅，遂喚婆羅門入於其中。大力阿蘇囉王見已，與寶座令坐。大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中，告大力阿蘇囉王言：「今此婆羅門是其惡人，而來到此決定破壞於汝師。」「今何故而能知耶？」告言：「我今知此所現之身，知是云何。此是那羅延天。」既聞此已，心即思惟：「我行惠施而無反覆，今來障難破壞於我。」大力阿蘇囉言：「我口辯才當須問是婆羅門言：今來我所，於意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而有百千小王皆來集會，百千婆羅門亦皆來集，無數百千萬剎帝利眾亦來集會。時我見已心懷疑怪。當於是時唯我最尊，具大勢力統領大地。我依婆羅門法專為懺悔宿世惡業，而欲殺諸剎帝利等及諸妻子眷屬，取其心肝割剖祀天覬其罪滅。是時百千萬剎帝利小王，我以枷鎖禁在銅窟，及無數百千邊地之人悉皆禁是窟中，而以鐵橛上安鐵索繫縛諸剎帝利手足。時我於窟造立其門，以之常木為第一重門，以佉儞囉木為第二重門，復用其鐵為第三重門，又以熟銅為第四重門，又以生銅為第五重門，又以白銀為第六重門，又以黃金為第七重門。如是七重門上各以五百關鎖而牢固之，又於一一門上各置一山。是時有那羅延天，忽於一日現身為蠅而來探視，又於一日而現蜂形，又於一日而現猪身，又於一日現非人相，如是日日身相變異而相探覷。我時心中思惟作是婆羅門法。那羅延天見作斯法，來於銅窟而相破壞，去除門上七山，一一棄擲異處，高聲喚彼所禁人言：「無勝天子！等汝身受大苦惱。汝等身命為存活耶？為當已死？」此諸人等聞其喚問，隨聲應言：「我命今在。那羅延天尊大力精進救我苦難。」其天便乃破壞銅窟七重之門。時諸小王在於窟內得脫繫縛之難而見那羅延天，是時各各心中思惟：「其大力阿蘇囉王為已死耶？為復而今死時方至？」剎帝利等又作是言：「我寧與彼鬪敵相殺死而有地，不應受此禁縛而令我死。我今當依剎帝利法，與彼戰鬪相殺，設死其地而得生天。」時諸小王各於自舍，排駕車乘鞁勒鞍馬，執持器仗欲大戰鬪。時那羅延天現婆羅門，其身矬陋，著以鹿皮而為絡腋，手中執持三岐拄杖，所坐之物隨身持行，來至我門。時守門者告於彼言：「不應入此門內。汝矬陋人，止勿入中。」婆羅門言：「我今自遠而來到此。」守門者問婆羅門言：「汝從何來？」婆羅門曰：「我是月氏國王處大仙人也。從彼而來。」時守門者往大力阿蘇囉王所白言：「今有婆羅門，其身矬陋而來到此。」大力阿蘇囉王言：「是人今來，何所須耶？」守門人言：「我今不知所須云何。」大力阿蘇囉王告言：「汝去，喚是婆羅門來。」守門之人既奉教勅，遂喚婆羅門入於其中。大力阿蘇囉王見已，與寶座令坐。大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中，告大力阿蘇囉王言：「今此婆羅門是其惡人，而來到此決定破壞於汝師。」「今何故而能知耶？」告言：「我今知此所現之身，知是云何。此是那羅延天。」既聞此已，心即思惟：「我行惠施而無反覆，今來障難破壞於我。」大力阿蘇囉言：「我口辯才當須問是婆羅門言：今來我所，於意云何？」

婆羅門曰：「我從於王乞地兩步。」阿蘇囉告婆羅門言：「卿所須地而言兩步，我當與卿其地三步。」先以金瓶授與淨水，告言：「須地，卿當受取。」婆羅門受已而呪願曰：「安樂長壽。」時婆羅門矬陋之身隱而不現。爾時金星告阿蘇囉王言：「汝今當受惡業果報。」時那羅延天忽然現身，於兩肩上荷負日月，手執利劍輪棒弓箭如是器仗。時大力阿蘇囉王忽然見已，慞惶戰慄，其身蹎仆迷悶躄地。良久而起：「今當云何？我寧服其毒藥而死耶？」是時那羅延天步量其地，只及兩步更無有餘，不迨三步：「違先所許，我今云何？」那羅延言王：「今應當隨我所教。」時大力阿蘇囉王白言：「我如所教。」那羅延曰：「汝實爾耶？」大力阿蘇囉王言：「我實如是。此言誠諦，心無悔悋。」是時我依婆羅門教，作法之處悉皆破壞，所有金銀珍寶、莊嚴童女衣服寶鈴、繖蓋妙拂、師子寶座、寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具。時諸小王眾等悉皆受之，便乃出是大力阿蘇囉王作法之地。』大力阿蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言：『我今身心思惟，為於往昔依婆羅門法而設廣大布施之會，所施之境垢黑不淨。我今并諸眷屬，是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱。觀自在！我今歸依，願垂哀愍，救脫我等如是苦難。』而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門曰：「我從於王乞地兩步。」阿蘇囉告婆羅門言：「卿所須地而言兩步，我當與卿其地三步。」先以金瓶授與淨水，告言：「須地，卿當受取。」婆羅門受已而呪願曰：「安樂長壽。」時婆羅門矬陋之身隱而不現。爾時金星告阿蘇囉王言：「汝今當受惡業果報。」時那羅延天忽然現身，於兩肩上荷負日月，手執利劍輪棒弓箭如是器仗。時大力阿蘇囉王忽然見已，慞惶戰慄，其身蹎仆迷悶躄地。良久而起：「今當云何？我寧服其毒藥而死耶？」是時那羅延天步量其地，只及兩步更無有餘，不迨三步：「違先所許，我今云何？」那羅延言王：「今應當隨我所教。」時大力阿蘇囉王白言：「我如所教。」那羅延曰：「汝實爾耶？」大力阿蘇囉王言：「我實如是。此言誠諦，心無悔悋。」是時我依婆羅門教，作法之處悉皆破壞，所有金銀珍寶、莊嚴童女衣服寶鈴、繖蓋妙拂、師子寶座、寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具。時諸小王眾等悉皆受之，便乃出是大力阿蘇囉王作法之地。』大力阿蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言：『我今身心思惟，為於往昔依婆羅門法而設廣大布施之會，所施之境垢黑不淨。我今并諸眷屬，是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱。觀自在！我今歸依，願垂哀愍，救脫我等如是苦難。』而讚歎曰：

「『歸命大悲蓮華手， 大蓮華王大吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命大悲蓮華手， 大蓮華王大吉祥，

種種莊嚴妙色身， 首髻天冠嚴眾寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴妙色身， 首髻天冠嚴眾寶。

頂戴彌陀一切智， 救度有情而無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂戴彌陀一切智， 救度有情而無數，

病苦之人求安樂， 菩薩現身作醫王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病苦之人求安樂， 菩薩現身作醫王。

大地為眼明踰日， 最上清淨微妙眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地為眼明踰日， 最上清淨微妙眼，

照矚有情得解脫， 得解脫已妙相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照矚有情得解脫， 得解脫已妙相應。

猶如如意摩尼寶， 能護真實妙法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如如意摩尼寶， 能護真實妙法藏，

而恒說六波羅蜜， 稱揚斯法具大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而恒說六波羅蜜， 稱揚斯法具大智。

我今虔懇至歸依， 讚歎大悲觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今虔懇至歸依， 讚歎大悲觀自在，

有情憶念菩薩名， 離苦解脫獲安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情憶念菩薩名， 離苦解脫獲安隱。

作惡業故墮黑繩， 及大阿鼻地獄道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作惡業故墮黑繩， 及大阿鼻地獄道，

諸有餓鬼苦趣者， 稱名恐怖皆解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有餓鬼苦趣者， 稱名恐怖皆解脫，

如是惡道諸有情， 悉皆離苦得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是惡道諸有情， 悉皆離苦得安樂。

若人恒念大士名， 當得往生極樂界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人恒念大士名， 當得往生極樂界，

面見如來無量壽， 聽聞妙法證無生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面見如來無量壽， 聽聞妙法證無生。』

「是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王授其記別：『汝於當來得成為佛，號曰吉祥如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，汝於是時當證六字大明總持之門。今此一切阿蘇囉王，汝於當來悉皆救度。如是佛剎一切有情，而不聞有貪瞋癡聲。』時大力阿蘇囉王聞斯授記，即以價直百千真珠瓔珞，復以種種妙寶莊嚴百千萬數天冠珥璫，持以奉上：『願垂納受。』爾時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言：『我今為汝說法，應當諦聽。汝應思惟，乃至於人無常幻化，命難久保。汝等而常心中思惟貪愛具大福德，心常愛樂奴婢人民，乃至穀麥倉庫及大伏藏，心常愛樂父母妻子及諸眷屬。如是等物雖恒愛樂，如夢所見，臨命終時無能相救，得不命終此南贍部洲。由是顛倒命終之後，見大奈河膿血盈流，又見大樹猛火熾燃。見斯事已心生驚怖。是時閻魔獄卒以繩繫縛，急急牽挽走履鋒刃大路，舉足下足剗割傷截。而有無數烏鷲矩囉囉鳥及猘狗等而啖食之，於大地獄受其極苦。所履鋒刃大路之中，復有大莿長十六指，隨一一步有五百莿，刺入脚中悲啼號哭而言：「我等有情皆為愛造罪業。今受大苦，我今云何？」時閻魔獄卒告言：「汝從昔來未曾以食施諸沙門，亦未曾聞法犍稚聲，未曾旋繞塔像。」時諸罪人告閻魔獄卒言：「我為罪障於佛法僧，不解信敬而恒遠離。」獄卒告言：「汝以自造種種惡業，今受苦報。」獄卒於是將諸罪人往閻魔王所，到已立在面前。時閻魔王言：「汝去往於業報之處。」是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩大地獄所。到已，是諸罪人一一拋擲入地獄中。既擲入已，一一罪人各有百槍攢刺其身命皆不死，次有二百大槍俱攢刺身其命亦活，後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死。命既生活，是時而又擲之入大火坑命亦不死。而於是時以熱鐵丸入在口中令吞咽之，脣齒齗㗁及其咽喉悉燒爛壞，心藏腸肚煎煮沸然遍身燋壞。』告大力阿蘇囉王言：『受斯苦時而無一人能相救者。汝當知之，我今為汝說如是法，汝等應當躬自作福。』時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言：『我今欲往祇樹林園，彼於今日大眾集會。』是時觀自在菩薩放無數雜色光明，所謂青色光明、黃色光明、紅色光明、白色光明、玻胝迦色光明、金色光明等如是光明，往尾舍浮如來前。時有天、龍、藥叉、囉剎娑、緊那囉、摩護囉誐并諸人等悉皆集會，復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會。於是眾中有一菩薩名虛空藏，從坐而起，整衣服偏袒右肩，右膝著地恭敬合掌向佛，而白佛言：『世尊！今此光明為從何來？』佛告：『 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王授其記別：『汝於當來得成為佛，號曰吉祥如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，汝於是時當證六字大明總持之門。今此一切阿蘇囉王，汝於當來悉皆救度。如是佛剎一切有情，而不聞有貪瞋癡聲。』時大力阿蘇囉王聞斯授記，即以價直百千真珠瓔珞，復以種種妙寶莊嚴百千萬數天冠珥璫，持以奉上：『願垂納受。』爾時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言：『我今為汝說法，應當諦聽。汝應思惟，乃至於人無常幻化，命難久保。汝等而常心中思惟貪愛具大福德，心常愛樂奴婢人民，乃至穀麥倉庫及大伏藏，心常愛樂父母妻子及諸眷屬。如是等物雖恒愛樂，如夢所見，臨命終時無能相救，得不命終此南贍部洲。由是顛倒命終之後，見大奈河膿血盈流，又見大樹猛火熾燃。見斯事已心生驚怖。是時閻魔獄卒以繩繫縛，急急牽挽走履鋒刃大路，舉足下足剗割傷截。而有無數烏鷲矩囉囉鳥及猘狗等而啖食之，於大地獄受其極苦。所履鋒刃大路之中，復有大莿長十六指，隨一一步有五百莿，刺入脚中悲啼號哭而言：「我等有情皆為愛造罪業。今受大苦，我今云何？」時閻魔獄卒告言：「汝從昔來未曾以食施諸沙門，亦未曾聞法犍稚聲，未曾旋繞塔像。」時諸罪人告閻魔獄卒言：「我為罪障於佛法僧，不解信敬而恒遠離。」獄卒告言：「汝以自造種種惡業，今受苦報。」獄卒於是將諸罪人往閻魔王所，到已立在面前。時閻魔王言：「汝去往於業報之處。」是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩大地獄所。到已，是諸罪人一一拋擲入地獄中。既擲入已，一一罪人各有百槍攢刺其身命皆不死，次有二百大槍俱攢刺身其命亦活，後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死。命既生活，是時而又擲之入大火坑命亦不死。而於是時以熱鐵丸入在口中令吞咽之，脣齒齗㗁及其咽喉悉燒爛壞，心藏腸肚煎煮沸然遍身燋壞。』告大力阿蘇囉王言：『受斯苦時而無一人能相救者。汝當知之，我今為汝說如是法，汝等應當躬自作福。』時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言：『我今欲往祇樹林園，彼於今日大眾集會。』是時觀自在菩薩放無數雜色光明，所謂青色光明、黃色光明、紅色光明、白色光明、玻胝迦色光明、金色光明等如是光明，往尾舍浮如來前。時有天、龍、藥叉、囉剎娑、緊那囉、摩護囉誐并諸人等悉皆集會，復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會。於是眾中有一菩薩名虛空藏，從坐而起，整衣服偏袒右肩，右膝著地恭敬合掌向佛，而白佛言：『世尊！今此光明為從何來？』佛告：『

善男子！今此光明，是觀自在菩薩在大力阿蘇囉王宮中，放斯光明而來至此。』時虛空藏菩薩白世尊言：『我今以何方便而能見彼觀自在菩薩？』佛告：『善男子！彼菩薩亦當來此。』觀自在菩薩出大力阿蘇囉王宮時，祇陀林園忽然而有天妙華樹、天劫波樹，而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴，上懸百種真珠瓔珞，又懸憍尸迦衣及餘種種衣服。樹身枝條其色深紅，金銀為葉。復有無數微妙香樹、殊妙華樹。無數寶池，有百千萬雜色妙華充滿其中，出現如是。時虛空藏菩薩白世尊言：『彼觀自在菩薩於今何故而未來耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子！今此光明，是觀自在菩薩在大力阿蘇囉王宮中，放斯光明而來至此。』時虛空藏菩薩白世尊言：『我今以何方便而能見彼觀自在菩薩？』佛告：『善男子！彼菩薩亦當來此。』觀自在菩薩出大力阿蘇囉王宮時，祇陀林園忽然而有天妙華樹、天劫波樹，而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴，上懸百種真珠瓔珞，又懸憍尸迦衣及餘種種衣服。樹身枝條其色深紅，金銀為葉。復有無數微妙香樹、殊妙華樹。無數寶池，有百千萬雜色妙華充滿其中，出現如是。時虛空藏菩薩白世尊言：『彼觀自在菩薩於今何故而未來耶？』

「佛告：『善男子！彼觀自在菩薩從大力阿蘇囉王宮出已，而有一處名曰黑暗，無人能到。善男子！彼黑暗處，日月光明之所不照，有如意寶名曰隨願，而於恒時發光明照，彼有無數百千萬藥叉止住其中。於時見觀自在菩薩入於其中，心懷歡喜踴躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩，頭面禮足而問訊言：「菩薩于今無疲勞耶？久不來此黑暗之地。」觀自在菩薩言：「我為救度諸有情故。」時彼藥叉羅剎以天金寶師子之座而請就坐。於是菩薩為彼藥叉羅剎說法：「汝當諦聽。有大乘經，名莊嚴寶王。若有得聞一四句偈，而能受持讀誦、解說其義、心常思惟，所獲福德無有限量。善男子！所有微塵，我能數其如是數量。善男子！若有於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈，所獲福德而我不能數其數量。若以大海所有之水，我能數其一一滴數。若於此經有能受持一四句偈，所獲福德而我不能數其數量。假使十二殑伽河沙數如來應正等覺，經十二劫俱在一處，恒以衣服飲食臥具湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛，而亦不能說盡。如是福德數量，非唯於我在黑暗處說不能盡。善男子，又如四大洲人，各各以自所居舍宅造立精舍，而於其中以天金寶造千窣堵波，而於一日悉皆成就種種供養所獲福德，不如於此經中而能受持一四句偈所獲福德。善男子！如五大河入於大海，如是流行無有窮盡。若有能持此大乘經四句偈者，所獲福德流行亦復無盡。」時彼藥叉羅剎白觀自在菩薩言：「若有有情而能書寫此大乘經，所獲福德其量云何？」「善男子！所獲福德無有邊際。若人有能書寫此經，則同書寫八萬四千法藏而無有異。是人當得轉輪聖王，統四大洲威德自在，面貌端嚴千子圍遶，一切他敵自然臣伏。若有人能常時但念此經名號，是人速得解脫輪迴之苦，遠離老死憂悲苦惱。是人於後所生之處能憶宿命，其身常有牛頭栴檀之香，口中常出青蓮華香，身相圓滿具大勢力。」說是法時，彼諸藥叉羅剎有得預流果者，其中或有得一來果者，作如是言：「唯願菩薩且住於此勿往餘處。我今於此黑暗之地，以天金寶造窣堵波，又以金寶造經行處。」是時觀自在菩薩摩訶薩告言：「我為救度無數有情皆令當得菩提道故，欲往餘處。」時諸藥叉羅剎各各低頭，以手搘顋徘徊意緒而思惟之，作如是言：「今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去，於後誰能為於我等說微妙法？」觀自在菩薩摩訶薩於是而去，彼諸藥叉羅剎悉皆隨侍而送。觀自在菩薩摩訶薩告言：「汝等而來已遠，應還所住。」時諸藥叉羅剎頭面著地禮觀自在菩薩摩訶薩足已，還歸本處。時觀自在菩薩摩訶薩猶如火焰上昇虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告：『善男子！彼觀自在菩薩從大力阿蘇囉王宮出已，而有一處名曰黑暗，無人能到。善男子！彼黑暗處，日月光明之所不照，有如意寶名曰隨願，而於恒時發光明照，彼有無數百千萬藥叉止住其中。於時見觀自在菩薩入於其中，心懷歡喜踴躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩，頭面禮足而問訊言：「菩薩于今無疲勞耶？久不來此黑暗之地。」觀自在菩薩言：「我為救度諸有情故。」時彼藥叉羅剎以天金寶師子之座而請就坐。於是菩薩為彼藥叉羅剎說法：「汝當諦聽。有大乘經，名莊嚴寶王。若有得聞一四句偈，而能受持讀誦、解說其義、心常思惟，所獲福德無有限量。善男子！所有微塵，我能數其如是數量。善男子！若有於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈，所獲福德而我不能數其數量。若以大海所有之水，我能數其一一滴數。若於此經有能受持一四句偈，所獲福德而我不能數其數量。假使十二殑伽河沙數如來應正等覺，經十二劫俱在一處，恒以衣服飲食臥具湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛，而亦不能說盡。如是福德數量，非唯於我在黑暗處說不能盡。善男子，又如四大洲人，各各以自所居舍宅造立精舍，而於其中以天金寶造千窣堵波，而於一日悉皆成就種種供養所獲福德，不如於此經中而能受持一四句偈所獲福德。善男子！如五大河入於大海，如是流行無有窮盡。若有能持此大乘經四句偈者，所獲福德流行亦復無盡。」時彼藥叉羅剎白觀自在菩薩言：「若有有情而能書寫此大乘經，所獲福德其量云何？」「善男子！所獲福德無有邊際。若人有能書寫此經，則同書寫八萬四千法藏而無有異。是人當得轉輪聖王，統四大洲威德自在，面貌端嚴千子圍遶，一切他敵自然臣伏。若有人能常時但念此經名號，是人速得解脫輪迴之苦，遠離老死憂悲苦惱。是人於後所生之處能憶宿命，其身常有牛頭栴檀之香，口中常出青蓮華香，身相圓滿具大勢力。」說是法時，彼諸藥叉羅剎有得預流果者，其中或有得一來果者，作如是言：「唯願菩薩且住於此勿往餘處。我今於此黑暗之地，以天金寶造窣堵波，又以金寶造經行處。」是時觀自在菩薩摩訶薩告言：「我為救度無數有情皆令當得菩提道故，欲往餘處。」時諸藥叉羅剎各各低頭，以手搘顋徘徊意緒而思惟之，作如是言：「今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去，於後誰能為於我等說微妙法？」觀自在菩薩摩訶薩於是而去，彼諸藥叉羅剎悉皆隨侍而送。觀自在菩薩摩訶薩告言：「汝等而來已遠，應還所住。」時諸藥叉羅剎頭面著地禮觀自在菩薩摩訶薩足已，還歸本處。時觀自在菩薩摩訶薩猶如火焰上昇虛空

，而往天宮。到彼天上，現婆羅門身。彼天眾中有一天子名妙嚴耳，而常貧窮受斯苦報。時觀自在菩薩所現婆羅門身詣彼天子所，到已告言：「我患飢餒而復困渴。」時彼天子垂泣而告婆羅門言：「我今貧匱，無物所奉。」婆羅門言：「我功所須，必應相饋乃至少分。」時彼天子俛仰入宮搜求所有，忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中，復有寶器滿中而盛上味飲食，又有嚴身上妙衣服盈滿宮中。時彼天子心懷思惟：「今此門外婆羅門，決定是其不可思議之人，令我得是殊常之福。」於是請彼大婆羅門入其宮中，持天妙寶及天上味飲食以奉供養。受斯供已，而呪願言：「安樂長壽。」時彼天子白婆羅門言：「賢者為從何方而來到此？」婆羅門言：「我從祇陀樹林大精舍中於彼而來。」天子問言：「彼地云何？」婆羅門告言：「彼祇陀林精舍之中，其地清淨，出現天摩尼寶莊嚴劫樹，又現種種適意摩尼之寶，又現種種寶池，又有戒德威嚴具大智慧無數大眾出現其中。彼有佛號尾舍浮如來。於是聖天所住之地，有如是變化出現之事。」時彼天子白言賢者：「云何大婆羅門宜誠諦說。為是天耶？為是人耶？賢者于今云何出現斯瑞？」時婆羅門言：「我非是天，亦非是人，我是菩薩。為欲救度一切有情，皆令得見大菩提道。」於是天子既聞斯已，即以天妙寶冠、莊嚴珥璫持奉供養，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，而往天宮。到彼天上，現婆羅門身。彼天眾中有一天子名妙嚴耳，而常貧窮受斯苦報。時觀自在菩薩所現婆羅門身詣彼天子所，到已告言：「我患飢餒而復困渴。」時彼天子垂泣而告婆羅門言：「我今貧匱，無物所奉。」婆羅門言：「我功所須，必應相饋乃至少分。」時彼天子俛仰入宮搜求所有，忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中，復有寶器滿中而盛上味飲食，又有嚴身上妙衣服盈滿宮中。時彼天子心懷思惟：「今此門外婆羅門，決定是其不可思議之人，令我得是殊常之福。」於是請彼大婆羅門入其宮中，持天妙寶及天上味飲食以奉供養。受斯供已，而呪願言：「安樂長壽。」時彼天子白婆羅門言：「賢者為從何方而來到此？」婆羅門言：「我從祇陀樹林大精舍中於彼而來。」天子問言：「彼地云何？」婆羅門告言：「彼祇陀林精舍之中，其地清淨，出現天摩尼寶莊嚴劫樹，又現種種適意摩尼之寶，又現種種寶池，又有戒德威嚴具大智慧無數大眾出現其中。彼有佛號尾舍浮如來。於是聖天所住之地，有如是變化出現之事。」時彼天子白言賢者：「云何大婆羅門宜誠諦說。為是天耶？為是人耶？賢者于今云何出現斯瑞？」時婆羅門言：「我非是天，亦非是人，我是菩薩。為欲救度一切有情，皆令得見大菩提道。」於是天子既聞斯已，即以天妙寶冠、莊嚴珥璫持奉供養，而說偈言：

「『「我遇功德地， 遠離諸罪垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「我遇功德地， 遠離諸罪垢，

如今種勝田， 現獲於果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今種勝田， 現獲於果報。」

「『於是天子說斯偈時，彼婆羅門化度事訖而出天宮，即時而往師子國內。到已，於諸羅剎女前當面而立。其所現身相貌端嚴殊色希奇，諸羅剎女見斯容質而起慾心。既懷欣慕，於是移步親近而告彼言：「可為我夫。我是童女，未經適娉。願為我夫。今既來此，勿復餘去。如人無主而能為主，又如闇室為燃明炬。我今此有飲食衣服庫藏豐盈，及有適意果園悅意水池。」告羅剎女言：「汝今應當聽我所說。」羅剎女言：「唯然。願聞旨諭云何。」「我今為汝說八正道法，又為說四聖諦法。」時羅剎女得聞是法各獲果證，有得預流果者，或得一來果者，無貪瞋癡苦、不起惡心、無殺命意，其心樂法、樂住於戒，作如是言：「我從今已去而不殺生。如南贍部洲奉戒之人，清淨飲食如是活命。我自于今活命亦爾。」於是羅剎女不造惡業，受持學處。觀自在菩薩摩訶薩出師子國，而往波羅奈大城穢惡之處，彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住。觀自在菩薩為欲救度彼有情故，遂現蜂形而往，於彼口中出聲作如是云：「曩謨沒馱野。」彼諸蟲類隨其所聞，而皆稱念亦復如是。由斯力故，彼類有情所執身見雖如山峯及諸隨惑，金剛智杵一切破壞，便得往生極樂世界，皆為菩薩同名妙香口。於是救度彼有情已，出波羅奈大城而往摩伽陀國。時彼國中值天亢旱滿二十歲，見彼眾人及諸有情飢饉苦惱之所逼切，悉皆互相食噉身肉。是時觀自在菩薩心懷思惟：「以何方便救此有情？」時觀自在菩薩種種降雨，先降雨澤蘇息枯涸，然後復雨種種之器，各各滿中而盛味中上味飲食。時彼眾人皆得如是飲食飽滿。是時又雨資糧粟豆等物，於是彼諸人等所須之物隨意滿足。時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾有，時眾於是集在一處。既俱集已各作是言：「于今云何天之威力致如是耶？」於彼眾中而有一人耆年老大，其身傴僂而策其杖，此人壽命無數百千，告眾人言：「此非是天之威力。今此所現，定是觀自在菩薩威德神力之所變現。」眾人問言：「彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞？」耆舊於是即說：「彼聖觀自在功德神力，為盲冥者而為明燈，陽焰熾盛為作廕覆，渴乏之者為現河流，於恐畏處施令無畏，病苦所惱而為醫藥，受苦有情為作父母，阿鼻地獄其中有情令見涅盤之道，能令世間一切有情得是功德利益安樂。若復有人念是觀自在菩薩名者，是人當來遠離一切輪迴之苦。」眾人聞已咸稱善哉。「若有人能於觀自在像前建立四方曼拏羅，常以香華供養觀自在菩薩者，是人當來而得轉輪聖王，七寶具足，所謂金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於是天子說斯偈時，彼婆羅門化度事訖而出天宮，即時而往師子國內。到已，於諸羅剎女前當面而立。其所現身相貌端嚴殊色希奇，諸羅剎女見斯容質而起慾心。既懷欣慕，於是移步親近而告彼言：「可為我夫。我是童女，未經適娉。願為我夫。今既來此，勿復餘去。如人無主而能為主，又如闇室為燃明炬。我今此有飲食衣服庫藏豐盈，及有適意果園悅意水池。」告羅剎女言：「汝今應當聽我所說。」羅剎女言：「唯然。願聞旨諭云何。」「我今為汝說八正道法，又為說四聖諦法。」時羅剎女得聞是法各獲果證，有得預流果者，或得一來果者，無貪瞋癡苦、不起惡心、無殺命意，其心樂法、樂住於戒，作如是言：「我從今已去而不殺生。如南贍部洲奉戒之人，清淨飲食如是活命。我自于今活命亦爾。」於是羅剎女不造惡業，受持學處。觀自在菩薩摩訶薩出師子國，而往波羅奈大城穢惡之處，彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住。觀自在菩薩為欲救度彼有情故，遂現蜂形而往，於彼口中出聲作如是云：「曩謨沒馱野。」彼諸蟲類隨其所聞，而皆稱念亦復如是。由斯力故，彼類有情所執身見雖如山峯及諸隨惑，金剛智杵一切破壞，便得往生極樂世界，皆為菩薩同名妙香口。於是救度彼有情已，出波羅奈大城而往摩伽陀國。時彼國中值天亢旱滿二十歲，見彼眾人及諸有情飢饉苦惱之所逼切，悉皆互相食噉身肉。是時觀自在菩薩心懷思惟：「以何方便救此有情？」時觀自在菩薩種種降雨，先降雨澤蘇息枯涸，然後復雨種種之器，各各滿中而盛味中上味飲食。時彼眾人皆得如是飲食飽滿。是時又雨資糧粟豆等物，於是彼諸人等所須之物隨意滿足。時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾有，時眾於是集在一處。既俱集已各作是言：「于今云何天之威力致如是耶？」於彼眾中而有一人耆年老大，其身傴僂而策其杖，此人壽命無數百千，告眾人言：「此非是天之威力。今此所現，定是觀自在菩薩威德神力之所變現。」眾人問言：「彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞？」耆舊於是即說：「彼聖觀自在功德神力，為盲冥者而為明燈，陽焰熾盛為作廕覆，渴乏之者為現河流，於恐畏處施令無畏，病苦所惱而為醫藥，受苦有情為作父母，阿鼻地獄其中有情令見涅盤之道，能令世間一切有情得是功德利益安樂。若復有人念是觀自在菩薩名者，是人當來遠離一切輪迴之苦。」眾人聞已咸稱善哉。「若有人能於觀自在像前建立四方曼拏羅，常以香華供養觀自在菩薩者，是人當來而得轉輪聖王，七寶具足，所謂金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶，

得如是七寶。若復有人能以一華供養觀自在菩薩者，是人當得身出妙香，隨所生處而得身相圓滿。」於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已，時諸人眾各各還歸所住，耆舊之人既說法已迴還亦爾。是時觀自在菩薩上昇虛空，於是思惟：「我久不見尾舍浮如來，而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊。」是時觀自在菩薩即往到彼精舍，見有無數百千萬天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘗嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人及非人，復有無數百千萬菩薩悉皆集會。是時虛空藏菩薩白佛言：「世尊！今此來者是何菩薩？」佛告善男子：「是觀自在菩薩摩訶薩。」時虛空藏菩薩默然而住。於是觀自在菩薩遶佛三匝，却坐左邊。世尊於是而慰問言：「汝無疲勞耶？善男子！汝於餘處所為化事而云何耶？」觀自在於是即說昔所化事，「我已救度如是如是有情。」時虛空藏菩薩聞已，心中怪未曾有：「今我見此觀自在而為菩薩，乃能救度如是國土有情，得見如來如是國土有情而為菩薩。」是時虛空藏菩薩於觀自在前立，而問訊於觀自在菩薩言：「如是化度，得無疲勞耶？」觀自在言：「我無疲勞。」而問訊已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如是七寶。若復有人能以一華供養觀自在菩薩者，是人當得身出妙香，隨所生處而得身相圓滿。」於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已，時諸人眾各各還歸所住，耆舊之人既說法已迴還亦爾。是時觀自在菩薩上昇虛空，於是思惟：「我久不見尾舍浮如來，而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊。」是時觀自在菩薩即往到彼精舍，見有無數百千萬天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘗嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人及非人，復有無數百千萬菩薩悉皆集會。是時虛空藏菩薩白佛言：「世尊！今此來者是何菩薩？」佛告善男子：「是觀自在菩薩摩訶薩。」時虛空藏菩薩默然而住。於是觀自在菩薩遶佛三匝，却坐左邊。世尊於是而慰問言：「汝無疲勞耶？善男子！汝於餘處所為化事而云何耶？」觀自在於是即說昔所化事，「我已救度如是如是有情。」時虛空藏菩薩聞已，心中怪未曾有：「今我見此觀自在而為菩薩，乃能救度如是國土有情，得見如來如是國土有情而為菩薩。」是時虛空藏菩薩於觀自在前立，而問訊於觀自在菩薩言：「如是化度，得無疲勞耶？」觀自在言：「我無疲勞。」而問訊已，默然而住。

「『爾時世尊告善男子言：「汝等諦聽，我今為汝說六波羅蜜多法。善男子！若為菩薩，應先修行布施波羅蜜多，然後修行如是持戒、忍辱、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是而得圓滿具足。」說斯法已默然而住。時彼眾會各各而退，還歸本處。彼菩薩眾而亦退還本佛剎土。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時世尊告善男子言：「汝等諦聽，我今為汝說六波羅蜜多法。善男子！若為菩薩，應先修行布施波羅蜜多，然後修行如是持戒、忍辱、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是而得圓滿具足。」說斯法已默然而住。時彼眾會各各而退，還歸本處。彼菩薩眾而亦退還本佛剎土。』」