佛說大乘莊嚴寶王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、智見菩薩摩訶薩、金剛軍菩薩摩訶薩、祕密藏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、無動菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、證真常菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、大勤勇菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、執金剛菩薩摩訶薩、海慧菩薩摩訶薩、持法菩薩摩訶薩等，八十俱胝菩薩皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、智見菩薩摩訶薩、金剛軍菩薩摩訶薩、祕密藏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、無動菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、證真常菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、大勤勇菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、執金剛菩薩摩訶薩、海慧菩薩摩訶薩、持法菩薩摩訶薩等，八十俱胝菩薩皆來集會。

是時復有三十二諸天子眾皆來集會，大自在天及那羅延天而為上首。帝釋天王、索訶世界主大梵天王、日天、月天、風天、水天，如是諸天眾等皆來集會。復有百千龍王，所謂阿鉢邏羅龍王、曀攞鉢怛哩(二合)龍王、底銘㘈𭋺龍王、主地龍王、百頭龍王、虎虜𥿡拏龍王、得叉計龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、難陀龍王、跋難陀龍王、魚子龍王、無熱惱龍王、娑蘖哩拏龍王，如是諸龍王等皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時復有三十二諸天子眾皆來集會，大自在天及那羅延天而為上首。帝釋天王、索訶世界主大梵天王、日天、月天、風天、水天，如是諸天眾等皆來集會。復有百千龍王，所謂阿鉢邏羅龍王、曀攞鉢怛哩(二合)龍王、底銘㘈𭋺龍王、主地龍王、百頭龍王、虎虜𥿡拏龍王、得叉計龍王、牛頭龍王、鹿頭龍王、難陀龍王、跋難陀龍王、魚子龍王、無熱惱龍王、娑蘖哩拏龍王，如是諸龍王等皆來集會。

復有百千彥達嚩王，所謂鼓音彥達嚩王、妙聲彥達嚩王、千臂彥達嚩王、天主彥達嚩王、身歡喜彥達嚩王、種種樂音彥達嚩王、莊嚴彥達嚩王、現童子身彥達嚩王、妙臂彥達嚩王、法樂彥達嚩王，如是等諸彥達嚩王皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千彥達嚩王，所謂鼓音彥達嚩王、妙聲彥達嚩王、千臂彥達嚩王、天主彥達嚩王、身歡喜彥達嚩王、種種樂音彥達嚩王、莊嚴彥達嚩王、現童子身彥達嚩王、妙臂彥達嚩王、法樂彥達嚩王，如是等諸彥達嚩王皆來集會。

復有百千緊那囉王，所謂妙口緊那囉王、寶冠緊那囉王、熙怡緊那囉王、歡喜緊那囉王、輪莊嚴緊那囉王、珠寶緊那囉王、大腹緊那囉王、堅固精進緊那囉王、妙勇緊那囉王、百口緊那囉王、大樹緊那囉王，如是等諸緊那囉王皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千緊那囉王，所謂妙口緊那囉王、寶冠緊那囉王、熙怡緊那囉王、歡喜緊那囉王、輪莊嚴緊那囉王、珠寶緊那囉王、大腹緊那囉王、堅固精進緊那囉王、妙勇緊那囉王、百口緊那囉王、大樹緊那囉王，如是等諸緊那囉王皆來集會。

復有百千天女，所謂最上天女、妙嚴天女、金帶天女、莊嚴天女、聞持天女、甘露月天女、清淨身天女、寶光天女、花身天女、天面天女、口演五樂音天女、快樂天女、金鬘天女、青蓮華天女、宣法音天女、妙樂天女、樂生天女、妙嚴相天女、嚴持天女、布施天女、潔已天女，如是諸天女等亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千天女，所謂最上天女、妙嚴天女、金帶天女、莊嚴天女、聞持天女、甘露月天女、清淨身天女、寶光天女、花身天女、天面天女、口演五樂音天女、快樂天女、金鬘天女、青蓮華天女、宣法音天女、妙樂天女、樂生天女、妙嚴相天女、嚴持天女、布施天女、潔已天女，如是諸天女等亦來集會。

復有百千諸龍王女，所謂妙嚴持龍女、母呰隣那龍女、三髻龍女、和容龍女、勝吉祥龍女、電眼龍女、電光龍女、妙山龍女、百眷屬龍女、大藥龍女、月光龍女、一首龍女、百臂龍女、受持龍女、無煩惱龍女、善莊嚴龍女、白雲龍女、乘車龍女、未來龍女、多眷屬龍女、海腹龍女、蓋面龍女、法座龍女、妙手龍女、海深龍女、妙高吉祥龍女，如是諸龍女等亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千諸龍王女，所謂妙嚴持龍女、母呰隣那龍女、三髻龍女、和容龍女、勝吉祥龍女、電眼龍女、電光龍女、妙山龍女、百眷屬龍女、大藥龍女、月光龍女、一首龍女、百臂龍女、受持龍女、無煩惱龍女、善莊嚴龍女、白雲龍女、乘車龍女、未來龍女、多眷屬龍女、海腹龍女、蓋面龍女、法座龍女、妙手龍女、海深龍女、妙高吉祥龍女，如是諸龍女等亦來集會。

復有百千彥達嚩女，所謂愛面彥達嚩女、愛施彥達嚩女、無見彥達嚩女、妙吉祥彥達嚩女、金剛鬘彥達嚩女、妙鬘彥達嚩女、樹林彥達嚩女、百花彥達嚩女、花敷彥達嚩女、寶鬘彥達嚩女、妙腹彥達嚩女、吉祥王彥達嚩女、鼓音彥達嚩女、妙莊嚴彥達嚩女、豐禮彥達嚩女、法愛彥達嚩女、法施彥達嚩女、青蓮華彥達嚩女、百手彥達嚩女、蓮華吉祥彥達嚩女、大蓮華彥達嚩女、體清淨彥達嚩女、自在行彥達嚩女、施地彥達嚩女、施果彥達嚩女、師子步彥達嚩女、炬母那花彥達嚩女、妙意彥達嚩女、惠施彥達嚩女、天語言彥達嚩女、愛忍辱彥達嚩女、樂真寂彥達嚩女、寶牙彥達嚩女、帝釋樂彥達嚩女、世主眷屬彥達嚩女、鹿王彥達嚩女、變化吉祥彥達嚩女、焰峯彥達嚩女、貪解脫彥達嚩女、瞋解脫彥達嚩女、癡解脫彥達嚩女、善知識眷屬彥達嚩女、寶座彥達嚩女、往來彥達嚩女、火光彥達嚩女、月光彥達嚩女、遍照眼彥達嚩女、金耀彥達嚩女、樂善知識彥達嚩女，如是等諸彥達嚩女亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千彥達嚩女，所謂愛面彥達嚩女、愛施彥達嚩女、無見彥達嚩女、妙吉祥彥達嚩女、金剛鬘彥達嚩女、妙鬘彥達嚩女、樹林彥達嚩女、百花彥達嚩女、花敷彥達嚩女、寶鬘彥達嚩女、妙腹彥達嚩女、吉祥王彥達嚩女、鼓音彥達嚩女、妙莊嚴彥達嚩女、豐禮彥達嚩女、法愛彥達嚩女、法施彥達嚩女、青蓮華彥達嚩女、百手彥達嚩女、蓮華吉祥彥達嚩女、大蓮華彥達嚩女、體清淨彥達嚩女、自在行彥達嚩女、施地彥達嚩女、施果彥達嚩女、師子步彥達嚩女、炬母那花彥達嚩女、妙意彥達嚩女、惠施彥達嚩女、天語言彥達嚩女、愛忍辱彥達嚩女、樂真寂彥達嚩女、寶牙彥達嚩女、帝釋樂彥達嚩女、世主眷屬彥達嚩女、鹿王彥達嚩女、變化吉祥彥達嚩女、焰峯彥達嚩女、貪解脫彥達嚩女、瞋解脫彥達嚩女、癡解脫彥達嚩女、善知識眷屬彥達嚩女、寶座彥達嚩女、往來彥達嚩女、火光彥達嚩女、月光彥達嚩女、遍照眼彥達嚩女、金耀彥達嚩女、樂善知識彥達嚩女，如是等諸彥達嚩女亦來集會。

復有百千緊那囉女，所謂一意緊那囉女、深意緊那囉女、風行緊那囉女、水行緊那囉女、乘空緊那囉女、迅疾緊那囉女、財施緊那囉女、妙牙緊那囉女、無動吉祥緊那囉女、染界緊那囉女、熾盛光遍緊那囉女、妙吉祥緊那囉女、寶篋緊那囉女、觀財緊那囉女、端嚴緊那囉女、金剛面緊那囉女、金色緊那囉女、殊妙莊嚴緊那囉女、廣額緊那囉女、圍遶善知識緊那囉女、主世緊那囉女、虛空護緊那囉女、莊嚴王緊那囉女、珠髻緊那囉女、總持珠緊那囉女、明人圍遶緊那囉女、百名緊那囉女、施壽緊那囉女、護持佛法緊那囉女、法界護緊那囉女、上莊嚴緊那囉女、剎那上緊那囉女、求法常持緊那囉女、時常見緊那囉女、無畏緊那囉女、趣解脫緊那囉女、常祕密緊那囉女、駛總持緊那囉女、釰光焰緊那囉女、地行緊那囉女、護天主緊那囉女、妙天主緊那囉女、寶王緊那囉女、忍辱部緊那囉女、行施緊那囉女、多住處緊那囉女、持戰器緊那囉女、妙嚴緊那囉女、妙意緊那囉女，如是等諸緊那囉女亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千緊那囉女，所謂一意緊那囉女、深意緊那囉女、風行緊那囉女、水行緊那囉女、乘空緊那囉女、迅疾緊那囉女、財施緊那囉女、妙牙緊那囉女、無動吉祥緊那囉女、染界緊那囉女、熾盛光遍緊那囉女、妙吉祥緊那囉女、寶篋緊那囉女、觀財緊那囉女、端嚴緊那囉女、金剛面緊那囉女、金色緊那囉女、殊妙莊嚴緊那囉女、廣額緊那囉女、圍遶善知識緊那囉女、主世緊那囉女、虛空護緊那囉女、莊嚴王緊那囉女、珠髻緊那囉女、總持珠緊那囉女、明人圍遶緊那囉女、百名緊那囉女、施壽緊那囉女、護持佛法緊那囉女、法界護緊那囉女、上莊嚴緊那囉女、剎那上緊那囉女、求法常持緊那囉女、時常見緊那囉女、無畏緊那囉女、趣解脫緊那囉女、常祕密緊那囉女、駛總持緊那囉女、釰光焰緊那囉女、地行緊那囉女、護天主緊那囉女、妙天主緊那囉女、寶王緊那囉女、忍辱部緊那囉女、行施緊那囉女、多住處緊那囉女、持戰器緊那囉女、妙嚴緊那囉女、妙意緊那囉女，如是等諸緊那囉女亦來集會。

復有百千鄔波索迦、鄔波斯迦亦來集會，及餘無數在家出家之眾，百千異見外道、尼乾他等，亦皆來於大集會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千鄔波索迦、鄔波斯迦亦來集會，及餘無數在家出家之眾，百千異見外道、尼乾他等，亦皆來於大集會中。

是時大阿鼻地獄出大光明，其光遍照祇陀林園，其園悉皆變成清淨，現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿，現大樓閣金寶校飾，復現諸房：現黃金房，白銀為門；現白銀房，黃金為門；現金銀間錯房，金銀間錯以為其門。現金銀間錯寶莊嚴殿，金銀間錯妙寶莊嚴以為其柱；現黃金殿，白銀為柱；現白銀殿，黃金為柱；或白銀殿，天諸妙寶以嚴其柱。祇陀林樹上現種種天妙眾寶而為莊嚴。復現黃金劫樹白銀為葉，其樹上有種種莊嚴，懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等，復有百千真珠瓔珞寶網羅上；復有百千上妙寶冠珥璫繒帶，玲瓏雜寶而嚴飾之；復有上妙雜華上妙臥具，微妙寶篋以為嚴飾。如是種種莊嚴劫樹出現，其數而有百千。其祇陀林眾園門樓，金剛妙寶以為階陛，其樓上有無數殊妙繒綵真珠瓔珞如是莊嚴。復有百千上妙寶池，八功德水充滿其中，而有上妙圓滿雜華，所謂優鉢羅華、矩母那華、奔拏哩(引)迦華、曼那囉華、摩訶曼那囉華、優曇鉢羅華等盈滿池中。復有種種上妙華樹，所謂瞻波迦華樹、迦囉尾囉華樹、波吒攞華樹、妙解脫華樹、香雨華樹、妙意華樹，有如是等悅意華樹。其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相。是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬瞻仰尊顏，而白佛言：「希有。世尊！我今心中而有疑事欲問如來，唯願世尊聽我所問。世尊！今於此處有大光明。為從何來？以何因緣而現如是希奇之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大阿鼻地獄出大光明，其光遍照祇陀林園，其園悉皆變成清淨，現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿，現大樓閣金寶校飾，復現諸房：現黃金房，白銀為門；現白銀房，黃金為門；現金銀間錯房，金銀間錯以為其門。現金銀間錯寶莊嚴殿，金銀間錯妙寶莊嚴以為其柱；現黃金殿，白銀為柱；現白銀殿，黃金為柱；或白銀殿，天諸妙寶以嚴其柱。祇陀林樹上現種種天妙眾寶而為莊嚴。復現黃金劫樹白銀為葉，其樹上有種種莊嚴，懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等，復有百千真珠瓔珞寶網羅上；復有百千上妙寶冠珥璫繒帶，玲瓏雜寶而嚴飾之；復有上妙雜華上妙臥具，微妙寶篋以為嚴飾。如是種種莊嚴劫樹出現，其數而有百千。其祇陀林眾園門樓，金剛妙寶以為階陛，其樓上有無數殊妙繒綵真珠瓔珞如是莊嚴。復有百千上妙寶池，八功德水充滿其中，而有上妙圓滿雜華，所謂優鉢羅華、矩母那華、奔拏哩(引)迦華、曼那囉華、摩訶曼那囉華、優曇鉢羅華等盈滿池中。復有種種上妙華樹，所謂瞻波迦華樹、迦囉尾囉華樹、波吒攞華樹、妙解脫華樹、香雨華樹、妙意華樹，有如是等悅意華樹。其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相。是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬瞻仰尊顏，而白佛言：「希有。世尊！我今心中而有疑事欲問如來，唯願世尊聽我所問。世尊！今於此處有大光明。為從何來？以何因緣而現如是希奇之相？」

爾時世尊告除蓋障菩薩言：「善男子！汝等諦聽，吾當為汝分別解說。此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中，為欲救度一切受大苦惱諸有情故。救彼苦已復入大城，救度一切餓鬼之苦。」是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！其大阿鼻地獄，周圍鐵城地復是鐵，其城四周無有間斷，猛火煙焰恒時熾燃。如是惡趣地獄之中，有大鑊湯其水湧沸，而有百千俱胝那庾多有情悉皆擲入鑊湯之中。譬如水鍋煎煮諸豆，盛沸之時或上或下，而無間斷煮之麋爛。阿鼻地獄其中有情受如是苦。世尊！聖觀自在菩薩摩訶薩以何方便入於其中？」世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！由如轉輪聖王入天摩尼寶園，如是善男子，聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時，其身不能有所障礙，時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之身，其大地獄猛火悉滅成清涼地。是時獄中閻魔獄卒心生驚疑怪未曾有：『何故此中忽然變成如是非常之相？』是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中，破彼鑊湯，猛火悉滅。其大火坑變成寶池，池中蓮華大如車輪。是時閻魔獄卒見是事已，將諸治罰器杖弓劍鎚棒、弓箭鐵輪三股叉等，往詣閻魔天子。到已白言：『大王決定能知，我此業報之地，以何事故悉皆滅盡？』時閻魔天子言：『云何汝所業報之地悉皆滅盡？』復白閻魔天子言：『彼大阿鼻地獄變成清涼。如是事時，有一色相端嚴之人，髮髻頂戴天妙寶冠，莊嚴其身入地獄中，鑊湯破壞火坑成池，池中蓮華大如車輪。』是時閻魔天子諦心思惟：『是何天人威力如是？為大自在天、為那羅延等，到彼地獄變現如是不可思議？為是大力十頭羅剎威神變化耶？』爾時閻魔天子以天眼通觀此天上，觀諸天已，是時復觀阿鼻地獄，見觀自在菩薩摩訶薩。如是見已，速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所。到已頭面禮足，發誠實言，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告除蓋障菩薩言：「善男子！汝等諦聽，吾當為汝分別解說。此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中，為欲救度一切受大苦惱諸有情故。救彼苦已復入大城，救度一切餓鬼之苦。」是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！其大阿鼻地獄，周圍鐵城地復是鐵，其城四周無有間斷，猛火煙焰恒時熾燃。如是惡趣地獄之中，有大鑊湯其水湧沸，而有百千俱胝那庾多有情悉皆擲入鑊湯之中。譬如水鍋煎煮諸豆，盛沸之時或上或下，而無間斷煮之麋爛。阿鼻地獄其中有情受如是苦。世尊！聖觀自在菩薩摩訶薩以何方便入於其中？」世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言：「善男子！由如轉輪聖王入天摩尼寶園，如是善男子，聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時，其身不能有所障礙，時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之身，其大地獄猛火悉滅成清涼地。是時獄中閻魔獄卒心生驚疑怪未曾有：『何故此中忽然變成如是非常之相？』是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中，破彼鑊湯，猛火悉滅。其大火坑變成寶池，池中蓮華大如車輪。是時閻魔獄卒見是事已，將諸治罰器杖弓劍鎚棒、弓箭鐵輪三股叉等，往詣閻魔天子。到已白言：『大王決定能知，我此業報之地，以何事故悉皆滅盡？』時閻魔天子言：『云何汝所業報之地悉皆滅盡？』復白閻魔天子言：『彼大阿鼻地獄變成清涼。如是事時，有一色相端嚴之人，髮髻頂戴天妙寶冠，莊嚴其身入地獄中，鑊湯破壞火坑成池，池中蓮華大如車輪。』是時閻魔天子諦心思惟：『是何天人威力如是？為大自在天、為那羅延等，到彼地獄變現如是不可思議？為是大力十頭羅剎威神變化耶？』爾時閻魔天子以天眼通觀此天上，觀諸天已，是時復觀阿鼻地獄，見觀自在菩薩摩訶薩。如是見已，速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所。到已頭面禮足，發誠實言，以偈讚曰：

「『歸命蓮華王， 大悲觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命蓮華王， 大悲觀自在，

大自在吉祥， 能施有情願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在吉祥， 能施有情願。

具大威神力， 降伏極暴惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大威神力， 降伏極暴惡，

暗趣為明燈， 覩者皆無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暗趣為明燈， 覩者皆無畏。

示現百千臂， 其眼亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現百千臂， 其眼亦復然，

具足十一面， 智如四大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十一面， 智如四大海。

愛樂微妙法， 為救諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂微妙法， 為救諸有情，

龜魚水族等， 最上智如山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龜魚水族等， 最上智如山。

施寶濟群生， 最上大吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施寶濟群生， 最上大吉祥，

具福智莊嚴， 入於阿鼻獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具福智莊嚴， 入於阿鼻獄，

變成清涼地。 諸天皆供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變成清涼地。 諸天皆供養，

頂禮施無畏， 說六波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮施無畏， 說六波羅蜜，

恒燃法燈炬， 法眼逾日明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒燃法燈炬， 法眼逾日明，

端嚴妙色相， 身相如金山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴妙色相， 身相如金山。

妙腹深法海， 真如意相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙腹深法海， 真如意相應，

妙德口中現， 積集三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙德口中現， 積集三摩地，

無數百千萬， 有無量快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數百千萬， 有無量快樂，

端嚴最上仙。 恐怖惡道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端嚴最上仙。 恐怖惡道中，

枷鎖得解脫， 施一切無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枷鎖得解脫， 施一切無畏，

眷屬眾圍遶， 所願皆如意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬眾圍遶， 所願皆如意，

如獲摩尼寶。 破壞餓鬼城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如獲摩尼寶。 破壞餓鬼城，

開為寂靜道， 救度世間病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開為寂靜道， 救度世間病，

如蓋覆於幢。 難陀跋難陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓋覆於幢。 難陀跋難陀，

二龍為絡腋， 手執不空索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二龍為絡腋， 手執不空索，

現無數威德， 能破三界怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現無數威德， 能破三界怖。

金剛手藥叉， 羅剎及步多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手藥叉， 羅剎及步多，

尾多拏枳儞， 及與栱畔拏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾多拏枳儞， 及與栱畔拏，

阿鉢娑麼囉， 悉皆懷恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鉢娑麼囉， 悉皆懷恐怖。

優鉢羅華眼， 明主施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優鉢羅華眼， 明主施無畏，

一切煩惱等， 種種皆解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱等， 種種皆解脫，

入於微塵數， 百千三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於微塵數， 百千三摩地，

開示諸境界， 一切惡道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示諸境界， 一切惡道中，

皆令得解脫， 成就菩提道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令得解脫， 成就菩提道。』

「是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩已，旋遶三匝，却還本處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩已，旋遶三匝，却還本處。」

爾時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼觀自在菩薩摩訶薩救是苦已，還來於此會中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！彼觀自在菩薩摩訶薩救是苦已，還來於此會中耶？」

佛告除蓋障菩薩言：「善男子！彼觀自在菩薩從大阿鼻地獄出已，復入餓鬼大城。其中有無數百千餓鬼，口出火焰燒燃面目，形體枯瘦、頭髮蓬亂、身毛皆竪，腹大如山其咽如針。是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城，其城熾燃業火悉滅變成清涼。時有守門鬼將執熱鐵棒，醜形巨質兩眼深赤，發起慈心：『我今不能守護如是惡業之地。』是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心，於十指端各各出河，又於足指亦各出河，一一毛孔皆出大河，是諸餓鬼飲其中水。飲是水時，咽喉寬大身相圓滿，復得種種上味飲食悉皆飽滿。此諸餓鬼既獲如是利益安樂，各各心中審諦思惟：『南贍部洲人何故常受清涼安隱快樂？其中或有善能常行恭敬孝養父母者、或有善能惠施遵奉善知識者、或有聰慧明達常好大乘者、或有善能行八聖道者、或有善能擊法犍稚者、或有善能修破壞僧伽藍者、或有善能修故佛塔者、或有善能修破損塔相輪者、或有善能供養尊重法師者、或有善能見如來經行處者、或有善能見菩薩經行處者、或有善能見辟支佛經行處者、或有善能見阿羅漢經行處者。』作是思惟：『南贍部洲有如是等修行之事。』是時此大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲。是諸餓鬼得聞其聲，所執身見雖如山峯及諸煩惱，金剛智杵破壞無餘，便得往生極樂世界，皆為菩薩，名隨意口。是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已，又往他方諸世界中救度有情。」是時除蓋障復白佛言：「世尊！觀自在菩薩摩訶薩來於此處救度有情耶？」世尊告言：「善男子！是觀自在菩薩救度無數百千俱胝那庾多有情恒無間息，具大威力過於如來。」除蓋障白言：「世尊！觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告除蓋障菩薩言：「善男子！彼觀自在菩薩從大阿鼻地獄出已，復入餓鬼大城。其中有無數百千餓鬼，口出火焰燒燃面目，形體枯瘦、頭髮蓬亂、身毛皆竪，腹大如山其咽如針。是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城，其城熾燃業火悉滅變成清涼。時有守門鬼將執熱鐵棒，醜形巨質兩眼深赤，發起慈心：『我今不能守護如是惡業之地。』是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心，於十指端各各出河，又於足指亦各出河，一一毛孔皆出大河，是諸餓鬼飲其中水。飲是水時，咽喉寬大身相圓滿，復得種種上味飲食悉皆飽滿。此諸餓鬼既獲如是利益安樂，各各心中審諦思惟：『南贍部洲人何故常受清涼安隱快樂？其中或有善能常行恭敬孝養父母者、或有善能惠施遵奉善知識者、或有聰慧明達常好大乘者、或有善能行八聖道者、或有善能擊法犍稚者、或有善能修破壞僧伽藍者、或有善能修故佛塔者、或有善能修破損塔相輪者、或有善能供養尊重法師者、或有善能見如來經行處者、或有善能見菩薩經行處者、或有善能見辟支佛經行處者、或有善能見阿羅漢經行處者。』作是思惟：『南贍部洲有如是等修行之事。』是時此大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲。是諸餓鬼得聞其聲，所執身見雖如山峯及諸煩惱，金剛智杵破壞無餘，便得往生極樂世界，皆為菩薩，名隨意口。是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已，又往他方諸世界中救度有情。」是時除蓋障復白佛言：「世尊！觀自在菩薩摩訶薩來於此處救度有情耶？」世尊告言：「善男子！是觀自在菩薩救度無數百千俱胝那庾多有情恒無間息，具大威力過於如來。」除蓋障白言：「世尊！觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力？」

佛告：「善男子！於過去劫有佛出世，名尾鉢尸如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我於是時於一長者家為子，名妙香口，於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德。」時除蓋障白言：「世尊！所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德，其事云何？」世尊告言：「觀自在菩薩，於其眼中而出日月，額中出大自在天，肩出梵王天，心出那羅延天，牙出大辯才天，口出風天，臍出地天，腹出水天。觀自在身出生如是諸天。時觀自在菩薩告大自在天子言：『汝於未來末法世時，有情界中而有眾生執著邪見，皆謂汝於無始已來為大主宰，而能出生一切有情。是時眾生失菩提道，愚癡迷惑作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「善男子！於過去劫有佛出世，名尾鉢尸如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我於是時於一長者家為子，名妙香口，於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德。」時除蓋障白言：「世尊！所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德，其事云何？」世尊告言：「觀自在菩薩，於其眼中而出日月，額中出大自在天，肩出梵王天，心出那羅延天，牙出大辯才天，口出風天，臍出地天，腹出水天。觀自在身出生如是諸天。時觀自在菩薩告大自在天子言：『汝於未來末法世時，有情界中而有眾生執著邪見，皆謂汝於無始已來為大主宰，而能出生一切有情。是時眾生失菩提道，愚癡迷惑作如是言：

「『「此虛空大身， 大地以為座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「此虛空大身， 大地以為座，

境界及有情， 皆從是身出。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界及有情， 皆從是身出。」』

「如是。善男子！我於尾鉢尸如來所聞是已後，復有佛出，號式棄如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。除蓋障！我於是時為勇施菩薩摩訶薩，於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德。」除蓋障言：「世尊！所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德，其事云何？」佛言：「是時式棄如來會中，有一切天、龍、藥叉、阿蘇囉、蘖嚕拏、摩護囉誐、人及非人悉來集會。時彼世尊於是眾中欲說法時，口放種種雜色光明，所謂青色青光、黃色黃光、赤色赤、光白色白光、紅色紅光、玻胝迦色玻胝迦光、金色金光，其光遍照十方一切世界，其光還來遶佛三匝却入於口。時彼會中有寶手菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，白世尊言：『何因何緣出現斯瑞？』佛告：『善男子！極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩，欲來於此，故現斯瑞。彼觀自在來此之時，出現種種劫樹華樹，矩母那華樹、瞻波迦華樹、復現雜華寶池，樹雨種種妙華，又雨諸寶，摩尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。又雨天衣，如雲而下。彼時祇樹給孤獨園七寶出現，所謂金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶。如是七寶出現之時，其地悉皆變成金色。是時觀自在菩薩摩訶薩出彼極樂世界之時，地六震動。』爾時寶手菩薩摩訶薩白世尊言：『以何因緣出現斯瑞？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是。善男子！我於尾鉢尸如來所聞是已後，復有佛出，號式棄如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。除蓋障！我於是時為勇施菩薩摩訶薩，於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德。」除蓋障言：「世尊！所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德，其事云何？」佛言：「是時式棄如來會中，有一切天、龍、藥叉、阿蘇囉、蘖嚕拏、摩護囉誐、人及非人悉來集會。時彼世尊於是眾中欲說法時，口放種種雜色光明，所謂青色青光、黃色黃光、赤色赤、光白色白光、紅色紅光、玻胝迦色玻胝迦光、金色金光，其光遍照十方一切世界，其光還來遶佛三匝却入於口。時彼會中有寶手菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，白世尊言：『何因何緣出現斯瑞？』佛告：『善男子！極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩，欲來於此，故現斯瑞。彼觀自在來此之時，出現種種劫樹華樹，矩母那華樹、瞻波迦華樹、復現雜華寶池，樹雨種種妙華，又雨諸寶，摩尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚等寶。又雨天衣，如雲而下。彼時祇樹給孤獨園七寶出現，所謂金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶。如是七寶出現之時，其地悉皆變成金色。是時觀自在菩薩摩訶薩出彼極樂世界之時，地六震動。』爾時寶手菩薩摩訶薩白世尊言：『以何因緣出現斯瑞？』

「佛言：『善男子！是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此，故現斯瑞。』是時又雨適意妙華及妙蓮華。時觀自在菩薩手執金色光明千葉蓮華，來詣佛所頂禮佛足，持是蓮華奉上世尊。『此華是無量壽佛令我持來。』世尊受是蓮華，致在左邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『善男子！是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此，故現斯瑞。』是時又雨適意妙華及妙蓮華。時觀自在菩薩手執金色光明千葉蓮華，來詣佛所頂禮佛足，持是蓮華奉上世尊。『此華是無量壽佛令我持來。』世尊受是蓮華，致在左邊。

「佛告觀自在菩薩摩訶薩：『汝今現是神力功德莊嚴，於意云何？』觀自在言：『我為救度一切惡趣諸有情故，所謂一切餓鬼、阿鼻地獄、黑繩地獄、等活地獄、燒燃地獄、煻煨地獄、鑊湯地獄、寒水地獄，如是等大地獄中所有眾生，我皆救拔離諸惡趣，當得阿耨多羅三藐三菩提。』是時觀自在菩薩如是說已，頂禮佛足，禮畢而去忽然不現，由如火焰入於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告觀自在菩薩摩訶薩：『汝今現是神力功德莊嚴，於意云何？』觀自在言：『我為救度一切惡趣諸有情故，所謂一切餓鬼、阿鼻地獄、黑繩地獄、等活地獄、燒燃地獄、煻煨地獄、鑊湯地獄、寒水地獄，如是等大地獄中所有眾生，我皆救拔離諸惡趣，當得阿耨多羅三藐三菩提。』是時觀自在菩薩如是說已，頂禮佛足，禮畢而去忽然不現，由如火焰入於虛空。

「爾時寶手菩薩白言：『世尊！我今有疑，欲問如來，願為宣說。觀自在菩薩有何福德而能現是神力？』佛言：『如殑伽河沙數如來應正等覺，以天妙衣及以袈裟、飲食、湯藥、坐臥具等供養如是諸佛所獲福德，與觀自在菩薩一毛端福其量無異。善男子！又如四大洲，於其一年十二月中，於晝夜分恒降大雨，我能數其一一滴數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如大海深廣八萬四千踰繕那，如是四大海水，我能數其一一滴數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有四足有情，師子、象、馬、虎、狼、熊、鹿、牛、羊，如是一切四足之類，我悉能數一一身中所有毛數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像，而於一日皆得成就種種供養，所獲福德而我悉能數其數量。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如一切樹林，我能數其一一葉數。觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有男子女人、童男童女，如是之人皆成預流果、一來、不還、阿羅漢果、緣覺菩提。如是所有福德，與觀自在菩薩一毛端福其量無異。』是時寶手菩薩白世尊言：『我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者。世尊！觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶？』佛告：『善男子！非獨此界唯我一身，乃至他方無數如來應正等覺俱集一處，亦不能說盡觀自在菩薩福德數量。善男子！於此世界若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者，是人當來遠離生老病死輪迴之苦，猶如鵝王隨風而去，速得往生極樂世界，面見無量壽如來聽聞妙法。如是之人而永不受輪迴之苦，無貪瞋癡、無老病死、無飢饉苦，不受胎胞生身之苦，承法威力蓮華化生，常居彼土，侯是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情，皆得解脫堅固願滿。』是時寶手菩薩白世尊言：『此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿？』世尊告言：『有情無數，常受生死輪迴無有休息。是觀自在為欲救度如是有情，證菩提道，隨有情類現身說法，應以佛身得度者即現佛身而為說法，應以菩薩身得度者即現菩薩身而為說法，應以緣覺身得度者即現緣覺身而為說法，應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法，應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法，應以那羅延身得度者即現那羅延身而為說法，應以梵王身得度者即現梵王身而為說法，應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法，應以日天子身得度者即現日天子身而為說法，應以月天子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時寶手菩薩白言：『世尊！我今有疑，欲問如來，願為宣說。觀自在菩薩有何福德而能現是神力？』佛言：『如殑伽河沙數如來應正等覺，以天妙衣及以袈裟、飲食、湯藥、坐臥具等供養如是諸佛所獲福德，與觀自在菩薩一毛端福其量無異。善男子！又如四大洲，於其一年十二月中，於晝夜分恒降大雨，我能數其一一滴數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如大海深廣八萬四千踰繕那，如是四大海水，我能數其一一滴數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有四足有情，師子、象、馬、虎、狼、熊、鹿、牛、羊，如是一切四足之類，我悉能數一一身中所有毛數。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像，而於一日皆得成就種種供養，所獲福德而我悉能數其數量。善男子！觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如一切樹林，我能數其一一葉數。觀自在菩薩所有福德，而我不能說盡數量。善男子！又如四大洲所有男子女人、童男童女，如是之人皆成預流果、一來、不還、阿羅漢果、緣覺菩提。如是所有福德，與觀自在菩薩一毛端福其量無異。』是時寶手菩薩白世尊言：『我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者。世尊！觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶？』佛告：『善男子！非獨此界唯我一身，乃至他方無數如來應正等覺俱集一處，亦不能說盡觀自在菩薩福德數量。善男子！於此世界若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者，是人當來遠離生老病死輪迴之苦，猶如鵝王隨風而去，速得往生極樂世界，面見無量壽如來聽聞妙法。如是之人而永不受輪迴之苦，無貪瞋癡、無老病死、無飢饉苦，不受胎胞生身之苦，承法威力蓮華化生，常居彼土，侯是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情，皆得解脫堅固願滿。』是時寶手菩薩白世尊言：『此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿？』世尊告言：『有情無數，常受生死輪迴無有休息。是觀自在為欲救度如是有情，證菩提道，隨有情類現身說法，應以佛身得度者即現佛身而為說法，應以菩薩身得度者即現菩薩身而為說法，應以緣覺身得度者即現緣覺身而為說法，應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法，應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法，應以那羅延身得度者即現那羅延身而為說法，應以梵王身得度者即現梵王身而為說法，應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法，應以日天子身得度者即現日天子身而為說法，應以月天子

身得度者即現月天子身而為說法，應以火天身得度者即現火天身而為說法，應以水天身得度者即現水天身而為說法，應以風天身得度者即現風天身而為說法，應以龍身得度者即現龍身而為說法，應以頻那夜迦身得度者即現頻那夜迦身而為說法，應以藥叉身得度者即現藥叉身而為說法，應以多聞天王身得度者即現多聞天王身而為說法，應以人王身得度者即現人王身而為說法，應以宰官身得度者即現宰官身而為說法，應以父母身得度者即現父母身而為說法。善男子！觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者，如是現身而為說法，救諸有情皆令當證如來涅盤之地。』是時寶手菩薩白世尊言：『我未曾見聞如是不可思議希有。世尊！觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議，實未曾有。』佛告：『善男子！此南贍部洲為金剛窟，彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中。善男子！觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身，為是阿蘇囉。說此大乘莊嚴寶王經。阿蘇囉眾得聞是經，皆發慈善之心，而以手掌捧觀自在菩薩摩訶薩足，聽斯正法皆得安樂。若人得聞如是經王而能讀誦，是人若有五無間業，皆得消除。臨命終時，有十二如來而來迎之，告是人言：「善男子！勿應恐怖。汝既聞是大乘莊嚴寶王經。」示種種道往生極樂世界，有微妙蓋天冠珥璫上妙衣服。現如是相，命終決定往生極樂世界。寶手！觀自在菩薩摩訶薩最勝無比現阿蘇囉身，令彼阿蘇囉當得涅盤之地。』是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足，禮已而退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身得度者即現月天子身而為說法，應以火天身得度者即現火天身而為說法，應以水天身得度者即現水天身而為說法，應以風天身得度者即現風天身而為說法，應以龍身得度者即現龍身而為說法，應以頻那夜迦身得度者即現頻那夜迦身而為說法，應以藥叉身得度者即現藥叉身而為說法，應以多聞天王身得度者即現多聞天王身而為說法，應以人王身得度者即現人王身而為說法，應以宰官身得度者即現宰官身而為說法，應以父母身得度者即現父母身而為說法。善男子！觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者，如是現身而為說法，救諸有情皆令當證如來涅盤之地。』是時寶手菩薩白世尊言：『我未曾見聞如是不可思議希有。世尊！觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議，實未曾有。』佛告：『善男子！此南贍部洲為金剛窟，彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中。善男子！觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身，為是阿蘇囉。說此大乘莊嚴寶王經。阿蘇囉眾得聞是經，皆發慈善之心，而以手掌捧觀自在菩薩摩訶薩足，聽斯正法皆得安樂。若人得聞如是經王而能讀誦，是人若有五無間業，皆得消除。臨命終時，有十二如來而來迎之，告是人言：「善男子！勿應恐怖。汝既聞是大乘莊嚴寶王經。」示種種道往生極樂世界，有微妙蓋天冠珥璫上妙衣服。現如是相，命終決定往生極樂世界。寶手！觀自在菩薩摩訶薩最勝無比現阿蘇囉身，令彼阿蘇囉當得涅盤之地。』是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足，禮已而退。」